TickTick vs. ClickUp: ¿cuál es la mejor app de gestión de tareas?

La lucha por mantenerse organizado y concentrado es real; encontrar la herramienta de productividad adecuada puede ser la clave para salir del caos.

Descubre programas de gestión de tareas como TickTick y ClickUp, diseñados para ayudarte a controlar tu lista de pendientes, que no deja de crecer. Estos gestores de tareas digitales prometen simplificar tu flujo de trabajo, aumentar tu productividad y poner orden en el caos de tu vida diaria.

Pero, ¿cuál deberías elegir? En esta entrada del blog, nos sumergimos en una comparación detallada entre ClickUp y TickTick, explorando sus funciones y precios y, en última instancia, determinando cuál es la app, aplicación que reina en la gestión de tareas.

TickTick vs. ClickUp: comparación rápida para elegir el gestor de tareas adecuado

Funciones TickTick ClickUp Gestión de tareas Listas sencillas, prioridades, listas inteligentes, tareas periódicas. Tareas avanzadas, subtareas, dependencias, automatizaciones, más de 15 vistas. Colaboración Uso compartido básico; vistas de límite en el plan Free. Colaboración en tiempo real con documentos, comentarios, etiquetas y tareas enlazadas. Vistas y visualización Calendario y Kanban en planes de pago Incluye calendario, tablero, diagrama de Gantt, cronograma y pizarra. Integraciones Límite (Slack, Gmail, Zapier) Más de 1000 integraciones Capacidades de IA Ninguna ClickUp Brain para resúmenes, acciones pendientes y automatizaciones. Gestión del tiempo Cronómetro Pomodoro, seguimiento de hábitos control de tiempo, estimaciones, hojas de horas, vista Carga de trabajo. Precios* Free; Premium 35,99 $ al año. Gratis; planes de pago desde 7 $/usuario/mes. Ideal para Personas que necesitan listas de pendientes sencillas Teams y usuarios avanzados que necesitan una gestión de tareas flexible y escalable.

¿Qué es TickTick?

a través de TickTick

TickTick es una aplicación de productividad sencilla diseñada para autónomos y pequeñas empresas. Su interfaz de usuario simple mantiene las tareas organizadas, lo que facilita la gestión del trabajo y las metas personales en un solo lugar.

La función única de la app, aplicación, es su capacidad para realizar seguimiento de múltiples listas de tareas en una sola pantalla, lo que la hace muy práctica para personas que gestionan tareas en diversos ámbitos de la vida y el trabajo.

TickTick ofrece funciones avanzadas, como un calendario flexible y un tablero Kanban, lo que la hace ideal para la gestión de proyectos ligeros.

Puedes colaborar con compañeros de trabajo o familiares, compartir listas, asignar tareas y realizar seguimiento del historial de tareas. Con recordatorios automáticos para tareas puntuales y periódicas y cinco vistas de calendario, TickTick simplifica la gestión de tareas para agendas apretadas.

Funciones de TickTick

Veamos algunas de las funciones clave de TickTick:

Entrada y gestión inteligente de tareas

a través de TickTick

Crear y gestionar tareas en TickTick no solo es flexible, sino también inteligente.

Olvídate de escribir: usa tu voz para crear tareas fácilmente activando Siri con TickTick en tu iPhone. Si eres usuario de Android, usa la función Quick Ball para crear tareas desde la pantalla de inicio, incluso cuando el teléfono esté bloqueado.

Puedes establecer fechas de vencimiento, asignar tareas a otras personas, añadir etiquetas y priorizar tareas, todo desde el widget de TickTick, que está disponible para todos los usuarios de teléfonos inteligentes.

TickTick también entiende las fechas en lenguaje natural (la función se llama Smart Date Parsing). Di «hoy» o «mañana» o hace una mención, y la app, aplicación calculará rápidamente la fecha límite de la tarea.

Además, la app, aplicación, cuenta con la creación de etiquetas personalizadas y con una función de conversión de correo electrónico en tarea para mejorar la eficiencia.

2. Múltiples alertas y recordatorios

a través de TickTick

Si pones seis alarmas para despertarte (por si acaso), te gustará la función de TickTick que permite configurar varias alertas para cada tarea.

Lo que hace que esta función destaque es su personalización. No se trata solo de tener múltiples recordatorios, sino de adaptar las alertas a tus preferencias. Puedes elegir entre notificaciones push, correos electrónicos o incluso mensajes de texto.

TickTick va más allá con recordatorios basados en la ubicación para usuarios de Android e iOS. Si necesitas un empujoncito para meditar antes de ir al trabajo, configura recordatorios que se activen como desencadenantes en cuanto te sientes en tu escritorio.

3. Organización de tareas con listas inteligentes

a través de TickTick

¿Buscas un asistente personal para organizar tus tareas? Prueba las listas inteligentes de TickTick.

Con las listas inteligentes, puedes crear vistas de tareas dinámicas basadas en criterios específicos como la prioridad, la fecha de vencimiento, las etiquetas o la lista en la que se encuentran. No se trata de listas estáticas, sino que se actualizan automáticamente a medida que las tareas cumplen los criterios establecidos. Es como magia para mantener tu vista de tareas personalizada y actualizada.

Estas listas inteligentes personalizadas te permiten agrupar tareas por ubicación, tipo de trabajo, relaciones o plazos.

Prioriza las tareas con prioridad alta, media, baja o ninguna, y completa con códigos de color para resaltar los elementos más importantes. Busca fácilmente las tareas ordenándolas por hora, título, etiqueta, prioridad o tus filtros personalizados.

4. Cronómetro Pomodoro para mejorar la gestión del tiempo

a través de TickTick

TickTick incluye un cronómetro Pomodoro integrado en su software de gestión de tareas.

Con este cronómetro, tú decides cuánto tiempo quieres trabajar antes de tomarte un descanso. Sigue la técnica Pomodoro, que divide tu trabajo en intervalos, normalmente de 25 minutos, con breves descansos entre ellos.

Incluso puedes reproducir un relajante ruido blanco mientras haces trabajo, aunque hay más opciones disponibles con el plan de pago. Hay una ventaja adicional para los miembros: puedes estimar cuánto tiempo te llevará cada tarea y compararlo con el tiempo real que le has dedicado.

Precios de TickTick

Free

Premium: 35,99 $ al año.

¿Qué es ClickUp?

ClickUp es una potente plataforma de productividad todo en uno con todo lo que necesitas para gestionar tus tareas y proyectos sin esfuerzo.

Con la confianza de empresas como AirBnB, Netflix y Google, esta plataforma ofrece una solución de gestión de tareas de primera categoría con funciones que aumentan la productividad y agilizan los flujos de trabajo.

ClickUp combina a la perfección la gestión de proyectos, la colaboración en documentos, los recordatorios, los calendarios e incluso las funciones de bandeja de entrada en una potente plataforma. Este enfoque centralizado elimina la necesidad de utilizar múltiples aplicaciones y favorece flujos de trabajo más fluidos.

Su suite de gestión de tareas fácil de usar facilita la multitarea eficiente y la organización de proyectos de cualquier tamaño. Te ayuda a planear flujos de tareas personalizados con plazos para maximizar la productividad. Además, puedes obtener informes detallados sobre el progreso de tu proyecto y mantener todo organizado en paneles claros. También puedes priorizar las tareas con un sistema de código por color, lo que facilita la identificación de los elementos de máxima prioridad.

ClickUp también ofrece funciones completas de gestión de tareas, como asignación de tareas, subtareas, dependencias, recordatorios, prioridades, etiquetas, comentarios, archivos adjuntos y mucho más. Esta sólida funcionalidad se adapta a equipos de todos los tamaños y de diversos sectores.

Tanto si eres un emprendedor individual como una gran corporación, ClickUp se adapta a tus necesidades.

Funciones de ClickUp

ClickUp se está convirtiendo en un software de gestión de tareas cada vez más popular con un completo conjunto de funciones.

Personaliza tu entorno de trabajo y tus tareas

Asigna, supervisa y realiza un seguimiento del progreso de todo tu equipo en un único espacio de trabajo a través de ClickUp tareas.

Tarea de ClickUp te permite personalizar tus flujos de tareas con Campos personalizados específicos para las necesidades de tu equipo o proyecto. Estos campos pueden capturar datos adicionales o metadatos sobre las tareas, como niveles de prioridad, tipos de tareas, departamentos u otra información relevante. Esto te ayuda a organizar y filtrar las tareas de forma más eficaz.

Puedes colaborar fácilmente con tu equipo asignando tareas a varias personas y creando hilos de comentarios. Personaliza estos comentarios con instrucciones específicas o contexto para cada persona asignada. Incluso puedes convertir los comentarios en elementos de acción y ahorrar tiempo con grabaciones de pantalla compartibles.

En lugar de depender de los estados de tarea predeterminados (por ejemplo, Abierto, Cerrada), puedes definir estados personalizados en ClickUp que se ajusten al flujo de trabajo de tu equipo. Por ejemplo, podrías tener estados como «en curso», «En espera de revisión», «Bloque» o «En espera». Esto proporciona más contexto y claridad sobre el estado actual de cada tarea.

Navega rápidamente por tus proyectos y observa tu trabajo desde diferentes perspectivas. Personaliza las subtareas para mostrar la información que necesitas en el momento adecuado. ClickUp ofrece varias vistas (por ejemplo, tablero, lista, calendario) para visualizar y gestionar las tareas.

Ya se trate de un proyecto específico o de tareas diarias, esta función te permite gestionar todo tipo de trabajo con mayor eficiencia y mejor visibilidad. Puedes personalizar tu entorno de trabajo y definir los tipos de tareas que mejor se adapten a tu equipo.

2. Acelera las tareas con plantillas

Descargar esta plantilla. Simplifica la gestión de tareas dentro de un marco todo en uno con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp.

Puedes garantizar la máxima eficiencia con una plantilla de gestión de tareas que se adapte a cada miembro, proyecto y flujo de trabajo.

La plantilla de gestión de tareas de ClickUp está equipada con funciones completas que permiten a los equipos:

Estructura y clasifica las tareas según su estado, importancia o división por equipos.

Supervisa y perfecciona los flujos de trabajo evaluando la capacidad del equipo y el avance de las tareas.

Trabajo en equipo de forma fluida en el plan, la delegación y la ejecución de tareas entre varios grupos.

3. Automatiza las tareas periódicas con ClickUp Brain

Utiliza ClickUp Brain para ocuparte de las tareas repetitivas y rutinarias mientras te concentras en las cosas importantes.

ClickUp Brain en la gestión de tareas es como tener un genio útil para tu trabajo. Con solo unos pocos clics, te permite automatizar casi cualquier cosa utilizando comandos de lenguaje natural, lo que facilita que tu equipo se centre en las tareas esenciales. Con esta función, establecer y realizar un seguimiento de los objetivos de gestión de proyectos es muy fácil.

Esta herramienta de IA puede resumir rápidamente las notas de las reuniones o las actualizaciones de los proyectos y generar acciones y conclusiones a partir de documentos y tareas. Con encabezados y tablas preestructurados, la IA garantiza que los gestores de proyectos dispongan de un contenido bien organizado.

Pero eso no es todo.

ClickUp Brain también puede analizar datos de proyectos, mejorar la toma de decisiones, estimar los costes de los proyectos, optimizar la asignación de recursos, previsión de las necesidades de capacidad, simplificar la gestión de equipos y supervisar los riesgos potenciales en tiempo real.

4. Optimice sus procesos con listas de control de tareas

Crea flujos de trabajo prácticos a partir de tus listas de pendientes dentro de una tarea con la ayuda de las listas de control de tareas.

Las listas de tareas de ClickUp te ayudan a crear listas de tareas pendientes y pasos sencillos dentro de una tarea. Con un diseño sencillo, una interfaz de arrastrar y soltar y elementos anidados, las listas de tareas convierten tu lista de tareas pendientes en flujos de trabajo prácticos para ti y tu equipo.

Las listas de control son perfectas para enumerar pasos o tareas que implican múltiples acciones repetitivas. Puedes gestionar tus listas de tareas diarias desde tu ordenador, dispositivo móvil o navegador. Incluso te permiten añadir formato y color personalizados para que sean más de interés.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 10 $/usuario al mes

Empresa: 19 $/usuario al mes

Corporación: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por entorno de trabajo y miembro.

TickTick vs. ClickUp: comparación de funciones

Funciones TickTick ClickUp Vista de calendario Solo en la versión de pago. Sí Organización de tareas Sencilla y básica; incluye listas inteligentes y tareas con múltiples prioridades. Avanzada: permite añadir tareas y metas, agrupar tareas, asignar comentarios, configurar notificaciones y visualizar todo a través de más de 15 vistas. Colaboración Límite; los usuarios gratis/a no pueden acceder a las vistas de Calendario y Kanban. Amplia: crea documentos, vincúlalos a tareas y etiqueta correctamente para que todo se actualice automáticamente. Integraciones Límite; se puede hacer conexión (a internet) con Slack y Gmail. Más de 1000 integraciones IA No Sí Analítica Limiteado Avanzado Recordatorios Sí Sí control de tiempo Sí Sí Soporte al cliente Chatear, correo electrónico Chatear, correo electrónico, teléfono, tutoriales

Tanto TickTick como ClickUp ofrecen sólidas funciones de gestión de tareas, que satisfacen las diversas necesidades de individuos y equipos.

Sin embargo, si las analizamos más detenidamente, sus funciones y enfoques difieren, lo que hace que una de ellas sea potencialmente más adecuada para tus necesidades específicas. Profundicemos en los detalles y comparemos sus ofertas:

1. Organización

TickTick

La organización de tareas en TickTick es sencilla y básica. Las listas inteligentes y las opciones para priorizar tareas ofrecen a los usuarios formas sencillas de organizar y asignar tareas a las personas adecuadas. También puedes añadir fechas de límite, crear etiquetas personalizadas y utilizar sus plantillas con límite para poner las cosas en marcha.

ClickUp

Por otro lado, ClickUp puede hacer todo lo que hace TickTick y mucho más. Desde establecer metas y tareas hasta realizar seguimiento de ellas en un panel unificado, esta plataforma va más allá.

En lugar de crear nuevas listas de tareas cada vez, puedes guardar las tareas periódicas como plantilla y añadirlas inmediatamente a tu colección para utilizarlas en el futuro. Utiliza su amplia biblioteca de plantillas de gestión de tareas y proyectos si quieres algo ya preparado.

Agrupa tareas similares, asigna comentarios, configura notificaciones, genera nuevas ideas en la misma plataforma y vista de más de 15 formas diferentes para supervisar cada tarea exactamente como tú quieras.

2. Colaboración

TickTick

TickTick es ideal para colaborar con otras personas. Puedes hacer uso compartido de listas con diferentes usuarios, ya sea para proyectos de trabajo u otras tareas. De esta manera, las tareas de las listas se pueden asignar a miembros específicos del equipo, lo que aclara las responsabilidades.

Aunque TickTick te permite ver lo que está pasando con las tareas, sus funciones en el plan Free tienen límite. Por ejemplo, sus vistas de Calendario y Kanban están reservadas exclusivamente para los miembros premium.

Ambos proveedores ofrecen una excelente visión general de los flujos de trabajo en curso y realizan un seguimiento del progreso, pero no es algo de lo que puedan beneficiarse los usuarios gratis, lo que les da una indicación de buscar alternativas a TickTick.

ClickUp

ClickUp simplifica la colaboración en equipo al integrar a la perfección la organización de proyectos y las funciones de colaboración en tiempo real en una potente plataforma. Con la capacidad de crear documentos ClickUp ricos y colaborativos y enlazarlos directamente a las tareas relevantes, los equipos pueden mantener una base de conocimientos centralizada que proporciona contexto y claridad en cada paso.

Una de las funciones más destacadas de ClickUp es su intuitivo sistema de etiquetado para documentos. Permite a los equipos clasificar, buscar y navegar por la información fácilmente, eliminando el desorden y la desorganización que a menudo afectan a los métodos de documentación tradicionales.

Al asignar tareas, proyectos y documentos con relaciones claras, ClickUp garantiza que las actualizaciones y los cambios se reflejen automáticamente en todos los ámbitos, lo que permite que todos se encuentren sincronizados y al día.

3. Integraciones

TickTick

TickTick no es tan hábil en integraciones como ClickUp. Aunque la aplicación está disponible en varios dispositivos (desde ordenadores de sobremesa hasta relojes inteligentes), solo se puede integrar con unas pocas plataformas, como Slack, Zapier y Gmail.

Esto puede suponer un problema para los equipos multifuncionales que utilizan varias plataformas a diario. El cambio constante de aplicaciones suele obstaculizar la eficiencia y la productividad.

ClickUp

ClickUp, por otro lado, puede conectarse con más de 1000 aplicaciones gracias a ClickUp Integrations. Esto lo convierte en una opción superior para los equipos que utilizan múltiples plataformas para realizar su trabajo.

En lugar de cambiar constantemente entre aplicaciones, pueden reunir sus tareas y proyectos en un único entorno de trabajo colaborativo. Esto agiliza sus flujos de trabajo, lo que favorece una gestión eficiente y mejora la productividad.

4. Precios

plan TickTick ClickUp Free Añade tareas con la voz, convierte correos electrónicos en tareas, análisis inteligente de fechas, alertas molestas, listas inteligentes. Tareas ilimitadas, pizarras blancas, documentos colaborativos, tableros Kanban, vista «Todo», vista «Calendario», Campos personalizados. De pago 1 plan: Premium. Incluye todas las funciones gratuitas, además de: vista de calendario, suscripciones a calendarios de terceros, vista Kanban, filtros personalizados, historial de ediciones y seguimiento del progreso. 3 planes: Unlimited, Negocios y Empresa. Unlimited Business Enterprise Todo es gratis, además de control de tiempo, invitados con permiso, integraciones ilimitadas, Teams, vista de formulario, IA. Todo lo que incluye Unlimited, además de automatización avanzada, control de tiempo con duración estimada detallada, hojas de horas, gestión de la carga de trabajo y uso compartido público avanzado. Todo lo que incluye Business, además de permisos avanzados, roles personalizados ilimitados, uso compartido de espacios por equipos y capacidad personalizada en la carga de trabajo.

TickTick

El plan de precios de TickTick es bastante sencillo: hay una versión gratuita y un plan de pago, y eso es todo. A algunos les puede parecer demasiado restrictivo, sobre todo cuando el plan de pago incluye las funciones más avanzadas, como los filtros personalizados.

Un plan de precios tan rígido como este podría ahuyentar a las grandes marcas, que podrían estar buscando funciones específicas para garantizar la compatibilidad con su escalabilidad.

ClickUp

Por otro lado, los planes de precios de ClickUp son muy flexibles. Son asequibles y ofrecen ventajas especiales para equipos y empresas de todos los tamaños. Esto proporciona a los clientes un amplio margen de escalabilidad y ahorro.

ClickUp tiene cuatro niveles: gratis, ilimitado, empresa y corporación. Puedes elegir el que mejor se adapte a las necesidades y al tamaño actual de tu negocio.

TickTick vs. ClickUp en Reddit

Para ayudarte a tomar una decisión informada entre TickTick y ClickUp, hemos decidido analizar lo que los usuarios de Reddit opinan sobre estas herramientas.

Un usuario dejó muy clara su opinión sobre ClickUp para gestionar todas las tareas diarias.

Yo uso ClickUp para mi lista de tareas personales y pendientes de trabajo. Para uso personal, puede gestionar necesidades de planificación más complejas. *Para el trabajo, la utilizo para llevar un seguimiento de mi lista de tareas pendientes [sic]... Me parece que funciona bien porque, para algunas categorías, tengo tareas periódicas, así que, si solo quiero ver esas cosas, puedo consultar esa lista en concreto.

Yo uso ClickUp para mi lista de tareas personales y pendientes de trabajo.

Para uso personal, puede gestionar necesidades de planificación más complejas.

*Para el trabajo, la utilizo para llevar un seguimiento de mi lista de tareas pendientes [sic]... Me parece que funciona bien porque, para algunas categorías, tengo tareas periódicas, así que, si solo quiero ver esas cosas, puedo consultar esa lista en concreto.

Mientras tanto, otros adoptaron un enfoque más diplomático y explicaron su elección con detalle.

Si lo único que necesitas es una lista de pendientes rápida y sencilla y una app, aplicación móvil fiable, quédate con TickTick. Yo me cambié a Clickup porque necesitaba más funciones de gestión de proyectos. Sí, Clickup es bastante lento en comparación, pero funciones como el control de tiempo dedicado a las tareas, los campos personalizados y una categorización más detallada de las tareas son muy necesarias para una gestión integral [sic].

Si lo único que necesitas es una lista de pendientes rápida y sencilla y una app, aplicación móvil fiable, quédate con TickTick.

Yo me cambié a Clickup porque necesitaba más funciones de gestión de proyectos. Sí, Clickup es bastante lento en comparación, pero funciones como el control de tiempo dedicado a las tareas, los campos personalizados y una categorización más detallada de las tareas son muy necesarias para una gestión integral [sic].

¿Qué software de gestión de tareas es el mejor?

Es hora de declarar al ganador. 🏆

En el enfrentamiento entre ClickUp y TickTick, ClickUp sale ganando.

Aunque TickTick destaca en la gestión de tareas, le cuesta mantenerse al día con las crecientes necesidades de los equipos modernos y los usuarios individuales. Su interfaz sencilla tiene límites, especialmente en comparación con herramientas más nuevas que ofrecen más flexibilidad, funciones y funcionalidades.

TickTick se queda corto en automatización del flujo de trabajo, colaboración, integración y precios.

¿Pero ClickUp? No solo llena esos vacíos, sino que va más allá. Es una de las herramientas de software de gestión de proyectos más personalizables que existen en la actualidad y se adapta a ti y a tu equipo como un guante.

¿Necesitas más pruebas? Regístrate hoy mismo en ClickUp y descubre sus capacidades de primera mano.