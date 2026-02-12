Más de 30 indicaciones de DALL·E 3 para crear imágenes impresionantes

¿Estás atrapado en un bucle de escribir indicaciones vagas y obtener arte de IA mediocre? El problema no eres tú, son tus indicaciones.

Las indicaciones de DALL·E funcionan como un plano. Si le das a la IA algo básico con lo que trabajar, obtendrás un resultado mediocre. Pero si elaboras bien tu indicación, voilà, tendrás una obra maestra.

La IA no está aquí para sustituir a la creatividad, sino que es una potente herramienta que la potencia. Los artistas y diseñadores la utilizan para explorar estilos, perfeccionar conceptos y dar vida a las ideas más rápidamente.

Esta lista de más de 30 indicaciones te ayudará a sacar aún más partido a DALL·E, consiguiendo resultados más nítidos y dinámicos.

Manos a la obra. 🖌️

Entender DALL·E 3

DALL·E 3 es el último avance de OpenAI en generación de imágenes impulsada por IA, diseñado para transformar indicaciones de texto en imágenes muy detalladas y sensibles al contexto. Potencia la creatividad y agiliza el proceso de diseño para artistas, profesionales del marketing y creadores de contenido.

Estas son sus funciones clave:

Generación precisa de imágenes: Captura los detalles con precisión, produciendo imágenes que se ajustan fielmente a la indicación.

Renderización de texto mejorada: Genera texto legible dentro de las imágenes, mejorando los diseños de carteles, rótulos y portadas de libros

Adaptabilidad estilística: Se adapta a estilos artísticos concretos, desde composiciones hiperrealistas hasta abstractas.

Ajustes interactivos: Permite a los usuarios perfeccionar las imágenes, garantizando un mayor control sobre la composición, la estética y Permite a los usuarios perfeccionar las imágenes, garantizando un mayor control sobre la composición, la estética y las tendencias de diseño gráfico

Medidas de seguridad éticas: Filtra el contenido perjudicial o sesgado, garantizando un uso responsable de la IA

🔍 ¿Sabías que...? Se prevé que el mercado mundial de generadores de imágenes con IA crezca hasta alcanzar los 917,175 millones de dólares en 2030. Esto supone una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17,4 %.

📖 Lee también: Ejemplos de indicaciones de Midjourney para mejorar tu arte

Por qué es fundamental dominar las indicaciones

Redactar la indicación adecuada marca la diferencia a la hora de generar respuestas de alta calidad. Una indicación bien estructurada guía al modelo, garantizando resultados precisos, relevantes y creativos.

Entre las razones clave para perfeccionar las indicaciones de arte con IA se incluyen:

Mayor precisión: Las indicaciones claras reducen los malentendidos y dan lugar a resultados que se ajustan a las expectativas

Mayor creatividad: la redacción específica fomenta respuestas más imaginativas y dinámicas

Resultados consistentes: Las indicaciones estructuradas mejoran la fiabilidad del Las indicaciones estructuradas mejoran la fiabilidad del generador de arte con IA , lo que facilita la reproducción de resultados de alta calidad.

Mayor control: unas instrucciones bien definidas determinan el resultado, minimizando la aleatoriedad y la inconsistencia en los resultados

Iteraciones más rápidas: las indicaciones precisas reducen el proceso de prueba y error, lo que ahorra tiempo en ajustes

Mejora en la resolución de problemas: Una ingeniería de indicaciones bien pensada ayuda a la IA a desglosar ideas complejas en conocimientos prácticos

🧠 Dato curioso: El nombre «DALL·E» proviene de una combinación del artista Salvador Dalí y el robot de Pixar WALL-E. Básicamente, combina el concepto del arte surrealista con la idea de una máquina creativa e imaginativa capaz de generar imágenes a partir de descripciones de texto.

Ejemplos de indicaciones para DALL·E 3

DALL·E 3 te permite generar imágenes impresionantes a partir de sencillas descripciones de texto. Su versatilidad abarca desde campañas de marketing y proyectos de diseño hasta la narración de historias y mucho más.

Exploremos más de 30 indicaciones de DALL·E 3 para diferentes estilos, temas y conceptos que te ayudarán a sacar partido a esta herramienta de IA para diseñadores.

Estilos artísticos

1. Fotografía hiperrealista: Un primer plano del rostro de un anciano, en el que se aprecian profundas arrugas, unos penetrantes ojos azules y una cálida sonrisa, con una suave iluminación natural que resalta la textura de su piel

2. Pintura impresionista: Una vibrante escena de un parque pintada al estilo de Claude Monet, con pinceladas suaves, rayos de sol que se filtran entre las hojas y gente disfrutando de una tarde de primavera

3. Paisaje onírico surrealista: Un castillo flotante hecho de libros, suspendido en un cielo lleno de medusas luminosas, con una paleta de colores etéreos en tonos azules y morados

Un castillo flotante de libros generado con DALL·E 3

🧠 Dato curioso: Uno de los primeros sistemas de arte con IA fue AARON, creado en 1973 por Harold Cohen. AARON utilizaba un enfoque de IA simbólica para crear dibujos en blanco y negro.

Conceptos futuristas y de ciencia ficción

4. Metrópolis cyberpunk: Una ciudad iluminada por neones por la noche, llena de coches voladores, vallas publicitarias holográficas y un cazarrecompensas solitario con gabardina de pie en una azotea

5. Mundo alienígena: Un paisaje con plantas bioluminiscentes gigantes, un cielo con tres soles y extrañas criaturas vagando por la orilla de un río resplandeciente

6. Ciudad impulsada por IA: Una ciudad utópica donde conviven robots y humanos, con rascacielos que funcionan con energía limpia, transporte autónomo y un horizonte futurista que se refleja en un río cristalino

Una ciudad utópica fotorrealista

Fantasía y mitología

7. Dragón majestuoso: Un imponente dragón dorado posado en un acantilado, escupiendo fuego sobre un reino medieval al atardecer

Prueba ClickUp Brain

Elige una indicación de imagen de muestra a continuación o describe tu propia imagen

8. Dioses de la Antigua Grecia: Zeus de pie en el Monte Olimpo, rodeado de nubes de tormenta, sosteniendo un rayo crepitante

9. Reino submarino de las sirenas: Un gran palacio en las profundidades del océano, con sirenas nadando entre arrecifes de coral y peces luminosos

Un reino submarino de sirenas

Reinterpretaciones históricas

10. Londres en la época victoriana: Una calle brumosa iluminada por farolas de gas, con un detective con abrigo largo y sombrero de copa investigando un caso misterioso

11. Guerrero samurái: Un feroz samurái de pie en un campo de batalla, empuñando una katana, vestido con una armadura detallada, con flores de cerezo revoloteando al viento

12. El estudio de un artista renacentista: Leonardo da Vinci pintando la Mona Lisa en un taller con poca luz, lleno de bocetos, esculturas inacabadas y a la luz de las velas

Leonardo da Vinci pintando la Mona Lisa

Temas caprichosos y caricaturescos

13. Café de animales: Un acogedor café regentado íntegramente por gatos, donde los gatitos sirven café a otros animales sentados en mesitas

14. Pueblo de cuento de hadas viviente: Un pequeño pueblo donde las setas hacen las veces de casas, las hadas vuelan entre pétalos de flores y los animales parlantes se saludan en calles empedradas

15. Mundo animado de dulces: Un paisaje donde todo es comestible, con ríos de chocolate, montañas de gominolas y árboles de piruletas

Un mundo de dulces lleno de fantasía

🧠 Dato curioso: El precio más alto pagado en una subasta por una obra de arte generada por IA es de 432 000 dólares por el Retrato de Edmond de Belamy , el 25 de octubre de 2018. El retrato de este personaje imaginario fue creado por una red generativa adversaria (GAN) configurada por miembros del colectivo artístico francés Obvious Art.

Temas de cultura pop y cine

16. Cine negro clásico: Una escena de detectives en blanco y negro, con una mujer misteriosa vestida de rojo de pie bajo una farola mientras un detective la observa desde las sombras

17. Western espacial: Un vaquero rudo montando un caballo robótico en un polvoriento planeta alienígena, con dos soles poniéndose a sus espaldas

18. Retrofuturismo: Una visión del futuro al estilo de los años 50, donde la gente vuela con mochilas propulsoras entre elegantes rascacielos de Chrome

Una ciudad retrofuturista

Naturaleza y paisajes

19. Bosque encantado: Un bosque mágico con árboles bioluminiscentes, farolillos flotantes y una casita de hadas escondida

20. Erupción volcánica: Un momento dramático en el que la lava brota de un imponente volcán, iluminando el cielo nocturno con tonos rojos y anaranjados

21. Tundra helada: Un oso polar solitario caminando por un paisaje helado infinito, con la aurora boreal bailando sobre su cabeza

Un oso polar solitario caminando

🔍 ¿Sabías que...? Aproximadamente el 71 % de las imágenes que se utilizan en el uso compartido en las redes sociales están generadas por IA. A medida que el arte generado por IA se vuelve más común, ¡distinguir la realidad de la ficción es más importante que nunca!

Momentos cotidianos con un toque artístico

22. Calle de la ciudad bajo la lluvia: Una calle reflectante que brilla bajo las luces de neón, con gente caminando bajo los paraguas mientras las gotas de lluvia crean ondas en los charcos

23. Librería acogedora: Una encantadora librería llena de estanterías de madera, una chimenea crepitante y un gato somnoliento acurrucado en una silla

24. Puesta de sol sobre el océano: Una playa tranquila con olas rompiendo suavemente en la orilla, el cielo teñido de intensos tonos naranjas y morados

Una puesta de sol fotorrealista sobre el océano

Indicaciones experimentales y abstractas

25. Fusión entre humano y robot: Un retrato digital de un rostro mitad humano, mitad androide, con líneas de circuitos brillantes que atraviesan su piel

26. Ciudad que desafía la gravedad: Una metrópolis donde los rascacielos flotan boca abajo, conectados por puentes luminosos en un cielo de ensueño

27. Relojes derretidos: Un mundo surrealista en el que los relojes se alargan y se derriten sobre paisajes retorcidos, inspirado en el arte de Salvador Dalí

Un mundo surrealista con relojes derretidos

Ideas divertidas y originales

28. Un gato vestido de caballero medieval: Un felino de aspecto serio con una armadura completa, de pie con valentía con una pequeña espada y un escudo

29. Un perro pilotando una nave espacial: Un golden retriever con un traje de astronauta futurista, pilotando con confianza una nave espacial de alta tecnología a través de la galaxia

30. Una jirafa con gabardina de detective: Una jirafa alta y seria con un clásico atuendo de detective, sosteniendo una lupa mientras investiga un caso

Una jirafa detective muy seria con gabardina

Indicaciones personalizadas y conceptuales

31. Un autorretrato como criatura mítica: Una pintura digital de inspiración fantástica en la que el sujeto aparece como un ser mitad humano, mitad dragón, visto desde la vista de pájaro

32. Un paisaje inspirado en un sueño: Un paisaje onírico visualmente impresionante basado en un recuerdo personal, que combina elementos reales e imaginarios

Una reinterpretación de estilo steampunk del alunizaje

33. Un evento de historia alternativa: Un momento históricamente significativo reimaginado con un toque futurista, como el alunizaje en un mundo steampunk

34. Una portada de álbum surrealista: Una portada de álbum surrealista que muestra un paisaje urbano iluminado con luces de neón a medianoche, con una figura solitaria vestida con un traje futurista de pie en lo alto de un rascacielos, contemplando un cielo lleno de galaxias arremolinadas y notas musicales flotantes

🔍 ¿Sabías que...? Una red generativa adversaria (GAN) es un modelo de IA utilizado en el arte generado por IA, que consiste en dos redes neuronales —el generador y el discriminador— que funcionan en competencia. El modelo Generador crea nuevas imágenes a partir de ruido aleatorio, intentando producir resultados que se asemejen lo más posible a imágenes reales. El Discriminador evalúa si una imagen es real (procedente de datos reales) o falsa (generada por el Generador).

Cómo crear tus indicaciones para DALL·E 3

Una indicación bien redactada para DALL·E puede convertir una idea difusa en una imagen detallada y visualmente impactante. El reto consiste en proporcionar instrucciones claras que guíen a la IA sin limitar su creatividad.

Entonces, ¿cómo se perfeccionan y estructuran las indicaciones de DALL·E para garantizar que sean claras, creativas y estén optimizadas para obtener los mejores resultados posibles?

Analicemos los pasos clave. ⚒️

Paso n.º 1: Empieza con una idea clara

Las indicaciones vagas producen resultados inconsistentes. Antes incluso de escribir una sola palabra, sé específico sobre lo que quieres.

Define tu concepto: ¿Te imaginas un paisaje urbano futurista? ¿Un mundo onírico surrealista? ¿Un retrato hiperrealista? Ten claro lo que quieres ver.

Identifica los elementos clave: Ten en cuenta el tema, el escenario, el ambiente y el estilo. Cuantos más detalles incluyas, mejor captará la IA tu visión.

📌 Ejemplo: Supongamos que la meta es generar una imagen de un gato. Una indicación vaga como «un gato sentado en una silla» genera este tipo de imagen: Gato en una silla

Puedes perfeccionarlo para:

«Un mullido gato persa blanco descansa con elegancia en un sillón de terciopelo burdeos oscuro, con sus ojos verde esmeralda brillando a la tenue luz de las velas. La habitación de estilo victoriano está adornada con intrincadas tallas de madera, un lujoso papel pintado en tonos esmeralda y dorado, y pesadas cortinas de terciopelo. Pintada al estilo de una obra maestra al óleo del siglo XIX, la escena presenta pinceladas suaves, una iluminación cálida y una atmósfera rica y llena de textura.»

Este es el resultado final:

Imagen mejorada de un gato sentado

¿Ves la diferencia? Proporcionar estos detalles ayuda a DALL·E a comprender la estética deseada.

💡 Consejo profesional: Utiliza adjetivos descriptivos que destaquen la textura, la calidad de la imagen, los colores vivos, el material y la atmósfera en tu indicación de entrada. Palabras como «resplandeciente», «rústico» o «caótico» añaden profundidad a la imagen.

Paso n.º 2: Estructura las indicaciones para obtener mejores resultados

Dividir una indicación en secciones claras mejora la precisión. Un formato útil incluye:

Tema: ¿Quién o qué aparece en la imagen? ¡Sé específico! En lugar de escribir indicaciones como «zorro», puedes dar más detalles, por ejemplo, «un zorro rojo con penetrantes ojos verdes».

Acción: ¿Qué está pasando? Añadir movimiento hace que la imagen sea dinámica. «Un caballero desenvainando su espada» es más atractivo que simplemente «un caballero»

Ajuste: ¿Dónde tiene lugar? Describe el fondo para crear el ambiente. Un «bosque encantado y brumoso» transmite una sensación muy diferente a la de un «rascacielos elegante y moderno».

Estilo: ¿Qué aspecto debería tener? Tanto si quieres una «pintura al óleo vintage» como una «ilustración cyberpunk llena de colorido», definir el estilo ayuda a la inteligencia artificial a dar en el clavo con el aspecto deseado.

📌 Ejemplo: Un sabio búho anciano con penetrantes ojos dorados (sujeto) posado en la rama retorcida de un árbol, contemplando la luna (acción) en un bosque brumoso con luciérnagas resplandecientes (escenario). Hazlo como una pintura digital de fantasía oscura con texturas ricas (estilo). Aquí tienes la imagen generada: Un búho en un entorno místico

Paso n.º 3: Experimenta con diferentes estilos

DALL·E 3 se nutre de la variedad, ¡así que no tengas miedo de mezclar cosas!

Explora estilos artísticos: Prueba con frases como «pintura al óleo», «arte conceptual digital» o «boceto al carboncillo»

Combina ideas inesperadas: ¿Qué pasa cuando mezclas un mundo cyberpunk futurista con la arquitectura del antiguo Egipto? ¡Pruébalo y descúbrelo!

Utiliza acciones dinámicas: En lugar de «un caballero con armadura», prueba con «un caballero con una armadura brillante, montado en un dragón mecánico a través de un cielo tormentoso». Esto añade movimiento y profundidad a la imagen.

📌 Ejemplo: «Una antigua ciudad egipcia iluminada con neones, con pirámides resplandecientes y esfinges robóticas. Un faraón futurista con una túnica de alta tecnología se encuentra a la entrada de un templo bajo un cielo tormentoso lleno de drones. Arte conceptual digital con un toque cinematográfico.» Este es el resultado: Una antigua ciudad egipcia

💡 Consejo profesional: Añadir referencias a artistas, técnicas o periodos concretos mejora el resultado. Prueba indicaciones para DALL·E 3 como «fotograma de una película noir de los años 40 en la que aparece un detective en un club de jazz lleno de humo» para conseguir un efecto cinematográfico.

Paso n.º 4: Utiliza la asistencia de IA para generar indicaciones

¿Te cuesta perfeccionar tu indicación? Si dedicas demasiado tiempo a pulirla, probablemente no estés sacando todo el partido a las capacidades de la IA para ahorrar tiempo 😅

¿Y si te dijéramos que hay una aplicación gratuita capaz de generar las indicaciones de IA más específicas, detalladas y relevantes para ti?

Sí, has oído bien.

ClickUp es la app para todo lo relacionado con el trabajo que combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Amplía y perfecciona las indicaciones con ClickUp Brain

ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, mejora la productividad en diferentes flujos de trabajo. Ayuda a generar, perfeccionar y optimizar indicaciones para DALL·E, lo que ahorra tiempo y mejora los resultados.

Imagina que una indicación básica dice: «una ciudad futurista». ClickUp Brain puede ampliarla a «una extensa ciudad futurista con coches voladores, rascacielos de cristal imponentes y un cielo repleto de vallas publicitarias holográficas y una iluminación cinematográfica». Este nivel de detalle mejora el resultado de la IA.

ClickUp Brain también genera múltiples variaciones de una indicación mucho más rápido de lo que lo harías tú manualmente.

📌 Ejemplo: Supongamos que la meta es crear paisajes fantásticos. Al introducir «un bosque mágico», pueden aparecer versiones como:

Genera múltiples variaciones de indicaciones con ClickUp Brain

💡 Consejo profesional: Utiliza plantillas de indicaciones para IA para acelerar el proceso de generación de contenido o imágenes y mantener la coherencia. Empieza con una plantilla y luego ajusta los detalles clave para que se adapten a tu visión. Si una plantilla dice «un castillo majestuoso», refínala a «un antiguo castillo de piedra encaramado en un acantilado, con tiras ondeando al viento, luz dorada del atardecer, ilustración fantástica».

Si crees que las capacidades de ClickUp se limitan a la generación de indicaciones de IA, piénsalo de nuevo.

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El software de gestión de proyectos de diseño ClickUp soluciona eso. 🤩

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Las pizarras de ClickUp son espacios digitales de lluvia de ideas donde los equipos pueden organizar conceptos de diseño y crear tableros de inspiración de forma visual.

A diferencia de las pizarras blancas estáticas, estas permiten a los usuarios añadir notas adhesivas, trazar conexiones entre ideas e incluso convertir las ideas surgidas en la lluvia de ideas directamente en tareas de ClickUp. Todo se actualiza en tiempo real, lo que facilita la colaboración.

Por ejemplo, un equipo de branding que trabaje en el rediseño de un sitio web puede utilizar Pizarras para organizar combinaciones de colores, opciones tipográficas y bocetos de la interfaz de usuario en el tablero de ideas. En lugar de tener que cambiar constantemente de aplicación, pueden fijar todo en un solo lugar y perfeccionar los conceptos sobre la marcha.

ClickUp ha sido fundamental para ampliar nuestras operaciones de diseño. Los nuevos diseñadores se ponen al día más rápido que antes, y nuestro equipo directivo tiene una visión más clara de nuestra carga de trabajo y nuestras metas.

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🔍 ¿Sabías que...? El arte impulsado por IA se nutre del diseño generativo, en el que los artistas establecen parámetros específicos y la IA se encarga de crear imágenes únicas dentro de esos límites. Esta combinación de creatividad humana e inteligencia artificial ha dado lugar a estilos artísticos completamente nuevos, al tiempo que reinterpreta el arte tradicional a través de una lente impulsada por IA.

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Por ejemplo, un equipo creativo que trabaje en una campaña publicitaria puede esbozar ideas para conceptos de productos y, a continuación, utilizar Brain para darles vida con imágenes generadas por IA. Las plantillas de lluvia de ideas integradas les ayudan a estructurar sus ideas antes de lanzarse a la creación de imágenes.

¿Y si el primer resultado no es del todo el adecuado? No hay problema: puedes modificar la indicación, explorar variaciones y ajustar la visión, todo ello sin salir de ClickUp.

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Imagina que tu equipo de redes sociales está planificando una campaña de temporada. Puedes documentar indicaciones de diseño, técnicas creativas y notas directamente en Docs. Avancemos rápidamente hasta el año que viene: en lugar de empezar desde cero, dispones de una referencia perfectamente organizada de diseños anteriores, lo que facilita mantener la coherencia de tu marca en todas las campañas.

🧠 Dato curioso: En 2023, una imagen generada por IA de una falsa explosión cerca del Pentágono se hizo viral, lo que provocó una breve agitación en el mercado bursátil antes de que se desmintiera rápidamente.

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Una indicación clara y sencilla es la clave para convertir las imágenes finales generadas por IA de normales a extraordinarias. Tanto si buscas fotorrealismo como un paisaje onírico surrealista, los detalles adecuados ayudan a DALL·E 3 a dar vida a tus ideas.

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