Plantillas gratuitas de planes de marketing para Word

Seamos realistas: crear un plan de marketing no es precisamente lo que se dice divertido. Es tedioso, requiere muchos detalles y consume tiempo que podrías dedicar a obtener resultados.

Introduce plantillas de planes de marketing en Word, perfectas para propietarios de pequeñas empresas, profesionales del marketing y estudiantes que desean evitar los problemas de formato y pasar directamente a la planificación. 🏃

Hemos recopilado las mejores plantillas gratuitas de Word para satisfacer sus necesidades más sencillas. Pero, dado que Word no es ideal para la colaboración en tiempo real o los flujos de trabajo en evolución, también hemos incluido nuestras mejores plantillas gratuitas (y con numerosas funciones) para usted.

Pero primero, hablemos de lo que hace que una plantilla merezca la pena.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de plan de marketing para Word?

Una buena plantilla de marketing para Word te ayuda a organizarte, mantenerte al día y estar listo para presentar tus estrategias con confianza. Esto es lo que debes buscar:

Estructura y diseño : elige una plantilla con un diseño limpio y lógico que desglose las secciones clave (como las metas, el público objetivo y el presupuesto), para que sea fácil de rellenar y seguir.

Opciones de personalización : elige una plantilla que sea lo suficientemente flexible como para adaptarse a tus necesidades específicas sin obligarte a ceñirte a secciones o diseños rígidos.

Secciones prácticas : seleccione una plantilla que incluya áreas para elementos claros y prácticos (metas, cronogramas, KPI y próximos pasos) para que pueda llevar a cabo sus tareas.

Diseño profesional: elige una plantilla con un diseño pulido que presente tus ideas de forma profesional, lo que facilitará el uso compartido con clientes, compañeros de trabajo o partes interesadas.

💡Consejo profesional: Cuando cree su hoja de ruta de marketing, dé prioridad a una plantilla que le ayude a dividir las tareas grandes en subtareas más pequeñas. Esto mantendrá a su equipo centrado y reducirá la sensación de agobio.

Plantillas gratuitas de planes de marketing para Word

Las plantillas de marketing de Word proporcionan un punto de partida sencillo pero eficaz para estructurar sus esfuerzos de marketing. Explore estos recursos gratuitos y descargables.

1. Plantilla de plan de marketing para Word de CoSchedule

vía CoSchedule

La plantilla de plan de marketing para Word de CoSchedule ofrece un marco de 18 páginas para la creación de estrategias. Comienza por establecer metas de marketing claras y viables, así como indicadores clave de rendimiento (KPI) medibles para realizar el seguimiento del progreso.

La plantilla también le guía en la definición de su público objetivo con perfiles detallados, lo que garantiza que su estrategia se centre en el cliente. Incluye un análisis de la situación para evaluar tanto las condiciones del mercado como a la competencia, junto con un análisis DAFO para evaluar las fortalezas y debilidades.

Por último, describe las iniciativas y los canales de marketing con las responsabilidades asignadas, al tiempo que incluye una sección de presupuestos para garantizar el control financiero.

⚡️Ideal para: Profesionales del marketing digital que buscan un marco estructurado con metas y KPI claros.

2. Plantilla de plan de marketing para Word de Stakeholdermap.com

La plantilla de plan de marketing para Word de Stakeholdermap.com ofrece una estructura de 16 páginas para ayudarte a desarrollar una estrategia de marketing.

Comienza documentando los detalles de su empresa, como las declaraciones de misión y visión, identificando su objetivo de mercado y destacando sus propuestas únicas de venta. A continuación, le guía a través de un análisis DAFO completo.

La plantilla también incluye tácticas de marketing, desde la fijación de precios hasta las actividades de promoción, junto con marcadores de posición para realizar el seguimiento de su rendimiento.

⚡️Ideal para: Equipos multifuncionales de pequeñas empresas que necesitan coordinarse en materia de tácticas de marketing.

3. Plantilla de plan de marketing con metas estratégicas de Template. Net

La plantilla de plan de marketing de metas de Template.Net proporciona un marco claro para definir los aspectos fundamentales de su empresa, identificar el público objetivo y desarrollar planes de marketing viables.

La plantilla incluye campos personalizados para áreas como precios, estrategias de promoción y compromiso con el cliente, con marcadores de posición para realizar el seguimiento del rendimiento y las metas financieras.

⚡️Ideal para: Startups que definen metas de marketing a corto y medio plazo alineadas con el crecimiento.

4. Plantilla de plan de marketing para el desarrollo de productos de Template. Net

La plantilla de plan de marketing para el desarrollo de productos de Template.Net es un plan de marketing paso a paso para el lanzamiento de nuevos productos, que hace hincapié en los esfuerzos previos al lanzamiento para generar expectación. El diseño prediseñado incluye espacio para anuncios de vídeo, marketing de influencers y mucho más.

La estrategia también describe las actividades para una rueda de prensa y un evento de lanzamiento con el fin de involucrar directamente a los minoristas y clientes. Asigna responsabilidades claras a los miembros del equipo y proporciona un desglose del presupuesto para garantizar una asignación financiera adecuada.

⚡️Ideal para: Gerentes de producto que lanzan nuevos productos con estrategias de mercado y posiciones específicas.

5. Plantilla de plan de acción de divulgación de Template. Net

Las plantillas de planes de acción son esenciales para organizar y ejecutar programas de divulgación, ya que proporcionan un marco claro para establecer objetivos, definir acciones y asignar responsabilidades.

La plantilla Outreach Action Plan de Template.Net va un paso más allá y ofrece una estructura completa con cronogramas, recursos y seguimiento del progreso. Esta plantilla garantiza que todos los miembros del equipo estén alineados, al tiempo que proporciona una hoja de ruta para supervisar el éxito en cada fase del proceso.

⚡️Ideal para: Equipos centrados en la comunidad que organizan programas o eventos educativos.

6. Plantilla de planificación de marketing Sprint de Template. Net

La plantilla Marketing Sprint Planning Template de Template.Net es una plantilla personalizada de una página diseñada para organizar la creación de planes de marketing iterativos.

Organiza las tareas en fases claras, desde las actividades del sprint hasta la verificación del backlog del sprint. Cada tarea tiene propietarios definidos y un plazo general establecido. La plantilla garantiza que, al final del sprint, todas las iniciativas de marketing contribuyan a crear un plan de marketing viable.

⚡️Ideal para: Equipos ágiles centrados en ciclos de marketing rápidos e iterativos.

7. Plantilla de calendario de planificación de marketing para restaurantes de Template. Net

La plantilla de calendario de planificación de marketing para restaurantes de Template.Net es una herramienta práctica para que los restaurantes organicen sus procesos de planificación de marketing mensuales y semanales.

La plantilla divide el año en objetivos de marketing, desde temas estacionales hasta campañas de promoción. También incluye secciones para realizar el seguimiento de actividades como el marketing en redes sociales, eventos y gestión presupuestaria, manteniendo todo sincronizado con sus metas empresariales.

Puede designar a personas o comités responsables de cada tarea, garantizando así la rendición de cuentas.

⚡️Ideal para: Restaurantes que coordinan sus promociones y eventos de temporada.

8. Plantilla de plan de marketing inmobiliario de Template. Net

La plantilla de plan de marketing inmobiliario de Template.Net describe las estrategias clave para promocionar un proyecto inmobiliario comercial.

Incluye el establecimiento de objetivos, la definición del mercado objetivo y la planificación del contenido y el marketing en redes sociales. El plan también ayuda a alinear los esfuerzos de marketing con las metas clave, como mostrar el proyecto y destacar la experiencia de los agentes.

Este plan de acción presenta una lista de tareas específicas, cronogramas y responsabilidades del equipo. Y la sección de presupuesto desglosa los costes por actividades, ofreciendo una hoja de ruta financiera clara.

⚡️Ideal para: Agentes inmobiliarios que comercializan propiedades, organizan jornadas de puertas abiertas y se dedican a la captación de clientes.

Limitaciones del uso de Word para plantillas de planes de marketing

Las plantillas de Word funcionan para planes de marketing básicos, pero carecen de la flexibilidad y las funciones de las herramientas de software avanzadas para la gestión de campañas. Esto es lo que puede encontrar:

Inconvenientes de la colaboración : el trabajo en equipo se complica, ya que varias personas no pueden realizar la edición simultáneamente sin correr el riesgo de que se produzca una confusión entre las distintas versiones.

Personalización limitada : te ves obligado a utilizar plantillas poco prácticas y a realizar ajustes manuales en el diseño.

Sin seguimiento del rendimiento : Word carece de métricas integradas o funciones de seguimiento del progreso para las campañas en curso.

Lagunas de integración: no puedes sincronizar tu plan con plataformas de CRM o marketing, lo que dificulta la medición y el ajuste en tiempo real.

💡Consejo profesional: para superar los límites de Microsoft Word en la visualización de datos, considera utilizarlo junto con Excel o las Hojas de cálculo de Google para las secciones con gran cantidad de datos (como presupuestos, cronogramas e indicadores clave de rendimiento).

Plantillas alternativas para planes de marketing

Las herramientas de software de gestión de proyectos de marketing que no permiten la colaboración de su equipo pueden ser (especialmente) limitantes. Pruebe ClickUp.

ClickUp es una aplicación integral para el trabajo que aporta estructura y claridad a sus flujos de trabajo.

Incluye automatización avanzada y una herramienta de IA para acelerar la creación de contenido, como resúmenes, correos electrónicos, textos para la optimización de motores de búsqueda y mucho más.

Las soluciones de gestión de proyectos de marketing de ClickUp proporcionan un conjunto completo para gestionar todos los aspectos de sus campañas de marketing, como ClickUp Docs para el desarrollo de estrategias empresariales, calendarios para organizar cronogramas e integraciones sin complicaciones para sincronizar con otras herramientas de marketing.

La plataforma también ofrece soluciones de pizarras y Revisión para revisiones y lluvias de ideas en equipo, junto con actualizaciones en tiempo real a través de múltiples vistas y paneles para mantener a todos alineados y en el camino correcto.

Organice sus tareas en listas y realice el seguimiento de las dependencias con las soluciones de gestión de proyectos de marketing de ClickUp.

🔍¿Sabías que...? Los profesionales del marketing que utilizan una herramienta integral de gestión de proyectos tienen un 4 % más de probabilidades de tener éxito que aquellos que dependen de información aislada y dispersa en distintos sistemas.

Echa un vistazo a nuestras mejores plantillas de marketing gratuitas a continuación para que tus campañas tengan un comienzo fulgurante.

1. Plantilla de plan de marketing de ClickUp

Descargar esta plantilla Supervise el progreso con el estado codificado por colores y el tipo de tarea en la plantilla de plan de marketing de ClickUp.

La plantilla de plan de marketing de ClickUp es perfecta para principiantes que desean organizar sus objetivos de marketing y realizar el seguimiento del progreso.

Empieza por definir las metas en la vista Lista «Objetivos» y divídelas en resultados clave o subtareas. La barra de progreso se actualiza automáticamente a medida que marcas las tareas como completadas.

También puede realizar el seguimiento de sus subtareas en la vista Lista «Resultados clave» y visualizar su progreso en el «Tablero de progreso». También hay una vista «Cronograma» que ayuda a gestionar sus OKR de marketing, con la flexibilidad de ajustar los calendarios de los proyectos según sea necesario.

⚡️Ideal para: Equipos de marketing que buscan un plan de marketing estructurado, en el que se definan los objetivos y las tácticas en un solo lugar.

2. Plantilla de plan de acción de marketing de ClickUp

Descargar esta plantilla Crea una página wiki de marketing accesible utilizando la plantilla de plan de acción de marketing de ClickUp.

La plantilla del plan de acción de marketing de ClickUp es una página wiki fácil de usar para principiantes que le ayudará a poner en marcha su estrategia de marketing.

Incluye una práctica tabla con campos personalizados para metas, opciones desplegables codificadas por colores para etiquetar a las personas asignadas y archivos (para cualquier adjunto relevante). También hay una lista de control para subtareas para mantenerte al día, y la barra de porcentaje de finalización te mantiene motivado.

Puede acelerar aún más este plan de acción con la red neuronal de IA de ClickUp Brain. Obtenga sugerencias para mejorar su plan, generar subtareas o incluso encontrar tareas similares para agilizar su proceso.

⚡️Ideal para: Equipos de marketing que desean documentar las acciones paso a paso, desde la concepción de la campaña hasta su ejecución.

3. Plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp

Descargar esta plantilla Realice el seguimiento de sus OKR por canal y trimestre en la plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp.

La plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp le ayuda a alinear su mezcla de marketing, desde las metas generales hasta las tareas específicas.

Configurada a nivel de carpeta, la plantilla incluye una subcarpeta «OKR», donde los OKR se agrupan por su nivel de progreso, canal de publicación y trimestre objetivo en una lista «Todos los OKR». Puede priorizar aún más los objetivos en la lista «Resultados clave por trimestre».

A continuación, en la carpeta «Plan de marketing», puede correlacionar su presupuesto y gastos para cada subtarea en la vista de la lista «Tareas planificadas por OKR». También puede asignar tareas y establecer prioridades.

Si eres más de aprender visualmente, ¡echa un vistazo a este vlog sobre cómo configurar la plantilla del plan de marketing estratégico!

Y con ClickUp Chat, su equipo puede coordinarse al instante dentro del entorno de trabajo unificado de ClickUp, sin necesidad de intercambiar correos electrónicos ni cambiar de plataforma.

⚡️Ideal para: Equipos de gestión que desean realizar el seguimiento de las metas empresariales a largo plazo y las tácticas de marketing clave.

📮ClickUp Insight: Más del 60 % del tiempo de un equipo se dedica a buscar contexto, información y elementos pendientes. Según un estudio de ClickUp, los equipos pierden horas valiosas saltando de una herramienta a otra. Para evitar problemas de comunicación, integra la mensajería en tus flujos de trabajo con una plataforma centralizada que aúne la gestión de proyectos, la colaboración y la comunicación. Prueba ClickUp , la aplicación que lo tiene todo para el trabajo.

4. Plantilla de plan de marketing de contenidos de ClickUp

Descargar esta plantilla Supervise la cola mensual de sus entregables de contenido utilizando la plantilla de plan de marketing de contenidos de ClickUp.

La plantilla de plan de marketing de contenidos de ClickUp es un diseño fácil de usar para principiantes que simplifica la gestión del flujo de trabajo de contenidos con seis vistas estructuradas.

Comience con la vista Lista «Contenido» para ordenar las tareas por mes de publicación, lo que le proporcionará una hoja de ruta clara. A continuación, realice el seguimiento del progreso a través del tablero «Estado», agrupando las tareas en categorías como «En aprobación» o «Completadas».

El tablero «Pipeline» te ayuda a gestionar tu base de datos de contenido, utilizando un sistema de arrastrar y soltar para realizar actualizaciones rápidas. Y para los cronogramas, utiliza las vistas «Content Timeline» y «Department Timeline» para visualizar los cronogramas por tipo de contenido o equipo.

Por último, termina con el «Calendario de fechas de publicación», que señala las tareas pendientes, vencidas y no programadas para facilitar su seguimiento.

⚡️Ideal para: equipos de contenido que desean crear y realizar el seguimiento de una hoja de ruta de estrategias de contenido.

5. Plantilla de plan de contenido de ClickUp

Descargar esta plantilla Visualice su canal de contenido en un calendario accesible utilizando la plantilla de plan de contenido de ClickUp.

La plantilla de plan de contenido de ClickUp hace que la ejecución de contenido sea sencilla y atractiva para los principiantes.

Las tareas de la lista «Plan de contenido» se agrupan por urgencia (alta, media o baja) y contienen detalles como las medidas tomadas, el tipo de contenido (como infografías o vídeos), el público objetivo, las palabras clave y el estado de aprobación.

El «Tablero de aprobación» realiza un seguimiento eficiente de las aprobaciones, mientras que el «Calendario de contenido» ofrece un diseño visual de las tareas, codificadas por colores según los pilares de contenido, como el contenido generado por los usuarios o las series semanales.

⚡️Ideal para: gestores de contenido que organizan y programan calendarios editoriales para diversas plataformas.

6. Plantilla de plan de marketing para eventos de ClickUp

Descargar esta plantilla Realice el seguimiento del estado y el presupuesto de las subtareas específicas del evento con la plantilla de plan de marketing de eventos de ClickUp.

La plantilla de plan de marketing de eventos de ClickUp es una opción fácil de usar para principiantes que permite planificar y realizar el seguimiento de los eventos sin problemas.

Comience por esbozar las actividades de su evento en la vista Lista «Tareas de marketing», añadiendo detalles como los equipos responsables y las copias de los recibos para la elaboración del presupuesto. A continuación, pase a la vista «Tablero de fases» para visualizar las tareas como tarjetas Kanban agrupadas por fases (como planificación, evaluación e implementación).

También hay un «Cronograma de eventos» que ofrece una vista clara de la duración de las tareas, mientras que el «Calendario de eventos» traza tus tareas en un calendario, lo que te permite reprogramar y ajustar rápidamente los plazos según sea necesario.

⚡️Ideal para: Organizadores de eventos que desean coordinar los esfuerzos de promoción, la logística y los cronogramas de los eventos.

7. Plantilla de plan de ventas y marketing de ClickUp

Descargar esta plantilla Apile sus materiales colaterales en un tablero Kanban intuitivo en la plantilla de plan de ventas y marketing de ClickUp.

Las estrategias de promoción eficaces potencian la señal de su marca, y la plantilla de plan de ventas y marketing de ClickUp, fácil de usar para principiantes, simplifica el proceso.

El diseño comienza con una lista de «Actividades», donde las tareas se agrupan por tipo de marketing (como nacional, local o relaciones públicas). Puede etiquetar al equipo de campaña, asignar responsables de ventas y marketing, e incluso establecer fechas de finalización de ventas.

A continuación, puede visualizar el progreso en el tablero «Marketing Pipeline», que está agrupado por fases (como investigación, planificación y desarrollo). Además, puede utilizar la vista Tabla «Metas» para evaluar las ventas reales y los resultados de la campaña.

⚡️Ideal para: Equipos de ventas y marketing que buscan alinear sus estrategias para impulsar la generación de ingresos.

8. Plantilla de plan de campaña de marketing de ClickUp*

Descargar esta plantilla Analice el rendimiento de sus campañas por canal con la plantilla de plan de campaña de marketing de ClickUp.

La plantilla de plan de campaña de marketing de ClickUp es perfecta para usuarios intermedios que buscan un análisis y una organización más profundos para sus campañas. Esta lista de control general de la campaña de marketing se establece a nivel de carpeta.

En la subcarpeta «Análisis de campañas», hay una lista de «Costes» que agrupa los costes específicos de cada tarea por red/fuente de publicación. Incluye métricas como CPC (coste por clic), CPM (coste por mil) y CPA (coste por acción), basado en una fórmula.

Además, hay una lista de «métricas de conversión» que realiza el seguimiento de métricas como los clics, las conversiones y las impresiones por red. Incluso puede marcar el tipo de público (como tecnología, productividad o espectro completo).

A continuación, en la subcarpeta «Campañas», puede supervisar los enlaces activos, las tasas de conversión y el estado de cada campaña en tres vistas organizadas.

⚡️Ideal para: Gestores de campañas que buscan un análisis competitivo de sus campañas de marketing.

9. Plantilla de plan de marketing en redes sociales de ClickUp

Descargar esta plantilla Documenta todos los aspectos de tu plan de redes sociales en la práctica página wiki de la plantilla de plan de marketing en redes sociales de ClickUp.

La plantilla de plan de marketing en redes sociales de ClickUp es una página wiki fácil de usar diseñada para documentar claramente sus estrategias en redes sociales.

Cuenta con un diseño tabular con campos para el presupuesto de marketing, los gastos, las facturas e incluso notas y etiquetas para los responsables. Las fases (planificación, implementación y evaluación) se pueden seleccionar mediante un menú desplegable, y hay una barra de finalización para realizar el seguimiento del progreso.

Una tabla separada gestiona una lista de control de subtareas. Puede considerar la posibilidad de incorporar un calendario de contenidos diseñado para las redes sociales con el fin de aumentar la eficiencia de su planificación.

⚡️Ideal para: gestores de redes sociales que desean estructurar el contenido y supervisar la interacción.

10. Plantilla de calendario de marketing de ClickUp

Descargar esta plantilla Organice sus actividades de promoción por departamento utilizando la plantilla de calendario de promoción de ClickUp.

Crear un plan de proyecto de marketing es un proceso paso a paso, y la plantilla de calendario de marketing de ClickUp lo hace fácil para los principiantes.

Puede empezar por enumerar las tareas en la vista «Proyectos de marketing», agrupadas por estado, con campos personalizados como los últimos comentarios para una colaboración rápida. A continuación, pase a «Cronogramas de proyectos» para obtener una vista clara organizada por departamentos, con calendarios ajustables.

La vista «Calendario» le permite programar tareas sin esfuerzo, mientras que el tablero «Proceso de marketing» muestra el progreso en las distintas fases del proyecto. Por último, puede realizar el seguimiento de los gastos con la «Tabla de presupuesto» y mantener sus finanzas bajo control.

⚡️Ideal para: equipos de marketing que desean planificar, programar y realizar un seguimiento visual de las campañas y los plazos clave.

11. Plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp

Descargar esta plantilla Recopile los detalles de la campaña para un inicio más fluido en la plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp.

La plantilla ClickUp Marketing Campaign Brief simplifica la gestión de campañas de marketing con un diseño wiki fácil de usar para principiantes.

Incluye secciones para los datos del cliente, con el fin de garantizar la coherencia de la marca, y una tabla con la «Descripción general de la campaña» para definir los temas, los objetivos y las descripciones.

La segmentación de la audiencia y los conocimientos sobre el comportamiento ayudan a definir los diferentes perfiles de su mercado objetivo, mientras que la sección «Presupuesto propuesto» ayuda a documentar las finanzas.

Puede realizar un seguimiento más detallado de los hitos clave en «Fechas importantes» y esbozar los resultados esperados en la tabla «Materiales de marketing» . Además, puede añadir cualquier material de referencia de campañas anteriores para mantener la coherencia de la marca.

⚡️Ideal para: Profesionales del marketing que desean esbozar rápidamente las metas y las tácticas de una campaña para lograr la alineación entre las partes interesadas.

Impulsa tus planes de marketing con ClickUp.

Las plantillas de Word son excelentes para tareas sencillas, pero no pueden hacer frente al trabajo pesado cuando tus proyectos de marketing crecen.

Ahí es donde ClickUp puede ayudarte. 🤝

Cambia entre un diseño tipo wiki para organizar la información, un tablero Kanban para el seguimiento de tareas, un diagrama de Gantt para visualizar cronogramas y mucho más. Con ClickUp, la colaboración también es fácil gracias a las actualizaciones en tiempo real.

La plataforma se integra con tus herramientas tecnológicas de marketing: piensa en Google Drive, Figma y HubSpot. Además, puedes utilizar su asistente de IA integrado para realizar la automatización de la creación de informes o realizar el seguimiento de las tareas.

¿Y lo mejor de todo? ¡Estas plantillas son totalmente gratuitas! Regístrese en ClickUp de forma gratuita y comience a acelerar la ideación y ejecución de su campaña.