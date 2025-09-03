Cómo crear un calendario de marketing por correo electrónico (+plantilla)

¿Conoce esas marcas que siempre parecen enviar el correo electrónico adecuado en el momento adecuado?

Un código de descuento justo antes del día de pago. Un recordatorio sobre ese elemento que dejaste en tu carrito. Una alerta de que tu tamaño vuelve a estar disponible.

No es cuestión de suerte, es cuestión de estrategia. Un calendario de marketing por correo electrónico te ayuda a planear con antelación, mantener la coherencia y enviar correos electrónicos oportunos y relevantes.

Esta entrada del blog le mostrará cómo crear un calendario de marketing por correo electrónico que mantenga a su público esperando una notificación. 💁

*¿Qué es un calendario de marketing por correo electrónico?

un calendario de marketing por correo electrónico es una herramienta estratégica para planear, organizar y programar campañas de correo electrónico. * Proporciona una panorámica clara de los próximos correos electrónicos, lo que garantiza la coherencia, la relevancia y la entrega oportuna, al tiempo que se alinea con las metas de marketing.

Un calendario de marketing por correo electrónico ayuda a:

mantener las campañas organizadas: *Le ofrece un resumen claro de los correo electrónicos con antelación para evitar el estrés de última hora

*mantener la coherencia: garantiza un flujo constante de comunicación para mantener el interés del público

Optimización del rendimiento: ayuda a realizar un seguimiento de los resultados y a perfeccionar ayuda a realizar un seguimiento de los resultados y a perfeccionar las estrategias de gestión del correo electrónico para mejorar su eficacia

mejora del objetivo: *Alinea los correos electrónicos con los comportamientos de los clientes, las fechas clave y las tendencias del sector

Mejora de la colaboración: Aporta visibilidad a los calendarios para que los Teams puedan coordinarse de forma eficaz

🧠 Dato curioso: El primer correo electrónico de marketing fue enviado en 1978 por Gary Thuerk a solo 400 personas. Sorprendentemente, ¡generó la friolera de 13 millones de dólares en equipo de ventas! Hablamos de un alto retorno de la inversión antes de que existieran las leyes contra el correo basura.

⭐ Plantilla con función Deje de hacer malabarismos con hojas de cálculo y notas dispersas: esta plantilla de plan de campaña de ClickUp reúne todo el flujo de trabajo de su campaña en un espacio claro y práctico. Genere ideas, correlacione envíos, asigne tareas y realice un seguimiento del progreso sin perder impulso. Con todo organizado y con visibilidad, su equipo puede planificar de forma más inteligente, actuar con mayor rapidez y lanzar campañas que realmente den resultado. Obtenga una plantilla gratuita Optimice los procesos de sus campañas con esta plantilla de plan de campaña

*elementos clave de un calendario de marketing por correo electrónico

La gestión improvisada de las campañas de correo electrónico es una vía rápida hacia la pérdida de oportunidades. Un sólido calendario garantiza que todo funcione correctamente, de modo que cada correo electrónico dé en el blanco.

Esto es lo que debe incluir. 👇

*fechas de la campaña: Establece fechas específicas para cada correo electrónico a fin de mantener la coherencia y evitar solapamientos. Instancia, una promoción navideña puede programarse con varias semanas de antelación para maximizar la participación

temas de contenido: *Defina los temas de cada correo electrónico, asegurándose de que estén en consonancia con las campañas en curso o las tendencias estacionales. Una marca de fitness podría centrarse en «consejos de bienestar para Año Nuevo» en enero y «rutinas de entrenamiento para el verano» en junio

*segmentos de público objetivo: identifique qué grupos de clientes recibirán cada correo electrónico en función de datos demográficos, historial de compras o niveles de interacción. Una tienda de moda podría enviar ofertas exclusivas a clientes VIP y, al mismo tiempo, promocionar equipos de ventas a los nuevos suscriptores

metas y objetivos: *Describa lo que cada correo electrónico pretende lograr, ya sea aumentar las suscripciones, impulsar las ventas o dirigir el tráfico a una página de destino. Un correo electrónico de invitación a un seminario web puede centrarse en maximizar las inscripciones, mientras que un correo electrónico de anuncio de un producto tiene como objetivo generar pedidos por adelantado

*indicadores clave de rendimiento (KPI): Realice un seguimiento de métricas como las tasas de apertura, las tasas de clics y las conversiones para medir el intento correcto de la campaña. En el caso de una campaña de reenganche, es fundamental supervisar el número de suscriptores inactivos que vuelven a abrir los correos electrónicos

llamada a la acción (CTA): *Asegúrate de que cada correo electrónico tenga una CTA clara y atractiva, ya sea «Comprar ahora», «Descargar la guía» o «Inscribirse en el seminario web». Las CTA sólidas impulsan la participación y las conversiones

frecuencia y horario de envío: *Determina con qué frecuencia se deben enviar los correos electrónicos y a qué hora del día. Una empresa B2B puede obtener una mayor participación por las mañanas, mientras que una marca de estilo de vida puede obtener mejores resultados por las tardes

plan de pruebas y optimización: *Para perfeccionar futuras campañas, programa pruebas A/B para las líneas de asunto, el texto del correo electrónico o las llamadas a la acción. Probar diferentes ofertas de descuento puede revelar cuál es la que genera más conversiones

🤝 Recordatorio amistoso: La regla de «una sola llamada a la acción» es un mito. Si bien tu llamada a la acción principal debe destacar, incluir varios enlaces en los que se puede hacer clic (en diferentes formatos) aumenta las posibilidades de interacción y da un toque profesional al correo electrónico.

*cómo crear un calendario de marketing por correo electrónico

Olvídate del caos de última hora con el correo electrónico.

Un calendario de marketing inteligente lo organiza todo, le ayuda a mantenerse a la vanguardia y garantiza que todos los correos electrónicos se envíen a tiempo.

Veamos cómo crear uno que haga trabajo. ⚒️

Paso n.º 1: Defina las metas de su campaña

Cada correo electrónico debe tener una meta específica: enviar correos electrónicos sin una meta clara conduce a un bajo nivel de participación y a un esfuerzo inútil.

Aquí tienes algunas metas de campaña que puedes explorar. 👀

*impulsar las ventas: planifica correos electrónicos de lanzamiento de productos, ofertas por tiempo limitado y recordatorios de carritos abandonados. Por ejemplo, una marca de belleza que lance un nuevo tono de pintalabios podría enviar correos electrónicos promocionales, una invitación exclusiva a una venta VIP y un recordatorio final antes de que finalice la promoción.

Aumentar la participación: Programa boletines informativos, contenido interactivo o destacados de la comunidad. Una empresa de SaaS, instancia, podría enviar un correo electrónico mensual titulado «Gema oculta» en el que se muestre una función infravalorada con un tutorial rápido.

*aumentar la lista de correo electrónico: Configure campañas de captación de clientes potenciales, secuencias de bienvenida e incentivos por recomendación. Una app de fitness podría ofrecer un plan gratuito de 7 días para los nuevos usuarios y crear una secuencia de goteo para presentar programas de entrenamiento premium.

🔍 ¿Sabías que...? La ley CAN-SPAM de 2003 fue un gran avance para el marketing por correo electrónico. Obligó a los profesionales del marketing a jugar limpio: se acabaron los asuntos engañosos y los correos electrónicos sin opción para darse de baja (a menos que te gusten las multas cuantiosas).

La eficacia de un calendario de marketing por correo electrónico depende de las herramientas que brindan compatibilidad. Sin la plataforma adecuada, la automatización, la programación y el seguimiento del correo electrónico se convierten en un quebradero de cabeza.

Esto es lo que debes tener en cuenta a la hora de elegir una herramienta:

*capacidades de segmentación: elige una herramienta con etiqueta avanzada para enviar correos electrónicos personalizados basados en el comportamiento

funciones de automatización: *¿Quieres enviar campañas por goteo, recordatorios de carritos abandonados o seguimientos de eventos? Asegúrate de que la herramienta cuenta con opciones de automatización sólidas, no solo con funciones básicas de programación

escalabilidad: *Elige una herramienta de marketing por correo electrónico con IA que ofrezca compatibilidad con un volumen creciente de correos electrónicos sin grandes aumentos de precio

opciones de pruebas A/B: *si tu prioridad es mejorar las tasas de apertura y clics, elige una herramienta con pruebas A/B integradas para que puedas experimentar fácilmente con las líneas de asunto, el contenido y las llamadas a la acción

*flexibilidad de integración: ¿Utiliza un CRM, una plataforma de comercio electrónico o una herramienta de análisis? Busque una herramienta que se sincronice a la perfección con herramientas externas para evitar las transferencias manuales de datos

*índices de entrega: algunas herramientas tienen una mejor colocación en la bandeja de entrada que otras. Comprueba si la herramienta ofrece pruebas de spam integradas, protocolos de autenticación y gestión de la reputación del remitente para evitar que los correos electrónicos se pierdan en la carpeta de spam

📮 Información de ClickUp: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenidos, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar cambiar entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenidos y su entorno de trabajo. Con ClickUp, obtienes asistencia para la redacción basada en IA en todo el espacio de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y mucho más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu espacio de trabajo.

paso n.º 3: Planifica el contenido y la programación*

El momento oportuno es clave: los correos electrónicos coherentes y bien planificados aumentan el compromiso, mientras que los envíos aleatorios o excesivos provocan la pérdida de interés.

Empieza por identificar fechas clave, como lanzamientos de productos, tendencias estacionales y eventos del sector. Planificar con antelación ayuda a crear campañas oportunas y con un propósito claro, en lugar de prisas de última hora. Por ejemplo, si estás llevando a cabo una promoción navideña, empieza con correos electrónicos de avance semanas antes, haz un seguimiento con recordatorios y envía ofertas de última hora a medida que se acerque la fecha límite.

Además, probar diferentes frecuencias de correo electrónico ayuda a encontrar el equilibrio adecuado. Enviar mensajes con demasiada frecuencia puede abrumar a los suscriptores, mientras que los intervalos largos pueden hacer que pierdan interés.

Mezclar tipos de contenido también mejora la participación. En lugar de enviar correos electrónicos de promoción uno tras otro, alterna con boletines informativos, actualizaciones de productos o información que proporciona valor. Por ejemplo, una marca de fitness puede enviar consejos de entrenamiento una semana y una oferta de equipamiento la siguiente para mantener el contenido fresco.

💫 ¡Los Campos personalizados con IA de ClickUp hacen que esta parte del proceso sea muy fácil!

paso n.º 4: Configure la automatización y las pruebas A/B*

La automatización agiliza el marketing por correo electrónico y se encarga de las tareas repetitivas, mientras que las pruebas A/B ajustan su estrategia para obtener mejores resultados.

A continuación te explicamos cómo sacar el máximo partido a ambos para lograr el máximo impacto:

*correos electrónicos de bienvenida en piloto automático: un nuevo suscriptor debe recibir al instante una serie de correos de bienvenida en los que se le presente la marca, se le ofrezca valor y se le comuniquen los ajustes

*correo electrónico desencadenante por acciones: ¿Un cliente abandona su carrito? Un correo electrónico de seguimiento con un descuento podría hacer que volviera

Realice pruebas A/B con los asuntos y el contenido: una versión podría utilizar la urgencia, «Últimas horas: ¡20 % de descuento!», mientras que otra se centraría en el valor, como «¡Oferta exclusiva en el interior!». Pruebe diferentes alternativas para decidir cuál es la mejor

A continuación te explicamos cómo puedes configurar desencadenantes de automatización personalizados en ClickUp con la ayuda de la IA

consejo profesional: *El perfil progresivo mantiene tus formularios breves y concisos. En lugar de bombardear a los nuevos suscriptores con un sinfín de preguntas, recopila datos a lo largo del tiempo basándote en las interacciones. Menos fricción = más registros.

paso n.º 5: Realice un seguimiento de las métricas y mejore el rendimiento*

Optimizar su calendario de marketing significa medir continuamente los resultados y realizar mejoras basadas en datos.

Esto es en lo que debe centrarse:

Controle las tasas de apertura y de clics: ¿Pocas aperturas? Pruebe con diferentes líneas de asunto. ¿Hay clics pero no conversiones? Es posible que sea necesario ajustar el contenido del correo electrónico o la página de destino

Analiza los patrones de interacción: Encuentra los mejores momentos para enviar los correos y ajústalos en función de cuándo interactúan más los suscriptores

presta atención a las tasas de cancelación de suscripción y rebote:* un aumento en las cancelaciones podría significar que los correos electrónicos son demasiado frecuentes, irrelevantes o no reúnen las expectativas

🧠 Dato curioso: El marketing por correo electrónico se optimizó para dispositivos móviles mucho antes de que las redes sociales se dieran cuenta. Cuando se lanzó el primer iPhone en 2007, los expertos en marketing adaptaron rápidamente los correos electrónicos para que se vieran bien en pantallas pequeñas, porque a nadie le gusta tener que pellizcar y hacer Zoom.

Entre los esfuerzos de marketing por correo electrónico, las reuniones estratégicas y las interminables Hojas de cálculo de Google, el potencial de marketing se desvanece. Las campañas brillantes quedan sepultadas. Los plazos se convierten en espejismos lejanos. ¿Y la creatividad de su equipo? Atrapada en un caos de flujos de trabajo inconexos.

Hay un salvavidas: ClickUp. 🤩

Es la app, aplicación definitiva para el trabajo que combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chatear, todo ello impulsado por /IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Veamos cómo te puede ayudar este software de planificación de tareas. 💫

crea contenido (y contexto) con ClickUp Brain*

Acceda a múltiples modelos LLM, genere imágenes, cree tareas, busque en la web en tiempo real y mucho más con ClickUp AI

Las campañas de correo electrónico exitosas son el resultado de la convergencia entre estrategia, creatividad y rapidez. ClickUp Brain ayuda con estos tres aspectos al recopilar información en tiempo real, generar ideas y convertirlas en contenido listo para usar.

¿Necesita investigar a la competencia antes de diseñar una campaña? Brain puede buscar en la web, analizar la posición y resumir las conclusiones al instante. A partir de ahí, puede generar variaciones de texto, diseñar imágenes o adaptar los mensajes a diferentes públicos, todo ello gracias a múltiples modelos de lenguaje grande (LLM) entre los que puede cambiar para obtener el mejor resultado.

Y como todo se encuentra dentro de ClickUp, el flujo de trabajo es fluido: la investigación se conecta con las tareas, los borradores creativos se vinculan a tu plan de campaña y las aprobaciones pasan directamente a tu calendario. Con Brain, no solo creas contenido, sino que creas campañas más inteligentes desde cero.

mantén tu calendario al día con un calendario integrado*

Las campañas de correo electrónico siguen un cronograma estricto: los boletines informativos, los correos electrónicos de promoción y las secuencias de automatización deben enviarse a tiempo. Pero cuando hay varios Teams involucrados, es fácil que se produzcan retrasos.

Organice todas sus reuniones, plazos y confirmaciones en un solo lugar con ClickUp Calendario

ClickUp Calendario mantiene tu calendario de marketing organizado, priorizando automáticamente las tareas, bloqueando el tiempo de concentración y ajustando los plazos según sea necesario.

Tomemos como ejemplo una campaña del Black Friday: los especialistas en marketing pueden correlacionar ofertas por compra anticipada, ofertas de última hora y recordatorios de carritos abandonados, todo ello en la app de Calendario.

Gracias a la posibilidad de programar bloques de tiempo de concentración automáticos y flujos de trabajo de aprobación automatizados, todos los correo electrónicos se preparan y programan a tiempo. ¿Necesita incluir una venta flash de última hora? No hay problema. El equipo puede ajustar las tareas al instante sin alterar todo el plan.

La colaboración también es fluida. Las notas de las reuniones se capturan, transcriben y enlazan automáticamente a las tareas pertinentes, de modo que siempre se puede acceder a las actualizaciones clave, como la finalización de creatividades publicitarias o el ajuste del texto de los correos electrónicos.

💡 Consejo profesional: La puntuación de clientes potenciales no tiene límite. Asigna puntos por aperturas de correo electrónico, clics en enlaces y compras para identificar a tus clientes potenciales más intentos correctos y enviarles ofertas exclusivas.

gestión de campañas de correo electrónico con Emails*

Envía mensajes sin abandonar tus tareas con ClickUp Email

ClickUp Email centraliza la gestión de proyectos por correo electrónico, lo que permite a Teams enviar y recibir correos electrónicos, crear tareas de ClickUp a partir de mensajes y automatizar los seguimientos sin salir de su flujo de trabajo.

Supongamos que una empresa SaaS va a lanzar una nueva función y está llevando a cabo una campaña de correo electrónico por goteo. El estratega de contenido redacta el primer correo electrónico en ClickUp y lo envía al responsable de marketing para su aprobación, todo ello dentro de la misma plataforma.

Una vez aprobado, ClickUp programa el correo electrónico y crea una tarea de seguimiento para revisar las métricas de interacción. A medida que llegan las respuestas, la herramienta lo organiza todo. Cualquier comentario importante se puede convertir en tareas con un solo clic, lo que facilita el seguimiento de los elementos pendientes.

Automatice los correos electrónicos de campaña y los seguimientos con ClickUp Automatización

Las automatizaciones de ClickUp agilizan aún más el proceso. Cuando el envío de un formulario indica un gran interés, puede configurar desencadenantes personalizados para enviar correo electrónico de seguimiento y creación de tareas, de modo que el equipo de ventas pueda ponerse en contacto con el cliente.

Todo el flujo de trabajo, desde la redacción y las aprobaciones hasta el envío y el seguimiento, se lleva a cabo de forma fluida en una sola plataforma.

💡 Consejo profesional: El contenido interactivo aumenta la participación. Incorpora encuestas, cuestionarios o incluso vistas previas de productos en realidad aumentada (RA) en tus correos electrónicos para convertir a los lectores pasivos en participantes activos.

planear visualmente campañas con vistas *

Los diferentes equipos necesitan diferentes perspectivas sobre los flujos de trabajo del marketing por correo electrónico. Los redactores se centran en los plazos, los diseñadores necesitan un diseño visual y los estrategas analizan el cronograma general de la campaña. ClickUp Views facilita el cambio entre perspectivas sin perder el contexto.

Planifica campañas de correo electrónico utilizando múltiples vistas de ClickUp

Supongamos que una empresa basada en suscripciones está planificando una campaña de reenganche para usuarios inactivos. El equipo de marketing comienza en la vista Lista de ClickUp, organizando los temas de los correos electrónicos, las llamadas a la acción y los segmentos de audiencia en un formato sencillo. El equipo de diseño cambia a la vista Tablero de ClickUp para realizar el seguimiento del progreso de los activos visuales.

Cuando la campaña está lista para lanzarse, el equipo utiliza la vista de calendario de ClickUp para confirmar las fechas de envío. Independientemente de cómo esté estructurada la campaña, todos los detalles permanecen accesibles de una manera que tiene sentido para cada equipo.

conecta tu ecosistema de correo electrónico con Integraciones *

Conecta con herramientas digitales en tu flujo de trabajo para realizar campañas más fluidas utilizando las integraciones de ClickUp

Volver a atraer a los usuarios inactivos requiere precisión y coordinación. Con ClickUp Integrations, lo que antes era un proceso de varios pasos y propenso a error se convierte en un sistema optimizado e inteligente.

Instancia, cuando se programa un correo electrónico de seguimiento en ClickUp, HubSpot pone instantáneamente en cola la comunicación, lo que garantiza su entrega puntual. ClickUp actualiza automáticamente el estado de las tareas a medida que llegan las respuestas, lo que mantiene al equipo coordinado sin necesidad de introducir datos manualmente.

Las métricas de interacción, como las tasas de apertura y las respuestas, se sincronizan en tiempo real, lo que proporciona a Teams información inmediata sobre el rendimiento. ¿El resultado? Un flujo de trabajo fluido que elimina la necesidad de realizar un seguimiento manual y reduce las brechas de comunicación.

👋🏾 Bonus: ¡Aquí tienes un tutorial en vídeo de ClickUp sobre la ejecución de campañas de principio a fin!

*acelera el desarrollo de campañas con plantillas

Empezar desde cero es cosa del pasado. Las plantillas de ClickUp te ofrecen marcos de marketing por correo electrónico listos para usar que te proporcionarán una base sólida para tus campañas.

Aquí tienes algunas recomendaciones:

*plantilla de marketing por correo electrónico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita La plantilla de marketing por correo electrónico de ClickUp está diseñada para ayudarte a mantenerte organizado a la hora de gestionar tus campañas de correo electrónico.

La plantilla de marketing por correo electrónico de ClickUp ofrece una solución inteligente que va más allá de la gestión básica de proyectos. Proporciona a los equipos un espacio dedicado para planear campañas, programar mensajes y realizar un seguimiento de las métricas de intento correcto.

Además, le permite automatizar los correos electrónicos con desencadenantes basados en el comportamiento de los usuarios y enviar correos electrónicos de objetivo a los clientes adecuados en el momento oportuno.

La plantilla del calendario de correo electrónico ofrece vistas estratégicas que transforman tu forma de trabajar. Desde la vista Carga de trabajo del equipo, que aclara las responsabilidades, hasta la vista de seguimiento de resultados del correo electrónico, que proporciona información detallada sobre las campañas, obtendrás una herramienta completa que te ayudará a ver todos los ángulos de tus esfuerzos de marketing.

*plantilla de campaña de marketing por correo electrónico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita La plantilla de campaña de marketing por correo electrónico de ClickUp está diseñada para ayudarte a planear, gestionar y realizar un seguimiento de las campañas de marketing por correo electrónico.

La plantilla de campaña de correo electrónico de ClickUp proporciona un flujo de trabajo estructurado para gestionar campañas de correo electrónico completas de principio a fin. Ayuda a los Teams a organizar listas de clientes potenciales, desarrollar contenido de correo electrónico, establecer procesos de aprobación claros y fijar plazos específicos para cada fase de la campaña.

La plantilla realiza un seguimiento de las métricas de marketing más importantes directamente en ClickUp, lo que permite a Teams supervisar las tasas de apertura, los clics y las conversiones en tiempo real.

analizar y optimizar su calendario de marketing por correo electrónico*

El intento correcto del correo electrónico marketing depende de su capacidad para realizar un seguimiento, analizar y optimizar las campañas con precisión. Comprender el rendimiento de una campaña no debería ser una incógnita.

Los métodos tradicionales suelen dejar a los profesionales del marketing en la oscuridad, pero ClickUp es un proveedor de información en tiempo real que facilita el seguimiento del intento correcto.

Visualice las tendencias de las campañas de correo electrónico a través de gráficos y paneles en ClickUp

Los paneles de ClickUp proporcionan a los profesionales del marketing un potente conjunto de herramientas para analizar el rendimiento de las campañas e impulsar mejoras estratégicas. Con datos en tiempo real sobre las tasas de apertura y de clics, los profesionales del marketing obtienen información inmediata sobre el rendimiento de las campañas.

Si un correo electrónico no rinde lo esperado, los paneles ofrecen diagnósticos rápidos.

Podrá analizar al instante el rendimiento de las líneas de asunto, examinar el impacto de la hora de envío, comparar las respuestas de los segmentos de audiencia e identificar los puntos débiles del contenido.

Los paneles también convierten los datos sin procesar en información visual. Un gráfico de líneas que realiza el seguimiento de las tasas de apertura a lo largo de los meses puede revelar tendencias, como que los correos electrónicos enviados por la tarde obtienen mejores resultados que los enviados por la mañana, lo que le ayudará a ajustar su estrategia para obtener mejores resultados.

🤝 Recordatorio amistoso: Controle también los ingresos por correo electrónico: una campaña con menos clics pero más compras es mejor que una con miles de aperturas y cero conversiones.

*buenas prácticas para gestionar su calendario de marketing por correo electrónico

El marketing por correo electrónico es una herramienta poderosa, pero el intento correcto depende de la estrategia. Aquí tienes algunas formas prácticas de mantener tus campañas eficaces y atractivas. 🧰

📌 Audite su lista

Una lista de correo electrónico desordenada puede perjudicar su compromiso y la reputación de su marca. La limpieza trimestral de la lista debe ser una parte innegociable de su rutina.

La segmentación es clave: marca y elimina a los suscriptores inactivos para mantener tus métricas actualizadas. Además, considera la posibilidad de crear criterios más estrictos para decidir quién permanece en tu lista, como por ejemplo, mantener solo a los suscriptores que hayan interactuado con tus correos electrónicos en los últimos 3-6 meses.

Esto mantiene tus próximas campañas y mensajes de marketing con objetivo y garantiza un mejor rendimiento a lo largo del tiempo.

📌 Convierta el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva ($$$a)

Configure flujos de trabajo automatizados que realicen el seguimiento y señalen cualquier posible problema de cumplimiento, como la falta de consentimiento o las suscripciones poco claras. De esta manera, siempre estará a la vanguardia y en línea con las regulaciones.

Implemente sistemas para realizar un seguimiento de las marcas de tiempo en las que los suscriptores dan su consentimiento, lo que le garantiza una documentación sólida. Esto protege a su marca de posibles multas y demuestra a su público que respeta su privacidad, lo que genera confianza y credibilidad.

📌 Incorpore puntos de fricción predictivos en su proceso

Espere lo inesperado.

Configure listas de control de marketing por correo electrónico previas para identificar posibles problemas en su estrategia de correo electrónico, como problemas de entrega o baja interacción con contenido específico. Anticiparse a los obstáculos ayuda a crear planes de contingencia directamente en su calendario.

Por ejemplo, si una prueba de la línea de asunto muestra tasas de apertura bajas, tenga listo un plan de copia de seguridad para un segundo correo electrónico con una línea de asunto diferente.

tu Calendario te llama: quiere ClickUp*

El intento correcto del marketing por correo electrónico no es fruto de la casualidad. Se necesita estructura, estrategia y las herramientas adecuadas para que cada programa de marketing por correo electrónico sea específico, oportuno y eficaz.

Un calendario de marketing por correo electrónico es el proveedor de esa estructura. Con ClickUp, la app, aplicación integral para el trabajo, obtienes una única plataforma para planear, programar y gestionar tu flujo de trabajo sin las habituales idas y venidas ni herramientas dispersas.

¿Quiere crear una estrategia de marketing por correo electrónico con intento correcto? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp! ✅