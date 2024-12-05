ClickUp vs. Teams: ¿qué herramienta de colaboración es la adecuada para ti?

Una reunión rápida alrededor de una mesa de conferencias parece un recuerdo lejano. Las sesiones virtuales de intercambio de ideas y las reuniones en línea son la norma.

Pero, ¿son siempre tan productivas como te gustaría?

El 68 % de los empleados considera que las reuniones ineficaces del equipo son el principal obstáculo para la productividad.

Un entorno colaborativo puede mejorar significativamente la productividad al reducir el tiempo perdido, ya sea en reuniones o en otras actividades.

La herramienta de colaboración digital adecuada puede ayudarte a alcanzar tus objetivos más rápidamente gracias a una gestión sólida de tareas y una comunicación optimizada.

Considere las ventajas relativas de ClickUp frente a Microsoft Teams. Ambas son opciones sólidas para mantener a los equipos conectados, organizados y eficientes. Entonces, ¿cuál se adapta mejor a su equipo?

¡Sigue leyendo para encontrar la que mejor se adapta a ti!

¿Qué es ClickUp?

ClickUp no es solo una herramienta de colaboración. Es la aplicación integral para el trabajo, donde convergen tus tareas y conversaciones. Conocida por sus potentes funciones de gestión de proyectos, cuenta con las capacidades más importantes que se pueden esperar de cualquier herramienta de gestión del trabajo de primer nivel.

Utiliza los tableros Kanban de ClickUp para obtener una vista general clara de todas tus tareas.

Desde grabar y compartir tu pantalla hasta crear y realizar la edición de documentos conjuntamente con tu equipo, este software puede gestionar por sí solo tus hilos de discusión y tareas en la misma ventana. ¿El resultado? Se reduce la sobrecarga de aplicaciones, por lo que tu equipo puede hacer más sin tener que cambiar de herramienta constantemente durante todo el día.

Funciones como los campos personalizados, las vistas personalizadas, las plantillas y las dependencias de tareas mantienen los proyectos en marcha sin problemas, mientras que las menciones, los comentarios asignados y los hilos de chat contextuales mantienen a todos informados. Tanto si se trata de una startup como de una corporación, ClickUp se adapta al estilo de su equipo y transforma la forma de trabajar.

Funciones de ClickUp

Analicemos algunas de las funciones de colaboración de ClickUp.

Función n.º 1: Graba vídeos asíncronos con ClickUp Clips.

Supongamos que te has perdido una reunión importante. ¿Cómo preferirías ponerte al día? ¿Revisando hilos de correo electrónico inconexos para intentar reconstruir lo que pasó, o simplemente viendo un resumen grabado de la reunión que tu compañero ha compartido contigo? La elección es obvia, y para eso sirven los clips de ClickUp.

Graba y comparte vídeos en tareas o chats con ClickUp Clips.

ClickUp Clips, una excelente herramienta de comunicación para el teletrabajo, la formación o las explicaciones en vídeo, combina la grabación de pantalla y los mensajes de vídeo con la gestión de tareas. Puede utilizarlos para crear fácilmente tutoriales, ofrecer comentarios visuales o explicar procesos complejos. También puede convertir partes de la transcripción del vídeo directamente en tareas de ClickUp.

Añade comentarios y opiniones en cualquier lugar a tus Clips de ClickUp con un solo clic.

ClickUp organiza y guarda de forma ordenada todos tus vídeos en el hub de clips, lo que facilita su búsqueda posterior. También puedes compartirlos de diferentes maneras, como incrustarlos directamente en tareas de ClickUp, enviarlos como enlaces o descargarlos.

Función n.º 2: coordina tus reuniones semanales con calendarios de uso compartido.

¿Quieres integrar la gestión de reuniones directamente en tu entorno de trabajo? ¡Utiliza ClickUp Meetings!

Una de sus mejores funciones es cómo conecta las reuniones con los resultados reales. Puedes programar reuniones, tomar notas detalladas, elaborar agendas y convertir los puntos de debate en tareas, todo en un solo lugar. Las decisiones importantes y las medidas a tomar no se perderán en la confusión.

También puede transferir notas y elementos pendientes a la siguiente reunión, para tener un registro claro de lo que se ha debatido y decidido. Esto le ayuda a realizar el seguimiento del progreso del proyecto, dar seguimiento a los elementos pendientes y garantizar la rendición de cuentas, todo ello en una interfaz fácil de usar.

💡Consejo profesional: Inicie y participe en reuniones de Zoom directamente desde sus tareas o chats en ClickUp con la integración de Zoom de ClickUp. ¡Pase de las discusiones sobre tareas a las videollamadas sin salir de ClickUp!

Adelántate en tus reuniones con acceso a una biblioteca de plantillas en ClickUp Meetings.

Además, con las plantillas de comunicación listas para usar de ClickUp (como la plantilla de gestión de conferencias de ClickUp ), puedes crear un plan sólido que haga que cada reunión sea más productiva y mantenga un registro claro de los compromisos del equipo y las actualizaciones del proyecto.

Descargar esta plantilla Utiliza la plantilla de reuniones de ClickUp, fácil de usar para principiantes, para empezar con un marco ya preparado.

Si nos preguntas, te sugerimos que pruebes la plantilla de reuniones de ClickUp .

Este marco preconfigurado y totalmente personalizable te proporciona una base sólida para empezar. Incluye:

Un conjunto de estados personalizados predefinidos para supervisar el progreso de las tareas (por ejemplo, Programado, En curso, Abierto, Cerrada).

Niveles y categorías de prioridad para una mejor visibilidad de la fase en la que se encuentra cada reunión. Esto facilita el seguimiento del progreso y garantiza que no se pasen por alto los elementos pendientes y los puntos de debate.

Múltiples opciones de visualización que se adaptan al flujo de trabajo de tu equipo: vista Lista tradicional, tablero Kanban visual, Calendario y un hilo de conversación integrado.

Función n.º 3: toma notas y transcribe automáticamente tus reuniones.

ClickUp Brain, la IA nativa de la plataforma, es un asistente de conocimiento inteligente dentro de tu entorno de trabajo.

Pide a ClickUp Brain que transcriba automáticamente tus Clips y accede a los aspectos clave.

Su función de transcripción automática convierte activamente tu contenido de vídeo en conocimiento que se puede buscar. Esto facilita el escaneo de vídeos, el salto a marcas de tiempo específicas y la extracción de discusiones, decisiones o explicaciones concretas sin tener que ver toda la grabación.

La herramienta de IA también puede generar automáticamente notas y agendas de reuniones, además de resumir las actas de las reuniones en cuestión de segundos.

Deja que ClickUp Brain busque lo que necesitas en lugar de hacerlo tú mismo.

Los miembros del equipo pueden incluso hacer preguntas sobre un vídeo, y ClickUp Brain revisará las transcripciones para proporcionar respuestas relevantes.

Además, esta herramienta genera automáticamente elementos de acción y subtareas durante las discusiones. Así, cuando termine la reunión, todas las decisiones y responsabilidades clave estarán registradas y listas para su seguimiento.

De esta manera, tu productividad se amplifica y nunca pierdes de vista información valiosa en horas de grabación.

Función adicional: vaya más allá al chatear y usar pizarras digitales.

¿Qué pasa si necesitas discutir algo inmediatamente con los miembros de tu equipo? Recurre a ClickUp Chat. Reúne todas tus conversaciones individuales y de equipo, comentarios, actualizaciones y actividades del proyecto en un solo lugar, para que puedas pasar fácilmente de la discusión a la acción sin cambiar de aplicación.

Mantén las conversaciones sincronizadas con las tareas para obtener flujos de trabajo claros e integrados con ClickUp Chat.

Convierte cualquier mensaje en una tarea con solo un clic. La IA de ClickUp puede capturar el contexto de tus conversaciones y crear tareas detalladas listas para su ejecución, lo que te ahorra la molestia de tener que introducirlas manualmente. Además, al hacer una mención de una tarea o un documento en un chat, se crean automáticamente enlaces a esos elementos.

👀 ¿Sabías que...? Otras herramientas de IA dentro del chat de ClickUp incluyen AI Answers, que utiliza tu historial de chat y las aplicaciones conectadas, y AI CatchUps, que resume los hilos que te has perdido.

¿Necesitas mantener una conversación en directo? SyncUps en ClickUp Chat te permite realizar videollamadas y llamadas de audio directamente desde tu entorno de trabajo. Puedes compartir tu pantalla, enlazar tareas durante la llamada e incluso pedir a la IA que resuma la reunión y cree tareas pendientes con la función FollowUps después.

Haz una lluvia de ideas de forma visual y convierte tus mejores ideas en tareas con ClickUp Pizarras.

Si tú y tu equipo sois más visuales y os gusta realizar reuniones rápidas alrededor de una pizarra, las pizarras de ClickUp son perfectas para vosotros. Os permiten correlacionar ideas, diseñar flujos de trabajo y mantener debates estratégicos en un solo lugar.

💡Consejo profesional: utilice estas plantillas de pizarra para ahorrar tiempo y organizar sus ideas rápidamente. Le ayudarán a trabajar de forma eficiente y a impulsar el trabajo en equipo, ya que permitirán que todo el equipo esté en sintonía.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $/usuario al mes

Business: 12 $/usuario al mes

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 7 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.

¿Qué es Microsoft Teams?

Microsoft Teams es un hub de colaboración versátil en el que puedes chatear, celebrar reuniones virtuales, compartir archivos y trabajar en documentos con tu equipo. Su integración única con Microsoft 365 lo hace ideal para las empresas que utilizan ese ecosistema, ya que agiliza los flujos de trabajo con aplicaciones como Word, Excel y Outlook.

Disponible en dispositivos móviles, Teams te mantiene conectado en cualquier lugar. Teams ofrece canales dedicados, videollamadas de alta calidad y uso compartido de pantalla para conectarte con todo el mundo, ya sea para una consulta rápida o un gran evento virtual.

Funciones de Microsoft Teams

Analicemos algunas de las funciones más destacadas de Teams.

Función n.º 1: graba reuniones y organiza eventos en directo para miles de asistentes.

Teams se ha convertido en una potente herramienta de videoconferencia, con compatibilidad para hasta 10 000 participantes y duración ilimitada de las llamadas.

Incluye todo lo necesario para una experiencia de reunión de productividad: subtítulos en directo, opciones de grabación, uso compartido de pantalla y supresión de ruido para filtrar los sonidos de fondo. Las salas de descanso permiten debates en grupos más pequeños, mientras que los fondos personalizables y el modo «Juntos» crean una sensación más natural.

Sin embargo, durante reuniones muy personalizadas, los usuarios se han enfrentado a tiempos de carga lentos sin una conexión de gran ancho de banda. Por lo tanto, siempre es buena idea actualizar tu navegador con regularidad para obtener el mejor rendimiento.

Teams ofrece compatibilidad con seminarios web que pueden tener hasta 1000 participantes interactivos y 20 000 asistentes solo con acceso de lectura, y ofrece funciones de registro, controles para el anfitrión, reacciones en directo, seguimiento de la asistencia y análisis.

Puede invitar a socios externos a través del acceso de invitado y Teams Connect, añadirlos a canales y realizar el uso compartido de archivos de forma segura con la sólida seguridad de Microsoft.

Función n.º 2: configura canales de conversación y accede a archivos directamente desde la suite de Microsoft.

Teams es experto en mantener la comunicación del equipo en un solo lugar.

Puedes configurar canales específicos para diferentes proyectos o temas, lo que puede reducir el desorden de mensajes y mantener las conversaciones centradas.

El canal General es el hub principal para las actualizaciones de todo el equipo (¡Adiós a los correos electrónicos para toda la empresa!), mientras que los canales personalizados te permiten centrarte en debates más específicos.

¿Necesitas la opinión de alguien? Solo tienes que hacer una mención para incluirlo en la conversación, así todos estarán al tanto.

Otra gran ventaja es la estrecha integración de Teams con las herramientas de documentos de Microsoft 365. La app te permite acceder, realizar el uso compartido y la edición de archivos y grabaciones directamente desde SharePoint y OneDrive, por lo que no es necesario cambiar entre diferentes plataformas.

Con tecnología de Microsoft Copilot, Teams ofrece una gama de herramientas de IA y bots diseñados para encargarse de las tareas tediosas por ti.

Una de las herramientas de IA más útiles es Recap. Ubicada en la pestaña Recap de tu Calendario y chat de Teams, esta herramienta puede generar automáticamente:

Resúmenes de reuniones y puntos clave

Aspectos destacados personalizados para cada asistente.

Fácil acceso a grabaciones y transcripciones.

Agendas y notas de reuniones

Además, Teams ofrece un montón de bots especializados para ayudarte. Un ejemplo popular es el bot TellMe, que actúa como un repetidor de información inteligente y te proporciona un acceso rápido a información organizativa esencial de todas las aplicaciones de Microsoft 365.

Otros bots de uso común son el bot Polly, para crear y gestionar encuestas, y el bot Statsbot, para realizar la automatización de la programación y entrega de informes.

¡También puedes diseñar tus propios bots si los necesitas!

Otras funciones relevantes de Teams: mensajería instantánea y pizarras reutilizables.

Una de las funciones clave de Teams es la mensajería instantánea, que establece rápidamente conexiones entre las personas de forma individual o en grupo.

La interfaz de chat permite el formato de texto enriquecido, la transferencia de archivos, fragmentos de código y @menciones para llamar la atención de las personas adecuadas, lo que ayuda a los equipos a mantenerse en sintonía, incluso a distancia.

Si necesitas un espacio más amplio para debatir tus ideas, puedes utilizar las pizarras específicas para reuniones para dibujar, escribir y hacer anotaciones en un lienzo con uso compartido, recreando la sensación de una sesión de brainstorming presencial.

La pizarra se puede guardar y volver a consultar, lo que permite a los equipos retomar el trabajo donde lo dejaron en futuras reuniones.

Precios de Teams

Planes para el hogar

Microsoft Teams: Gratis

Microsoft 365 Personal: 6,99 $ al mes.

Microsoft 365 Family: 9,99 $ al mes.

Planes empresariales

Microsoft Teams Essentials: 4 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Business Basic: 6 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mes por usuario.

ClickUp vs. Teams: comparación de funciones

Antes de entrar en detalles, aquí tienes una breve panorámica de las funciones de ambas plataformas.

Función ClickUp Microsoft Teams Videollamadas y llamadas de audio individuales y grupales Sí Sí Seminarios web a gran escala No Sí, permite hasta 1000 miembros interactivos y 20 000 miembros con solo derecho a vista. Uso compartido de la pantalla Sí Sí Grabación de vídeo Sí, el hub de clips almacena y organiza archivos automáticamente. Sí, las reuniones grabadas se guardan en OneDrive. Mensajería instantánea y chatear Sí Sí Grupos, canales y hilos Sí Sí Uso compartido de archivos Sí, todos los archivos están disponibles en la misma plataforma. Sí, se puede acceder a los archivos directamente desde Teams con SharePoint y OneDrive. Menciones y comentarios Sí Sí Encuestas, GIF y emojis Sí Sí Pizarra Sí, cuenta con herramientas avanzadas para generar ideas y correlacionarlas. Sí, pizarras básicas y reutilizables en cada reunión. Subtítulos y traducciones en directo No Sí Transcripción automática y toma de notas Sí (para Clips) Sí Herramientas de IA para resúmenes inteligentes y búsqueda de temas Sí; resume conversaciones, destaca mensajes clave, identifica elementos pendientes, convierte vídeos en un directorio con función de búsqueda. Sí, recapitula conversaciones y haz consultas a bots especializados. Calendarios compartidos Sí Sí Conversión de mensajes en tareas Sí, convierte directamente los mensajes en tareas y gestiónalas al instante. Sí, pero forma parte de los planes premium. Visualización y edición de documentos Sí Sí, pero requiere cambiar a una aplicación diferente. Múltiples espacios de proyecto Sí No Permisos de los participantes Sí Sí Integraciones Sí, más de 1000 integraciones con todo tipo de herramientas empresariales, incluidas las aplicaciones de Microsoft. Sí; se integra con más de 700 aplicaciones. Plantillas para reuniones Sí Sí Autenticación de dos factores y cifrado de datos Sí Sí Aplicaciones móviles y de escritorio Sí Sí Precios Planes gratuitos y de pago a partir de 7 $/usuario/mes. Planes empresariales gratuitos y de pago a partir de 4 $/usuario/mes.

Y ahora, comparémoslas en detalle:

1. Videollamadas

ClickUp

Su función SyncUps facilita las videollamadas para debates individuales o en grupo. Estas llamadas se pueden grabar y almacenar en el hub de clips, donde los usuarios pueden comentar y realizar el uso compartido de estos clips con personas tanto dentro como fuera de la organización.

También puedes realizar el uso compartido de tu pantalla y colaborar utilizando pizarras, y todo se guarda automáticamente para facilitar el acceso posterior.

Teams

Microsoft Teams admite todo, desde llamadas individuales hasta seminarios web con hasta 20 000 participantes, incluidos los invitados.

Las llamadas se pueden grabar en OneDrive o SharePoint, y hay opciones para el uso compartido de pantalla, realizar anotaciones, subtítulos en directo (con traducciones) y pizarras reutilizables. Los fondos personalizados y el modo Together, impulsado por IA, crean una sensación natural de estar en la oficina para reducir la fatiga.

🏆 Ganador: Aunque ClickUp cubre lo esencial, Microsoft Teams ofrece herramientas de videoconferencia más sólidas, lo que lo convierte en una opción más adecuada para reuniones y seminarios web de mayor envergadura.

2. Chatear y mensajería instantánea

ClickUp

ClickUp Chat combina la mensajería y la gestión de proyectos en un solo entorno de trabajo, lo que te permite cambiar fácilmente entre tareas, comentarios y documentos. Incluso puedes convertir los comentarios y las notas de las reuniones en tareas, pero hablaremos más sobre esto en un momento.

ClickUp también te permite organizar los chats creando espacios que reflejan la estructura de tu equipo, lo que facilita la búsqueda de conversaciones. Para las actualizaciones importantes, la función «Publicaciones» (similar al canal general de Teams) proporciona un lugar centralizado para los anuncios. Con opciones para chats individuales, recordatorios y SyncUps (videollamadas), ClickUp Chat es una forma rápida de mantenerte en contacto con tu equipo.

Teams

La mensajería rápida y en tiempo real para chats individuales o grupales es una función clave de Teams que minimiza la necesidad de enviar correos electrónicos. Puedes fijar mensajes, dar formato al texto y utilizar emojis, GIF y memes personalizados para que los chats sean más atractivos.

Para las actualizaciones importantes, puedes marcar los mensajes como Importantes o Urgentes; estos últimos envían alertas repetidas para garantizar que se tengan en cuenta. Dirígete a personas específicas con @menciones o utiliza @canal para notificar a todos los participantes en un hilo. También tienes la opción de silenciar tus mensajes para concentrarte en el trabajo.

🏆 Ganador: ClickUp! Combinar la gestión de proyectos con la comunicación en un solo lugar reduce el tiempo perdido en cambiar de una aplicación a otra y mejora la concentración y la productividad.

3. Gestión integrada de tareas

ClickUp

ClickUp se enorgullece de convertir las ideas en acciones. Puedes convertir fácilmente mensajes, comentarios, notas de reuniones o ideas destacadas de sesiones de pizarra en tareas viables y asignarlas a los miembros del equipo en el acto. Además, todas tus tareas permanecen accesibles en el chat, la pizarra o las notas, lo que facilita el seguimiento de los plazos, las prioridades y los indicadores de progreso en un solo lugar.

Teams

La gestión de tareas en Teams es una ventaja reservada exclusivamente a los miembros Premium. Con herramientas integradas como Planner y To Do, puedes crear tareas, establecer plazos, asignar responsabilidades y realizar el seguimiento del progreso directamente desde la interfaz de Teams. Esto facilita la visualización de los cronogramas de los proyectos y quién es responsable de qué, lo que ayuda al equipo a gestionar los proyectos y los plazos de forma más eficaz.

🏆 Ganador: En lo que respecta a la gestión de tareas, ClickUp se lleva la palma gracias a sus potentes funciones, todas ellas disponibles en un solo lugar sin necesidad de utilizar otras aplicaciones (a diferencia de Teams).

4. Capacidades de IA

ClickUp

La herramienta de IA integrada de ClickUp, ClickUp Brain, transcribe automáticamente el contenido de vídeo en clips, convirtiéndolo en una base de datos con función de búsqueda en solo unos minutos. Puedes buscar fácilmente detalles importantes en las transcripciones o dejar que la herramienta lo haga por ti.

Después de las reuniones, ClickUp Brain también puede ayudarte a resumir las notas de la reunión y crear tareas y acciones para que tengas todo organizado. También puede ponerte al día con las conversaciones perdidas, resaltar los mensajes clave y filtrar los detalles innecesarios para que puedas centrarte en lo importante.

Teams

Microsoft Teams también cuenta con una herramienta de IA que resume las reuniones y genera transcripciones automáticas, lo que facilita a todos recordar el contenido de la discusión. Puede generar resúmenes personalizados para cada persona, asegurándose de que obtengan los puntos clave que les interesan.

Teams también cuenta con varios bots especializados que pueden responder preguntas, realizar encuestas y proporcionar estadísticas. Sin embargo, encontrar el bot adecuado puede resultar complicado, ya que puede llevar algún tiempo explorar todas las opciones.

🏆 Ganador: Una vez más, ClickUp se sitúa en cabeza gracias a su enfoque organizado, que mantiene todo en un solo lugar durante las reuniones.

5. Integraciones

ClickUp

Con más de 1000 integraciones, ClickUp se conecta fácilmente con herramientas populares como Google Drive, Slack, Zoom y GitHub. Permite a los usuarios importar documentos, gestionar la comunicación y realizar el seguimiento del progreso, todo en un solo lugar. También puede personalizar su flujo de trabajo automatizando tareas y sincronizando datos en todas las plataformas.

Teams

Teams es la herramienta de colaboración nativa de Microsoft 365, por lo que, como es lógico, su integración con el ecosistema de Microsoft es la más sólida. Te permite pasar rápidamente del correo electrónico al uso compartido de archivos y a la programación de reuniones utilizando herramientas como Outlook, OneDrive y SharePoint. También tiene conexiones con más de 700 aplicaciones de terceros, por lo que los usuarios pueden añadir funciones adicionales para gestionar proyectos o diseñar encuestas directamente en sus canales.

🏆 Ganador: Depende. Si tu empresa utiliza varias herramientas, ClickUp es tu mejor opción. Pero si tu equipo ya está inmerso en el entorno de Microsoft, Teams puede ser mejor para ti.

6. Precios

ClickUp

Los precios de ClickUp se centran en sus funciones de gestión y ofrecen una estructura clara por niveles que se adapta a equipos de distintos tamaños y necesidades.

Si acabas de empezar, opta por la versión gratuita. Sin embargo, si necesitas funciones avanzadas, puedes explorar los planes de pago, que comienzan en 7 $ por usuario al mes. ClickUp tiene un plan Enterprise para organizaciones más grandes, pero tendrás que ponerte en contacto con ellos para obtener detalles sobre los precios.

Además, cualquiera puede acceder a ClickUp Brain por 7 $ adicionales al mes por cada miembro del entorno de trabajo de ClickUp.

Teams

Microsoft Teams también ofrece una opción gratuita con funciones básicas. Los planes de pago ofrecen opciones para uso personal y empresarial, lo que facilita a quienes solo necesitan herramientas de chat y colaboración empezar a utilizarlas a un coste menor.

Los planes personales comienzan en 6,99 $ al mes, mientras que los planes empresariales tienen un intervalo de precios que va de 4 $ a 12,50 $ por usuario al mes.

🏆 Ganador: De las dos, Teams tiene el plan más barato. Sin embargo, la mejor opción depende de tus necesidades: la gestión de proyectos avanzada de ClickUp o las herramientas de comunicación integradas de Microsoft Teams.

ClickUp vs. Teams en Reddit

Para comprender mejor esta comparación, hemos revisado lo que los usuarios de Reddit opinan sobre estas herramientas.

A los propietarios de pequeñas empresas les suele encantar el carácter versátil que ofrece ClickUp. Gracias a su capacidad para gestionar una gran parte de las operaciones empresariales básicas, se ha vuelto muy popular, especialmente entre las empresas emergentes.

Esto es lo que dice GeekyBlogger:

Dirijo una pequeña empresa online (un blog tecnológico) y utilizo ClickUp (especialmente con campos y vistas personalizados) para casi todo. En lugar de Slack, utilizo las vistas de conversación (canales de chat) en ClickUp. En lugar de un CRM independiente, utilizo campos personalizados como «valor del acuerdo» en ClickUp. Aunque ClickUp denomina «tarea» a cada entrada de la lista o del tablero, también puede ser un contacto, un artículo de un sitio web, una campaña de marketing o un proyecto. De esta forma, no tienes que pagar por varias herramientas y puedes encontrar toda la información importante en un solo lugar.

Dirijo una pequeña empresa online (un blog tecnológico) y utilizo ClickUp (especialmente con campos y vistas personalizados) para casi todo. En lugar de Slack, utilizo las vistas de conversación (canales de chat) de ClickUp. En lugar de un CRM independiente, utilizo campos personalizados como «valor del acuerdo» en ClickUp. Aunque ClickUp denomina «tarea» a cada entrada de la lista o del tablero, también puede ser un contacto, un artículo de un sitio web, una campaña de marketing o un proyecto. De esta forma, no tienes que pagar por varias herramientas y puedes encontrar toda la información importante en un solo lugar.

Mientras tanto, algunos usuarios de ClickUp están muy impresionados con las nuevas y mejoradas funciones de chat.

El usuario de Reddit JordyGG dice:

Me encanta la función de chat que utilizan nuestros clientes en lugar del correo electrónico. Esto hace que nuestra comunicación asíncrona sea mucho más canalizada. »

Me encanta la función de chat que utilizan nuestros clientes en lugar del correo electrónico. Esto hace que nuestra comunicación asíncrona sea mucho más canalizada. »

Otro usuario respondió:

El nuevo chat de ClickUp está presente en el nivel superior, tanto en el escritorio como en el móvil. Es muy fácil entrar y chatear, saber si hay cosas a las que responder, etc. *

El nuevo chat de ClickUp está presente en el nivel superior , tanto en el escritorio como en el móvil. Es muy fácil entrar y chatear, saber si hay cosas a las que responder, etc.

Sin embargo, algunos usuarios se han quejado de su curva de aprendizaje (debido a sus funciones personalizadas) y de las ocasionales incidencias que provocan pequeños retrasos de vez en cuando.

MS Teams tiene un gran número de seguidores. Algunos usuarios son grandes admiradores de sus capacidades de integración con el entorno Microsoft.

Lo mejor de Teams es que combina Slack, Zoom, OneDrive y todas las aplicaciones de Office y Trello/Notion/lo que sea en una sola aplicación. Mi empresa utilizaba antes diferentes programas que apenas se comunicaban entre sí, por lo que poco a poco estamos sustituyendo todo, al igual que nuestros clientes.

Lo mejor de Teams es que combina Slack, Zoom, OneDrive y todas las aplicaciones de Office y Trello/Notion/lo que sea en una sola aplicación. Mi empresa utilizaba antes diferentes programas que apenas se comunicaban entre sí, por lo que poco a poco estamos sustituyendo todo, al igual que nuestros clientes.

Sin embargo, a algunos usuarios de Reddit no les gusta tener que cambiar entre las secciones Teams y Chat, ya que son dos secciones separadas de la plataforma. Por otra parte, a otros les parece que la curva de aprendizaje es bastante pronunciada, lo que les lleva a buscar alternativas a Teams.

Dice graysky311,

El mayor problema es la curva de aprendizaje . Lo más importante es aprender para qué sirven los chats y los canales y utilizarlos correctamente. Y luego comprender cómo se relaciona eso con el sitio del equipo en SharePoint y cómo realizar el uso compartido de archivos de manera correcta. He visto a gente implementar equipos en toda su organización sin formar a nadie sobre cómo se supone que se debe utilizar, lo que provoca mucha frustración y errores.

El mayor problema es la curva de aprendizaje . Lo más importante es aprender para qué sirven los chats y los canales, y utilizarlos correctamente. Y luego comprender cómo se relaciona eso con el sitio del equipo en SharePoint y el uso compartido de archivos. He visto a gente implementar equipos en toda su organización sin formar a nadie sobre cómo se supone que se debe utilizar, lo que provoca mucha frustración y errores.

Si quieres utilizar ambas herramientas de colaboración para equipos, puedes integrar Teams directamente en ClickUp y disfrutar de lo mejor de ambos mundos.

¿Qué herramienta de colaboración es la mejor?

Entre el constante cambio de aplicaciones, la gestión limitada de tareas y la IA básica de Teams, es fácil sentirse frustrado por los pequeños retrasos que se acumulan con el tiempo.

ClickUp aborda estos problemas de frente. Con potentes funciones para tareas, paneles personalizables, herramientas de comunicación fluidas e IA integrada, ClickUp no solo es ideal para la colaboración en equipo y la gestión de tu flujo de trabajo en un solo lugar.

¡Esto la convierte en la ganadora de nuestra comparación directa!🥇

¿Listo para salvar las diferencias entre la colaboración y la gestión de proyectos? ¡Prueba ClickUp hoy mismo!