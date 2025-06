Las mejores plantillas de listas de tareas pendientes de OneNote para todas tus necesidades

¿Utilizas Microsoft OneNote para crear listas de tareas pendientes? Más de 15 000 empresas y particulares confían en esta app, aplicación para tomar notas, para cumplir con sus plazos.

Aunque la app OneNote es una opción sólida, tiene algunas limitaciones. La galería de plantillas de OneNote ofrece plantillas básicas para empezar, pero las mejores suelen tener un precio elevado.

Pero no te preocupes, ¡nosotros te ayudamos!

Lee este blog, donde repasamos las mejores plantillas gratuitas de listas de tareas pendientes de OneNote y las mejores alternativas de ClickUp para gestionar tus tareas de forma más eficaz.

Introducción a OneNote para la gestión de tareas

Microsoft OneNote, una potente herramienta de la suite Office 365, es un cuaderno digital que permite a los usuarios crear y organizar notas. Algunas de sus funciones clave son:

Redacción: Los usuarios pueden escribir diarios, tomar notas, hacer bocetos, crear Los usuarios pueden escribir diarios, tomar notas, hacer bocetos, crear listas de tareas pendientes y mucho más

Edición: MS OneNote también ofrece funciones básicas de edición de notas, como resaltado, anotaciones, etc.

Integración con IA: La nueva integración con Copilot permite a los usuarios utilizar indicaciones para redactar notas de reuniones, generar ideas, crear listas y mucho más

Transcripción de voz: La función de transcripción de voz permite a los usuarios convertir palabras habladas en notas, revisar borradores, etc

Para utilizar Microsoft OneNote, necesitas una cuenta de Microsoft. Aunque es una herramienta gratuita, el acceso a las funciones premium requiere una suscripción de pago a Microsoft 365.

🔍 ¿Sabías que...? Los creadores de Hotmail incluyeron intencionadamente «HTML» en el nombre («HoTMaiL») para destacar su naturaleza basada en la web. Microsoft lo adquirió en 1997. 🤝🏻

¿Qué hace que una plantilla de lista de tareas pendientes sea buena?

Estas son algunas de las características que hacen que una plantilla de lista de tareas pendientes sea eficaz y funcional:

Claridad: elige una plantilla con una estructura clara y sencilla. Deberías poder organizar las tareas en función de diferentes categorías de proyectos, como trabajo, personal, etc. Esto mejora la concentración y te ayuda a ejecutar todas las tareas a tiempo

Personalización: elige una plantilla que puedas personalizar. Asegúrate de que te permita editar, añadir o eliminar filas y columnas según los cambios en tu agenda

Atractivo visual: elige una plantilla que admita elementos visuales como gráficos, diagramas, tablas, etc. Esto hace que la plantilla sea visualmente atractiva y mejora su usabilidad

Capacidad de seguimiento del progreso: Busca una plantilla que te permita realizar un seguimiento del progreso de cada tarea de forma individual. Elementos como Busca una plantilla que te permita realizar un seguimiento del progreso de cada tarea de forma individual. Elementos como las listas de control y las barras de porcentaje son muy útiles para mantenerte al tanto del estado de una tarea

Funciones de priorización de tareas: Seleccione una plantilla que le permita priorizar las tareas en función de su urgencia, importancia, relevancia, etc. De esta manera, se asegurará de que ninguna de sus tareas de alta prioridad se pase por alto

💡 Consejo profesional: A todos nos encanta tachar elementos de una larga lista de control. Sin embargo, mantener listas organizadas puede llevar mucho tiempo. ¡Explora plantillas de listas de control gratuitas para facilitarte las cosas!

Plantillas gratuitas de listas de tareas pendientes de OneNote para descargar

Echa un vistazo a estas siete plantillas gratuitas de listas de tareas pendientes de OneNote que te ayudarán a organizarte:

1. Plantilla de calendario mensual y anual de OneNote de CalendarLabs

a través de CalendarLabs*

La plantilla de calendario mensual y anual de OneNote de CalendarLabs es una herramienta sencilla para organizar tareas y cosas por hacer. Al igual que un calendario mensual tradicional, tiene en cuenta los días laborables, los fines de semana y los días festivos, para que puedas planificar tus tareas, proyectos empresariales o vacaciones sin tener que consultar el calendario.

Debajo de las fechas, puedes añadir notas personales, marcar eventos y mucho más para tenerlo todo en un solo lugar. El documento se puede descargar en dos formatos de archivo: OneNote y PDF.

Por qué te encantará:

Organice fechas importantes, eventos y recordatorios sin esfuerzo

Accede a la plantilla desde cualquier dispositivo para estar al tanto de tus planes en cualquier lugar

Realiza un seguimiento de tus metas y hitos con un formato claro y visual

Ideal para: Profesionales que necesitan un calendario sencillo y personalizable para planificar tareas, proyectos y vacaciones.

2. Plantilla de planificador semanal de OneNote de CalendarLabs

a través de CalendarLabs*

Si necesitas una plantilla de calendario que te ayude a planificar eventos semanales, la plantilla OneNote Weekly Planner de CalendarLabs es un recurso excelente. Cuenta con un diseño limpio: la primera fila tiene tres columnas y la segunda, cuatro, cada una dedicada a un día de la semana.

Cada columna tiene espacio suficiente para que anotes tus tareas pendientes, planifiques tus proyectos o registres tu día. La plantilla también es muy adaptable: puedes descargarla como archivo OneNote, PDF o imagen.

Por qué te encantará:

Planifica tu semana con un diseño estructurado

Programa tareas y citas con todo detalle para gestionar mejor tu tiempo

Ajusta la plantilla para adaptarla a tus preferencias de flujo de trabajo

Ideal para: Organizadores de eventos y gestores de proyectos que buscan una plantilla limpia y adaptable para la planificación semanal.

3. Plantilla de tareas semanales de OneNote Gem

a través de OneNote Gem

La siguiente es la Plantilla de tareas semanales de OneNote Gem. Este documento funciona como un completo registro de tus tareas escolares. Incluso si eres un empleado de una empresa, puedes utilizar esta plantilla para listar tus proyectos semanales y mejorar la colaboración.

Empieza añadiendo detalles y, a continuación, lista tus tareas y cosas por hacer semanales. Para una mejor accesibilidad, incorpora recursos adicionales como notas de reuniones, documentos, archivos de imagen, etc.

Por qué te encantará:

Clasifica las tareas por temas o plazos para mantenerte organizado

Actualice fácilmente los detalles de las asignaciones a medida que cambian los planes

Comparte el progreso con los miembros del equipo o compañeros de clase sin problemas

Ideal para: Estudiantes y profesionales que buscan un gestor detallado para gestionar tareas semanales, proyectos y notas de reuniones.

4. Plantilla de lista de tareas pendientes de OneNote Gem

a través de OneNote Gem

A muchas personas les resulta difícil gestionar las tareas de la oficina y las tareas personales. Sin embargo, la plantilla Lista de tareas pendientes de OneNote Gem lo hace fácil. Esta plantilla crea listas de tareas combinadas para que tengas una vista completa de todas tus tareas personales y relacionadas con la oficina en un solo lugar.

Ya sea una llamada telefónica importante o una compra de última hora, te permite anotar todas tus responsabilidades. Las marcas de fecha y hora te garantizan que siempre estarás al día.

Por qué te encantará:

Establezca plazos y recordatorios para completar las tareas a tiempo

Gestiona múltiples tareas sin esfuerzo con un diseño limpio

Integra actividades relacionadas con grupos para mantener la claridad en tu flujo de trabajo

Ideal para: Personas ocupadas que buscan una plantilla completa para supervisar sus tareas pendientes personales y profesionales.

💡 Consejo útil: ¿Estás descuidando tu agenda? Dedica entre 5 y 10 minutos a revisar el día y planificar las prioridades del día siguiente para reducir el desorden y mantenerte al día. 💯

5. Plantilla de notas/lista de tareas pendientes de OneNote Gem

a través de OneNote Gem

Otro recurso gratuito, la plantilla Notas/Lista de tareas pendientes de OneNote Gem, es un documento básico para la gestión diaria de tareas. Al igual que una lista de tareas pendientes normal, contiene filas para registrar y marcar las tareas cuando las hayas terminado.

Supongamos que tú y tu equipo estáis trabajando en un proyecto en grupo. Esta plantilla resulta muy útil para enumerar tareas, recursos y mucho más. Además, es muy flexible. Así, si has llenado todas las filas en un solo día, solo tienes que crear una nueva página y listo.

Por qué te encantará:

Combina la toma de notas y la gestión de tareas en un solo lugar

Organice las tareas junto con notas para mejorar el contexto

Revisa el progreso con una estructura de lista de control simplificada

Ideal para: Equipos y personas que necesitan una plantilla flexible y sencilla para el seguimiento diario de tareas.

➡️ Más información: Las 10 mejores apps para tomar notas (gratis y de pago)

6. Plantilla OneCalendar de Onetastic

a través de Onetastic

¿Buscas una plantilla de calendario que haga más que registrar tareas? Echa un vistazo a la plantilla OneCalendar de Onetastic. Este documento no es una plantilla básica, sino una herramienta independiente que proporciona una vista de calendario en tiempo real de tu OneNote.

Registra la nota que ha creado bajo una fecha y le permite ampliarla y verla. También puede cambiar entre meses, días y semanas y buscar en ellos para comprobar todo su calendario. La plantilla está disponible para descargar en dispositivos Windows, Mac, iOS y Android.

Por qué te encantará:

Integra tus tareas y eventos en un calendario centralizado

Realiza un seguimiento de los horarios diarios, semanales y mensuales en una sola vista

Sincroniza a la perfección con tu OneNote para obtener actualizaciones coherentes

Ideal para: Usuarios que desean un calendario dinámico y con función de búsqueda para realizar un seguimiento y gestionar notas de forma eficaz.

7. Plantilla de lista de tareas pendientes de OneNote de Notegram

a través de Notegram

Por último, la plantilla de lista de tareas pendientes de OneNote de Notegram es un documento sencillo que te ayuda a clasificar las tareas según su urgencia.

Una vez introducida la tarea, puedes clasificarla como algo que se puede retrasar (más tarde, en espera o esta semana) o algo que requiere una acción inmediata (hoy). De esta manera, puedes realizar un seguimiento de todas tus tareas urgentes sin complicaciones.

Por qué te encantará:

Organiza tu lista de tareas pendientes con un formato limpio y fácil de usar

Gestiona la carga de trabajo de forma eficaz agrupando elementos relacionados

Actualiza el estado de las tareas para estar al tanto del progreso

Ideal para: Personas que desean categorizar y priorizar tareas urgentes y no urgentes sin esfuerzo.

Limitaciones del uso de OneNote para listas de tareas pendientes y gestión de tareas

Las plantillas de listas de tareas pendientes de OneNote son ideales para principiantes. Pero si tus necesidades son un poco más avanzadas, prepárate para sentirte decepcionado. Te explicamos por qué:

Funcionalidad básica: Las plantillas gratuitas de OneNote no ofrecen funciones avanzadas como la priorización de tareas o el seguimiento del progreso. Solo te permiten crear, organizar y guardar listas de tareas

Sin automatización: las plantillas de OneNote no están automatizadas. Por lo tanto, tendrás que introducir y gestionar todas las tareas tú mismo

Sin funciones de gestión visual de tareas: Las plantillas de OneNote, especialmente las gratuitas, carecen de funciones de gestión visual de tareas. Esto significa que no hay tableros Kanban ni diagramas de Gantt para visualizar proyectos y flujos de trabajo

Opciones de colaboración limitadas: Aunque puedes compartir estas plantillas de página con otra persona, no es posible colaborar en tiempo real. Esto significa que tu equipo no podrá realizar un seguimiento de los cambios que realices en la lista

Falta de integraciones esenciales: Las plantillas de OneNote no se integran con herramientas y software de productividad esenciales como Google Calendar, Microsoft Planner, etc. Esto dificulta el proceso general Las plantillas de OneNote no se integran con herramientas y software de productividad esenciales como Google Calendar, Microsoft Planner, etc. Esto dificulta el proceso general de gestión de tareas

💡 Consejo profesional: Con capacidades de integración limitadas y funciones de edición deficientes, es posible que desee buscar alternativas. Eche un vistazo a las 17 mejores alternativas a OneNote que pueden ayudarle aquí

Plantillas alternativas para listas de tareas pendientes de OneNote

OneNote y sus plantillas tienen sus inconvenientes. Entonces, ¿por qué conformarse con menos? Cambia a ClickUp, ¡la app para todo el trabajo! Con el Bloc de notas de ClickUp, puedes dejar de saltar entre tu software de gestión de proyectos y la app de listas de tareas pendientes.

Una increíble alternativa a OneNote que te permite crear y organizar listas de control y listas de tareas pendientes, lo que te permite gestionar tus proyectos y notas en un solo lugar.

Mira lo que Alfred Titus, de Brighten A Soul Foundation, tiene que decir sobre ClickUp:

Para cualquier organización que tenga dificultades para gestionar sus proyectos, ClickUp le ayudará en la colaboración en las tareas. Con este software, los usuarios pueden realizar un seguimiento de los elementos de la lista de tareas pendientes y trabajar en ellas dentro del tiempo estipulado. También ayuda al equipo de gestión de proyectos a realizar un seguimiento del progreso general de los proyectos para garantizar que se cumplan los plazos.

Veamos las mejores plantillas de listas de tareas pendientes que te ayudarán a estar al día con todas tus tareas:

1. Plantilla de lista de tareas pendientes diarias de ClickUp

Descargar esta plantilla Crea listas sencillas y prácticas para las tareas diarias con la plantilla de lista de tareas pendientes diarias de ClickUp

Cuando piensas en una plantilla de lista de tareas pendientes, ¿te viene a la mente una aburrida lista de control? Eso no es lo que ofrece la plantilla de lista de tareas pendientes diarias de ClickUp. Aunque el documento parece normal a primera vista, cuenta con varias funciones inteligentes.

Con los estados personalizados, vaya más allá del ajuste y la priorización de tareas, ya que también puede realizar un seguimiento de su progreso. Con los campos personalizados, clasifíquelos en diferentes atributos como categoría, dependencias, estado, etc. Además, añada notas personales, reciba recordatorios automáticos, utilice el contador de rachas para realizar un seguimiento de su consistencia y mucho más.

Por qué te encantará:

Organice su día con facilidad haciendo una lista de prioridades, citas y tareas

Realice un seguimiento de su progreso sin esfuerzo con indicadores visuales para las tareas completadas

Simplifica la planificación diaria con un diseño limpio e intuitivo

Ideal para: Personas que buscan una plantilla para supervisar las tareas personales y profesionales diarias.

➡️ Más información: Ejemplos de listas de tareas pendientes para maximizar la productividad en el trabajo

2. Plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp Calendar

Descargar esta plantilla Registra y realiza el seguimiento de todas tus tareas personales y profesionales en la plantilla de lista de tareas pendientes del calendario de ClickUp

Registrar tus tareas pendientes diarias en una app de calendario básica puede llevar mucho tiempo. Por eso, utiliza la plantilla de lista de tareas pendientes del Calendario de ClickUp. Es personalizable, fácil de usar para principiantes y te permite realizar un seguimiento de todas las tareas pendientes.

Con los estados personalizados, marca y prioriza varias tareas en una sola fecha y realiza un seguimiento de cada una de ellas individualmente. Otro aspecto impresionante de esta plantilla es la función de codificación por colores. Ya sea una reunión de oficina o una compra en el supermercado, registra todo tipo de tareas y elige un color diferente para cada categoría.

La plantilla ofrece cinco vistas de tareas distintas y funciones integradas de control de tiempo. Registra tus tareas y horas de trabajo, creando una instantánea completa de tu mes.

Por qué te encantará:

Visualice los plazos y las citas en una vista de calendario

Gestiona las tareas superpuestas de forma eficiente con las funciones de arrastrar y soltar

Personaliza los horarios para reflejar tus prioridades personales o las de tu equipo

Ideal para: Profesionales que buscan una plantilla de calendario mensual para programar y realizar el seguimiento de tareas en varias categorías.

💡 Bonificación: ¿Quieres aumentar la responsabilidad de cada tarea con tu equipo? Las listas de control de tareas de ClickUp son una solución ideal para ello. Esto es lo que puedes hacer con esta fantástica función: Asigna el trabajo a personas específicas para que todo se haga a tiempo

Anida todo el trabajo para obtener subtareas para todas tus tareas

Utiliza la sencilla función de arrastrar y soltar para editar tu lista como quieras ¿Lo mejor? Podrás utilizar las plantillas de listas de control de ClickUp, que te permiten asignar comentarios que puedes resolver a medida que los completas, ¡como si fuera una lista de control!

3. Plantilla de tareas pendientes de ClickUp Work

Descargar esta plantilla Visualiza tus tareas diarias, semanales y mensuales de un solo vistazo con la plantilla de tareas pendientes de ClickUp

La plantilla de tareas pendientes de ClickUp es un recurso útil para quienes realizan múltiples tareas. Te permite planificar todo tu horario creando listas de tareas para un día, una semana o un mes

Inicie un menú desplegable, enumere las tareas junto con sus detalles y actualice su estado una vez que hayan finalizado. Si necesita realizar un seguimiento del progreso de una tarea específica, utilice los estados personalizados o la opción de búsqueda integrada que se proporciona en la plantilla.

¡También puedes incorporar tableros Kanban y gráficos de Gantt para visualizar todo!

Por qué te encantará:

Prioriza las tareas esenciales para garantizar su finalización a tiempo

Optimice la colaboración compartiendo las actualizaciones del trabajo con su equipo

Realiza un seguimiento perfecto de los plazos y los hitos para alcanzar tus metas laborales

Ideal para: Empleados y gerentes que buscan una plantilla estructurada para gestionar las tareas diarias, semanales y mensuales.

4. Plantilla de lista de actividades de ClickUp

Descargar esta plantilla Utiliza la plantilla de lista de actividades de ClickUp para dividir un proyecto en actividades más pequeñas y ejecutarlo de forma metódica

Si estás trabajando en un proyecto que requiere varios pasos, obtén la plantilla de lista de actividades de ClickUp. Este recurso tiene funciones que optimizan el proceso de principio a fin. Al igual que una lista de control tradicional, te permite enumerar todas las tareas involucradas en un proyecto y sus plazos previstos.

Con los campos personalizados, clasifica las tareas según su tipo, urgencia, cronograma, etc. Las sólidas funciones de gestión de proyectos te permiten asignar tareas a los miembros de tu equipo e incorporar IA para automatizar las tareas repetitivas.

Por qué te encantará:

Planifica actividades de forma integral para eventos personales o de equipo

Gestiona cronogramas de manera eficaz con recordatorios integrados

Realice un seguimiento visual de su progreso para estar al día con las tareas

Ideal para: Gestores de proyectos que buscan una plantilla para dividir proyectos complejos en tareas viables.

5. Plantilla de lista de control de mudanzas de ClickUp

Descargar esta plantilla Planifica un traslado completo, organizado y adaptable con la plantilla de lista de control para mudanzas de ClickUp

¿Te mudas a un nuevo lugar? Deja que la plantilla de lista de control para mudanzas de ClickUp te ayude a planificar la experiencia de mudanza más fluida.

Con este recurso gratuito, puedes crear una lista de control completa y paso a paso de todo lo que hay que hacer antes, durante y después de la mudanza. Esto incluye encontrar los mejores transportistas y embaladores cercanos, preparar los paquetes, limpiar el lugar, etc.

Una vez que hayas identificado todas las tareas, deja que los campos personalizados se encarguen de clasificarlas. Con las vistas personalizadas, visualiza y revisa todo el proceso y, por último, utiliza los estados personalizados para tacharlas de la lista una vez terminadas.

Por qué te encantará:

Realiza un seguimiento de detalles esenciales como el embalaje, la programación y el desembalaje

Personaliza la lista para adaptarla a tus necesidades específicas de mudanza

Gestiona los plazos de las tareas clave, como las transferencias de servicios públicos

Ideal para: Personas que buscan un recurso para planificar y organizar una mudanza a una nueva ubicación.

6. Plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp

Descargar esta plantilla Haz realidad todos tus sueños con una planificación eficaz utilizando la plantilla de lista de deseos de ClickUp

Hacer una lista de cosas por hacer es muy divertido hasta que ya no puedes llevar un seguimiento de tus metas. Pero aquí es donde entra en juego la plantilla de lista de cosas por hacer de ClickUp.

Esta plantilla es fácil de usar y personalizar. Crea una lista consolidada de todo lo que deseas lograr, ya sea grande o pequeño. Sin embargo, su verdadero valor reside en su capacidad de visualización. Esta plantilla correlaciona los pasos para hacer realidad tus sueños.

Empiece con una planificación eficaz. Utilice los campos personalizados para definir los atributos de una meta, como el destino, el presupuesto, las personas involucradas, etc. A continuación, pase a la ejecución. El seguimiento del tiempo le permite asignar una fecha límite a cada meta y realizar un seguimiento de su progreso con estados personalizados.

Por qué te encantará:

Registra y prioriza tus metas personales en un solo lugar

Personaliza el diseño para tus aspiraciones a corto o largo plazo

Visualice los logros y mantenga la motivación para completar más tareas

Ideal para: Personas que se fijan metas y buscan una plantilla para realizar el seguimiento y alcanzar sus aspiraciones personales.

🧠 Dato curioso: Escribir y alcanzar metas activa la dopamina en el cerebro, lo que aumenta la motivación y la felicidad. 🤩

7. Plantilla «Terminar las cosas» de ClickUp

Descargar esta plantilla Se acabaron los planes ilusorios: pon las cosas en marcha con la plantilla «Tareas terminadas» de ClickUp

Otro recurso gratuito, la plantilla Getting Things Done de ClickUp, está diseñada profesionalmente para salvar la brecha entre tus planes y su ejecución. Basada en la popular metodología Getting Things Done de David Allen, te permite organizar sistemáticamente tus tareas dividiéndolas en elementos de acción más pequeños.

Si te parece demasiado trabajo, no te preocupes: la plantilla también prioriza de forma inteligente cada tarea para que sepas en cuáles debes centrarte.

Por qué te encantará:

Organiza las tareas de forma sistemática según el método GTD

Optimice la concentración clasificando las tareas en contextos prácticos

Prioriza las próximas acciones para mantener el impulso de los proyectos

Ideal para: Personas que buscan un recurso para seguir el método GTD para organizar y priorizar tareas.

8. Plantilla de lista de control semanal de ClickUp

Descargar esta plantilla Marca tus tareas semanales como un profesional con la plantilla de lista de control semanal de ClickUp

¿Necesitas crear una agenda semanal para tu equipo? No busques más: ¡consigue la plantilla de lista de control semanal de ClickUp! Esta plantilla de nota es tan fácil de usar como de crear.

Simplemente enumera tus tareas, asigna fechas límite y márcalas como completadas cuando termines. Esto te permite definir la urgencia de cada elemento de la lista.

Supongamos que tienes una reunión importante con un cliente el martes. Anota esta tarea en la lista de control y márcala como «alta prioridad». De esta manera, tu equipo podrá ver fácilmente las tareas que deben preparar sin tener que buscar en toda la lista.

Por qué te encantará:

Realice un seguimiento del progreso de las tareas periódicas o puntuales semanales

Gestiona las cargas de trabajo asignando tareas a días específicos

Personaliza la plantilla para tus necesidades personales o profesionales

Ideal para: Equipos y personas que buscan una plantilla para crear una agenda semanal estructurada.

➡️ Más información: Cómo crear una lista de prioridades para terminar las tareas: guía paso a paso

9. Plantilla de lista de control SEO de ClickUp

Descargar esta plantilla Haz que el SEO sea un proceso sin complicaciones con la plantilla de lista de control SEO de ClickUp

Ya se trate de un contenido o de todo tu sitio web, es necesario garantizar la optimización SEO en todos los puntos de contacto digitales. Utiliza la plantilla de lista de control SEO de ClickUp para hacerlo.

Incluso si no eres un experto, esta plantilla te ayuda a impulsar tus esfuerzos de SEO como si lo fueras. Organiza de forma ordenada todos los datos importantes de SEO en diferentes categorías para determinar fácilmente las deficiencias.

Esto también ayuda a realizar un seguimiento de los KPI, medir el rendimiento de la creación de enlaces y optimizar el contenido. También puedes colaborar con tu equipo o utilizar las capacidades de IA integradas en la plantilla.

Por qué te encantará:

Realiza un seguimiento de pasos esenciales como la investigación de palabras clave y las metadescripciones

Optimiza el rendimiento integrando herramientas y análisis

Personaliza la lista para campañas o metas específicas de SEO

Ideal para: Creadores de contenido y propietarios de sitios web que buscan un recurso para la optimización SEO.

10. Plantilla de lista de control de contratación de ClickUp

Descargar esta plantilla Utiliza la plantilla de lista de control de contratación de ClickUp para crear una lista de control de contratación fácil de seguir para tu organización

¿Buscas una plantilla para optimizar tu proceso de contratación? La plantilla de lista de control de contratación de ClickUp es la respuesta. Te permite crear una lista completa que desglosa tu proceso de contratación en tareas pequeñas y viables.

Además, la plantilla también te permite realizar un seguimiento y gestionar todo el proceso de contratación. Así, podrás realizar un seguimiento de todos los detalles en la propia plantilla, tanto si deseas comprobar si un candidato ha enviado los documentos necesarios como la fase en la que se encuentra el proceso de contratación.

¿Bonus? También puedes guardar tus personalizaciones para crear una lista de control de contratación estándar para tu empresa.

Por qué te encantará:

Optimice el proceso de contratación haciendo una lista de todas las tareas de reclutamiento

Personaliza los pasos para diferentes roles y necesidades de contratación

Cumple con la normativa incluyendo todos los controles obligatorios para la contratación

Ideal para: Reclutadores que buscan una plantilla para gestionar los flujos de trabajo de contratación y realizar un seguimiento del progreso de los candidatos.

💡 Consejo profesional: Asigne tareas prácticas que reflejen los retos reales del trabajo para evaluar el rendimiento de un candidato en lugar de realizar entrevistas genéricas. ⚖️

11. Plantilla de lista de control de proyectos de ClickUp

Descargar esta plantilla Utiliza la plantilla de lista de control de proyectos de ClickUp para gestionar cada proyecto con la debida diligencia y no volver a perderte ningún paso importante

Si a ti y a tu equipo os da miedo planificar vuestro próximo proyecto desde cero, la plantilla de lista de control de proyectos de ClickUp es ideal. Esta plantilla visualiza todo el proyecto en pequeños pasos, lo que te permite ejecutarlo de forma más eficiente.

Con funciones como Estados personalizados y Vistas personalizadas, crea y organiza tareas, clasifícalas y define flujos de trabajo con diferentes vistas. Además, añade información del equipo, asigna tareas y comenta el documento para colaborar con otras personas que participan en el proyecto.

Por qué te encantará:

Realice un seguimiento del progreso en todas las fases, como la planificación, la ejecución y la revisión

Ajusta las tareas y los plazos para alinearlos con las necesidades del proyecto

Colabora en tiempo real compartiendo actualizaciones con los miembros del equipo

Ideal para: Equipos que buscan un recurso para coordinar y ejecutar proyectos de varios pasos.

➡️ Más información: Lista de control de 9 puntos para la gestión de proyectos para gerentes

12. Plantilla de lista de control para vacaciones de ClickUp

Descargar esta plantilla Planifica unas vacaciones perfectas en un abrir y cerrar de ojos con la plantilla de lista de control para vacaciones de ClickUp

Ya sea un desvío de fin de semana o una escapada de un mes, planifica cada salida con la plantilla de lista de control para vacaciones de ClickUp. Este documento te ayuda a crear una lista de control que organiza lo esencial para tus vacaciones y te asegura que no olvides nada importante.

Además, también es muy colaborativo. Así que invita a tus amigos y familiares y delega tareas para que tu lista sea impecablemente completa.

Por qué te encantará:

Realice un seguimiento de detalles importantes como reservas, documentos y horarios

Personaliza la lista para adaptarla a tipos de vacaciones específicos o preferencias

Gestiona cronogramas para asegurarte de que todo esté listo antes de la salida

Ideal para: Viajeros que buscan un recurso para planificar y organizar sus viajes de forma eficaz.

13. Plantilla de lista de control para jubilación de ClickUp

Descargar esta plantilla Utilice la plantilla de lista de control para la jubilación de ClickUp para planificar su jubilación de forma inteligente

A la hora de planificar la jubilación, hay que tener en cuenta muchos aspectos. Por eso, utiliza la plantilla de lista de control para la jubilación de ClickUp para empezar. Esta plantilla proporciona una lista exhaustiva en la que se destacan todas las tareas y cosas por hacer esenciales para una transición fluida del trabajo a la jubilación.

Por ejemplo, establecer metas de jubilación, crear un fondo de jubilación, investigar opciones de atención médica, etc. Esto garantiza que esté listo para dar el paso a la siguiente fase de su vida.

Por qué te encantará:

Realiza un seguimiento de hitos como el papeleo, los ahorros y la planificación del estilo de vida

Gestiona cronogramas para garantizar una transición fluida hacia la jubilación

Mantén la tranquilidad con todos tus planes de jubilación en orden

Ideal para: Personas que buscan una plantilla de lista de tareas pendientes para prepararse para una transición fluida hacia la jubilación.

🧠 Dato curioso: Pixie Curtis, una emprendedora de 12 años afincada en Australia, es posiblemente la persona más joven en jubilarse. Curtis anunció su jubilación en 2023, a la edad de 11 años. 😱

Olvídate de las listas de tareas pendientes de OneNote: ¡gestiona las tareas de forma más eficaz con ClickUp!

Las plantillas de listas de tareas pendientes de OneNote son una opción muy popular. Proporcionan un punto de partida sólido para cualquiera que sea nuevo en la creación de listas de control y requiera una estructura básica.

Sin embargo, si buscas algo más sofisticado, estas plantillas pueden resultarte limitadas. Su diseño es básico, no son compatibles con la colaboración y, lo más importante, no ofrecen posibilidades de automatización mediante IA.

Pero aquí es donde ClickUp destaca. La app para todo el trabajo, las plantillas de listas de tareas pendientes de ClickUp son innovadoras, ricas en funciones, personalizables y fáciles de usar para principiantes.

No esperes más: para obtener más información, echa un vistazo a ClickUp o regístrate aquí para obtener una versión de prueba gratis