Las 10 mejores alternativas a Fireflies IA que debes explorar en 2026

Fireflies AI es una de las mejores herramientas de IA para reuniones virtuales. Actúa como tu asistente virtual tomando notas, generando resúmenes y facilitando la colaboración.

Sin embargo, una vez que te registres en Fireflies, es posible que te desanime un poco su interfaz recargada. Y cuando empieces a usarla, es posible que encuentres imprecisiones y errores en tus notas de reunión.

Si ya te enfrentas a estos problemas, estás en el lugar adecuado. Este blog te ofrece las 10 mejores alternativas a Fireflies, cuidadosamente seleccionadas.

Descubre cuál de estas herramientas cumple todos tus requisitos.

⏰ Resumen de 60 segundos Estas son las 10 mejores alternativas a Fireflies IA: ClickUp: La mejor herramienta de reuniones, gestión de tareas y colaboración basada en IA La mejor herramienta de reuniones, gestión de tareas y colaboración basada en IA Fathom: La mejor para generar resúmenes y transcripciones de reuniones Otter.ai: La mejor para generar transcripciones de reuniones en tiempo real Avoma: La mejor para la gestión integral de reuniones Grain: Ideal para crear clips de reuniones y sincronizar a los equipos MeetGeek.ai: La mejor para tomar notas y mantener un repositorio de notas de reuniones tl;dv: Ideal para que los equipos de corporación recopilen los detalles clave de las reuniones y creen informes con IA Gong: La mejor opción para que los equipos de ventas analicen y mejoren las llamadas Tactiq: La mejor opción para la transcripción automatizada en tiempo real Chorus.ia: La mejor para el análisis de conversaciones relacionadas con acuerdos Jamie IA: La mejor opción para la transcripción sin conexión con soporte

Limitaciones de Fireflies IA

Fireflies IA es popular por su facilidad de uso y versatilidad. Cuenta con excelentes funciones de transcripción, tiene compatibilidad con diferentes idiomas y ofrece varias opciones de integración para gestionar las conversaciones de las reuniones. Sin embargo, según los usuarios, el software tiene ciertas desventajas.

Problemas de precisión : Los servicios de transcripción presentan errores ocasionales, especialmente con idiomas distintos del inglés, acentos marcados, audio con ruido y términos técnicos. Además, a la herramienta le cuesta distinguir entre varios participantes.

Resúmenes imprecisos : Los resúmenes de reuniones generados por IA suelen requerir edición, ya que los contextos a veces no están claros. Además, hay errores en las traducciones.

Plan Free limitado : El plan Free de Fireflies AI es básico. No permite acceder a las funciones del asistente de IA ni a la búsqueda inteligente. Además, los resúmenes de IA son limitados y hay un total de 800 minutos de almacenamiento por usuario para tus reuniones.

Falta de personalización: Fireflies IA no ofrece muchas opciones de personalización para los ajustes de la grabación. Además, no hay informes personalizados para ver toda la información de tus reuniones en un solo lugar

🧠 ¿Sabías que...? Según un estudio, el mercado global de asistentes de reuniones con IA se valoró en 1950 millones de dólares en 2023 y se espera que alcance los 11 880 millones de dólares en 2031. El segmento de «organizadores de reuniones» domina el mercado entre los diferentes tipos debido a su interfaz de usuario intuitiva y a su integración con herramientas de productividad populares.

Alternativas a Fireflies IA de un vistazo

Antes de profundizar más, aquí tienes un adelanto de las 10 mejores herramientas, sus funciones clave y los tipos de empresas para los que son más adecuadas.

Alternativas a Fireflies IA Función destacada Ideal para ClickUp Crea un ecosistema de reuniones conectado en el que puedes tomar notas, colaborar, compartir y crear tareas directamente desde las notas Profesionales, pymes y corporaciones Fathom Cuenta con una interfaz de usuario intuitiva y te permite generar resúmenes de lo más destacado durante la llamada Equipos empresariales Otter. IA Permite capturar imágenes automáticamente durante el uso compartido de la pantalla Uso personal y equipos pequeños Avoma Realiza análisis de reuniones y llamadas para mejorar su calidad Equipos de grandes corporaciones Grain Te permite recortar fragmentos de las reuniones, compartirlos y etiquetar a personas concretas Empresas medianas y grandes MeetGeek. IA Crea resúmenes detallados y te permite acceder a las notas de las reuniones anteriores Uso personal y equipos pequeños tl;dv Genera informes y paneles personalizados con IA para ver toda la información de las reuniones en un solo lugar Equipos medianos y grandes Gong Ayuda a realizar el seguimiento de las llamadas, a realizar la previsión del flujo de ventas y a analizar los acuerdos Equipos de ventas y RevOps de grandes empresas Tactiq Transcribe reuniones en tiempo real sin necesidad de un bot Autónomos y equipos en crecimiento Chorus.ia Graba llamadas, extrae información relevante y analiza conversaciones para determinar la probabilidad de éxito del intento correcto de un acuerdo Equipos de ventas e ingresos de grandes organizaciones Jamie.ia Transcripción sin conexión y resúmenes sin bots Equipos medianos y grandes

Las 10 mejores alternativas a Fireflies IA que puedes usar

Aquí tienes un breve vídeo y un análisis detallado de las mejores alternativas a Fireflies que puedes utilizar hoy mismo:

1. ClickUp (la mejor herramienta de reuniones, gestión de tareas y colaboración basada en IA)

Trabaja mejor en ClickUp Documentos Transcribe reuniones, gestiona agendas y colabora con ClickUp

¿Buscas una herramienta que sea mucho más que una simple grabadora de reuniones? Descubre ClickUp, la app para todo lo relacionado con el trabajo que combina la gestión de reuniones y la gestión de proyectos en una sola plataforma.

¿La solución de ClickUp para reuniones productivas? ¡Un toma-notas con IA integrado que vive en tu Calendario! Esta ingeniosa herramienta toma notas por ti, lo que te permite mantenerte totalmente concentrado en tus reuniones.

Se integra a la perfección con aplicaciones de terceros, como Zoom, Teams y Google Meet, lo que la convierte en una solución versátil. AI Notetaker documenta automáticamente el nombre de la reunión, la fecha y los asistentes, e incluso ofrece una grabación de audio completa.

También ofrece información resumida con una visión general rápida, puntos clave y próximos pasos en un formato de lista de control muy claro. Además, obtienes transcripciones detalladas para esos análisis en profundidad. Después de la reunión, puedes acceder fácilmente a tus notas en un documento privado de ClickUp, etiquetadas y listas para que las revises o realices un uso compartido.

Además, ClickUp Meetings lo reúne todo en un solo lugar: gestión de agendas, establecimiento de acciones a realizar, documentación de reuniones semanales y mucho más. De este modo, puedes acceder a todos tus documentos, tareas y demás materiales sin tener que cambiar de pestaña. Puedes utilizar la plantilla de notas de reuniones de ClickUp para estructurar estas notas y asegurarte de que estén bien documentadas antes del uso compartido con las partes interesadas.

ClickUp Brain, la herramienta basada en IA de ClickUp, también puede ayudarte a traducir tus notas de reunión a otros idiomas y sugerir mejoras o posibles tareas para organizar la información correctamente. ¿Lo mejor de todo? Puedes convertir directamente las notas y resúmenes de las reuniones en tareas o acciones y enlazarlas a proyectos y flujos de trabajo específicos.

Genera resúmenes de reuniones y traduce las notas de las reuniones con ClickUp Brain

Además, ClickUp Docs te permite crear documentos en tiempo real con notas de las reuniones. Puedes utilizarlos como recursos dinámicos a los que los equipos pueden recurrir durante sus llamadas con los clientes. También es fácil buscar cualquier detalle específico de una reunión o tarea en el documento y encontrarlo en cuestión de segundos.

ClickUp también cuenta con varias plantillas de reuniones que puedes utilizar cuando estés demasiado ocupado para preparar órdenes del día, actas y estructurar notas. Por ejemplo, la plantilla de actas de reuniones de ClickUp te ayuda a:

Organiza la agenda de la reunión, los elementos pendientes y los participantes

Realiza un seguimiento de las ideas clave y los resultados de la reunión

Asigna los elementos a realizar como tareas a tus compañeros de equipo

Descargar esta plantilla Registra los puntos clave de las reuniones con la plantilla de actas de reuniones de ClickUp

Del mismo modo, puedes utilizar la plantilla de reuniones de ClickUp para gestionar los elementos del orden del día, las notas y los seguimientos.

Las mejores funciones de ClickUp

Toma el control de las reuniones: ClickUp AI Note Taker transcribe automáticamente las reuniones, resume los puntos clave y crea tareas prácticas, lo que facilita el seguimiento de las acciones pendientes y las decisiones.

Crea tareas pendientes : convierte las notas en tareas con : convierte las notas en tareas con tareas de ClickUp , añade detalles y etiqueta a las personas responsables de realizarlas

Organización y edición de notas : Organiza y edita las notas y tareas de las reuniones en un solo lugar con : Organiza y edita las notas y tareas de las reuniones en un solo lugar con ClickUp Bloc de notas

Grabaciones de pantalla : comparte grabaciones de pantalla con transcripciones generadas por IA en las notas de la reunión con : comparte grabaciones de pantalla con transcripciones generadas por IA en las notas de la reunión con ClickUp Clips y transcríbelas al instante con ClickUp Brain

Colaboración en tiempo real: accede a las notas, realiza un uso compartido con tu equipo y colabora en las conversaciones mediante : accede a las notas, realiza un uso compartido con tu equipo y colabora en las conversaciones mediante ClickUp Chat

Limitaciones de ClickUp

Con tantas opciones personalizadas y funciones, puede que te lleve un tiempo familiarizarte con la herramienta.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Valoro que ClickUp esté en constante evolución en cuanto a innovación de software, especialmente con el auge de la IA. Las herramientas de IA que han incorporado a la plataforma han ahorrado tiempo a nuestro equipo de producción al ayudar en la creación de tareas, la redacción de indicaciones o los resúmenes de reuniones. Aparte de las funciones de IA, ClickUp está a la altura de la gran cantidad de plataformas de gestión de proyectos que hemos utilizado en el pasado. Creo que ClickUp tiene demasiados niveles para realizar una tarea sencilla. Me gustaría ver una mayor visibilidad de alto nivel en las series de tareas.

Valoro que ClickUp esté en constante evolución en cuanto a innovación de software, especialmente con el auge de la IA. Las herramientas de IA que han incorporado a la plataforma han ahorrado tiempo a nuestro equipo de producción al ayudar en la creación de tareas, la redacción de indicaciones o los resúmenes de reuniones. Aparte de las funciones de IA, ClickUp está a la altura de la gran cantidad de plataformas de gestión de proyectos que hemos utilizado en el pasado. Creo que ClickUp tiene demasiados niveles para realizar una tarea sencilla. Me gustaría ver una mayor visibilidad de alto nivel en las series de tareas.

📖 Leer más: Cómo realizar el uso compartido y la colaboración en notas

2. Fathom (La mejor para generar resúmenes y transcripciones de reuniones)

vía Fathom

Si tu equipo no es muy experto en tecnología, Fathom puede ser un valioso asistente para las reuniones. A diferencia de la recargada interfaz de usuario de Fireflies IA, Fathom tiene una interfaz limpia, lo que la convierte en la herramienta para tomar notas más fácil de usar para las reuniones de tus proyectos.

Puedes organizar tus conversaciones de la A a la Z en un resumen de la reunión y crear un plan de acción en cuestión de minutos. Fathom genera notas detalladas de la reunión e incluso extrae los elementos pendientes para que puedas utilizarlos rápidamente para crear correos electrónicos de seguimiento.

¿Lo más destacado? Fathom es excelente con las traducciones. Tiene compatibilidad con 28 idiomas y genera notas precisas independientemente del idioma de la reunión.

Las mejores funciones de Fathom

Crea y comparte vídeos cortos de partes específicas de la reunión para transmitir solo la información más importante

Genera resúmenes de lo más destacado durante la llamada y resume las notas de la reunión con IA

Obtén todos los datos necesarios, como visitas a la página, principales fuentes de referencia, etc., en un único panel con Fathom Analytics

Comprende los límites

No hay ninguna opción para copiar y pegar notas sin enlazar automáticamente el vídeo de la reunión o añadir un botón de «ver» al final.

El proceso de instalación es sencillo, pero largo

Precios de Fathom

Free

Premium : 19 $ por usuario al mes

Edición para equipos : 29 $ al mes por usuario

Team Edition Pro: 39 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Fathom

G2: 5/5 (más de 4000 opiniones)

Capterra: 5/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fathom?

Lo mejor es que entiende casi todo lo relacionado con mis reuniones. Lo más sorprendente es que me acompaña en cada reunión como si fuera un asistente personal. La capacidad de IA la hace más versátil a la hora de llevar un registro. En general, me gusta mucho. Sin embargo, no puedo descargar mis grabaciones. Además, la opción de pantalla completa en realidad no es pantalla completa, ya que muestra el panel lateral, que quizá no necesite todo el tiempo.

Lo mejor es que entiende casi todo lo relacionado con mis reuniones. Lo más sorprendente es que me acompaña en cada reunión como si fuera un asistente personal. La capacidad de IA la hace más versátil a la hora de llevar un registro. En general, me gusta mucho. Sin embargo, no puedo descargar mis grabaciones. Además, la opción de pantalla completa en realidad no es pantalla completa, ya que muestra el panel lateral, que quizá no necesite todo el tiempo.

3. Otter.ai (La mejor para generar transcripciones de reuniones en tiempo real)

Otter.ai es una excelente alternativa a Fireflies AI para equipos pequeños. Incluye una herramienta de IA para notas de reuniones que resume y genera transcripciones de las reuniones en tiempo real, para que puedas dedicar toda tu atención a la llamada.

Si no puedes asistir a la llamada, Otter puede proporcionarte información clave de la reunión e incluso crear elementos pendientes para los siguientes pasos. También puedes buscar y reproducir transcripciones específicas sincronizadas con el texto, realizar la edición y añadirles imágenes y comentarios.

Las mejores funciones de Otter.ai

Combina conversaciones de voz en directo y actualizaciones asincrónicas, y obtén información de Otter y de tus compañeros de equipo con IA Chat

Usa Otter para identificar a varios ponentes, crear espacios en las transcripciones para las pausas y obtener marcas de tiempo para cada tema tratado en la reunión

Captura imágenes automáticamente cuando hay uso compartido o cambios en las pantallas durante la llamada para proporcionar contexto en las transcripciones

Limitaciones de Otter.ai

A veces, Otter.ai no graba las llamadas completas

Las transcripciones suelen ser muy imprecisas

La función de búsqueda no funciona bien y al principio puede resultar difícil de manejar

Precios de Otter.ai / IA

Básico : Gratis

Pro : 16,99 $ por usuario al mes

Empresa : 30 $ por usuario al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter.ai

G2: 4,4/5 (más de 280 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter. IA?

Era barato, pero requería mucho tiempo para revisar las transcripciones, lo cual resultaba muy frustrante. Si el audio es claro y conciso, funciona bien, pero si hay ruido de fondo o acentos, a menudo no lo capta correctamente.

Era barato, pero requería mucho tiempo para revisar las transcripciones, lo cual resultaba muy frustrante. Si el audio es claro y conciso, funciona bien, pero si hay ruido de fondo o acentos, a menudo no lo capta correctamente.

📮ClickUp Insight: Los datos de nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones muestran que el 25 % de las reuniones cuentan con ocho o más participantes. Aunque las reuniones numerosas pueden ser valiosas para la coordinación y la toma de decisiones, a menudo plantean retos. De hecho, otra encuesta de ClickUp reveló que el 64 % de las personas tiene dificultades para definir los siguientes pasos en casi la mitad de sus reuniones. Como la aplicación integral para el trabajo, abordamos esta carencia con una solución de gestión de reuniones de principio a fin. ClickUp Reuniones transforma la forma en que los equipos colaboran con agendas dinámicas, mientras que AI Notetaker captura cada idea valiosa, lo que elimina la confusión en el seguimiento y mantiene a todos en sintonía. 💫 Resultados reales: ¡Los equipos que utilizan las funciones de gestión de reuniones de ClickUp informan de una impresionante reducción del 50 % en conversaciones y reuniones innecesarias!

4. Avoma (la mejor para la gestión integral de reuniones)

vía Avoma

Mientras que Fireflies AI es principalmente una herramienta de transcripción con IA, Avoma va más allá de los servicios básicos de transcripción. Es una herramienta de gestión de reuniones que te ayuda a programar llamadas, crear agendas y realizar análisis posteriores a las reuniones.

Avoma es conocida sobre todo por sus funciones de inteligencia conversacional y ofrece un análisis más profundo de tus reuniones. Te permite automatizar la puntuación de las llamadas para mejorar la calidad, dotar a los equipos de ventas de respuestas en tiempo real y realizar el seguimiento de los comentarios y el rendimiento de tu equipo.

Las mejores funciones de Avoma

Obtén transcripciones en tiempo real de llamadas y reuniones en más de 60 idiomas

Genera correos electrónicos de seguimiento con IA que resumen las reuniones y comunican los siguientes pasos en cuestión de minutos

Utiliza fichas de evaluación específicas para cada reunión con el fin de obtener información sobre las áreas clave de mejora

Limitaciones de Avoma

Avoma tiene múltiples funciones adicionales que pueden resultar abrumadoras al principio

La configuración de la herramienta lleva mucho tiempo. Tienes que personalizar cada sección para sacarle el máximo partido.

No puedes descargar listas de reproducción. Debes buscar el fragmento en la lista de reproducción, buscar la llamada y, a continuación, encontrar el fragmento en la llamada.

Precios de Avoma

IA Meeting Assistant : 24 $ al mes por usuario

Conversación Intelligence : 69 $ por usuario al mes

Revenue Intelligence: 99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Avoma

G2: 4,6/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Avoma?

Avoma es una de las herramientas que utilizo a diario. Calificación y comentarios de IA sobre las llamadas. Resulta útil para prestar atención a cosas que podrías olvidar o identificar oportunidades de mejora al dirigir o participar en llamadas. Los comentarios ayudan a mejorar el soporte al cliente que puedes ofrecer. El software en sí es muy fácil de usar y se integra con otros programas para facilitar la grabación de llamadas. Sin embargo, a veces, los comentarios de la IA pueden ser muy rígidos y no tienen en cuenta las variables de la llamada o el flujo de la misma.

Avoma es una de las herramientas que utilizo a diario. Calificación y comentarios de IA sobre las llamadas. Resulta útil para prestar atención a cosas que podrías olvidar o identificar oportunidades de mejora al dirigir o participar en llamadas. Los comentarios ayudan a mejorar el soporte al cliente que puedes ofrecer. El software en sí es muy fácil de usar y se integra con otros programas para facilitar la grabación de llamadas. Sin embargo, a veces, los comentarios de la IA pueden ser muy rígidos y no tienen en cuenta las variables de la llamada o el flujo de la misma.

📖Leer más: Las mejores soluciones de software para la gestión de reuniones y agendas

5. Grain (Ideal para crear clips de reuniones y sincronizar a los equipos)

vía Grain

Grain destaca como alternativa a Fireflies AI por sus funciones de colaboración en equipo. La herramienta te permite resaltar momentos específicos de la reunión con clips, igual que los fragmentos de audio de Fireflies, pero mejor. Esta función es perfecta cuando necesitas compartir solo los segmentos importantes de la reunión con los miembros de tu equipo. Además, puedes etiquetar a personas y avisarlas con notificaciones automáticas.

Lo mejor es que puedes integrar Grain con Zoom y Microsoft Teams para tomar notas, grabar, transcribir y resumir reuniones, e incluso crear actas de reuniones. También puedes utilizar sus plantillas de notas de reuniones para estructurarlas como prefieras.

Las mejores funciones de Grain

Escribe notas, etiqueta momentos concretos o graba fragmentos de la reunión con un Bloc de notas en tiempo real

Resalta secciones de la transcripción, deja comentarios con marca de tiempo y etiqueta a las personas relevantes

Crea vídeos y realiza su uso compartido con otros equipos mediante listas de reproducción e historias

Límites de Grain

El reconocimiento de frases en las etiquetas inteligentes tiene un límite. Resulta complicado capturar frases específicas de forma coherente a lo largo de las llamadas.

De forma predeterminada, las grabaciones de las reuniones solo se pueden compartir internamente

La función de categorización automática no ofrece la opción de grabar reuniones externas de forma selectiva y enviar sus resúmenes generados por IA a través de Slack

Precios de los cereales

Free

Starter : 19 $ por asiento al mes

Empresa : 39 $ por asiento al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Grain

G2: 4,7/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Grain?

He probado muchas aplicaciones diferentes de grabación de llamadas, toma de notas y revisión de reuniones. Grain es la única que hace que todo este proceso sea fácil de usar. Sus fragmentos, pistas de conversación y búsqueda de llamadas son muy fáciles de usar en comparación con Gong y otras aplicaciones.

He probado muchas aplicaciones diferentes de grabación de llamadas, toma de notas y revisión de reuniones. Grain es la única que hace que todo este proceso sea fácil de usar. Sus fragmentos, pistas de conversación y búsqueda de llamadas son muy fáciles de usar en comparación con Gong y otras aplicaciones.

💡Consejo profesional: Implementa un protocolo estándar para el uso compartido de clips en tu equipo. Por ejemplo, limita los clips a menos de dos minutos y añade contexto en las descripciones para entender rápidamente el tema de la reunión sin tener que verla completa.

6. MeetGeek. IA (La mejor para tomar notas y mantener un repositorio de notas de reuniones)

vía MeetGeek

MeetGeek es una excelente alternativa a Fireflies AI que te ayuda a tomar notas, generar resúmenes con IA y realizar la automatización de la gestión de reuniones, desde la elaboración de la agenda hasta el seguimiento. Escucha tus conversaciones y las clasifica en temas clave y puntos destacados, como hechos, acciones a realizar, decisiones, inquietudes, etc.

MeetGeek también te permite extraer automáticamente información clave de las llamadas y ponerte al día con reuniones pasadas. La herramienta se integra a la perfección con sistemas CRM como HubSpot, proporcionando información crucial sobre los clientes durante las llamadas de ventas.

Las mejores funciones de MeetGeek.ia

Accede a las notas de reuniones anteriores y recupera detalles específicos mediante una búsqueda por palabras clave

Envía resúmenes detallados por correo electrónico con puntos clave precisos después de cada reunión

Personaliza el nombre de tu asistente de reuniones con IA, los mensajes de chat y los resúmenes de las reuniones que utilizas de forma compartida para llevar tu imagen de marca al siguiente nivel

Limitaciones de MeetGeek.ia

A algunos usuarios no les gusta la intromisión predeterminada de MeetGeek cada vez que comparten una reunión. La herramienta se inserta en todas las reuniones de los participantes, incluso si estos crean una cuenta solo para acceder a las notas.

La función de grabación es difícil de manejar y requiere varios clics para localizar la ubicación del enlace y añadirlo a una reunión

Precios de MeetGeek. IA

Básico : Plan Free

Pro : 19 $ al mes por usuario

Empresa : 39 $ por usuario al mes

Enterprise: 59 $ por usuario al mes

Valoraciones y reseñas de MeetGeek.ai

G2: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MeetGeek. IA?

Me gusta la facilidad de uso de MeetGeek; la posibilidad de obtener actas, notas y análisis inmediatamente después de que concluya una reunión; las funciones de personalización disponibles; y el soporte al cliente es fantástico. Sin embargo, a veces no consigue unirse a reuniones programadas a última hora.

Me gusta la facilidad de uso de MeetGeek; la posibilidad de obtener actas, notas y análisis inmediatamente después de que concluya una reunión; las funciones de personalización disponibles; y el soporte al cliente es fantástico. Sin embargo, a veces no consigue unirse a reuniones programadas a última hora.

📖 Leer más: Cómo realizar el uso compartido y la colaboración en notas

7. tl;dv (Ideal para equipos de corporaciones que desean capturar los detalles clave de las reuniones y crear informes de IA)

tl;dv es el asistente inteligente para reuniones que se integra directamente en tus plataformas de reuniones, como Zoom, Teams y Google Meet, y se encarga de la ardua tarea de grabar todas tus reuniones. Puedes crear resúmenes y resúmenes destacados de tus conversaciones con IA, obtener transcripciones detalladas, saltar a segmentos específicos de la transcripción, etiquetar momentos importantes y crear y compartir clips.

A diferencia de Fireflies AI, esta herramienta te permite personalizar los temas y las plantillas de la elaboración de informes para presentar los datos de las reuniones como más te guste. ¿Lo mejor de todo? tl;dv te envía un resumen con una lista de tareas pendientes al final de cada día para facilitarte las cosas.

tl;dv: las mejores funciones

Crea clips de las reuniones y únelos en un solo vídeo para evitar saturar el chat del equipo con múltiples clips

Marca con una marca de tiempo los segmentos importantes de la reunión que quieras volver a ver más tarde e invita a tus compañeros de equipo a participar en un debate

Obtén información sobre los ponentes, como el tiempo medio de intervención, el monólogo más largo, las preguntas y mucho más.

tl;dv limitaciones

A veces, el bot tl;dv no aparece en las reuniones cuando se utiliza la versión gratuita

La versión móvil es bastante menos intuitiva que la de escritorio, lo que dificulta la grabación de reuniones sobre la marcha

El visor de grabaciones de reuniones presenta fallos al reproducir las grabaciones

tl;dv precios

Gratis para siempre

Pro : 29 $ por asiento al mes

Empresa : 98 $ por asiento al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de tl;dv

G2: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: Sin reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre tl;dv?

Enviar TLDV a las reuniones a las que no puedo asistir y utilizar la función de transcripción me ha supuesto un gran aumento de la productividad. Poder navegar rápidamente a las partes más complicadas de una conversación y resumir a toda velocidad chats complejos ha supuesto un cambio radical. Su servicio de soporte ha sido excelente y el precio es razonable. Ahora lo uso en todas las reuniones. Sin embargo, me gustaría que se ampliara la función de transcripción, para que me resultara más fácil exportar y compartir los puntos clave de una reunión con cualquier miembro de mi equipo, independientemente de si es usuario de tl;dv. También sería estupendo poder utilizarlo como grabador de pantalla/audio y extraer transcripciones de ahí, ya que no todas las plataformas permiten la grabación.

Enviar TLDV a las reuniones a las que no puedo asistir y utilizar la función de transcripción me ha supuesto un gran aumento en la productividad. Poder navegar rápidamente a las partes más complicadas de una conversación y resumir con rapidez chats complejos ha supuesto un cambio radical. Su servicio de soporte ha sido excelente y el precio es razonable. Ahora lo uso en todas las reuniones. Sin embargo, me gustaría que se ampliara la función de transcripción, para que me resultara más fácil exportar y realizar el uso compartido de los puntos clave de una reunión con cualquier miembro de mi equipo, independientemente de si es usuario de tl;dv. También sería estupendo poder utilizarlo como grabador de pantalla/audio y extraer transcripciones de ahí, ya que no todas las plataformas permiten la grabación.

📖 Más información: Plantillas gratuitas de listas de tareas en Excel y ClickUp

8. Gong (La mejor opción para que los equipos de ventas analicen y mejoren las llamadas)

vía Gong

Gong es una fusión de grabaciones de reuniones e inteligencia de ventas. Se trata de una herramienta de transcripción con IA que ofrece funciones avanzadas de análisis de ventas, como la identificación de los puntos débiles de los clientes, el registro de las interacciones con ellos, información de IA sobre el estado de los acuerdos y mucho más.

La herramienta reúne a los equipos de ventas, producto y marketing bajo un mismo techo. Mientras que los equipos de ventas pueden realizar el seguimiento de las llamadas y analizar los acuerdos, los equipos de marketing y producto pueden recopilar los comentarios de los clientes con Gong. Además, también pueden utilizar la herramienta para crear correos electrónicos de seguimiento rápidos.

Gong te ayuda con las previsiones, la gestión del pipeline y el análisis de la pérdida de clientes, además de transcribir las reuniones de ventas. También ofrece recomendaciones para mejorar los argumentos de venta y la interacción con los clientes.

Las mejores funciones de Gong

Busca información importante en reuniones de ventas, llamadas telefónicas, correos electrónicos y notas

Genera resúmenes de 30 segundos para mantenerte al día de la actividad comercial

Obtén información relevante sobre las conversaciones de precios, las menciones de la competencia, etc., para identificar los riesgos

Detecta tendencias, descubre información sobre el mercado y encuentra oportunidades en tu cartera de ventas con previsiones y elaboración de informes

Limitaciones de Gong

El panel está demasiado recargado y no hay una forma sencilla de filtrar los detalles clave más rápidamente

No permite descargar llamadas de forma masiva, lo que la hace ineficaz para corporaciones con grandes volúmenes de datos

El proceso de incorporación de autoservicio lleva mucho tiempo sin ningún tipo de asistencia por parte del equipo de Gong

Según algunos usuarios, Gong es caro para las pequeñas empresas.

Precios de Gong

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Gong

G2: 4,8/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gong?

Gong ha supuesto una gran diferencia para nuestro equipo de ventas. Es genial para revisar las llamadas, detectar lo que funciona y aprender unos de otros. Me encanta cómo resalta aspectos como el tiempo de conversación y las objeciones, lo que nos permite comprender realmente nuestras llamadas. Además, se conecta con nuestro CRM, por lo que todo está en un solo lugar. Ha sido de gran ayuda para mejorar nuestro enfoque y cerrar acuerdos más rápido. Sin embargo, hay mucha información en Gong y al principio puede resultar un poco abrumador. Sería bueno que el panel fuera más fácil de filtrar para que podamos centrarnos en los detalles clave más rápidamente.

Gong ha supuesto una gran diferencia para nuestro equipo de ventas. Es genial para revisar las llamadas, detectar lo que funciona y aprender unos de otros. Me encanta cómo resalta aspectos como el tiempo de conversación y las objeciones, lo que nos permite comprender realmente nuestras llamadas. Además, se conecta con nuestro CRM, por lo que todo está en un solo lugar. Ha sido de gran ayuda para mejorar nuestro enfoque y cerrar acuerdos más rápido. Sin embargo, hay mucha información en Gong y al principio puede resultar un poco abrumador. Sería bueno que el panel fuera más fácil de filtrar para poder centrarnos en los detalles clave más rápidamente.

🧠 ¿Sabías que? El 80 % de las transacciones de ventas requieren al menos cinco correos electrónicos de seguimiento u otras formas de contacto. Con las herramientas de reuniones con IA, puedes generar correos electrónicos de seguimiento rápidamente y con el mínimo esfuerzo.

9. Tactiq (La mejor para la automatización de la transcripción en tiempo real)

vía Tactiq

Tactiq es un asistente de reuniones que graba, transcribe y resume reuniones en directo sin que ningún bot se una a tu reunión. La herramienta proporciona notas de reunión estructuradas para realizar el seguimiento de las conversaciones y obtener información que te ayude a decidir tus próximos pasos.

Transcribe las reuniones en tiempo real, te permite resaltar notas durante las llamadas en directo y notifica a los participantes sobre la transcripción en directo. También puedes hacer capturas de pantalla durante la reunión, generar elementos pendientes, correos electrónicos de seguimiento e información personalizada con consultas de IA a medida.

Las mejores funciones de Tactiq

Añade capturas de pantalla a las transcripciones y convierte estas en resúmenes, recapitulaciones e informes de progreso para que tus reuniones sean más productivas

Obtén desgloses de las transcripciones por participante con identificación del hablante

Haz preguntas, crea tickets de Jira y asigna tareas con Tactiq IA

Limitaciones de Tactiq

La función de análisis es básica

A veces, las palabras de la transcripción son incorrectas

La versión gratuita solo ofrece 10 transcripciones al mes

Precios de Tactiq

Free

Pro : 12 $ por usuario al mes

Equipo : 20 $ por usuario al mes

Corporación: Personalizada

Valoraciones y reseñas de Tactiq

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tactiq?

Tactiq tiene una función increíble a la par que sencilla que almacena y utiliza IA para resumir reuniones de muchas plataformas de reuniones online diferentes, como Google, Microsoft y Zoom. Creo que nos encontramos en un momento en el que la mayoría de las «tecnologías de IA» están sobrevaloradas, por lo que su precio es absurdo. No soy usuario de pago, así que solo utilizo las transcripciones gratis y luego uso ClickUp AI para resumirlo todo. En pocas palabras, es realmente caro.

Tactiq tiene una función increíble a la par que sencilla que almacena y utiliza IA para resumir reuniones de muchas plataformas de reuniones online diferentes, como Google, Microsoft y Zoom. Creo que nos encontramos en un momento en el que la mayoría de las «tecnologías de IA» están sobrevaloradas, por lo que su precio es absurdo. No soy usuario de pago, así que solo utilizo las transcripciones gratuitas y luego uso ClickUp AI para resumirlo todo. En pocas palabras, es realmente caro.

📮ClickUp Insight: El 83 % de los trabajadores del conocimiento utiliza principalmente el correo electrónico y el chat para comunicarse con su equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información. Con una aplicación todo en uno para el trabajo como ClickUp, ¡tu gestión de proyectos, mensajes, correos electrónicos y chats se unen en un solo lugar! ¡Es hora de centralizar y dinamizar!

10. Chorus.IA (La mejor para el análisis de conversaciones relacionadas con acuerdos)

Chorus.ai tiene funciones de transcripción similares a las de Fireflies. Graba, transcribe y resume reuniones con identificación de los participantes y descarga de transcripciones. También puedes seleccionar fragmentos de partes importantes de la reunión y enviárselos directamente a los participantes.

Sin embargo, a diferencia de Fireflies IA, Chorus.ai analiza las conversaciones en tiempo real para ofrecer información útil que sirva de base para las propuestas y estrategias. La herramienta captura todas las conversaciones, incluidas llamadas, videollamadas y correos electrónicos, y las analiza para determinar la probabilidad de cerrar acuerdos.

Las mejores funciones de Chorus.ai

Transcribe las llamadas de ventas, extrae información y realiza la valoración de las grabaciones de las llamadas para determinar su impacto

Utiliza informes y paneles interactivos para ver los análisis de las llamadas de ventas y el rendimiento de los empleados y los equipos

Revisa las vistas grabadas de las presentaciones para identificar las áreas que requieren mejoras

Limitaciones de Chorus.ai

Los resúmenes de las reuniones carecen de información detallada, lo que obliga a los usuarios a volver a leer las transcripciones, lo que puede resultar frustrante

Chorus suele repetir elementos en los resúmenes, las actas y las medidas a tomar, por lo que es imprescindible realizar revisiones y ediciones minuciosas.

Tiene funciones limitadas de personalización de informes y paneles de control

El software se ralentiza al gestionar grandes volúmenes de datos, lo que afecta al rendimiento

Precios de Chorus.ai / IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Chorus.ai

G2: 4,5/5 (más de 2900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 60 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Chorus. IA?

En cuanto termina la reunión, tengo lista la transcripción para compartir los puntos clave con mis compañeros y otras personas. No hace falta dedicarle tiempo extra, es cuestión de un momento. Además, transcribí algunas videoconferencias que hice con mi cámara, ¡y voilà, las tuve transcritas en unos minutos! Sin embargo, a pesar de contar con funciones muy útiles, encuentro algunas áreas que aún necesitan mejorar. Por ejemplo, cuando invito a un nuevo usuario a unirse, tengo que guiarle paso a paso debido a la interfaz de usuario, que es compleja y abrumadora, lo que dificulta la navegación. Las opciones de personalización de la plataforma para la elaboración de informes y paneles también son limitadas, lo que provoca retrasos en el rendimiento, especialmente con grandes volúmenes de datos.

En cuanto termina la reunión, tengo lista la transcripción para compartir los puntos clave con mis compañeros y otras personas. No hace falta dedicarle tiempo extra, es cuestión de un momento. Además, transcribí algunos vídeos que hice con mi cámara, ¡y voilà, los tuve transcritos en unos minutos! Sin embargo, a pesar de contar con funciones muy útiles, encuentro algunas áreas que aún necesitan mejorar. Por ejemplo, cuando invito a un nuevo usuario a unirse, tengo que guiarle paso a paso debido a la interfaz de usuario, que es compleja y abrumadora, lo que dificulta la navegación. Las opciones de personalización de la plataforma para informes y paneles de control también son limitadas, lo que provoca retrasos en el rendimiento, especialmente con grandes volúmenes de datos.

11. Jamie.ai (La mejor por sus funciones para tomar notas sin conexión)

Si buscas una alternativa a Fireflies IA más sencilla y gratuita, Jamie es un potente asistente de reuniones diseñado para profesionales que valoran la privacidad, la rapidez y la precisión sin complicaciones.

A diferencia de Fireflies, Jamie no depende de bots que se unan a tus llamadas. Funciona a la perfección en segundo plano. Tanto si estás conectado como desconectado, captura notas detalladas, resume las reuniones y extrae elementos claros a realizar. Tanto si tienes llamadas consecutivas como si estás de viaje sin conexión a Internet, Jamie se asegura de que no te pierdas ni un detalle.

¿Lo más destacado? Jamie incluye una barra lateral de asistente ejecutivo con IA que te permite consultar reuniones anteriores, generar ideas o redactar seguimientos sin salir nunca de tu flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Jamie IA

Resúmenes de reuniones sin bots: nada de enlaces incómodos para que se unan los bots. Jamie transcribe y resume sin interrumpir el flujo de la reunión.

Transcripción sin conexión: ¿Estás de viaje o en un entorno seguro? Jamie funciona incluso sin conexión a internet.

Barra lateral de Executive Assistant: accede al historial de reuniones, genera correos electrónicos o crea contenido con IA al instante utilizando el atajo de teclado CTRL + J.

Limitaciones de Jamie IA

Sin integraciones con CRM

Solo transcripción de audio, sin vídeo.

No hay notas en tiempo real.

Precios de Jamie IA (convertidos el 20/06/25)

Plan Free: 0 $ al mes

Plan Estándar: 26 $ al mes

Plan Pro: 51 $ al mes

Executive Plan: 108 $ al mes

📖 Más información: Plantillas y ejemplos de actas de reuniones para Word y ClickUp

Elige ClickUp como tu asistente para reuniones

Las reuniones pueden mantenerte ocupado todo el día y resultar contraproducentes, pero no si cuentas con la herramienta de reuniones con IA adecuada para que se encargue de todo. Así pues, todo se reduce a elegir la mejor alternativa a Fireflies IA para tu empresa.

Ten en cuenta las necesidades de tu empresa para encontrar la herramienta ideal que te permita celebrar reuniones eficaces. Por ejemplo, si eres un equipo pequeño que busca una herramienta de transcripción básica, puedes probar las funciones de IA de Tactiq. Del mismo modo, si eres una corporación que busca mejorar la calidad de las llamadas de ventas, plantéate utilizar Avoma o Chorus.ai.

Si buscas una aplicación que lo tenga todo para el trabajo, elige ClickUp. Tanto si quieres grabar reuniones, compartir clips, crear resúmenes e informes de reuniones, como crear tareas de proyectos directamente desde tus notas de reunión, ¡ClickUp lo tiene todo!

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