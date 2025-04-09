5 plantillas gratuitas de Goodnotes para tomar notas digitales

Las aplicaciones de planificación digital son un salvavidas. Te permiten acceder a tus metas trimestrales, listas de tareas pendientes, objetivos de proyectos, notas de reuniones o cualquier otra cosa que estés planificando en cualquier lugar y en cualquier momento.

Incluso te permiten el uso compartido de tus ideas y progresos con un solo enlace en el que se puede hacer clic. No es necesario transferir los datos escritos a mano a un chat o documento, ni preocuparse por la legibilidad de tu letra.

Goodnotes es una de estas agendas digitales. En esta publicación, compartimos cinco de las mejores plantillas de agenda de Goodnotes y sus ventajas para ayudarte a sacar el máximo partido a esta herramienta.

Hacia el final, también haremos un uso compartido de cinco alternativas gratuitas para aquellos con necesidades de planificación profesional. ¡Empecemos!

5 plantillas gratuitas de Goodnotes

El equipo de desarrollo de Goodnotes crea algunas plantillas para Goodnotes, mientras que otras son diseñadas por creadores terceros especializados en la creación de plantillas para herramientas de planificación digital.

Estas plantillas están disponibles en mercados online, sitios web personales y comunidades de planificación digital.

Si estás buscando plantillas de Goodnotes para IA y toma de notas digitales, echa un vistazo a nuestra colección cuidadosamente seleccionada de las cinco mejores plantillas de Goodnotes para sacar el máximo partido a esta aplicación para tomar notas.

1. Plantilla estética de agenda todo en uno

vía Etsy

Esta plantilla Goodnotes estética y completa es ideal para realizar el seguimiento de las metas personales durante todo el año. Es una de las mejores agendas digitales que ofrece For Little Lion en Etsy y cuesta 20,57 $.

El kit ofrece las siguientes páginas de planificación:

366 páginas de planificación diaria

366 páginas para reflexiones diarias

Calendario mensual, panorámica y páginas de revisión.

Calendario anual, panorámica, medio año de un vistazo, metas y páginas de fechas importantes.

Nueve páginas de metas

Nueve páginas de plan de proyecto

Páginas de nutrición, que incluyen planificador de comidas, lista de la compra, libro de recetas, inventario de cocina y páginas de diario alimenticio.

Páginas de bienestar, que incluyen páginas sobre estado de ánimo, hábitos, hidratación, sueño y vitaminas y suplementos.

Páginas de fitness, que incluyen plan de fitness, plan de ejercicios, plan de dieta, contador de pasos, registro de entrenamientos, contador de progreso y páginas de trayectoria de fitness.

Páginas de finanzas, que incluyen finanzas mensuales, finanzas anuales, seguimiento de facturas, seguimiento de ahorros y seguimiento de pago de deudas.

También obtienes hojas de planificación adicionales, como Vision Board, Brain Dump y Accounts, lo que significa que esta plantilla tiene una hoja de planificación para cada aspecto de la vida.

La plantilla ofrece tres colores, varias portadas y más de 10 000 pegatinas digitales para ayudarte a personalizar el diseño visual.

vía Etsy

Teniendo en cuenta los detalles, esta plantilla estética de Goodnotes podría confundir a los usuarios que no están familiarizados con las agendas digitales y las herramientas de productividad.

Aunque esta plantilla de planificación digital de Goodnotes es ideal para el cuidado personal y la planificación diaria, carece de un planificador semanal, lo que la hace menos adecuada para la planificación relacionada con las empresas.

2. Plantilla Cornell Notes

La plantilla Cornell Notes es una plantilla gratuita creada por Goodnotes. Descarga Goodnotes en tu dispositivo y crea un cuaderno con la plantilla Cornell Notes para acceder a ella.

Si ya utilizas Goodnotes y has agotado tus tres cuadernos gratuitos, debes suscribirte a su plan de pago para utilizar esta plantilla.

La plantilla se basa en el sistema de toma de notas Cornell, una de las estrategias de toma de notas más populares. La estrategia divide el material de estudio en secciones para los puntos principales, las pistas para la revisión y los resúmenes. Este enfoque estructurado mejora la comprensión, la retención y el compromiso con el material.

Así es como Goodnotes recomienda utilizar la plantilla:

vía Goodnotes

Recomendamos esta plantilla de planificación digital a estudiantes e investigadores.

3. Planificador digital definitivo

Digital Ultimate Planner es una de las mejores plantillas para el seguimiento de metas y hábitos. Integra las entradas de los calendarios de Google y Apple con la programación digital en dispositivos Apple.

Utiliza esta plantilla digital gratuita de Goodnotes como agenda diaria, semanal, mensual, trimestral o anual. Puedes hacer un seguimiento de tus hábitos, tu forma física y tu cuidado personal con plantillas de productividad.

Ofrece:

Sincronización con los calendarios de Google y Apple (pero no hay funciones de calendario con IA ).

Más de 30 diseños para mejorar la productividad, incluyendo bandeja de entrada de ideas, tareas personales, matriz de prioridades y listas de tareas pendientes.

La capacidad de gestionar hasta 10 proyectos con vistas de cronograma, tablero Kanban y diseños de presupuesto de proyectos.

La posibilidad de añadir hasta 10 secciones personalizadas a la agenda con tus nombres y diseños.

También obtienes más de 50 diseños para tomar notas:

vía Onplanners

La única desventaja es que, al igual que la primera plantilla de esta lista, Digital Ultimate Planner puede resultar abrumadora para los usuarios que no estén familiarizados con la planificación digital.

4. Plantilla de papel cuadriculado

Aquí hay otra plantilla que ofrece Goodnotes. Cuenta con más de 40 tipos diferentes de papel cuadriculado en tres colores. La plantilla de papel cuadriculado es gratuita si tienes un cuaderno gratuito en tu cuenta de Goodnotes.

vía Goodnotes

Goodnotes recomienda esta plantilla para escribir de forma ordenada en el iPad, lo que la hace ideal para los estudiantes.

La idea es empezar a escribir en papel cuadriculado, lo que te ayudará a escribir en línea recta y a mantener tus notas ordenadas. Una vez que hayas hecho esto, cambia la plantilla a papel en blanco para que parezca que dominas la escritura digital en páginas en blanco.

5. Plantilla de papel rayado

Esta es una plantilla de líneas simples que ofrece Goodnotes. Considera usar la plantilla de papel rayado si prefieres diseñar tus tablas, listas y diseños al planear.

Así es como se ve:

vía Goodnotes

Hay más de 50 plantillas de papel rayado entre las que elegir, entre las que se incluyen:

Una columna

Dos columnas

Tres columnas

Combinación de una sola columna

Esta es una de las agendas diarias más sencillas, recomendada para tomar notas básicas y listas de tareas diarias. Pero puede que no sea una buena opción si prefieres diseños de planificación prefabricados y no quieres perder tiempo creando tablas o colocando rótulos.

Ventajas de utilizar plantillas de Goodnotes

Con más de 21 millones de usuarios activos al mes, en 2022, los usuarios de Goodnotes crearon un total de 1900 millones de cuadernos digitales. Goodnotes 6 es una aplicación de papel digital con IA que permite a los usuarios tomar notas digitales manuscritas, buscar texto manuscrito y organizar todas las notas en una biblioteca digital.

Goodnotes para la planificación digital ha sido popular entre los usuarios de Apple desde que sus primeras cuatro versiones eran compatibles con iOS. He aquí el motivo.

1. Amplias aplicaciones

Las plantillas de Goodnotes ofrecen diseños estructurados para diversos fines (como horarios diarios, planificación de proyectos o notas de reuniones ). Estos diseños te ayudan a organizar fácilmente tu información, independientemente de lo que necesites: desde la planificación digital hasta las tareas diarias y el seguimiento de hábitos.

2. Diseño que ahorra tiempo

Ahorra tiempo utilizando los diseños prediseñados que ofrecen las plantillas de Goodnotes en lugar de crear diseños desde cero. Esto te permite centrarte más en tareas significativas en lugar de en el formato o en pensar cómo crear diseños que se ajusten a tus necesidades.

3. Opciones personalizables

Las plantillas de Goodnotes tienen elementos personalizables, por lo que puedes adaptarlas a tus preferencias y flujo de trabajo únicos. Te permiten ajustar los colores, las fuentes y las secciones para crear las plantillas que mejor se adapten a tus necesidades.

4. Formato coherente

El uso de planificadores digitales Goodnotes garantiza la coherencia en el formato de todas tus notas y documentos. La coherencia te facilita la navegación por tus cuadernos digitales y te permite encontrar rápidamente la información relevante.

5. Aspecto profesional

Dado que las plantillas de Goodnotes están diseñadas por profesionales, mejoran el aspecto de tus notas y presentaciones. Ya sea en reuniones de empresas, presentaciones o proyectos académicos, seguro que impresionarás a tu público con notas de aspecto profesional.

6. Toma de notas con IA generativa

Las funciones de toma de notas con IA manuscrita de Goodnotes 6 pueden identificar errores ortográficos en tus notas y utilizar la IA para corregirlos. En el caso del texto escrito a máquina, la integración de Goodnotes con Claude te ayuda a acortar, ampliar, resumir y cambiar el tono de tus notas.

Limitaciones del uso de plantillas de Goodnotes

A pesar de las excelentes críticas de Goodnotes, existen cuatro límites principales al usar sus plantillas. Estas incluyen:

No se pueden enlazar las notas : no se pueden vincular notas entre páginas, lo que significa que las agendas complicadas se desorganizarán rápidamente y serán difíciles de usar.

Compatibilidad deficiente con imágenes : añadir fotos es difícil y tedioso si se añaden varias imágenes. Las plantillas de Goodnotes también tienden a ralentizarse si se añaden demasiadas imágenes.

Funcionalidad de copiar y pegar poco práctica: por ejemplo, si tienes una sección configurada en la agenda diaria y quieres copiarla y pegarla al día siguiente, el formato se estropeará y tendrás que volver a hacerlo.

Coste: la mayoría de las plantillas de Goodnotes tienen un precio, lo que significa que tu planificación digital puede convertirse rápidamente en una tarea costosa.

Pero no te preocupes. Tenemos la alternativa perfecta a las plantillas de Goodnotes: las plantillas de ClickUp para la planificación digital.

5 plantillas alternativas de Goodnotes

Con funciones de colaboración como asignación de tareas, comentarios y edición en tiempo real para uso profesional, que permiten a tu equipo planificar, realizar el seguimiento y medir el progreso de forma colaborativa, ClickUp ofrece mucho más que Goodnotes.

Las plantillas de ClickUp son ideales para planificar y tomar notas, ya que son gratuitas, personalizables, se integran con aplicaciones de terceros y también son perfectas para uso personal. Elige entre más de 1000 plantillas personalizables gratuitas organizadas en 13 categorías bien ordenadas.

A continuación, hemos revisado las cinco mejores plantillas de ClickUp para tomar notas y planificar digitalmente.

1. Plantilla de notas de proyecto de ClickUp

La plantilla ClickUp Project Note es totalmente personalizable y es ideal para planificadores o gestores de proyectos principiantes. Te ayuda a mantenerte organizado en cada fase de un proyecto.

Así es como se ve la plantilla:

Descargar esta plantilla Almacena, organiza y accede a toda la información relacionada con el proyecto de forma rápida y sencilla con la plantilla de notas de proyecto de ClickUp.

Algunas de las funciones clave incluyen:

Estados personalizados, que te permiten actualizar el progreso de diferentes hitos.

Campos personalizados, que te permiten configurar diferentes atributos del proyecto (como los recursos y la duración de las tareas).

Vistas personalizadas, que te ayudan a ver tu progreso en la lista, la vista Tablero o las vistas de cronograma.

Enlaza archivos o deja comentarios, lo que te ayudará a colaborar con los miembros del equipo y a utilizar la plantilla para hacer referencias cruzadas.

Dentro de la plantilla, puedes introducir detalles como el propósito, las metas, el cronograma, los hitos clave y otra información relevante.

El asistente de escritura con IA integrado de ClickUp, ClickUp Brain, resulta muy útil a la hora de dejar comentarios o redactar notas, lo que lo convierte en una excelente herramienta de IA para tomar notas.

Cuando crees subtareas dentro de la plantilla para completar el proyecto o elaborar tu plan de acción, utiliza ClickUp Brain para acelerar el proceso.

Si tu tarea consistía en planear los POE de toda la empresa, es posible que falten los detalles necesarios para determinar las siguientes subtareas. Durante los próximos días, a medida que tus conversaciones evolucionen y se añadan públicos, formatos de entrega y cronogramas, ClickUp Brain incorporará la nueva información.

Recomendará subtareas personalizadas basadas en el contexto actualizado y detalles como las personas involucradas y sus responsabilidades, los tipos de documentos que se deben crear y mucho más.

Crea subtareas contextuales al instante con ClickUp Brain.

2. Plantilla de notas diarias de ClickUp

La plantilla ClickUp Daily Notes es una plantilla fácil de usar para principiantes que permite tomar notas rápidas y registrar elementos pendientes en tiempo real, realizar un seguimiento visual del progreso de tus metas y asegurarte de que nada se te escape.

Las funciones principales de esta plantilla son similares a las de la plantilla ClickUp Project Note. Sin embargo, el diseño es un poco diferente:

Descargar esta plantilla Captura notas y elementos pendientes en tiempo real con la plantilla Daily Notes de ClickUp.

La plantilla también incluye una «Guía de inicio» que explica cómo aprovechar todo su potencial.

Es la mejor plantilla para planificar tu vida, ya que te permite priorizar proyectos según su importancia y urgencia, y visualizar tu carga de trabajo y tu agenda con la vista de diagrama de Gantt de ClickUp.

Supervisa los proyectos en curso de un vistazo con los gráficos de Gantt de ClickUp, fáciles de comprender.

En general, se trata de una excelente plantilla gratuita para las necesidades diarias de planificación personal y laboral, especialmente si estás tratando de romper con viejos hábitos, crear nuevas rutinas o establecer una rutina organizada de trabajo desde casa.

3. Plantilla de estilo de notas de reunión de ClickUp

📮ClickUp Insight: El 37 % de los trabajadores envía notas de seguimiento o actas de reuniones para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, pero el 36 % sigue utilizando otros métodos fragmentados. Sin un sistema unificado para registrar las decisiones, la información clave que necesitas puede quedar sepultada en chats, correos electrónicos u hojas de cálculo. Con ClickUp, puedes convertir instantáneamente las conversaciones en tareas prácticas en todas tus tareas, chats y documentos, asegurándote de que nada se quede en el tintero.

Ya sea para dirigir una discusión en equipo, participar en una presentación para un cliente o intentar estar al día con tus tareas, la plantilla de estilo de notas de reunión de ClickUp te ofrece la facilidad y claridad que necesitas para mantenerte concentrado y ser productivo.

Descargar esta plantilla Mantén tu debate por el buen camino con la plantilla de estilo de notas de reunión de ClickUp.

Obtienes un formato ordenado, bien estructurado y completo que agiliza el proceso de gestión de reuniones.

La plantilla incluye las siguientes secciones específicas:

Elementos del orden del día

Puntos de debate

Elementos pendientes

Tareas de seguimiento

Quieres ser organizado y coherente a la hora de tomar notas de tus reuniones y de lo que se debate en ellas.

La plantilla de estilo de notas de reunión es una forma excelente de capturar y almacenar información, incluyendo las ideas clave, las decisiones y los elementos a realizar, todo en el mismo formato. Te permite consultar notas anteriores y revisar la información de reuniones previas cuando sea necesario.

Utiliza esta plantilla de una página para tomar notas básicas, que complementará otros materiales de reunión, como la plantilla de actas de reunión (MoM) de ClickUp.

💡Consejo profesional: Prueba ClickUp AI Notetaker para grabar, transcribir y resumir tus reuniones sin esfuerzo. Concéntrate en la conversación, no en tomar notas, ya que la IA vincula automáticamente tus notas de la reunión con tus tareas y documentos en ClickUp. ¡Mira este vídeo explicativo para ver cómo hacerlo!

4. Plantilla de notas de clase de ClickUp

La plantilla ClickUp Class Notes está diseñada para estudiantes. Este es su aspecto:

Descargar esta plantilla La plantilla Class Notes Template By ClickUp te permite tomar notas de clase y mantenerlas organizadas.

Los estudiantes suelen estresarse al tener que compaginar varias asignaturas, tareas y materiales de estudio. Esta plantilla elimina el estrés al permitirte organizar las notas de clase, los deberes y los enlaces útiles en una sola ubicación.

Si utilizas esto, no tendrás que buscar entre montones de impresiones ni esforzarte por encontrar el cuaderno adecuado.

5. Plantilla de notas Cornell de ClickUp

La plantilla ClickUp Cornell Note se basa en el sistema de toma de notas Cornell. Tiene cuatro secciones principales:

Pistas

Notas

Resumen

Reseñas

Descargar esta plantilla Combina la toma de notas, la revisión y el resumen en un solo sistema con la plantilla Cornell Note de ClickUp.

Esta alternativa de plantilla permite a los estudiantes y académicos revisar y procesar grandes cantidades de información de conferencias y grabaciones.

Así es como los estudiantes se benefician de este planificador digital gratuito de ClickUp:

Organiza las notas en diferentes categorías, como ideas clave, preguntas, resúmenes, dudas, etc.

Ordena y gestiona las notas en un formato lógico para revisar y recordar la información para los exámenes y pruebas.

Resumir las secciones para identificar las partes críticas y los datos importantes durante las revisiones.

Mejora tus notas digitales con ClickUp

La planificación digital mediante plantillas de Goodnotes ahorra tiempo y ayuda a crear notas de aspecto profesional. Sin embargo, Goodnotes tiene varios límites, como la imposibilidad de interrelacionar notas y las barreras de coste, que hacen que la gente busque alternativas.

Ahí es donde entra en juego ClickUp. ClickUp es la aplicación definitiva para tomar notas. Ofrece plantillas personalizables gratuitas y funciones colaborativas que te ayudarán a mantenerte al día con tus tareas. ClickUp Docs se puede utilizar para todas tus necesidades de toma de notas. Y si buscas optimizar tu toma de notas con IA, utiliza el asistente de escritura con IA de ClickUp, ClickUp Brain, para resumir notas, crear esquemas, agendas y mucho más.

Prueba los documentos de ClickUp. Colabora con los miembros del equipo en ClickUp Docs para personalizar fuentes, añadir relaciones entre tareas o vincular tareas directamente en el documento.

¡Regístrate gratis hoy mismo y lleva la planificación digital al siguiente nivel!