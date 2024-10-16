Desglose de precios de Slack: encuentre el plan adecuado para su empresa.

Elegir la herramienta de comunicación adecuada puede resultar abrumador, especialmente cuando se trata de equilibrar el coste con las funciones que necesita tu equipo.

Encontrar el plan de precios adecuado de Slack puede resultar confuso: usted desea mejorar la colaboración y la productividad sin gastar de más.

Tanto si es propietario de una empresa, jefe de equipo o profesional, necesita tener claro lo que ofrece cada plan para evitar la frustración de pagar por funciones que no utiliza o carecer de otras esenciales.

En este artículo, analizaremos el plan de precios de Slack para ayudarte a encontrar el plan perfecto que se adapte a las necesidades y al presupuesto de tu organización. 👇

Desglose de los planes de precios de Slack

¿Cuánto cuesta Slack? Echemos un vistazo a todos sus diferentes planes:

plan Free

Si está empezando o dirige un equipo pequeño, el plan Free puede ser una excelente opción para la comunicación esencial sin ningún costo. El plan Free de Slack cubre las necesidades básicas, incluidos los mensajes directos y las integraciones limitadas.

Sin embargo, el plan tiene algunos límites que podrían no satisfacer plenamente el crecimiento a largo plazo de su equipo a medida que sus necesidades evolucionen.

Funciones principales:

Historial de mensajes y archivos: Tendrás acceso al historial de mensajes y al almacenamiento de archivos de los últimos 90 días. Aunque eso puede funcionar por ahora, podría convertirse en un dolor de cabeza si necesitas buscar conversaciones más antiguas para referencia o cumplimiento en el futuro.

Integraciones: el plan Free te permite conectar hasta 10 aplicaciones de terceros, como Google Drive, Office 365 y Trello. Aunque esto resulta útil para equipos pequeños, si tu organización utiliza una amplia gama de herramientas, es posible que este límite te resulte restrictivo.

Capacidades de comunicación: Solo puedes realizar reuniones individuales de audio y vídeo, lo que lo hace ideal para consultas rápidas o reuniones individuales. Pero si tu equipo depende de las llamadas grupales, te encontrarás con un obstáculo, ya que este plan no incluye esas funciones.

Para quién es: El plan Free es ideal para equipos pequeños, startups u organizaciones que buscan una herramienta básica de comunicación en el lugar de trabajo para tareas rutinarias. Es una forma gratis/a de empezar a utilizar Slack, pero tiene límites en cuanto al historial de mensajes, las integraciones y las funciones de llamada.

Plan Pro

Si gestionas una pequeña o mediana empresa y necesitas funciones más avanzadas para dar soporte a tu equipo en crecimiento, el plan Pro es una excelente opción.

Mejora tu comunicación con más funciones, como mensajes directos ilimitados, reuniones de audio y vídeo, y la posibilidad de crear herramientas de supervisión personalizadas para una mejor gestión de proyectos. Este plan es un paso considerable con respecto al plan Free, ya que proporciona todo lo necesario para aumentar tanto la productividad como la colaboración en equipo.

Funciones principales:

Historial de mensajes ilimitado: el plan Pro ofrece acceso ilimitado a todos los mensajes directos y chats de equipo, lo que garantiza que las conversaciones importantes estén siempre disponibles para consultas o necesidades de cumplimiento normativo.

Integraciones ilimitadas: conecta un número ilimitado de aplicaciones de terceros y convierte Slack en un hub central para todas tus herramientas, desde la gestión de proyectos hasta el almacenamiento de archivos.

Mejor comunicación: con Slack Huddles, puedes organizar llamadas de voz y videollamadas grupales con hasta 50 participantes, lo que lo hace perfecto para reuniones de equipo, consultas rápidas o sesiones de formación.

Políticas de retención personalizadas: establezca reglas de retención personalizadas para mensajes y archivos que se ajusten a las políticas y normativas de su empresa.

Acceso para invitados: colabora de forma segura con clientes y contratistas concediéndoles un acceso ampliado como invitados, lo que garantiza que puedan trabajar en tu entorno de trabajo sin comprometer la seguridad del entorno de trabajo principal de tu equipo.

Grupos de usuarios personalizados: crea grupos de usuarios personalizados para organizar equipos, gestionar permisos y optimizar las notificaciones.

Asistencia prioritaria: el plan Pro ofrece asistencia prioritaria para resolver sus problemas rápidamente. Ideal para mantener su equipo en funcionamiento sin interrupciones significativas.

Tendencias de uso: el panel de análisis de Slack ofrece visibilidad de las funciones básicas de análisis, como el uso de los canales, el volumen de mensajes y la actividad de los usuarios.

Otras funciones: Creadores de flujos de trabajo ilimitados, posibilidad de colaborar en listas y documentos.

Para quién es: El plan Pro es perfecto para empresas en crecimiento que necesitan herramientas avanzadas para mantener a los equipos conectados y eficientes. Es ideal para aquellos que necesitan mensajes directos completos, historial de llamadas, más integraciones de Slack y la posibilidad de organizar reuniones de grupo.

Precios:

7,25 $ por usuario al mes (con facturación anual)

8,75 $ por usuario al mes (con facturación mensual)

Plan Business+

Diseñado para empresas de tamaño mediano y grande, este plan ofrece mayor seguridad, funciones de cumplimiento normativo y controles administrativos, lo que lo hace perfecto para gestionar necesidades organizativas más complejas.

Funciones principales:

Inicio de sesión único (SSO) basado en SAML: con el SSO, tu equipo puede iniciar sesión de forma segura en varias plataformas con un solo conjunto de credenciales. Esta capa adicional de seguridad garantiza que solo el personal autorizado tenga acceso a tu entorno de trabajo de Slack.

Soporte 24/7 con un tiempo de respuesta de 4 horas: cuando algo va mal, no puedes permitirte esperar. Con el plan Business+, obtendrás soporte con prioridad y un tiempo de respuesta garantizado de cuatro horas para resolver cualquier problema rápidamente.

Acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 99,99 %: Slack garantiza un tiempo de actividad del 99,99 %, lo que asegura un tiempo de inactividad mínimo para que su equipo pueda colaborar sin problemas y mantener los proyectos en marcha.

Funciones de seguridad mejoradas: el plan Business+ incluye exportación de datos, integración de la herramienta de prevención de pérdida de datos (DLP) y ajustes de retención personalizables para cumplir con los estrictos requisitos de protección de datos.

Mayor control de permisos: gestione equipos grandes fácilmente controlando quién puede publicar en los canales o utilizar menciones que notifican a todos los miembros, manteniendo los canales de anuncios libres de distracciones.

Acceso para invitados: colabora fácilmente con socios externos, como clientes o contratistas, sin salir de Slack y dándoles acceso controlado a tu entorno de trabajo, al tiempo que mantienes la seguridad de tus datos internos.

Grupos de usuarios personalizados: esta función te ayuda a gestionar los permisos y las notificaciones de forma eficiente, garantizando que las personas adecuadas estén siempre al tanto de todo.

Otras funciones: Todo lo incluido en el plan Pro, además de la provisión y retirada de usuarios para cuentas de invitado, gestión de identidades y exportación de datos para todos los mensajes.

Para quién es: El plan Business+ ofrece a las empresas que han superado los planes Basic y Pro un mayor control sobre sus operaciones. Si su empresa necesita un cumplimiento estricto y una seguridad avanzada, el plan Business+ ofrece las herramientas necesarias para mantener todo bajo control. Funciones como el soporte con prioridad y el acceso para invitados ayudan a resolver problemas rápidamente y permiten una colaboración segura con socios externos, lo que lo hace ideal para empresas que manejan información confidencial y operaciones a gran escala.

Precios:

12,50 $ por usuario al mes (con facturación anual)

15 $ por usuario al mes (con facturación mensual)

Plan Enterprise Grid

El plan Enterprise Grid de Slack (el más caro) es adecuado para grandes corporaciones con requisitos de comunicación complejos. A diferencia de otros planes, el precio es personalizado en función de las necesidades específicas de su organización.

Este plan ofrece un sólido conjunto de funciones que mejoran la colaboración y la seguridad en los entornos de trabajo interconectados.

Funciones principales:

Entornos de trabajo ilimitados: el plan Enterprise Grid te permite crear y gestionar múltiples entornos de trabajo de Slack de forma centralizada, lo que resulta ideal para grandes organizaciones con diferentes departamentos o equipos, al tiempo que los mantiene interconectados.

Seguridad y cumplimiento avanzados: proporciona cifrado de datos, gestión de claves de corporación, integración DLP y cumplimiento de la HIPAA, perfecto para sectores con requisitos estrictos de protección de datos.

eDiscovery y retención legal: incluye funciones avanzadas de eDiscovery, lo que permite a los equipos jurídicos acceder y conservar comunicaciones específicas para auditorías y mantenimiento de registros.

Soporte al cliente dedicado: Ofrece asistencia con prioridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un tiempo de respuesta de cuatro horas, además de acceso a equipos de éxito del cliente para la incorporación, la formación y la optimización del uso de Slack.

Otras funciones: Todo lo incluido en el plan Business, además de compatibilidad para la prevención de pérdida de datos, registros de auditoría, integración con Enterprise Mobility Management (EMM), reclamación de dominios, condiciones de servicio personalizadas y mucho más.

Para quién es: El plan Enterprise Grid es perfecto para grandes corporaciones con miles de empleados que necesitan una herramienta de comunicación y colaboración remota segura, escalable y personalizable. Es ideal para organizaciones de sectores regulados, como la sanidad, las finanzas o la administración pública, donde la seguridad y el cumplimiento normativo de los datos son importantes. Además, puedes gestionar varios entornos de trabajo y disfrutar de funciones de seguridad avanzadas. Con el conjunto de funciones más completo, este plan es la opción premium para las empresas que exigen un servicio de primer nivel de su plataforma de comunicación.

Precios:

Precios personalizados

Planes de precios de Slack: comparación rápida

Plan Precio Funciones principales Para quién es plan Free Free 90 días de historial de mensajes y archivos. Hasta 10 integraciones con Slack. Llamadas de voz y videollamadas individuales. Equipos pequeños, startups u organizaciones con necesidades de comunicación básicas y presupuestos ajustados. Plan Pro 7,25 $ por usuario/mes (facturado anualmente) 8,75 $ por usuario/mes (facturado mensualmente) Historial de mensajes ilimitado. Integraciones de aplicaciones ilimitadas. Llamadas grupales con hasta 50 participantes. Políticas de retención personalizables. Soporte 24/7. Pequeñas y medianas empresas de tamaño pequeño a mediano que necesitan funciones de comunicación avanzadas e integraciones con múltiples aplicaciones. Plan Business+ 12,50 $ por usuario/mes (facturado anualmente) 15 $ por usuario/mes (facturado mensualmente) Soporte basado en SAML. Asistencia 24/7 con tiempo de respuesta de 4 horas. SLA con un tiempo de actividad del 99,99 %. Funciones de seguridad mejoradas. Empresas de tamaño mediano y grande que requieren mayor seguridad, cumplimiento normativo y controles administrativos. Plan Enterprise Grid Precios personalizados Espacios de trabajo ilimitados. Seguridad y cumplimiento avanzados (HIPAA, DLP). Descubrimiento electrónico y retenciones legales. 99,99 % de tiempo de actividad SLA. Asistencia dedicada 24/7 con un tiempo de respuesta de 4 horas. Grandes corporaciones con necesidades de comunicación complejas, especialmente en sectores regulados como la sanidad, las finanzas o la administración pública.

📄 Nota: El complemento Slack IA está disponible para el plan Pro y superiores.

Cómo elegir el plan de Slack adecuado para tu equipo

Elegir el plan adecuado de Slack puede mejorar la productividad y el flujo de comunicación de su equipo. Cada plan tiene sus pros y sus contras, por lo que elegir el incorrecto podría suponerle tener que lidiar con límites que ralentizan a su equipo.

A continuación te explicamos cómo puedes elegir el mejor plan de Slack centrándote en los factores que más importan a tu organización:

1. Por tamaño del equipo

Equipos pequeños: Los planes gratuitos o Pro son ideales para startups o equipos pequeños. El plan Free ofrece herramientas de comunicación básicas, mientras que el plan Pro proporciona funciones avanzadas como historial de mensajes ilimitado y almacenamiento de archivos con integraciones mejoradas para equipos en crecimiento.

Equipos más grandes: para organizaciones que están creciendo con más empleados y flujos de trabajo complejos, los planes Business+ o Enterprise Grid permiten gestionar grandes bases de usuarios y ofrecen un control administrativo adicional.

2. Por sus funciones de seguridad y cumplimiento normativo

Necesidades de seguridad estándar: El Plan Pro ofrece funciones de seguridad esenciales, como el cifrado de datos (en reposo y en tránsito) y la autenticación de dos factores (2FA), lo que lo hace adecuado para equipos que manejan datos comerciales rutinarios.

Necesidades de seguridad avanzadas: para los sectores que gestionan información confidencial, los planes Business+ y Enterprise Grid ofrecen SSO basado en SAML, prevención de pérdida de datos (DLP) y cumplimiento de la HIPAA para una mayor protección de los datos.

3. Según las necesidades de comunicación

Comunicación básica: El plan Free cubre las necesidades básicas de mensajería con un límite de 90 días para el historial de mensajes y archivos. Sin embargo, puede resultar insuficiente para equipos que necesitan herramientas de colaboración más potentes.

Necesidades de comunicación más completas: si su equipo necesita videollamadas grupales, integraciones ilimitadas de aplicaciones y automatización del flujo de trabajo, el Plan Pro es esencial. El Plan Business+ añade herramientas avanzadas y soporte premium.

4. Por presupuesto

Soluciones rentables: El plan Free es ideal para equipos con un presupuesto limitado que necesitan funciones básicas. El plan Pro , a partir de 7,25 $ al mes por usuario (facturado anualmente), ofrece un gran valor con funciones avanzadas.

Mayor inversión para un mayor control: para equipos más grandes que requieren funciones sólidas de seguridad y cumplimiento, el plan Business+, con un coste de 12,50 $ por usuario al mes (facturado anualmente), o el plan Enterprise Grid son mejores inversiones.

Presentamos ClickUp: una alternativa mejor que Slack

¿Y si te dijéramos que hay una alternativa mejor a Slack?

Sí, estamos hablando de ClickUp, una popular herramienta de gestión de proyectos y colaboración que es más versátil.

Aunque Slack lleva tiempo siendo muy popular para los chats de equipo, si buscas algo que vaya más allá de la mensajería, ClickUp te sorprenderá.

Veamos por qué ClickUp supera a Slack:

Chat de ClickUp

Ya que estamos buscando una plataforma de chat alternativa, comencemos con ClickUp Chat.

A diferencia de Slack, donde chatear es el evento principal, ClickUp va más allá al vincular tus conversaciones directamente con tus tareas.

Unifique la comunicación y la gestión del trabajo con ClickUp Chat.

Con ClickUp Chat, todas tus tareas y conversaciones convergen en un solo lugar, lo que elimina la necesidad de cambiar entre aplicaciones como Slack. En lugar de saltar entre herramientas o perder el contexto, ClickUp mantiene los chats, las tareas y los archivos de tu equipo unificados y conectados dentro de un solo entorno de trabajo.

ClickUp también destaca por permitirle convertir instantáneamente mensajes de chat importantes en tareas procesables.

Utilice los comentarios asignados de ClickUp para que todos se responsabilicen y estén al tanto de todo.

A diferencia de Slack, donde los comentarios clave pueden quedar ocultos en los hilos, ClickUp ofrece funciones útiles, como los comentarios asignados, para asignar tareas a miembros específicos del equipo y garantizar la responsabilidad en todo momento. Inicie una conversación en cualquier lugar de su entorno de trabajo, entre tareas, documentos o directamente en el chat, y despídase de la «tasa de alternancia».

Solo tienes que resaltar el texto dentro de un documento o citar un comentario para iniciar un hilo de conversación con tus compañeros.

Documentos de ClickUp

Colabora en tiempo real con ClickUp Docs: guarda todos los documentos de tus proyectos en un solo lugar.

Mientras que Slack destaca en comunicación, ClickUp Docs va un paso más allá al combinar la comunicación con la documentación, la gestión de tareas y la organización del flujo de trabajo, todo en una sola plataforma.

Utilice funciones como la detección de colaboración de ClickUp, el historial de versiones y la integración perfecta con las tareas para crear un esquema de proyecto con sus compañeros y asignar tareas del proyecto directamente desde sus documentos. Los documentos incluyen elementos de formato enriquecido, como tiras y capacidades de incrustación, lo que le permite personalizar la apariencia de los documentos y añadirles imágenes y enlaces.

¿Lo mejor? Puede organizar las páginas como elementos anidados y clasificarlas en diferentes espacios de ClickUp utilizando carpetas y etiquetas.

🌈¿Sabías que...Team Liquid, una popular marca de eSports, utilizó ClickUp para triplicar su eficiencia? Los principales retos a los que se enfrentaban eran la desconexión entre los equipos que utilizaban múltiples herramientas, la falta de comunicación y la documentación deficiente. Al consolidar cuatro herramientas diferentes en ClickUp, optimizaron los flujos de trabajo, mejoraron la colaboración del equipo y obtuvieron una mayor visibilidad de todos sus proyectos. El resultado de este cambio fue la adopción total de ClickUp en toda la organización y contribuyó a impulsar un impresionante crecimiento de la empresa, multiplicado por diez en solo cuatro años.

ClickUp Brain

Aumente la productividad con ClickUp Brain: obtenga sugerencias inteligentes, resúmenes de tareas y automatización para optimizar su trabajo.

ClickUp Brain ofrece mucho más que resúmenes de tareas: es un asistente de IA completo integrado directamente en tu entorno de trabajo. Con más de 100 indicaciones predefinidas, automatiza todo, desde la redacción de contenido hasta el resumen de largas discusiones, lo que aumenta la productividad al agilizar las tareas en un solo lugar.

Esto minimiza la necesidad de aplicaciones externas y mejora la productividad al integrar a la perfección las capacidades de IA con la gestión de proyectos, la documentación y el seguimiento de tareas.

A diferencia de Slack AI, que se centra principalmente en los hilos de comunicación, ClickUp Brain se integra con todo su flujo de trabajo, lo que lo hace ideal para equipos que gestionan proyectos complejos y múltiples herramientas. Slack AI se limita únicamente a resumir conversaciones o ayudar a encontrar respuestas rápidas.

Todas estas funciones juntas convierten a ClickUp en el mejor competidor de Slack.

Precios de ClickUp

El plan Free de ClickUp es bastante generoso, ya que ofrece 100 MB de almacenamiento, tareas ilimitadas y acceso a la mayoría de las funciones. Nuestros planes de pago comienzan desde solo 7 $ al mes por usuario (facturados anualmente) y proporcionan almacenamiento ilimitado y herramientas avanzadas.

En comparación, tal y como se detalla en nuestra guía ClickUp vs Slack, el plan gratuito de Slack es más limitado, especialmente en lo que respecta al historial de mensajes y las restricciones de almacenamiento. El precio inicial del plan Slack Pro en EE. UU. es de 8,75 $ por usuario (facturado mensualmente). Si buscas un plan de pago que te permita sacar el máximo partido a tu presupuesto, los precios de ClickUp ofrecen más flexibilidad y valor para los equipos.

ClickUp ofrece más por menos

ClickUp es la navaja suiza de los entornos de trabajo: tiene todo lo que necesitas en un solo lugar.

Puede chatear, gestionar tareas, realizar el seguimiento del tiempo e incluso manejar documentos sin salir de la plataforma. Es una forma estupenda de reducir la sobrecarga de herramientas y mantener todo organizado.

Por otro lado, Slack se centra en mantener las cosas sencillas. Es fácil de usar y perfecto si necesitas una comunicación directa, sin complicaciones. Pero si tu equipo necesita más que eso, es posible que te encuentres combinando Slack con otras herramientas de gestión de proyectos.

Así que, si eres fan de Slack, quizá te interese echar un vistazo a ClickUp. Podría ser la solución integral que no sabías que necesitabas, haciendo tu trabajo mucho más accesible y quizá incluso más divertido.

