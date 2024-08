Cómo crear un horario de cronotrabajo para su equipo

¿Es madrugador? ¿O quizás un búho nocturno? ¿Consigues ser productivo a altas horas de la madrugada o en el fragor de la noche? Si es así, es usted un cronotrabajador.

La escritora Ellen Scott acuñó el término "cronotrabajador" en una de sus boletines que era una forma pegadiza de describir las horas de trabajo que la gente tiene hoy en día. Veamos a qué viene tanto alboroto

¿Qué es el cronotrabajo?

El cronotrabajo es el proceso de crear horarios de trabajo flexibles que se adapten a los ritmos circadianos personales y a los niveles de energía de cada persona. Este estrategia de gestión del tiempo reconoce que cada trabajador es diferente, con necesidades, deseos, preferencias y momentos productivos del día únicos.

Los madrugadores pueden trabajar de 6 de la mañana a 2 de la tarde o los noctámbulos pueden empezar a las 7 de la tarde y trabajar toda la noche. También puedes dividir este horario en 2 ó 3 periodos de tiempo productivos.

El cronotrabajo es algo más que flexibilidad laboral sin embargo. Se trata de la libertad de elegir tu propio horario que se ajuste a tus picos de productividad o a tu estilo de vida.

Ventajas e inconvenientes del cronotrabajo

Como la mayoría de los modelos de trabajo con horarios flexibles de la era del trabajo híbrido, el cronotrabajo se centra en el trabajador del conocimiento individual. Les permite elegir lo que más les conviene, ofreciéndoles varias ventajas.

Autonomía: Los trabajadores del conocimiento, sobre todo los más experimentados, prefieren tener autonomía para hacer su trabajo sin ser microgestionados. El cronotrabajo encarna la autonomía, generando confianza y fiabilidad.

Autogestión: Chronoworking simplifica gestión de equipos . Crea equipos autogestionados que rinden cuentas de los resultados y no se limitan a estar presentes/disponibles durante las horas de trabajo.

Productividad: Las personas no son uniformemente productivas a lo largo del día; algunas pueden estar más despiertas por la mañana, mientras que otras encuentran su mejor momento por la tarde o por la noche. El cronotrabajo ayuda a los equipos a lograr metas de productividad de la forma que les resulte más natural y menos estresante.

Conciliación de la vida laboral y familiar: La conciliación tradicional de la vida laboral y familiar implicaba noches y fines de semana libres, y quizá tres semanas de vacaciones. Las familias modernas necesitan más flexibilidad. El cronotrabajo permite a las personas encontrar el equilibrio entre trabajo y vida personal que más les conviene, para que puedan ocuparse más fácilmente de sus asuntos personales, gestionar el estrés y evitar el agotamiento.

Si te parece ideal, haz una pausa. Puede que no lo sea para todos. Algunas de las críticas que suelen hacerse a los modelos de cronotrabajo son las siguientes.

❌ No es para todo el mundo: Los empleados de tiendas minoristas, los ejecutivos de ventas, los cajeros de bancos, etc., que trabajan con diversas partes interesadas, necesitan estar disponibles cuando lo están los demás. Estos roles no son adecuados para Chronoshifts, ya que el horario de oficina no puede modificarse para adaptarse a las horas de trabajo individuales de cada persona.

❌ No apto para colaboración en tiempo real : Encontrar un momento común para que varios miembros de un equipo colaboren puede ser una pesadilla si todo el mundo trabaja con Chronoworking. Estos equipos recurrirán a la comunicación asíncrona, que a veces puede resultar ineficaz para resolver problemas complejos.

❌ No es para jefes de equipo: Si tu trabajo consiste en dirigir un equipo, asignar trabajo, revisar los resultados, dar feedback e impulsar la consecución de metas comunes, Chronoworking podría entorpecer tus tareas cotidianas. También sería imposible para los gestores estar disponibles en todo momento para que los miembros de su equipo sean productivos.

❌ No apto para empleados jóvenes e inexpertos: El cronotrabajo exige un cierto nivel de autogestión e iniciativa. Las personas que son completamente nuevas en el mundo profesional podrían sentirse distantes y sin apoyo.

A pesar de los posibles contras del Chronoworking, puede ser muy valioso para equipos remotos/híbridos. He aquí cómo.

Chronoworking derivado del trabajo a distancia

La pandemia, la carga emocional, la fatiga de Zoom y el trabajo a distancia han dado paso al cambio natural hacia el Chronoworking. Mientras que la pandemia desvinculó la presencia física en la oficina del rendimiento laboral, el Chronoworking hace lo mismo con las horas de trabajo fijas.

Desde entonces, el Chronoworking y el trabajo a distancia han mantenido una relación simbiótica. Para los trabajadores a distancia, el Chronoworking no es más que la forma de la jornada productiva. Por ejemplo, muchos miembros de un equipo empiezan su jornada laboral a las 11 de la mañana, y trabajan hasta tarde en tareas muy específicas.

Como nadie les supervisa físicamente, no tienen que preocuparse por aparentar que están conectados durante un número concreto de horas. Si los trabajadores remotos necesitan un cambio de espacio, pueden desplazarse a la cafetería más cercana.

Por otro lado, para ser un Chronoworker eficaz, es mejor trabajar desde casa. El trabajo a distancia te da libertad, espacio físico y tiempo para elegir tus horas más productivas.

Aunque el trabajo a distancia es muy compatible con los modelos de Chronoworking, puedes aplicarlo a todo tipo de equipos. He aquí cómo.

Cómo implantar el Chronoworking en tu lugar de trabajo

Dentro de tu política de trabajo flexible, podrías ofrecer a los miembros de tu equipo la posibilidad de elegir su horario. Algunos de ellos podrían ser incluso de Chronoworking.

Sin embargo, la aplicación de un enfoque estructurado del Chronoworking puede aportarle a usted y a su equipo una mayor claridad. Un sólido software de gestión de proyectos te ayudará a implantar, supervisar, optimizar y mantener el Chronoworking. He aquí cómo.

1. Evaluar la idoneidad del trabajo

Como hemos dicho antes, el cronotrabajo no es para todo el mundo. Así que, antes de implantarlo, evalúa qué roles se adaptan a los horarios de trabajo flexibles.

Defina los roles: Redacta una descripción exhaustiva del puesto para asegurarte de que incluyes cualquier aspecto del trabajo que requiera que el empleado esté presente a una hora determinada.

Definir los objetivos: Para que Chronowork sea eficaz, los miembros del equipo tienen que saber lo que tienen que hacer. Por lo tanto, define las expectativas y los resultados de cada persona antes de acordar el Chronoworking.

Identificar métricas: La forma más sencilla que tenían los equipos de medir la productividad era a través del número de horas trabajadas. Si trabajabas ocho horas al día, se te consideraba productivo. El cronotrabajo exige una nueva forma de pensar.

2. Desarrollar políticas claras

Elabore políticas detalladas para garantizar la claridad y la equidad. Ofrezca consejos para la oficina en casa . Incluye sus derechos y deberes. Por ejemplo, los cronotrabajadores podrían tener derecho a elegir su horario de trabajo siempre que estén disponibles todos los días para el standup o respondan a todas las comunicaciones en un plazo de 12 horas.

Una empresa puede exigir que los empleados estén disponibles para las reuniones de equipo entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, pero permitirles elegir su hora de inicio y fin fuera de este horario. Documentos de ClickUp es una forma fantástica de documentar las políticas de Chronoworking. Resalte y dé formato al texto para atraer la atención. Compártalo con todo el equipo y hágalo accesible a todos. Edítalo en colaboración y mantén un registro de las políticas actualizadas.

3. Planifique su trabajo

El cronotrabajo puede suponer un gran cambio para la mayoría de los equipos acostumbrados a trabajar según el modelo 9-5. Para que la transición sea fluida, necesitas un plan.

Gestione el horario de trabajo de todo el equipo en un solo lugar

4. Planifique las tareas de su equipo

Los equipos de trabajo crónico odian levantarse por la mañana y andar de un lado para otro buscando pendientes productivos . Por tanto, planifica el trabajo con antelación.

Divida sus proyectos en tareas manejables que pueda asignar a cada miembro del equipo, que podrá trabajar en ellas por su cuenta.

Esta plantilla le permite dividir un proyecto en partes manejables, lo que facilita su distribución y gestión. Esto le dará una vista clara de las tareas, cronogramas y entregables para que los trabajadores remotos puedan utilizarlos.

También puede utilizar cualquiera de estas plantillas gratuitas, gratuitas/a de gestión de proyectos para empezar.

5. Todos en la misma página

Los cronotrabajadores rinden como un equipo cuando las pérdidas de comunicación/traducción son mínimas. Utilice una herramienta de gestión de proyectos específica para garantizar que toda la información se transmite eficazmente entre los miembros del equipo.

Cree tareas con descripciones detalladas y criterios de aceptación

Utilice listas de control para el control de calidad

UtiliceVista del chat ClickUp para ver todos los Mensajes en un solo lugar

Obtenga visibilidad completa de todas sus tareas con las más de 15 vistas personalizadas de ClickUp, incluidos el gráfico de Gantt, el cronograma, el calendario y mucho más. Construya plantillas de productividad personalizadas a su organización para su reutilización.

6. Forme a sus líderes

Para que este modelo sea eficaz, debe dotar a los líderes de las habilidades necesarias para gestionar un equipo de cronotrabajo. Ofrezca formación sobre:

Ajuste de expectativas

Medir los resultados en lugar de las horas trabajadas

Compatibilidad con los distintos horarios de los miembros del equipo

Mantener canales de comunicación claros

Resolución de conflictos

Técnicas de gestión del tiempo

Desde el auge del trabajo teletrabajo, las reuniones han cobrado importancia pérdidas de tiempo en la oficina . Para evitar esta carga, forme a sus directivos y jefes de departamento para que organicen reuniones eficaces que no interrumpan el tiempo productivo de su equipo.

Si todo esto le parece mucho cambio organizativo para una nueva tendencia, piénselo de nuevo.

Explorando las tendencias futuras del cronotrabajo

Al igual que el teletrabajo y el trabajo híbrido, el cronotrabajo tiene el potencial de sustituir a la tradicional jornada laboral de 9 a 5. Especialmente en el trabajo del conocimiento como la escritura, el código, el diseño, etc., el Chronoworking crea la oportunidad de hacer un trabajo de vanguardia aprovechando el tiempo más creativo del empleado.

Por extensión, el cronotrabajo puede convertirse en la norma entre los nómadas digitales, que trabajan no sólo desde donde quieren, sino también cuando quieren. La evolución herramientas para nómadas digitales ayudan a que esta transición sea más suave.

Herramientas de IA y apps de horarios de trabajo también pueden ayudar a los Chronoworkers actuando como su asistente personal independientemente de las horas de oficina. Aprovechando el carro de la IA generativa, las organizaciones utilizarán más herramientas inteligentes para hacer posible el cronotrabajo.

Adopte activamente el cronotrabajo con ClickUp

Aunque el cronotrabajo no es para todo el mundo, puede cambiar las reglas del juego para la mayoría de las empresas, especialmente en un lugar de trabajo híbrido o totalmente remoto. Puede aumentar exponencialmente la productividad y la creatividad de los trabajadores del conocimiento.

En esencia, el cronotrabajo es un comportamiento de trabajo saludable que los equipos pueden adoptar bien. Sin embargo, la clave del intento correcto está en ser reflexivo y adaptarse a la hora de ponerlo en práctica.

Una herramienta como ClickUp gestión de proyectos le garantiza que dispondrá de todo lo necesario para lograr el intento correcto de trabajar a distancia y con Chronoworkers.

Preguntas frecuentes sobre el cronotrabajo

1. ¿Qué es Chronoworking?

El cronotrabajo es una modalidad de trabajo flexible que permite a los empleados elegir su horario laboral en función de sus ritmos de productividad y sus relojes corporales.

2. ¿Por qué el cronotrabajo es la próxima tendencia laboral?

El cronotrabajo ofrece todas las ventajas de los equipos virtuales y mucho más. Se ajusta a las preferencias modernas de flexibilidad, adaptando las horas de trabajo a los picos de energía personal. Soporta la compatibilidad entre trabajo y vida privada y aprovecha la tecnología que facilita el trabajo a distancia y asíncrono.

Este enfoque satisface perfectamente las necesidades cambiantes de una plantilla diversa y global, y se adapta a la dinámica del lugar de trabajo contemporáneo.

3. ¿Cómo puede Chronoworking aumentar la productividad de los empleados?

Chronoworking aumenta la productividad de los empleados:

Permitiendo a los individuos trabajar durante las horas de máxima energía

Reduciendo la fatiga

Minimizar las interrupciones

Soporte a un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal

Mejorar la satisfacción laboral

Esta alineación con los ritmos de productividad personales conduce a un rendimiento laboral más eficiente y eficaz.