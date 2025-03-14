Las 15 mejores alternativas a ChatGPT para la programación con código en 2025

Cuando ChatGPT apareció en escena, causó un gran revuelo en el mundo tecnológico. Los entusiastas de la IA con interés en la programación se entusiasmaron ante la perspectiva de contar con un asistente de IA capaz de escribir código en varios lenguajes, depurar problemas al instante y encargarse de la tediosa tarea de redactar documentación.

Sin embargo, a medida que profundizaba en las capacidades de ChatGPT y hablaba con desarrolladores profesionales, incluidos algunos amigos de ClickUp, me di cuenta de que la realidad no era tan perfecta como sugería el entusiasmo inicial.

Aunque ChatGPT es sin duda potente, tiene sus límites en lo que respecta a las tareas de programación.

Como programador, es posible que tú también te hayas dado cuenta. Por eso hemos recopilado opiniones de desarrolladores y expertos en tecnología para ofrecerte esta lista de las mejores alternativas gratuitas y de pago a ChatGPT para la programación. Veamos cómo se comparan.

Pero primero, entendamos por qué ChatGPT no siempre es el mejor asistente para escribir código.

Limitaciones de ChatGPT

ChatGPT, a pesar de estar impulsado por un modelo avanzado de aprendizaje de idiomas (LLM), se basa en entradas de fuentes en línea que tienen un límite en el número de entradas.

Precisión y fiabilidad: escribir código con ChatGPT puede ser poco fiable y contener errores o ineficiencias. Los programadores deben revisar y reescribir las sugerencias. Este paso adicional puede ralentizar el proceso a largo plazo, ya que no se puede confiar plenamente en sus resultados.

Comprensión contextual limitada: Las tareas de programación complejas que requieren una comprensión profunda del propósito del proyecto y la arquitectura general pueden suponer un obstáculo para ChatGPT. El modelo puede tener dificultades para considerar casos extremos o integrarse a la perfección con bases de código existentes.

Falta de creatividad e innovación: Aunque ChatGPT es bastante bueno para completar tareas repetitivas, puede que no sea la mejor herramienta para generar soluciones de código excelentes. Para problemas que requieren un pensamiento innovador, ChatGPT no es de mucha ayuda.

Concienciación limitada sobre la seguridad: es posible que la generación de código de ChatGPT no dé prioridad a las buenas prácticas de seguridad. Los desarrolladores deben tener mucho cuidado con las posibles vulnerabilidades de seguridad que introducen las sugerencias.

Preocupaciones por el sesgo de los datos: los datos de entrenamiento de ChatGPT pueden estar sesgados, lo que puede reflejarse en su código. Esto podría causar problemas inesperados o incluso empeorar los problemas existentes en tu código.

Debido a estos inconvenientes, muchos programadores están buscando otras herramientas de IA que funcionen con diferentes lenguajes de programación. Estas nuevas herramientas pueden abordar los problemas de una manera más específica, dependiendo de las necesidades del programador.

Alternativas a ChatGPT para la programación de código de un vistazo

Aquí tienes una panorámica rápida de las 15 mejores alternativas a ChatGPT para programadores.

Las 15 mejores alternativas a ChatGPT para la programación de código

Nuestro equipo de ClickUp decidió probar estas 15 mejores alternativas a ChatGPT y crear un kit de herramientas de programación para ti. Aquí las tienes:

1. ClickUp

Empieza a escribir código con ClickUp Genera código con instrucciones sencillas en lenguaje natural con ClickUp Brain.

ClickUp es una de las herramientas más completas para gestionar proyectos de software. Combina funciones como la gestión de tareas y sprints con chat en tiempo real, gestión de documentos y paneles personalizables. Esto permite a tu equipo colaborar a la perfección, realizar un seguimiento visual del progreso y mantener toda la información del proyecto en un centro único.

Su asistente de IA multifuncional integrado, ClickUp Brain , puede encargarse de tareas rutinarias y repetitivas para ahorrarte tiempo. También puede funcionar como asistente de programación de IA que genera sugerencias de código directamente en la plataforma. Puedes utilizar ClickUp Brain para generar, resumir, editar o incluso completar un fragmento de código.

Tanto si te has atascado con un algoritmo complicado como si necesitas refrescar rápidamente tus conocimientos de sintaxis, ClickUp Brain puede ayudarte a escribir código de forma más rápida e inteligente.

ClickUp se integra perfectamente con sistemas de control de versiones, como GitHub y GitLab. No tendrás que saltar de una plataforma a otra, ya que todo está centralizado y es fácil de acceder.

Vincula las tareas de ClickUp con las confirmaciones, ramas y solicitudes de validación de GitHub desde las tareas de ClickUp.

Con la opción de formato de bloques de código de ClickUp, puedes compartir fácilmente fragmentos de código con tu equipo dentro de ClickUp Tasks o ClickUp Docs , con el resaltado de sintaxis adecuado. Esto garantiza que todos estén en sintonía y evita confusiones sobre la funcionalidad del código.

Acelera la entrega de software con los paneles de control de Sprint

En los grandes proyectos de programación, hay que estar al tanto de todo. El panel de control de ClickUp, combinado con la plataforma de gestión de proyectos en equipo de ClickUp Software, ofrece visibilidad en tiempo real del progreso del proyecto y la productividad del equipo.

Con estas herramientas, los equipos de desarrollo pueden identificar obstáculos desde el principio, ajustar la asignación de recursos según sea necesario y garantizar que cumplen con los plazos y el presupuesto.

Lo mejor es que esta plataforma les permite añadir campos personalizados a las tareas de todos los proyectos de programación. Pueden realizar el seguimiento de detalles como los lenguajes de programación utilizados, el estado de la revisión del código o incluso los ID de los errores. Todo se puede personalizar según las necesidades específicas, lo que facilita la gestión de proyectos de software.

ClickUp también ofrece más de 1000 plantillas para varios casos de uso. Por ejemplo, la plantilla de desarrollo de software de ClickUp consolida todo lo necesario para ejecutar proyectos de desarrollo de aplicaciones sin problemas en un lugar centralizado.

Descargar esta plantilla Gestiona el proceso de desarrollo de tu aplicación con la plantilla de desarrollo de software de ClickUp.

Esto significa que todos tus equipos, desde el de producto y diseño hasta el de ingeniería y control de calidad, pueden trabajar juntos sin esfuerzo. Solo necesitas una herramienta para gestionarlo todo, desde crear la hoja de ruta de tu producto y garantizar la entrega puntual de las funciones críticas hasta corregir incidencias.

La plantilla también es muy flexible. Puedes elegir diferentes formas de gestionar los proyectos (como Scrum o Kanban) en función de lo que mejor te funcione. Además, te permite crear rótulos personalizados para las tareas. Por ejemplo, puedes utilizar rótulos como «Nueva York» o «California» para la ubicación del proyecto y «V1. 0» o «V2. 0» para indicar a qué versión pertenece una función o un error. De esta manera, ClickUp se adapta a tu flujo de trabajo específico, y no al revés.

También puedes elegir entre más de seis vistas para realizar un seguimiento del progreso, como listas, tableros, calendarios e incluso mapas mentales. Este detalle se aplica incluso al estado de las tareas: ¡hay más de 16 opciones entre las que elegir! Esto ayuda a todos los miembros del equipo a comprender exactamente lo que está sucediendo con un proyecto y mantiene a todos informados.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

La versión móvil carece de algunas funciones disponibles en la versión de escritorio.

Aunque ClickUp University se dedica a enseñarte cómo utilizar ClickUp de la mejor manera posible, los nuevos usuarios pueden encontrar la plataforma abrumadora debido a sus numerosas funciones y a la pronunciada curva de aprendizaje.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9700 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 3900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

La facilidad de uso es absolutamente increíble. ClickUp es extremadamente fácil no solo para los usuarios, sino también para todo el equipo. Además, es muy fácil de personalizar para sacarle el máximo partido. Cuenta con una increíble cantidad de ClickApps (complementos/extensiones) e integraciones con todo tipo de elementos, desde campos personalizados, relaciones/dependencias, calendarios, correos electrónicos y otras integraciones. Mis favoritas son las automatizaciones y la asistencia de IA integrada.

La facilidad de uso es absolutamente increíble. ClickUp es extremadamente fácil no solo para los usuarios, sino también para todo el equipo. Además, es muy fácil de personalizar para sacarle el máximo partido. Cuenta con una increíble cantidad de ClickApps (complementos/extensiones) e integraciones con todo tipo de elementos, desde campos personalizados, relaciones/dependencias, calendarios, correos electrónicos y otras integraciones. Mis favoritas son las automatizaciones y la asistencia de IA integrada.

2. GitHub Copilot

a través de GitHub Copilot

GitHub Copilot es una herramienta de programación con IA que hace honor a su nombre. Cuando empiezo a escribir código, me sugiere líneas completas o incluso bloques de código que se ajustan al contexto.

Así es como te ahorra innumerables horas de escribir código repetitivo y buscar detalles de sintaxis.

¿Lo mejor de todo? Aunque puede ofrecerte varias opciones, tú sigues teniendo el control definitivo para elegir la que mejor se adapte a la situación.

El experto en programación de IA también tiene compatibilidad con varios lenguajes, entre ellos Python, Javascript, Ruby y C++. Genera automáticamente comentarios y documentación para el código que estás escribiendo. Esto ayuda al resto del equipo a acceder fácilmente al código base.

GitHub ofrece compatibilidad con funciones como la generación de documentos y la interacción en lenguaje natural que pueden ayudar a mejorar la eficiencia de los desarrolladores.

Las mejores funciones de GitHub Copilot

Utiliza la compatibilidad con solicitudes de validación para generar automáticamente etiquetas y descripciones basadas en IA, lo que facilita la comprensión y la revisión de los cambios en el código.

Disfruta de la comodidad de una interfaz de línea de comandos (CLI) integrada en Copilot que te permite realizar tareas de desarrollo comunes sin salir de tu entorno de desarrollo integrado (IDE).

Genera código con GPT-4 de forma más rápida y eficiente.

Limitaciones de GitHub Copilot

Podría tener dificultades con tareas de código complejas que requieren un profundo conocimiento de la arquitectura y el propósito general del proyecto.

El código generado podría no dar prioridad a las buenas prácticas de seguridad.

Precios de GitHub Copilot

Free

Equipo: 4 $/usuario al mes

Corporación: 21 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (más de 135 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre GitHub Copilot?

Github copilot aumenta la eficiencia y la productividad del equipo de desarrollo, ya que es totalmente personalizable y se adapta a las habilidades de los desarrolladores. Según el contexto, ofrece métodos, funciones, variables e incluso bloques de código completos. Ofrece un código más adaptable y digno de elogio. La integración con diferentes aplicaciones es fácil.

Github copilot aumenta la eficiencia y la productividad del equipo de desarrollo, ya que es totalmente personalizable y se adapta a las habilidades de los desarrolladores.

Según el contexto, ofrece métodos, funciones, variables e incluso bloques de código completos. Ofrece un código más adaptable y digno de elogio. La integración con diferentes aplicaciones es fácil.

3. Microsoft Copilot

a través de Microsoft Copilot

Microsoft Copilot es una valiosa incorporación a tu kit de herramientas de desarrollo, especialmente si escribes código en el entorno de desarrollo de Microsoft. Su integración con el ecosistema de MS elimina la necesidad de cambiar de plataforma o aprender nuevas interfaces.

La función de carga de archivos de Copilot le permite analizar tu código existente en varios lenguajes, incluidos Python, JavaScript, Java, C++, HTML y CSS. Este análisis mejora la comprensión de Copilot sobre tu proyecto, lo que se traduce en sugerencias y asistencia más relevantes en futuras interacciones.

Es importante destacar que Copilot da prioridad a la privacidad de los datos. Tras el análisis, los archivos cargados y su contenido se eliminan automáticamente, lo que garantiza la seguridad de tu código.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot

Recibe indicaciones para explorar formas alternativas de resolver un problema, lo que te lleva a considerar diferentes enfoques.

Accede a nuevas bibliotecas, marcos y convenciones de programación para incorporar estos conocimientos a las sugerencias, de modo que el código se mantenga actualizado.

Limitaciones de Microsoft Copilot

Las sugerencias ofrecidas pueden ser demasiado complejas y más difíciles de entender que el código que el desarrollador puede escribir por sí mismo.

Precios de Microsoft Copilot

Free

Microsoft Copilot Pro: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (más de 59 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Copilot?

Personalmente, me encanta. Para mí, se trata de mejorar la productividad más que de generar código complejo que prefiero escribir yo mismo para estar realmente seguro. Para mí, funciona bastante bien para: generando casos de prueba. A menudo sugiere casos extremos para mis pruebas unitarias que, de otro modo, podría haber pasado por alto. completado de líneas (es como un IDE superpotente que, en lugar de sugerir funciones, puede completar la línea completa con los parámetros).

Personalmente, me encanta. Para mí, se trata de mejorar la productividad más que de generar código complejo que prefiero escribir yo mismo para estar realmente seguro. Para mí, funciona bastante bien para:

generando casos de prueba. A menudo sugiere casos extremos para mis pruebas unitarias que, de otro modo, podría haber pasado por alto.

completado de líneas (es como un IDE superpotente que, en lugar de sugerir funciones, puede completar la línea completa con los parámetros).

4. Amazon CodeWhisperer

a través de Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer es todo lo que necesitas para abordar proyectos en AWS. Se trata de una herramienta de IA entrenada para producir código utilizando código abierto y las bibliotecas de código de Amazon.

Simplemente escriba comentarios claros y en lenguaje natural que describan lo que desea lograr, y CodeWhisperer lo traducirá a código real. Puede centrarse en el «qué» (la funcionalidad que queremos crear) y dejar que CodeWhisperer se encargue del «cómo» (el código específico necesario para aprovechar los servicios de AWS).

CodeWhisperer funciona con tus herramientas de desarrollo existentes, como JetBrains y VS Code.

Tras la configuración, analiza tu código en tiempo real, ofreciendo ayuda para escribir código nuevo, mejorar el código existente e incluso revisarlo para garantizar su calidad.

CodeWhisperer aumenta la productividad de los desarrolladores y busca el código o la biblioteca de llamadas a funciones adecuados, sugiriendo opciones que se integran perfectamente con los servicios de AWS.

Las mejores funciones de Amazon CodeWhisperer

Prioriza la seguridad. El código sugerido suele incluir las buenas prácticas para proteger las aplicaciones en la nube.

Accede a ejemplos de código que muestran cómo interactuar con el servicio, acelerando la curva de aprendizaje.

Marcar o filtrar las sugerencias de código que se asemejan al código disponible públicamente.

Limitaciones de Amazon CodeWhisperer

Necesita el contexto completo para generar el código más preciso.

Destaca en el desarrollo basado en la nube y la integración con AWS, pero puede que no sea tan flexible para tareas de programación de uso general en comparación con otros asistentes de programación de IA.

Precios de Amazon CodeWhisperer

Free

Valoraciones y reseñas de Amazon CodeWhisperer

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amazon CodeWhisperer?

Fácil integración con editores de código y respuesta precisa.

Fácil integración con editores de código y respuesta precisa.

5. CodeT5

vía CodeT5

Los proyectos de desarrollo de software a gran escala pueden resultar tediosos, ya que continuamente se añaden nuevas funciones. CodeT5 aborda este reto actuando como un asistente de código inteligente.

Basado en una amplia base de datos de código existente, CodeT5 emplea una «arquitectura codificadora-decodificadora unificada y preentrenada con reconocimiento de identificadores». Este sofisticado diseño le permite comprender y procesar elementos específicos del código (como nombres de variables e identificadores de funciones) mientras codifica la entrada y decodifica la salida, lo que mejora su capacidad para generar código relevante y sintácticamente correcto.

Con CodeT5, puedes describir problemas complejos o funcionalidades deseadas en lenguaje natural. A continuación, la herramienta intenta traducir tu descripción en código funcional, incluso para tareas complejas. Esta capacidad reduce significativamente el tiempo de desarrollo, lo que te permite centrarte en los objetivos principales de tu proyecto en lugar de perderte en los detalles de la implementación.

Las mejores funciones de CodeT5

Resumir el código en explicaciones más sencillas

Convierte instrucciones en lenguaje natural en código real para las tareas más complejas.

Traducir código de un lenguaje a otro

Realizar una detección precisa de defectos en el código y de clones.

Limitaciones de CodeT5

Mejor para la generación de código que para la depuración

Las capacidades están evolucionando, pero pueden existir límites en comparación con los asistentes de programación de IA más consolidados.

Precios de CodeT5

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CodeT5

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CodeT5?

No hay reseñas disponibles.

6. Tabnine

vía Tabnine

Tabnine es un asistente inteligente para programadores que hace que el código sea más rápido y fácil. Es un asistente de autocompletado superpotente que realmente puede leer tu mente, al menos tu mente de programador.

Recuerda tu forma de programar y sugiere formas de mejorarla, al tiempo que mantiene tu código seguro y con seguridad.

Escribir pruebas unitarias para comprobar si tu código funciona correctamente puede llevar mucho tiempo. Tabnine puede automatizar esta tarea sugiriendo pruebas unitarias relevantes para tu código. Tiene compatibilidad con muchos lenguajes de programación populares, por lo que puedes seguir utilizando tus favoritos.

Las mejores funciones de Tabnine

Pulse la tecla Tab o Intro para aceptar el fragmento de código sugerido.

Utiliza comentarios, bibliotecas instaladas y archivos abiertos para desarrollar y perfeccionar los resultados de autocompletado de código.

Personaliza el comportamiento de codificación de Tabnine según tus preferencias ajustando el número de sugerencias que se muestran y activando o desactivando funciones específicas.

Limitaciones de Tabnine

Puede proporcionar sugerencias de código incorrectas que requieren corrección manual.

Las capacidades pueden tener límites en proyectos más complejos.

Precios de Tabnine

Free Forever

Ventaja: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: 39 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Tabnine

G2: 4,2/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tabnine?

Se adapta rápidamente a mi estilo y formatos de código, actualizándose para acomodar las variables y funciones que he definido. Extrapolando rápidamente la dirección que toma tu código y ofreciendo sugerencias contextuales. Ha acelerado mi tiempo de desarrollo y me ha ayudado a aprender nuevos lenguajes. También me gusta que funcione con todos los IDE.

Se adapta rápidamente a mi estilo y formatos de código, actualizándose para acomodar las variables y funciones que he definido. Extrapolando rápidamente la dirección que toma tu código y ofreciendo sugerencias contextuales. Ha acelerado mi tiempo de desarrollo y me ha ayudado a aprender nuevos lenguajes. También me gusta que funcione con todos los IDE.

7. Google Gemini (antes conocido como Bard)

a través de Google

Si buscas un motor avanzado de generación de código, Gemini no es lo que necesitas. Es más bien un asistente de investigación superpotente específico para programadores.

¿Atascado con un error o algoritmo complicado? Puedes abrir Gemini y explicarle el problema. Y se sumergirá en las profundidades de Internet, extrayendo documentación relevante, ejemplos de código e incluso debates sobre problemas similares.

También puede producir código en más de 20 lenguajes de programación y traducir instrucciones en lenguaje sencillo a código funcional. Puedes utilizar Gemini para corregir errores sintácticos y lógicos en el código existente. La capacidad de la IA para generar y explicar código puede ser útil para el aprendizaje, la creación de prototipos y la documentación de proyectos.

Las integraciones con otros servicios de Google, como Documentos de Google y Drive, te permiten incorporar los resultados de programación de Gemini a tus flujos de trabajo de forma fluida. También puede acceder a la amplia base de datos del motor de búsqueda de Google, que es una mina de oro de información.

Las mejores funciones de Google Gemini

Reescribir el código existente para modernizarlo.

Sugiere soluciones de código alternativas que no habías considerado.

Traduce código de un lenguaje de programación a otro sin esfuerzo.

Limitaciones de Google Gemini

El código escrito por IA puede necesitar revisión y corrección humanas.

Preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad en relación con el uso compartido de código confidencial, ya que Gemini utiliza entradas de chat para entrenar su modelo.

Precios de Google Gemini

Free

Google Geminiratings y reseñas

G2: 4,4/5 (más de 139 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Gemini?

Estoy muy impresionado por lo que puede hacer gemini 1. 5 pro IA. Creé un juego de la serpiente en Python totalmente funcional con ajustes para cambiar el color y la velocidad de la serpiente sin saber nada de código, aunque cada cambio requirió varios pasos. Me pregunto si podríamos crear juegos aún más complejos, como Tetris, o incluso más, si le dijéramos que lo hiciera todo paso a paso [sic].

Estoy muy impresionado por lo que puede hacer gemini 1. 5 pro IA. Creé un juego de la serpiente en Python totalmente funcional con ajustes para cambiar el color de la serpiente y la velocidad sin saber nada de código, aunque cada cambio requirió varios pasos. Me pregunto si podríamos crear juegos aún más complejos, como Tetris, o incluso más, si le dijéramos que lo hiciera todo paso a paso [sic].

Reseña de Reddit

8. Codeium

vía Codeium

Codeium ofrece una gama de funciones y planes que se pueden personalizar según las necesidades individuales, de equipo y empresariales.

Tiene compatibilidad con más de 70 lenguajes de programación y se integra con varios entornos de desarrollo integrado (IDE), incluidos Chrome, Safari, Edge, Mac OS, Windows, iOS y Android.

Puedes generar código de una o varias líneas con múltiples sugerencias. Codeium incluye una función de búsqueda inteligente para ayudar a los desarrolladores a encontrar y utilizar las API de forma más eficiente.

Codeium sigue siendo uno de los favoritos de los programadores por su precisión sin igual, superando a competidores como GitHub y Tabnine.

Las mejores funciones de Codeium

Garantiza el cumplimiento de SOC2 Tipo 2, a diferencia de la mayoría de los demás asistentes de programación de IA.

Aprovecha el contexto para obtener sugerencias de bloques de código, llamadas a funciones y definiciones de variables relevantes que se ajusten a la estructura y al estilo de programación de tu proyecto.

Analiza tu código y obtén sugerencias de posibles casos de prueba, lo que acelerará el proceso de redacción de pruebas y mejorará la capacidad de prueba de tu código.

Limitaciones de Codeium

Destaca en la finalización de código, pero puede que no ofrezca el mismo nivel de asistencia con la depuración de errores lógicos complejos.

Precios de Codeium

Free Forever

Equipo: 12 $/asiento al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Codeium

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Codeium?

Codeium es muy fácil de usar y ofrece sugerencias realmente útiles. Como todo está en las instalaciones, es súper rápido, incluso como trabajador remoto, es imperceptible.

Codeium es muy fácil de usar y ofrece sugerencias realmente útiles. Como todo está en las instalaciones, es súper rápido, incluso como trabajador remoto, es imperceptible.

9. PolyCoder

PolyCoder es de código abierto, al igual que otras herramientas de esta lista. Sin embargo, a diferencia de otras, está en constante evolución.

Se trata de un gran modelo de lenguaje basado en transformadores con 2700 millones de parámetros desarrollado por investigadores de la Universidad Carnegie Mellon. Esto lo convierte en uno de los modelos de IA avanzados más grandes para la generación de código. El gran tamaño del modelo permite a PolyCoder generar código muy complejo y preciso en 12 lenguajes de programación.

Se entrenó con un conjunto de datos diverso que permitió a PolyCoder aprender patrones y estructuras comunes en diferentes lenguajes y generar código de alta calidad.

PolyCoder utiliza algoritmos avanzados para generar código a partir de descripciones en lenguaje natural. Se puede utilizar para tareas de revisión automática de código. Dado que se trata de una herramienta de IA de código abierto, los desarrolladores pueden ajustar y personalizar el modelo para sus casos de uso y aplicaciones.

Las mejores funciones de PolyCoder

Aprovecha el conocimiento colectivo de la comunidad de programación, que ofrece un conjunto de sugerencias de código y oportunidades de aprendizaje en constante evolución.

Identificar bloques de código repetitivos y sugerir formas de reescribirlos.

Limitaciones de PolyCoder

Más adecuado para completar código y aprender que para depurar errores lógicos complejos.

Precios de PolyCoder

Free

Valoraciones y reseñas de PolyCoder

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

10. AskCodi

vía AskCodi

¿Tienes interés en una plataforma comunitaria virtual para programadores en la que puedas hacer preguntas, buscar y ofrecer ayuda, e interactuar con otros entusiastas de la programación? Echa un vistazo a AskCodi.

AskCodi reduce las barreras de entrada al desarrollo de software, lo que facilita que un mayor número de personas explore carreras profesionales en este campo.

Esta herramienta de IA puede mejorar la experiencia de los desarrolladores al realizar la automatización de diversas tareas de programación y proporcionar comentarios y soporte en tiempo real. Puede generar código en varios lenguajes de programación, incluidos Python, Java, HTML, CSS, JavaScript y muchos más.

Ofrece un creador de pruebas unitarias y un creador de pruebas Cucumber para los principales lenguajes, lo que ahorra a los desarrolladores el tiempo de escribir las pruebas ellos mismos.

Esta comunidad es gratuita y está impulsada por voluntarios apasionados por la programación.

Las mejores funciones de AskCodi

Integrate con tus IDE favoritos, como Visual Studio Code, JetBrains y Atom.

Utiliza herramientas como DocString, Code Explainer y C# Comments para comprender el código y crear documentación.

Simplifica la generación de código y la corrección de errores con aplicaciones integradas como Code Generator, Code Refractor, Code Fixer, etc.

Limitaciones de AskCodi

Los usuarios deben proporcionar instrucciones claras y precisas para obtener los mejores resultados. Las instrucciones complejas pueden no dar buenos resultados.

Precios de AskCodi

Free

Premium: 9,99 $/usuario al mes

Ultimate: 29,99 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de AskCodi

G2: 4,8/5 (más de 84 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AskCodi?

Tengo muy poca experiencia en programación, casi ninguna, aparte de una clase general de sistemas de información en la universidad. Codi me ha permitido ayudar en proyectos de paneles y datos en los que nunca habría podido colaborar. Al tener equipos técnicos muy ocupados, Codi me ha permitido quitarles algo de trabajo a nuestros programadores y asumir tareas más pequeñas que pueden ser realizadas por otros miembros del equipo.

Tengo muy poca experiencia en programación, casi ninguna, aparte de una clase general de sistemas de información en la universidad. Codi me ha permitido ayudar en proyectos de paneles y datos en los que nunca habría podido colaborar. Al tener equipos técnicos muy ocupados, Codi me ha permitido quitarles algo de trabajo a nuestros programadores y asumir tareas más pequeñas que pueden realizar otros miembros del equipo.

11. OpenAI Codex

a través de OpenAI Codex

Los programadores suelen tener dificultades para encontrar código existente (bibliotecas, API o funciones) que les permita resolver problemas específicos. Esto puede suponer un obstáculo que requiere mucho tiempo, especialmente para los principiantes. OpenAI Codex destaca en este paso al sugerir fragmentos de código relevantes en estos lenguajes, lo que hace que la programación sea más rápida y accesible.

Agiliza la programación al reducir la necesidad de prueba y error con múltiples fragmentos de código. Te permite centrarte en describir el problema y luego generar una solución. Aunque no es perfecto, Codex puede mejorar significativamente tu eficiencia en la programación al proporcionar código relevante basado en tu entrada.

Entiende más de una docena de lenguajes, incluidos JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript e incluso scripts Shell. Pero destaca especialmente en Python.

Las mejores funciones de OpenAI Codex

Traducir funciones complejas en código real

Elimine el ensayo y error generando código directamente, lo que le permitirá dedicar más tiempo a la resolución de problemas.

Genera nuevas ideas creando código para funciones que quizá no habías considerado.

Limitaciones de OpenAI Codex

Es posible que se necesiten herramientas o conocimientos adicionales para abordar errores lógicos complejos.

Precios de OpenAI Codex

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de OpenAI Codex

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre OpenAI Codex?

Estoy acostumbrado a que las IA de programación como GitHub Copilot no tengan compatibilidad con R. Hoy he obtenido acceso beta a Codex y estoy impresionado. Entiende R sin que tengas que decirle que estás usando R.

Estoy acostumbrado a que las IA de programación como GitHub Copilot no tengan compatibilidad con R. Hoy he obtenido acceso beta a Codex y estoy impresionado. Entiende R sin que tengas que decirle que estás usando R.

12. IntelliCode

a través de IntelliCode

El trabajo con grandes bases de código puede llevar mucho tiempo, especialmente cuando se buscan funciones o fragmentos de código relevantes.

Intellicode ofrece ejemplos reales de cómo otros desarrolladores han utilizado funciones API específicas, lo que facilita el aprendizaje y el uso de nuevas API.

Utiliza el aprendizaje automático para analizar patrones de código y clasificar las sugerencias de finalización de código más relevantes en la parte superior de la lista de IntelliSense. Esto le ahorra tiempo en comparación con la búsqueda manual en la lista.

Se integra perfectamente en tu flujo de trabajo actual, anticipa tus necesidades mientras escribes y ofrece completaciones de código inteligentes de forma simultánea.

Las mejores funciones de IntelliCode

Genera funciones y fragmentos de código relevantes dentro de tu proyecto o referencias externas, lo que te ahorrará tiempo en la exploración manual.

Identificar oportunidades para refactorizar bloques de código repetitivos, promoviendo bases de código más limpias y fáciles de mantener.

Aprende tu estilo y preferencias de programación con el tiempo, sugiriendo completaciones que se ajusten a tu forma habitual de escribir código, lo que fomenta una experiencia personalizada.

Limitaciones de IntelliCode

Solo funciona con Visual Studio IDE.

Solo tiene compatibilidad con un número limitado de lenguajes de programación.

Precios de IntelliCode

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de IntelliCode

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre IntelliCode?

«Las mejoras de IntelliCode no se limitan a completar sentencias. IntelliCode también ofrece orientación sobre la sobrecarga más adecuada para esa API, dado el contexto actual del código. ¡Se acabó el desplazamiento innecesario!».

«Las mejoras de IntelliCode no se limitan a completar sentencias. IntelliCode también ofrece orientación sobre la sobrecarga más adecuada para esa API, dado el contexto actual del código. ¡Se acabó el desplazamiento innecesario!».

13. Replit Ghostwriter

vía Replit Ghostwriter

Este asistente de programación basado en IA mejora tu experiencia de programación al realizar la automatización de tareas repetitivas, explicar código complejo y generar código nuevo. También resalta cualquier bloque de código y lo explica paso a paso en un lenguaje sencillo, lo que facilita la comprensión de código desconocido.

Puede generar programas completos basados en simples indicaciones en lenguaje natural, lo que facilita la creación de código nuevo o la modificación del código existente.

Replit está diseñado para ser accesible en cualquier dispositivo y se integra a la perfección con su IDE en línea, que ofrece compatibilidad con el alojamiento y la implementación instantánea de proyectos. En general, esta herramienta tiene como objetivo hacer que la programación sea más rápida, fácil y agradable mediante el uso de la IA para manejar tareas rutinarias y proporcionar asistencia de nivel experto.

Las mejores funciones de Replit Ghostwriter

Describe los cambios que deseas realizar en un fragmento de código y Replit lo reescribirá con esos cambios.

Colabora con otros programadores para trabajar en proyectos en tiempo real.

Obtenga ayuda personalizada con tareas como explicar código complejo, generar casos de prueba y sugerir la arquitectura de aplicaciones.

Limitaciones de Replit Ghostwriter

No siempre es preciso ni útil para tareas de programación complejas.

La versión gratuita tiene límites de uso.

Precios de Replit Ghostwriter

Starter : gratis

Básico: 20 $/usuario al mes

Equipos: 40 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Replit Ghostwriter

G2: 4,4/5 (más de 29 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Replit Ghostwriter?

Lo mejor de Replit es que está totalmente basado en la web y puedes acceder a todo tu código desde cualquier lugar. Lo mejor es que ofrece tanto un entorno de programación como de alojamiento. También tiene compatibilidad con grupos, por lo que podemos trabajar con nuestro equipo y colaborar con él.

Lo mejor de Replit es que está totalmente basado en la web y puedes acceder a todo tu código desde cualquier lugar. Lo mejor es que ofrece tanto un entorno de programación como de alojamiento. También admite grupos, por lo que podemos trabajar con nuestro equipo y colaborar con él.

14. Código Snyk

vía Snyk Code

Snyk Code ayuda a combatir las debilidades y vulnerabilidades ocultas en los códigos base para que la programación sea más segura.

Actúa como una torre de vigilancia de seguridad, escaneando tu código en busca de vulnerabilidades conocidas y posibles puntos débiles. Este enfoque proactivo te ayuda a identificar y solucionar problemas de seguridad, lo que te permite enviar código más seguro y fiable con confianza.

Snyk Code tiene compatibilidad con una amplia gama de lenguajes de programación y se integra directamente en los IDE y los flujos de trabajo de desarrollo. Te permite encontrar y corregir vulnerabilidades mientras programas sin interrumpir el proceso de desarrollo.

Además de identificar vulnerabilidades, la herramienta ofrece instrucciones paso a paso para ayudarte a solucionar rápidamente los problemas.

Las mejores funciones de Snyk Code

Personalice los análisis según los requisitos específicos del proyecto y las buenas prácticas de seguridad.

Obtenga informes claros y recomendaciones para corregir las vulnerabilidades identificadas.

Limitaciones de Snyk Code

Comprueba las debilidades conocidas, pero puede que haya trucos completamente nuevos que utilicen los atacantes y que no pueda detener.

Precios de Snyk Code

Free Forever

Teams: 25 $/producto al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Snyk Code

G2: 4,5/5 (más de 118 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Snyk Code?

Cuando empecé a usar Snyk, los informes me parecieron útiles, pero aún así demasiado fáciles de ignorar. Así que añadí Snyk para crear canalizaciones que rechazaran las compilaciones que incluyeran vulnerabilidades de alto riesgo. Ahora Snyk es aún mejor y me da una advertencia antes incluso de combinar mis solicitudes de validación. En un mundo en el que el tiempo que transcurre entre el anuncio de una vulnerabilidad y su explotación se está reduciendo rápidamente, es una locura no utilizar un servicio como este. Snyk es, con diferencia, la mejor herramienta que he encontrado en este ámbito.

Cuando empecé a usar Snyk, los informes me parecieron útiles, pero aún así demasiado fáciles de ignorar. Así que añadí Snyk para crear canalizaciones que rechazaran las compilaciones que incluyeran vulnerabilidades de alto riesgo. Ahora Snyk es aún mejor y me da una advertencia antes incluso de combinar mis solicitudes de validación. En un mundo en el que el tiempo que transcurre entre el anuncio de una vulnerabilidad y su explotación se está reduciendo rápidamente, es una locura no utilizar un servicio como este. Snyk es, con diferencia, la mejor herramienta que he encontrado en este ámbito.

15. Codiga

vía Codiga

Codiga es una herramienta de análisis de código estático basada en IA que se puede utilizar en diversos entornos de desarrollo, como VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab y Bitbucket.

La herramienta ofrece una serie de funciones que te ayudarán a mejorar la calidad y la seguridad del código. En solo cinco minutos, puedes crear tus propias reglas de análisis de código estático personalizadas o aplicar las reglas disponibles en Codiga Hub.

El análisis de Codiga cubre estándares de seguridad clave como OWASP 10, MITRE CWE y SANS/CWE Top 25. Puede corregir automáticamente vulnerabilidades y problemas de código con un solo clic.

Las mejores funciones de Codiga

Accede a una amplia biblioteca de bloques de código verificados enviados por la comunidad de programadores.

Encuentre rápidamente fragmentos de código relevantes utilizando palabras clave o descripciones de las funciones deseadas.

Explora fragmentos de código bien escritos, que pueden ser una valiosa herramienta de aprendizaje para los programadores que se inician en funciones específicas.

Limitaciones de Codiga

Dentro de la enorme biblioteca, es posible que algunos fragmentos no estén actualizados para las últimas bibliotecas o marcos de trabajo.

Las funciones poco comunes o especializadas pueden tener una representación limitada en la biblioteca de fragmentos de código.

Precios de Codiga

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Codiga

G2: 4,6/5 (más de 21 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Codiga?

Revisión completamente automática. Todo ocurre en segundo plano y puedes revisar el estado de tu código cuando te resulte más conveniente. Prefiero el enfoque basado en la nube al de la instalación local de una herramienta de formato de código, ya que se mejora constantemente sin tener que ocuparse de actualizar tu máquina.

Revisión completamente automática. Todo ocurre en segundo plano y puedes revisar el estado de tu código cuando te resulte más conveniente. Prefiero el enfoque basado en la nube en comparación con la instalación local de una herramienta de formato de código, ya que se mejora constantemente sin tener que ocuparse de actualizar tu máquina.

