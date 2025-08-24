Los 11 mejores asistentes de planificación de viajes con IA para organizar tus vacaciones en 2026

Lo más frustrante de viajar es planear el viaje. Pasar horas decidiendo qué lugares visitar, qué hacer y reservando vuelos y hoteles puede resultar tedioso y frustrante, pero solo si lo haces manualmente.

¿Y si alguien pudiera hacer todo eso por ti en cuestión de minutos?

Ahí es donde entran en juego los planificadores de viajes con IA. Estas ingeniosas herramientas tienen en cuenta tus preferencias y limitaciones y crean itinerarios personalizados rápidamente.

En esta publicación, hemos recopilado una lista de los mejores planificadores de viajes con IA para ti, incluido ClickUp. ¡Disfruta de tu viaje sin las molestias de la planificación con el planificador de viajes con IA que elijas! Vamos a ello. ✈️

⏰ Resumen de 60 segundos Layla (Roam Around) : la mejor para la creación de itinerarios al instante

Wonderplan : la mejor opción para recomendaciones de viaje personalizadas

Trip Planner IA : la mejor opción para la planificación integral de viajes

Iplan.ai : la mejor opción para la optimización de itinerarios basada en IA

Explorerg : la mejor opción para descubrir viajes con IA

GuideGeek : el mejor para asistencia de viajes de conversación

Curiosio : la mejor opción para experiencias de viaje seleccionadas

Vacay : la mejor opción para itinerarios de viaje personalizables

PlanTripAI.com : la mejor opción para planificar viajes de forma colaborativa

TripBot : el mejor chatbot de IA para asistencia en viajes

ClickUp : la mejor opción para integrar la planificación de viajes con la gestión de tareas : la mejor opción para integrar la planificación de viajes con la gestión de tareas

A la hora de seleccionar una herramienta de planificación de viajes basada en IA, busca las siguientes funciones:

Nivel de personalización : evalúa qué preguntas formula la IA y cuántos criterios ofrece para generar un itinerario. Cuanta más personalización ofrezca una herramienta, mejor será para ti.

Facilidad de acceso : comprueba la accesibilidad de cada planificador de viajes con IA. ¿Solo está disponible como aplicación móvil o también se puede acceder a él a través de un navegador de escritorio? Comprueba si existe la opción de descargar y guardar itinerarios para poder acceder a ellos fácilmente sin conexión.

Funciones colaborativas : algunos planificadores de viajes con IA te permiten colaborar con tus compañeros de viaje para crear itinerarios personalizados. Elige estos en lugar de los que no permiten la colaboración.

Recomendaciones personales : Algunos planificadores de viajes con IA tienen en cuenta tus datos y tu comportamiento anterior para ofrecerte consejos y recomendaciones personalizados. Estas herramientas son las más recomendables

Funciones complementarias para la planificación de viajes : busca funciones únicas, como la vista Mapa o el buscador de vuelos, que te ayuden con otros aspectos de la planificación del viaje

Precios: Aunque la mayoría de los planificadores de viajes con IA son gratuitos, algunos requieren una suscripción para acceder a funciones avanzadas. Comprueba si el precio merece la pena o si puedes encontrar lo que buscas de forma gratuita.

Lee también: ¿Trabajas a distancia? Tenemos algunas herramientas para nómadas digitales y software de planificación de la vida que te recomendamos

Los 11 mejores planificadores de viajes con IA para tus vacaciones

Aquí tienes nuestra lista de los mejores planificadores de viajes con IA que deberías probar para tu próximo viaje.

1. ClickUp

Empieza a usar ClickUp Brain Utiliza ClickUp Brain para ayudarte a planear tus próximas vacaciones

ClickUp es un software de gestión de proyectos con una potente IA y plantillas que te ayudan a planificar tus viajes. ClickUp Brain, el asistente basado en IA de la plataforma, te ayuda a consultar fácilmente los horarios de todos y a planificar un viaje de negocios. Utiliza ClickUp AI para crear planes automáticos y esquemas totalmente personalizables en cuestión de segundos.

La suite de IA de ClickUp transforma la planificación de las vacaciones en una experiencia fluida y agradable al reunir todas tus necesidades de viaje en un único entorno de trabajo inteligente.

1. Entorno de trabajo unificado con IA gracias a ClickUp Brain y Brain MAX

ClickUp Brain y ClickUp Brain MAX reúnen tus tareas, documentos, listas de control, itinerarios e incluso archivos de Google Drive o Figma en un único hub gestionado por IA

Brain actúa como tu compañero de IA en el escritorio, dándote acceso a múltiples modelos de IA —ChatGPT, Claude, Gemini y más— dentro del mismo entorno de trabajo donde se encuentran tus tareas, documentos y equipo; ya no tendrás que cambiar de aplicación ni perder el contexto.

Con la IA contextual, puedes consultar al instante los detalles de vuelos, reservas de hotel o documentos compartidos, incluso en itinerarios complejos.

3. Agentes de IA y automatización

Los agentes de IA automatizan las tareas repetitivas de la planificación de viajes —actualizar itinerarios, enviar recordatorios, hacer el seguimiento de las reservas— para que puedas centrarte en lo divertido.

Los agentes pueden resumir documentos de viaje, generar listas de equipaje y responder a preguntas sobre tus planes, ahorrándote horas de trabajo manual.

4. Planificación basada en la voz con Talk to Text

Con la función «Usar voz a texto» de Brain MAX, puedes dictar planes de viaje, idear itinerarios o actualizar listas de control sin usar las manos, lo que resulta perfecto para planificar sobre la marcha.

5. Búsqueda avanzada y colaboración

La búsqueda empresarial con IA de ClickUp encuentra cualquier detalle en tus planes, documentos y aplicaciones conectadas, asegurándose de que no se pierda nada.

La colaboración en tiempo real te permite planificar viajes en grupo, asignar tareas y realizar el uso compartido de itinerarios o listas de control con amigos o familiares; la IA mantiene a todos sincronizados.

Echa un vistazo a este vídeo para descubrir cómo ClickUp Brain MAX puede potenciar tu planificación de viajes👇

Utiliza ClickUp Docs para crear listas detalladas de tareas con varios días y actividades planificadas para cada día. Sus listas anidadas infinitas te permiten profundizar tanto como quieras. Si prefieres planificar tus viajes tú mismo y con todo lujo de detalles, entonces ClickUp es la única herramienta de planificación de viajes con IA que necesitas.

ClickUp también ofrece varias plantillas de itinerarios de viaje para ayudarte a planear tus viajes. Echemos un vistazo a algunas de estas plantillas.

Utiliza esta plantilla de itinerario de viaje de negocios de ClickUp para planificar cada día de tu viaje al detalle. Te ayuda a planificar un itinerario organizado y a ver todos los detalles importantes de un vistazo.

Descargar esta plantilla Crea un itinerario organizado utilizando un formato de hoja de cálculo y nota los horarios de tus vuelos y otros plazos en un formato fácil de leer con ClickUp

👉🏽Lee también: Plantillas de Hojas de cálculo de Google para planificadores de viajes

Aprovecha la potente combinación de un planificador de IA y ClickUp para crear un plan de viaje detallado. Primero, utiliza un planificador de IA para obtener ideas sobre cosas que puedes hacer y, a continuación, utiliza ClickUp Docs o una de las muchas plantillas disponibles.

📮ClickUp Insight: El 18 % de los participantes en nuestra encuesta quiere usar la IA para organizar su vida a través de calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % quiere que la IA se encargue de las tareas rutinarias y el trabajo administrativo. Para ello, una IA debe ser capaz de: comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear o ajustar tareas, y configurar flujos de trabajo automatizados. La mayoría de las herramientas tienen uno o dos de estos pasos resueltos. Sin embargo, ¡ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar más de 5 aplicaciones utilizando nuestra plataforma! Disfruta de una programación impulsada por IA, donde las tareas y las reuniones se pueden asignar fácilmente a franjas horarias libres en tu Calendario según los niveles de prioridad. También puedes configurar reglas de automatización personalizadas a través de ClickUp Brain para gestionar las tareas rutinarias. ¡Di adiós al trabajo repetitivo!

Las mejores funciones de ClickUp

Crea listas infinitas de cosas pendientes con ClickUp Docs

Utiliza las plantillas de planificación de viajes de ClickUp para crear itinerarios y registrar los detalles del viaje

Registra información sobre contactos de viaje, horarios de vuelos y reservas de hotel, incluidas las horas de entrada y salida.

Comparte con tus compañeros de viaje los planes e ideas de viaje que hayas guardado con un solo clic.

Limitaciones de ClickUp

No genera itinerarios automáticamente basándose en un conjunto de criterios como otros planificadores de viajes con IA

Precios de ClickUp

Opiniones y valoraciones de ClickUp

G2 : 4,7/5 (9.397 opiniones)

Capterra : 4,7/5 (4020 opiniones)

Product Hunt: 5/5 (975 opiniones)

2. Layla (Roam Around)

vía Layla

Layla (antes Roam Around) es un planificador de viajes con IA fácil de usar que genera itinerarios personalizados para destinos turísticos de todo el mundo. Solo tienes que introducir tu destino, las fechas del viaje y tus preferencias para obtener un itinerario completo.

Es perfecto para planear viajes de última hora y vacaciones sin el dolor de cabeza que supone organizarlo todo tú mismo.

Además, utiliza la tecnología GPT-3 como proveedor de recomendaciones de viaje a medida, desde dónde comer hasta qué lugares visitar.

Las mejores funciones de Layla

Inicia sesión con Google y empieza a planear tu viaje rápidamente

Personaliza los itinerarios de viaje según tus intereses y presupuesto

Obtén recomendaciones personalizadas y guías de viaje locales

Chatea con Layla para personalizar aún más tus itinerarios

Crea listas de deseos compartidas y colabora con tus amigos

Accede a ellas a través de las aplicaciones para Android e iOS

Limitaciones de Layla

El número de destinos puede tener una extensión mayor

Las recomendaciones no siempre son 100 % precisas

Precios de Layla

Free

Premium: No disponible

Opiniones y valoraciones de Roam Around

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. Wonderplan

vía Wonderplan

¿Buscas un planificador de viajes que tenga en cuenta tus preferencias detalladas, tu presupuesto y tus limitaciones para crear un itinerario de viaje a tu medida?

No busques más: Wonderplan es lo que necesitas.

Es uno de los mejores planificadores de viajes basados en IA para quienes tienen un presupuesto limitado, ya que ofrece desgloses detallados de los costes de diversas actividades. Te permite añadir o eliminar elementos de tu itinerario para adaptarlo a tus necesidades específicas.

Las mejores funciones de Wonderplan

Crea itinerarios a medida según tus preferencias y limitaciones de viaje

Obtén recomendaciones personalizadas sobre dónde alojarte

Utiliza mapas interactivos y herramientas de navegación para visualizar los itinerarios

Descarga y guarda tus itinerarios como archivos PDF y accede a ellos sin conexión

Colabora con tus compañeros de viaje para crear y modificar planes

Obtén desgloses detallados de los costes por actividad

Limitaciones de Wonderplan

El número de destinos se puede ampliar aún más

Solo ofrece soporte por correo electrónico

Precios de Wonderplan

Free

Opiniones y valoraciones de Wonderplan

G2 : N/A

Capterra: N/A

4. Planificador de viajes con IA

vía Trip Planner IA

Este planificador de viajes con IA también genera itinerarios personalizados, pero ofrece algunas funciones únicas para agilizar el proceso de planificación de tu viaje.

Trip Planner AI te permite inspirarte en los carretes de Instagram y los vídeos de TikTok, y añadir los lugares recomendados a tus itinerarios. A diferencia de la mayoría de los planificadores de viajes con IA, ofrece planificación de rutas y puede planificar viajes con múltiples destinos.

Las mejores funciones de los planificadores de viajes con IA

Inspírate con los vídeos de recomendaciones de viajes de las redes sociales y añádelos a tu itinerario

Modifica tu itinerario añadiendo o eliminando actividades hasta que sea perfecto para ti.

Consigue ideas de viaje a partir de los itinerarios que tienen un uso compartido por otros viajeros de la comunidad

Utiliza la IA para sugerir rutas óptimas para tus viajes por carretera

Colabora con tus compañeros de viaje para crear itinerarios totalmente personalizados

Accede a través del navegador de tu móvil o del navegador del escritorio

Limitaciones de los planificadores de viajes con IA

Tienes que crear una cuenta e iniciar sesión para empezar a utilizar la herramienta

Precios de los planificadores de viajes con IA

Free

Opiniones y valoraciones de los planificadores de viajes con IA

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Iplan. IA

Este planificador de viajes te hace unas cuantas preguntas sobre tus planes de viaje y genera un itinerario detallado basado en tus respuestas.

Te permite modificar y personalizar tu itinerario añadiendo o eliminando actividades y destinos. También te ofrece formas sencillas para el uso compartido de tu itinerario con tus compañeros de viaje.

Las mejores funciones de Iplan.ia

Responde a unas cuantas preguntas y genera un itinerario detallado en cuestión de segundos

Modifícalo tú mismo o colabora con otras personas para crear planes de viaje

Comparte tu itinerario de forma pública o privada y accede a él desde cualquier lugar

Establece un presupuesto y planifica tu viaje con ese presupuesto utilizando este planificador de viajes con IA

Limitaciones de Iplan.ai

Solo disponibles como aplicaciones móviles, no aptas para usuarios de ordenadores de escritorio

Las funciones de uso compartido y colaboración solo están disponibles con el plan de pago

Precios de Iplan.IA

Free

Suscripción Pro: 3,99 $ al mes

Opiniones y valoraciones de Iplan.ia

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Explorerg

vía Explorerg

Explorerg es un planificador de viajes con IA que te pide que describas tus planes de viaje de forma abierta y te ofrece varias opciones preestablecidas entre las que elegir a la hora de crear un itinerario.

También tienes la opción de realizar la selección de las fechas y el presupuesto de tu viaje, junto con el tipo de viaje y otras preferencias.

Las mejores funciones de Explorer

Elige entre itinerarios predefinidos para los destinos más populares

Crea un itinerario personalizado describiendo tus planes de viaje y realizando la selección de tus preferencias

Encuentra vuelos baratos con su función «Buscador de vuelos»

Visualiza tu viaje con las funciones de vista previa del mapa y recorrido virtual

Realiza el seguimiento de los gastos y asegúrate de que tu viaje no se salga del presupuesto

Limitaciones de Explorerg

A diferencia de muchos otros planificadores de viajes con IA, no ofrece funciones colaborativas.

Aunque puede generar itinerarios personalizados, es posible que no pueda adaptarse a necesidades de viaje extremadamente específicas.

Es posible que el contenido no siempre sea exacto

Precios de Explorerg

Free

Opiniones y valoraciones de Explorerg

G2 : N/A

Capterra: N/A

Lee también: ¿No sabes adónde ir? ¡Hemos terminado un resumen de los mejores destinos para nómadas digitales!

7. GuideGeek

vía GuideGeek

A diferencia de otros planificadores de viajes con IA de esta lista, GuideGeek es un asistente de viajes con IA. Funciona como un chatbot: tú le haces preguntas y él te responde.

Si le pides que te proporcione un itinerario, lo hará. Sin embargo, los itinerarios no estarán tan personalizados como los que ofrecen otras herramientas de IA.

Las mejores funciones de GuideGeek

Haz preguntas relacionadas con tus planes de viaje y obtén respuestas detalladas

Busca recomendaciones de hoteles, actividades y mucho más

Consigue consejos sobre cómo ahorrar dinero, evitar las aglomeraciones o cualquier otra cosa.

Accede a la herramienta a través de WhatsApp o Instagram Messenger

Límites de GuideGeek

No genera itinerarios personalizados detallados basados en necesidades específicas

Sin funciones de colaboración

No puedes modificar los itinerarios; solo puedes cambiar tus indicaciones para obtener resultados diferentes.

Sin aplicaciones móviles ni accesibilidad desde el navegador

Precios de GuideGeek

Free

Reseñas y valoraciones de GuideGeek

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. Curiosio

vía Curiosio

Curiosio es la herramienta ideal para planear viajes por carretera, ya que te ayuda a trazar la ruta exacta que debes seguir y las paradas que debes hacer.

Introduce los detalles del viaje y Curiosio te proporcionará un mapa de ruta interactivo con el que podrás interactuar y modificar.

También es capaz de crear itinerarios y proporcionar desgloses de costes y tiempos de los viajes.

Las mejores funciones de Curiosio

Añade los lugares que quieres visitar en tu viaje por carretera y obtén sugerencias sobre la mejor ruta a seguir

Obtén sugerencias sobre cómo invertir tu tiempo y tu dinero

Crea un itinerario personalizado que se adapte a tus preferencias de viaje y a tu presupuesto

Introduce tu destino y obtén contenido de viajes seleccionado y relevante para inspirar tus planes de viaje

Introduce los datos una sola vez y obtén múltiples opciones de planes de viaje

Limitaciones de Curiosio

Es más complejo que otras herramientas y requiere información adicional para crear los planes de viaje perfectos

No ofrece aplicaciones móviles; solo se puede acceder a través de un navegador

Precios de Curiosio

Free

Opiniones y valoraciones de Curiosio

G2 : N/A

Capterra: N/A

9. Vacay

vía Vacay

Vacay ofrece un chatbot, un creador de itinerarios y asesores temáticos para la planificación de viajes especializados. Esto lo convierte en una solución integral de planificación de viajes adaptada a diversos usuarios.

Tanto si quieres generar automáticamente un itinerario rápido como si buscas respuestas a preguntas específicas relacionadas con los viajes, Vacay puede ayudarte. A diferencia de los planificadores de viajes con IA gratuitos, esta es una herramienta freemium con planes de pago y funciones avanzadas.

Vacay posiciona sus planes de pago como herramientas para asesores de viajes y agentes de reservas.

Las mejores funciones de Vacay

Haz preguntas al chatbot de Vacay y obtén recomendaciones y respuestas personalizadas

Utiliza el planificador de itinerarios interactivo para crear itinerarios de viaje detallados

Aprovecha los asesores temáticos para planear viajes basados en temas específicos, como vacaciones de lujo o viajes en los que se admiten mascotas.

Accede a un montón de recursos de viaje, desde hoteles y vuelos hasta cruceros

Límites de Vacay

Las funciones avanzadas y el contenido premium solo están disponibles con los planes de pago, que actualmente tienen un límite exclusivo para clientes residentes en EE. UU.

Aunque ofrece un amplio intervalo de funciones, el precio parece elevado, teniendo en cuenta que hay herramientas similares disponibles gratis.

Precios de Vacay

Free

Premium : 9,99 $ al mes

Profesional: 49 $ al mes

Opiniones y valoraciones de Vacay

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. PlanTripAI.com

Esta es otra herramienta freemium que ofrece itinerarios personalizados y recomendaciones de viaje personalizadas. Además de preguntas básicas como las fechas del viaje, también te pregunta qué tipo de viajero eres y qué medios de transporte prefieres.

La interfaz es fácil de usar y cuenta con un formulario visual para introducir los datos antes de generar un itinerario. No hay modelo de suscripción, solo una cuota de licencia de por vida, que es simbólica.

Las mejores funciones de PlanTripAI.com

Responde a unas cuantas preguntas y obtén un itinerario personalizado en segundos

Utiliza la gran variedad de opciones que ofrece el formulario de entrada para adaptar los itinerarios a tus preferencias

Consigue un enlace enlazado con la opción de descargar itinerarios en PDF, hojas de cálculo y otros formatos

Utiliza los itinerarios como quieras, realiza un uso compartido con otras personas o incluso revéndelos sin ningún tipo de límite.

Limitaciones de PlanTripAI.com

Necesitas una licencia para ver todos los viajes anteriores y guardar viajes

No hay opción para modificar los itinerarios en la plataforma ni para colaborar con otras personas.

Precios de PlanTripAI.com

Free

Pro: Cuota única de 10 $ por una licencia de por vida

Opiniones y valoraciones de PlanTripAI.com

G2 : N/A

Capterra: N/A

11. TripBot

vía TripBot

El último de nuestra lista de planificadores de viajes con IA es TripBot, una aplicación de planificación de viajes que te ayuda a crear itinerarios detallados.

Ofrece recomendaciones personalizadas y consejos de expertos para descubrir experiencias poco convencionales y joyas ocultas.

Las mejores funciones de TripBot

Realiza una mención de tu presupuesto, alojamiento y otras preferencias para obtener itinerarios personalizados.

Haz preguntas relacionadas con los viajes y obtén recomendaciones de viaje personalizadas

Accede a otros asistentes de IA, como un asistente de redacción

Limitaciones de TripBot

Sin acceso sin conexión

Disponible únicamente como aplicación en Google Play Store

Precios de TripBot

No disponible

Opiniones y valoraciones de TripBot

G2 : N/A

Capterra: N/A

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Viaja de forma más inteligente con los planificadores de vacaciones basados en IA

Prueba las herramientas de planificación de viajes y el software de gestión de viajes mencionados anteriormente para ver cuál te conviene más. La mayoría de ellos son totalmente gratuitos u ofrecen un plan Free, por lo que no tienes que pagar para utilizarlos.

Para una planificación de viajes más detallada, utiliza estas herramientas de generación de ideas junto con ClickUp para crear itinerarios detallados basados en tus requisitos específicos. Las numerosas plantillas de planificación de ClickUp te facilitan el trabajo. Para saber más, ¡regístrate hoy mismo en ClickUp!