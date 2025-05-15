Los 10 mejores programas para crear formularios fáciles y personalizables

¿Conoce esa sensación de abrir un formulario y arrepentirse al instante? Quizás sea una lista interminable de campos lo que le desanima, quizás sean unas instrucciones confusas o, lo peor de todo, que le pidan introducir demasiados números de teléfono.

Ahora bien, si eres tú quien crea el formulario, lo último que quieres es que la gente suspire y cierre la pestaña.

Un buen software de creación de formularios en línea le ayuda a evitarlo.

Con la herramienta adecuada, puede crear formularios que se completan rápidamente, son fáciles de navegar y se adaptan a sus necesidades. Estas son algunas de las mejores opciones para facilitar la creación (y la cumplimentación) de formularios. 💪🏼

Los mejores programas para crear formularios de un vistazo

Estas son nuestras mejores opciones para el mejor software de creación de formularios:

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios ClickUp – Creación automática de tareas a partir de las respuestas de los formularios. – Lógica condicional. – Información basada en IA con ClickUp Brain. – Personalización de formularios y paneles. Ideal para equipos de todos los tamaños que necesitan automatización de flujos de trabajo, integración de tareas e información en tiempo real a partir de los formularios enviados. Plan Free disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones. Typeform – Interfaz de una pregunta a la vez – Lógica de ramificación y personalización – Mapas de calor y análisis – Más de 120 integraciones Ideal para pequeñas empresas y profesionales del marketing que crean encuestas interactivas y conversacionales. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 29 $ al mes; personalizaciones disponibles para corporaciones. Jotform – Más de 10 000 plantillas – Automatización de PDF y firmas electrónicas – Integraciones de pago – Cumplimiento de la HIPAA Ideal para pymes y organizaciones sanitarias que necesitan flexibilidad en los formularios, seguridad en el manejo de los datos y cobro de pagos. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 39 $ al mes; personalizaciones disponibles para corporaciones. Microsoft Forms – Colaboración en tiempo real en aplicaciones de Office – Integración con Outlook/Teams – Sincronización con Excel – Uso compartido de códigos QR Ideal para equipos del ecosistema Microsoft 365 que necesitan una colaboración interna fluida. Los planes de pago comienzan en 7,20 $ por usuario al mes (a través de Microsoft 365). Formstack – Automatización de flujos de trabajo y generación de documentos. – Cifrado de campos y cumplimiento de HIPAA/PCI/GDPR. – Lógica condicional y portales de marca. Ideal para equipos empresariales de sectores regulados que necesitan flujos de trabajo de datos seguros y automatizados. Los planes de pago comienzan en 99 $ al mes; personalizaciones disponibles para corporaciones. Zoho Forms – Integración con CRM – Acceso a formularios sin conexión – Compatibilidad con varios idiomas – Flujos de trabajo automatizados Ideal para empresas con un presupuesto limitado que necesitan sincronizar CRM y realizar recopilación de datos flexible. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $ al mes. Formularios de Google – Resultados en tiempo real en Sheets– Incorporación en sitios web– Integración de imágenes/vídeos– Lógica de secciones Ideal para personas y equipos que necesitan una herramienta de formularios gratis y sin complicaciones con análisis básicos. Plan Free disponible. Paperform – Controles de diseño y CSS personalizados – Calculadoras de presupuestos y venta de productos – Campos de citas y firmas electrónicas Ideal para pymes y creativos preocupados por el diseño que necesitan formularios estéticos e interactivos. Los planes de pago comienzan en 29 $ al mes. Wufoo – Tiempo de actividad fiable – Lógica condicional y validación de campos – Programación de informes – Integraciones de pago Ideal para equipos que necesitan un creador de formularios estable y a largo plazo con funciones básicas de personalización y análisis. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 22 $ al mes. Forms. app – Creador de formularios con tecnología de IA – Multilingüe (más de 100 idiomas) – Puntuación y certificados personalizados – Personalización CSS Ideal para equipos globales, educadores y creadores de cuestionarios que necesitan formularios multilingües y herramientas de autoevaluación. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 5 $ al mes.

¿Qué es un creador de formularios?

Un creador de formularios es una herramienta digital que ayuda a particulares y empresas a crear formularios estructurados para recopilar, organizar y gestionar información de forma eficiente.

Elimina la necesidad de introducir datos manualmente y de realizar procesos en papel, ya que permite a los usuarios diseñar formularios personalizables con diversos campos de entrada, como cuadros de texto, menús desplegables, botones de opción, casillas de selección y opciones de carga de archivos.

Estos formularios en línea tienen múltiples usos, entre los que se incluyen recopilar opiniones de los clientes, procesar registros, realizar encuestas, gestionar solicitudes de empleo y tramitar solicitudes internas.

La mayoría de los programas para crear formularios incluyen editores de arrastrar y soltar, campos personalizados y funciones de automatización para facilitar la creación de formularios. Muchas herramientas también se integran con aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes (CRM), plataformas de correo electrónico y sistemas de flujo de trabajo para mantener las respuestas organizadas.

🧠 Dato curioso: Los antiguos egipcios utilizaban formularios primitivos para registrar impuestos, datos censales y transacciones comerciales en rollos de papiro. Estos fueron algunos de los primeros ejemplos de recopilación de información estructurada.

¿Qué debe buscar en un software de creación de formularios?

La elección del software de creación de formularios adecuado depende de sus necesidades, pero ciertas funciones garantizan una experiencia más fluida y una mejor recopilación de datos. Esto es lo que debe buscar:

Plantillas personalizables: acceda a acceda a formularios prediseñados para equipos de software , solicitudes de empleo, inscripciones a eventos, encuestas de opinión y aprobaciones para ahorrar tiempo de configuración.

Lógica condicional: cree formularios dinámicos que muestren u oculten campos específicos en función de las respuestas del usuario. Esto mantiene la relevancia de los formularios, minimiza el desorden y mejora la experiencia del usuario.

Formularios de varios pasos: Divida los formularios largos en secciones más pequeñas con indicadores de progreso para mantener el interés de los usuarios y reducir el abandono de los formularios.

Carga de archivos: permita a los usuarios adjuntar vídeos, imágenes o documentos directamente, eliminando la necesidad de realizar envíos por correo electrónico separados.

Diseño adaptado a dispositivos móviles: asegúrate de que los formularios se ajustan a diferentes tamaños de pantalla para que los usuarios puedan completarlos en cualquier dispositivo.

Notificaciones en tiempo real: reciba alertas instantáneas por correo electrónico, Slack o aplicaciones móviles cuando se envíen nuevas respuestas, lo que garantiza un seguimiento rápido.

Personalización de marca: personalice los formularios con su logotipo, colores y fuentes para mantener una identidad de marca coherente en todas las interacciones con los usuarios.

Herramientas de colaboración: comparta el acceso de edición con los miembros del equipo, añada comentarios y realice el seguimiento de los cambios en tiempo real para agilizar el proceso de revisión y mejorar la colaboración del equipo.

Opciones de exportación de datos: Descargue las respuestas en formatos CSV, Excel o PDF para facilitar la elaboración de informes y el análisis.

Funciones de seguridad: Proteja los datos confidenciales con cifrado, verificación CAPTCHA y controles de acceso basados en roles. Garantice el cumplimiento de normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) para cumplir con los requisitos legales y de privacidad.

📮 ClickUp Insight: Los equipos que no tienen acceso centralizado a los detalles del trabajo a menudo se enfrentan a información dispersa, solicitudes perdidas y seguimientos constantes. Los equipos con bajo rendimiento son cinco veces más propensos a enfrentarse a estos retos, lo que ralentiza el progreso y crea obstáculos innecesarios. Además, el 80 % de estos equipos siguen atascados en tareas rutinarias debido a la falta de automatización. ClickUp simplifica todo el proceso con su software de gestión de tareas. Los formularios convierten automáticamente las respuestas en tareas, las asignan a la persona adecuada y marcan los elementos urgentes. La información basada en IA ayuda a los equipos a detectar tendencias y actuar con mayor rapidez. Los paneles proporcionan visibilidad en tiempo real de las respuestas, para que no se pase nada por alto.

Los mejores creadores de formularios que puedes utilizar

Algunos creadores de formularios son muy sencillos, mientras que otros te hacen pasar por mil dificultades. Para ayudarte a encontrar el más adecuado, aquí tienes las mejores opciones que ofrecen personalización, facilidad de uso y funciones inteligentes. 📝

1. ClickUp (el mejor para la automatización de flujos de trabajo y la integración de tareas)

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por la inteligencia artificial, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente. Pero lo que la distingue como software de creación de formularios en línea es la fluidez con la que conecta los envíos de formularios con sus flujos de trabajo.

Formularios ClickUp

Cree formularios personalizados en ClickUp. Recopile datos estructurados con ClickUp Formularios para obtener información clara y útil.

Cuando los equipos reciben respuestas a los formularios, a menudo necesitan tomar medidas inmediatas.

ClickUp Forms lo hace muy fácil, ya que convierte automáticamente cada envío en una tarea. Supongamos que un equipo de TI se encarga de gestionar los informes de incidencias. Cuando un usuario rellena un formulario describiendo un problema, se crea una tarea de ClickUp, se clasifica como informe de incidencia y se asigna a un desarrollador en función de la carga de trabajo.

Además, con Forms Hub, los equipos también disponen de una ubicación centralizada para acceder y gestionar todos los formularios, lo que simplifica el proceso de creación, uso compartido y visualización de formularios en diversos casos de uso, como encuestas o informes de incidencias.

Automatizaciones de ClickUp

La automatización va un paso más allá al encargarse del trabajo repetitivo. Por ejemplo, un equipo de contratación que utilice formularios como sistema de seguimiento de candidatos puede establecer reglas para clasificar y asignar automáticamente las solicitudes recibidas.

Automatice los flujos de trabajo repetitivos con ClickUp Automatización en Formularios.

Supongamos que un candidato responde a un formulario para solicitar un rol de ingeniero de software. Puede crear una automatización personalizada en ClickUp para asignar la tarea al reclutador técnico al instante, pasarla a la fase de «selección inicial» y notificarlo al responsable de contratación.

Si el candidato cumple con los criterios clave, el sistema puede desencadenar un correo electrónico automático invitándole a una entrevista, lo que ahorra al equipo horas de procesamiento manual.

La personalización también desempeña un rol importante a la hora de hacer que los formularios sean más eficaces. La lógica condicional de Forms muestra u oculta preguntas en función de las respuestas, lo que hace que los formularios sean más relevantes.

Mejora la recopilación de datos con la lógica condicional de ClickUp Forms.

Supongamos que su equipo de RR. HH. está realizando una encuesta de opinión a los empleados. Si alguien responde que es un «empleado remoto», aparecerán preguntas adicionales sobre el apoyo a la oficina en casa, mientras que a los empleados que trabajan in situ se les harán preguntas sobre las instalaciones de la oficina. De este modo, los formularios se mantienen organizados y concisos, sin saturarlos con campos innecesarios.

ClickUp Brain

Identifique las tendencias en los datos de los formularios más rápidamente con ClickUp Brain.

¿Y si su creador de formularios incluyera IA que facilitara el análisis de las respuestas?

ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, analiza los envíos y extrae información clave, por lo que los equipos no tienen que revisar cada respuesta manualmente para identificar tendencias.

Supongamos que un equipo de soporte al cliente recopila comentarios sobre una actualización reciente de software. ClickUp Brain puede resumir los problemas recurrentes, como los usuarios que tienen dificultades con una nueva interfaz o que informan de más fallos, lo que ayuda al equipo a priorizar las soluciones más rápidamente.

ClickUp incluso proporciona plantillas de formularios de comentarios listas para usar que agilizan el proceso.

Captura, organiza y actúa en función de los comentarios con la plantilla de formulario de comentarios plug-and-play de ClickUp.

Por ejemplo, la plantilla de formulario de comentarios de ClickUp ayuda a las empresas a recopilar comentarios estructurados y automatizar los siguientes pasos. Las diferentes vistas, como la lista de recomendaciones generales, la tabla de comentarios y la tabla de valoración de proveedores, facilitan el análisis de las respuestas y la detección de tendencias.

Las mejores funciones de ClickUp

Obtenga una panorámica clara de las respuestas: Realice el seguimiento de los comentarios recibidos en tiempo real a través de Realice el seguimiento de los comentarios recibidos en tiempo real a través de los paneles de ClickUp , lo que facilita la identificación de tendencias y la toma de medidas.

Añada su marca a los formularios: personalice todo, desde las imágenes de portada y los fondos hasta los colores de los botones, creando una experiencia perfecta para los encuestados.

Facilite el rellenado de los formularios: añada bloques informativos y descripciones de las preguntas para proporcionar a los encuestados instrucciones claras, directrices o contexto adicional justo donde lo necesitan.

Mejora la claridad de los formularios con elementos visuales: inserta imágenes, iconos o separadores junto a las preguntas para dividir los formularios largos y mejorar la experiencia del usuario.

Limitaciones de ClickUp

ClickUp Formularios no pueden procesar pagos en línea, lo que los hace menos ideales para formularios de pedido o inscripciones a eventos de pago.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta opinión de Reddit destacó:

Me gusta mucho el aspecto de la función Formularios. Parece intuitiva y la función de IA es bastante interesante. No recibo muchas respuestas a los formularios, pero puedo ver cómo esto ahorraría tiempo si se están clasificando constantemente comentarios o solicitudes. Además, te permiten personalizar más los formularios. He probado las imágenes de portada y los colores de los botones, y es agradable no tener que quedarse con los valores predeterminados.

Me gusta mucho el aspecto de la función Formularios. Parece intuitiva y la función de IA es bastante interesante. No recibo muchas respuestas a los formularios, pero puedo ver cómo esto ahorraría tiempo si se están clasificando constantemente comentarios o solicitudes. Además, te permiten personalizar más los formularios. He probado las imágenes de portada y los colores de los botones, y es agradable no tener que limitarse a los valores predeterminados.

2. Typeform (el mejor para experiencias de encuestas interactivas y fáciles de usar para usuarios)

a través de Typeform

Muchas encuestas parecen robóticas e impersonales, pero Typeform cambia por completo esta experiencia.

La plataforma transforma los formularios tradicionales en conversaciones fluidas gracias a su característico enfoque de una pregunta por vez. Este ingenioso diseño mantiene el interés de los encuestados y aumenta significativamente las tasas de finalización en todos los ámbitos.

Su elegante interfaz no requiere conocimientos de diseño para crear formularios, especialmente gracias a las plantillas de formularios de admisión altamente personalizables que se adaptan perfectamente a la identidad de su marca. Entre bastidores, su intuitivo panel de análisis revela dónde pasan el tiempo los usuarios o dónde abandonan los formularios, lo que le ayuda a perfeccionar continuamente su enfoque para lograr el máximo impacto.

Las mejores funciones de Typeform

Cree escenarios ramificados basados en las respuestas de los usuarios que guíen automáticamente a los encuestados a través de rutas personalizadas en función de sus respuestas anteriores.

Diseñe formularios con temas personalizados y elementos de marca que mantengan la identidad de su empresa y garanticen una experiencia visual coherente.

Analice los puntos de abandono mediante mapas de calor detallados y métricas de finalización para identificar exactamente dónde los usuarios abandonan sus formularios y realizar mejoras específicas.

Conéctese directamente con más de 120 aplicaciones de terceros para garantizar que los datos recopilados fluyan sin problemas a sus sistemas de flujo de trabajo existentes sin necesidad de transferencias manuales.

Limitaciones de Typeform

La versión gratuita permite la creación de formularios ilimitados, pero limita la recopilación de datos a 10 respuestas al mes.

Typeform no guarda los envíos incompletos, lo que puede provocar la pérdida de datos valiosos si los encuestados abandonan el formulario antes de completarlo.

Se han recibido informes de encuestados que han experimentado dificultades al intentar enviar los formularios completados.

Precios de Typeform

Free

Básico: 29 $ al mes

Además: 59 $ al mes.

Empresa: 99 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Typeform

G2: 4,5/5 (más de 800 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Typeform?

Esto es lo que destacó en una reseña de G2:

Lo que me gusta de Typeform es su interfaz fácil de usar. Su diseño y sus opciones de personalización nos permiten crear formularios diferentes a los existentes. Me gusta lo fluido que funciona al rellenarlo, ofrece una experiencia refrescante. Lo único que no me gusta de Typeform es el precio. En los planes gratuitos y básicos, las funciones son muy limitadas y se podrían aumentar las respuestas. Además, las funciones de carga de archivos no están disponibles en el plan gratuito.

Lo que me gusta de Typeform es su interfaz fácil de usar. Su diseño y opciones de personalización nos permiten crear formularios diferentes a los existentes. Me gusta lo fluido que funciona al rellenarlo, ofrece una experiencia refrescante. Lo único que no me gusta de Typeform es el precio. En los planes gratuitos y básicos, las funciones son muy limitadas y se podrían aumentar las respuestas. Además, las funciones de carga de archivos no están disponibles en el plan gratuito.

🔍 ¿Sabías que...? Esos molestos formularios CAPTCHA que te piden que hagas clic en semáforos o escribas letras distorsionadas se diseñaron originalmente para bloquear los bots de spam. También ayudan a entrenar a la IA, enseñándole a reconocer imágenes, texto e incluso señales de tráfico para los coches autónomos.

3. Jotform (el mejor por su amplia selección de plantillas y versatilidad)

a través de Jotform

Buscar sin cesar la plantilla de formulario adecuada se vuelve aburrido rápidamente. Afortunadamente, Jotform resuelve este problema con su enorme biblioteca de más de 10 000 plantillas que cubren prácticamente todos los escenarios empresariales imaginables.

Este veterano creador de formularios logra un equilibrio perfecto, ya que combina una funcionalidad intuitiva de arrastrar y soltar con opciones de personalización sorprendentemente potentes. A los propietarios de pequeñas empresas les encanta especialmente la función integrada para formularios de pago, que elimina la necesidad de sistemas de procesamiento de pagos independientes.

Además, la plataforma destaca por su cumplimiento en materia de seguridad, ya que ofrece formularios que cumplen con la HIPAA, lo que proporciona a los proveedores de atención médica y otras industrias reguladas la tranquilidad que tanto necesitan.

Las mejores funciones de Jotform

Convierta los formularios enviados en documentos PDF profesionales que se rellenan automáticamente con los datos recopilados, lo que elimina horas de trabajo de transferencia manual y reduce los errores.

Acepta pagos a través de múltiples pasarelas, incluyendo PayPal, Square y Stripe, mientras mantienes a los clientes en tu formulario sin redirigirlos a sitios externos.

Cree formularios de programación de citas con integración del Calendario que bloquea automáticamente los horarios y envía correos electrónicos de confirmación a ambas partes.

Almacene los archivos cargados con seguridad en la nube mediante carpetas estructuradas y permisos personalizables para mantener los documentos organizados y accesibles.

Limitaciones de Jotform

Ofrece una flexibilidad de diseño con un límite, lo que restringe la capacidad de crear diseños altamente personalizados.

Algunos usuarios informan de que los formularios pueden no mostrarse de forma óptima en dispositivos móviles, lo que puede provocar problemas de usabilidad.

El plan Free solo ofrece 100 MB de espacio de almacenamiento para guardar los archivos subidos a través de los formularios.

Precios de Jotform

Free

Bronce: 39 $ al mes

Plata: 49 $ al mes

Gold: 129 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jotform

G2: 4,7/5 (más de 3490 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2410 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jotform?

Esto es lo que opinó un crítico de G2:

Aunque Jotform es bastante robusto en cuanto a funciones, funciones, widgets, etc., muchos de ellos están obsoletos y anticuados, mientras que estamos entrando en una era de software autodesarrollado, sin código o con poco código, que puede cumplir muchos de estos objetivos de manera más eficiente y, en ocasiones, con mayor personalización.

Aunque Jotform es bastante robusto en cuanto a funciones, características, widgets, etc., gran parte de ellos están obsoletos y anticuados, mientras que estamos entrando en una era de software autodesarrollado, sin código o con poco código, que puede cumplir muchos de estos objetivos de manera más eficiente y, en ocasiones, con mayor personalización.

4. Microsoft Forms (ideal para usuarios del ecosistema Microsoft 365)

a través de Microsoft Learn

Microsoft Forms se integra fácilmente en los flujos de trabajo existentes de Office, lo que facilita a los equipos la creación de encuestas durante las reuniones, el perfeccionamiento conjunto de las preguntas en tiempo real y la visualización de las respuestas directamente en hojas de cálculo de Excel para su análisis instantáneo. Los educadores valoran especialmente la rapidez con la que pueden crear cuestionarios de autoevaluación que les ahorran horas de trabajo manual.

La plataforma viene incluida en la mayoría de las suscripciones a Office, lo que elimina la necesidad de asignaciones presupuestarias adicionales.

Para las organizaciones preocupadas por la seguridad, Microsoft Forms ofrece protección de datos de nivel corporativo, lo que mantiene la información confidencial a salvo dentro del ecosistema de confianza de Microsoft.

Las mejores funciones de Microsoft Forms

Colabora en la creación de formularios con los miembros de tu equipo en tiempo real, lo que permite que varias personas realicen la edición de preguntas, opciones y ajustes simultáneamente sin problemas de control de versiones.

Comparte formularios a través de los canales de Teams para obtener comentarios y distribución inmediatos, manteniendo toda la comunicación sobre el formulario en una ubicación centralizada.

Inserte formularios directamente en los correos electrónicos de Outlook, lo que facilita a los destinatarios responder sin salir de su bandeja de entrada.

Genere códigos QR para facilitar el acceso a los formularios en eventos o ubicaciones físicas sin necesidad de que los usuarios tengan que escribir largas direcciones URL en sus dispositivos móviles.

Diseñe formularios en varios idiomas para llegar a un público diverso y garantizar la accesibilidad para todos los usuarios.

Limitaciones de Microsoft Forms

No admite opciones de personalización avanzadas como CSS o HTML personalizados, lo que puede limitar la flexibilidad del diseño y la imagen de marca.

Opciones mínimas de integración con productos de terceros fuera de los productos de Microsoft.

Precios de Microsoft Forms

Business Basic: 7,20 $ al mes por usuario.

Estándar empresarial: 15 $ al mes por usuario

Business Premium: 26,40 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (más de 360 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 270 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Teams?

Un crítico de Capterra lo expresó así:

Los informes que se generan automáticamente son estupendos, pero sería fantástico poder seleccionar el tipo de gráfico que se muestra. Para algunas cosas me gustan los gráficos circulares y para otras, los gráficos de barras. Actualmente, la única forma de hacerlo es exportar los datos a Excel y crear allí los gráficos.

Los informes que se generan automáticamente son estupendos, pero sería fantástico poder seleccionar el tipo de gráfico que se muestra. Para algunas cosas me gustan los gráficos circulares y para otras, los gráficos de barras. Actualmente, la única forma de hacerlo es exportar los datos a Excel y crear allí los gráficos.

🧠 Dato curioso: El primer pedido online de la historia fue una pizza de Pizza Hut en 1994, utilizando uno de los primeros formularios web. Esto ayudó a allanar el camino para los modernos formularios de pago del comercio electrónico.

5. Formstack (el mejor para la automatización de documentos y la creación de flujos de trabajo)

a través de Formstack

Formstack va más allá de la simple creación de formularios para ofrecer una plataforma completa de recopilación de datos y automatización de formularios. Destaca por convertir los datos recopilados en documentos, contratos e informes pulidos sin necesidad de reformatearlos manualmente.

El creador visual de flujos de trabajo transforma los complejos procesos de aprobación en experiencias digitales optimizadas. Muchos usuarios de corporaciones aprecian los ajustes detallados de permisos, que permiten a los equipos colaborar manteniendo los controles de acceso adecuados.

Las mejores funciones de Formstack

Mantenga el cumplimiento de las normativas y estándares del sector, incluidos HIPAA, GDPR y PCI DSS, gracias a las funciones de seguridad y los procesos de gestión de datos integrados.

Envíe los formularios a través de flujos de trabajo de aprobación personalizados que notifican automáticamente a las personas adecuadas en el momento oportuno en función del contenido del formulario o los criterios de envío.

Cifre los campos de datos confidenciales para mejorar la seguridad. El cifrado a nivel de campo protege información específica sin comprometer todo el software de la base de datos

Genere documentos a partir de la información recopilada de forma automática, creando contratos, informes y correspondencia con un formato perfecto sin necesidad de realizar entradas manuales de datos.

Cree portales con su marca para diferentes departamentos o clientes que mantengan experiencias coherentes, al tiempo que segmentan los datos de forma adecuada para garantizar la privacidad y la seguridad.

Limitaciones de Formstack

La interfaz de usuario puede resultar difícil de navegar, ya que requiere pasos adicionales para acceder al módulo Formularios.

Las opciones de fuente y formato tienen un límite, lo que restringe la personalización.

La clonación de formularios a menudo altera los campos, lo que genera más trabajo en lugar de agilizar el proceso.

Las actualizaciones recientes eliminaron el soporte para CSS para ajustar el ancho de los formularios, lo que establece un límite en la flexibilidad del diseño.

Precios de Formstack

Formularios: 99 $ al mes

Suite: 299 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Formstack

G2: 4,4/5 (450 opiniones)

Capterra: 4/5 (más de 110 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Formstack?

Una reseña de TrustRadius lo describió así:

Para la mayoría de los fines, Formstack Forms es realmente bueno. Puede hacer todo tipo de preguntas, dividir el formulario en varias páginas y guardar su progreso para volver más tarde. Por otro lado, no es muy agradable estéticamente y no le ofrece mucho control sobre los elementos estilísticos (como la fuente, el tamaño y el espaciado). Estas características darían un toque final a Formstack Forms que realmente lo diferenciaría del resto.

Para la mayoría de los fines, Formstack Forms es realmente bueno. Puede hacer todo tipo de preguntas, dividir el formulario en varias páginas y guardar su progreso para volver más tarde. Por otro lado, no es muy agradable estéticamente y no le ofrece mucho control sobre los elementos estilísticos (como la fuente, el tamaño o el espaciado). Estas características darían un toque final a Formstack Forms que realmente lo diferenciaría del resto.

🔍 ¿Sabías que...? Los estudios demuestran que los formularios en línea reducen drásticamente los errores en comparación con los formularios en papel, ya que pueden incluir validación, campos desplegables y campos obligatorios para garantizar respuestas precisas.

6. Zoho Forms (ideal para empresas con un presupuesto limitado que necesitan integración CRM)

a través de Zoho Forms

Zoho Forms ofrece una funcionalidad impresionante sin arruinarte, lo que lo hace ideal para empresas en crecimiento que cuidan su presupuesto. Se conecta a la perfección con el amplio ecosistema de Zoho, en particular con Zoho CRM, lo que permite que los datos de los clientes fluyan automáticamente hacia tu canal de ventas.

El software incluye funciones de recopilación de datos sin conexión, una función destacada que no tienen muchas alternativas más caras. Los creadores de formularios aprecian el generador de reglas intuitivo que permite una lógica condicional compleja sin necesidad de conocimientos técnicos.

La plataforma también incluye funciones prácticas como campos de firma digital y compatibilidad con varios idiomas desde el primer momento.

Las mejores funciones de Zoho Forms

Correlacione los campos de los formularios directamente con los registros CRM para que las nuevas entradas se rellenen automáticamente en los perfiles de cliente correctos sin duplicar la introducción de datos.

Programa formularios recurrentes para la recopilación periódica de datos que se pueden enviar automáticamente a los destinatarios con periodicidad diaria, semanal, mensual o en intervalos personalizados.

Transforme documentos como PDF e imágenes en formularios en línea con solo subirlos, lo que agiliza el proceso de creación de formularios.

Configure acciones de automatización basadas en criterios de envío que activen correos electrónicos, notificaciones o transferencias de datos cuando se cumplan condiciones específicas.

Registra automáticamente la ubicación en la que se rellena un formulario, lo que proporciona un valioso contexto a los datos recopilados.

Limitaciones de Zoho Forms

Los usuarios han informado de dificultades con el diseño de formularios y limitaciones en el diseño.

Los formularios que contienen campos de pago no permiten a los encuestados descargar documentos directamente después del envío.

El análisis de formularios carece de profundidad en comparación con las herramientas especializadas.

Precios de Zoho Forms

Free

Básico: 12 $ al mes

Estándar: 30 $ al mes

Profesional: 60 $ al mes

Premium: 110 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Zoho Forms

G2: 4,4/5 (más de 160 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Forms?

Vea lo que opinó este crítico de Capterra:

Este software es muy fácil de usar y me ha ahorrado mucho tiempo. Como a menudo tenemos que modificar un formulario, Zoho Forms me permite cambiar solo esa sección, de forma rápida y sin complicaciones. Una vez enviado, el formulario se envía por correo electrónico directamente al destinatario o destinatarios requeridos, lo que se configura fácilmente en los ajustes de cada formulario. Lo que me resulta más frustrante es el hecho de que no puedo eliminar usuarios y tengo que escribir al Soporte para que los eliminen.

Este software es muy fácil de usar y me ha ahorrado mucho tiempo. Como a menudo tenemos que modificar un formulario, Zoho Forms me permite cambiar solo esa sección, de forma rápida y sin complicaciones. Una vez enviado, el formulario se envía por correo electrónico directamente al destinatario o destinatarios requeridos, lo que se configura fácilmente en los ajustes de cada formulario. Lo que me resulta más frustrante es el hecho de que no puedo eliminar usuarios y tengo que escribir al servicio de soporte para que los eliminen.

7. Google Forms (ideal para una colaboración rápida y sin costes entre equipos)

a través de Google Forms

Google Forms elimina la complejidad para centrarse en la velocidad y la accesibilidad. La plataforma permite a los equipos lanzar encuestas, recopilar comentarios y registrar inscripciones sin gastar ni un solo dólar ni un minuto en formación.

Las respuestas se organizan automáticamente en hojas de cálculo, creando resúmenes visuales instantáneos a través de tablas y gráficos. La colaboración se produce de forma natural a través de los mecanismos familiares de Google Drive: comparta el acceso de edición con sus compañeros de trabajo o enlaces de solo vista con el público.

Muchas organizaciones comienzan su andadura en la recopilación de datos con Google Forms antes de pasar a herramientas especializadas a medida que sus necesidades se vuelven más complejas.

Las mejores funciones de Google Forms

Configure alertas por correo electrónico para recibir notificaciones instantáneas cuando se envíe una nueva respuesta, lo que le permitirá iniciar acciones de seguimiento de inmediato.

Vea las respuestas actualizadas en tiempo real; los envíos llegan con tablas y gráficos automáticos que visualizan las tendencias a medida que se desarrollan.

Aplica códigos de inserción generados automáticamente para integrar los formularios en tu sitio web a la perfección, mejorando la interacción con los usuarios.

Inserte imágenes y vídeos de Google Drive directamente en las preguntas para proporcionar contexto visual o aclaraciones a los encuestados.

Utilice la función «Ir a la sección según la respuesta» para dirigir a los encuestados por diferentes rutas del formulario en función de sus respuestas.

Limitaciones de Google Forms

Requiere que los encuestados tengan una cuenta de Google para cargar archivos, lo que puede disuadir a los usuarios que no tienen una cuenta de participar.

Sin integraciones nativas para el procesamiento de pagos.

Carece de herramientas de análisis avanzadas integradas, lo que requiere el análisis manual de los datos o la integración con otras plataformas para obtener información detallada.

Las opciones de plantillas son bastante limitadas.

Precios de Google Forms

Free

Valoraciones y reseñas de Google Forms

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,7/5 (más de 11 030 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Forms?

Así es como un crítico de Capterra describió su experiencia:

Es muy fácil de usar y similar a otras alternativas de pago. Utilizo esta aplicación web para obtener comentarios de los clientes sobre los proyectos, ya que es fácil de gestionar las respuestas y fácil de configurar inicialmente. Mi área favorita es el ajuste, ya que se pueden establecer valores predeterminados para las preguntas y ajustar el estilo del formulario.

Es muy fácil de usar y similar a otras alternativas de pago. Utilizo esta aplicación web para obtener comentarios de los clientes sobre los proyectos, ya que es fácil de gestionar las respuestas y fácil de configurar inicialmente. Mi área favorita es la configuración, ya que se pueden establecer valores predeterminados para las preguntas y ajustar el estilo del formulario.

🧠 Dato curioso: Algunos formularios complicados, como las páginas de cancelación de suscripciones con patrones oscuros, están diseñados deliberadamente para que los usuarios se rindan y sigan suscritos durante más tiempo.

8. Paperform (ideal para empresas centradas en el diseño que necesitan una estética única)

a través de Paperform

Paperform destaca como el creador de formularios para diseñadores. Se centra en la estética sin sacrificar la funcionalidad, lo que permite la creación de experiencias únicas con los formularios que se asemejan más a páginas de destino cuidadosamente diseñadas.

Los creadores de formularios disfrutan de libertad en el diseño del diseño, incluida la posibilidad de añadir varias columnas, incrustar medios enriquecidos e implementar CSS personalizado para una imagen de marca perfecta al píxel. Las empresas de comercio electrónico aprecian especialmente las sofisticadas funciones de venta de productos, que incluyen la gestión de clientes y los recibos personalizables.

Además, la plataforma ofrece impresionantes capacidades de cálculo para generadores de presupuestos, calculadoras de precios y otras aplicaciones dinámicas.

Las mejores funciones de Paperform

Realice un seguimiento automático de los niveles de inventario de productos o espacios para eventos, evitando el exceso de reservas o la venta de elementos agotados gracias a las actualizaciones de disponibilidad en tiempo real.

Incorpore campos de citas para permitir a los usuarios reservar reuniones directamente a través de sus formularios, sincronizándose a la perfección con Google Calendar para agilizar la programación.

Cree temas y estilos únicos con acceso completo a HTML/CSS para un control visual total, al tiempo que mantiene interfaces de edición fáciles de usar para usuarios.

Incruste formularios como cuadros de diálogo/ventanas modales o experiencias a página completa con reglas de visualización avanzadas basadas en el comportamiento del usuario, el tiempo o las fuentes de referencia.

Permita a los encuestados proporcionar firmas electrónicas dentro de los formularios, agilizando procesos como los acuerdos contractuales y los formularios de consentimiento.

Limitaciones de Paperform

Algunos usuarios han informado de dificultades para acceder al soporte en tiempo real, ya que la plataforma carece de asistencia por teléfono o videollamada.

Los elementos de diseño pueden afectar ocasionalmente a la velocidad de carga de los formularios.

Hay un límite mensual impuesto al número de envíos de formularios.

Los usuarios señalaron dificultades a la hora de elaborar cuestionarios complejos, lo que indica posibles límites en la escalabilidad de la plataforma para necesidades complejas de recopilación de datos.

Precios de Paperform

Essentials: 29 $ al mes

Pro: 59 $ al mes

Empresa: 129 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Paperform

G2: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 95 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Paperform?

Directamente de una reseña de G2:

Nos encanta lo fácil que es crear formularios, desde utilizar sus plantillas prediseñadas hasta crearlos desde cero. Las plantillas son fáciles de personalizar, aunque con algunos límites (como solo dos columnas para preguntas en paralelo), pero todo lo demás funciona tan bien que esos límites no suponen ningún problema.

Nos encanta lo fácil que es crear formularios, desde utilizar sus plantillas prediseñadas hasta crearlos desde cero. Las plantillas son fáciles de personalizar, aunque con algunos límites (como solo dos columnas para preguntas en paralelo), pero todo lo demás funciona tan bien que esos límites no suponen ningún problema.

🔍 ¿Sabías que...? Un estudio reveló que las personas dedican más de 6,55 horas al año a rellenar formularios gubernamentales. Las leyes fiscales estadounidenses se encuentran entre las más confusas, lo que ha dado lugar a una industria de preparación de impuestos que mueve miles de millones de dólares.

9. Wufoo (el mejor para un rendimiento fiable a largo plazo)

a través de Wufoo

Wufoo es uno de los creadores de formularios originales que sigue ofreciendo un rendimiento constante año tras año. La plataforma prioriza la estabilidad sobre las funciones llamativas, aunque sus capacidades fiables se ocultan justo debajo de la superficie.

Su diseñador de temas crea formularios de aspecto profesional que se ajustan a la imagen de marca de la organización sin necesidad de conocimientos de CSS. La validación de campos garantiza la calidad de los datos antes de su envío, lo que reduce los errores y la necesidad de realizar seguimientos constantes. Los gestores de entradas agilizan la gestión de las respuestas, asignando a los miembros del equipo envíos específicos para garantizar la responsabilidad.

Las organizaciones con necesidades críticas de recopilación de datos valoran por encima de todo el historial probado de disponibilidad y fiabilidad de Wufoo.

Las mejores funciones de Wufoo

Aplica lógica condicional para mostrar u ocultar campos relevantes en función de las respuestas anteriores, creando experiencias optimizadas que se adaptan a la situación de cada encuestado.

Genere informes con gráficos y tablas personalizables que transforman los datos brutos de los formularios en información útil sin necesidad de exportarlos a herramientas de análisis independientes.

Programe informes automatizados para las partes interesadas que envíen resúmenes de datos actualizados directamente a las bandejas de entrada de los responsables de la toma de decisiones con periodicidad diaria, semanal o mensual.

Integre procesadores de pago para realizar transacciones seguras que se conectan a la perfección con los servicios más populares, al tiempo que se mantienen los estándares de cumplimiento PCI.

Limitaciones de Wufoo

Sus funciones de lógica condicional son básicas y carecen de funcionalidades avanzadas, como sentencias AND/OR o comandos NOT.

Las opciones de personalización son limitadas sin conocimientos de CSS.

Algunos usuarios han experimentado problemas con los sistemas de notificación, lo que ha provocado alertas perdidas o retrasadas sobre el envío de formularios.

La función de carga de archivos no está disponible en el plan Free, lo que limita su usabilidad.

Precios de Wufoo

Free

Starter: 22 $ al mes

Profesional: 39 $ al mes

Avanzado: 99 $ al mes

Ultimate: 249 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Wufoo

G2: 4,2/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (220 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wufoo?

Un crítico de G2 lo resumió así:

Me gusta que sea muy sencillo de usar y que te guíe paso a paso por el proceso de creación de una encuesta. Creo que la plataforma en sí parece un poco anticuada, le vendría bien una interfaz más moderna.

Me gusta que sea muy sencillo de usar y que te guíe paso a paso por el proceso de creación de una encuesta. Creo que la plataforma en sí parece un poco anticuada, le vendría bien una interfaz más moderna.

🧠 Dato curioso: ¿Alguna vez ha notado que algunos formularios en línea recuerdan lo que ha escrito si cierra accidentalmente la página? Eso es gracias al almacenamiento local, que evita la frustración de los usuarios al tener que volver a introducir la información.

10. Formulario. app (ideal para llegar a un mercado global multilingüe)

a través de Forms.app

Forms. app aborda de frente el reto de la recopilación de datos a nivel mundial. Tiene compatibilidad con más de 100 idiomas, lo que permite a las organizaciones implementar formularios a nivel internacional sin tener que reconstruirlos para cada mercado.

El asistente de IA sugiere preguntas eficaces y mejoras en la estructura de los formularios basándose en los patrones de envío y las buenas prácticas del sector. Los equipos pequeños se benefician de su sencilla estructura de precios, que se adapta de forma razonable sin saltos repentinos a medida que aumentan las necesidades de recopilación de datos.

Además, el generador de certificados añade un valor inesperado a las evaluaciones educativas y los programas de formación.

Las mejores funciones de la aplicación Forms.

Puntúa y clasifica los envíos en función de criterios personalizables que evalúan automáticamente los envíos en función de los valores de puntos que asignas a las diferentes respuestas.

Genere certificados personalizados para la finalización de cuestionarios con campos personalizados, elementos de diseño y reglas condicionales basadas en umbrales de rendimiento.

Realice un seguimiento de los patrones de respuesta geográficos con análisis integrados que correlacionan los orígenes de los envíos e identifican las tendencias regionales o la eficacia del marketing.

Aplica CSS personalizado para cumplir con los requisitos exactos de la marca, al tiempo que mantienes la funcionalidad responsiva en todos los dispositivos.

Formularios. Limitaciones de la aplicación.

Los usuarios han expresado su deseo de disponer de una selección más amplia de fuentes para mejorar la personalización de los formularios.

Carece de webhooks internos e integraciones directas con proveedores de CRM como MailerLite, y depende principalmente de MailChimp.

La versión gratuita tiene funciones restringidas y límites de respuesta más bajos, y el coste de la actualización es elevado.

La documentación para el usuario y las opciones de soporte son menos completas que las de las plataformas más grandes.

Precios de la aplicación Forms.

Free

Básico: 5 $ al mes

Pro: 10 $ al mes

Premium: 25 $ al mes

Formularios. Valoraciones y reseñas de la aplicación.

G2: 4,5/5 (más de 475 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 240 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Forms. app, la aplicación?

Una reseña de G2 lo explica muy bien:

Me encantó la función de IA que te permite plantear un tema o una afirmación a partir de los cuales el algoritmo de la encuesta de IA crea preguntas relevantes. ¡También me encanta que sea gratis! No hay límite en el número de preguntas que puedes hacer. Además, tiene un diseño muy limpio. […] Hubo algunos problemas de compatibilidad al usar la aplicación de formularios en Safari que no sabía que existían hasta que mis compañeros me dijeron que no podían abrir la encuesta.

Me encantó la funcionalidad de IA que te permite plantear un tema o una afirmación a partir de los cuales el algoritmo de la encuesta de IA crea preguntas relevantes. ¡También me encanta que sea gratuito! No hay límite en el número de preguntas que puedes hacer. Además, tiene un diseño muy limpio. […] Hubo algunos problemas de compatibilidad al usar la aplicación de formularios en Safari que no sabía que existían hasta que mis compañeros me dijeron que no podían abrir la encuesta.

🔍 ¿Sabías que...? La interfaz Common Gateway Interface (CGI) fue una de las primeras formas de crear formularios interactivos en la web. Antes de eso, los sitios web eran puramente estáticos.

ClickUp: la fórmula definitiva para el éxito

Los formularios están pensados para facilitar la vida, no para añadir caos. Pero si te ves atrapado en un sinfín de respuestas dispersas, en el seguimiento manual de datos o en la lucha por obtener información real, es hora de actualizarte. El creador de formularios adecuado te ayuda a recopilar información y actuar sobre ella al instante.

ClickUp va un paso más allá.

Los envíos no se quedan en la bandeja de entrada, sino que se convierten instantáneamente en tareas, se asignan a las personas adecuadas e incluso desencadenan flujos de trabajo automatizados. ¿Necesita una panorámica rápida? Los paneles de ClickUp ofrecen información en tiempo real, mientras que el análisis basado en IA le ayuda a detectar tendencias sin tener que revisar un sinfín de respuestas.

La personalización va más allá de la marca básica, ya que le permite adaptar cada pregunta con descripciones detalladas, campos dinámicos y lógica inteligente que se adapta en función de las respuestas. Todo se conecta a la perfección, por lo que los formularios se convierten en una parte activa de su flujo de trabajo, y no en una herramienta aislada.

¿Por qué dejar que las respuestas acumulen polvo cuando pueden impulsar los resultados? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp! ✅