Tipos de gestores de proyectos: diferentes roles, habilidades y trayectorias profesionales

¿Alguna vez has intentado organizar un viaje en grupo y todos han cambiado los planes en el último momento? Ahora, imagina tenerlo pendiente todos los días a una escala mucho mayor. ¡Eso es gestión de proyectos! Desde lanzar una nueva app hasta publicar una revista de moda, se necesitan diferentes tipos de gestores de proyectos para mantener las industrias en movimiento.

Algunos directores de proyectos coordinan proyectos financieros de alto riesgo, mientras que otros se aseguran de que las campañas de marketing lleguen al público adecuado.

Ya sea en tecnología, salud o eventos, los mejores gestores de proyectos ponen orden en el caos, asegurándose de que se cumplan los plazos, se controlen los presupuestos y los equipos trabajen juntos.

¿Tienes curiosidad por saber cuál es tu lugar? Exploremos los tipos de gestores de proyectos en todos los sectores.

En esencia, la gestión de proyectos consiste en terminar las cosas de manera eficiente. Es la forma estructurada de planificar, organizar y liderar equipos para obtener resultados a tiempo y dentro del presupuesto. Sin gestión de proyectos, los proyectos se desvían, las prioridades chocan y los equipos terminan trabajando en círculos.

Piense en la última vez que trabajó en un gran proyecto, tal vez el lanzamiento de un nuevo producto, la renovación de un sitio web o la organización de un evento del sector.

Ahora, imagina intentar tener todo terminado sin un plan. Las tareas se acumulan, los plazos se incumplen y, antes de que te des cuenta, el caos se apodera de todo. Ahí es donde la gestión de proyectos salva el día.

Independientemente del campo en el que trabajes, los gestores de proyectos supervisan las partes móviles que mantienen el buen funcionamiento de las cosas:

Sin un plan claro, los equipos pierden tiempo, los presupuestos se salen de control y los plazos dejan de tener sentido. La gestión de proyectos mantiene todo bajo control, incluso cuando surgen desafíos inesperados.

No todos los proyectos se desarrollan de la misma manera. Por eso, los diferentes equipos utilizan diferentes metodologías de gestión de proyectos para adaptarse a sus necesidades:

Dominar las herramientas de gestión de proyectos y elegir el enfoque de gestión de proyectos adecuado es lo que separa los proyectos que funcionan sin problemas del caos absoluto. Dado que las empresas buscan constantemente diferentes tipos de gestores de proyectos, nunca ha habido un mejor momento para perfeccionar sus habilidades.

Los gestores de proyectos pueden ser de diferentes figuras y tamaños; algunos se encargan de complejas revisiones de sistemas informáticos, mientras que otros coordinan grandes proyectos de construcción o campañas de marketing multimillonarias.

Tu rol como gerente de proyectos depende de la industria, el tipo de proyectos que administras y las habilidades que aportas a la mesa.

A continuación, se ofrece un desglose de algunos de los roles de gestión de proyectos más demandados en todos los sectores.

La tecnología avanza rápidamente y los gestores de proyectos de TI se encargan de todo, desde el lanzamiento de software hasta las actualizaciones de ciberseguridad.

Si alguna vez te has preguntado cómo una empresa hace la transición perfecta a una nueva plataforma en la nube sin interrumpir las operaciones diarias, un gestor de proyectos de TI estaba detrás de escena haciéndolo posible.

98 500 $-140 000 $ al año (varía en función de la experiencia, el sector y las certificaciones como PMP, Scrum Master)

Los rascacielos, las autopistas y los estadios no se construyen solos, los gestores de proyectos de construcción se aseguran de que todo se haga a tiempo, dentro del presupuesto y de conformidad con la normativa.

Ya sea supervisando proyectos de construcción específicos o gestionando proyectos de construcción de infraestructuras a gran escala, su trabajo consiste en coordinar todo, desde los planos hasta las inspecciones finales.

75 000 y 119 000 dólares al año (más en el caso de roles especializados como gestor de proyectos arquitectónicos y gestor de proyectos eléctricos)

Detrás de cada anuncio viral, campaña de alto rendimiento en redes sociales o lanzamiento de producto, hay un gestor de proyectos de marketing que se asegura de que todo funcione como un reloj. Sin ellos, no se cumplirían los plazos, los presupuestos se saldrían de control y los equipos creativos se quedarían atascados en interminables ciclos de revisión.

69 000-111 500 $ al año (más en sectores como el tecnológico y el comercio electrónico)

Los hospitales, los laboratorios de investigación y las empresas emergentes del sector sanitario no solo dependen de médicos y enfermeras, sino también de gestores de proyectos sanitarios para mejorar la atención al paciente, optimizar los sistemas hospitalarios e implementar tecnología que salve vidas.

Desde implementar un nuevo software de gestión hospitalaria hasta coordinar iniciativas de salud pública, este rol es fundamental en el mundo médico.

84 000-127 500 $ al año (varía en función de los distintos sectores sanitarios y la experiencia)

Desde el diseño de plantas de energía renovable de vanguardia hasta la supervisión de desarrollos de infraestructuras a gran escala, los gestores de proyectos de ingeniería se aseguran de que los proyectos complejos sigan su curso.

Ya sea que trabajen en ingeniería civil, mecánica, eléctrica o aeroespacial, tienden un puente entre la ejecución técnica y la planificación estratégica.

90 500 $ y 130 500 $ al año (varía según el sector y la especialización)

En sectores de rápido crecimiento como el desarrollo de software, el diseño de productos y las empresas tecnológicas emergentes, la gestión de proyectos tradicional a menudo no es lo suficientemente flexible.

Ahí es donde entran en juego los gestores de proyectos ágiles (o Scrum Masters). Dan prioridad a la adaptabilidad, la velocidad y el progreso iterativo. En lugar de planes rígidos, ayudan a los equipos a trabajar en ciclos cortos y eficientes conocidos como sprints.

Garantizar una colaboración fluida entre equipos técnicos y no técnicos

de 98 500 a 141 000 dólares al año (una certificación oficial de Scrum Master de una institución acreditada aumenta el potencial de ingresos)

Estos roles destacan cómo la gestión de proyectos se adapta a diferentes industrias, desde proyectos de ingeniería estructurados hasta el mundo en rápido movimiento del desarrollo ágil.

👀 ¿Sabías que...? El término Scrum se inspiró en el rugby

En 1986, Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka utilizaron la formación en «scrum» de este deporte como metáfora en su artículo de Harvard Business Review, The New New Product Development Game.

Describieron cómo los pequeños equipos interfuncionales podían hacer avanzar los proyectos a través de la colaboración, al igual que los jugadores de rugby que pasan el balón mientras corren hacia la meta.

Este concepto se convirtió más tarde en la base del marco Agile Scrum que utilizamos hoy en día