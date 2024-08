Protocolo de Slack: Qué hacer y qué no hacer con Slack en el trabajo

¿Es usted alguien que piensa en cómo utilizar Slack de forma segura y eficaz? ¿Te rondan por la cabeza preguntas como "¿Puedo enviar una foto de mi perro a mi equipo?", "¿Han visto mis mensajes?", "¿Puedo enviar emojis?" y "¿Debo enviar este texto en un mensaje directo o en el chat del equipo?"?

Bueno, probablemente no seas el único, ya que la mayoría de nosotros tememos las posibilidades de una mala comunicación mientras chateamos. Es fácil difuminar la línea entre lo personal y lo profesional.

Por eso una organización debe tener un planes de comunicación que dictan cómo se comunican los empleados en el trabajo.

Una comunicación eficaz en el lugar de trabajo a través de plataformas como Slack y sus alternativas es una habilidad que no necesariamente resulta fácil para todo el mundo. Pero la buena noticia es que cualquiera puede aprender la etiqueta de Slack a su propio ritmo y tiempo para utilizar la plataforma de comunicación de manera óptima con nuestra guía de etiqueta de Slack.

Entender la etiqueta de Slack

La etiqueta de Slack simplemente significa seguir las reglas y directrices no dichas que pueden salvarte de las molestias de la falta de comunicación, el juicio y la aclaración de intenciones mientras usas la plataforma. Incluye las buenas prácticas de comunicación, colaboración y creación de comunidades dentro de los equipos y canales de Slack.

Estas reglas no dichas:

Te harán parecer profesional

Te ayudarán a comunicarte mejor

Garantizará que no cometa un error delante de su equipo o, lo que es peor, de su organización

Maximizar su productividad

Hemos reunido algunos estrategias de comunicación y consejos para una colaboración productiva en equipo.

Qué hacer y qué no hacer en Slack

Ahora que ya sabes por qué debemos seguir la etiqueta de Slack, vamos a entender algunos de los más importantes qué hacer y qué no hacer al usar Slack y echemos un vistazo a algunos consejos de etiqueta de Slack.

Sé directo con tus mensajes

No empieces tus mensajes directos en Slack con un "hey" o un "hola" sin seguirlo con la intención de tu mensaje. Asegúrate de incluir el motivo de tus mensajes de Slack de forma nítida.

Recuerda que la persona a la que envías el mensaje puede estar concentrada en un trabajo importante. Una notificación seguida de un mensaje vago puede interrumpir su flujo y entorpecer su trabajo.

Cuando envíes un mensaje a alguien, debes tener en cuenta su tiempo. Un mensaje rápido que incluya lo que necesitas de ellos y el cronograma es suficiente información para que tomen medidas cuando tengan tiempo.

Por ejemplo, en lugar de decir:

"¡Hola!" (hace 1 segundo) "¿Estás ahí?" (hace 1 segundo)

y luego desaparecer hasta que respondan, puedes decir,

"Oye, ¿puedes ayudarme con una breve descripción del producto para las redes sociales? Tengo que enviarla antes de hoy"

Intenta transmitir el quid de la cuestión en un solo mensaje de Slack en lugar de enviar varios. Utiliza viñetas, texto en negrita, cursiva y números para que tu mensaje sea escaneable.

vía Slack

Utiliza canales e hilos públicos para mejorar la comunicación en el lugar de trabajo

Los canales de Slack son ideales para conversaciones en grupo sobre un tema, departamento, evento o proyecto específico. Utiliza los canales de Slack para hablar de temas específicos y crear un repositorio de grupo con toda la información relacionada.

Si envías directamente un mensaje a un compañero para pedirle actualizaciones o dudas sobre una campaña que os concierne a más de los dos, estás dando pie a múltiples conversaciones sobre el mismo problema. Puedes perderte información importante y perder tiempo aclarando la misma duda.

En su lugar, optimizar la comunicación en equipo y envía un mensaje de Slack en el canal de Slack o hilo de Slack específico etiquetando a la persona para la que tienes una pregunta. De este modo, todo el mundo en el proyecto puede aprender sobre el progreso, los cuellos de botella, o cualquier otra cosa relacionada con el proyecto.

A la larga, también será más rápido entrar en el canal y buscar cualquier información que puedas necesitar para continuar con el proyecto o echar la vista atrás una vez finalizado para analizar los resultados.

También puedes animar a tus equipos a que utilicen los canales públicos de Slack para celebrar sesiones de lluvia de ideas para cualquier proyecto, campaña o evento. Inicia la sesión lanzando una pregunta abierta en el canal y pide a todos que añadan sus ideas en un hilo.

Responder dentro de un hilo desordena el canal y te ayuda a mantener el control de tu espacio de trabajo. Con los hilos, puedes crear silos de información dentro de un canal más amplio que optimizará tu banco de información.

💡 Los hilos son la forma más sencilla de mantener el flujo de la conversación e iniciar la colaboración.

Acuse recibo de los mensajes lo antes posible

Los equipos remotos dependen en gran medida de canales de comunicación como Slack, Teams y Google Meet, ya que no pueden reunirse en persona para aclarar dudas. Así que, aunque recibas un mensaje cuando estás ocupado, puedes acusar recibo inmediatamente.

Acusar recibo del mensaje ayuda a generar confianza, especialmente en equipos remotos. Asegura a la persona que has visto el mensaje.

Puede ser un simple _"Tomo nota. Trabajaré en ello por la tarde"

Usa las menciones con cuidado

Entendemos que mencionar o etiquetar a alguien a través de una plataforma de comunicación es importante para asegurarte de que la persona con la que quieres hablar ve tu mensaje. Sin embargo, abusar de la función @todos o @canal puede resultar intrusivo y enviar notificaciones innecesarias a otros miembros del equipo. Utiliza estas etiquetas sólo cuando quieras dirigirte a todo el canal.

Si quieres que un miembro concreto del equipo responda a una solicitud individual, @menciónalo sólo a él en tu mensaje en ese grupo concreto para que sepa que requiere una respuesta específica.

Esto también garantizará que otros miembros del equipo estén al tanto del problema, aunque no requiera directamente una respuesta por su parte. Esta función es estupenda, pero sólo si se utiliza con prudencia.

Por ejemplo, en lugar de escribir un mensaje vago en el canal, como:

"¿Alguien puede ayudarme con una duda sobre el evento?"_

Puedes escribir:

"@amy @lee, ¿puedes ayudarme con una duda sobre el evento o decirme quién puede ayudarme con ella?"

Actualiza tu estado y horario de trabajo

vía Slack La fatiga por las notificaciones es real Por eso debes respetar la disponibilidad de tus compañeros de trabajo comprobando su estado antes de ponerte en contacto con ellos. Slack también te ofrece la posibilidad de actualizar tu estado.

Puedes utilizar este espacio para añadir tu horario de trabajo, zona horaria y mensajes de OOO e informar a tu equipo cuando estés fuera, en modo de concentración o en reuniones. De esta forma, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, puede saber que no estás disponible y puede pedir ayuda a otra persona o esperar a que estés disponible.

💡La buena etiqueta de Slack no es sólo para los demás. Puedes maximizar tu productividad utilizando la función de estado para evitar que te envíen spam. Cuando hayas actualizado tu disponibilidad, los miembros del equipo no deben molestarte cuando no estés disponible.

No rehúyas convertir los chats en reuniones

Según la fórmula 55/38/7 la comunicación es un 55% no verbal, un 38% vocal y un 7% sólo verbal. Por muy fácil que sea hablar a través de un texto, a veces resulta más eficaz un vídeo o una reunión cara a cara en lugar de escribir sin parar o spamear al grupo mientras se intenta explicar algo con detalle.

La gente puede conectar mejor cuando ve el lenguaje corporal, las expresiones y los gestos de los demás.

Las revisiones de rendimiento, las evaluaciones, las sesiones de feedback, las sesiones de formación, las revisiones de clientes, etc., requieren un toque humano que sólo es posible con reuniones cara a cara. Además, las sincronizaciones diarias para las actualizaciones diarias y las reuniones de scrum deben ser en persona o a través de una videollamada.

Consulte nuestro manual de reglas para etiqueta para reuniones de equipos virtuales y buenas prácticas para su próxima reunión.

Mejora de la comunicación en equipo con ClickUp y Slack

Aunque hay muchas aplicaciones que hacen lo mismo que Slack, apenas se acercan a lo que ofrece. Además de sus prácticas funciones, la plataforma ofrece algunas de las mejores integraciones para impulsar la colaboración en el lugar de trabajo.

Por ejemplo, ClickUp's Integración con Slack combina la colaboración en línea y la gestión de proyectos para crear una app todo en uno.

Combine los poderes de la gestión de proyectos y la colaboración con la integración de ClickUp Slack

En pocas palabras, con esta integración, puede utilizar Slack para la gestión de proyectos ¡! Integración de ClickUp con Slack también puede mejorar la etiqueta de Slack de su equipo al permitirle crear tareas y comentarios a partir de los mensajes Basta con escribir /ClickUp new desde cualquier mensaje de Slack para añadirlos como tareas a ClickUp.

Crea y gestiona tareas en ClickUp con su integración en Slack

Puedes enviar notificaciones sobre el estado del trabajo, nuevos comentarios, actualizaciones, etc., directamente en tu canal de Slack.

Con Vista del chat de ClickUp podrá compartir actualizaciones, enlazar recursos y comunicarse sin problemas con los miembros de su equipo en relación con diversos proyectos sin salir de la plataforma.

Puede agilizar y simplificar la comunicación del equipo con canales de chat en tiempo real.

Añada a cualquiera a la conversación con @menciones y asigne comentarios para que su equipo siga avanzando en los elementos de acción.

Chatea mientras trabajas en paralelo con la vista de chat de ClickUp

Comuníquese y colabore mejor con Slack y ClickUp

Slack es una gran herramienta que equilibra las conversaciones profesionales y personales. Por eso es muy fácil caer en hábitos de comunicación informales que pueden entorpecer la productividad del equipo, hacer que parezcas poco profesional y llevar a errores de comunicación.

Desde mensajes claros hasta el uso inteligente de los canales, si sigues estos sencillos consejos de etiqueta sobre Slack, tu próxima experiencia con la aplicación será más divertida y fructífera

También puedes considerar el ajuste inteligente de metas de comunicación dentro de la organización para garantizar que todo el mundo transmite su mensaje de forma clara y productiva.

La combinación ClickUp-Slack ofrece una gran ventaja en este sentido La combinación de las funciones de estas dos aplicaciones ofrece una forma sencilla de mejorar la comunicación y la productividad del equipo. Prueba ClickUp y descubra un nuevo nivel de eficacia