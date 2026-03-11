Las 15 mejores herramientas para startups en 2026 (ventajas, desventajas, precios)

Cuando estás creando una startup, cada segundo y cada euro cuentan.

Ahora piensa en esto: la proliferación de herramientas —el fenómeno por el que los equipos utilizan demasiadas herramientas que se solapan en su finalidad sin trabajar conjuntamente— cuesta a las empresas 1 millón de dólares al año por cada equipo de desarrollo. De hecho, el 75 % de los desarrolladores pierden hasta 15 horas cada semana navegando por una media de 7,4 herramientas inconexas para crear aplicaciones.

En una startup, estás creando, vendiendo, enviando, contratando y solucionando problemas, a menudo todo al mismo tiempo. Así que si una nueva herramienta añade tiempo de configuración, otro inicio de sesión, otra cuota de suscripción o otro sitio que revisar, te roba silenciosamente tanto la concentración como el presupuesto.

Por eso necesitas las mejores herramientas desde el principio.

En esta entrada del blog, analizaremos las mejores herramientas para startups, en qué destaca cada una y cómo elegir un conjunto de herramientas que se mantenga ágil a medida que creces.

Las mejores herramientas para startups son aplicaciones de software diseñadas para ayudar a las empresas en fase inicial a gestionar sus operaciones, colaborar y crecer sin verse abrumadas por la complejidad o los altos costes.

Estas herramientas, que suelen ofrecerse como SaaS (Software as a Service), abarcan categorías como la gestión de proyectos, la comunicación, el marketing y la automatización, y cada una de ellas resuelve un reto operativo específico al que se enfrentan las startups a diario.

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Gestiona proyectos y flujos de trabajo con agentes de IA y automatizaciones en un único entorno de trabajo Tareas + vistas para una ejecución rápida, Chat + SyncUps para comunicaciones en tiempo real, Paneles, Brain, Super Agents Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones Notion Documentos y bases de datos asistidos por IA para el conocimiento de las startups + operaciones ligeras Bases de datos enlazadas, páginas con Notion IA integrado, páginas publicables para las partes interesadas Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes por usuario. Slack Comunicación en equipo con resúmenes generados por IA Canales + hilos, resúmenes con IA, Slack Connect, Workflow Builder Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 4,38 $ por usuario al mes. Asana Planificación de proyectos con metas, carteras y soporte de estado mediante IA Portfolios + Metas, actualizaciones de estado redactadas por IA, automatización de reglas, Cronograma Hay un plan gratuito disponible; los planes de pago empiezan en 13,99 $ al mes por usuario. Trello Planificación basada en tableros con ayuda de IA integrada para las tarjetas Tableros/listas/tarjetas, Atlassian Intelligence en tarjetas, automatizaciones de Butler, plantillas Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 5 $ al mes por usuario. monday.com Tableros personalizables con IA integrada en documentos y flujos de trabajo Facturación con marca corporativa, flujo de tiempo hasta la facturación, registro de gastos e informes básicos Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 9 $ al mes por usuario. HubSpot CRM + marketing + soporte en un solo sistema con asistencia de IA CRM + canalización de ventas, automatizaciones del ciclo de vida, borradores/resúmenes de Breeze IA, elaboración de informes Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 9 $ al mes por usuario. Mailchimp Automatización del marketing centrada en el correo electrónico y recorridos del cliente Customer Journey Builder, plantillas + Brand Kit, Content Studio para contenido Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 13 $ al mes. FreshBooks Facturación, control de tiempo y contabilidad sencilla para servicios Facturación con marca corporativa, flujo de tiempo hasta la facturación, registro de gastos, elaboración de informes básicos Los planes de pago empiezan en 23 $ al mes Canva Diseño rápido y listo para la marca para equipos de startups Plantillas, kit de marca, colaboración en tiempo real, generación de diseños mediante IA Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 15 $ al mes por persona. Zoom Videollamadas con reuniones fiables y resúmenes generados por IA Reuniones + grabación, salas de trabajo en grupo, enlaces de programación, resúmenes de IA Companion Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 16,99 $ al mes por usuario. Loom Actualizaciones de vídeo asíncronas y tutoriales para equipos distribuidos Grabación de pantalla con un solo clic, enlaces para el uso compartido, comentarios en los vídeos, edición básica Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 15 $ al mes por usuario. Zapier Automatiza los trabajos repetitivos en diferentes aplicaciones con flujos de trabajo de varios pasos Desencadenantes/acciones, Zaps de varios pasos, filtros/rutas, amplia cobertura de aplicaciones Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 29,99 $ al mes. Deel Contratación global, nóminas y cumplimiento normativo para equipos distribuidos EOR + contratistas, contratos localizados, pagos internacionales, flujos de trabajo de cumplimiento normativo Los planes de pago empiezan en 49 $ al mes por contratista. Semrush Investigación SEO, auditorías de sitios web e información sobre la competencia Investigación de palabras clave, auditorías de sitios web, seguimiento de posicionamiento, análisis de la competencia Los planes de pago empiezan en 199 $ al mes

Debes elegir una herramienta que reúna todo lo que necesitas en una interfaz intuitiva. En resumen, esto es lo que debes buscar:

Facilidad de incorporación: ¿Pueden los nuevos miembros del equipo alcanzar la productividad en un día, en lugar de una semana? Una herramienta con una curva de aprendizaje pronunciada supone un coste oculto para una startup que evoluciona rápidamente.

Ecosistema de integración: ¿Se conecta con las herramientas que ya utilizas, como Figma, Google Workspace o GitHub? Una integración deficiente genera más trabajo manual, lo que va en contra del propósito de la herramienta.

Escalabilidad: ¿Seguirá funcionando esta herramienta a medida que ¿Seguirá funcionando esta herramienta a medida que tu equipo de startup crezca ? Una herramienta que es perfecta para un equipo que se financia con recursos propios podría colapsar ante las exigencias de una empresa en fase de Serie A.

Funciones de colaboración : ¿Pueden varias personas trabajar juntas en tiempo real sin que se produzcan conflictos de versiones ni se sobrescriban los trabajos de los demás? ¿Pueden varias personas trabajar juntas en tiempo real sin que se produzcan conflictos de versiones ni se sobrescriban los trabajos de los demás?

Capacidades de IA: ¿Ofrece la herramienta funciones de IA que automatizan tareas repetitivas, resumen información o extraen insights? Esto supone un enorme multiplicador de fuerzas para los equipos pequeños

Acceso móvil: ¿Tu equipo puede utilizarlo de forma eficaz mientras se desplaza? Para ¿Tu equipo puede utilizarlo de forma eficaz mientras se desplaza? Para los equipos que trabajan a distancia , una buena funcionalidad móvil es imprescindible.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Analicemos en profundidad las mejores herramientas que necesitas como startup 👇

1. ClickUp (Ideal para startups que desean gestionar proyectos y flujos de trabajo con IA y automatizaciones en un único entorno de trabajo)

Convierte tu startup en una agencia Delega el trabajo a tu Superagente para que puedas centrarte en hacer crecer tu startup

Como startup, necesitas herramientas que reduzcan la proliferación de aplicaciones y ofrezcan una configuración consolidada donde el trabajo, los documentos y la coordinación del equipo convivan en un mismo lugar.

Esa es la idea detrás de ClickUp, el primer entorno de trabajo convergente con IA del mundo. En ClickUp, los proyectos, los documentos, el chat y los análisis funcionan en conjunto con asistentes y agentes de IA que cuentan con un contexto completo del entorno de trabajo.

Echemos un vistazo más de cerca:

Lleva un seguimiento completo de los elementos de trabajo de alta velocidad

Trabajar en una startup implica gestionar miles de elementos en constante movimiento, todos ellos igualmente urgentes. Y es que cada tarea tiene sus propias dependencias, propietarios y plazos que van cambiando. Ahí es donde entra en juego ClickUp Tasks, la plataforma que reúne todas las tareas en un único lugar, con información sobre su estado, persona asignada, prioridad, fechas de inicio y fecha límite, y mucho más.

Lleva el seguimiento de todas las dependencias, propietarios y plazos en un solo lugar con las tareas de ClickUp

Para mantener el impulso sin tener que repetir lo mismo una y otra vez, también puedes utilizar las plantillas de tareas de ClickUp. Además, puedes realizar la automatización del trabajo rutinario mediante las tareas periódicas de ClickUp. La meta es liberar tiempo para que puedas hacer crecer tu empresa mientras el trabajo se desarrolla de forma constante en segundo plano.

Combina las tareas de ClickUp con las vistas de ClickUp para ver el trabajo como más te guste. Las vistas son, básicamente, diferentes perspectivas de los mismos datos de las tareas, por lo que tu equipo y tus socios pueden trabajar en el formato que les ayude a trabajar más rápido.

Tendrás acceso a vistas como:

Lista, Tablero, Calendario , cuando quieras ver claramente las tareas individuales

Gantt , cuando necesitas ver cómo se relacionan las tareas (dependencias y cronogramas)

Equipo o carga de trabajo: cuando necesitas detectar quién está sobrecargado antes de que se convierta en un cuello de botella

Convierte las conversaciones en trabajo tangible, sin perder el contexto

No vuelvas a depender de una herramienta independiente (¡ni de una suscripción adicional!) para chatear, llamar o enviar una nota de voz. Puedes hacer todo eso y mucho más en ClickUp Chat. Y lo que es mejor, puedes crear tareas directamente desde un mensaje si es importante y requiere atención urgente.

Comenta y colabora con ClickUp Chat

Y si estás en movimiento, ¡mantén Chat abierto en tu teléfono, siempre, en todo momento!

Dentro de ClickUp Chat, también puedes iniciar SyncUps para mantener conversaciones mediante videollamadas.

Inicia un SyncUp directamente desde un canal de chat (o un mensaje directo) mediante el icono de SyncUps o el comando /SyncUp, y ClickUp enviará un mensaje de invitación en el hilo para que los demás puedan unirse inmediatamente.

Durante la sesión de SyncUp, puedes realizar el uso compartido de tu pantalla y seguir navegando por tu entorno de trabajo mientras se realiza la llamada, lo cual resulta muy útil cuando estás revisando tareas, un documento o una Pizarra en tiempo real.

Usa Syncups de ClickUp Chat para iniciar videollamadas con tu equipo

Respuestas contextuales en todo momento gracias a las capacidades de IA ambiental

Cuando tus tareas avanzan a un ritmo increíble, lo más difícil rara vez es hacer el trabajo; lo difícil es encontrar el contexto más reciente y convertirlo en un siguiente paso concreto. ClickUp Brain es la capa de IA integrada en el entorno de trabajo de ClickUp, para que puedas resumir, escribir y hacer preguntas directamente dentro de los lugares donde se desarrolla el trabajo (tareas, documentos, comentarios y más).

📌 Ejemplo: Abre una tarea que tenga 60 comentarios y un par de subtareas, y luego utiliza Brain para generar un resumen de la actividad de la tarea que explique lo que ha sucedido en el hilo y en qué estado se encuentran las subtareas. Esto te proporciona los cambios más recientes y actualizados que necesitas al instante.

Busca entre tus tareas, documentos y chats, y haz preguntas en lenguaje natural a ClickUp Brain

Y si quieres la misma capa de inteligencia que ofrece una aplicación de escritorio, solo tienes que hacerte con ClickUp Brain MAX. Es la capa complementaria de IA para escritorio ideal cuando necesitas IA más allá de una sola tarea o documento. Está diseñada para buscar en tu entorno de trabajo de ClickUp, en las aplicaciones conectadas y en la web para ofrecerte soluciones totalmente contextuales. La guinda del pastel de Brain MAX es una experiencia de dictado manos libres con Talk-to-Text.

Las mejores funciones de ClickUp

Realiza un seguimiento de la ejecución de tu startup en tiempo real: supervisa lanzamientos, sprints, procesos de contratación y dependencias entre equipos en un solo lugar con supervisa lanzamientos, sprints, procesos de contratación y dependencias entre equipos en un solo lugar con los paneles de ClickUp

Comparte contexto asíncrono con tu equipo: graba tutoriales rápidos, reproducciones de incidencias o actualizaciones de productos con graba tutoriales rápidos, reproducciones de incidencias o actualizaciones de productos con ClickUp Clips y, a continuación, adjúntalos a la tarea o al documento concreto en el que esté trabajando tu equipo.

Delega las tareas rutinarias a compañeros de equipo de IA: utiliza utiliza los Superagentes de ClickUp para gestionar flujos de trabajo repetitivos de varios pasos, como resumir actividades, redactar actualizaciones e informar a los compañeros de equipo humanos.

Automatiza los traspasos que ralentizan a las startups: activa activa las automatizaciones de ClickUp para asignar propietarios, actualizar estados, tramitar aprobaciones e iniciar seguimientos automáticamente a medida que avanza el trabajo.

Limitaciones de ClickUp

La gran cantidad de funciones puede resultar abrumadora durante la configuración inicial, y algunos usuarios experimentan una curva de aprendizaje.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

Me gusta que ClickUp me ayude a estructurar tareas, priorizar entregables y mantener a los equipos alineados. Valoro cómo ClickUp aborda la falta de visibilidad y el desorden en la ejecución. Además, facilita la conversión de la estrategia en acciones medibles. Lo que más me gusta es su integración con la IA, ya que me ayuda a organizar ideas y reducir el trabajo manual en un solo espacio. También me pareció que la configuración inicial es bastante intuitiva.

Me gusta que ClickUp me ayude a estructurar tareas, priorizar entregables y mantener a los equipos alineados. Valoro cómo ClickUp aborda la falta de visibilidad y el desorden en la ejecución. Además, facilita la conversión de la estrategia en acciones medibles. Lo que más me gusta es su integración con la IA, ya que me ayuda a organizar ideas y reducir el trabajo manual en un solo espacio. También me pareció que la configuración inicial es bastante intuitiva.

2. Notion (La mejor para convertir el conocimiento en documentos y bases de datos asistidos por IA)

vía Notion

Notion es un entorno de trabajo para documentos y bases de datos ideal para startups que buscan integrar estrategia, especificaciones de producto, notas y ejecución. Con la IA de Notion, puedes resumir documentos largos, convertir notas sin procesar en tareas, reescribir contenido con un tono específico y traducir actualizaciones internas para equipos distribuidos.

También puedes hacer preguntas dentro de Notion y extraer información relevante de tu entorno de trabajo, lo cual resulta muy útil cuando alguien necesita conocer la última decisión, los requisitos de un producto o el estado actual de una iniciativa.

Dado que Notion combina documentos con bases de datos, también puedes ejecutar flujos de trabajo asistidos por IA sobre datos estructurados, como redactar actualizaciones de proyectos a partir de una base de datos de hojas de ruta, generar descripciones de puestos de trabajo preliminares a partir de un proceso de selección de personal, o depurar notas de reuniones y enlazarlas a las páginas de proyecto correspondientes.

Las mejores funciones de Notion

Bases de datos relacionales: Crea tablas que se enlacen entre sí, de modo que tu base de datos de tareas se conecte con el directorio de tu equipo y el gestor de proyectos.

Notion IA: Crea borradores, resumir documentos largos y traduce contenido directamente en tus páginas

Comparte páginas pulidas externamente con control: Publica páginas de Notion en la web para portales de partes interesadas, documentación ligera o recursos públicos con opciones de uso compartido configurables

Notas sobre los límites

El acceso sin conexión depende de las páginas almacenadas en caché, por lo que la fiabilidad total sin Internet puede ser irregular, a menos que ya hayas abierto lo que necesitas.

Las páginas grandes y pesadas con múltiples bases de datos integradas y propiedades densas pueden volverse lentas y tardar en cargarse

Precios de Notion

Free

Además: 12 $ al mes por usuario

Empresa: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,6/5 (más de 9500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Un usuario de Capterra dice:

Notion AI me resulta increíblemente útil, ya que suelo tomar notas para mi empresa. Convierte rápidamente mis notas manuscritas en texto digital en cuestión de segundos. También utilizo Notion AI como herramienta de gestión de proyectos, lo que garantiza que todos mis proyectos se exporten sin problemas a mis clientes a través de la plataforma.

Notion AI me resulta increíblemente útil, ya que suelo tomar notas para mi empresa. Convierte rápidamente mis notas manuscritas en texto digital en cuestión de segundos. También utilizo Notion AI como herramienta de gestión de proyectos, lo que garantiza que todos mis proyectos se exporten sin problemas a mis clientes a través de la plataforma.

📮 ClickUp Insight: Para alrededor del 20 % de los usuarios, las sesiones de concentración simplemente no son prácticas. Sus días están llenos de trabajo en equipo, cambios rápidos y colaboración constante, por lo que la adaptabilidad es más importante que largos bloques de trabajo concentrado. 💫 Si eres uno de ellos, ClickUp es tu centro de comandos unificado y basado en IA. Puedes asignar tareas, participar en videollamadas, intercambiar ideas, colaborar en documentos e incluso generar contenido o imágenes, todo ello sin cambiar de aplicación. Todo lo que necesitas para mantener el ritmo de una jornada laboral ajetreada está aquí, en un solo lugar.

📮 ClickUp Insight: Para alrededor del 20 % de los usuarios, las sesiones de concentración simplemente no son prácticas. Sus días están llenos de trabajo en equipo, cambios rápidos y colaboración constante, por lo que la adaptabilidad es más importante que largos bloques de trabajo concentrado. 💫 Si eres uno de ellos, ClickUp es tu centro de comandos unificado y basado en IA. Puedes asignar tareas, participar en videollamadas, intercambiar ideas, colaborar en documentos e incluso generar contenido o imágenes, todo ello sin cambiar de aplicación. Todo lo que necesitas para mantener el ritmo de una jornada laboral ajetreada está aquí, en un solo lugar.

📮 ClickUp Insight: Para alrededor del 20 % de los usuarios, las sesiones de concentración simplemente no son prácticas. Sus días están llenos de trabajo en equipo, cambios rápidos y colaboración constante, por lo que la adaptabilidad es más importante que largos bloques de trabajo concentrado. 💫 Si eres uno de ellos, ClickUp es tu centro de comandos unificado y basado en IA. Puedes asignar tareas, participar en videollamadas, intercambiar ideas, colaborar en documentos e incluso generar contenido o imágenes, todo ello sin cambiar de aplicación. Todo lo que necesitas para mantener el ritmo de una jornada laboral ajetreada está aquí, en un solo lugar.

📮 ClickUp Insight: Para alrededor del 20 % de los usuarios, las sesiones de concentración simplemente no son prácticas. Sus días están llenos de trabajo en equipo, cambios rápidos y colaboración constante, por lo que la adaptabilidad es más importante que largos bloques de trabajo concentrado. 💫 Si eres uno de ellos, ClickUp es tu centro de comandos unificado y basado en IA. Puedes asignar tareas, participar en videollamadas, intercambiar ideas, colaborar en documentos e incluso generar contenido o imágenes, todo ello sin cambiar de aplicación. Todo lo que necesitas para mantener el ritmo de una jornada laboral ajetreada está aquí, en un solo lugar.

3. Slack (Ideal para la comunicación del equipo basada en IA y la rápida coordinación interna de las startups)

vía Slack

Slack es una popular plataforma de comunicación para equipos basada en canales, hilos, reuniones rápidas (llamadas de audio y vídeo individuales) y un historial de mensajes con función de búsqueda. Dentro de Slack, puedes organizar tu trabajo por función (como #producto, #crecimiento o #soporte) o por iniciativa (como #semana-de-lanzamiento o #recaudación-de-fondos), y las conversaciones y los archivos permanecen vinculados al canal correspondiente a lo largo del tiempo.

Para los equipos de startups que trabajan a un ritmo acelerado, la capa de IA de Slack es lo que ayuda al producto a mantenerse al día. Incluye funciones de IA, como resúmenes de conversaciones, resúmenes diarios, resúmenes de archivos y búsqueda con IA, que ayudan a los equipos a ponerse al día tras estar inmersos en la ejecución.

Las mejores funciones de Slack

Canales: Organiza las conversaciones por proyecto, equipo o tema para que los debates sean más centrados y accesibles.

Slack Connect: Invita a colaboradores externos a canales específicos sin darles acceso a todo tu entorno de trabajo

Crea automatizaciones internas ligeras: Utiliza Workflow Builder para automatizar solicitudes recurrentes y traspasos dentro de Slack

Limitaciones de Slack

El volumen de notificaciones puede volverse abrumador rápidamente, especialmente en múltiples canales activos y canales con uso compartido de Connect.

Slackbot no programa reuniones de forma fiable a partir de direcciones de correo electrónico (por ejemplo, creando automáticamente una reunión de Google Meet y publicándola en el canal adecuado).

Precios de Slack

Free

Ventaja: 4,38 $ por usuario al mes

Business+: 9 $ al mes por usuario

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4,5/5 (más de 38 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 23 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Slack?

Un usuario de Capterra dice:

Es fácil de aprender a usar y funciona como una plataforma de mensajería que nos permite etiquetar a otras personas en el canal o en los mensajes directos. La automatización mediante bots de IA es excepcional y nuestra organización la utiliza para realizar el seguimiento de las piezas de nuestras estaciones de recarga que se están enviando, y el bot funciona de maravilla. Incluso la opción de reunión rápida para llamar a alguien tenía todas las funciones, como compartir pantalla y enviar mensajes en reunión rápida. En general, es una herramienta muy buena, especialmente para trabajos profesionales.

Es fácil de aprender a usar y funciona como una plataforma de mensajería que nos permite etiquetar a otras personas en el canal o en los mensajes directos. La automatización mediante bots de IA es excepcional y nuestra organización la utiliza para realizar el seguimiento de las piezas de nuestras estaciones de recarga que se están enviando, y el bot funciona de maravilla. Incluso la opción de reunión rápida para llamar a alguien tenía todas las funciones, como compartir pantalla y enviar mensajes en reunión rápida. En general, es una herramienta muy buena, especialmente para trabajos profesionales.

4. Asana (La mejor para la planificación de proyectos asistida por IA con metas y carteras)

vía Asana

Asana es una plataforma de gestión de proyectos y del trabajo diseñada para startups que necesitan coordinar la ejecución en las áreas de producto, comercialización, operaciones y contratación. En Asana, puedes dividir las iniciativas en proyectos, correlacionar las dependencias y mantener la transparencia sobre los propietarios y los plazos a medida que el trabajo se distribuye entre los equipos. Cuando la planificación requiere un nivel superior, Asana también ofrece funciones de gestión de carteras y seguimiento de metas, para que los propietarios puedan ver cómo el progreso de los proyectos se traduce en resultados.

Las funciones de IA de Asana también ayudan a optimizar muchos procesos para equipos con un ritmo de trabajo acelerado. Por ejemplo, «Smart Assists» redacta borradores de actualizaciones de proyectos extrayendo contexto del trabajo y la actividad, y «Smart Summaries» condensa el contexto de las tareas y los proyectos en puntos destacados y acciones a realizar cuando los hilos de conversación se alargan.

Las mejores funciones de Asana

Vista de cronograma: Planifica proyectos de forma visual con un cronograma al estilo de un diagrama de Gantt que muestra las dependencias y los plazos.

Redacta actualizaciones de proyectos más claras: Genera actualizaciones de estado escritas por IA que destaquen los obstáculos, las cuestiones pendientes y los próximos pasos en función de la actividad del proyecto en tiempo real.

Automatiza la gestión del flujo de trabajo: Desencadena asignaciones, cambios de estado y traspasos con reglas basadas en condiciones dentro de los proyectos

Limitaciones de Asana

Las dependencias, las reglas y la propiedad requieren un mantenimiento constante para que los planes sigan siendo precisos a medida que se multiplican los proyectos

El flujo de trabajo principal se basa en la nube, por lo que el acceso sin conexión no es uno de sus puntos fuertes.

Precios de Asana

Personal: Gratis, gratuito/a

Starter: 13,99 $/usuario/mes

Avanzado: 30,99 $ por usuario al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 12 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de Asana es su flexibilidad para crear flujos de trabajo operativos reales, no solo simples listas de tareas. Nos permite estructurar el trabajo con propiedades claras, dependencias y tareas estandarizadas que reflejan cómo se desarrolla realmente el trabajo entre los equipos. Ofrece una gran visibilidad sin necesidad de microgestión y se integra bien con herramientas como Slack y HubSpot, lo que hace que la automatización y la coordinación entre equipos sean mucho más eficientes.

Lo que más me gusta de Asana es su flexibilidad para crear flujos de trabajo operativos reales, no solo simples listas de tareas. Nos permite estructurar el trabajo con responsabilidades claras, dependencias y tareas estandarizadas que reflejan cómo se desarrolla realmente el trabajo entre los equipos. Ofrece una gran visibilidad sin necesidad de microgestión y se integra bien con herramientas como Slack y HubSpot, lo que hace que la automatización y la coordinación entre equipos sean mucho más eficientes.

5. Trello (La mejor para la planificación asistida por IA que las startups pueden llevar a cabo en tableros)

Vía Trello

Trello es una herramienta visual de gestión del trabajo basada en tableros, listas y tarjetas que permite a las startups realizar el seguimiento del desarrollo de productos, lanzamientos, proyectos en curso y calendarios de contenido sin necesidad de una compleja configuración de gestión de proyectos. Las tarjetas contienen todo el hilo del trabajo, incluyendo propietarios, fechas límite, listas de control y adjuntos, por lo que la ejecución sigue siendo clara aunque cambien las prioridades.

En cuanto a la compatibilidad con IA, Trello incluye Atlassian Intelligence en las descripciones y comentarios de las tarjetas. Puede generar nuevos textos, transformar lo que ya has escrito, resumir textos largos, extraer acciones pendientes y pulir la redacción cuando lo necesites.

Puedes ampliar su funcionalidad con Power-Ups para integraciones y campos personalizados, y utilizar la automatización de flujos de trabajo para acciones sencillas y repetitivas.

Trello funciona bien para equipos pequeños y flujos de trabajo sencillos, pero se complica a medida que los proyectos se vuelven más complejos.

Las mejores funciones de Trello

Crea contenido para tarjetas con ayuda de la IA: Genera, resumir, acorta y extrae elementos a realizar directamente dentro de las descripciones y comentarios de las tarjetas con Atlassian Intelligence

Automatiza la gestión de los tableros: Ejecuta reglas y comandos de «Butler», con límites documentados que ayudan a evitar automatizaciones descontroladas y la sobrecarga en tableros de gran tamaño.

Diseña flujos de trabajo repetibles: utiliza plantillas y patrones de tableros para crear flujos de trabajo recurrentes para startups, como listas de control de lanzamiento, procesos de creación de contenido y tableros de incorporación.

Limitaciones de Trello

Enfréntate a la desordenada «mar de tarjetas» en los grandes tableros, donde los elementos más antiguos se vuelven más difíciles de encontrar y las iniciativas complejas se ven limitadas sin unas herramientas nativas de elaboración de informes y gestión de dependencias más potentes.

Te encontrarás con límites de automatización cuando aumente el uso de Butler, ya que Trello impone límites a las ejecuciones de automatización y a las operaciones por ejecución.

Precios de Trello

Free

Estándar: 5 $ por usuario al mes

Premium: 10 $ al mes por usuario

Enterprise: 17,50 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Un usuario de G2 dice:

Trello es una de las herramientas más sencillas y eficaces para organizar el trabajo de forma visual. Su diseño de tablero y tarjetas resulta intuitivo y flexible, y funciona bien para todo, desde el simple seguimiento de tareas hasta la gestión de proyectos de bajo nivel de complejidad. Se configura rápidamente, es fácil de adoptar para los equipos y mantiene los flujos de trabajo claros sin añadir complejidad innecesaria. Funciones como listas de control, rótulos, fechas límite y automatizaciones (Butler) ayudan a mantener los proyectos en marcha, mientras que las integraciones con herramientas como Slack y Google Drive la hacen aún más útil como centro de gestión de tareas.

Trello es una de las herramientas más sencillas y eficaces para organizar el trabajo de forma visual. Su diseño de tablero y tarjetas resulta intuitivo y flexible, y funciona bien para todo, desde el simple seguimiento de tareas hasta la gestión de proyectos de bajo nivel de complejidad. Se configura rápidamente, es fácil de adoptar para los equipos y mantiene los flujos de trabajo claros sin añadir complejidad innecesaria. Funciones como listas de control, rótulos, fechas límite y automatizaciones (Butler) ayudan a mantener los proyectos en marcha, mientras que las integraciones con herramientas como Slack y Google Drive la hacen aún más útil como centro de gestión de tareas.

6. Monday.com (La mejor opción para una gestión del trabajo ligera y asistida por IA para startups)

Monday.com se posiciona como un «sistema operativo de trabajo» que ayuda a las startups a planificar proyectos, gestionar flujos de trabajo multifuncionales y mantener la visibilidad a medida que el equipo crece. Se basa en tableros personalizados en los que puedes realizar un seguimiento de lanzamientos de productos, procesos de contratación, solicitudes de clientes, calendarios de marketing o tareas de incorporación, con los propietarios, los cronogramas y el estado siempre a la vista.

También incluye la función de IA de Monday. Con Sidekick, puedes utilizar la IA directamente dentro de los tableros y Workdocs para resumir actualizaciones, redactar contenido y tomar medidas en todo el tablero cuando las cosas se mueven rápido.

En cuanto al ecosistema, monday.com ofrece un mercado de integraciones y aplicaciones, además de herramientas para desarrolladores que permiten ampliar los flujos de trabajo, lo cual es importante cuando tu equipo quiere que el trabajo esté conectado a Slack, Drive, CRM o herramientas de análisis.

Las mejores funciones de Monday.com

Convierte documentos en resultados útiles: Utiliza la IA de monday Workdocs para generar resúmenes concisos de documentos en forma de párrafos o listas de puntos clave a partir del contenido y los archivos del documento.

Añade bloques basados en IA: Utiliza las funciones de IA de monday en todos los tableros y flujos de trabajo a través del Catálogo de funciones de IA, incluidas acciones de IA de tipo automatización y asistentes.

Amplía Workdocs con acciones basadas en IA: Utiliza el marco de asistente de IA de Monday para que las aplicaciones resuman, traduzcan, exporten o generen contenido dentro de Workdocs

Limitaciones de Monday.com

El rendimiento disminuye en tableros muy grandes, donde el número de elementos es elevado y la navegación se vuelve lenta

Límites de rate de las API y inconsistencias en los tipos de columna que ralentizan las integraciones más pesadas y la sincronización de datos

Precios de Monday.com

Gratis (hasta 2 asientos)

Básico: 9 $ por asiento al mes

Estándar: 12 $/asiento/mes

Ventaja: 19 $ al mes por asiento

Corporación: Personalizada

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2: 4,7/5 (más de 17 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday.com?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de monday.com es lo visual y personalizable que es. Puedo ver rápidamente el estado de los trabajos, los equipos y los plazos de un solo vistazo, sin tener que rebuscar en hojas de cálculo. Ayuda a que todo el mundo esté en sintonía y me ahorra muchísimo tiempo en mi trabajo diario.

Lo que más me gusta de monday.com es lo visual y personalizable que es. Puedo ver rápidamente el estado de los trabajos, los equipos y los plazos de un solo vistazo, sin tener que rebuscar en hojas de cálculo. Ayuda a que todo el mundo esté en sintonía y me ahorra muchísimo tiempo en mi trabajo diario.

7. HubSpot (Ideal para startups que buscan CRM, marketing y soporte al cliente en un único sistema asistido por IA)

vía HubSpot

HubSpot es una plataforma CRM que reúne las necesidades básicas de una startup en un solo lugar: seguimiento de contactos y oportunidades, automatización del correo electrónico y del marketing, tickets de soporte al cliente y un CMS para páginas de destino o un sitio web sencillo. A medida que crece tu cartera de clientes potenciales, te ayuda a mantener la captura de clientes potenciales, los seguimientos y las conversaciones con los clientes vinculados al mismo registro, para que los traspasos no se pierdan entre herramientas.

En cuanto a la IA, «Breeze» de HubSpot está diseñada para agilizar el trabajo diario dentro de la plataforma, como redactar correos electrónicos y páginas, generar resúmenes y ayudar a los equipos a trabajar más rápido sin salir del contexto del CRM.

Para las startups que desean saber qué está funcionando, la elaboración de informes de HubSpot recopila datos de CRM y de actividades de marketing, lo que te ayuda a ver qué campañas están generando oportunidades de venta y en qué punto se están estancando los acuerdos.

Las mejores funciones de HubSpot

CRM completo: realiza el seguimiento de contactos, empresas, operaciones y tareas en un solo lugar

Marketing Hub: Crea páginas de destino, campañas de correo electrónico y publicaciones en redes sociales mediante la automatización

Sales Hub: Gestiona tu cartera de clientes potenciales con fases de negociación, previsión y seguimiento de actividades

Limites de HubSpot

Las opciones de personalización limitadas para flujos de trabajo más complejos pueden resultar restrictivas

Pequeños fallos en las funciones principales pueden afectar al funcionamiento diario cuando los equipos confían en HubSpot como sistema de registro

Precios de HubSpot

Herramientas gratuitas

Starter: 9 $ al mes por asiento

Profesional: 1300 $ al mes (incluye 6 asientos)

Corporación: 4700 $/mes

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2: 4,4/5 (más de 34 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta es el carácter «todo en uno» de la plataforma. Tener el CRM, el marketing por correo electrónico y los flujos de trabajo de automatización perfectamente integrados nos ahorra una cantidad increíble de tiempo. La interfaz de usuario es extremadamente intuitiva, lo que facilita que los nuevos miembros del equipo se pongan al día sin necesidad de una formación exhaustiva. Las capacidades de segmentación también son de primera categoría.

Lo que más me gusta es el carácter «todo en uno» de la plataforma. Tener el CRM, el marketing por correo electrónico y los flujos de trabajo de automatización perfectamente integrados nos ahorra una cantidad increíble de tiempo. La interfaz de usuario es extremadamente intuitiva, lo que facilita que los nuevos miembros del equipo se pongan al día sin necesidad de una formación exhaustiva. Las capacidades de segmentación también son de primera categoría.

8. Mailchimp (Ideal para la automatización del marketing centrado en el correo electrónico y los recorridos personalizados de los clientes a medida que tu startup crece)

vía Mailchimp

Mailchimp es una plataforma de marketing por correo electrónico y automatización que ayuda a las startups a captar clientes potenciales, enviar campañas y gestionar mensajes a lo largo del ciclo de vida desde un único lugar. Es una opción ideal cuando necesitas comunicaciones salientes repetitivas, como boletines informativos, anuncios de productos, secuencias de incorporación y campañas de recuperación de clientes, con la estructura suficiente para mantener la coherencia en la segmentación y la creatividad a medida que crece tu lista.

Gran parte del atractivo de Mailchimp reside en su Customer Journey Builder (flujos de automatización de marketing), que te permite correlacionar rutas automatizadas con reglas como puntos de ramificación y retrasos en función de cómo interactúan los contactos. Esto facilita pasar de los envíos masivos puntuales a secuencias del tipo «si han hecho clic en esto, envía aquello», que mantienen la relevancia de los mensajes.

En el ámbito creativo, Mailchimp ayuda a las startups a crear una presencia de marca coherente a través del diseño visual. Brand Kit puede almacenar tus logotipos, fuentes y colores, y luego utiliza la IA para generar diseños y gráficos acordes con la marca para correos electrónicos y otros recursos de marketing. Y Content Studio te ofrece una biblioteca centralizada para las imágenes y los archivos que reutilizas en tus campañas.

Las mejores funciones de Mailchimp

Creador de campañas de correo electrónico: Crea correos electrónicos profesionales con un editor de arrastrar y soltar y plantillas

Crea automatizaciones del ciclo de vida: Crea flujos de automatización de marketing con puntos de ramificación, retrasos y rutas de varios pasos que se adaptan al comportamiento de los contactos

Automatización del marketing: Crea secuencias de correo electrónico automatizadas que se desencadenan con registros o compras

Límites de Mailchimp

La elaboración de informes no es muy flexible cuando se desea una vista tipo panel que combine el rendimiento del correo electrónico, las automatizaciones y el crecimiento de la audiencia en un mismo informe

La interfaz puede parecer un poco recargada a medida que empiezas a utilizar más funciones, lo que ralentiza la navegación en el día a día.

Precios de Mailchimp

Free: Límite de 250 contactos

Lo esencial: Gratis durante 14 días, después a partir de 13 $ al mes+

Standard: Gratuito durante 14 días, después a partir de 20 $ al mes+

Premium: 297,50 $ al mes durante 12 meses; a partir de entonces, a partir de 350 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Mailchimp

G2: 4,4/5 (más de 5000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 17 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mailchimp?

Un usuario de Capterra dice:

La plataforma de correo electrónico Mailchimp es el programa ideal para iniciarse en la creación de correos electrónicos de marketing cuando no sabes muy bien cómo hacerlo o acabas de empezar y quieres dar una imagen profesional y pulida sin dedicar mucho tiempo y esfuerzo a la creación de los correos. Las plantillas son muy fáciles de usar y las funciones de arrastrar y soltar son aptas para usuarios de cualquier nivel.

La plataforma de correo electrónico Mailchimp es el programa ideal para iniciarse en la creación de correos electrónicos de marketing cuando no sabes muy bien cómo hacerlo o acabas de empezar y quieres dar una imagen profesional y pulida sin dedicar mucho tiempo y esfuerzo a la creación de los correos. Las plantillas son muy fáciles de usar y las funciones de arrastrar y soltar son aptas para usuarios de cualquier nivel.

9. FreshBooks (Ideal para startups de servicios que necesitan facturación, control de tiempo y contabilidad sencilla, todo en un mismo lugar)

vía FreshBooks

FreshBooks es una plataforma de contabilidad centrada en la facturación, diseñada para startups que facturan por proyectos, anticipos o trabajo por horas y desean que la facturación esté directamente vinculada a la entrega. Puedes crear facturas con un acabado impecable, cobrar pagos online y mantener la comunicación con el cliente adjunta a la factura.

Además, se encarga de las tareas administrativas diarias que suelen repartirse entre varias herramientas: lleva un control del tiempo dedicado a cada cliente o proyecto, convierte las horas registradas en una factura, anota los gastos y genera los informes financieros básicos que necesitas para comprender el flujo de caja.

Si gestionas varios proyectos de clientes a la vez, el seguimiento de proyectos de FreshBooks te ayuda a agrupar el tiempo, los gastos y las facturas en una única vista orientada al cliente.

Las mejores funciones de FreshBooks

Facturación profesional: Crea facturas con tu marca, configura la facturación periódica y acepta pagos online

Seguimiento de gastos: Haz fotos de los recibos y realiza la conexión de tus cuentas bancarias para clasificar los gastos automáticamente

Informes financieros: Genera cuentas de resultados e informes de gastos para conocer tu posición financiera

Limitaciones de FreshBooks

Gestión limitada del inventario para empresas basadas en productos

¿Notas retrasos en la sincronización o lentitud en el móvil que pueden ralentizar la actualización diaria de la contabilidad?

Precios de FreshBooks

Lite: 23 $ al mes

Además: 43 $ al mes

Premium: 70 $ al mes

Selección: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de FreshBooks

G2: 4,5/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre FreshBooks?

Un usuario de Capterra dice:

FreshBooks es una solución de contabilidad fácil de usar que ayuda a las pequeñas empresas y a los autónomos a simplificar las tareas de gestión financiera, ahorrar tiempo y mantener el orden.

FreshBooks es una solución de contabilidad fácil de usar que ayuda a las pequeñas empresas y a los autónomos a simplificar las tareas de gestión financiera, ahorrar tiempo y mantener el orden.

10. Canva (Ideal para el diseño de marca y la creación de contenido para equipos de startups)

vía Canva

Canva es una plataforma de diseño creada para todo lo relacionado con el diseño, como publicaciones en redes sociales, presentaciones de proyectos, gráficos para páginas de destino, fichas de productos, informes para inversores y documentos internos. Te ofrece un flujo de trabajo basado en plantillas, un editor de arrastrar y soltar y herramientas de colaboración.

Además, se adapta al funcionamiento diario de las startups. Puedes mantener la coherencia de los elementos de marca en un equipo pequeño utilizando kits y plantillas con uso compartido, colaborar con comentarios y aprobaciones dentro del diseño, y exportar recursos en los formatos que necesites para los distintos canales.

Magic Design y otras funciones de IA ahora generan diseños a partir de indicaciones de texto, lo que acelera aún más el proceso de diseño.

Las mejores funciones de Canva

Editor de arrastrar y soltar: Crea diseños arrastrando elementos a un lienzo en Canva

Biblioteca de plantillas: Miles de plantillas diseñadas por profesionales para redes sociales, presentaciones y mucho más

Brand Kit: Guarda los colores, las fuentes y los logotipos de tu marca para aplicarlos de forma coherente

Canva limitaciones

Las funciones de diseño avanzadas tienen un límite en comparación con Adobe Creative Suite

Varias plantillas y elementos requieren una suscripción de pago.

Precios de Canva

Free

Canva Pro: 15 $ al mes por persona

Canva Empresa: 20 $ al mes por persona

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Canva

G2: 4,7/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 13 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Canva?

Un usuario de Capterra dice:

¡Es muy fácil de usar! Hago presentaciones visualmente atractivas a diario para reuniones y también tomo notas que me resultan muy útiles a la hora de presentar soluciones. Los miembros del equipo también pueden acceder fácilmente a ellas para consultarlas. La uso para crear publicaciones en Instagram y otras redes sociales con las que enviar felicitaciones atractivas durante las fiestas. También he probado su función de IA; es increíble. ¡Canva es mi aplicación imprescindible para cualquier necesidad de diseño!

¡Es muy fácil de usar! Hago presentaciones visualmente atractivas a diario para reuniones y también tomo notas que me resultan muy útiles a la hora de presentar soluciones. Los miembros del equipo también pueden acceder fácilmente a ellas para consultarlas. La uso para crear publicaciones en Instagram y otras redes sociales con las que enviar felicitaciones atractivas durante las fiestas. También he probado su función de IA; es increíble. ¡Canva es mi app imprescindible para cualquier necesidad de diseño!

11. Zoom (Ideal para realizar videollamadas con resúmenes de IA integrados)

a través de Zoom

Zoom es una plataforma de comunicación centrada en el vídeo que las startups utilizan para gestionar todo, desde reuniones diarias hasta actualizaciones para inversores y demostraciones para clientes. Está diseñada para reuniones fiables, pero también ofrece un entorno de trabajo más ligero con chat y colaboración, para que las conversaciones no desaparezcan en cuanto termina la llamada.

Donde Zoom destaca es en la rapidez de ejecución. Puedes programar una reunión rápidamente, realizar el uso compartido de un enlace y conseguir que todos se unan sin apenas complicaciones. Eso es importante cuando tu equipo se mueve a toda velocidad entre llamadas de ventas, sesiones de incorporación, reuniones con socios y revisiones internas en el mismo día.

Si necesitas ayuda más allá de simplemente organizar llamadas, el AI Companion de Zoom está diseñado para resumir las reuniones y destacar lo que ha ocurrido, de modo que el seguimiento no dependa de que alguien se acuerde de tomar notas.

Las mejores funciones de Zoom

Calidad de vídeo fiable: Las reuniones comienzan rápidamente y la calidad de vídeo se ajusta automáticamente a tu conexión (a internet)

Uso compartido de la pantalla y grabación: Comparte tu pantalla o aplicaciones específicas, y graba las sesiones para quienes no hayan podido asistir

Salas de trabajo en grupo: divide las reuniones grandes en grupos más pequeños para mantener debates más centrados

Limitaciones de Zoom

El límite de 40 minutos para las reuniones grupales gratuitas es un inconveniente

Los comentarios habituales señalan fallos ocasionales en las reuniones que pueden interrumpir el flujo de las llamadas

Precios de Zoom

Básico: Gratis

Ventaja: 16,99 $ al mes por usuario

Empresa: 21,99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zoom

G2 : 4,5/5 (más de 55 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 14 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoom?

Un usuario de G2 dice:

La facilidad de uso, la interfaz intuitiva, la versatilidad y mucho más.

La facilidad de uso, la interfaz intuitiva, la versatilidad y mucho más.

vía Loom

Loom es una herramienta de mensajería de vídeo que ayuda a las startups a compartir actualizaciones rápidas de productos, tutoriales sobre errores, comentarios de los clientes y anuncios internos sin tener que reunir a todo el mundo en otra llamada. Graba tu pantalla, tu cámara o ambas, y luego comparte un enlace para que tus compañeros de equipo puedan verlo cuando les venga bien, reaccionar con comentarios y responder con seguimientos directamente en el vídeo.

Resulta especialmente útil para equipos dinámicos en los que el contexto se pierde en hilos largos. Un fundador puede registrar una actualización de la hoja de ruta, un gestor de proyectos puede repasar unas especificaciones y el equipo de asistencia puede enviar una explicación detallada al cliente, todo ello con el mismo flujo ágil.

Las mejores funciones de Loom

Grabación con un solo clic: Empieza a grabar tu pantalla, tu cámara o ambas con un solo clic desde una extensión del navegador

Edición de vídeo: recorta grabaciones y añade llamadas a la acción sin necesidad de una herramienta de edición independiente

Información sobre los espectadores: Descubre quién ha visto tu vídeo y cuánto tiempo lo ha visto

Limitaciones de Loom

El plan Free tiene un límite en la duración de los vídeos y el número de vídeos

No es ideal para conversaciones bidireccionales en tiempo real

Precios de Loom

Starter: Gratis

Empresa: 15 $/usuario/mes

Business + IA: 20 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Loom

G2: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Loom?

Un usuario de Capterra dice:

Loom es muy fácil de usar. Puedes acceder a ella al instante desde tu pantalla y empezar a grabar rápidamente. Me gustan sus funciones de diseño.

Loom es muy fácil de usar. Puedes acceder a ella al instante desde tu pantalla y empezar a grabar rápidamente. Me gustan sus funciones de diseño.

13. Zapier (Ideal para startups que desean automatizar tareas repetitivas entre aplicaciones mediante flujos de trabajo asistidos por IA)

vía Zapier

Cada nuevo cliente potencial de tu CRM debe añadirse a tu herramienta de marketing por correo electrónico, cada nuevo cliente necesita una fila en tu hoja de cálculo y cada ticket de asistencia requiere una notificación de Slack. Esta introducción manual de datos puede consumirte horas de tu semana.

Zapier automatiza los flujos de trabajo entre aplicaciones sin necesidad de código. Para las startups, esto significa que puedes conectar tus diferentes herramientas para que los datos fluyan automáticamente. Crea un «Zap» que se desencadene cuando ocurra algo en una aplicación (como el envío de un nuevo formulario) y realice automáticamente acciones en otras aplicaciones (añadir al CRM, enviar un mensaje de Slack, crear una tarea).

Zapier es compatible con miles de aplicaciones, lo que lo convierte en el nexo de unión de tu conjunto de herramientas tecnológicas. Los Zaps de varios pasos gestionan flujos de trabajo complejos, y los filtros garantizan que las automatizaciones solo se ejecuten cuando se cumplan condiciones específicas.

Las mejores funciones de Zapier

Flujos de trabajo automatizados (Zaps): conecta eventos desencadenantes de una aplicación con acciones de otra aplicación

Zaps de varios pasos: encadena varias acciones en un único flujo de trabajo de automatización

Filtros y rutas: Añade lógica condicional para que los Zaps solo se ejecuten cuando se cumplan condiciones específicas

Límites de Zapier

Puede resultar caro a medida que aumenta el número de tareas (ejecuciones de automatización)

Para solucionar los problemas de los Zaps fallidos, es necesario comprender cómo funcionan los desencadenantes y las acciones

Precios de Zapier

Free: 100 tareas al mes

Starter : 29,99 $ al mes

Professional : 103,50 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2 : 4,5/5 (más de 1700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zapier?

Un usuario de G2 dice:

Zapier simplifica las automatizaciones, incluso para quienes no tienen conocimientos técnicos. Me permitió establecer conexiones entre varias plataformas (como TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms y Hojas de cálculo de Google), por lo que nuestra gestión de clientes potenciales se volvió mucho más rápida y organizada. Una vez configurados los Zaps, funcionan de forma fiable en segundo plano y nos ahorran mucho trabajo manual.

Zapier simplifica las automatizaciones, incluso para quienes no tienen conocimientos técnicos. Me permitió conectar varias plataformas (como TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms y Hojas de cálculo de Google), por lo que nuestra gestión de clientes potenciales se volvió mucho más rápida y organizada. Una vez configurados los Zaps, funcionan de forma fiable en segundo plano y nos ahorran mucho trabajo manual.

14. Deel (La mejor para la contratación y la gestión de nóminas de equipos internacionales)

vía Deel

Deel simplifica la contratación a nivel mundial al gestionar las nóminas, el cumplimiento normativo y los contratos de los contratistas y empleados internacionales. Para las startups que crean equipos distribuidos, Deel actúa como empleador oficial (EOR), gestionando el cumplimiento normativo local para que puedas contratar a nivel internacional sin necesidad de constituir entidades jurídicas en cada país.

Paga a los contratistas en su moneda local, gestiona automáticamente las retenciones fiscales y genera contratos que cumplen con la legislación laboral específica de cada país. La plataforma de autoservicio de Deel hace que la contratación internacional sea tan sencilla como la nacional.

Las mejores funciones de Deel

Empleador oficial (EOR): Contrata a empleados a tiempo completo a nivel internacional sin necesidad de constituir entidades locales

Gestión de contratistas: Paga a contratistas de todo el mundo con facturación automatizada y cumplimiento normativo

Gestiona las operaciones con contratistas de forma clara: genera contratos de contratistas adaptados a cada país, gestiona facturas y gastos, y realiza pagos en más de 150 monedas con la gestión de documentos fiscales integrada

Límites de Deel

Gestiona con calma los casos extremos más complejos de nóminas, como excepciones fiscales locales, cambios en los contratos y pagos fuera del ciclo

Límites de personalización para flujos de trabajo de nóminas muy específicos en comparación con los proveedores de nóminas locales

Precios de Deel

Contratistas : 49 $ al mes por contratista

EOR : 599 $ por empleado al mes

Contractor of Record: 325 $ por contratista al mes

Valoraciones y reseñas de Deel

G2 : 4,7/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Deel?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de Deel es lo fluido y sencillo que resulta todo el proceso. Los pagos son rápidos, las comisiones son razonables y todo funciona a la perfección. La app es muy fácil de usar y facilita los pagos internacionales sin idas y venidas innecesarias. En general, elimina gran parte de las complicaciones que suelen acompañar a la gestión de nóminas internacionales.

Lo que más me gusta de Deel es lo fluido y sencillo que resulta todo el proceso. Los pagos son rápidos, las comisiones son razonables y todo funciona a la perfección. La app es muy fácil de usar y facilita los pagos internacionales sin idas y venidas innecesarias. En general, elimina gran parte de las complicaciones que suelen acompañar a la gestión de nóminas internacionales.

15. Semrush (La mejor para la investigación de palabras clave y estrategias de optimización SEO)

vía Semrush

Semrush es una plataforma integral de SEO y marketing digital que ayuda a las startups a investigar palabras clave, analizar a la competencia, auditar su sitio web y realizar el seguimiento de las posiciones en los buscadores.

Para las startups que apuestan por el crecimiento orgánico, Semrush es el proveedor de datos necesarios para crear una estrategia de SEO eficaz.

La herramienta de investigación de palabras clave de la plataforma muestra el volumen de búsqueda, la dificultad y los términos relacionados, mientras que las auditorías de sitios web identifican problemas técnicos de SEO. Además, el análisis de la competencia que ofrece revela qué está funcionando para otros en tu espacio, y el «seguimiento de posiciones» supervisa tu progreso a lo largo del tiempo.

Las mejores funciones de Semrush

Investigación de palabras clave: Encuentra palabras clave con un gran volumen de búsqueda y poca competencia como objetivo para tu contenido.

Auditoría del sitio web: identifica y soluciona los problemas técnicos de SEO que afectan a tu posicionamiento

Análisis de la competencia: Descubre para qué palabras clave se posicionan tus competidores y qué contenido genera su tráfico

Límites de Semrush

Caro para startups en fase inicial con presupuestos ajustados

Algunas funciones pueden resultar excesivas si solo necesitas SEO básico

Precios de Semrush

Starter : 199 $ al mes

Pro+ : 299 $ al mes

Avanzado: 549 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Semrush

G2 : 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Semrush?

Un usuario de G2 dice:

En mi caso personal, la información sobre el mercado es lo más valioso. Aunque siempre lo tomo con cierto escepticismo, disponer de una forma de comparar y evaluar nuestro rendimiento frente al mercado y comprender en qué aspectos nuestros competidores están ganando (o perdiendo) es de un valor incalculable.

En mi caso personal, la información sobre el mercado es lo más valioso. Aunque siempre lo tomo con cierto escepticismo, disponer de una forma de comparar y evaluar nuestro rendimiento frente al mercado y comprender en qué aspectos nuestros competidores están ganando (o perdiendo) es de un valor incalculable.

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