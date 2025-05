Las 10 mejores alternativas a Apploye para el control de tiempo en 2025

Herramientas de control de tiempo: o las amas, las odias o las toleras porque tienes que hacerlo. Si estás leyendo esto, es probable que Apploye ya no te sirva del todo.

Quizá su equipo necesite mejores funciones, precios más flexibles o algo que haga que el control de tiempo no parezca un trabajo a tiempo completo.

¿Las buenas noticias? Existen mejores opciones, y hemos reunido las mejores alternativas a Apploye para ayudarte a encontrar la que mejor se adapte a tu equipo. ¿Listo para controlar el tiempo como un profesional?

¿Qué debe buscar en las alternativas a Apploye?

Las mejores alternativas a Apploye se integran en su flujo de trabajo con tanta fluidez que apenas se nota que están ahí. Realizan un seguimiento del tiempo, generan información y se encargan de todas las tareas aburridas de los administradores sin hacer ruido.

Esto es lo que debe mantener en su lista de deseos:

Seguimiento automático y manual: Inicie el cronómetro sin pensárselo dos veces o registre las horas manualmente si se siente de la vieja escuela

Capturas de pantalla y seguimiento de la actividad: Mantenga pestañas en la productividad sin hacer que la gente se sienta como si estuviera en un episodio de Gran Hermano

Informes de uso de apps y URL: Descubre qué apps y sitios web te ayudan realmente con el trabajo y cuáles son solo herramientas elaboradas para procrastinar

Informes detallados y paneles personalizables: Convierte los datos sin procesar en información que realmente puedas utilizar, no solo números que se ven bonitos

Nóminas y facturación: Pague a los equipos con precisión y facture a los clientes sin necesidad de usar una calculadora

Programación e integraciones: Asignar turnos, planificar proyectos y conectar con apps como Slack, Asana o QuickBooks

Las 10 mejores alternativas a Apploye

Aunque Apploye ofrece un sólido conjunto de funciones, puede que no sea el software de control de tiempo perfecto para todo el mundo. Hay muchas alternativas que pueden satisfacer sus necesidades, ya sea que necesite una mejor (elaboración de) informes, integraciones más profundas o una experiencia más fácil de usar.

Para ayudarle a elegir, aquí están las 10 mejores alternativas a Apploye que ofrecen potentes funciones de control de tiempo, supervisión de empleados y gestión de la productividad. 👀

1. ClickUp (la mejor opción para el control de tiempo y la gestión de tareas todo en uno)

Antes de pensar siquiera en cambiar de software de control de tiempo, tal vez la verdadera pregunta sea: ¿Está pendiente de un cronómetro o de una herramienta que lo reúna todo?

El trabajo actual está disperso en un millón de apps, una para tareas, otra para documentos, otra para control de tiempo, y de alguna manera ninguna de ellas realmente se comunica con las demás.

ClickUp soluciona este lío con la app de Todo: una única plataforma donde las tareas, los documentos, chatear y, sí, el control de tiempo, todo bajo un mismo techo.

Con el control de tiempo integrado, los equipos pueden registrar horas, supervisar cargas de trabajo y obtener información en tiempo real, ya sea para evaluar el uso durante un mes de usuario o planificar con antelación para el trimestre, todo dentro de la misma plataforma.

ClickUp Control de tiempo de proyectos

Organice el tiempo controlado, añada notas y gestione una facturación precisa con ClickUp Control de tiempo del proyecto

Pero no se preocupe; las funciones específicas de control de tiempo también están equipadas con todo lo que necesita para mantener las cosas en marcha.

El control de tiempo de proyectos de ClickUp permite a tus empleados registrar horas desde cualquier lugar: escritorio, móvil o incluso un navegador web con su extensión gratis, gratuita para Chrome.

Ya sea para el seguimiento del tiempo en tiempo real o para añadirlo manualmente más tarde, cada entrada está enlazada directamente a una tarea de ClickUp, lo que garantiza registros precisos sin la molestia de tener que cambiar de app.

¿Necesitas saltar entre tareas? Su cronómetro global te permite iniciar y detener el seguimiento en todos los dispositivos, manteniendo todo sincronizado.

Imagina que un diseñador está trabajando en un proyecto de un cliente. Puede poner en marcha el cronómetro mientras diseña, pausarlo para una reunión y añadir notas para explicar lo que ha terminado sin tener que hacer malabarismos con diferentes apps, aplicaciones. Incluso pueden marcar el tiempo como facturable, categorizar las horas con rótulos y generar informes personalizados para ver cómo el tiempo real se compara con las estimaciones. Esta es una excelente manera de realizar un seguimiento preciso del tiempo dedicado a tareas y proyectos.

Sin embargo, el control de tiempo es solo una parte de la ecuación; saber cuánto tiempo deben llevar las tareas es igual de importante.

ClickUp Estimaciones

Ahí es donde entra en juego ClickUp Duración estimada.

En lugar de adivinar cuánto tiempo puede llevar un proyecto, los equipos pueden establecer cronogramas realistas, desglosar la duración estimada de las tareas y subtareas individuales y comparar el tiempo real invertido con las previsiones para planificar mejor en el futuro.

Previsión y ajuste de expectativas para crear cronogramas claros y gestionar la carga de trabajo del equipo con ClickUp Duración estimada

Digamos que un equipo de marketing está trabajando en el lanzamiento de un producto. El diseñador estima cinco horas para los gráficos y el redactor planifica tres horas para el contenido. Con ClickUp Time Estimates, puede añadirlos al cronograma total del proyecto para tener una visión clara de los plazos.

Una vez ajustada la duración estimada, el siguiente paso es mantener los proyectos dentro del calendario. Aquí es donde puede confiar en ClickUp Dates and Time.

Utiliza las fechas límite para añadir plazos a las tareas de ClickUp y recibir notificaciones cuando las tareas estén atrasadas

Asigne fechas límite a las tareas, establezca fechas de inicio para ayudar a los miembros del equipo a centrarse en lo que viene después y reciba notificaciones cuando se acerquen los plazos o se superen.

Se acabó el lío para determinar qué es lo que toca o qué debería hacerse primero.

Por ejemplo, si un equipo de producto se prepara para un lanzamiento, puede establecer hitos para las fases clave: diseño, desarrollo, pruebas y marketing. Estos hitos aparecen en la vista de Cronograma de ClickUp, manteniendo todo organizado. ¿Necesitas ajustar cronogramas? Solo tienes que arrastrar y soltar tareas en una vista mensual, semanal o diaria para reasignar cargas de trabajo.

¿Necesitas ajustar los cronogramas? Solo tienes que arrastrar y soltar las tareas en una vista mensual, semanal o diaria para reasignar las cargas de trabajo.

Plantilla de hoja de horas de ClickUp Services

Obtén una plantilla gratis, gratuita Gestione las tareas basadas en servicios con la plantilla de hoja de horas de servicios de ClickUp

¿Está abrumado con el control de tiempo, costes y recursos para cada servicio que prestan sus empleados? La plantilla de hoja de horas de servicios de ClickUp le ayuda a controlar las horas de servicio y el tiempo facturable, medir el uso de recursos en múltiples proyectos, asignar recursos fácilmente y gestionar el control de asistencia sin hojas de cálculo manuales.

Viene con prácticos gráficos y diagramas para ayudarte a visualizar el progreso, de modo que los equipos puedan analizar sus procesos en tiempo real. Además, se integra con aplicaciones clave como PayPal y Strike para mantener todo conectado

La plantilla de control de tiempo es una excelente manera de evaluar la eficacia de su programa de formación y determinar si los empleados están trabajando horas extras.

Las mejores funciones de ClickUp

Analice en tiempo real la panorámica de los cronogramas de los proyectos, los próximos plazos y las cargas de trabajo del equipo para hacer un seguimiento del progreso, detectar retrasos y tomar decisiones informadas con los paneles de ClickUp

Obtenga una visión clara de la capacidad de cada miembro del equipo para equilibrar las cargas de trabajo, prevenir el agotamiento y garantizar una distribución precisa de las tareas con la vista Carga de trabajo de ClickUp

Integre con herramientas como Toggl o Harvest para extraer las horas de seguimiento y obtener una vista completa de dónde se invierte el tiempo con ClickUp Integrations

Vea las horas de seguimiento por día, semana o mes para tener una visión clara de la productividad. Con las opciones de filtrado y una vista general del equipo de alto nivel, puede detectar cuellos de botella, mejorar la planificación y estar al tanto de los plazos con ClickUp Hojas de tiempo e informes

Límites de ClickUp

El amplio conjunto de funciones puede resultar abrumador para los principiantes

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4. 7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4. 7/5 (más de 3500 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice

Es flexible, lo que significa que puedes configurarlo como necesites, lo que lo hace adecuado para cualquier equipo: equipos técnicos como TI, marketing, equipos creativos, etc. Ha revolucionado la forma en que nuestros equipos se comunican y realizan un seguimiento de nuestro trabajo porque ahora no utilizamos diferentes sistemas para realizar un seguimiento de las actualizaciones de las campañas y actividades. Simplemente iniciamos sesión a diario (¡o más bien cada hora!) en ClickUp y comprobamos las actualizaciones directamente en la tarjeta de la tarea... La compatibilidad del equipo de ClickUp es fantástica... Tienen una página de solicitud de funciones donde puedes hacer peticiones y votar a favor de las peticiones de otras personas y no es solo para aparentar. Muchas de las peticiones que he votado a favor en el pasado se han implementado realmente.

Es flexible, lo que significa que puedes configurarlo como necesites, lo que lo hace adecuado para cualquier equipo: equipos técnicos como TI, marketing, equipos creativos, etc. Ha revolucionado la forma en que nuestros equipos se comunican y realizan un seguimiento de nuestro trabajo porque ahora no utilizamos diferentes sistemas para realizar un seguimiento de las actualizaciones de las campañas y actividades. Simplemente iniciamos sesión a diario (¡o más bien cada hora!) en ClickUp y comprobamos las actualizaciones directamente en la tarjeta de la tarea... La compatibilidad del equipo de ClickUp es fantástica... Tienen una página de solicitud de funciones donde puedes hacer peticiones y votar a favor de las peticiones de otras personas y no es solo para aparentar. Muchas de las peticiones que he votado a favor en el pasado se han implementado.

Recordatorio amistoso: Asegúrese de compartir la razón del control de tiempo con sus empleados y obtenga su consentimiento. Es útil replantear el seguimiento como una herramienta para una mejor asignación del trabajo y una reducción del agotamiento. En lugar de centrarse en el control de las horas, ayude a los empleados a utilizar las herramientas de seguimiento para la superación personal, mostrándoles dónde pueden reducir las tareas repetitivas, mejorar la eficiencia y lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida privada

2. Time Doctor (la mejor para la supervisión de empleados)

a través de Time Doctor

Si gestionas un equipo remoto o híbrido y necesitas información detallada sobre cómo se emplea el tiempo, Time Doctor te ofrece lo que necesitas. Realiza un seguimiento automático de la actividad de los empleados, supervisa el uso de las apps y los sitios web, e incluso realiza capturas de pantalla a intervalos (con opciones de privacidad, por supuesto).

¿Lo mejor? Obtienes informes detallados para identificar dónde se pierde tiempo, de modo que puedas optimizar los flujos de trabajo en lugar de simplemente mirar el reloj. Accede a informes de cronogramas, informes web y de aplicaciones, horas registradas, resúmenes de actividades e informes de proyectos y tareas para analizar la productividad.

Las mejores funciones de Time Doctor

Supervise la productividad con capturas de pantalla, seguimiento de la actividad y categoría de uso de la web/app

Automatización de la nómina con informes basados en CSV generados a partir de las horas de seguimiento

Gestione turnos, permisos y asistencia con su función de programación

Límites de Time Doctor

Una vez que se establece un intervalo de fechas para un conjunto de datos, este cambia si se selecciona otro empleado o tarea, lo que conduce a resultados inexactos

Precios de Time Doctor

Básico: 8 $/mes por usuario

Estándar: 14 $/mes por usuario

Premium: 20 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Time Doctor

G2: 4. 4/5 (más de 400 reseñas)

Capterra: 4. 5/5 (más de 500 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Time Doctor?

Una reseña de G2 dice

Como cualquier app, tiene sus problemas. A veces, la barra de actividad se detiene mientras el seguimiento se ejecuta en segundo plano, o se enciende automáticamente incluso cuando no estoy trabajando. No es un problema, pero es un poco frustrante. Aun así, es la mejor herramienta de control de tiempo que hemos encontrado, ¡y la usamos todos los días! Solo espero que perfeccionen esos pequeños detalles.

Como cualquier app, tiene sus problemas. A veces, la barra de actividad se detiene mientras el seguimiento se ejecuta en segundo plano, o se enciende automáticamente incluso cuando no estoy trabajando. No es un problema, pero es un poco frustrante. Aun así, es la mejor herramienta de control de tiempo que hemos encontrado, ¡y la usamos todos los días! Solo espero que perfeccionen esos pequeños detalles.

3. Hubstaff (la mejor para el seguimiento de la productividad de un equipo)

a través de Hubstaff

Hubstaff no se trata solo de control de tiempo; es un software de supervisión de empleados enfocado en aumentar la eficiencia. Ya sea que esté gestionando empleados remotos, equipos de campo o personal de oficina, su seguimiento GPS integrado, integración de nómina y flujos de trabajo automatizados hacen la vida más fácil.

Las mejores funciones de Hubstaff

Capture las pantallas de los empleados a intervalos establecidos con información confidencial difuminada para proteger la privacidad

Detecta el tiempo de inactividad y detén automáticamente el control para garantizar que las hojas de horas reflejen el trabajo activo

Utilice la geovalla para iniciar o detener el control de tiempo cuando los empleados entren o salgan de los lugares de trabajo

Límites de Hubstaff

Deja de hacer seguimiento después de un periodo determinado y no puedes bajar de categoría tu cuenta si lo necesitas

Precios de Hubstaff

Principiante: 7 $/mes por usuario

Grow: 9 $/mes por usuario

Teams: 12 $/mes por usuario

Enterprise: 12 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Hubstaff

G2 : 4. 5/5 (más de 1300 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 1500 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Hubstaff?

Una reseña de Capterra dice

Es una herramienta útil de seguimiento del tiempo, con fácil integración con otras herramientas o software como Google Chrome. Es muy fácil de usar en el trabajo diario para equipos y organizaciones. Tiene una interfaz fácil de usar, lo que facilita a los empleados y a la dirección el seguimiento del tiempo y el progreso. El soporte al cliente también es bueno. El precio es un poco elevado en comparación con sus competidores. Por lo demás, es un buen software.

Es una herramienta útil para el seguimiento del tiempo, con fácil integración con otras herramientas o software como Google Chrome. Es muy fácil de usar en el trabajo diario para equipos y organizaciones. Tiene una interfaz fácil de usar, lo que facilita a los empleados y a la dirección el seguimiento del tiempo y el progreso. El soporte al cliente también es bueno. El precio es un poco elevado en comparación con sus competidores. Por lo demás, es un buen software.

🔍 ¿Sabías que...? El fichaje por parte de un compañero, en el que un empleado ficha por otro, es un formulario común de robo de tiempo que puede pasar desapercibido sin un seguimiento adecuado.

4. Toggl Track (el mejor para un control de tiempo sencillo)

a través de Toggl Track

¿No eres fan de los paneles complicados? Toggl Track mantiene las cosas refrescantemente simples. Con solo unos pocos clics, puedes comenzar a hacer un seguimiento de tu tiempo, ya sea trabajando solo o gestionando un equipo. También se integra con herramientas de gestión de proyectos, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo.

Las capacidades de (elaboración de) informes de Toggl Track proporcionan información sobre la asignación de tiempo, lo que ayuda en la planificación de proyectos y la gestión de recursos. Permita que sus empleados marquen sus entradas de tiempo como facturables o no facturables, lo que facilita el cálculo de las facturas de los clientes y el seguimiento de los ingresos.

Toggl Track: las mejores funciones

Registre las horas de trabajo sin acceso a Internet mediante el control de tiempo sin conexión

Aumente la concentración y la productividad con un cronómetro Pomodoro integrado

Empiece a realizar un seguimiento de las tareas al instante con el control de tiempo mediante código QR

Límites de Toggl Track

Categorías y proyectos limitados para suscriptores gratis y fallos en el complemento de Chrome a veces

Precios de Toggl Track

Plan Free: Disponible para hasta 5 usuarios

Principiante: 10 $/mes por usuario

Premium: 20 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Toggl Track

G2: 4. 6/5 (más de 1500 reseñas)

Capterra: 4. 7/5 (más de 2500 reseñas)

🧠 Dato curioso: El registro más antiguo de control de tiempo para completar responsabilidades de trabajo se remonta al año 1772 a. C. y al Código de Hammurabi, con la primera referencia a los salarios.

5. RescueTime (la mejor para obtener información automatizada sobre productividad)

A través de Rescue Time

¿No quiere que sus empleados registren las horas manualmente? RescueTime hace el trabajo por usted. Se ejecuta en segundo plano, haciendo un seguimiento de las apps y sitios web que utiliza su equipo para ofrecerle un desglose honesto de a qué dedica el tiempo cada uno.

Si tus empleados pierden demasiado tiempo en distracciones, la app, aplicación de control de tiempo envía alertas y ofrece herramientas de concentración para ayudarles con la gestión del tiempo sin constantes seguimientos.

Las mejores funciones de RescueTime

Clasifique las actividades por niveles de productividad para detectar patrones de trabajo y mejorar la concentración

Bloquea sitios web y apps que distraen con Sesiones de concentración, completadas con cronómetros personalizados e integración con Spotify Premium

Establezca metas de productividad personalizadas y reciba alertas cuando dedique demasiado tiempo a actividades que no sean de trabajo

Límites de RescueTime

Los usuarios (elaboración de) informes desean una mejor integración entre la aplicación móvil y la aplicación de Windows

Precios de RescueTime

Lite: Gratis, gratuito/a

Premium: 12 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de RescueTime

G2: 4. 2/5 (más de 90 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 100 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre RescueTime?

Una reseña de G2 dice

Soy un amante de los ordenadores y los móviles y utilizo este dispositivo durante 2 o 3 horas de uso continuo, pero con la ayuda de Rescue Time puedo hacer un seguimiento de mi tiempo en cada app, aplicación, y también categorizar el tipo de software que estoy utilizando y establecer un objetivo para una semana. Cada fin de semana recibo un correo electrónico con información sobre cómo he utilizado mi tiempo la semana anterior y consejos para la siguiente... Creo que si necesitas hacer un seguimiento de todos tus dispositivos, debes instalar el software en todos ellos, ya que de lo contrario no ofrecen informes adecuados.

Soy un amante de los ordenadores y los móviles y utilizo este dispositivo durante 2 o 3 horas de uso continuo, pero con la ayuda de Rescue Time puedo hacer un seguimiento de mi tiempo en cada app, aplicación y también categorizar el tipo de software que estoy utilizando y establecer un objetivo para una semana. Cada fin de semana recibo un correo electrónico con información sobre cómo he utilizado mi tiempo la semana anterior y consejos para la siguiente... Creo que si necesitas hacer un seguimiento de todos tus dispositivos, debes instalar el software en todos ellos, de lo contrario no te darán informes adecuados.

🔍 ¿Sabías que...? El tamaño del mercado mundial de software de control de tiempo se valoró en 6,08 millones de dólares en 2023 y alcanzó los 5,75 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que alcance los 25,48 mil millones de dólares en 2032, creciendo a una tasa compuesta anual del 17,26 % durante el periodo de previsión 2023-2032.

6. Clockify (la mejor para el control de tiempo gratis, gratuito/a)

A través de Clockify

Si tienes un presupuesto limitado pero necesitas un control de tiempo potente, Clockify es una opción obvia. Es completamente gratis, gratuito/a para usuarios y proyectos ilimitados, lo que lo convierte en una opción ideal para pequeñas empresas y autónomos.

¿Lo mejor? Se adapta a tu equipo, se integra con herramientas populares de gestión de proyectos y ofrece informes personalizables para ayudarte a mantener la productividad. También puedes supervisar las ubicaciones de los empleados mientras están fichando, lo que garantiza la transparencia y la eficiencia en ajustes de trabajo remoto o de campo con seguimiento GPS.

Las mejores funciones de Clockify

Sincronice los calendarios de Google y Outlook para visualizar el tiempo registrado y optimizar la programación con las integraciones de Clockify

Realice un seguimiento del tiempo desde el escritorio, el móvil, las extensiones del navegador o los entornos de trabajo compartidos mediante el modo quiosco

Registre automáticamente el tiempo dedicado a apps, sitios web y documentos para crear hojas de horas con el cronómetro automático

Límites de Clockify

La aplicación móvil tarda en sincronizarse, lo que frustra a los usuarios cuando cambian de dispositivo, y ofrece opciones limitadas de personalización para las funciones de (elaboración de) informes

Precios de Clockify

Free Forever

Básico : 4,99 $/mes por usuario

Estándar : 6,99 $/mes por usuario

Pro : 9,99 $/mes por usuario

Enterprise : 14,99 $/mes por usuario

Productivity Suite: 15,99 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Clockify

G2: 4. 5/5 (más de 170 reseñas)

Capterra: 4. 8/5 (más de 9000 reseñas)

📖 Lea también: Recordatorios de la hoja de horas para mantener a su equipo en el buen camino

7. Connecteam (la mejor para la gestión de la fuerza laboral)

A través de Con necteam

Para las empresas que hacen malabarismos con múltiples equipos, turnos y lugares de trabajo, Connecteam es una buena opción. Los empleados pueden utilizar la app de entrada y salida desde sus teléfonos, el GPS garantiza que están en la ubicación correcta y los flujos de trabajo personalizables mantienen las operaciones en marcha sin problemas.

Participe en conversaciones individuales y grupales con chats de equipo y adjuntos totalmente buscables. También puede moderar conversaciones, activar confirmaciones de lectura y evitar que se guarden mensajes. Tanto si gestiona equipos de campo, personal de venta al por menor o trabajadores remotos, Connecteam facilita la programación y la comunicación.

Las mejores funciones de Connecteam

Automatice la planificación de turnos y el seguimiento de hojas de horas automatizadas con la programación automática basada en la disponibilidad y las preferencias de los empleados

Aumente el compromiso con encuestas personalizadas que funcionan con resultados en tiempo real, respuestas anónimas y reconocimiento entre pares

Organice documentos clave en una plataforma centralizada, establezca permisos de archivo y realice un seguimiento de los accesos

Límites de Connecteam

No se pueden estandarizar los periodos de pago (fechas de inicio y finalización) de forma permanente o automática, y no se puede reducir el número de notificaciones enviadas de forma predeterminada, por defecto

Precios de Connecteam

Plan Free: Hasta 10 usuarios

Básico: 35 $/mes (hasta 30 usuarios)

*avanzado: 59 $/mes (hasta 30 usuarios)

Experto: 119 $/mes (hasta 30 usuarios)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Connecteam

G2: 4. 6/5 (más de 2200 reseñas)

Capterra: 4. 7/5 (más de 900 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Connecteam?

Una reseña de G2 dice

Hasta ahora, con la implementación de connecteam en nuestra programación diaria y comunicación con el equipo, hemos visto un aumento significativo en el tiempo disponible, incluso menos dolores de cabeza para averiguar quién está disponible y quién no. Ahora no más mensajes de etiqueta o de teléfono. ¡Me encanta! Me gustaría ver múltiples entradas de fechas en el calendario y establecer la duración a lo largo de los días para el trabajo en lugar de crearlas para días individuales de una en una si el trabajo es recurrente hasta completarse.

Hasta ahora, con la implementación de connecteam en nuestra programación diaria y comunicación con el equipo, hemos visto un aumento significativo en el tiempo disponible, incluso menos dolor de cabeza para averiguar quién está disponible y quién no. Ahora no más etiquetas de mensajes o etiquetas de teléfono. ¡Me encanta! Me gustaría ver múltiples entradas de fechas en el programa que se realizarán y establecer la duración a lo largo de los días para el trabajo en lugar de crearlas para días individuales uno a la vez si el trabajo es recurrente hasta completarse.

📌 ¡Alerta de datos! El 80 % de las empresas controlan la asistencia a la oficina, el 62 % utilizan tarjetas de identificación y el 50 % se basan en el seguimiento por Wi-Fi.

8. Buddy Punch (la mejor para el registro de horas de los empleados)

A través de Buddy Punch

¿Necesita una forma sencilla de realizar un seguimiento de las horas de los empleados? Buddy Punch hace precisamente eso sin complejidades innecesarias. Los empleados pueden fichar desde sus teléfonos o escritorios, mientras que el seguimiento por GPS y el reconocimiento facial evitan el robo de tiempo.

También puede configurar bloqueos de dispositivos y restricciones de direcciones IP para un control seguro. Además del control de tiempo, Buddy Punch ofrece herramientas para gestionar el tiempo libre remunerado y no remunerado sin necesidad de cálculos manuales u hojas de cálculo. El sistema calcula automáticamente las vacaciones acumuladas, las bajas por enfermedad y el tiempo adeudado, lo que simplifica el proceso tanto para los empleados como para los directivos.

Las mejores funciones de Buddy Punch

Gestione horarios, intercambie turnos y realice un seguimiento de las solicitudes de tiempo libre con un calendario integrado

Automatización de la nómina con integración de QuickBooks Online y generación de informes personalizados de horas extra y costes de trabajo

Registre la salida de los empleados automáticamente con el fichaje automático

Límites de Buddy Punch

Los usuarios se quejan de que es difícil marcar a un empleado como ausente y de que, si eres administrador, no puedes aprobar el tiempo libre en el Calendario

Precios de Buddy Punch

Estándar: 5,49 $/mes por usuario

Pro: 6,99 $/mes por usuario

Enterprise: 11,99 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Buddy Punch

G2: 4. 8/5 (más de 250 reseñas)

Capterra: 4. 8/5 (más de 1000 reseñas)

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Clockify

9. App de hoja de horas de Office 365 (la mejor para hojas de horas integradas)

A través de Microsoft

¿Ya utiliza el ecosistema de Microsoft? La app de hoja de horas de Office 365 hace que el seguimiento de las horas de trabajo sea perfecto.

Puede registrar el tiempo directamente en el paquete Office, automatizar las aprobaciones y sincronizar los datos en SharePoint, Outlook y otros. Personalice las hojas de horas para adaptarlas a las necesidades específicas de la empresa utilizando hojas de horas personalizables. Si su equipo utiliza el ecosistema de Microsoft, esta app encaja perfectamente, sin necesidad de curva de aprendizaje adicional.

Las mejores funciones de la app de hoja de horas de Office 365

Simplifique la gestión de la hoja de horas con el flujo de trabajo de aprobación para agilizar las aprobaciones

Obtenga información sobre la productividad y los costes de los proyectos con (la elaboración de) informes y análisis avanzados

Manténgase actualizado con notificaciones por correo electrónico de aprobaciones, rechazos y envíos

Límites de la app de hoja de horas de Office 365

Es caro en comparación con sus competidores, ya que hay que comprar todo el paquete de Office 365 para acceder a él

Precios de la app de hoja de horas de Office 365

Versión de prueba gratis

Valoraciones y reseñas de la app de hoja de horas de Office 365

G2: NA

Capterra: 4. 5/5 (más de 900 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre la app de hoja de horas de Office 365?

Una reseña de Capterra dice

La app, aplicación, facilita el control de tiempo, me permite el uso compartido de la información con mis colegas y todos los empleados... yo... no tiene nada que no me guste, tal vez el precio un poco alto si renuevas anualmente, pero si compras de por vida será muy bueno y ahorrarás dinero.

La app, aplicación, facilita el seguimiento del tiempo, me permite compartir fácilmente la información con mis colegas y todos los empleados... yo... no tiene nada que no me guste, tal vez el precio un poco alto si renuevas anualmente, pero si compras de por vida será muy bueno y ahorrarás dinero.

📌 ¡Alerta informativa! El robo de tiempo, cuando a los empleados se les paga por tiempo que en realidad no han trabajado, cuesta a las empresas miles de millones cada año en pérdida de productividad.

10. ClockShark (el mejor para el seguimiento de operaciones de campo)

A través de Clockshark

Para las empresas que dependen de equipos móviles, como la construcción, el paisajismo o los servicios de entrega, ClockShark garantiza un control de tiempo preciso sobre la marcha.

Los empleados pueden fichar la entrada y la salida desde cualquier lugar, mientras que el seguimiento por GPS le mantiene informado de sus ubicaciones. Además, su integración con la nómina y la elaboración de informes hace que el trabajo de back-office sea mucho más fluido.

Las mejores funciones de ClockShark

Acaba con las marcas de compinches con la captura de fotos para verificar la presencia de los empleados durante los registros de entrada y salida

Asigne tareas, establezca plazos y cargue documentos con una gestión de tareas y trabajos personalizable

Seguimiento de tiempo y gastos por trabajo y generación de informes detallados sobre asistencia y costes de trabajo

Límites de ClockShark

Los empleados no pueden fichar en pausas cortas (2-10 minutos)

No registra automáticamente la entrada y salida de los empleados en función de su llegada o salida de una geovalla establecida

Precios de ClockShark

Estándar: 40 $/mes por usuario

Pro: 60 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de ClockShark

G2: 4. 6/5 (más de 300 reseñas)

Capterra: 4. 7/5 (más de 1900 reseñas)

🧠 Dato curioso: Mucho antes de los relojes, los antiguos egipcios utilizaban relojes de agua o cuencos con pequeños agujeros que goteaban agua a un ritmo constante para realizar un seguimiento de los turnos de trabajo. ¡Porque incluso hace 3500 años, el tiempo era dinero!

El tiempo corre: ¡actualícese a ClickUp hoy mismo!

Con tantas y tan potentes herramientas de control de tiempo disponibles, encontrar la adecuada depende de lo que mejor funcione para su flujo de trabajo. Si necesita (elaboración de) informes avanzados, seguimiento por GPS o un simple cronómetro para registrar sus horas, hay una solución que se adapta a sus necesidades.

Pero, ¿por qué conformarse con el simple control de tiempo?

ClickUp, la app de todo para el trabajo, va más allá del control de tiempo básico para ofrecer a los usuarios funciones avanzadas y una plataforma completa de gestión del trabajo.

Reúne proyectos, tareas y comunicaciones en un solo lugar, al tiempo que controla el tiempo, ajusta estimaciones y analiza informes.

¿A qué esperas? ¡Regístrate en ClickUp gratis, gratuito/a, hoy mismo!