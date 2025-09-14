Cómo utilizar ClickUp AI para mejorar la productividad y la eficiencia

Nuestra encuesta sobre el uso de la IA revela que el 88 % de las personas utiliza herramientas de IA en el trabajo. Sin embargo, solo el 12 % utiliza realmente las funciones de IA integradas en las herramientas de productividad.

¿Por qué? Porque estas herramientas de IA independientes carecen del contexto necesario para ayudarte a realizar tu trabajo.

Este es un caso clásico de proliferación de IA: equipos que utilizan múltiples herramientas de IA que no tienen un uso compartido de contexto, memoria ni flujos de trabajo. En lugar de acelerar el trabajo, la proliferación de IA genera resultados fragmentados, indicaciones repetidas y más tiempo dedicado a reunir la información.

En pocas palabras:❗️Están aislados de los flujos de trabajo y los datos que definen las tareas diarias❗️Esta desconexión da como resultado experiencias fragmentadas y un valor práctico limitado

ClickUp Brain, el asistente de IA de ClickUp, está diseñado para hacer frente a estas situaciones tan habituales. Se encarga del trabajo rutinario para que puedas centrarte en las decisiones en lugar de en los pequeños detalles.

¿Necesitas un resumen del proyecto basado en las conversaciones de la reunión de la semana pasada? Terminado en segundos. ¿Notas de reunión desordenadas? Organizadas sin esfuerzo. ¿Se te acumulan las tareas? Priorizadas al instante. ¡Todo ello sin tener que abrir otra pestaña y volver a explicar tu trabajo desde cero!

¿Quieres aprender a usar ClickUp AI para que tu jornada laboral te resulte gratificante en lugar de una pesada carga? Esta entrada del blog te lo explica todo.

⏰Resumen: Cómo ClickUp AI aumenta la productividad y la eficiencia de los flujos de trabajo 1. ¿Qué es ClickUp AI (ClickUp Brain)?ClickUp AI es un asistente integrado y sensible al contexto, incorporado en tu entorno de trabajo, que te ayuda a escribir más rápido, realizar automatizaciones de tareas y obtener respuestas instantáneas sin tener que cambiar de herramienta. 2. ¿Cómo mejora ClickUp AI la eficiencia del flujo de trabajo diario?Resumir documentos largos, generar tareas, redactar contenido, recuperar el contexto del proyecto y realizar la automatización del trabajo recurrente, lo que ahorra a los equipos horas de esfuerzo manual cada semana. 3. ¿Cuáles son las funciones más potentes de ClickUp AI para el trabajo diario?El Asistente de redacción con IA, el AI Knowledge Manager y el AI Project Manager ayudan a los equipos a redactar contenido, encontrar información al instante y automatizar las tareas de gestión de proyectos. 4. ¿Cómo te ayuda ClickUp AI a mantenerte organizado en proyectos complejos?Crea tareas a partir de comentarios, prioriza el trabajo, resume hilos de conversación, identifica obstáculos y genera reuniones informativas o informes para que siempre estés al tanto del progreso. 5. ¿Por qué elegir ClickUp AI en lugar de herramientas de IA independientes?Las herramientas independientes carecen de contexto del entorno de trabajo. ClickUp AI entiende tus tareas, documentos, reuniones y flujos de trabajo, y ofrece información relevante y lista para actuar en cuestión de segundos.

¿Qué es ClickUp AI?

ClickUp AI, también conocido como ClickUp Brain, es tu asistente de productividad integrado, diseñado para agilizar y facilitar el trabajo, sin las complicaciones de las herramientas de IA independientes . Al estar totalmente integrado en ClickUp, comprende las tareas, los documentos y los flujos de trabajo de tu equipo, ofreciéndote sugerencias más inteligentes en tiempo real.

Gracias a sus resúmenes automáticos y a la automatización de los flujos de trabajo, dedicarás menos tiempo a tareas rutinarias y más tiempo a lo que realmente importa. En resumen, ClickUp AI se adapta a tu forma de trabajar. Ya sea que estés redactando contenido de marketing, haciendo una lluvia de ideas o resumiendo proyectos complejos, te ofrece información personalizada para que sigas avanzando.

ClickUp también te ofrece ClickUp Brain MAX, el asistente de escritorio de última generación impulsado por IA, diseñado para ayudarte a trabajar de forma más inteligente, no más dura. Como parte del conjunto de funciones de IA de ClickUp, Brain Max pone al alcance de tu mano capacidades avanzadas de búsqueda, automatización y voz-a-acción, lo que lo convierte en una herramienta imprescindible para cualquiera que busque aumentar su productividad y eficiencia.

⭐ ClickUp Brain MAX: la revolución Brain Max no es solo otro chatbot con IA: es un motor de productividad totalmente integrado diseñado para el entorno de trabajo moderno. Tanto si gestionas proyectos, colaboras con equipos o manejas varias herramientas a la vez, Brain Max te ayuda a mantener la concentración, la eficiencia y a ir un paso por delante. Esto es lo que obtienes: Búsqueda con IA para corporaciones: Realiza búsquedas instantáneas en ClickUp, en la web y en aplicaciones conectadas como Google Drive, Figma, GitHub y SharePoint. Encuentra tareas, documentos, archivos e incluso detalles específicos ocultos en lo más profundo de tu entorno de trabajo, todo desde un solo lugar. Realiza búsquedas instantáneas en ClickUp, en la web y en aplicaciones conectadas como Google Drive, Figma, GitHub y SharePoint. Encuentra tareas, documentos, archivos e incluso detalles específicos ocultos en lo más profundo de tu entorno de trabajo, todo desde un solo lugar.

Acciones impulsadas por IA: Utiliza el lenguaje natural para pedirle a Brain Max que resuma documentos, cree tareas, programe reuniones, genere contenido o publique actualizaciones. La IA entiende el contexto y puede actuar directamente dentro de ClickUp

Voz a texto : Trabaja sin usar las manos con la función de voz a texto impulsada por IA. Dicta tareas, mensajes o consultas de búsqueda, y Brain Max las transcribirá y ejecutará; es perfecto para realizar varias tareas a la vez o cuando estás fuera de la oficina. : Trabaja sin usar las manos con la función de voz a texto impulsada por IA. Dicta tareas, mensajes o consultas de búsqueda, y Brain Max las transcribirá y ejecutará; es perfecto para realizar varias tareas a la vez o cuando estás fuera de la oficina.

Aplicaciones conectadas: integra tus herramientas favoritas y busca en todas ellas sin cambiar de pestaña. Brain Max reúne todo tu trabajo para ofrecerte un flujo de trabajo verdaderamente unificado.

Varios modelos de IA: Elige entre los principales modelos de IA, como ClickUp Brain, ChatGPT, Claude y Gemini, y selecciona el que mejor se adapte a tus necesidades.

➡️ Más información: La diferencia entre el aprendizaje automático y la inteligencia artificial

¿Cuáles son las funciones más potentes de ClickUp AI para el trabajo diario?

ClickUp AI mejora la productividad al agilizar la redacción, mejorar el acceso al conocimiento y automatizar la gestión de proyectos, todo ello directamente desde tu entorno de trabajo. A continuación te presentamos un resumen de sus funciones principales:

Asistente de redacción con IA: redacta, realiza edición y da formato al contenido —incluidos correos electrónicos, notas, informes y blogs— al tiempo que corrige la gramática, ajusta el tono y resume documentos largos.

AI Knowledge Manager: recupera al instante detalles clave de tareas, documentos y conversaciones anteriores para que nunca pierdas tiempo buscando contexto en hilos, archivos o reuniones.

AI Project Manager: Automatiza las tareas del proyecto —como generar subtareas, redactar actualizaciones, organizar prioridades y predecir cronogramas— para que el trabajo siga avanzando sin esfuerzo manual.

Utiliza ClickUp AI para reducir las tareas rutinarias, comprender el contexto más rápidamente y gestionar los proyectos con mayor claridad y eficiencia.

La IA impulsa todos los aspectos de ClickUp, desde los campos personalizados con IA hasta la automatización. Pero si tuviéramos que elegir tres funciones principales, esto es lo que recomendamos:

1. ¿Cómo te ayuda el asistente de redacción con IA a trabajar más rápido?

¿Atascado con un borrador? ClickUp Brain te ayuda a redactar, realizar edición y traducir diferentes tipos de contenido, como notas de reuniones, correos electrónicos o entradas de blog. También puede:

Corrige la ortografía y la gramática, ajusta el tono y genera ideas cuando te quedes sin ellas

Resumir documentos largos al instante

Da formato al contenido para que resulte claro y estructurado

Crea tablas para datos estructurados

Crea plantillas de IA reutilizables para mantener la coherencia entre proyectos

2. ¿Qué hace el AI Knowledge Manager de ClickUp?

ClickUp Brain es como un banco de memoria digital. Analiza rápidamente tu entorno de trabajo y recupera la información adecuada, como detalles del proyecto, notas de reuniones o solicitudes de clientes.

Imaginemos que estás en una reunión:

Pídele a ClickUp Brain que recupere decisiones clave y datos relevantes de conversaciones anteriores sin tener que cambiar de pestaña

Cuando un cliente te pida una actualización, puedes pedirle a ClickUp Brain que capture rápidamente el estado más reciente del proyecto y los hitos clave

Usa ClickUp Brain para resumir documentos complejos automáticamente

Obtén información sobre las tareas, el progreso del equipo y mucho más con el AI Knowledge Manager de ClickUp

📮ClickUp Insight: Recientemente hemos descubierto que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían mensajes a entre 1 y 3 personas al día para obtener la información contextual que necesitan. Pero, ¿y si tuvieras toda la información documentada y fácilmente accesible? Con el AI Knowledge Manager de ClickUp Brain a tu lado, cambiar de contexto pasa a ser cosa del pasado. ¡Solo tienes que hacer la pregunta directamente desde tu entorno de trabajo y ClickUp Brain recuperará la información de tu entorno de trabajo y/o de las aplicaciones de terceros conectadas!

3. ¿Cómo automatiza el AI Project Manager la ejecución de los flujos de trabajo?

¿Prefieres contar con un gestor de proyectos personal que mantenga tus proyectos en marcha sin esfuerzo manual? El AI Project Manager de ClickUp revoluciona la productividad al automatizar las tareas de gestión de proyectos y simplificar los flujos de trabajo. Desde la generación de resúmenes diarios, actualizaciones de tareas y subtareas hasta la creación de planes de proyecto detallados y el seguimiento del progreso, garantiza que nada se pase por alto.

Te puede ayudar con:

Asignación de tareas : Aprovecha la función de asignación de IA para sugerir y asignar subtareas

Priorización de tareas : utiliza IA Prioritize para organizar y gestionar las tareas de forma eficaz en función de sus niveles de prioridad o para obtener información que te ayude a tomar mejores decisiones.

Predicciones de cronogramas: ayuda a crear planes de proyecto y cronogramas detallados utilizando indicaciones y datos históricos

Externaliza las tareas de introducción manual de datos al AI Project Manager de ClickUp

¿Cómo utilizas ClickUp AI en tu flujo de trabajo diario?

ClickUp AI funciona directamente dentro de tu entorno de trabajo para automatizar tareas rutinarias, responder preguntas, resumir actualizaciones y agilizar la comunicación. Desde convertir chats y documentos en tareas hasta redactar contenido, transcribir reuniones y crear automatizaciones, reduce el esfuerzo manual a lo largo de tu jornada. También ofrece información específica para cada rol y una programación inteligente a través de su calendario impulsado por IA. El resultado es una ejecución más rápida, prioridades más claras y un trabajo más centrado, sin tener que cambiar de herramienta.

Así es como el asistente de IA de ClickUp AI puede ayudarte a aumentar la productividad de tu jornada laboral:

👉🏽 Nota: Puedes acceder a ClickUp AI de forma gratuita, pero con ciertos límites en las funciones. Para disfrutar de capacidades avanzadas de IA, opta por un plan de pago, a partir de 7 $ al mes.

1. ¿Dónde puedes acceder a ClickUp AI dentro de la plataforma?

ClickUp Brain está integrado en toda la plataforma. Esto significa que puedes acceder a la IA desde prácticamente cualquier parte de la plataforma. A continuación te explicamos cómo:

Acceso a la barra de herramientas : El icono de ClickUp AI siempre está en la barra de herramientas, listo para ayudarte al instante

Botón «Preguntar a la IA» : disponible en Tareas, Documentos, Comentarios y Chat, para que puedas hacer preguntas a la IA justo donde las necesites.

Icono flotante de IA: cuando no estés en una tarea o en un documento, busca el icono de IA en la esquina inferior derecha para acceder rápidamente sin tener que cambiar de pantalla.

⚠️ ¿No sabes qué preguntar? ClickUp AI incluye indicaciones prediseñadas para ayudarte a empezar rápidamente. No hace falta aprender ingeniería de indicaciones. Selecciona y perfecciona una indicación, y deja que la IA haga el trabajo pesado.

2. ¿Cómo puede ClickUp AI crear y gestionar tareas por ti?

ClickUp Brain genera tareas al instante a partir de documentos, comentarios, comentarios de la Bandeja de entrada, mensajes de chat e incluso pizarras.

Pasa el cursor por encima de cualquier comentario o mensaje y selecciona el icono de ClickUp AI. A continuación, haz clic en Crear una tarea con IA.

ClickUp Brain puede ayudarte a:

✅ Crea la tarea en la lista y el espacio adecuados

✅ Escribe un título y una descripción claros y con mucho contexto

✅ Enlázalo al hilo de comentarios original

Creación de tareas generadas por IA a través de ClickUp Brain

ClickUp Brain también redacta descripciones de tareas para que tu equipo sepa exactamente qué hacer.

Además, divide las tareas grandes en subtareas. Solo tienes que abrir la tarea y hacer clic en la opción generar subtareas que aparece debajo del título de la tarea. Puedes cambiar el nombre de cualquier subtarea y desmarcar las que no quieras seleccionando la casilla de selección situada junto a ellas.

3. ¿Puede ClickUp AI responder a preguntas sobre tus tareas y documentos?

En lugar de tener que rebuscar entre un sinfín de tareas mientras gestionas múltiples proyectos, equipos o partes interesadas, ClickUp Brain permite a los gestores de proyectos obtener respuestas instantáneas y en tiempo real basadas en los datos de las tareas.

Es la función perfecta para equilibrar el trabajo urgente con las metas generales. 🔭

Usa ClickUp Brain para priorizar tareas según su urgencia y plazos

📌 Ejemplos de indicaciones: ¿Cuáles son las tareas más urgentes en todos mis proyectos?

¿En qué plazos debería centrarme hoy?

¿Qué tareas están atrasadas?

¿Qué tareas siguen pendientes y asignadas a mi equipo?

4. ¿Cómo resume ClickUp AI las tareas, los documentos y los hilos?

Condensa largas discusiones en información clara y útil a través de ClickUp Brain

Las tareas largas, los documentos interminables y los hilos de comentarios sin fin dificultan encontrar lo que realmente importa. ClickUp Brain resume al instante los puntos clave para que recibes las actualizaciones más importantes sin tener que desplazarte por la pantalla.

Por ejemplo, se publica una actualización del proyecto y, de repente, hay más de 30 comentarios debatiendo un obstáculo. ¿Plazos, decisiones y elementos pendientes? Los detalles críticos, como los plazos y los elementos pendientes, se pierden en el proceso. Para solucionarlo, haz clic en Resumir con IA y, en cuestión de segundos, obtendrás:

✅ Resumen del proyecto

✅ Decisión clave tomada

✅ Próximos pasos

✅ Elementos pendientes

También puedes dar una indicación a ClickUp Brain para que:

Identifica obstáculos, riesgos y prioridades : resumir tus tareas para ver qué está frenando el progreso

Resumir documentos sin esfuerzo : la IA redacta un resumen de los documentos y lo inserta como subtítulo del documento para facilitar su consulta

Sigue el progreso al instante : las actualizaciones generadas por IA resaltan los cambios en las prioridades de las tareas, las fechas límite y la colaboración del equipo en cuestión de segundos

Resumir los mensajes de chat o las actualizaciones de los canales: Pídele a la IA que te ponga al día con las actualizaciones de un periodo específico

Pídele a ClickUp Brain que resuma los hilos largos y te ponga al día

📌 Ejemplos de indicaciones: Resumir las últimas novedades sobre la tarea de rediseño del sitio web.

Resume este documento de requisitos del producto en decisiones clave y elementos a realizar.

Dame un resumen rápido del progreso de este sprint.

Resumir qué ha cambiado en esta tarea durante la última semana.

5. ¿Puede ClickUp AI redactar correos electrónicos, informes y entradas de blog?

Crea entradas de blog, correos electrónicos y mucho más con ClickUp Brain

Redactar cualquier comunicación lleva tiempo, y pulirla para que sea más clara solo aumenta tu carga de trabajo.

ClickUp Brain agiliza este proceso generando borradores, resúmenes e informes estructurados según tus necesidades. Perfecciona el texto generado por la IA en lugar de empezar desde cero.

Así es como te ayuda:

Correos electrónicos: Crea correos electrónicos profesionales para actualizaciones de proyectos, comunicación con clientes o mensajes internos

Entradas de blog: Crea esquemas o borradores completos a partir de información específica

Informes: Extrae información clave de las conversaciones o los datos y utiliza formatos estructurados para presentarla

Notas de reuniones: Resumir los puntos clave de las reuniones para consultarlos más adelante

Edición y reescritura: Pídele a la IA que perfeccione el borrador o que lo haga más fácil de leer con viñetas, subtítulos y párrafos más cortos.

📌 Ejemplos de indicaciones: Redacta un correo electrónico para informar a las partes interesadas sobre el cronograma del proyecto.

Resumir el debate de esta reunión en elementos a tomar.

Crea un esquema de entrada de blog sobre cómo mejorar la productividad en el lugar de trabajo.

Redacta correos electrónicos claros y profesionales para informar sobre el estado de los proyectos a través de ClickUp Brain

6. ¿Cómo ayuda ClickUp AI con la traducción y la localización?

Optimiza el contenido para cada público y haz que la comunicación sea fluida con ClickUp Brain

La comunicación con equipos y clientes internacionales resulta complicada cuando hay que adaptar el contenido a diferentes idiomas y contextos culturales.

ClickUp Brain actúa como tu traductor basado en IA. Actualmente, tiene compatibilidad con 12 idiomas, entre los que se incluyen el inglés, el francés, el español, el alemán, el coreano, el árabe y muchos más.

Puedes:

Convierte correos electrónicos y documentos a varios idiomas con un solo clic

Adapta el tono, la redacción y los matices culturales a los diferentes públicos objetivos

📌 Ejemplos de indicaciones: Traduce esta actualización para el cliente al español con un tono formal.

Traduce este correo electrónico de marketing/texto publicitario al francés manteniendo un tono de conversación.

Localiza esta guía de producto para los clientes alemanes.

7. ¿Puede ClickUp AI transcribir reuniones y notas de voz?

Transcribe clips con ClickUp Brain para encontrar fácilmente información importante

Estás en una reunión, tomando notas de voz sobre la marcha o recibiendo una actualización de audio de un compañero de equipo. Más tarde, tienes que volver a escuchar el Clip varias veces para captar los detalles clave, un proceso lento y frustrante.

ClickUp Brain puede transcribir fácilmente clips de voz, convirtiéndolos en texto para facilitar la revisión, la edición y el uso compartido de la información.

También puedes volver a solicitar información a la IA para obtener exactamente lo que necesitas. Por ejemplo, pregunta: ¿Incluyen estas notas de la reunión algún elemento pendiente para mí o para mi equipo?

🎤 Algunas aplicaciones prácticas: Grabaciones de reuniones : Transcribe las conversaciones en notas y puntos de acción

Sesiones de lluvia de ideas : Captura y estructura las ideas clave a partir de notas verbales

Comentarios de los clientes: Convierte las opiniones verbales en recomendaciones prácticas

8. ¿Cómo ofrece ClickUp AI respuestas específicas para cada rol?

Encontrar actualizaciones, informes y datos relevantes para las diferentes partes interesadas suele implicar revisar una cantidad ingente de datos.

ClickUp Brain te lo pone fácil. Consulta el título de tu perfil, analiza los documentos del entorno de trabajo y las tareas a las que tienes acceso, y extrae solo la información más relevante, para que obtengas exactamente lo que necesitas.

Esto es lo que la IA analiza para cada rol: 🚀 Gestores de proyectos: Tareas e informes, con indicación de posibles cuellos de botella 👥 Jefes de equipo: Tareas pendientes y las personas asignadas a ellas 📊 Ejecutivos: Visión general clara de los entregables y los plazos 💬 Equipos de ventas: Tickets y comentarios para identificar problemas comunes 💻 Desarrolladores: Problemas pendientes y clasificación por urgencia

Genera indicaciones específicas para cada rol con el generador de IA de ClickUp Brain

➡️ Más información: Cómo utilizar la IA para mejorar la eficiencia en el lugar de trabajo

9. ¿Puede ClickUp AI crear automatizaciones utilizando lenguaje natural?

Lo último que quieres hacer, como jefe de equipo, es actualizar manualmente tareas sencillas que surgen a diario, semanalmente o con frecuencia.

El intuitivo AI Builder de ClickUp lo hace por ti. Escribe lo que necesitas en lenguaje sencillo y ClickUp Brain configura la automatización en cualquier espacio, carpeta o lista.

Optimiza los flujos de trabajo creando reglas de automatización con ClickUp Brain

📌 Algunos ejemplos de automatización : Progreso de la tarea: Cuando una tarea se marque como «Completada», muévela a «Revisión» y asígnala a Control de Calidad

Seguimiento de proyectos: Actualiza automáticamente el estado del proyecto cuando se hayan completado el 80 % de las tareas

Notificaciones del equipo: Envía una notificación de Slack cuando se añada una tarea de alta prioridad

Asignación de tareas: Cuando se envíe una nueva solicitud de marketing, asígnala automáticamente al equipo de contenido

⚠️ Recuerda: No todas las automatizaciones funcionan a la perfección desde el principio. ClickUp Brain te ayuda a aclarar los pasos y a perfeccionar las instrucciones para garantizar que tu automatización funcione sin problemas.

➡️ Más información: Las mejores herramientas de colaboración con IA

10. ¿Cómo funcionan los resúmenes de reuniones y las acciones pendientes generados por IA?

Graba, transcribe y resume tus reuniones con ClickUp AI Notetaker

El tomador de notas con IA de ClickUp puede ayudarte a optimizar los flujos de trabajo de las reuniones al transcribir y resumir automáticamente las conversaciones y extraer elementos a realizar. ¡Alivia la carga de tomar notas manualmente, permitiendo a los participantes centrarse en la conversación!

Resumen automatizado: La IA genera un resumen conciso de los puntos clave tratados en un La IA genera un resumen conciso de los puntos clave tratados en un documento privado de ClickUp Docs

Tareas pendientes: identifica y extrae los elementos pendientes de la transcripción, lo que facilita el seguimiento

Integración con tareas de ClickUp: Las acciones pendientes y los resúmenes se pueden integrar a la perfección en Las acciones pendientes y los resúmenes se pueden integrar a la perfección en tareas y flujos de trabajo de ClickUp , tanto nuevos como ya existentes.

11. ¿Qué pueden automatizar automáticamente los agentes de IA en ClickUp?

Los agentes de IA de ClickUp están diseñados para gestionar consultas de forma autónoma y ejecutar acciones basadas en las solicitudes de los miembros del equipo. Estos agentes se caracterizan por su autonomía, capacidad de reacción y proactividad, lo que les permite tomar decisiones, adaptarse a los cambios en tiempo real y tomar la iniciativa para alcanzar metas específicas.

⭐ Acelerar la automatización de los flujos de trabajo con los agentes de IA Los equipos de todas las funciones suelen enfrentarse a cuellos de botella debido a los procesos manuales, la comunicación fragmentada y las tareas repetitivas. Los agentes de IA abordan estos retos optimizando los flujos de trabajo y permitiendo operaciones más rápidas y eficientes. Automatiza las tareas rutinarias: los agentes de IA se encargan de acciones repetitivas como la introducción de datos, las actualizaciones de estado y los seguimientos, lo que libera a tu equipo para que se centre en trabajos de mayor valor.

Transcribe y resume reuniones al instante: Asegúrate de que se registren y compartan todas las decisiones y detalles, reduciendo así el riesgo de que se pierda información y agilizando el seguimiento.

Genera automáticamente elementos y asigna tareas: basándose en las conversaciones de las reuniones o en las actualizaciones de los proyectos, los agentes de IA pueden crear y asignar tareas automáticamente en tus herramientas de gestión de proyectos, minimizando los traspasos manuales y los retrasos

Gestión de documentos en tiempo real: Mantén a todo el mundo al tanto de los avances gracias al seguimiento de versiones impulsado por IA y a los resúmenes instantáneos de los cambios, para que los equipos puedan avanzar sin confusiones ni retrocesos.

Respuestas y recursos bajo demanda: los asistentes de chat con IA pueden recuperar rápidamente documentos, responder a preguntas relacionadas con los flujos de trabajo y mostrar información relevante, lo que elimina la necesidad de buscar en correos electrónicos o archivos

Potencia la productividad asíncrona: los agentes de IA pueden convertir las largas reuniones o las actualizaciones de proyectos en resúmenes concisos y pasos a seguir, lo que facilita que los miembros del equipo en diferentes zonas horarias se mantengan coordinados y el trabajo siga avanzando Los agentes de piloto automático de ClickUp mantienen el flujo de información en el entorno de trabajo, con una intervención manual mínima.

Estos son los cuatro tipos de agentes de ClickUp:

Agente de respuestas automáticas (agente de chat): un asistente basado en chat que te ayuda a encontrar información rápidamente respondiendo a preguntas utilizando datos de las conversaciones del equipo en ClickUp Chat

Agente de informes diarios/semanales (List Agent): Crea automáticamente informes detallados y personalizables a partir de las listas de ClickUp que elijas, lo que te ahorra tiempo y elimina la necesidad de actualizaciones manuales.

Team Standup Agent (List Agent): Mantiene a tu equipo coordinado mediante la automatización del proceso de reuniones diarias y la extracción directa de las actualizaciones relevantes de tus listas de ClickUp

Agentes personalizados (crea tu propio agente de piloto automático): te permite diseñar flujos de trabajo personalizados y automatizaciones adaptadas a las metas, procesos y casos de uso específicos de tu equipo.

Crear tu propio agente de IA personalizado es muy fácil en ClickUp

Nota: Los agentes están disponibles en versión beta a fecha de publicación de este artículo.

12. ¿Cómo automatiza la programación el calendario con IA de ClickUp?

El calendario de ClickUp, impulsado por IA, revoluciona la forma en que gestionas tu día al automatizar la gestión del tiempo, transformando tu apretada agenda en bloques de tiempo específicos y manejables. Este sistema de planificación inteligente analiza tus tareas, prioridades y disponibilidad para crear una agenda diaria personalizada que te mantiene al día y minimiza las distracciones. ​

Reserva bloques de tiempo para tus tareas más importantes con el Calendario de ClickUp

Te puede ayudar con:

Programación automatizada de tareas: La IA evalúa tu lista de tareas, plazos y prioridades para asignar automáticamente franjas horarias, asegurando que las tareas de alta prioridad se completen primero

Ajustes dinámicos: si una reunión se alarga o surge una nueva tarea, la IA reorganiza dinámicamente tu agenda, preservando el tiempo de concentración y evitando conflictos

Optimización del tiempo de concentración: El sistema identifica los periodos de máxima productividad y programa sesiones de trabajo intensivo en consecuencia, al tiempo que sugiere descansos para mantener los niveles de energía.

Resolución de conflictos: los agentes de IA gestionan rápidamente los conflictos de programación ofreciendo soluciones alternativas o animando a los participantes a ajustar los horarios, lo que garantiza una experiencia de calendario fluida

Gestión integrada de reuniones: El calendario se integra con herramientas como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, añadiendo automáticamente los detalles de las llamadas y sincronizándose con tus tareas y documentos.

¿Cómo se implementa ClickUp AI en tu flujo de trabajo?

Integrar ClickUp AI en tu flujo de trabajo te ayuda a reducir el trabajo manual, agilizar la planificación y garantizar que los proyectos avancen sin contratiempos:

Automatiza las reuniones diarias y las actualizaciones: Genera reuniones diarias o semanales del equipo en varios formatos (con viñetas, breves o tradicionales) para mantener a todo el mundo al tanto sin necesidad de reuniones de estado.

Crea planes de proyecto en cuestión de minutos: Elabora planes de proyecto completos —incluidos cronogramas, hitos, alcance y riesgos— utilizando esquemas generados por IA que puedes perfeccionar al instante.

Convierte los planes en tareas automáticamente: Resalta los elementos a realizar en Docs para generar tareas, con descripciones, subtareas, prioridades y enlaces directos al documento de origen.

Ahora que ya sabes lo que pueden hacer las herramientas de ClickUp AI, es hora de integrarlas en tu entorno de trabajo.

ClickUp Brain se adapta a cualquier flujo de trabajo, ya sea que estés gestionando proyectos, llevando a cabo campañas de marketing o realizando el seguimiento de tareas de ingeniería.

Por ejemplo, Jamie es jefe de equipo de proyectos y se encarga de planificar y ejecutar múltiples proyectos en distintos equipos. Los mayores retos:

🛑 Planificación lenta de proyectos: constantes idas y venidas para concretar cronogramas y entregables

🛑 Asignación complicada de tareas: Comprobar manualmente la disponibilidad y equilibrar las cargas de trabajo

🛑 Reuniones de estado que consumen mucho tiempo: las decisiones y los elementos pendientes se pierden en largos hilos de chat

🛑 Seguimiento caótico del progreso: los seguimientos manuales y las interminables cadenas de correos electrónicos complican las cosas

Para que las tareas avancen sin retrasos, recurre a ClickUp Brain. Así es como optimiza sus flujos de trabajo sin esfuerzo:

1. Haz una lluvia de ideas y redacta un plan de proyecto en cuestión de minutos

Para poner en marcha un nuevo proyecto —el rediseño de un sitio web—, Jamie necesita un plan de proyecto estructurado que incluya cronogramas, entregables, riesgos e hitos.

Así es como funciona el proceso con ClickUp AI:

Abre un nuevo documento de ClickUp

Utiliza la función Escribir con IA

Introduce una indicación detallada en el cuadro de texto

📌 Ejemplo de indicación: Crea un plan de proyecto para el rediseño de un sitio web. Incluye hitos clave, cronogramas, alcance del trabajo y riesgos potenciales. Hazlo adecuado para un equipo de marketing y un gestor de proyectos.

La IA genera un plan estructurado que abarca los entregables, los plazos, las dependencias y las evaluaciones de riesgos

Jamie revisa y perfecciona el plan en cuestión de minutos, en lugar de horas.

Crea planes de proyecto detallados con ClickUp Brain

Jamie también puede pegar un plan de proyecto utilizado anteriormente en el indicador de IA y pedir: Utiliza el siguiente plan de proyecto como plantilla y adáptalo a nuestro nuevo proyecto.

💡 Consejo profesional: Después de insertar el plan del proyecto en ClickUp Documento, compártelo con el equipo para que te den su opinión. También puedes convertirlo en un wiki para que sirva como fuente de referencia para los detalles del proyecto, las directrices y las actualizaciones clave.

2. Crea y asigna tareas desde el plan del proyecto

A continuación, convierte el plan en tareas concretas para el equipo.

En el documento de ClickUp, Jamie destaca los elementos clave, como «Crear esquemas funcionales y maquetas de diseño». ClickUp Brain crea la tarea y la enlaza con el documento, manteniendo todo conectado e incluyendo detalles como el estado, la persona asignada y la prioridad.

Además, la ClickUp AI genera rápidamente la descripción de la tarea con los detalles esenciales, que ella revisa y perfecciona antes de darla por finalizada.

📌 Ejemplo de indicación: Crea una descripción detallada de la tarea «Crear esquemas funcionales y maquetas de diseño». El diseño debe seguir las directrices de la marca, ser responsivo para dispositivos móviles y ordenadores de escritorio, e incluir variaciones para pruebas A/B.

Redacta descripciones de tareas claras y contextuales en segundos con ClickUp Brain

Genera, realiza edición y elimina subtareas al instante a través de ClickUp Brain

El proyecto de Jamie avanza a buen ritmo, pero ¿estás al día del progreso?

ClickUp Brain genera resúmenes StandUp y informes de progreso en tiempo real, lo que ahorra tiempo y mantiene a todo el mundo al tanto.

Las reuniones de equipo están disponibles en tres formatos:

Lista con viñetas: Un resumen rápido de las tareas completadas

Resumen: Una panorámica concisa de las tareas completadas

Tradicional: un desglose detallado del progreso, los obstáculos y los próximos pasos

📌 Ejemplo: Jamie necesita una actualización rápida sobre el trabajo de su equipo. Abre ClickUp Brain, hace clic en Escribir StandUp, realiza la selección de los miembros de su equipo de diseño y establece el intervalo de tiempo en las últimas 24 horas. La IA genera un resumen en: 🔢 Formato de lista con viñetas: ✅ Completada: Se han finalizado los bocetos de la página de inicio

⏳ En curso: Diseño de la interfaz de usuario móvil

🛑 Bloqueado: a la espera de comentarios del cliente 📝 Formato resumido: El equipo de diseño ha completado los bocetos de la página de inicio. El diseño de la interfaz de usuario para móviles aún está en curso, pero se ha retrasado a la espera de los comentarios del cliente. Lisa está esperando la aprobación antes de seguir adelante. 📜 Formato tradicional: En las últimas 24 horas, el equipo de diseño ha finalizado los bocetos de la página de inicio. El diseño de la interfaz de usuario para móviles sigue en marcha, pero actualmente está bloqueado porque Lisa está esperando la aprobación del cliente. Si no se recibe la respuesta antes de mañana, podría afectar al cronograma general. Se ha enviado un recordatorio al cliente para obtener información actualizada.

Automatiza las reuniones diarias y reduce las reuniones de estado innecesarias con ClickUp Brain

➡️ Más información: Podcasts sobre IA para aprender más sobre la inteligencia artificial

¿Cuáles son las buenas prácticas para utilizar ClickUp AI de forma eficaz en tu flujo de trabajo?

Para utilizar ClickUp AI de forma eficaz, es fundamental contar con instrucciones claras, procesos coherentes y la coordinación del equipo. Estas son las buenas prácticas esenciales:

Redacta indicaciones más claras: Proporciona a la IA un contexto específico (público, tono y resultado deseado) para obtener resultados precisos y relevantes en todo momento.

Guarda y reutiliza indicaciones eficaces: Crea una biblioteca de indicaciones de alto rendimiento para que tu equipo pueda generar resultados coherentes y de alta calidad rápidamente.

Perfecciona el resultado: Considera la IA como un proceso iterativo: revisa, vuelve a formular la pregunta y perfecciona las respuestas hasta que se ajusten a lo que pretendes.

Establece el tono adecuado para cada público: Indica a la IA que escriba de manera formal para los líderes, informal para los chats de equipo o con seguridad para los clientes.

Forma a tu equipo en el uso de la IA: Establece directrices sobre cuándo utilizar la IA y organiza talleres internos para ayudar a todos a adoptarla de manera eficiente.

Sigue estas buenas prácticas para obtener resultados más rápidos, claros y fiables de ClickUp AI, sin esfuerzo adicional.

La IA de ClickUp es potente, pero solo si la usas bien. Aquí tienes algunas estrategias prácticas para sacarle el máximo partido:

1. Escribe mejores indicaciones

ClickUp Brain no puede leer la mente (todavía 😉). Cuanto más específicas y claras sean tus instrucciones, mejores serán los resultados. Además, añade detalles como el público, el formato o el tono.

❌ Resumir este informe. ✅ Resumir este informe en tres puntos clave para informar al director general. Destaca las métricas que han tenido un impacto.

2. Guarda, comparte y reutiliza indicaciones de IA

Si encuentras una indicación que da buenos resultados, guárdala. ClickUp Brain te permite guardar indicaciones dentro de su interfaz. Tener una biblioteca de indicaciones bien elaboradas puede ahorrarte tiempo y mantener la coherencia.

Guarda tus mejores indicaciones en ClickUp Brain

3. Iterar sobre el resultado

El contenido generado por IA no siempre es perfecto a la primera. Tendrás que pedirle a la IA que perfeccione el resultado hasta que la respuesta se ajuste a tus necesidades.

4. Adapta el tono en función de tu público

ClickUp Brain puede adaptar su estilo de redacción a diferentes públicos, pero solo si tú le das las pautas. ¿Quieres un informe formal o una actualización informal? Solo tienes que establecer el tono y él se encarga del resto.

Caso práctico Tono Indicación 📊 Actualizaciones de liderazgo Profesional Resumir esta actualización del proyecto en un tono formal dirigido a un público ejecutivo. Sé conciso, destaca las métricas clave y céntrate en las perspectivas estratégicas. 💬 Chats de equipo, actualizaciones de Slack Informal Resumir esta actualización del proyecto en un tono amigable e informal para el equipo. Sé breve y motivador. 🎯 Comunicación con los clientes Seguro, persuasivo Redacta una actualización del proyecto para un cliente, asegurándote de que el tono sea seguro y tranquilizador. Destaca el progreso y los próximos pasos.

5. Forma a tu equipo para que utilice la IA de manera eficiente

Establece directrices claras sobre dónde debe utilizarse la IA (por ejemplo, redactar informes, resumir reuniones, generar ideas) y dónde es fundamental la intervención humana (por ejemplo, la toma de decisiones estratégicas, la narración creativa).

Considera la posibilidad de organizar un taller sobre IA o crear una guía de recursos con ejemplos de indicaciones para ayudar a tu equipo a dar los primeros pasos.

La IA debería trabajar para ti, y no al revés, y con ClickUp Brain, por fin lo hace.

Las herramientas de IA independientes pueden ofrecer automatización, pero a menudo carecen del contexto necesario para optimizar realmente el trabajo. Funcionan de forma aislada, lo que requiere un esfuerzo adicional para integrarlas en tus procesos.

ClickUp Brain resuelve esto integrando la IA directamente en tu flujo de trabajo, convirtiéndola en una parte intuitiva y fluida de cómo gestionas las tareas, los proyectos y la colaboración. ¿El resultado? Menos tiempo dedicado a cambiar de una herramienta a otra y más tiempo centrado en el trabajo significativo.

¿Quieres dedicar menos tiempo a gestionar y más tiempo a trabajar? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! 🙌

Preguntas frecuentes (FAQ)

ClickUp AI está disponible en todos los planes, con un uso limitado en el plan Free. Las funciones avanzadas y los límites de uso más altos se desbloquean en los planes de pago.

ClickUp AI funciona dentro de tu entorno de trabajo y entiende tus tareas, documentos, comentarios y proyectos. Las herramientas independientes requieren introducir el contexto manualmente cada vez.

Sí, puede generar subtareas, resumir el progreso, crear reuniones informativas y ayudar a priorizar el trabajo automáticamente. Esto reduce las actualizaciones y los seguimientos manuales.

Por supuesto. Los equipos de marketing, operaciones, RR. HH., ventas y dirección utilizan ClickUp AI para redactar, resumir, planificar y realizar la elaboración de informes.

Sí, ClickUp AI cumple con los estándares de seguridad y privacidad de nivel empresarial. Los datos de tu entorno de trabajo no se utilizan para entrenar modelos de IA públicos.