Las 15 mejores alternativas y sustitutos de Google Jamboard (pizarras digitales) 2025

Jamboard es una revolucionaria plataforma de colaboración creativa que ha ayudado a los creativos a dar vida a sus ideas. Sin embargo, dado que los modos de interacción evolucionan cada día, es posible que Jamboard no satisfaga tus expectativas y exigencias.

En tal caso, es posible que empieces a buscar en Internet alternativas a Jamboard que ofrezcan una auténtica experiencia de colaboración virtual para tu equipo.

Este artículo analiza diferentes pizarras digitales en función de sus funciones, los comentarios de los usuarios y los precios, y te presenta las mejores alternativas a Jamboard.

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí está nuestro resumen de las mejores alternativas a Jamboard: ClickUp: La mejor en general, conecta a la perfección las pizarras con las tareas y los proyectos.

Miro: ideal para equipos grandes, usuarios ilimitados y excelentes herramientas de comunicación.

Mural: ideal para proyectos complejos, ofrece múltiples pizarras de tamaño ajustable.

Stormboard: ideal para la lluvia de ideas, con un diseño tipo notas adhesivas y pizarras individuales.

Limnu: ideal para correlacionar flujos de procesos, ofrece una experiencia de dibujo realista.

Conceptboard: ideal para presentaciones en equipo, permite correlacionar el recorrido del cliente.

InVision Freehand: ideal para editores de fotos, se sincroniza con herramientas de diseño para obtener comentarios en tiempo real.

Microsoft Pizarra: ideal para usuarios del entorno de trabajo de Microsoft, ofrece funciones colaborativas de dibujo y diagramación.

Witeboard: La mejor plataforma basada en la nube, sencilla y fácil de usar para la colaboración.

Draw Chat: ideal para dibujar en colaboración, permite chatear en tiempo real con varios canales de comunicación.

Whiteboard Fox: Funciona bien con Zoom y Google Meet, ofrece una gran variedad de herramientas de dibujo.

Ziteboard: Ligero y sencillo, ideal para la educación y las clases en línea.

Canva: ideal para equipos de diseño, ofrece un amplio intervalo de herramientas de edición y animación.

Crayon: Gratis y sencillo, pero con funciones con límite y sin canales de comunicación.

Zoom Pizarra: integrado con Zoom, permite la colaboración en tiempo real durante las reuniones.

¿Qué es la pizarra interactiva de Jamboard?

Jamboard es una plataforma basada en la nube que facilita la interacción en tiempo real entre usuarios conectados.

Por ejemplo, la plataforma cuenta con salas, y los usuarios que se encuentran en la misma sala pueden compartir archivos y realizar ediciones en un proceso conocido como «trabajo sincronizado». Esta herramienta de pizarra interactiva utiliza Google Drive, Hojas de cálculo de Google y Documentos de Google en su diseño colaborativo.

Esta tecnología fue un salvavidas para equipos creativos, profesores y estudiantes, y diferentes empresas durante los confinamientos por la pandemia de COVID-19. Permitió a los profesores preparar sesiones interactivas en línea con sus alumnos y mantuvo a los equipos conectados de forma remota. 👩‍💻🌎 👋🧑‍💻

Jamboard a través de Google Workspace

¿Por qué buscar aplicaciones similares a Jamboard?

Según las opiniones de los usuarios, Jamboard se queda corto en muchas áreas, entre ellas:

Falta de autonomía del administrador: los educadores han informado de casos en los que los estudiantes pueden eliminar archivos de estudio sin notificarlo al administrador.

No tiene función sin conexión.

Solo admite 50 usuarios activos a la vez.

Los usuarios solo pueden tener un máximo de 20 diapositivas por Jamboard.

Los usuarios deben integrar equipos o utilizar Zoom para la comunicación verbal.

Estas limitaciones han dado a muchos usuarios la indicación de buscar otras alternativas de pizarras digitales que satisfagan sus necesidades y expectativas.

Echemos un vistazo a las 14 mejores alternativas a Jamboard que existen en la actualidad. 👀

15 alternativas a Jamboard como pizarra virtual en 2025

1. ClickUp: la mejor pizarra interactiva

Empieza a utilizar las pizarras blancas de ClickUp. Haz lluvias de ideas, elabora estrategias o planifica flujos de trabajo con las pizarras blancas de ClickUp, que permiten la colaboración visual.

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que reúne tus ideas, tareas, documentos, proyectos, análisis y comunicaciones en una potente plataforma de productividad impulsada por IA.

¿Es tan sorprendente entonces que ClickUp Pizarras esté en lo más alto de esta lista?

Son el lienzo perfecto para la lluvia de ideas, la planificación estratégica, los flujos de trabajo ágiles y mucho más, tanto para reuniones presenciales como virtuales. ¿Lo mejor? Los objetos añadidos a la Pizarra se pueden convertir en tareas de ClickUp con un solo clic, lo que agiliza la transición de la lluvia de ideas a la ejecución.

Crea imágenes con IA con ClickUp Brain en ClickUp Pizarras.

Y por si fuera poco, la IA integrada de ClickUp, ClickUp Brain, te ayuda a convertir texto en imágenes y te asiste en la ejecución de proyectos sin necesidad de cambiar de aplicación. ¡Puedes generar imágenes con IA directamente en el lienzo de la Pizarra para añadir un toque divertido a tus debates!

Funciones:

Compatibilidad con Google Drive : si tenías tareas en Google Drive de Jamboard, puedes transferirlas rápidamente a ClickUp Pizarra, que es totalmente : si tenías tareas en Google Drive de Jamboard, puedes transferirlas rápidamente a ClickUp Pizarra, que es totalmente compatible con ClickUp Docs

Funciones de formato : crea dibujos, textos, : crea dibujos, textos, notas adhesivas , emojis, imágenes y figuras.

Diseño personalizable : los usuarios pueden manipular capas personalizables para crear wikis de la empresa, logotipos y bancos de bases de conocimientos.

Modo de concentración : establece límites en la pantalla centrándose en secciones específicas de la pizarra.

Modo oscuro : cambia al modo oscuro para reducir la fatiga visual y procesar mejor la información.

Widgets integrados : los widgets permiten a los usuarios realizar la edición de tareas sin salir de los documentos.

Plantillas de pizarra rápidas y personalizables: Acelera los procesos de pizarra entre diferentes departamentos.

Ventajas:

ClickUp ofrece colaboración en tiempo real.

Edición fluida

Tareas integradas

Interfaz de usuario fácil de usar para usuarios

Acciones de uso compartido rápido

Contras:

Algunas funciones son demasiado complejas para los nuevos usuarios.

El modo sin conexión no está disponible.

Precios:

Valoración:

2. Miro: la mejor opción para usuarios ilimitados y comunicación verbal

vía Miro

Miro permite a los equipos colaborar y obtener resultados más rápidos de forma virtual. La pizarra en línea es compatible con dispositivos iOS, Android y de escritorio, y cuenta con una función de diseño interactivo y fácil de usar. Los usuarios pueden empezar a trabajar desde la plantilla que deseen o desde una nueva pizarra en blanco.

A diferencia de Jamboard, Miro admite un número ilimitado de usuarios a la vez y utiliza el zoom como medio de comunicación verbal. Además, Miro cuenta con algunas de las mejores funciones interactivas del mercado.

Funciones:

Plantillas de pizarra prediseñadas, como diseño UX , mapeo de clientes y retrospectiva.

Funcionalidad ilimitada para los usuarios.

Miro Marketplace: contiene una gran cantidad de aplicaciones compatibles.

Ventajas:

Mejores ajustes de administrador

Amplio intervalo de funciones interactivas

Cuenta con funciones para el uso compartido de pantalla.

Contras:

Hay incidencias en el modo de uso compartido de pantalla.

La pizarra Miro ocupa mucha memoria del ordenador.

Precios:

Miro tiene tres opciones de pago:

Modo gratuito

Plan para equipos : 8 $ al mes.

Empresa : 16 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones:

G2: 4,8 estrellas de 3450 reseñas.

Captera: 4,7 estrellas de 634 opiniones.

3. Mural: ideal para proyectos complejos

vía Mural

¿Buscas alternativas a Jamboard para tu equipo de edición de fotos? Pues bien, Mural Canvas ofrece múltiples pizarras blancas similares a las mesas de trabajo de Photoshop. Sin embargo, las pizarras blancas de Mural se pueden reorganizar y cambiar de tamaño para adaptarlas a tus necesidades.

Funciones:

Plantillas prediseñadas

Cuadrículas predefinidas

Cuadros de contexto

Múltiples salas para diferentes equipos

Herramientas de edición integradas

Herramientas para chatear

Modo de concentración y cronómetros

Ventajas:

Funciones de trabajo colaborativo fluidas

Una amplia gama de plantillas, lienzos y elementos de paleta.

Opciones de exportación e importación

Compatibilidad con los estándares del sector

Contras:

Opciones de integración limitadas con otras pizarras digitales.

La aplicación móvil puede presentar fallos y retrasos de vez en cuando.

Carece de integración con Zoom.

Precios:

Plan inicial : 12 $ al mes.

Plan Plus: 20 $ al mes.

Reseñas:

Valoración G2: 4,6 estrellas de 949 reseñas.

Valoración de Capterra: 4,5 estrellas de 81 valoraciones.

4. Stormboard: la mejor para la lluvia de ideas

vía Stormboard

La pizarra interactiva Stormboard tiene un diseño similar al de las notas adhesivas, y cada nota adhesiva contiene su propia pizarra. Puedes asignar a un equipo una nota adhesiva y su pizarra. La interfaz facilita la gestión del equipo y te permite realizar un seguimiento fluido de las tareas en varias plataformas.

Funciones:

Notas adhesivas ajustables para pizarra blanca

Compatible con otras aplicaciones de productividad.

Herramientas de gestión de equipos fluidas para líderes de equipo.

Herramientas para chatear y voz integradas.

Plantillas personalizables

Ventajas:

Interfaz fácil de usar para usuarios

Mejores canales de comunicación

Una plantilla personalizable simplifica el trabajo.

Contras:

La paleta de colores con límite para las tarjetas.

Pequeños errores

Herramientas de administración limitadas.

Precios:

Personal : Free

Empresa : 10 $ al mes

Corporación: precios personalizados

Valoración:

Valoración G2: 4,3 estrellas de 25 reseñas.

Valoración de Capterra: 4,5 estrellas de 34 opiniones.

5. Limnu: la mejor para correlacionar flujos de procesos

Vía Linmu

La pizarra digital Limnu está disponible en versiones para Android, iOS y escritorio, y ofrece una experiencia de colaboración digital conservadora. La plataforma es ideal para equipos que se muestran reacios a pasarse completamente al mundo digital, por lo que cuenta con herramientas limitadas y hay que completar algunas tareas con el tacto físico.

Funciones:

Dibujos realistas con rotuladores

Herramientas colaborativas

Excelentes controles de administrador

Interfaz fácil de usar para principiantes

Ventajas:

Fácil de usar

Pantalla de pizarra de gran tamaño en la interfaz.

Canales de comunicación por chat y vídeo

Contras:

Se basa en Zoom para la comunicación por vídeo y voz.

La función de borrado puede ser irregular.

Precios:

Plan Pro : 5 $ al mes.

Equipo : 8 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones:

Valoraciones de G2: 4,9 estrellas de 13 reseñas.

Valoraciones de Capterra: 4,8 estrellas de 12 reseñas.

6. Conceptboard: ideal para presentaciones en equipo

Vía Concetboard

Conceptboard es ideal para presentaciones en equipo y lluvia de ideas, lo que la convierte en la mejor alternativa a Jamboard para equipos empresariales que desean compartir sus ideas y soluciones con sus clientes. La plataforma te permite correlacionar el recorrido del cliente y crear un perfil en el tablero mientras discutes las expectativas y estrategias con tus clientes.

Funciones:

Plantillas personalizables

Uso compartido de la pantalla dentro de la aplicación

Widget de chat board

Sistema de tareas

Opciones de conferencia telefónica

Ventajas:

La pizarra online gratuita ofrece hasta 500 MB de espacio y tableros ilimitados.

Canales de comunicación fiables, incluidas las conferencias telefónicas.

Opciones sencillas para exportar y realizar el uso compartido.

Contras:

La carga de imágenes tarda mucho tiempo.

La interfaz de usuario es menos atractiva para los usuarios.

Precios:

Free

Premium : 6 $ al mes por usuario.

Business : 9 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precio personalizado para 250 usuarios.

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, lo que da como resultado decisiones erróneas y retrasos en la ejecución. Ya sea que envíes notas de seguimiento o utilices hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficiente. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que tu equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse alineado.

7. InVision Freehand: la mejor para editores de fotos

A través de InVision Freehand

InVision Freehand es una opción ideal para editores de fotos, pero su versatilidad hace que cualquier equipo pueda trabajar con ella. La plataforma sincroniza tus bocetos y fotos y los utiliza para crear comentarios en tiempo real.

Funciones:

Plantillas personalizables

Uso compartido de la pantalla

Herramientas colaborativas

Ventajas:

Interfaz fácil de usar, especialmente para diseñadores.

La versión gratuita ofrece acceso a muchas funciones.

Fácil de cargar archivos y añadir comentarios de texto.

Contras:

No hay herramientas para chatear, excepto la sección de comentarios.

Precios:

Free

Pro : 4 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones:

Valoración G2: 4,4 estrellas de 743 reseñas.

Valoración de Capterra: 4,6 estrellas de 666 opiniones.

8. Pizarra de Microsoft: la mejor para los usuarios de Microsoft Workspace

Vía Microsoft

El software en la nube Microsoft Whiteboard permite a los equipos colaborar en el dibujo de figuras, la creación de tablas y el diseño de productos. Funciones como la sección de comentarios facilitan los canales de retroalimentación a través de la interacción en tiempo real. Además, los usuarios disponen de diferentes opciones de lápiz que pueden utilizar para realizar la edición de imágenes, dibujar figuras en el lienzo y compartir notas adhesivas.

Funciones:

API

Herramientas de colaboración

Herramientas para comentarios

Diagramas

Lienzo en vivo en Canva

Análisis e informes

Plantilla personalizable

Ventajas:

Conectado al entorno de Office 365.

Una herramienta versátil que se puede utilizar en cualquier sector.

Contras:

Las funciones pueden fallar al cambiar de lienzo.

Falta de funciones clave en comparación con pizarras digitales de alta gama como ClickUp y Miro.

Precios:

Microsoft 365 Personal : 6,99 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Family : 9,99 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Business Basic : 6 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mes por usuario.

Valoración:

Valoración G2: 4,2 de 30 reseñas.

Valoración de Capterra: 4,3 estrellas de 59 opiniones.

9. Witeboard: la mejor plataforma basada en la nube

Vía Witeboards

La plataforma colaborativa basada en la nube Witeboard permite a los usuarios crear, editar y compartir ideas en el lienzo de la pizarra. Los miembros del equipo deben crear perfiles de usuario que el líder del equipo añade a la plataforma.

La plataforma tiene compatibilidad solo con la versión web y es adecuada para todos los niveles empresariales.

Funciones:

Herramientas de colaboración

Lluvia de ideas

Herramientas de dibujo

Pizarra

Lienzo digital de Canva

Función de enfoque

Ventajas:

Fácil de unir equipos y añadir miembros.

Fácil de usar

Plantillas personalizables

La función de enfoque mejora la productividad.

Contras:

Solo disponible en navegadores web.

Canales de comunicación limitados

Precios:

Free

Valoración:

Valoración G2: 4,2 estrellas de 30 reseñas.

10. Draw Chat: el mejor dibujo colaborativo

A través de Draw Chat para chatear

Las pizarras interactivas con chat te permiten organizar reuniones y gestionar diferentes equipos: cuentan con pizarras interactivas en tiempo real donde los miembros del equipo pueden compartir enlaces editables de sus dibujos. Los equipos se comunican a través de chats, mensajes de audio o videoconferencias.

Funciones:

Tablero de dibujo

Mensajes de texto

Videoconferencias

Anotar PDF

Soporte 24/7

Guía del usuario del usuario

Ventajas:

Diferentes canales de comunicación

Interfaz receptiva y fácil de usar.

Diferentes herramientas para equipos

Contras:

Solo disponible en navegadores web.

Faltan funciones y herramientas disponibles en otras pizarras digitales.

Precios:

Free

Valoración:

Valoración G2: 4,5 de 9 reseñas.

Valoración de Capterra: 4,2 estrellas de 5 reseñas.

11. Pizarra Fox

Vía Pizarra Fox

Whiteboard Fox es un entorno de trabajo interactivo en línea que funciona en conjunto con Zoom y Google Meet para facilitar las reuniones en línea. La plataforma cuenta con una gran variedad de herramientas, entre las que se incluyen colores para dibujar y un lápiz, con los que los usuarios pueden diseñar y realizar la edición de imágenes y figuras en su lienzo.

Funciones:

Herramientas de dibujo

Herramientas colaborativas

Zoom y Meet son compatibles.

Un lienzo para dibujar

Ventajas:

Número ilimitado de miembros del equipo.

La comunicación es fluida a través de Zoom.

Una gran variedad de herramientas de edición y dibujo.

Contras:

La paleta de colores del texto es limitada.

El tablero se desactiva tras un determinado tiempo de uso.

Precios:

Personal : Free

Pro : 7 $ al mes

Enterprise: 15 $ al mes por usuario

Valoración:

Valoración G2: 4,2 estrellas de 12 reseñas.

Valoración de Capterra: 4,3 estrellas de 20 opiniones.

12. Ziteboard

Vía Ziteboard

Ziteboard es una pizarra ligera que solo está disponible en navegadores web, pero es compatible tanto con navegadores de teléfonos móviles como de ordenadores. La plataforma está diseñada específicamente para expertos en educación y funciona bien durante las clases en línea.

Es una alternativa sencilla a las pizarras digitales excesivamente complejas, como Jamboard. No obstante, sigue contando con algunas de las mejores funciones.

Funciones:

Herramienta colaborativa

Herramientas de dibujo

Anotaciones en PDF e imágenes

Ventajas:

Es fácil de usar.

Requiere especificaciones de dispositivo sencillas.

Contras:

Carece de muchas funciones y herramientas debido a su aspecto ligero.

Precios:

Weekly Pro : 5 $/persona

Pro mensual : 9 $/persona

Pro anual : 85 $

Corporación: Versátil

Valoración:

Valoración G2: 4,2 estrellas de 4 reseñas.

Valoración de Capterra: 5,0 estrellas de 3 reseñas.

13. Canva

Vía Canva

La plataforma compartible Canva te permite crear, editar y compartir pizarras con los miembros de tu equipo. La plataforma es una de las favoritas entre los diseñadores de los sectores digital, de la moda y del diseño gráfico.

Funciones:

Plantillas personalizadas

Herramientas colaborativas

Herramientas de edición gratuitas

Herramientas de animación gratuitas

Herramientas de edición de vídeo

Ventajas:

Fácil de usar

Compatible con varios dispositivos.

Excelentes herramientas de edición

Ideal para una lluvia de ideas eficaz en equipo

Contras:

No se pueden crear elementos únicos.

Los elementos y las fotos son genéricos.

Difícil de usar en pantallas pequeñas.

Precios:

Canva Pro: 119,99 $ al año.

Valoración:

Valoración G2: 4,7 estrellas de 3337 reseñas.

Valoración de Capterra: 4,7 estrellas de 9561 opiniones.

14. Crayon

Vía Crayon

Crayon (Cr4yon.com) es una pizarra online gratuita con funciones limitadas. Esta plataforma gratuita no tiene canales de comunicación y cuenta con herramientas de colaboración limitadas. El sitio aún se encuentra en su proceso de creación inicial y le queda un largo camino por recorrer.

Funciones:

Herramientas de dibujo sencillas

Herramientas colaborativas

Ventajas:

No es necesario realizar la creación de la cuenta.

Es gratuito.

Es muy sencillo.

Contras:

Falta de herramientas de creación para tareas creativas complejas.

No tiene canales de comunicación.

Solo disponible en navegadores web.

Precios:

Free

15. Pizarra de Zoom

a través de Zoom

Zoom Whiteboard es una herramienta de colaboración digital muy accesible para los usuarios que ya utilizan Zoom para sus videoconferencias. Proporciona un tablero interactivo en el que los miembros del equipo pueden intercambiar ideas, planificar y compartir ideas en tiempo real durante las reuniones de Zoom.

Funciones:

Herramientas de colaboración para añadir figuras, texto y dibujos a mano alzada a las pizarras blancas.

Funciones de videoconferencia

Ventajas:

Añádela a las reuniones de Zoom.

Guarda fácilmente tu pizarra como PNG.

Deshacer y rehacer acciones

Contras:

Funciones limitadas en comparación con otras herramientas de pizarra digital.

Se requiere Zoom.

Los usuarios informan de problemas de rendimiento en la colaboración.

Precios:

Pizarra: 2,49 $ al mes por usuario.

Pizarra Plus: 7,00 $ al mes por usuario.

Mejora tu colaboración visual con pizarras digitales

El software de colaboración visual ha revolucionado la comunicación en diversos sectores. Por ejemplo, ahora puedes organizar sesiones virtuales de lluvia de ideas con miembros del equipo que se encuentran al otro lado del mundo. 👋 🌎

Jamboard es una de las principales plataformas de pizarras interactivas; sin embargo, existen otras alternativas dignas de mención, como ClickUp Interactive Whiteboard, que pueden ofrecer una experiencia de colaboración ilimitada a tu equipo.

La función Pizarra de ClickUp tiene una conexión directa con tus tareas, compañeros de equipo y mucho más.

Cuando se trata de lluvia de ideas y gestión de proyectos, necesitarás una herramienta que te permita expresar visualmente tus ideas, compartirlas fácilmente con tu equipo y gestionar y establecer conexiones entre todo tu trabajo importante.

ClickUp te permite hacer eso y mucho más, todo en un solo lugar.

Con más de cien funciones personalizables, incluida una potente Pizarra colaborativa, tú y tu equipo tendréis todas las herramientas que necesitáis para superar cualquier tipo de proyecto. 🔥