ClickUp vs. Lucidchart: ¿Cuál es la mejor herramienta de diagramas para Teams?

Llevo años usando Lucidchart para hacer diagramas de flujo y diagramas, pero me gustaría cambiar a algo de código abierto/autoalojado porque A. cuesta 100 dólares al año, B. no tengo ni idea de lo privado que es en realidad y C. ahora me han liado con la facturación y me han cobrado de más dos veces (tuve que devolver el dinero la primera vez). Lo ideal sería poder alojarlo en un servidor y utilizarlo a través de un navegador web, pero incluso una app, aplicación local, estaría bien, siempre que sea compatible con Windows y Linux.