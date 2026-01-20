Las 10 mejores plataformas y aplicaciones de reuniones virtuales en 2026

*¿Conoces esa sensación de estar en medio de una reunión virtual y que todo vaya sobre ruedas?

La conexión es excelente, la herramienta de videoconferencia es intuitiva (y graba y transcribe la reunión), nadie tiene que preguntar «¿Se me oye bien?» una y otra vez, y puedes centrarte en la conversación en lugar de lidiar con problemas técnicos o tomar notas o redactar el acta de la reunión.

Después de probar innumerables plataformas de reuniones virtuales, por fin he descubierto qué herramientas de reunión pueden ofrecer esa experiencia. Mis prioridades son sencillas: mi equipo y yo necesitamos poder compartir ideas, gestionar tareas y mantener a todo el mundo al tanto de todo sin ningún contratiempo.

Basándome en nuestra investigación, he recopilado una lista de los 10 mejores programas para reuniones virtuales. Si estás buscando la plataforma perfecta para mejorar tus interacciones virtuales, estas recomendaciones te ayudarán a tomar una decisión informada.

Este vídeo también ofrece una panorámica de mis opciones favoritas:

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tienes una lista de las 10 mejores plataformas de reuniones virtuales para ayudarte a elegir la herramienta más adecuada a las necesidades de tu equipo: ClickUp: La mejor opción global para gestionar todo el ciclo de vida de las reuniones, desde las agendas hasta las actas automatizadas y los seguimientos La mejor opción global para gestionar todo el ciclo de vida de las reuniones, desde las agendas hasta las actas automatizadas y los seguimientos

Google Meet: Ideal para colaborar durante las reuniones, con funciones como levantar la mano virtualmente y salas de trabajo en grupo

Microsoft Teams: ideal para los usuarios del ecosistema de Microsoft, con pizarra integrada y edición de documentos en tiempo real

Zoom: La mejor opción para integraciones perfectas con herramientas populares como ClickUp, Salesforce y muchas más.

Chanty: Ideal para chatear rápidamente y realizar reuniones breves en equipo, con gestión de tareas integrada para que las conversaciones den lugar a acciones concretas.

Slack: Ideal para reuniones informales de equipo, con reuniones rápidas fáciles de usar para debates rápidos

Cisco WebEx: La mejor en cuanto a inclusividad, con traducción en tiempo real y tecnología de eliminación de ruido

GoTo Meeting: La mejor opción en cuanto a privacidad y seguridad, con funciones de protección con contraseña y bloqueo de reuniones

TeamViewer: ideal para el acceso remoto a dispositivos, permite al servicio de soporte informático resolver problemas de forma remota

Zoho Meeting: Ideal para reuniones web específicas de cada departamento, con una gestión sencilla de los equipos y una seguridad en el alojamiento

¿Qué debe buscar en las plataformas de reuniones virtuales?

A la hora de elegir una plataforma para reuniones virtuales, tengo en cuenta las siguientes funciones, ¡y tú también deberías hacerlo!

Facilidad de uso : No quiero perder un tiempo valioso en la reunión resolviendo problemas técnicos o guiando a otros a través de interfaces complicadas. Por eso busco una plataforma que sea intuitiva y fácil de usar

Fiabilidad : No hay nada peor que una reunión interrumpida por fallos técnicos o problemas de conexión. Necesito un software con un historial sólido de fiabilidad y con interrupciones mínimas o nulas para que todo funcione sin problemas.

Integración : Quiero que el software se sincronice bien con otras herramientas que utilizo a diario, como mi calendario, mi aplicación de gestión de proyectos, mi correo electrónico y otras.

Funciones de colaboración : Las funciones que facilitan el trabajo en equipo son imprescindibles. Ya sea a través del uso compartido de pantalla, el intercambio de archivos, el chat en tiempo real o las pizarras virtuales, la herramienta debe garantizar que los miembros de mi equipo remoto estén siempre en sintonía.

Actas de reuniones automatizadas : Me cuesta concentrarme en la reunión si tengo que tomar notas al mismo tiempo. Es genial que el software pueda resumir automáticamente los puntos clave y los elementos a realizar. Ahorra tiempo y garantiza que todos tengan un registro claro de la reunión.

Recordatorios de reuniones: Valoro mucho las plataformas que envían recordatorios automáticos antes de que comiencen las reuniones de equipo, para que tanto yo como el resto de participantes recibamos indicaciones para prepararnos y conectarnos a tiempo. Esto reduce el riesgo de perderse reuniones y de tener que apresurarse en el último momento.

Las 10 mejores plataformas y aplicaciones para reuniones virtuales en línea

Según estos criterios, estas son las mejores plataformas de reuniones virtuales:

1. ClickUp (la mejor herramienta de reuniones virtuales y comunicación)

Empieza a usar ClickUp AI Note Taker Automatiza las notas y los resúmenes de las reuniones con ClickUp AI Notetaker

ClickUp es conocido por sus potentes herramientas de gestión de proyectos, pero ofrece mucho más. Con las integraciones adecuadas, se transforma en una plataforma de reuniones virtuales fluida, que te ayuda a gestionar todo, desde las agendas hasta los seguimientos, todo en un solo lugar.

Como parte de un equipo multifuncional que trabaja a distancia, ClickUp es, literalmente, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, ya que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la comunicación en equipo, todo ello en una única plataforma unificada impulsada por IA.

Las reuniones no están completas sin mi práctico ClickUp AI Notetaker. Genera una transcripción perfecta (y una grabación de audio) de mi reunión, la resume en puntos concisos y, lo mejor de todo, me ayuda a convertir las acciones discutidas en tareas que puedo asignar, a las que puedo fijar plazos y que puedo llevar a cabo.

Así es como funciona:

Con ClickUp AI Notetaker, tus equipos pueden:

Resumir las notas de reuniones largas : La IA sintetiza las discusiones extensas en resúmenes concisos, destacando los puntos clave.

Elabora un acta de reunión estructurada : genera un documento de acta bien organizado, lo que facilita su uso compartido con los miembros del equipo y las partes interesadas para su seguimiento

Destaca los plazos y los elementos pendientes: La IA identifica las tareas, los plazos y los elementos discutidos durante la reunión, lo que facilita su consulta.

Por la automatización del proceso de transcripción, AI Notetaker ayuda a los equipos a mantenerse coordinados y garantiza que los resultados de las reuniones queden claramente documentados y sean aplicables.

ClickUp Meetings es mi herramienta de referencia para organizar los múltiples aspectos relacionados con una videoconferencia. Desde la lluvia de ideas sobre los puntos de debate antes de una reunión hasta la optimización de la comunicación asincrónica y la creación de una experiencia de videoconferencia sin complicaciones con Zoom, ClickUp me ayuda en cada paso.

Te voy a dar una idea de cómo mi equipo y yo utilizamos ClickUp para nuestras sesiones virtuales:

Establece el orden del día de la reunión

Antes de cada reunión, utilizamos ClickUp Docs (un documento virtual colaborativo) para documentar nuestras intenciones y metas. Creamos una lista con los elementos de acción que trataremos durante la reunión, quiénes participarán, la hora de la reunión y cualquier otra información relevante.

ClickUp Docs nos ayuda a:

Trabaja en tiempo real con los miembros del equipo a distancia para crear el orden del día de la reunión

Crea listas de control rápidas con los puntos a tratar y márcalos a medida que abordamos cada tema

Da formato al orden del día de la reunión con funciones de edición avanzadas, como códigos de colores, títulos, negrita, cursiva, tachado, tiras y mucho más.

Comunícate con los asistentes a la reunión u otros miembros del equipo mediante comentarios asignados

Cuando no tenemos tiempo para elaborar un orden del día desde cero, la plantilla de agenda de ClickUp resulta muy útil.

Bonus: ¿Listo para llevar tus reuniones al siguiente nivel? ¡Echa un vistazo a estos ejemplos de órdenes del día para reuniones y plantillas gratuitas para empezar!

Plantilla de agenda de ClickUp

La plantilla ofrece un marco estructurado para anotar los elementos clave: tipo de reunión, alcance, ubicación, enlace de la reunión, fecha, hora, nombres de los participantes y sus roles, y lista de asistentes.

Descargar esta plantilla Mantén el orden en la planificación de tus reuniones con la plantilla de agenda de ClickUp

La plantilla de agenda de ClickUp nos permite:

Aborda todos los temas durante la reunión

Ayude a los participantes a prepararse ofreciéndoles una panorámica de los puntos de debate

Establece una estructura y un flujo claros para la reunión

Fomenta la participación activa de todos los asistentes

¿Lo mejor de todo? La plantilla es totalmente personalizable. Podemos añadir campos personalizados y estados según sea necesario, adaptándolos a cualquier tipo de reunión, ya sea interna, con clientes, inversores o cualquier otra cosa.

Integración con aplicaciones de reuniones y calendarios

Gracias a la integración nativa de ClickUp con Zoom, puedo iniciar una reunión de Zoom directamente desde una tarea de ClickUp.

Cuando comienza una reunión, se publica automáticamente un enlace para unirse en los comentarios de la tarea específica (desde donde inicié la reunión), informando a los miembros del equipo para que se unan. Al finalizar la reunión, ClickUp añade otro comentario a la tarea. El comentario incluye detalles de la reunión, como la fecha y la hora, la duración, los asistentes, etc., y también proporciona un enlace opcional a la grabación.

Únete a reuniones de Zoom directamente desde las tareas de ClickUp

La integración nativa de ClickUp con Google Calendar nos permite a mi equipo y a mí gestionar mejor nuestros calendarios de reuniones.

Puedo ver mis próximas reuniones y plazos en un solo lugar. Cualquier cambio en mi Google Calendar se refleja inmediatamente en mis tareas de ClickUp (y viceversa), lo que me permite evitar conflictos de horarios y mantenerme organizado.

Comunícate de forma asíncrona mediante grabaciones de pantalla avanzadas

Si un miembro del equipo tiene alguna duda sobre un proyecto y necesito aclararle algo, ya no tengo que recurrir a llamadas rápidas o reuniones (a menos que sea absolutamente necesario).

Yo uso ClickUp Clips para grabar mi pantalla junto con un audio en el que explico o aclaro lo que quiero decir. Es rápido, eficiente y elimina las reuniones cortas que interrumpen innecesariamente mi agenda.

Envía grabaciones de pantalla instantáneas con notas de audio utilizando ClickUp Clips y elimina las reuniones innecesarias

Resumir las notas de las reuniones con ClickUp Brain y ahorra tiempo

Las mejores funciones de ClickUp

Configura recordatorios y notificaciones para las tareas de seguimiento mencionadas en la reunión, para que nada se te pase por alto.

Crea automatizaciones de tareas para reuniones periódicas, garantizando la programación y el seguimiento automáticos

Integra ClickUp con otras herramientas de comunicación y planificación , como Calendly, Slack y Gmail

Crea nuevas tareas a partir de las conversaciones de las reuniones, asígnalas a los miembros del equipo y establece plazos para realizar el seguimiento de los avances.

Limitaciones de ClickUp

Tiene una ligera curva de aprendizaje debido al gran número de funciones y opciones de personalización

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Lee también: Las mejores herramientas de IA para tomar notas en reuniones

2. Google Meet (la mejor para colaborar durante las reuniones)

a través de Google Meet

Usar Google Meet como plataforma de reuniones en línea ha sido una experiencia fantástica. Me encantan las funciones de colaboración durante la reunión, como levantar la mano virtualmente para hablar o hacer preguntas sin interrumpir al orador actual. Simula la experiencia de una sala de juntas en la vida real.

Cuando organizo reuniones, puedo presentar diapositivas y designar a un coanfitrión para que participe en la presentación conmigo.

Para las sesiones de lluvia de ideas, la herramienta me permitió iniciar una sesión con Google Jamboard directamente durante la reunión y colaborar en una pizarra virtual. Como moderador, pude crear salas de trabajo en grupo durante la reunión, realizar la selección de participantes y facilitar debates específicos en grupos más reducidos.

Las mejores funciones de Google Meet para reuniones

Recopila opiniones en tiempo real mediante encuestas

Utiliza los informes de asistencia para realizar el seguimiento de quién asistió a la reunión y durante cuánto tiempo

Cambia el fondo para crear un ambiente profesional durante las reuniones

Aceptar o eliminar participantes de forma masiva (parte de las funciones de gestión del anfitrión de Google Meet)

Limitaciones de Google Meet

No hay opción para organizar conversaciones por chat durante reuniones largas

Precios de Google Meet para reuniones

El acceso a las funciones de Google Meet depende de tu edición de Google Workspace.

Business Starter : 2 $ al mes por usuario

Business Standard : 9 $ al mes por usuario

Business Plus : 17 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

(Fuente: Capterra)

Valoraciones y opiniones sobre Google Meet

G2 : 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 11 000 opiniones)

💡Consejo profesional: ¿Quieres potenciar el trabajo en equipo en tu organización? ¡Descubre las 10 ventajas clave de la colaboración en el lugar de trabajo, junto con ejemplos de expertos que inspirarán a tu equipo!

3. Microsoft Teams (Ideal para usuarios del ecosistema de Microsoft)

a través de Microsoft Teams

Microsoft Teams es una herramienta de reuniones virtuales fiable, especialmente para quienes están inmersos en el ecosistema de Microsoft.

Mientras probaba la herramienta, me encantó lo fácil que hace las colaboraciones creativas. Esto es gracias a Microsoft Whiteboards, que te permite hacer lluvias de ideas de forma visual y desarrollar ideas juntos mientras organizas reuniones.

Otra función útil es la edición instantánea de libros de Excel durante las reuniones con Excel Live. Facilita la colaboración en hojas de cálculo y el análisis de datos en tiempo real.

Cuando un miembro del equipo habla o hace una presentación, los demás pueden enviar reacciones rápidas, como emojis de pulgar hacia arriba o de aplausos, lo que ayuda al ponente a evaluar la opinión de los demás.

Limitaciones de Microsoft Teams

La interfaz de usuario podría ser más sencilla e intuitiva

Precios de Teams de Microsoft

Microsoft Teams Essentials: 1 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Basic: 2 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Standard: 10 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Teams

G2 : 4,3/5 (más de 15 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 9000 opiniones)

Lea también: Las mejores soluciones de software para la gestión de reuniones y agendas

4. Zoom (la mejor para integraciones perfectas)

a través de Zoom

Zoom lleva años siendo una de nuestras plataformas de reuniones online favoritas. Me gusta la vista de varios participantes, que me permite centrarme en quienes participan activamente en la conversación. Las opciones de color y los fondos virtuales personalizados asistidos por IA añaden un toque divertido y personal que hace que nuestras reuniones sean más agradables.

Una función que realmente destaca es la vista centralizada. Puedo acceder fácilmente a las grabaciones de las reuniones y utilizar el IA Companion para localizar rápidamente detalles importantes en las notas de las reuniones.

Para mayor comodidad, Zoom se integra a la perfección con Microsoft, Google, ClickUp, Salesforce y HubSpot. Probablemente puedas establecer una conexión entre cualquier herramienta de tu conjunto de herramientas tecnológicas diarias y Zoom, lo que garantiza colaboraciones virtuales fluidas y eficientes.

Las mejores funciones de Zoom

Gestiona tus agendas de forma eficaz con chat, teléfono, correo electrónico, Calendario y planificador integrados

Adjunta material de lectura previa a la invitación a la reunión y chatea con los asistentes antes de la reunión

Colabora en recursos de uso compartido previamente durante la reunión

Retoma el hilo justo donde lo dejaste con canales de chat que permanecen activos antes, durante y después de las reuniones

Limitaciones de Zoom

Las reuniones de audio y vídeo de alta calidad pueden consumir mucho ancho de banda, lo que podría ralentizar otras actividades en línea

Precios de Zoom

Básico : Gratis

Pro : 14,99 $ al mes por usuario

Empresa : 21,99 $ al mes por usuario

Business Plus : 26,99 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Zoom

G2 : 4,6/5 (más de 55 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 13 000 opiniones)

5. Chanty (La mejor para la colaboración)

vía Chanty

Chanty ofrece una herramienta de reuniones virtuales integrada en una plataforma de colaboración en equipo. Además de videollamadas, combina chat, un gestor de tareas y un Calendario integrado.

En lugar de utilizar múltiples herramientas, los equipos pequeños pueden usar un único espacio de trabajo, como Chanty, para planear reuniones virtuales, comunicarse y gestionar tareas.

Chanty es ideal para equipos remotos e híbridos que buscan una comunicación fluida y funciones de reuniones virtuales para que todos estén en sintonía.

Las mejores funciones de Chanty

Videollamadas y llamadas de vídeo integradas.

Calendario integrado para planear reuniones y gestionar horarios.

Chat de equipo con historial de mensajes ilimitado.

Gestión de tareas con el tablero Kanban.

Limitaciones de Chanty

No es ideal para grandes seminarios web o eventos virtuales públicos

Precios de Chanty

Plan Free: hasta 5 usuarios

Plan Business: 3,00 $ por usuario al mes

Plan Enterprise: ponte en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Chanty

G2 : 4,5/5 (53 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (36 opiniones)

Lee también: El software más útil para reuniones individuales para directivos

📮Dato de ClickUp: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, lo que da lugar a decisiones omitidas y retrasos en la ejecución. Ya sea que envíes notas de seguimiento o utilices hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que tu equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse coordinado.

6. Slack (Ideal para reuniones informales de equipo)

a través de Slack

Slack es ideal para la comunicación asíncrona, pero también permite el chat de vídeo en tiempo real a través de su función «Reuniones rápidas». Las reuniones rápidas comienzan como conversaciones solo de audio, lo que facilita participar en debates rápidos e informales. Si necesitas una colaboración más profunda, solo tienes que activar el vídeo y/o compartir tu pantalla.

Las reuniones rápidas de Slack son ideales para interacciones de equipo espontáneas e informales, en lugar de reuniones formales programadas con antelación en un Calendario.

También me gustaron los fondos coloridos, que aportan un ambiente divertido y alegre a las reuniones. Slack también agiliza la gestión de documentos. Todos los enlaces, documentos y mensajes usados durante una reunión rápida se guardan automáticamente una vez finalizada la sesión, por lo que es fácil volver a consultarlos y consultar detalles importantes más adelante.

Las mejores funciones de Slack

Comunícate utilizando reacciones, efectos y GIF durante las reuniones de equipo

Comparte notas, enlaces y archivos relacionados con el debate en un hilo de mensajes específico

Inicia reuniones de audio y vídeo en un canal de Slack o a través de mensajes directos

Activa los subtítulos en directo (disponibles en inglés)

Limitaciones de Slack

Faltan elementos formales de las reuniones, como las agendas y las normas para los participantes

Precios de Slack

Free

Pro : 8,75 $ por usuario al mes

Business+ : 15 $ al mes por usuario

Enterprise Grid: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2 : 4,5/5 (más de 35 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 23 000 opiniones)

Lee también: Las mejores herramientas de comunicación asincrónica

7. Cisco WebEx (la mejor en cuanto a inclusividad)

vía Cisco

La función de traducción en tiempo real de Cisco Webex, que ofrece compatibilidad con más de 100 idiomas, hace que las reuniones sean mucho más inclusivas para tu equipo multilingüe.

Otra función que me llamó la atención fue la tecnología de eliminación de ruido integrada. Por muy ruidoso que fuera el entorno, no interfería en la reunión. Podía estar en un aeropuerto o en una cafetería llena de gente, y la calidad del audio seguía siendo nítida y profesional.

Las mejores funciones de Cisco WebEx

Crea encuestas interactivas y sesiones de preguntas y respuestas para que las reuniones de equipo sean más atractivas

Pasa del escritorio al teléfono y al coche con la función «Move to Mobile» mediante código QR y la integración con Apple CarPlay

Envía reacciones durante la reunión con solo usar gestos con los dedos

Crea y resalta notas automáticamente con Webex Assistant

Limitaciones de Cisco WebEx

No es posible iniciar sesión directamente desde un navegador sin descargar la aplicación de escritorio

Precios de Cisco WebEx

Webex Free

Webex Meet : 12 $ al mes por usuario

Webex Suite : 22 $ al mes por usuario

Webex Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Cisco WebEx

G2 : 4,3/5 (más de 19 000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 7000 opiniones)

8. GoTo Reunión (la mejor en cuanto a funciones de privacidad y seguridad)

a través de GoTo Reunión

Mientras probaba GoTo Meeting, me impresionó la capacidad de la herramienta para mantener las reuniones confidenciales protegidas con contraseña. Los controles de privacidad son excelentes: las conversaciones permanecen privadas y la función Meeting Lock resulta especialmente útil. Coloca a los invitados en una sala de espera hasta que estoy listo para admitirlos, lo que me da un control total sobre quién se une a la reunión.

También me encantó la flexibilidad de poder usar la aplicación móvil totalmente funcional para unirme y dirigir reuniones de equipo desde cualquier lugar. Y lo que es aún mejor, puedes unirte fácilmente a las reuniones sin necesidad de descargar la aplicación de GoTo.

Las mejores funciones de GoTo Reunión

Comunícate con los miembros del equipo o los clientes mediante el chat integrado

Crea grabaciones y transcripciones automáticas de las reuniones

Personaliza las salas de reuniones para dar un toque personal a las reuniones virtuales

Prueba y comprueba la cámara web antes de unirte a una reunión

Limitaciones de GoTo Meeting para reuniones

Retrasos ocasionales en la calidad del audio y el vídeo

Precios de GoTo Reunión

Professional : 12 $ al mes por organizador (facturación anual)

Empresas : 16 $ al mes por organizador (facturación anual)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre GoTo Meeting para reuniones

G2 : 4,2/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 11 000 opiniones)

9. TeamViewer (la mejor para el acceso remoto a dispositivos)

a través de TeamViewer

TeamViewer Remote es una plataforma de reuniones virtuales que te permite solucionar problemas técnicos de forma remota. Con acceso remoto seguro, tu equipo de TI o un compañero de confianza puede abordar y resolver errores del sistema y consultas sobre software sin necesidad de estar presente. Gracias a la fluidez que ofrece, puedes minimizar el tiempo de inactividad y volver al trabajo rápidamente.

TeamViewer también cuenta con una herramienta de videoconferencia: TeamViewer Meeting. Aunque la función de acceso remoto es una gran incorporación al flujo de trabajo, no me pareció que la función de reuniones fuera tan potente.

Las mejores funciones de TeamViewer

Funciona en múltiples dispositivos y sistemas operativos

Transfiere archivos de cualquier tamaño entre dispositivos remotos

Disfruta del soporte para múltiples monitores en resolución 4K

Ofrece soporte a dispositivos desatendidos

Limitaciones de TeamViewer

La transferencia de archivos es lenta, especialmente con documentos de gran tamaño

Precios de TeamViewer

Premium : 37 $ al mes (facturación anual)

Empresas: 79 $ al mes (facturación anual)

(Fuente: G2)

Valoraciones y reseñas de TeamViewer

G2 : 4,4/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 11 000 opiniones)

Lee también: Cómo mejorar tus habilidades de gestión de equipos

10. Zoho Reunión (la mejor para reuniones web específicas de cada departamento)

a través de Zoho Meeting

He probado Zoho Meeting para gestionar varios equipos de diferentes departamentos y me ha parecido bastante eficaz.

La herramienta me permitió organizar sesiones de conferencias web de seguridad con facilidad. Pude añadir sin esfuerzo a los miembros a sus respectivos departamentos, asignarles roles específicos y programar reuniones exclusivas para cada departamento.

Además de grabar, reproducir y compartir las grabaciones de las reuniones virtuales, podía descargar las reuniones para utilizarlas sin conexión. Esta función me resultó muy útil para repasar los debates más tarde o realizar un uso compartido con los miembros del equipo que no pudieron asistir a la sesión en directo.

Las mejores funciones de Zoho Reunión

Interactúa con hasta 250 participantes en la reunión

Disfruta de controles simplificados para el anfitrión, como cambiar de rol y gestionar la entrada y salida de los participantes.

Colabora durante las reuniones con pizarras y un uso compartido fluido de archivos

Retransmite eventos virtuales en directo en YouTube y responde a los comentarios en tiempo real

Limitaciones de Zoho Meeting

Pequeños fallos ocasionales en el uso compartido de pantalla

La función de grabación solo está disponible en los planes de pago

Precios de Zoho Reunión

Reunión Standard : 1 $ al mes

Reunión Professional : 2 $ al mes

Webinar Standard : 5 $ al mes

Webinar Professional: 10 $ al mes

Webinar Enterprise: 47 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Meeting para reuniones

G2 : 4,5/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 800 opiniones)

Optimiza las reuniones virtuales con ClickUp

El software de reuniones virtuales es una pieza clave de la comunicación y la colaboración para equipos híbridos y remotos como el nuestro. Dependemos en gran medida de las plataformas de reuniones virtuales para celebrar reuniones en directo, realizar el uso compartido de archivos y mantener a todos al día sobre los proyectos, lo que nos permite mantener a todo el mundo en sintonía independientemente del lugar desde el que trabajen.

He probado muchas de estas herramientas. Aunque la mayoría ayuda a los equipos a conectarse con mayor fluidez, solo unas pocas ofrecen un paquete completo. No me refiero solo a las reuniones, sino a todo lo que hay entre ellas: la preparación, el seguimiento y mucho más.

Ahí es donde ClickUp realmente destaca. Simplifica todo el proceso de las reuniones, ayudándome a elaborar agendas detalladas, integrarse a la perfección con mi herramienta de vídeo favorita y capturar y resumir fácilmente las actas de las reuniones.

Además, ClickUp realiza la automatización de las reuniones periódicas y me permite convertir las notas en elementos con solo un clic, lo que mantiene mi flujo de trabajo organizado y a nuestro equipo en estado de productividad.

¡Empieza a usar ClickUp hoy mismo!