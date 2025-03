Plantillas de solicitud de oferta de Excel esenciales para gestores de compras

Darse cuenta de que podría haber conseguido una oferta mejor después de haberse comprometido con un proveedor es frustrante, ¿verdad? Ya sea en la planificación de eventos o en la gestión de proyectos, la dispersión de correos electrónicos y chats convierte en un caos la comparación de ofertas de proveedores.

Por eso una solicitud de presupuesto (RFQ) simplifica las cosas. **Las peticiones de oferta son documentos formales que se envían a los proveedores para solicitar información sobre precios de bienes o servicios.

Sin embargo, si quiere algo mejor y sin complicaciones, utilice una plantilla de RFQ lista para usar. Con campos de datos esenciales prediseñados, ahorra tiempo y aumenta la productividad.

Para ahorrarle el trabajo de búsqueda, hemos seleccionado las cinco mejores plantillas de RFQ en Excel. Además, presentaremos más plantillas de ClickUp veterano de la gestión de proyectos.

¿Qué hace a una buena plantilla de RFQ en Excel?

Antes de llegar a la mejor plantilla de RFQ en Excel, es importante saber qué buscar.

Independientemente de las necesidades de su empresa, esto es lo que hace que una plantilla sea eficaz:

Estandariza la introducción de datos: Elige soluciones con campos de datos que ayuden a estandarizar los tipos de respuesta. Opte por elementos de validación de datos como desplegables y casillas de selección para reducir errores y simplificar la recopilación de datos

Elige soluciones con campos de datos que ayuden a estandarizar los tipos de respuesta. Opte por elementos de validación de datos como desplegables y casillas de selección para reducir errores y simplificar la recopilación de datos Simplifica el cálculo: Selecciona herramientas con fórmulas predefinidas para realizar cálculos de costes automatizados o destacar las mejores ofertas. Prefiere reglas de formato condicional para facilitar la toma de decisiones con detalles fáciles de localizar

Selecciona herramientas con fórmulas predefinidas para realizar cálculos de costes automatizados o destacar las mejores ofertas. Prefiere reglas de formato condicional para facilitar la toma de decisiones con detalles fáciles de localizar Mejora la personalización: IncorporaPlantillas de petición de oferta que son fáciles de editar para satisfacer cualquier necesidad del proyecto. Ajustar las categorías o añadir nuevos campos ayuda a que su RFQ encaje a la perfección en cualquier flujo de trabajo

IncorporaPlantillas de petición de oferta que son fáciles de editar para satisfacer cualquier necesidad del proyecto. Ajustar las categorías o añadir nuevos campos ayuda a que su RFQ encaje a la perfección en cualquier flujo de trabajo Mejora la comunicación: Opte por soluciones con requisitos y plazos claramente definidos. Elige plantillas con espacios dedicados para notas o instrucciones específicas del proveedor para que los detalles sean transparentes y estén bien alineados

💡 Pro Tip: Prioriza el diseño visual a la hora de seleccionar plantillas. Aunque las peticiones de oferta son herramientas esenciales para la empresa, un diseño atractivo facilita su cumplimentación y las hace más interactivas.

Las 5 mejores plantillas de RFQ en Excel

Las plantillas de petición de oferta son una forma excelente de garantizar la coherencia, la eficacia y la precisión en la recopilación de presupuestos de proveedores. A continuación, exploraremos las cinco mejores plantillas de RFQ en Excel que pueden ayudarle a gestionar sus necesidades de aprovisionamiento de forma fácil y profesional.

1. Plantilla de solicitud de presupuesto de Vertex42

página de inicio vértice42 La plantilla de solicitud de presupuesto de Vertex42 incluye información del proveedor, datos del cliente y nombre del servicio. Permite a los proveedores actualizar la validez de la cotización para garantizar decisiones informadas y oportunas.

La plantilla también ofrece una tabla específica para las solicitudes de servicios y las tarifas correspondientes, y permite a los proveedores confirmar los impuestos sobre los servicios para un procesamiento de pagos sin problemas. También cuenta con una guía útil que facilita su comprensión y cumplimentación.

Funciones clave:

Cálculo automático de impuestos sobre elementos específicos con lógica condicional incorporada

Comparación de presupuestos de varios proveedores con dos hojas de cálculo específicas para presupuestos

Ideal para: Empresas que buscan comparaciones de presupuestos detalladas y con impuestos incluidos

➡️ Más información: 10 plantillas gratuitas de solicitudes de servicio para simplificar los flujos de trabajo de la gestión de servicios

2. Plantilla de solicitud de presupuesto para servicios de catering de Template.net

página de inicio Template.net La plantilla de solicitud de presupuesto para Servicios de catering de Template.net es ideal para solicitudes de presupuesto de una página. Se abre con un espacio para información clave de contacto y fechas de cotización.

También incluye una tabla sencilla con descripciones de servicios, cantidad, precio, unidad y totales por línea, y termina con el cálculo de impuestos, el total y las condiciones.

Otra ventaja es que esta solución está disponible en los formatos Hojas de cálculo de Google, Documentos de Google y Microsoft Word.

Funciones clave:

Mantenga las actualizaciones de costos simples y libres de errores humanos con fórmulas pre-construidas

Proporcione un flujo de información claro con los datos del proveedor y del solicitante, incluida la información de contacto

Ideal para: Planificadores de eventos o empresas que necesitan servicios de catering

3. Plantilla de Presupuesto Contable de Template.net

página de inicio Template.net ¿Busca un presupuesto de servicios financieros? La plantilla de presupuesto de contabilidad de Template.net ofrece una solución eficaz y estructurada. Esta plantilla Excel de petición de oferta tiene cuatro hojas clave que permiten una gestión eficaz de la oferta.

La hoja de presupuesto captura los detalles del cliente y del proveedor a la vez que calcula las tarifas de los servicios. La hoja de servicios registra las tarifas de cada servicio, y las hojas de clientes y empleados registran los datos de contacto clave, como la posición, el correo electrónico y el número de teléfono.

Una función destacada es su fórmula de referencia, que permite seleccionar un servicio y una cantidad y extraer automáticamente los datos relacionados de las hojas enlazadas.

Funciones clave:

Optimice la introducción de datos centrándose en las listas desplegables y las referencias

Ofrezca presupuestos precisos teniendo en cuenta los impuestos sobre ventas y los descuentos en el precio final

Ideal para: Equipos de proyectos y empresas que buscan externalizar servicios financieros y para empresas o contables que gestionan presupuestos complejos

4. Plantilla de formato de presupuesto de Vyapar

por favor, póngase en contacto con nosotros vyapar La plantilla de formato de presupuesto de Vyapar es para quienes desean combinar la facturación y el presupuesto. La plantilla incluye secciones esenciales de RFQ, desde detalles de la empresa hasta precios de elementos, valores de impuestos y totales.

También permite añadir el estado del pago y el saldo de la cuenta en caso de cuotas pendientes. La plantilla incluye un espacio de observaciones para cláusulas de entrega específicas. Dispone de una sección de declaración para los clientes que gestionen servicios o políticas sensibles.

Funciones clave:

Incorpora la prueba comercial y el reconocimiento formal con sus marcadores de posición de firma

Cuenta los impuestos regionales y específicos de cada producto con un porcentaje sobre cada elemento de la línea

Ideal para: Pequeñas empresas y equipos que necesiten presupuestos sencillos para nuevas necesidades de aprovisionamiento y proveedores que busquen estandarizar los formatos de presupuesto y facturación

5. Plantilla de presupuesto con cálculo de impuestos de Microsoft

página de inicio microsoft ¿Necesita soluciones de presupuesto para sus diversos servicios? La plantilla de oferta de precios de Microsoft con cálculo de impuestos es una plantilla de solicitud de oferta en Excel polivalente y visualmente atractiva. Incluye descripciones detalladas de los productos, cálculos de impuestos e información de envío para ofrecer presupuestos profesionales.

Esta plantilla de Excel también cuenta con un diseño limpio y fórmulas integradas para obtener totales e impuestos precisos. Además, es fácil ajustar los colores, términos y formatos para que coincidan con el tema de su marca.

Funciones clave:

Actualice los valores del equipo de ventas al instante con una celda de tipo impositivo ajustable

Correlacione los aspectos comerciales del presupuesto con campos de datos para las condiciones de pago, la responsabilidad del seguro y la fecha de envío

Ideal para: Organizaciones que se ocupan de múltiples requisitos de productos y servicios como la sanidad y el transporte.

➡️ Más información: ¿Necesita soluciones para determinar con qué proveedores trabajar? Consulte estas diez prácticas plantillas de solicitud de información (RFI) .

Limitaciones del uso de la plantilla de solicitud de información en Excel

Excel es muy útil para hacer números, pero tiene algunas limitaciones software de gestión de presupuestos . He aquí algunos inconvenientes a tener en cuenta antes de adoptar una plantilla de petición de oferta en Excel:

Requiere actualizaciones manuales: La actualización de datos es en gran medida manual, lo que aumenta las posibilidades de error humano. Exige una atención constante a la precisión de las fórmulas y los campos de datos

La actualización de datos es en gran medida manual, lo que aumenta las posibilidades de error humano. Exige una atención constante a la precisión de las fórmulas y los campos de datos Limita la colaboración: Excel no permite la edición simultánea, lo que da lugar a conflictos entre versiones y a lagunas en la comunicación. Obliga a los equipos a depender del correo electrónico o de unidades compartidas que crean ineficiencias, obstaculizando las actualizaciones en tiempo real y la toma de decisiones

Excel no permite la edición simultánea, lo que da lugar a conflictos entre versiones y a lagunas en la comunicación. Obliga a los equipos a depender del correo electrónico o de unidades compartidas que crean ineficiencias, obstaculizando las actualizaciones en tiempo real y la toma de decisiones Ofrece una escalabilidad limitada: Tiene dificultades para gestionar un número creciente de peticiones de oferta con múltiples elementos de línea o proveedores. Excel requiere la creación de archivos separados para cada solicitud, lo que complica la organización, y no es compatible con los flujos de trabajo, lo que dificulta la eficiencia y la aprobación de presupuestos

Tiene dificultades para gestionar un número creciente de peticiones de oferta con múltiples elementos de línea o proveedores. Excel requiere la creación de archivos separados para cada solicitud, lo que complica la organización, y no es compatible con los flujos de trabajo, lo que dificulta la eficiencia y la aprobación de presupuestos Falta de conocimientos y automatización: Todos los cálculos en Excel requieren una rigurosa introducción manual, creación de reglas y validación de datos. Excel no dispone de herramientas analíticas ni de automatización de tareas que faciliten la incorporación de proveedores y otros elementos del proyecto

Todos los cálculos en Excel requieren una rigurosa introducción manual, creación de reglas y validación de datos. Excel no dispone de herramientas analíticas ni de automatización de tareas que faciliten la incorporación de proveedores y otros elementos del proyecto Integración restringida: La herramienta no puede conectarse fácilmente con sistemas cruciales como CRM,procesos de adquisicióno módulos ERP. Esto crea silos de datos, dificulta la centralización y complica el análisis de métricas clave

🔍 ¿Sabía que? Software de solicitud de propuestas (RFP) para ayudarle a desarrollar, clasificar y enviar propuestas de empresa a clientes potenciales.

Plantillas alternativas de RFQ Excel

Dadas las limitaciones de Excel, no está ni cerca de ser un RFQ o Solución RFP . Está confinado a celdas de datos rígidas que no se adaptan necesariamente al proceso de contratación. Teniendo esto en cuenta, es natural buscar una alternativa.

Los RFQ desempeñan un rol fundamental en la ejecución de proyectos y la prestación de servicios. Por eso, una plataforma de gestión de proyectos como ClickUp ofrece una solución mucho mejor.

Gracias a su automatización, su sólida gestión de presupuestos, sus más de 30 potentes funciones y sus más de 1.000 integraciones, ClickUp simplifica las peticiones de oferta y ayuda a garantizar servicios de primera categoría de forma eficaz.

¿Necesita algo más para convencerse? Aquí tiene la comparación entre ambas herramientas:

Función Excel ClickUp Colaboración ❌ Sin edición en tiempo real ✅🏆 Colaboración en tiempo realCompartir sin fisurasIntegra función para chatear Automatización ➖Introducción manual básica para cálculos ✅🏆Cálculos instantáneos y automatizadosFunciones dedicadas de recordatorios y notificaciones Escalabilidad ➖Dificultad para gestionar múltiples peticiones de oferta ✅🏆Maneja fácilmente múltiples proyectos y peticiones de oferta ➖Dificultad para gestionar múltiples peticiones de oferta Integraciones ❌No hay integración directa fuera del ecosistema Microsoft ✅🏆1000+ integraciones con otras herramientasSoftware CRM, RRHH y equipo de ventas integrado ✅🏆Control de versiones ✅🏆Fácil gestión de múltiples solicitudes de oferta Control de versiones ➖Seguimiento manual de versiones ✅🏆Control de versiones y actualizaciones automáticas ✅🏆Control de versiones y actualizaciones automáticas Gestión de presupuestos ❌Sin funciones de gestión en ✅🏆Gestión robusta de tareas Generación de contenidos impulsada por IAPerspectivas analíticas, paneles e informes en tiempo real ✅🏆Sin funciones de gestión en ✅🏆Sin funciones de gestión en ✅🏆Generación de contenidos impulsada por IA

1. Plantilla de solicitud de presupuesto ClickUp

Documente, comparta y realice un seguimiento de los presupuestos de proveedores y prestadores de servicios con la plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp

En Plantilla de solicitud de presupuesto ClickUp es perfecta para gestionar presupuestos de cualquier servicio o producto. La plantilla de documento tiene una sola página que cubre todo lo que necesita en una solicitud de presupuesto.

Además de la información de contacto esencial, registra las condiciones comerciales y los cálculos del presupuesto. La plantilla también incluye una sección dedicada a instrucciones especiales. Resulta ideal para temas que requieren un enfoque o una negociación adicional.

Funciones clave:

Cree y delegue tareas a partir de cualquier texto del documento con Tareas de ClickUp Comparta la petición de oferta sin problemas con diversas opciones para compartir enlaces y exportar



Ideal para: Equipos que buscan una gestión de peticiones de oferta y una integración de tareas sin fisuras y para todos los fines de aprovisionamiento

2. Plantilla de Formulario de Presupuesto ClickUp

Formulario de presupuesto ClickUp

En Plantilla de Formulario de Presupuesto ClickUp perfecciona la gestión de presupuestos para clientes y proveedores. Esta plantilla de solicitud de oferta alternativa ofrece nueve vistas personalizadas para ayudarle a centrarse eficazmente en cada fase del proceso de solicitud de oferta.

Comienza con una vista sencilla y específica de formulario de admisión para recoger las últimas necesidades de servicio. La plantilla también cuenta con una vista para resumir las nuevas solicitudes y evaluar la viabilidad antes de involucrar a las partes interesadas pertinentes.

Con su vista Tablero Kanban, el seguimiento del estado y la categoría de cada petición de oferta resulta muy sencillo. Además, cuenta con una vista de calendario para alinear los presupuestos con el calendario del proyecto.

Funciones clave:

Gestione y convierta varias peticiones de oferta con la agrupación basada en estados

Comparta costes de servicio precisos con Campos personalizados como experiencia, tiempo y requisitos de personal

Ideal for: Small businesses and teams looking for a status-based approach to RFQ management

➡️ Más información: 10 Mejores Plantillas de Formularios de Solicitud de Proyectos para Equipos

3. Plantilla de Formulario de Presupuesto de Servicio ClickUp*

Formulario de oferta de servicio ClickUp

¿Quiere gestionar la productividad de los equipos y optimizar las peticiones de oferta? Plantilla de formulario de oferta de servicios de ClickUp es una gran elección.

Esta plantilla le ayuda a crear presupuestos de servicios detallados y profesionales con facilidad. También ahorra tiempo con un formulario listo para usar que captura la información de servicio necesaria para garantizar que sus peticiones de oferta sean coherentes y no pasen por alto detalles críticos.

La plantilla ofrece una completa gestión de presupuestos con diez Campos personalizados y cinco vistas dedicadas. Estos elementos clave también profundizan en los detalles del servicio y los posibles cronogramas. Además, facilita una comunicación fluida mediante comentarios, reacciones y asignación de tareas.

Funciones clave:

Asigne tareas en función de la descripción del proyecto de solicitud de oferta y la capacidad del equipo con la herramienta integrada ClickUp Vista Carga de trabajo Mantenga a todo el mundo y a todos los planes de acción de la petición de oferta en la misma página con la herramienta de mensajería específica de la plantilla, Chat ClickUp Ideal para: Equipos orientados al servicio con un gran volumen de peticiones de oferta



➡️ Más información: 10 Free Business Price Quote Templates in Word & Excel (en inglés)

4. Plantilla de propuesta de presupuesto ClickUp

Plantilla de propuesta de presupuesto de ClickUp

En Plantilla de propuesta de presupuesto ClickUp está diseñada para aprobar su presupuesto con las últimas ofertas. Esta alternativa en Excel le permite dar cuenta de todos los costes relevantes de la petición de oferta antes de su aprobación.

La hoja principal de la plantilla de documento registra cronogramas claros y detalles del proyecto. Tiene seis subpáginas para personal, logística, materiales y cálculos de eventos. Así se asegura de tener en cuenta todas las mejores ofertas en su aprovisionamiento.

La presentación de la solicitud de oferta, sin complicaciones, también puede adaptarse para subcontratar proyectos o eventos enteros. Cada tabla correlaciona los costes interfuncionales para alinear las peticiones de oferta con los centros de costes adecuados.

Funciones clave:

Estructure y presente resúmenes completos de las peticiones de oferta con una subpágina de resumen centrada en lo más destacado

Cree resúmenes automatizados y recupere información analítica para la justificación de costes con el asistente de IA integrado, Cerebro ClickUp Ideal for: Equipos de proyecto que integran las peticiones de oferta en los pliegos de condiciones presupuestos de proyectos

5. Plantilla de propuesta de subvención ClickUp

Impulse la financiación de proyectos y asegure los costes de los presupuestos más rentables con la plantilla de propuesta de subvención de ClickUp

En Plantilla de propuesta de subvención ClickUp ayuda a las empresas a mejorar la gestión de peticiones de oferta y flujos de trabajo mediante esfuerzos centrados en la financiación de proyectos.

Incluye campos de datos clave, como tareas de financiación, costes iniciales y métricas de rendimiento. La plantilla también garantiza la rendición de cuentas correlacionando las prioridades de las tareas, las fechas límite y las responsabilidades. Este enfoque estructurado facilita el seguimiento del progreso de la financiación de la investigación.

Al agrupar las tareas en función de la fase de la propuesta, la plantilla da paso a envíos de peticiones de oferta procesables. También cuenta con una vista del calendario del proyecto para alinear las propuestas de petición de oferta con los hitos del proyecto. Tanto si se trata de contratar servicios como de elaborar ofertas de financiación, esta plantilla mantiene las metas de las subvenciones precisas y bien alineadas.

Funciones clave:

Mejorargestión de propuestas con actualizaciones automatizadas de tareas y control de tiempo

Diferencie las prioridades de financiación de las subvenciones con una documentación clara de los valores facturados, los costes de los saldos y los resultados

Ideal para: Organizaciones que gestionan flujos de trabajo de RFQ centrados en proyectos financiados mediante subvenciones

6. Plantilla de propuesta de negocio ClickUp

Plantilla de propuesta de negocio de ClickUp

Si desea integrar las peticiones de oferta en su plan de empresa, Plantilla de propuesta de negocio de ClickUp es una opción muy completa. La plantilla ofrece vistas Lista prediseñadas que realizan un seguimiento de cada fase del proceso de solicitud de oferta, desde la solicitud inicial hasta el envío final.

Los Campos personalizados de esta plantilla capturan detalles críticos como requisitos de servicio, expectativas de presupuesto e información sobre el proveedor. Además, incluye plantillas de correo electrónico listas para usar para enviar mensajes profesionales a los proveedores potenciales.

¿Necesita más orientación? ClickUp incluye una Guía de introducción que le guiará a lo largo de todo el proceso. Esta plantilla de solicitud de oferta gratuita/a es la solución todo en uno para gestionar los ingresos de nuevas empresas y conseguir los mejores acuerdos.

Funciones clave:

Visualice la tasa de completada de cada propuesta de petición de oferta con una vista personalizada de los pasos de la propuesta de empresa

Póngase en contacto con los proveedores en las peticiones de oferta de alta prioridad con una combinación de plantillas de correo electrónico y una lista de prioridades en tiempo real

Ideal para: Empresas que elaboran peticiones de oferta para alinearlas con el crecimiento de la empresa y la generación de ingresos

7. Plantilla de propuesta de servicios ClickUp

Plantilla de propuesta de servicios ClickUp

En Plantilla de propuesta de servicio ClickUp está diseñada para ofrecer propuestas de petición de oferta tangibles con algo tan matizado como un servicio. Esta plantilla estructurada y profesional cubre toda la información esencial, desde los datos de contacto hasta el alcance del servicio.

También permite a las empresas esbozar claramente la descripción del proyecto, los antecedentes de la empresa y sus objetivos. Esta plantilla incluye elementos clave como entregables, dependencias y cronogramas estimados, perfectos para un desglose de costes realista.

También ofrece secciones para negociaciones de precios, firmas finales y logotipos de empresa. La plantilla también es fácil de personalizar para adaptarla a los temas de su marca.

Funciones clave:

Modifique secciones fácilmente para modelos de precios complejos, incluidos precios por niveles o paquetes de servicios, para adaptarse mejor a las necesidades del cliente

Colabore con los miembros del equipo o las partes interesadas antes del envío final de la petición de oferta con la edición en directo y diversos permisos

Ideal for: Empresas que buscan propuestas de RFQ con modelos de precios flexibles

8. Plantilla de solicitud y aprobación de proyectos ClickUp

Plantilla de solicitud y aprobación de proyectos ClickUp

En Plantilla de solicitud y aprobación de proyectos ClickUp es una solución que ofrece una panorámica instantánea del estado de sus peticiones de oferta y del proceso de licitación.

Esta solución gratuita/a de gestión de solicitudes genera nuevas tareas con detalles como descripción, prioridad, cronograma y recursos. Realiza un seguimiento de cómo estrategias de adquisición desarrollar con estados personalizados incrementales como nuevas solicitudes, revisiones y aprobaciones.

La plantilla permite una edición sencilla, la retirada de tareas y la integración del flujo de trabajo, y cuenta con un permiso seguro para gestionar cada oferta sellada de forma profesional.

Funciones clave:

Visualice todas las negociaciones y el desarrollo de las peticiones de oferta en una carpeta de hoja de ruta específica

Completar las tareas de RFQ antes de la fecha límite de envío con la agrupación de estados y la vista Kanban

Ideal para: Jefes de proyecto y equipos que prefieren una única solución para llevar las peticiones de oferta desde la fase de solicitud hasta la aprobación

🏆 Bonificación: Aquí tiene una guía completa sobre dominar las solicitudes de propuestas de marketing si está pensando en acudir a una agencia de marketing externa para su próxima campaña de marca.

Agilice los nuevos requisitos de contratación con ClickUp

Una plantilla de petición de oferta es fundamental para obtener los mejores precios de los proveedores y mejorar las negociaciones. Simplifica el proceso de cotización, garantiza la coherencia y fortalece las relaciones con los proveedores.

Las plantillas de RFQ de Excel que hemos cubierto son un excelente comienzo para este proceso.

Sin embargo, los límites de Excel no son adecuados para la gestión de presupuestos a gran escala o a largo plazo.

Ahí es donde ClickUp destaca. Sus plantillas ofrecen colaboración en tiempo real, automatización de tareas e integración perfecta con otras herramientas de empresa. ClickUp también destaca por su inteligencia artificial y sus completas funciones de gestión empresarial.

No lo dude Regístrate en ClickUp ¡y empieza hoy mismo!