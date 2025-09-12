Gemini frente a ChatGPT para programación de código: ¿cuál es mejor?

¿Atrapado en proyectos de código o confundido con los nuevos lenguajes de programación? Atrás quedaron los días en que los desarrolladores y los científicos de datos recurrían a GitHub y otras plataformas de desarrollo en busca de soluciones.

Con el auge de la inteligencia artificial (IA), ChatGPT, Gemini de Google y otras herramientas de IA generativa han tomado el relevo.

📌 El 82 % de los desarrolladores afirmó utilizar ChatGPT con regularidad en 2024, seguido de Google Gemini con un 22 %.

Pero, ¿cuál de estas herramientas destaca sobre la otra en una comparación directa?

Acompáñanos en nuestra comparación entre Gemini y ChatGPT para programación. Analizaremos todo, desde la asistencia en el código hasta las funciones de resolución de problemas, para ayudarte a encontrar el modelo de IA perfecto para tus necesidades.

Funciones Google Gemini ChatGPT <2>ClickUp Facilidad de uso Orientado a tareas, conciso; entradas multimodales (texto, imagen, audio, vídeo) Conversación, rica en contexto, tiene compatibilidad para diálogos de varios turnos IA intuitiva para la generación de código, la depuración y la gestión de proyectos Soporte para la programación Generación básica de código y depuración en más de 20 lenguajes Programación avanzada, depuración exhaustiva, compatibilidad con una amplia variedad de lenguajes Generación de código contextual , corrección de errores y planificación basadas en IA Integración Integración profunda con las aplicaciones de Google Workspace (Docs, Sheets, Gmail) Amplias integraciones con API de terceros Se integra con GitHub, GitLab, herramientas de CI/CD y aplicaciones de Google Colaboración Uso individual centrado en completar rápidamente las tareas Colaboración en equipo con indicaciones flexibles Colaboración en equipo en tiempo real, revisión de código y seguimiento de tareas Precios Gratis, con planes de pago Business y Enterprise Gratis, gratuito/a, Plus (20 $/mes), Pro (200 $/mes), Enterprise personalizado Plan Free y opciones premium con funciones avanzadas de IA Ideal para Profesionales que necesitan entradas multimodales e integración con el ecosistema de Google Desarrolladores que necesitan IA conversacional para tareas de programación complejas Equipos ágiles que gestionan código, proyectos, sprints y documentación Disponibilidad de planes Free Sí Sí Sí, incluye entorno de trabajo completo y funciones de IA

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¿Qué es Gemini?

vía Google Gemini

Google Gemini, anteriormente conocido como Google Bard, es un chatbot de IA generativa avanzada considerado como una de las mejores alternativas a ChatGPT. Basado en potentes modelos de lenguaje a gran escala (LLM) y capacidades de procesamiento del lenguaje natural (NLP), te ayuda a abordar diversas tareas creativas y generativas, incluida la programación del código.

Esta herramienta de código basada en IA te ayuda con la depuración, la generación de código, la asistencia en la programación y la comprensión de bases de código complejas mediante sencillas indicaciones en lenguaje natural.

A diferencia de las herramientas tradicionales, que se centran en un único tipo de entrada, Gemini gestiona texto, imágenes, audio, vídeo y código. Esta versatilidad te permite extraer información relevante, realizar automatizaciones de tareas y resolver problemas de forma eficiente.

Funciones de Gemini

Gemini, de Google, es la opción perfecta para generar código en varios lenguajes o depurar códigos existentes en busca de anomalías.

Estas son algunas de sus mejores funciones que ayudan a abordar los retos del desarrollo de software.

1. Funcionalidad multimodal

Dado que Google Gemini admite múltiples tipos de entrada, genera, analiza e interpreta contenido en diversos formatos. Puedes utilizar Google Gemini para generar descripciones a partir de imágenes, resumir los puntos clave de contenidos de vídeo y traducir audio a texto para su análisis.

Por ejemplo, si estás consultando un vídeo de YouTube para resolver un problema de programación, pega el enlace del vídeo para recibir un resumen automático o sube una imagen para obtener una extracción detallada del contenido.

2. Asistencia avanzada para la programación del código

Gemini ofrece respuestas precisas de programación en más de 20 lenguajes compatibles, incluidos Python, JavaScript y C++. Tanto si necesitas una revisión de código como si quieres generar código desde cero, ¡Google Gemini lo hace todo!

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Solicita fragmentos de código, depura código existente y recibe explicaciones detalladas sobre funciones específicas.

Captura de pantalla de un código Python generado en Google Gemini Advanced

Por ejemplo, al introducir una indicación como «Escribe una función en Python para calcular los números de Fibonacci», Gemini IA (Advanced) genera al instante el script de Python correspondiente.

3. Integración con Google Apps

Lo mejor de Google Gemini es la profunda integración que ofrece con la suite de Google, como Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google, Gmail y Google Calendar. Esto te permite trabajar en todo el ecosistema sin tener que cambiar de plataforma para capturar información. Puedes extraer directamente tablas y exportar fragmentos de código generados por Google Gemini a Documentos de Google o Hojas de cálculo de Google.

Por ejemplo, puedes solicitar cualquier cosa, desde resumir documentos y realizar la creación de contenido hasta buscar código existente u otros datos en tiempo real de hojas de cálculo, utilizando la barra lateral «Ask Gemini» dentro de las aplicaciones.

Precios de Gemini

Free Forever

Integración con Google Workspace: Gemini Business: 24 $ al mes por usuario Gemini Enterprise: 36 $ al mes por usuario

Gemini Empresa: 24 $ al mes por usuario

Gemini Enterprise: 36 $ al mes por usuario

Plan Google One IA Premium: 19,99 $ al mes por usuario

Gemini Code Assist: 19 $ al mes por usuario (compromiso de 1 año)

Gemini Business: 24 $ al mes por usuario

Gemini Enterprise: 36 $ al mes por usuario

La API avanzada de Google Gemini está disponible con un modelo de pago por uso. La versión gratuita, Gemini 1.5, ofrece hasta 1 millón de tokens por hora y límites de frecuencia para las solicitudes y los tokens.

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¿Qué es ChatGPT?

vía ChatGPT

ChatGPT, desarrollado por OpenAI, es un chatbot de IA conversacional que ha redefinido la forma en que las personas y las empresas interactúan con la tecnología. Diseñado para la comprensión del lenguaje natural y la generación creativa, se utiliza para diversas aplicaciones, desde charlas informales hasta la automatización empresarial de alto nivel.

🔍 ¿Sabías que...? ChatGPT se está convirtiendo rápidamente en una de las plataformas de IA más utilizadas, con más de un millón de usuarios entre empresas, equipos y el sector educativo.

Gracias a sus potentes modelos de IA (arquitectura GPT-4) y a su comprensión contextual, ChatGPT también se utiliza para escribir código.

¿Lo mejor de todo? Sus modelos de lenguaje a gran escala (LLM) te permiten generar conversaciones similares a las humanas a partir de las indicaciones del usuario, ¡lo que la convierte en una herramienta ideal para la creación de contenido y la programación!

Funciones de ChatGPT

La asistencia basada en IA de ChatGPT destaca por sus impecables capacidades de lenguaje natural y su versatilidad. Está diseñada para adaptarse a diversas tareas y permite a desarrolladores, escritores, profesionales del marketing y otros equipos creativos generar soluciones creativas.

Veamos las funciones de ChatGPT que lo convierten en el editor de código perfecto para tus tareas:

1. Generación inteligente de código

Con ChatGPT, puedes generar código casi al instante utilizando la indicación adecuada. Tiene compatibilidad con múltiples lenguajes de programación, como Python, C++, JavaScript y muchos más. Por lo tanto, desde código HTML básico hasta necesidades avanzadas de programación para el desarrollo de aplicaciones, es la opción ideal para convertir ideas en códigos ejecutables.

2. Compatibilidad con depuración avanzada

Una de las funciones más destacadas de ChatGPT es su capacidad de depuración. Cuando un error interrumpa tu flujo de trabajo, pega el código problemático en ChatGPT. Identificará posibles problemas y te sugerirá soluciones.

Aquí tienes un ejemplo de cómo ChatGPT actualiza tu código con las instrucciones actuales. Proporciona fragmentos de código, que el modelo avanzado de IA analiza para señalar errores o ineficiencias en tu código.

vía ChatGPT

3. GPT personalizados para el desarrollo de software

vía Tienda GPT de OpenAI

Los «GPT personalizados» de OpenAI aumentan la versatilidad de ChatGPT al permitirte crear asistentes de IA a medida. Puedes modificar el motor GPT (Generative Pre-trained Transformer) para diseñar modelos de IA entrenados específicamente para satisfacer tus necesidades únicas.

Por ejemplo, puedes crear un modelo GPT como asistente técnico de incorporación. Este modelo puede responder a consultas sobre la API de tu producto, explicar la implementación del código o guiar a los usuarios a través de configuraciones complejas utilizando datos de tu documentación.

ChatGPT es una solución excelente para la automatización de tareas repetitivas de programación o de soporte al cliente.

Precios de ChatGPT

Gratis : 0 $ (GPT-4o mini)

Plus : 20 $ al mes (límite de acceso a o1 y o1-mini)

Pro: 200 $ al mes (acceso ilimitado a GPT-4o y o1)

Para equipos : 30 $ al mes por usuario

Enterprise: precios personalizados

Gemini frente a ChatGPT: comparación de funciones

Gemini y ChatGPT cuentan con potentes modelos de lenguaje que se adaptan a los distintos objetivos de los equipos de desarrollo y de software. Sin embargo, también destacan en otras áreas, ya que ofrecen funciones únicas adaptadas a casos de uso específicos.

A continuación, analizamos sus funciones, puntos fuertes y límites en varios aspectos clave.

1. Capacidades de conversación

Al utilizar la IA en el desarrollo de software, a menudo es necesario plantear varias preguntas y obtener aclaraciones antes de iniciar el proceso de desarrollo del código. La capacidad del chatbot para mantener una conversación significativa es fundamental para una planificación óptima.

💡 Consejo de experto: ¡Facilita y agiliza la planificación del desarrollo de software con las mejores plantillas gratuitas para planes de desarrollo de software!

Google Gemini

Google Gemini se centra en proporcionar respuestas concisas y estructuradas a las consultas de los usuarios. Su integración con la Búsqueda de Google garantiza respuestas actualizadas, y sus capacidades multimodales le permiten interpretar y responder a entradas como imágenes, texto y audio, lo que aporta una perspectiva completa.

Aunque su estilo de conversación es preciso y eficiente, está más orientado a tareas y resulta menos dinámico en diálogos prolongados o en la narración creativa.

ChatGPT

ChatGPT, por su parte, es conocido por su capacidad para mantener conversaciones fluidas y ricas en contexto. Su tono similar al humano y su adaptabilidad lo hacen ideal para la lluvia de ideas, los debates profundos y la generación de resultados creativos.

Incluso en lo que respecta al código, ChatGPT puede ofrecer mucha más profundidad y detalle que las respuestas, a menudo concisas, que da Gemini.

🏆 Ganador: ChatGPT, por la profundidad de la conversación, que ofrece resultados más precisos y una mejor comprensión de la lógica que hay detrás de esos resultados.

2. Capacidades multimodales

Las capacidades multimodales te permiten formular preguntas utilizando múltiples formatos de entrada, como texto, audio, vídeo y adjuntos. Esto amplía tu capacidad para trabajar con el chatbot en diferentes casos de uso.

Google Gemini

La multimodalidad de Gemini destaca por su capacidad para procesar sin problemas texto, imágenes, vídeos y audio. Puedes pedirle a Gemini que resuma un vídeo, analice una imagen o sugiera mejoras en un documento. ¿El resultado? No necesitas convertir constantemente la información introducida en texto y copiarla y pegarla una y otra vez. Te ahorra tiempo al permitirte trabajar directamente con los archivos originales.

ChatGPT

Aunque ChatGPT destaca principalmente en las interacciones basadas en texto, OpenAI ha introducido funciones para gestionar fragmentos de código y otras entradas específicas.

Ahora incluso crea imágenes o audio siguiendo indicaciones, pero carece de la misma profundidad en capacidades multimodales que Gemini, como el análisis directo de vídeos o imágenes.

🏆 Ganador: Google Gemini, por su verdadera integración multimodal que mejora todo el proceso de programación.

3. Programación y asistencia técnica

Un factor clave a la hora de elegir herramientas de IA para desarrolladores es su capacidad para analizar, descifrar y completar tareas básicas de código.

Gemini

Captura de pantalla del código HTML generado en Gemini

Gemini ofrece compatibilidad para la programación con funciones de depuración, generación de fragmentos de código y explicación de la lógica del código. Sin embargo, su experiencia en programación es básica en comparación con ChatGPT y requiere mejoras para satisfacer necesidades de programación complejas.

ChatGPT

Captura de pantalla del código de plantilla generado en ChatGPT

ChatGPT es muy competente en programación, tiene compatibilidad con múltiples lenguajes de programación y ofrece explicaciones detalladas para consultas técnicas.

Tanto si eres un principiante que está aprendiendo Python como un experto que depura código complejo, ChatGPT ofrece respuestas detalladas y lógicas que pueden reducir significativamente el tiempo de desarrollo.

🏆 Ganador: ChatGPT, por su código superior y su soporte técnico, que ahorra tiempo y resuelve todas las consultas con soluciones detalladas.

4. Funciones de integración y productividad

ChatGPT y Gemini ofrecen compatibilidad perfecta con otras herramientas de análisis de datos y código.

Gemini

Gemini se integra perfectamente en el ecosistema de Google, lo que lo hace ideal para mejorar la productividad de los desarrolladores y realizar tareas como resumir correos electrónicos, mejorar la estructura de documentos u optimizar calendarios. Sin embargo, presenta algunas limitaciones en cuanto al desarrollo y las integraciones relacionadas con el código.

ChatGPT

ChatGPT se integra con varias herramientas y API de terceros, lo que lo convierte en una excelente opción para casos de uso más amplios. Sin embargo, incorporarlo a una app o plataforma específica sigue planteando algunos retos.

🏆 Ganador: Empate. Google Gemini por su integración con las aplicaciones de Google; ChatGPT por su mayor adaptabilidad.

Gemini vs. ChatGPT: ¿Cuál es la mejor?

Aunque ChatGPT tiene una ligera ventaja sobre Gemini en cuanto a capacidades de programación, tanto Gemini como ChatGPT ofrecen excelentes funciones en sus respectivos ámbitos.

Así que, si tienes que elegir:

Elige Google Gemini si necesitas capacidades multimodales, una integración perfecta con el entorno de trabajo de Google Workspace o respuestas concisas a tus consultas. Es perfecto para profesionales que trabajan mucho con las aplicaciones de Google o que necesitan ayuda con formatos de texto, imagen y vídeo.

Elige ChatGPT si priorizas la profundidad de la conversación, la experiencia en código o la generación de contenido creativo. Es la opción ideal para desarrolladores, creadores de contenido y cualquier persona que necesite un asistente flexible e inteligente para tareas diversas.

Gemini frente a ChatGPT en Reddit

Muchos desarrolladores y entusiastas de la tecnología han debatido sobre ChatGPT frente a Google Gemini para fines de programación y han concluido que ambos tienen sus pros y sus contras.

Yo uso Gemini para escribir, y es que ChatGPT me parece demasiado… ¿alegre? ¿Se esfuerza demasiado por parecer simpático, agradable y atractivo? Con Gemini siento que estoy hablando con una persona real que es sincera, y me gusta mucho más ese comportamiento tranquilo que el de ChatGPT.

Yo uso Gemini para escribir, y es que ChatGPT me parece demasiado… ¿alegre? ¿Se esfuerza demasiado por parecer simpático, agradable y atractivo? Con Gemini siento que estoy hablando con una persona real que es sincera, y me gusta mucho más ese comportamiento tranquilo que el de ChatGPT.

Soy ingeniero de software. Sinceramente, me sorprende mucho que alguien diga que Gemini Advanced es una mejor opción para el código que GPT-4. He utilizado ambos ampliamente y, en mi opinión, ChatGPT es simplemente muy superior. Gemini parece incapaz de comprender problemas sencillos, como la sintaxis incorrecta, que, siendo realistas, deberían ser los problemas más fáciles de solucionar. La falta de sintaxis ni siquiera requiere que el modelo comprenda la lógica, solo que la sintaxis sea correcta, y esto debería ser lo más fácil de arreglar. Vuelvo a GPT para el código por ahora hasta nuevo aviso.

Soy ingeniero de software. Sinceramente, me sorprende mucho que alguien diga que Gemini Advanced es una mejor opción para el código que GPT-4. He utilizado ambos ampliamente y, en mi opinión, ChatGPT es simplemente muy superior. Gemini parece incapaz de comprender problemas sencillos, como la sintaxis incorrecta, que, siendo realistas, deberían ser los problemas más fáciles de solucionar. La falta de sintaxis ni siquiera requiere que el modelo comprenda la lógica, solo que la sintaxis sea correcta, y esto debería ser lo más fácil de arreglar. Vuelvo a GPT para el código por ahora hasta nuevo aviso.

Como resumió este usuario, Gemini de Google es ideal para la generación de contenido, mientras que ChatGPT puede escribir mejor código y es ideal para la resolución de problemas.

GPT-4 es mejor programando que Gemini avanzado – probado en PythonHoy tenía un problema de código en Python bastante sencillo y pensé en usar Gemini avanzado para que me ayudara. Fue un gran tira y afloja y, al final, Gemini no supo cómo resolver el problema que tenía mi código. Introduje el código en GPT-4 y este me explicó el problema al instante.

GPT-4 es mejor programando que Gemini avanzado – probado en PythonHoy tenía un problema de código en Python bastante sencillo y pensé en usar Gemini avanzado para que me ayudara. Fue un gran tira y afloja y, al final, Gemini no supo cómo resolver el problema que tenía mi código. Introduje el código en GPT-4 y este me explicó el problema al instante.

Descubre ClickUp: la mejor alternativa a Gemini y ChatGPT

Gemini y ChatGPT pueden ser excelentes para la programación básica, pero requieren intervención humana para adaptar los resultados a proyectos específicos. Esto significa que debes ajustar el código donde sea necesario y revisarlo o probarlo antes de ponerlo en marcha.

Aquí es donde una plataforma de productividad y colaboración basada en IA como ClickUp ofrece una alternativa sólida. ¿Te sorprende que una herramienta de gestión de proyectos sea relevante en una conversación sobre herramientas de IA para la programación? ¡Te lo explicamos!

En realidad, gestionar proyectos de programación requiere algo más que generar código. Es necesario conocer los parámetros adecuados, las funciones de llamada y los marcos de programación para garantizar que el código generado se pueda implementar correctamente en el sistema, sin que se vean afectadas las funcionalidades críticas.

ClickUp es una solución integral que tiende un puente entre la programación y la gestión de proyectos. Te ayuda a optimizar la comunicación, priorizar tareas y supervisar todos los aspectos de tu proceso de desarrollo.

Ventaja n.º 1 de ClickUp: IA avanzada para la generación contextual de código, autocompletado y depuración

Prueba ClickUp Brain ahora Genera documentación para la planificación, las pruebas y la implementación del código utilizando el poder de la IA de ClickUp Brain

Utiliza la potente red neuronal de IA de ClickUp, ClickUp Brain, para mejorar la productividad de todos los equipos de tu organización, incluidos los desarrolladores.

Gracias a sus funciones basadas en IA, puedes automatizar tareas, generar resúmenes rápidos o crear plantillas y documentación para tus proyectos de programación, lo que te permite ahorrar tiempo y esfuerzo mental.

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Te ayuda con sugerencias para la corrección de errores, la generación de código y la planificación del código, lo que la hace ideal para diversos proyectos y casos de uso. Genera rápidamente código repetitivo, obtén sugerencias en tiempo real para la refactorización y corrección del código, y analiza proyectos y ejemplos de programación anteriores para acceder a sugerencias personalizadas de mejora.

La IA puede interpretar descripciones en inglés sencillo de tareas de programación, lo que permite a los usuarios describir lo que necesitan en un lenguaje cotidiano. Esta función facilita que los miembros del equipo que quizá no estén muy familiarizados con la sintaxis de programación puedan comunicar sus requisitos de forma eficaz.

Tanto si trabajas en solitario como si formas parte de un equipo de desarrollo, ClickUp gestiona a la perfección todo tu flujo de trabajo, desde la escritura de código hasta las pruebas y la implementación de proyectos.

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Ventaja n.º 2 de ClickUp: documentos con formato avanzado para mantener la coherencia en las prácticas de programación

Prueba ClickUp Docs ahora Edita tu código con los miembros del equipo para ahorrar tiempo y reducir la posibilidad de errores

ClickUp Docs te ayuda a mantener la coherencia en las prácticas de programación mediante una colaboración mejorada, la estandarización y la gestión de la documentación. Funciones como los comentarios en línea, la edición en tiempo real y las @menciones permiten una comunicación eficaz entre los miembros del equipo, lo que garantiza que todos estén en sintonía y puedan contribuir a mantener los estándares de programación.

El control de versiones ayuda a reducir los errores y evita la pérdida de información importante. Los equipos también pueden crear una estructura lógica para sus documentos utilizando carpetas y subpáginas anidadas, lo que ayuda a organizar la documentación de código de forma eficaz.

Puedes utilizar opciones de formato de texto enriquecido, como añadir títulos, listas con viñetas y numeradas, tiras de colores, etc., en Docs para que tu documentación de desarrollo sea más legible y tenga mayor impacto.

Realiza el uso compartido de código fácilmente con el formato de bloques de código

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Esto facilita la lectura, la depuración y el perfeccionamiento del código directamente dentro de la plataforma, lo que ahorra tiempo y evita errores durante la colaboración entre equipos.

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Va más allá de simplemente escribir unas pocas líneas de código: se trata de crear un entorno de trabajo organizado y productivo donde los equipos puedan colaborar sin problemas, realizar el seguimiento del progreso y cumplir fácilmente con los plazos.

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Adiós, Gemini y ChatGPT. Con ClickUp, entregas código más limpio y más rápido

Aunque ChatGPT y Gemini de Google se encuentran entre las herramientas de IA generativa más potentes, satisfacen necesidades de usuario muy diversas.

Tanto si buscas generar imágenes, resolver problemas o necesitas ayuda con el código, la calidad de las indicaciones determina los resultados de estas herramientas.

Para el código, la profundidad, la precisión, la organización y la colaboración en tiempo real son fundamentales, y ahí es donde ClickUp destaca.

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