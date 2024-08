10 plantillas gratuitas para planificar la vida personal

Hay dos tipos de personas: a las que les gusta dejarse llevar por la corriente y las que prefieren tener un plan.

¿En qué categoría se encuentra usted? ⚖️

Si es de las segundas, le encantará lo que un plan de vida puede hacer por ti. Y si es la primera, una planificación de vida puede cambiar tu forma de pensar y tu vida.

Una plantilla de planificación de la vida personal te da dirección y motivación, te ayuda a establecer prioridades , y te indica en qué debes centrarte en cada momento mientras avanzas hacia tu vida ideal. 🙌

¿Te parece bien?

Sigue leyendo para descubrir cómo una plantilla de planificación de vida te ayuda a alcanzar tus metas, crear más significado, propósito y alegría en tu vida, y simplemente hacer más cosas. 🤩

¿Qué es una plantilla de planificación vital?

Una plantilla de planificación de vida te ayuda a establecer objetivos de vida (o a más corto plazo), planificar tus pasos de acción y luego evaluar cómo lo estás haciendo con respecto a ese plan.

Utiliza este tipo de plantilla para conseguir objetivos profesionales o hacer cambios en su vida personal, o mantener el equilibrio entre las distintas áreas de su vida.

También puedes aplicarlo a cualquier marco temporal.

Por ejemplo, quizá tengas un plan a largo plazo, de 10 años, para la vida de tus sueños que incluya una carrera profesional de éxito, una familia feliz y un hogar perfecto.

O quizá tenga un objetivo a corto plazo, como ahorrar para comprar una casa o mejorar su salud y bienestar durante el próximo año. Quizá quieras cambiar de local o mejorar las ventas de tu negocio en los próximos tres meses.

Visualice y realice un seguimiento de las estimaciones de tiempo en las tareas de ClickUp para una mejor gestión de los recursos

O tal vez simplemente necesita un gestión de tareas o herramienta de gestión del tiempo para ayudarte a ser más productivo cada día. Sean cuales sean tus aspiraciones, un planificador de objetivos te ayuda a tomar mejores decisiones en cada momento, ya que sopesas tus opciones en función de tus objetivos.

Y con una visión clara en la que centrarte, autodisciplina es más natural. En esencia, una plantilla de planificación de la vida es la gestión de proyectos para su vida, hecho fácil. 🙌

¿Qué hace que una plantilla de planificación de vida sea buena?

Ya sea un plan para tu vida o un plan para tu día, una plantilla de planificación de vida personal te lleva desde tu punto de partida-ahora mismo-a tu meta. ✨

Para hacerlo con eficacia, una plantilla de planificación de vida debe ayudarte:

Establece objetivos SMART en consonancia con tus valores fundamentales: objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo determinado (es decir, con una fecha límite concreta)

Establezca una hoja de ruta a seguir, con hitos claros a los que aspirar y pequeñas tareas que realizar por el camino

Identifica los recursos que puedas necesitar -por ejemplo, dinero, habilidades o personas útiles- para tener acceso a ellos cuando los necesites

De forma eficazgestionar tus tareas cada día de acuerdo con tus máximas prioridades

Anticipa proactivamente los obstáculos -ya sean físicos o en forma de creencias limitantes- ycrear un plan para superarlos

Sigue tus progresos con respecto a tu plan de acción a medida que avanzas hacia tus objetivos

Realiza un seguimiento de tus objetivos hasta los KPI más esenciales y obtén automáticamente vistas detalladas de tu progresión

10 plantillas para planificar tu vida en 2024

Ahora que ya sabes cómo una plantilla de planificación de vida te ayuda a establecer objetivos y alcanzarlos, te alegrará descubrir que hay muchos tipos diferentes de plantillas de planificación de vida gratuitas disponibles en línea. Así que incluso si tu presupuesto es limitado, el precio no será un problema.

Para ayudarte a decidir cuál es la que más te conviene, ten en cuenta tu objetivo y el plazo de tiempo con el que trabajas. ¿Te propones un objetivo a largo plazo, como crear una vida que coincida con tu tabla de visión?

Tal vez necesites un plan anual plantilla para utilizar como plan de negocio o para acelerar tu crecimiento personal. O quizá quieras ir mucho más al micro y gestionar tu productividad diaria o tu plan de vida. 🛠️

No importa cuáles sean tus necesidades de fijación de objetivos, tenemos una plantilla de planificación de vida gratuita para ti. Veamos algunas opciones.

1. Plantilla de plan de vida ClickUp

Plantilla del Plan de Vida ClickUp

En Plantilla del plan de vida ClickUp es para los que tienen grandes aspiraciones. Podrías llamar simplemente a este proyecto personal "Mi Plan de Vida" 🤩

El proceso empieza por identificar tu visión de la vida y tus valores. Alinear esos dos te ayuda a mantenerte motivado y te asegura que estás trabajando hacia las metas correctas para ti.

A partir de ahí, divide tu plan en objetivos SMART específicos, haz una autoevaluación para ver dónde estás ahora mismo en relación con esos objetivos y establece tus prioridades.

Esta plantilla gratuita de planificación de la vida también te permite especificar el área de tu vida para cada objetivo -por ejemplo, relaciones, bienestar o salud mental- e identificar un socio responsable que te ayude a mantenerte motivado y en el buen camino.

Una vez que lo hayas configurado todo, haz un seguimiento de tu progreso utilizando marcadores de estado de colores que te indican si una tarea está Completada, En curso o Todavía por hacer.

Y, según prefieras, puedes ver tu plan en la vista Lista o como un Life Board. Descargar esta plantilla

2. ClickUp Plantilla gratuita de planificación para el final de la vida

ClickUp Plantilla gratuita de planificación para el final de la vida

A nadie le gusta pensar en dejar atrás esta vida, pero lo cierto es que la muerte y (por supuesto) los impuestos son inevitables. En lugar de dejar tu vida sumida en el caos y obligar a tus seres queridos a limpiar después de ti mientras aún están de duelo, organízate con el Plantilla gratuita de planificación para el final de la vida de ClickUp . Nunca es demasiado pronto para empezar este tipo de planificación.

Organice tareas similares en categorías, por ejemplo, Documentos médicos, Elementos financieros/legales, Información sobre el legado o Elementos funerarios. Cada tarea tiene la opción de enumerar subtareas, adjuntar documentos y especificar cualquier otro recurso que puedan necesitar tus seres queridos. 📚

A medida que vayas configurando todo, podrás comprobar fácilmente si una tarea está pendiente, en curso, necesita revisión o ha sido aprobada mediante los iconos de estado. Descargar esta plantilla

3. Plantilla de Planificador Diario ClickUp

Plantilla de Planificador Diario ClickUp

Si eres fan de aplicaciones de planificación diaria te encantará esta plantilla gratuita para planificar tu vida.

Adelántate a tu día, reduce tus niveles de estrés y aumenta tu productividad con la Plantilla de planificación diaria ClickUp .

Comience por enumerar sus objetivos para el día y, a continuación, divídalos en tareas más pequeñas si es necesario. A continuación, organiza estas tareas en categorías como Trabajo o Personal e invita a otros a colaborar también en ellas.

Prioriza tus tareas para saber qué hay que hacer primero, y luego asigna a cada tarea un espacio de tiempo en el día. Asegúrate de ser realista con tus estimaciones de tiempo y deja algo de margen: las cosas suelen llevar más tiempo del previsto, y las tareas inesperadas a veces interfieren con tus planes. 👀

A medida que vayas realizando las tareas, ve marcándolas como Abiertas o Completadas. Esto te dará una sensación de logro y creará un impulso que te mantendrá en marcha. Al final del día, revisa cómo ha funcionado tu plan y decide qué ajustes necesitas hacer en tu proceso para el día siguiente. Descarga esta plantilla

4. Plantilla de plan de acción diario ClickUp

Plantilla del plan de acción diario de ClickUp

Diseñada para ayudarle a colaborar con su equipo en la planificación de eventos y programas, la plantilla Plantilla del plan de acción diario de ClickUp también funciona bien como plantilla de planificación vital. Desglosa tus objetivos más importantes en pasos de acción diarios que debes completar para asegurarte de que cumples los plazos personales que te has marcado.

Clasifica cada tarea según su Tipo -por ejemplo, si es un objetivo o un paso de acción hacia un objetivo- y Nivel de Complejidad, y mide el progreso de esa tarea en la barra de Progreso del Objetivo. Los iconos de estado identifican las tareas que aún están en la lista de tareas pendientes y las que están en curso o completadas. Vea de un vistazo qué elementos están hechos, cuáles vencen ese día y cuáles están atrasados.

A continuación, da un paso atrás para ver toda la línea de tiempo y hacer un seguimiento de tu progreso a medida que avanzas hacia tu objetivo personal. ✨ Descarga esta plantilla

5. Plantilla del Plan de Desarrollo Personal ClickUp

Plantilla del Plan de Desarrollo Personal ClickUp

No es de extrañar que el Plantilla del Plan de Desarrollo Personal de ClickUp está diseñada para ayudarte a alcanzar tus objetivos personales. Organiza tu progreso hacia objetivos centrados en ti mismo, como mejorar tus relaciones o tu autocuidado. También te ayuda con las ambiciones relacionadas con el trabajo, como aprender una nueva habilidad útil o incluso un segundo idioma.

Esta plantilla gratuita para planificar tu vida te ayuda a identificar tus objetivos y a evaluar exactamente en qué punto te encuentras. A continuación, elabora una guía paso a paso para llegar adonde quieres.

Utiliza esta plantilla para establecer tareas por trimestre y bloquearlas en tu calendario, así como para planificar los recursos que puedas necesitar, como libros de ejercicios, tutoriales en línea o asesoramiento personalizado. También te anima a tener en cuenta los obstáculos que puedas encontrarte y a identificar a un socio responsable que te apoye a lo largo del proceso.

Haz un seguimiento de tus progresos y registra todas las conclusiones que vayas obteniendo a medida que realizas las tareas. Y, por supuesto, no te olvides de reconocer y celebrar tus triunfos y logros a lo largo del camino, destacándolos a medida que avanzas 🙌 Descarga esta plantilla

6. Plantilla de Seguimiento de Hábitos Personales ClickUp

ClickUp Personal Habit Tracker Plantilla

¿Estás intentando cambiar un viejo hábito que no te sirve o crear uno nuevo y saludable que te ayude a avanzar en tu vida? Si es así, la Plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp es para ti.

Como siempre, empieza por identificar lo que quieres conseguir, como hacer más ejercicio o estudiar para un examen. A continuación, crea tus tareas: Especifica exactamente lo que tienes que hacer para alcanzar tu objetivo y establece un calendario para ello.

Por ejemplo, puedes decidir dar un paseo a la hora de comer los lunes, miércoles y viernes, o estudiar 30 minutos después de cenar todos los días de la semana. ⏲️

Marca las tareas a medida que las realizas para controlar tu progreso con respecto a la barra de progreso del mes. Además, evalúa cómo te va cada semana y haz ajustes en tu objetivos semanales según sea necesario. Acceda a esta plantilla a continuación o consulte nuestras otras plantillas de seguimiento de hábitos ¡! Descargar esta plantilla

7. ClickUp Plantilla de Productividad Personal

Plantilla de productividad personal ClickUp

El Plantilla de productividad personal ClickUp puede utilizarse tanto para alcanzar objetivos personales como para mejorar su productividad. Tal vez quieras comer más sano, o eres un autónomo que quiere entregar más trabajo al cliente cada día.

Esta sencilla plantilla gratuita para planificar tu vida te ayudará a decidir tus objetivos, establecer prioridades, planificar tareas y señalar cualquier dependencia que pueda ralentizar el proceso.

Por ejemplo, si estás intentando comer mejor, puedes dedicar 30 minutos cada sábado por la mañana -antes de hacer la compra semanal- a planificar las comidas de la semana siguiente con un planificador de comidas imprimible para tener a mano los ingredientes que necesitas. A continuación, comprueba si has planificado las comidas, si has comprado los ingredientes y si, finalmente, has preparado esa comida saludable cada día.

Y si eres autónomo, puedes reservar tiempo para priorizar las tareas y crear un plan de trabajo que te ayude a realizarlas en el orden correcto. A continuación, reúne tus recursos, deja a un lado distracciones como las redes sociales y supervisa cómo lo estás haciendo. 👀 Descarga esta plantilla

8. ClickUp Plantilla de Informe de Productividad Personal

Plantilla de Informe de Productividad Personal ClickUp

Diseñada para mejorar el rendimiento de su equipo midiendo la productividad de cada uno de sus miembros, la plantilla Plantilla de informe de productividad personal ClickUp también sirve para tus propios objetivos de productividad.

Registre cada tarea y categorícela según un tipo de tarea, por ejemplo, si se trata de trabajo en profundidad, tiempo de coworking, una tarea recurrente o tiempo de descanso. A continuación, registra tiempo de trabajo y el progreso de esa tarea mediante campos de estado.

Elige entre la vista Calendario o la vista Lista para ver todas tus tareas de un vistazo y no perderte ni un detalle. Descargar esta plantilla

9. Plantilla ClickUp Getting Things Done Framework

Plantilla ClickUp Getting Things Done Framework

Si dirige su vida con Aplicaciones de listas de tareas entonces el Plantilla del marco de trabajo de ClickUp Getting Things Done es para ti.

Organízate capturando todas tus tareas, reuniones y pensamientos aleatorios en esta plantilla de planificación de la vida personal. Clasifícalo todo como mejor te parezca. Tal vez crees categorías para ideas, elementos del calendario, proyectos a largo plazo o cosas que deben hacerse de inmediato.

También puedes especificar si una idea es realizable o simplemente sirve de referencia y, si es realizable, calcula la cantidad de esfuerzo que requiere una tarea. A continuación, enumera las dependencias de esa tarea y las URL a las que podrías querer referirte cuando te ocupes de ella.

Los prácticos campos de estado incluyen las opciones Algún día/Tal vez y Papelera, así como los campos habituales Por hacer, En curso y Completada, para que nunca pierdas una idea, a menos que quieras. 💡 Descargar esta plantilla

10. Plantilla de lista de tareas diarias ClickUp

Plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp

En Plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp le ayuda a controlar todas sus tareas y a hacer más cada día, lo que también contribuye a su éxito a largo plazo. Reduce el agobio y te ayuda a centrarte en lo importante, por no hablar de la satisfactoria sensación de logro que supone ir tachando los elementos a medida que se completan. 🤩

Empieza por hacer una lluvia de ideas de todas las tareas que tienes que hacer, teniendo en cuenta que puede que necesites dividir algunas de ellas en partes más pequeñas y manejables. A continuación, clasifícalas y priorízalas. Calcula cuánto tiempo te llevará cada una y ponle una fecha límite.

Verás inmediatamente por dónde empezar y podrás seguir tu progreso tachando los elementos a medida que avanzas. También puedes configurar notificaciones de próximas fechas límite y colaborar fácilmente con otras personas invitándolas a unirse a tu espacio de trabajo. Descargar esta plantilla

Gestione mejor su vida con plantillas de planificación gratuitas

Hacer la lista de tareas diarias puede parecer una tarea pesada, por no hablar de alcanzar objetivos a largo plazo. Por suerte, tienes ayuda a mano. 👋

Utilizar una plantilla de planificación de la vida personal te ayuda a pensar en tus objetivos a largo plazo, así como en proyectos a más corto plazo, para luego planificar y priorizar tus tareas y mantenerte centrado mientras las llevas a cabo.

Para encontrar la plantilla adecuada a tus necesidades, no busques más que ClickUp . Nuestra amplia gama de plantillas te ayuda a alcanzar tus objetivos personales y empresariales, así como a hacer cualquier otra cosa que necesites. Es una ventanilla única que te ofrece todas las herramientas que necesitas para vivir tu mejor vida. ✨