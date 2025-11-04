Las 20 mejores aplicaciones de software de tableros Kanban gratuitas en 2026

Si estás buscando formas de maximizar tu eficiencia para poder gestionar la infinidad de tareas que tienes entre manos, te recomiendo encarecidamente los tableros Kanban. Pero con tantas herramientas entre las que elegir, quizá te preguntes: «¿cómo elijo la herramienta adecuada para mí?».

Precisamente por eso estoy aquí para ayudarte.

En lo que respecta al software Kanban gratuito, los equipos disponen de un amplio intervalo de opciones sólidas. Trello ofrece facilidad de uso y un diseño visual limpio, lo que lo hace ideal para la gestión sencilla de tareas. ClickUp ofrece una alternativa con muchas funciones que incluye tableros Kanban, cronogramas, documentos y automatización, todo ello en su plan gratuito. Para necesidades más específicas, Kanban Tool y KanbanFlow incluyen opciones integradas de control de tiempo e integración. En el lado minimalista, Kanboard ofrece una experiencia sencilla y de código abierto para flujos de trabajo ligeros.

Después de probar muchas de ellas personalmente, he recopilado una lista de las 23 mejores aplicaciones de gestión de proyectos Kanban que, en mi opinión, te ayudarán a ponerte en marcha con el mínimo esfuerzo.

¡Espero que esta lista te ayude a empezar a usar Kanban hoy mismo!

Las mejores aplicaciones gratuitas de software de tableros Kanban de un vistazo

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Kanban integral + gestión de proyectos • Vista de tablero personalizable • Límites WIP y automatizaciones • Paneles y control de tiempo • Documentos y tareas en un solo sistema • Integraciones avanzadas (Slack, Teams, Google) Free Forever; de pago a partir de 7 $ por usuario al mes Trello Seguimiento visual sencillo de tareas • Tableros basados en tarjetas • Flujo de trabajo de arrastrar y soltar • Complementos para automatización y análisis • Rótulos y fechas límite Gratis; De pago a partir de 6 $ por usuario al mes Monday.com Flujos de trabajo visuales altamente personalizables • Varias vistas de proyectos • Reglas de automatización personalizadas • Paneles de control visuales • Visibilidad entre equipos Gratis (2 usuarios); De pago a partir de 12 $/usuario/mes MeisterTask Automatización de flujos de trabajo con sencillez • Automatizaciones inteligentes de tareas • Cronogramas para el seguimiento del progreso • Tableros adaptados a dispositivos móviles • Colaboración en tiempo real Gratis; De pago a partir de 9 $ por usuario al mes Smartsheet Seguimiento de proyectos grandes y complejos • Vistas Kanban, Gantt y de cuadrícula • Automatización del flujo de trabajo • Actualizaciones y mensajes en tiempo real De pago, desde 12 $ al mes por usuario Kanban Tool Tableros ligeros con control de tiempo • Actualizaciones del tablero en tiempo real • Control de tiempo integrado • Límites de WIP Gratis; De pago a partir de 6 $ por usuario al mes Asana Interfaz de usuario limpia con gran capacidad de colaboración • Tableros de tareas visuales • Subtareas y dependencias • Integraciones entre herramientas Gratis; de pago a partir de 8,50 $ por usuario al mes Jira Desarrollo de software y equipos ágiles • Backlogs y tableros de sprints • Búsqueda avanzada JQL • Integraciones con herramientas de desarrollo (Bitbucket, Confluence) Gratis (10 usuarios); De pago a partir de 8,60 $ por usuario al mes Zoho Proyectos Colaboración y comunicación en equipo • Chat y uso compartido de archivos integrados • Control de tiempo • Paneles de control personalizados Gratis (con funciones limitadas); De pago a partir de 5 $ al mes por usuario Microsoft Planner Usuarios de Teams + Microsoft 365 • Asignación de tareas y fechas límite • Gráficos visuales de progreso • Integración con Teams y Outlook Gratis con Microsoft 365 Businessmap Visualización de procesos complejos • Mapas de procesos + tableros Kanban • Seguimiento de dependencias • Colaboración dentro de la aplicación Pago a partir de 179 $ por usuario al mes Notion Proyectos pequeños y Kanban personal • Tableros + documentos + bases de datos • Plantillas prediseñadas • Flujos de trabajo personalizados Gratis; De pago a partir de 12 $ por usuario al mes Airtable Flujos de trabajo Kanban centrados en los datos • Registros relacionales • Vistas Tablero múltiples • Automatizaciones y datos enlazados Gratis; De pago a partir de 24 $ por usuario al mes KanbanFlow Productividad con Pomodoro + Kanban • Cronómetro Pomodoro integrado • Límites WIP • Informes de tiempo y productividad Gratis; De pago a partir de 5 $ por usuario al mes Miro Lluvia de ideas en equipo + Kanban • Colaboración en tiempo real • Notas adhesivas y plantillas • Sincronización con Slack, Jira y Teams Gratis; De pago a partir de 10 $ por usuario al mes Kanban Zone Gestión de flujos de trabajo multinivel • Tableros jerárquicos • Dependencias y límites de WIP • Seguimiento de carteras Gratis; de pago a partir de 6,25 $ por usuario al mes ProjectManager.com Seguimiento avanzado de carteras y recursos • Paneles de control e informes de recursos • Control de tiempo • Automatización multiproyecto Pago a partir de 16 $ por usuario al mes Taskworld Kanban centrado en la comunicación • Chat integrado en la aplicación • Actualizaciones en tiempo real • Propiedad visual de tareas De pago, desde 19 $ al mes por usuario Todoist Kanban personal y trabajo en equipo ágil • Tableros + prioridades • Entradas de tareas en lenguaje natural • Plantillas de flujo de trabajo Gratis; De pago a partir de 5 $ por usuario al mes Kanbanchi Kanban integrado en Google Drive • Integración con Drive • Control de tiempo • Gráficos de burn-down y análisis Pago a partir de 5,99 $ por usuario al mes ZenHub Flujos de trabajo de desarrollo nativos de GitHub • Tableros Kanban integrados en el repositorio • Automatización del desarrollo • Análisis de ingeniería Free; de pago a partir de 12,50 $ por usuario al mes Wrike Flujos de trabajo Kanban versátiles para corporaciones • Vistas Gantt + Kanban • Elaboración de informes avanzados • Flujos de trabajo personalizados Gratis; De pago a partir de 10 $ por usuario al mes Kanbanize Ampliar la agilidad en las organizaciones • Reglas de automatización empresarial • Kanban a nivel de cartera • Análisis avanzados Pago a partir de 179 $ por usuario al mes

Las 20 mejores aplicaciones de tableros Kanban

Como he dicho antes, esta lista refleja mi experiencia personal con estas herramientas y su rendimiento. ¡Mi objetivo ha sido explorar un amplio intervalo de situaciones para ayudarte a descubrir la herramienta perfecta para tus necesidades!

Y aquí tienes también un breve vídeo en el que te muestro algunas de mis opciones favoritas:

Ahora, hablemos de ellas en profundidad:

1. ClickUp (La mejor para la gestión integral de proyectos y la colaboración en equipo)

Empieza gratis Añade una vista Tablero a cualquier lista o proyecto para poder ver fácilmente el progreso y gestionar los estados con la sencillez de arrastrar y soltar.

ClickUp es la aplicación todoterreno para el trabajo que combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Sus tableros Kanban integrados, también conocidos como «vista Tablero», han ayudado a mi equipo a visualizar los flujos de trabajo, gestionar las tareas y potenciar la colaboración.

Diseñada específicamente para gestores de proyectos, propietarios de productos y equipos de desarrollo de software, la vista Tablero Kanban de ClickUp se adapta a diversos proyectos, desde sencillos tableros de tareas hasta complejos flujos de trabajo de varias fases.

El tablero Kanban de ClickUp es muy valioso para la gestión de proyectos de forma eficiente. Su interfaz altamente personalizable me permite adaptar el flujo de trabajo a las necesidades de mi equipo.

Gracias a su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, mi equipo puede organizar y priorizar las tareas de forma visual, estableciendo estados personalizados para obtener una visión general en tiempo real de las fases del proyecto.

Esta función se amplía con campos personalizados para realizar el seguimiento de plazos, prioridades y asignaciones de equipo, además de flujos de trabajo de automatización para agilizar las transiciones, lo que hace que los traspasos de tareas sean sencillos y eficaces.

Se trata de un espacio versátil que aporta claridad en las tareas y productividad tanto para sprints cortos como para ciclos de desarrollo continuos, con algunas funciones excelentes. Gracias a sus estados y flujos de trabajo personalizables, puedes adaptar las fases del proyecto para que se ajusten perfectamente a tu flujo de trabajo específico.

Para evitar cuellos de botella, trato de controlar el número de tareas en curso en un momento dado estableciendo límites de trabajo en curso (WIP). Por último, me ayuda a mantenerme en contacto con el equipo gracias a funciones muy útiles como comentarios, archivos adjuntos y notificaciones instantáneas, lo que garantiza que todo el mundo esté siempre al tanto de lo que ocurre.

Pero la mayor ventaja de usar ClickUp no es solo el tablero Kanban en sí, sino el hecho de que elimina la dispersión del trabajo. La mayoría de los equipos distribuyen tareas, documentos, actualizaciones y resultados de IA entre múltiples herramientas, creando lagunas que ralentizan la ejecución. ClickUp centraliza todo en un solo sistema, por lo que tu tablero Kanban se convierte en una visión completa y conectada de tu trabajo, y no solo en otra vista aislada.

Estas funciones hacen que el tablero Kanban de ClickUp sea una parte esencial de mi kit de herramientas de gestión de proyectos, sobre todo para gestionar proyectos complejos. Podría decirse que es más versátil que la mayoría de los programas de gestión de proyectos.

Plantilla de vista de hoja de ruta de ClickUp Kanban View

Dentro del ecosistema de ClickUp, también suelo recurrir a la plantilla de hoja de ruta de la vista Kanban de ClickUp como alternativa a una herramienta de planificación de proyectos estructurada.

Me permite visualizar las fases del proyecto, los cronogramas y las prioridades del equipo, y ofrece flexibilidad a la hora de personalizar las categorías de tareas, las dependencias y los cronogramas.

Consigue una plantilla gratuita Realiza el progreso en tus tareas de manera fluida con la plantilla de hoja de ruta de la vista Kanban de ClickUp

Este enfoque de hoja de ruta mejora la transparencia, lo que permite a los equipos ver los próximos hitos, realizar el seguimiento del cronograma y ajustar las prioridades, además de:

Asegúrate de que los roles y los plazos de todos estén claros mediante una de las varias vistas predefinidas

Recopilar datos clave, como la duración de las tareas y las descripciones de las funciones, mediante Campos personalizados

Comprobar constantemente el progreso a través de las vistas Lista y Prioridad ayuda a evitar desviaciones en el proyecto

Además de esta plantilla, si formas parte de un equipo de desarrollo ágil, echa un vistazo a la plantilla Kanban para desarrollo de software de ClickUp para equipos de desarrollo ágil.

Ofrece estructuras de sprints claras y coordina el desarrollo de funciones con los plazos de entrega.

Las mejores funciones de ClickUp

Adapta cada tablero a las necesidades específicas de los diferentes proyectos con tableros personalizables

flujos de trabajo automatizados a través de Optimiza las tareas repetitivas y céntrate en el trabajo de mayor impacto cona través de ClickUp Automatizaciones

Integra ClickUp con herramientas como Google Calendar, Slack y Microsoft Teams para aumentar la eficiencia y mantener mi comunicación centralizada

Realiza un seguimiento de las horas trabajadas en cada tarea y genera informes para evaluar la productividad con la función de elaboración de informes integrada a través de los paneles de control de ClickUp y el control de tiempo de los proyectos.

Personaliza tus plantillas de tableros Kanban para adaptarlas a tus necesidades de planificación a largo plazo

Limitaciones de ClickUp

Con tantas funciones, la puesta en marcha puede resultar abrumadora, especialmente para los usuarios que se inician en el software de gestión de proyectos.

He notado retrasos ocasionales al cargar tareas, especialmente al gestionar varios tableros con adjuntos de gran tamaño.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4300 opiniones)

ClickUp ofrece una amplia gama de opciones de personalización. Desde el diseño de las tareas (listas, tableros Kanban, cronogramas) hasta la posibilidad de crear automatizaciones personalizadas, se adapta fácilmente a las necesidades de cada equipo, ya sea pequeño o grande. El software incluye funciones como gestión de tareas, subtareas, comentarios, asignación de tareas a miembros específicos, seguimiento del progreso, automatizaciones, integraciones con otras herramientas (Google Drive, Slack, entre otras) e informes detallados. Además, ofrece soporte para el control de tiempo, lo cual resulta útil para quienes necesitan controlar el tiempo dedicado a cada tarea.

ClickUp ofrece una amplia gama de opciones de personalización. Desde el diseño de las tareas (listas, tableros Kanban, cronogramas) hasta la posibilidad de crear automatizaciones personalizadas, se adapta fácilmente a las necesidades de cada equipo, ya sea pequeño o grande. El software incluye funciones como gestión de tareas, subtareas, comentarios, asignación de tareas a miembros específicos, seguimiento del progreso, automatizaciones, integraciones con otras herramientas (Google Drive, Slack, entre otras) e informes detallados. Además, ofrece compatibilidad con el control de tiempo, lo cual resulta útil para quienes necesitan controlar el tiempo dedicado a cada tarea.

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de las tareas pendientes, lo que da lugar a decisiones omitidas y retrasos en la ejecución. Ya sea enviando notas de seguimiento o utilizando hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que tu equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse coordinado.

2. Trello (La mejor para la gestión visual de tareas)

vía Trello

Si buscas simplicidad y un diseño intuitivo, Trello es ideal para equipos que buscan una plataforma sencilla para gestionar sus tareas. Destaca por ayudar a los usuarios a crear flujos de trabajo organizados mediante su característica interfaz de tarjetas y tableros.

Es especialmente popular entre equipos pequeños y particulares para realizar un seguimiento eficaz de proyectos personales y de equipo.

Las mejores funciones de Trello

Simplifica la gestión de tareas con el diseño intuitivo de Trello, que te permite mover rápidamente las tarjetas entre listas gracias a una interfaz de arrastrar y soltar muy fácil de usar.

Integra herramientas como calendarios, automatización y análisis para mejorar tu flujo de trabajo con una amplia variedad de Power-Ups

Personaliza los rótulos con códigos de colores y las fechas límite para priorizar mejor las tareas, asegurándote de que estén organizadas y sean fáciles de identificar

Limitaciones de Trello

Escalabilidad con límite para flujos de trabajo complejos, especialmente si se compara con otras alternativas a Trello

Las funciones avanzadas pueden suponer un coste adicional para acceder a funciones más complejas y avanzadas.

Precios de Trello

Free

Estándar : 6 $ al mes por usuario

Premium : 12,50 $ al mes por usuario

Enterprise: Desde 17,50 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Trello

G2 : 4,4/5 (más de 13 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 200 opiniones)

Funciona muy bien con la metodología ágil y también resulta perfecta para la gestión de clientes. Permite gestionar de forma eficiente las tareas diarias y las listas de tareas pendientes. Permite crear diferentes espacios para trabajar en distintos escenarios, como problemas/mejoras, desarrollo, etc. Su panel es tan atractivo y práctico que ahorra mucho tiempo y permite realizar análisis eficientes.

Funciona muy bien con la metodología ágil y también resulta perfecta para la gestión de clientes. Permite gestionar de forma eficiente las tareas diarias y las listas de tareas pendientes. Permite crear diferentes espacios para trabajar en distintos escenarios, como problemas/mejoras, desarrollo, etc. Su panel es tan atractivo y práctico que ahorra mucho tiempo y permite realizar análisis eficientes.

3. Monday.com (La mejor en cuanto a personalización)

Monday.com ofrece un nivel de personalización sin igual, lo que permite a los equipos crear sus flujos de trabajo desde cero.

Ya sea que tengas que gestionar varios equipos de gestión de proyectos ágiles o coordinar entre funciones, Monday.com te garantiza visibilidad y control sobre tus procesos.

Su atractivo visual y sus capacidades modulares la convierten en una de las favoritas entre los equipos de diseño y marketing.

Las mejores funciones de Monday.com

Realiza un seguimiento del progreso del equipo con paneles de control muy visuales que ofrecen una visión general completa del estado de los proyectos y los plazos.

Crea automatizaciones y reglas personalizadas para reducir las actualizaciones manuales de tareas eliminando las tareas repetitivas

Planifica y realiza el seguimiento de los proyectos en los formatos que mejor se adapten a tus flujos de trabajo con múltiples opciones de vista flexibles, incluyendo el cronograma y el Calendario

Limitaciones de Monday.com

Para acceder a funciones avanzadas, es necesario optar por planes de precios superiores.

Los usuarios con configuraciones complejas señalan una curva de aprendizaje pronunciada

Precios de Monday.com

Gratis (hasta dos usuarios)

Básico : 12 $ al mes por usuario

Estándar : 14 $ al mes por usuario

Pro : 24 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2 : 4,7/5 (más de 12 600 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5300 opiniones)

➡️ Lee también: Hemos probado las más de 20 mejores alternativas a Monday

4. MeisterTask (la mejor para la automatización de flujos de trabajo)

vía MeisterTask

Una de las cosas que más me gustan de MeisterTask es que da prioridad a la automatización y la simplicidad, lo que permite a los equipos ahorrar tiempo en tareas repetitivas.

Su diseño limpio y fácil de usar permite incluso a equipos sin conocimientos técnicos implementar prácticas eficaces de gestión de proyectos. Las funciones únicas de MeisterTask favorecen la productividad a largo plazo al simplificar flujos de trabajo complejos y garantizar una colaboración fluida.

Las mejores funciones de MeisterTask

Automatiza procesos repetitivos, como la asignación de tareas o las actualizaciones de estado, con herramientas de automatización inteligentes

Organiza visualmente las tareas en cronogramas de proyectos intuitivos para realizar el seguimiento de los entregables, lo que facilita supervisar el progreso y cumplir con los plazos.

Gestiona proyectos de forma eficaz desde cualquier dispositivo gracias a un diseño adaptado a dispositivos móviles para la gestión de tareas sobre la marcha

Limitaciones de MeisterTask

Herramientas de elaboración de informes limitadas en el plan Free

Integraciones limitadas en los planes de precios más económicos

Precios de MeisterTask

Free

Pro : 9 $ al mes por usuario

Empresa : 16 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MeisterTask

G2 : 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1100 opiniones)

Llevo unos meses utilizando MeisterTask y debo decir que ha supuesto un cambio radical. Su facilidad de uso es fenomenal: todo es intuitivo y sencillo. Implementarlo fue muy fácil y el proceso de incorporación fue muy fluido. Una de las funciones más destacadas es la máxima seguridad de los datos, lo que me da tranquilidad al saber que nuestra información está a salvo. MeisterTask ha simplificado de verdad nuestra gestión de proyectos. Nos ayuda a optimizar los ingresos manteniéndonos organizados y al día. Además, aumenta la productividad al ahorrarnos mucho tiempo en la gestión de tareas. En general, es una herramienta excelente que recomiendo encarecidamente a cualquiera que quiera optimizar su flujo de trabajo y mejorar la eficiencia de su equipo.

Llevo unos meses utilizando MeisterTask y debo decir que ha supuesto un cambio radical. Su facilidad de uso es fenomenal: todo es intuitivo y sencillo. Implementarlo fue muy fácil y el proceso de incorporación fue muy fluido. Una de las funciones más destacadas es la máxima seguridad de los datos, lo que me da tranquilidad al saber que nuestra información está a salvo. MeisterTask ha simplificado de verdad nuestra gestión de proyectos. Nos ayuda a optimizar los ingresos manteniéndonos organizados y al día. Además, aumenta la productividad al ahorrarnos mucho tiempo en la gestión de tareas. En general, es una herramienta excelente que recomiendo encarecidamente a cualquiera que quiera optimizar su flujo de trabajo y mejorar la eficiencia de su equipo.

➡️ Lee también: Las 10 mejores alternativas a MeisterTask para la gestión de tareas

5. Smartsheet (Ideal para proyectos de gran envergadura)

vía Smartsheet

Smartsheet es ideal para gestionar proyectos complejos a gran escala. Ofrece varias vistas, entre ellas Kanban, Gantt y Calendario, lo que permite una supervisión completa de los cronogramas y las dependencias de los proyectos.

La gestión de proyectos con Smartsheet me resultó especialmente útil; me ayudó a mantener un flujo de trabajo estructurado y a visualizar las fases del proyecto en todos los niveles.

Las mejores funciones de Smartsheet

Cambia entre las vistas Kanban, Gantt, Cuadrícula y Calendario para obtener una visión completa del progreso y la planificación del proyecto

Crea reglas de automatización personalizadas para agilizar las tareas repetitivas, minimizar la intervención manual y mejorar la eficiencia del equipo

Mejora la comunicación del equipo y mantén a todos en sintonía sin salir de la plataforma, gracias a las actualizaciones en tiempo real y las funciones de mensajería.

Limitaciones de Smartsheet

Más caras en comparación con las herramientas Kanban más sencillas

Demasiado complejo para usuarios que necesitan una gestión básica de tareas

Precios de Smartsheet

Ventaja: 12 $ al mes por usuario (1-10 usuarios)

Empresas: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Gestión avanzada del trabajo: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Smartsheet

G2: 4,4/5 (más de 17 700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3300 opiniones)

6. Kanban Tool (la mejor para equipos pequeños)

vía Kanban Tool

Kanban Tool me pareció una de las herramientas de gestión de proyectos basadas en Kanban más sencillas y, a la vez, más eficaces que he probado. También es ideal para la gestión de equipos.

Se trata de una solución sencilla y fácil de usar, diseñada para equipos pequeños. El enfoque de la herramienta en la simplicidad y las funciones básicas de Kanban la convierten en una excelente opción para quienes buscan un sistema de gestión de tareas fácil de usar pero eficaz.

Las mejores funciones de Kanban Tool

Consulta al instante las actualizaciones y el progreso de las tareas, asegurándote de que todo el mundo esté al día de las últimas novedades

Controla el tiempo dedicado a cada tarea, lo que facilita evaluar la productividad y mejorar la gestión del tiempo

Define límites de trabajo en curso (WIP) para evitar sobrecargar a los miembros del equipo y mantener la atención en las tareas activas

Limitaciones de Kanban Tool

Funciones avanzadas limitadas para equipos más grandes

Menos integraciones en comparación con la competencia

Precios de Kanban Tool

Free

Equipo : 6 $ al mes por usuario

Enterprise: 11 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Kanban Tool

G2: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 160 opiniones)

7. Asana (la mejor para el diseño de la interfaz de usuario y la experiencia de usuario)

vía Asana

Asana combina una interfaz visualmente atractiva con sólidas funciones de gestión de tareas. Resulta especialmente eficaz para equipos que buscan mejorar la colaboración y optimizar los flujos de trabajo en un entorno fácil de usar.

Me ha resultado especialmente útil para dividir las tareas en subtareas manejables, lo que permite trazar un camino claro hacia la finalización del proyecto.

Las mejores funciones de Asana

Crea tableros que se adapten a las necesidades de tu proyecto, lo que te permitirá visualizar las tareas y su estado

Asigna tareas a los miembros del equipo con plazos específicos, fomentando la responsabilidad y la finalización puntual.

Se integra fácilmente con diversas herramientas, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo en diferentes plataformas

Limitaciones de Asana

Funcionalidad limitada para proyectos de grandes corporaciones

Las funciones de elaboración de informes requieren planes premium

Precios de Asana

Free

Starter : 8,50 $ al mes por usuario

Avanzado : 19,21 $ al mes por usuario

Enterprise/Enterprise+: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 10 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 200 opiniones)

Asana ofrece una gran variedad de herramientas para gestionar y planificar sprints y ayuda a desarrollar fases con sencillez, reduciendo la confusión y aportando claridad entre los miembros del equipo. Me gusta el diseño apilado y la vista de calendario subyacente. Carece de algunas funciones comunes y la interfaz de usuario podría mejorarse con opciones para informes personalizados y exportaciones desde la herramienta. Creo que podemos mejorar la automatización mediante el aprendizaje automático.

Asana ofrece una gran variedad de herramientas para gestionar y planificar sprints y ayuda a desarrollar fases con sencillez, reduciendo la confusión y aportando claridad entre los miembros del equipo. Me gusta el diseño apilado y la vista de calendario subyacente. Carece de algunas funciones comunes y la interfaz de usuario podría mejorarse con opciones para informes personalizados y exportaciones desde la herramienta. Creo que podemos mejorar la automatización mediante el aprendizaje automático.

8. Jira (La mejor para el desarrollo de software)

vía Jira

Jira, una herramienta imprescindible para los equipos de desarrollo de software, es muy conocida en los círculos de desarrolladores. Con funciones adaptadas a las metodologías ágiles, destaca en la gestión de Sprints, backlogs y proyectos de desarrollo complejos.

Jira me ha resultado especialmente útil para coordinar proyectos en los que participan varios equipos. Me permite adaptarme fácilmente a los cambios en los requisitos del proyecto.

🧠 Dato curioso: El nombre de Jira proviene de «Gojira», la palabra japonesa para Godzilla.

Las mejores funciones de Jira

Realiza un seguimiento de las incidencias, las tareas y las mejoras en tiempo real, asegurándote de que no se pase nada por alto durante los ciclos de desarrollo.

Utiliza JQL (Jira Query Language) para consultas complejas, lo que permite un seguimiento preciso de los problemas en múltiples proyectos

Se integra con numerosas herramientas de desarrollo (como Bitbucket y Confluence), lo que mejora la colaboración del equipo y el análisis del flujo de trabajo para aumentar la eficiencia.

Limitaciones de Jira

Proceso de configuración complejo para usuarios sin conocimientos técnicos

Puede resultar abrumador para equipos pequeños que no se dedican al desarrollo de software

Precios de Jira

Gratis (hasta 10 usuarios)

Estándar: Desde 8,60 $ al mes por usuario

Premium: A partir de 17 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jira

G2: 4,3/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 14 900 opiniones)

9. Zoho Projects (La mejor para la colaboración)

vía Zoho Projects

Zoho Projects combina diversas funciones en una única plataforma integrada, lo que permite a los equipos colaborar sin problemas. Con herramientas para el seguimiento de dependencias y la supervisión del progreso, garantiza que se tengan en cuenta todos los aspectos de un proyecto.

Las herramientas de comunicación integradas de Zoho mejoran la colaboración en tiempo real, lo que la convierte en una de las favoritas entre los equipos distribuidos.

Las mejores funciones de Zoho Projects

Registra las horas de trabajo con el control de tiempo integrado para gestionar presupuestos y evaluar los cronogramas de los proyectos

Integra funciones de chat, comentarios y uso compartido de archivos para facilitar una comunicación eficaz entre los miembros del equipo

Personaliza tu panel para mostrar métricas y KPI relevantes del proyecto, lo que te proporcionará una panorámica rápida del progreso del proyecto

Limitaciones de Zoho Projects

Integraciones con terceros limitadas en los planes más económicos

Curva de aprendizaje más pronunciada para las funciones avanzadas

Precios de Zoho Projects para proyectos

Gratis (hasta 3 usuarios, dos proyectos)

Premium : 5 $ al mes por usuario

Enterprise: 10 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zoho Projects para proyectos

G2 : 4,3/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 720 opiniones)

10. Microsoft Planner (la mejor para la integración con Teams)

a través de Microsoft Planner

¿Ya eres usuario de Microsoft Suite? No busques más: Microsoft Planner es lo que necesitas. Se integra directamente con el ecosistema de Microsoft Office y ofrece una herramienta sencilla de estilo Kanban para la gestión de tareas.

Sus actualizaciones en tiempo real y sus funciones de colaboración permiten a los equipos trabajar de forma eficiente con herramientas conocidas como Teams y Outlook. Planner resulta especialmente eficaz para equipos pequeños y medianos que dependen en gran medida de los productos de Microsoft.

Las mejores funciones de Microsoft Planner

Asigna tareas a los miembros del equipo y establece fechas límite para que todos se responsabilicen

Supervisa la finalización de las tareas y el progreso de los proyectos mediante gráficos y paneles integrados

Mantente informado con notificaciones automáticas sobre los próximos plazos y las actualizaciones de las tareas

Limitaciones de Microsoft Planner

Funcionalidad básica en comparación con herramientas Kanban avanzadas y otras alternativas a Microsoft Planner

Opciones de personalización limitadas

Precios de Microsoft Planner

Gratis (en los planes de Microsoft 365)

Planner Plan 1 : 10 $ al mes por usuario

Planner and Project Plan 3 : 30,00 $ al mes por usuario

Planner and Project Plan 5: 55,00 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Microsoft Planner

G2 : 4,2/5 (más de 210 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 250 opiniones)

11. Businessmap (Ideal para visualizar flujos de trabajo complejos)

vía Businessmap

Businessmap está diseñado para equipos que necesitan visualizar y realizar un seguimiento de flujos de trabajo complejos. Ofrece funciones avanzadas de correlacionamiento, lo que permite a las organizaciones conectar procesos, identificar cuellos de botella y optimizar las operaciones.

Sus herramientas son especialmente adecuadas para departamentos como operaciones, RR. HH. y finanzas, donde la claridad y la estructura son fundamentales.

Las mejores funciones de Businessmap

Crea mapas de procesos detallados junto con los tableros Kanban, lo que ofrece una vista global de los flujos y las dependencias del proyecto

Desglosa las tareas y gestiona proyectos complejos con dependencias, garantizando un progreso fluido del proyecto.

Mejora la colaboración en equipo con el chat integrado en la aplicación y el uso compartido de documentos para reducir la necesidad de herramientas de comunicación externas

Limitaciones de Businessmap

La pronunciada curva de aprendizaje para los nuevos usuarios

Precios más elevados en comparación con herramientas más sencillas

Precios de Businessmap

Standard : Desde 179 $ al mes por usuario (mínimo 15 usuarios)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Businessmap

G2 : 3,9/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 200 opiniones)

💡 Consejo profesional: Organiza talleres prácticos y breves para aumentar la aceptación del equipo respecto a las nuevas herramientas Kanban. Repasar las funciones con datos reales de proyectos puede facilitar el proceso de adopción.

12. Notion (Ideal para proyectos pequeños)

vía Notion

Según mi experiencia, Notion ofrece un entorno de trabajo flexible que combina tableros Kanban con funciones para tomar notas y documentar. Es perfecto para proyectos pequeños y la gestión de tareas personales.

Las mejores funciones de Notion

Organiza y realiza el seguimiento de las tareas adaptadas a tu flujo de trabajo

Combina notas, tareas y bases de datos para disfrutar de una experiencia de gestión de proyectos fluida

Utiliza plantillas prediseñadas para una configuración más rápida y una mayor eficiencia

Limitaciones de Notion

Acceso offline limitado

Puede carecer de profundidad para la gestión de proyectos complejos

Precios de Notion

Free

Además : 12 $ al mes por usuario

Empresa : 18 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2 : 4,7/5 (más de 5800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2400 opiniones)

13. Airtable (Ideal para proyectos centrados en datos)

vía Airtable

Airtable es una combinación única de funcionalidad de hoja de cálculo y gestión de proyectos, pensada para equipos que necesitan organizar y analizar datos además de realizar el seguimiento de las tareas.

Su interfaz flexible permite a los usuarios crear bases de datos, lo que la hace perfecta para equipos que gestionan grandes conjuntos de datos o proyectos interconectados.

Las mejores funciones de Airtable

Personaliza los tableros para adaptarlos a diferentes proyectos y cambia de vista según sea necesario

Realiza un seguimiento de grandes conjuntos de datos y enlaza fácilmente registros relacionados, lo cual resulta útil para proyectos con tareas interconectadas

Reduce el tiempo dedicado a tareas repetitivas gracias a la automatización

Limitaciones de Airtable

El plan Free tiene límites de almacenamiento y de registros

Curva de aprendizaje más pronunciada para la función de la base de datos

Precios de Airtable

Free

Equipo : 24 $ al mes por usuario

Empresa : 54 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2 : 4,6/5 (más de 2600 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2100 opiniones)

14. KanbanFlow (la mejor para el control de tiempo con la técnica Pomodoro)

vía KanbanFlow

La técnica Pomodoro es un método de gestión del tiempo desarrollado a finales de la década de 1980. Utiliza un cronómetro de cocina para dividir el trabajo en intervalos, normalmente de 25 minutos de duración, separados por breves descansos.

Si, como yo y muchos otros, te ha resultado útil la técnica Pomodoro, KanbanFlow es una excelente opción. Incorpora el control de tiempo al estilo Pomodoro directamente en sus tableros Kanban, lo que la convierte en una opción ideal para equipos que buscan mejorar la concentración y la productividad.

Las mejores funciones de KanbanFlow

Adapta los tableros de tareas a las necesidades del proyecto con columnas personalizadas, tareas codificadas por colores y subtareas, lo que permite un desglose visual de los flujos de trabajo

Gestiona las prioridades de las tareas con límites de trabajo en curso (WIP) y establece dependencias para optimizar proyectos complejos

Accede a información sobre la productividad basada en tareas y a informes de control de tiempo, ideales para evaluar el rendimiento del equipo y los cronogramas de los proyectos.

Limitaciones de KanbanFlow

Funciones limitadas de elaboración de informes y visualización

Menos integraciones de terceros

Precios de KanbanFlow

Free

Premium: 5 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de KanbanFlow

G2 : 4,2/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 60 opiniones)

15. Miro (La mejor para la lluvia de ideas colaborativa)

vía Miro

Miro es una plataforma versátil que combina tableros Kanban con herramientas de lluvia de ideas, como mapas mentales y diagramas de flujo. Es una solución ideal para equipos creativos que desean planificar, generar ideas y ejecutar tareas de forma colaborativa.

La edición en tiempo real y la amplia biblioteca de plantillas de Miro la convierten en una herramienta indispensable para equipos remotos o híbridos.

Las mejores funciones de Miro

Trabaja en equipo en tiempo real con notas adhesivas, comentarios y seguimiento del cursor en directo, lo cual es perfecto para la colaboración a distancia.

Utiliza plantillas para todo, desde tableros Kanban hasta la planificación estratégica, lo que te permitirá iniciar un nuevo proyecto rápidamente.

Conéctate con herramientas como Slack, Jira y Microsoft Teams, lo que permite a los equipos sincronizar tareas y colaborar entre plataformas

Limitaciones de Miro

Requiere conexión a Internet para la mayoría de las funciones

Los precios pueden ser elevados para equipos grandes

Precios de Miro

Free

Starter : 10 $ al mes por usuario

Empresa : 20 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Miro

G2 : 4,7/5 (más de 7000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1500 opiniones)

A veces, la experiencia de los nuevos usuarios puede resultar un poco abrumadora. Tengo que dedicar algo de tiempo a familiarizar a todo el mundo con la plataforma y asegurarme de que saben qué hacer. La interfaz está repleta de funciones, lo cual es estupendo a largo plazo, pero supone todo un reto para los nuevos usuarios. Dicho esto, una vez que le has dedicado algo de tiempo a explorarla, se convierte en una herramienta fantástica para los equipos.

A veces, la experiencia de los nuevos usuarios puede resultar un poco abrumadora. Tengo que dedicar algo de tiempo a familiarizar a todo el mundo con la plataforma y asegurarme de que saben qué hacer. La interfaz está repleta de funciones, lo cual es estupendo a largo plazo, pero supone todo un reto para los nuevos usuarios. Dicho esto, una vez que le has dedicado algo de tiempo a explorarla, se convierte en una herramienta fantástica para los equipos.

16. Kanban Zone (La mejor para gestionar flujos de trabajo complejos)

vía Kanban Zone

Si gestionas proyectos complejos, Kanban Zone se centra en ofrecer herramientas avanzadas de gestión de proyectos para gestionar y optimizar flujos de trabajo complejos.

Sus exclusivos tableros de varios niveles permiten a los equipos correlacionar las dependencias y optimizar los procesos, lo que la hace especialmente adecuada para proyectos de gran envergadura que requieren un alto nivel de visibilidad.

Las mejores funciones de Kanban Zone

Estructura los flujos de trabajo para mostrar las relaciones entre las tareas, lo cual resulta útil para proyectos más complejos.

Realiza un seguimiento del progreso en múltiples proyectos, lo que facilita la alineación de las metas del proyecto y las actividades del equipo

Añade dependencias y límites de WIP para optimizar el flujo de tareas y evitar cuellos de botella en los proyectos

Limitaciones de Kanban Zone

Integraciones limitadas con herramientas de gestión de proyectos de terceros

Para acceder a funciones avanzadas, es necesario optar por planes de precios más elevados.

Precios de Kanban Zone

Free

Personal : 6,25 $ al mes por usuario

Professional : 13,75 $ al mes por usuario

Portfolio: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Kanban Zone

G2: 4,5/5 (más de 20 opiniones)

17. ProjectManager.com (La mejor para el seguimiento avanzado de proyectos)

ProjectManager.com es una herramienta con numerosas funciones diseñada específicamente para equipos que gestionan carteras complejas.

Con funciones avanzadas de elaboración de informes y planificación, es ideal para organizaciones que necesitan información detallada sobre la asignación de recursos, los cronogramas y el rendimiento de los proyectos. Ofrece todo, desde tableros Kanban hasta paneles de control de proyectos.

Esta herramienta destaca en entornos en los que la precisión y la escalabilidad son fundamentales.

Las mejores funciones de ProjectManager.com

Obtén información detallada gracias a los paneles de control de proyectos, las hojas de horas y los informes de gestión de recursos, especialmente útiles para proyectos más grandes y complejos.

Automatiza las tareas repetitivas para optimizar los flujos de trabajo y ahorrar tiempo

Asigna tareas, realiza el control de tiempo y supervisa el rendimiento del equipo en múltiples proyectos

Limitaciones de ProjectManager.com

Mayor coste en comparación con herramientas más sencillas

Curva de aprendizaje más pronunciada para los nuevos usuarios

Precios de ProjectManager.com

Equipo : 16 $ al mes por usuario

Empresa : 28 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ProjectManager.com

G2 : 4,4/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 340 opiniones)

18. Taskworld (La mejor para la colaboración en equipo)

vía Taskworld

A veces, el mayor obstáculo para completar con éxito un proyecto es la falta de comunicación entre los miembros del equipo. Esto resulta especialmente difícil si tus equipos están dispersos y desempeñan roles a distancia o asincrónicos.

Taskworld resuelve este reto al integrar tableros Kanban con sólidas funciones de colaboración, lo que la convierte en una excelente opción para equipos que dan prioridad a la comunicación y la transparencia.

Su interfaz intuitiva y sus funciones de análisis integradas garantizan que los equipos mantengan el rumbo y estén sincronizados, incluso en entornos de ritmo acelerado.

Las mejores funciones de Taskworld

Visualiza tareas, plazos y responsabilidades del equipo en una sola vista

Mantente al día del progreso del proyecto con actualizaciones en tiempo real que permiten que todos estén sincronizados con las tareas

Mejora la colaboración y la productividad del equipo con el chat integrado en la aplicación

Limitaciones de Taskworld

Personalización limitada para flujos de trabajo avanzados

Tarifa premium para acceder a todas las funciones

Precios de Taskworld

Prueba gratuita

Empresa : 19 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Taskworld

G2 : 4,4/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 210 opiniones)

🧠 Dato curioso: Taskworld realiza el seguimiento no solo del progreso de las tareas, sino también de los comentarios emocionales de los miembros del equipo sobre tareas específicas para mejorar la moral y la colaboración del equipo.

19. Todoist (La mejor para la gestión de tareas personales)

vía Todoist

Todoist es una aplicación versátil de gestión de tareas tanto para usuarios individuales como para equipos. Ofrece una interfaz limpia y, a través de su función «Tableros», ofrece compatibilidad con diversas metodologías de productividad, incluido Kanban.

Esta flexibilidad la hace ideal para gestionar tareas personales y proyectos colaborativos.

Las mejores funciones de Todoist

Establece prioridades y añade rótulos para llevar un seguimiento de las tareas urgentes y clasificarlas para una mejor organización

Establece plazos y fechas límite escribiendo frases como «el próximo martes», lo que agiliza la introducción de tareas.

Utiliza las plantillas integradas para diversos flujos de trabajo y empieza rápidamente

Limitaciones de Todoist

Puede que carezca de algunas funciones avanzadas de gestión de proyectos que sí se encuentran en herramientas más completas

Las funciones avanzadas, como los rótulos y los filtros, solo están disponibles en los planes de pago.

Precios de Todoist

Principiante : Gratis

Pro : 5 $ al mes por usuario

Empresa: 8 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2 : 4,4/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2500 opiniones)

Llevo usando Todoist prácticamente desde el primer día. La empresa es una de las más transparentes que he conocido y el equipo de desarrollo y de soporte tiene que ser uno de los mejores del multiverso conocido. En todos los años que llevo usándolo, no he cambiado mis metodologías básicas, solo las he ajustado de vez en cuando a medida que se lanzaban nuevas funciones. He probado prácticamente todos los gestores de tareas que hay en el mercado, desde Remember The Milk, Any.do, TickTick, etc., y Todoist sigue siendo, en mi opinión, el mejor.

Llevo usando Todoist prácticamente desde el primer día. La empresa es una de las más transparentes que he conocido y el equipo de desarrollo y de soporte tiene que ser uno de los mejores del multiverso conocido. En todos los años que llevo usándolo, no he cambiado mis metodologías básicas, solo las he ajustado de vez en cuando a medida que se lanzaban nuevas funciones. He probado prácticamente todos los gestores de tareas que hay en el mercado, desde Remember The Milk, Any.do, TickTick, etc., y Todoist sigue siendo, en mi opinión, el mejor.

20. Kanbanchi (la mejor para la integración con el entorno de trabajo de Google)

vía Kanbanchi

Si, al igual que miles de usuarios, utilizas habitualmente el entorno de trabajo de Google y sus servicios, no puedes dejar de probar Kanbanchi para satisfacer tus necesidades en materia de tableros Kanban.

Kanbanchi es una herramienta de gestión de proyectos y colaboración diseñada específicamente para usuarios de Google Workspace.

Ofrece tableros Kanban, diagramas de Gantt y control de tiempo, todo ello perfectamente integrado con Google Drive, lo que la hace ideal para equipos muy integrados en el ecosistema de Google.

Las mejores funciones de Kanbanchi

Intégralo con Google Drive y otras aplicaciones de Google para optimizar el flujo de trabajo

Controla el tiempo dedicado a las tareas, lo que te ayudará a analizar la productividad

Utiliza herramientas analíticas, como diagramas de flujo acumulativo y gráficos de burn-down, para realizar el seguimiento del rendimiento.

Limitaciones de Kanbanchi

Menos adecuada para equipos que no utilizan Google Workspace, ya que sus funciones están optimizadas para el ecosistema de Google

A algunos usuarios les puede parecer que la interfaz es menos intuitiva en comparación con otras herramientas Kanban

Precios de Kanbanchi

Essential : 5,99 $ al mes por usuario

Premium : 16,99 $ al mes por usuario

Profesional: 41,99 $ al mes por usuario

Enterprise: Desde 99,95 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Kanbanchi

G2 : 4,7/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 280 opiniones)

21. ZenHub (la mejor para la integración con GitHub)

vía ZenH u b

ZenHub es una solución de gestión de proyectos diseñada específicamente para equipos de desarrollo que utilizan GitHub. Se integra directamente en la interfaz de GitHub, proporcionando tableros Kanban y funciones de gestión ágil de proyectos sin salir del entorno de desarrollo.

Esta herramienta ayuda a los desarrolladores a centrarse en el código, al tiempo que mantiene a las partes interesadas al tanto del cronograma del proyecto.

Las mejores funciones de ZenHub

Integra funciones de gestión de proyectos directamente en GitHub para disfrutar de una experiencia fluida

Automatiza las tareas repetitivas y mejora la eficiencia del desarrollo

Consulta información sobre el progreso de los proyectos y el rendimiento del equipo con análisis detallados

Limitaciones de ZenHub

Especialmente útil para equipos que ya utilizan GitHub; menos útil para los demás

Es posible que los nuevos usuarios necesiten tiempo para aprovechar al máximo todas las funciones de forma eficaz

Precios de ZenHub

Free

Teams : 12,50 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ZenHub

G2 : 4,3/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

22. Wrike (La mejor para una gestión de proyectos versátil)

vía Wrike

He descubierto que Wrike es una herramienta de gestión de proyectos muy completa que ofrece flexibilidad para adaptarse a diversos flujos de trabajo, incluido Kanban.

Ofrece funciones como seguimiento de tareas, diagramas de Gantt y elaboración de informes completos, lo que la hace adecuada para equipos de todos los tamaños en diferentes sectores.

Funciones principales de Wrike

Adapta tu entorno de trabajo a las necesidades específicas de cada proyecto

Supervisa las tareas, los plazos y el progreso con todo detalle

Visualiza los cronogramas y las dependencias de los proyectos con gráficos de Gantt integrados

Limitaciones de Wrike

Puede resultar abrumador para equipos pequeños debido a su amplio conjunto de funciones, especialmente en comparación con otras alternativas a Wrike

Las funciones avanzadas solo están disponibles en los planes de nivel superior, que pueden resultar costosos

Precios de Wrike

Free .

Equipo : 10 $ al mes por usuario

Empresa : 24,80 $ al mes por usuario

Enterprise y Pinnacle: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 3700 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 2700 opiniones)

23. Kanbanize (La mejor para escalar prácticas ágiles)

vía Kanbanize

Kanbanize (adquirida por Businessmap en octubre de 2023) está diseñada para ayudar a las organizaciones a ampliar sus prácticas ágiles combinando tableros Kanban con automatización empresarial y análisis de datos.

Es ideal para equipos que buscan visualizar el trabajo, optimizar los flujos de trabajo y mejorar la eficiencia en toda la corporación.

Funciones clave de Kanbanize

Automatiza las tareas periódicas y los procesos con reglas de automatización empresarial para mejorar la eficiencia

Gestiona múltiples proyectos y carteras dentro de la organización

Genera informes y métricas exhaustivos con análisis detallados para supervisar el rendimiento e identificar áreas de mejora

Limitaciones de Kanbanize

Sus numerosas funciones pueden requerir tiempo y formación para dominarlas

Los precios pueden resultar menos asequibles para equipos pequeños o startups

Precios de Kanbanize

Estándar : 179 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Kanbanize

G2 : 3,9/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué debes buscar en una herramienta Kanban?

Una herramienta Kanban especializada es mucho más que un simple tablero visual de tareas. Optimiza la gestión de proyectos, agiliza los flujos de trabajo y fomenta la colaboración.

Esto es en lo que me fijo a la hora de evaluar un software Kanban:

Tableros personalizables : te permiten adaptar los flujos de trabajo a proyectos que van desde los más sencillos hasta los más complejos

Flujos de trabajo automatizados : te ayudan a ahorrar tiempo al reducir las tareas repetitivas

Gestión de tareas : facilita la asignación de tareas, el establecimiento de plazos y el seguimiento del progreso

Control de tiempo : mide la duración de las tareas y optimiza la productividad

Opciones de integración : Se sincroniza con herramientas como Slack, Google Drive o Microsoft Teams

Límites de WIP : te ayudan a evitar la sobrecarga de tareas y a mantenerte centrado en las prioridades

Funciones de gestión de proyectos visuales : mejora la claridad con herramientas como cronogramas y gestión de recursos

Interfaz intuitiva: garantiza la facilidad de uso para una adopción fluida por parte de los equipos

Teniendo en cuenta estas funciones, veamos las mejores herramientas Kanban que pueden ayudarte a sacar el máximo partido a tu software de gestión de proyectos y a impulsar la productividad de tu equipo.

💡 Consejo profesional: Cuando utilices cualquier herramienta Kanban, crea carriles para separar los diferentes tipos de tareas o prioridades. Esto puede ayudarte a distinguir visualmente entre categorías como «Urgente», «Rutina» o «Bloqueado».

ClickUp: la mejor aplicación de software Kanban

Después de probar las distintas herramientas de tableros Kanban que se enumeran en la lista aquí, puedo afirmar con total seguridad que ClickUp es la mejor opción para la gestión integral de proyectos, y hay quien está de acuerdo conmigo.

La combinación de personalización, interfaz intuitiva y potentes funciones de ClickUp ha aumentado significativamente la productividad de mi equipo y ha hecho que nuestros flujos de trabajo sean más eficientes.

La capacidad de crear estados personalizados, realizar automatizaciones de tareas e integrarse con otras herramientas esenciales la convierte en un recurso indispensable para cualquier gestor de proyectos.

Si quieres mejorar tu experiencia con Kanban, te recomiendo encarecidamente que te registres hoy mismo en ClickUp: ¡comprueba tú mismo la diferencia!

Preguntas frecuentes (FAQ)

Las mejores herramientas admiten estados personalizados, límites de WIP, automatización y visibilidad entre equipos, lo que garantiza que las tareas fluyan sin problemas y sin atascos.

ClickUp incorpora automatizaciones, campos personalizados, documentos integrados, IA y paneles, funciones que ayudan a los equipos a ir más allá del simple movimiento de tarjetas.

Sí. Las actualizaciones en tiempo real, los tableros compartidos, los comentarios y las notificaciones mantienen a los equipos distribuidos coordinados sin necesidad de reuniones constantes.

La IA resume las actualizaciones, predice los retrasos, asigna tareas automáticamente y genera reuniones de pie. ClickUp Brain gestiona todo esto de forma nativa.

ClickUp permite a los equipos establecer límites de WIP, realizar automatizaciones en los traspasos y utilizar paneles para detectar obstáculos antes de que afecten a los cronogramas.