Curso acelerado de DevOps Pipeline: Componentes clave y consejos de implementación

Imagínate a ti mismo como un chef de primera que ha trabajado en restaurantes de lujo y es famoso por crear magia con la comida. Tienes la habilidad y la experiencia necesarias para hacer maravillas culinarias e impresionar a tus invitados. Pero aquí está el giro: todas tus estrellas Michelin no valen nada sin un buen horno, sartenes, ollas, cuchillos y todas las demás herramientas que un chef necesita para crear comida sabrosa. 🧑‍🍳

Lo mismo ocurre con los equipos de DevOps. Necesitan herramientas, procesos y prácticas claramente definidos para demostrar sus habilidades y ofrecer valor, y eso es precisamente lo que les ajusta un canal de DevOps.

En esta guía, echaremos un vistazo a un típico proceso de DevOps y analizaremos sus fases y componentes clave para ayudarle a crear uno para su equipo de DevOps. También presentaremos una fantástica plataforma de gestión de proyectos de desarrollo de software para ayudarle a gestionar sus procesos DevOps.

¿Qué es un DevOps Pipeline?

Una canalización DevOps es una colección de procesos automatizados y herramientas de automatización que facilitan la integración continua, las pruebas continuas y el despliegue fiable de productos de software.

La meta principal de una canalización DevOps es ayudar a los equipos de desarrollo y operaciones a agilizar y automatizar el ciclo de vida del desarrollo de software. Al hacerlo, una canalización de DevOps garantiza la entrega eficaz de software sin poner en peligro la calidad, mientras que promoviendo la colaboración y la coherencia.

Al igual que cada empresa y cada producto de software es único, también lo es su canal de DevOps: hay que adaptarlo en función de la dinámica, los requisitos y el presupuesto del equipo. Sin embargo, todos los procesos DevOps tienen el mismo objetivo automatización de procesos para minimizar los errores y ofrecer valor más rápidamente. Así pues, no es de extrañar que la mayoría de los procesos tengan componentes y fases similares.

5 Componentes del proceso DevOps

Repasemos los componentes en los que debe basarse cuando construya un pipeline DevOps:

1. Integración continua y entrega continua

Estos dos componentes suelen ir de la mano; a menudo los verá referidos como CI/CD o Proceso CI/CD .

La integración continua se refiere al proceso de hacer constantes confirmaciones de código (integraciones de código) en el repositorio central. En pocas palabras, anima a añadir pequeños trozos de código a la base compartida, preferiblemente un par de veces al día, en lugar de trabajar en ramas de código aisladas. La integración continua es tu tarjeta para salir del infierno de combinar. Permite:

Combinar fácilmente los cambios de código Tempranoidentificación de errores-cuanto antes se detecten las incidencias, más fácil será corregirlas

Estrechamente relacionado con la integración continua y dependiente de ella, la entrega continua automatiza varios procesos necesarios para la entrega de software a producción o a un entorno de ensayo de producción. Implica pruebas automatizadas y continuas que garantizan que los nuevos cambios de código no afectan a la funcionalidad existente. Gracias a la entrega continua, siempre se está a la espera cuando se trata de lanzamiento de productos -todo lo que necesita para desplegar su producto es pulsar un botón.

Como usted está a cargo de su canal de DevOps, puede elegir si desea publicar diaria, semanal o mensualmente. Pero, si quieres maximizar los beneficios de la entrega continua, despliega lo antes posible para facilitar la resolución de problemas.

2. Despliegue continuo

El despliegue continuo se confunde a menudo con la entrega continua, así que vamos a aclarar la diferencia. El despliegue automatiza todo el ciclo de lanzamiento y garantiza que las actualizaciones de código que superen las pruebas automáticas lleguen a los usuarios finales sin intervención. Del mismo modo, la liberación de actualizaciones de código se detendrá si se detecta un problema durante la entrega o, más concretamente, durante las pruebas.

Se puede pensar en el despliegue continuo como una extensión de la entrega continua que pone de relieve la importancia de entregar funciones de forma rápida y eficaz.

El despliegue continuo requiere un proceso estable de pruebas automatizadas, la coordinación del equipo y un plan meticuloso, pero no todas las empresas lo necesitan. Si no publica funciones a diario o cada hora, la implantación continua no es esencial.

3. Retroalimentación continua

El talón de Aquiles del modelo tradicional de desarrollo de software es la falta de retroalimentación oportuna. Se tardaban meses e incluso años en hacer realidad una idea y, teniendo en cuenta que el desarrollo de software es una industria dinámica, los resultados finales no solían cumplir las expectativas.

La metodología DevOps reconoce la importancia del feedback oportuno y continuo para garantizar que el producto final cumple todos los requisitos y no presenta problemas. Por eso, los equipos de DevOps se centran en versiones incrementales: dar un paso cada vez permite:

Ajustes sobre la marcha Confiar al 100% en que el producto se ajusta a las expectativas de los usuarios

Los equipos de desarrollo y operaciones confían en la automatización de los comentarios para obtener información y perspectivas continuas, así como advertencias tempranas en caso de problemas. De este modo, pueden empezar a solucionar incidencias lo antes posible.

4. Monitorización continua

La monitorización continua se centra en el aspecto de seguridad de tu proyecto. Comprueba si su proyecto cumple los requisitos de conformidad y detecta actividades anómalas que puedan poner en peligro la estabilidad.

Usted establecer los KPI que desea seguir como la tasa de errores o la latencia, y analícelos en busca de cuellos de botella. La supervisión continua también incluye el análisis de registros: su sistema le "dirá" lo que va mal si sabe escuchar.

5. Operaciones continuas

Este componente gira en torno a minimizar o eliminar el tiempo de inactividad y mantener sus operaciones fluidas y coherentes. Si hay tiempo de inactividad, debe asegurarse de que no interrumpa a sus usuarios, lo que significa programar las reparaciones y el mantenimiento.

Hay diferentes tácticas de operaciones continuas entre las que elegir. Por ejemplo, puede tener un equipo de guardia que resuelva problemas o un equipo que trabaje en el turno de noche. También podrías ajustar sistemas de copia de seguridad para evitar tiempos de inactividad y mantener el buen funcionamiento de tus operaciones.

Cómo crear un proceso DevOps: 5 pasos

El ajuste de una canalización de DevOps funcional que se alinee con sus necesidades de desarrollo de software requiere el empleo de un conjunto específico de Herramientas DevOps y procedimientos personalizados. Cada pipeline es único, pero hay algunos pasos universales para crear uno.

1. Seleccione su herramienta CI/CD

El primer elemento de su lista de pendientes es elegir una herramienta de CI/CD que le permita automatizar y acelerar el desarrollo, las pruebas y el despliegue, evitar errores y agilizar los flujos de trabajo .

Encontrará un montón de Herramientas CI/CD en el mercado, incluyendo Jenkins, TeamCity y CircleCI, y cada una ofrece un conjunto de funciones único. No hay una receta mágica para seleccionar la mejor: considere y priorice sus necesidades y metas y vea qué herramienta está a la altura.

2. Ajuste de un entorno de control

Tu equipo de DevOps necesita un home, es decir, un sistema de control de versiones para compartir y almacenar diferentes versiones de código, app y software, colaborar y minimizar el riesgo de conflictos de fusión.

Una vez más, la herramienta que elijas dependerá de tus requisitos y prioridades, así que explora a fondo las funciones de una plataforma antes de decidirte.

3. Establecer un servidor de compilación

También conocido como servidor de integración continua, un servidor de compilación actúa como punto de integración en el que tus desarrolladores pueden comprobar si un código concreto funciona antes de desplegarlo en la fase de producción.

4. Configurar herramientas de prueba

Una vez que el código está en el servidor de compilación, se pasa a la fase de pruebas para comprobar si no tiene errores y pasarlo a la fase de producción. Por supuesto, el equipo no comprueba el código línea por línea, sino que utiliza diferentes tipos de pruebas automatizadas que examinan su función y estabilidad. Sólo el código limpio puede pasar a la fase de despliegue.

5. Despliegue en producción

En el último paso, usted empuja su código a la producción, y usted puede hacer esto manualmente o automáticamente. Esta última opción parece mejor y más rápida. Pero recuerda que con el despliegue automático es más fácil que los problemas pasen desapercibidos. Por eso muchas organizaciones prefieren el despliegue manual, para tener más control sobre el proceso.

¿Cómo puede ClickUp ayudarle a agilizar su proceso de DevOps? ClickUp no es una herramienta para escribir, probar o desplegar código. Tampoco es una plataforma para monitorizar el rendimiento de servidores o

gestionar infraestructuras informáticas . Hmmmmm-¿Por qué demonios lo necesitarías para tu pipeline DevOps?

Bueno, ClickUp puede ser la espina dorsal de su tubería DevOps y servir como un centro de control de la misión desde la que se puede gestionar cada Proceso y flujo de trabajo de DevOps . Esta tarea y plataforma de gestión de proyectos para equipos de software paquetes de opciones que fomentan la colaboración la comunicación y la asignación y organización de tareas sin esfuerzo. En cualquier momento, ClickUp puede proporcionar información vital sobre la salud de su canal de DevOps y garantizar que la entrega de software se realiza según lo planeado.

Vamos a ver lo que hace ClickUp una excelente adición a su tubería DevOps. 👇

Integraciones de ClickUp

Una de las razones por las que ClickUp encaja tan bien en sus flujos de trabajo es su capacidad para integrarse con más de 1.000 herramientas como calendarios, aplicaciones de comunicación y colaboración, plataformas de control de tiempo y otras herramientas recursos humanos y software de ventas .

Navegue por las aplicaciones e integraciones disponibles en ClickUp para tener el trabajo terminado en una plataforma centralizada

Le alegrará saber que ClickUp puede conectarse a GitHub una plataforma de desarrollo de primera categoría que le ofrece un control completo de su proceso de DevOps. Con esta integración puedes enlazar pull requests, commits y ramas a tareas de ClickUp y seguir su progreso. Además, podrás

Recibir notificaciones sobre elementos de actividad de GitHub

Gestionar repositorios de código fuente

Identificar y supervisar problemas sin salir de ClickUp 😍

Evite saltar entre plataformas y cree una rama o un nuevo pull request dentro de una tarea utilizando la integración con Github

Otra integración similar pero no menos interesante es GitLab . Esta plataforma de código abierto ofrece fantásticas opciones de personalización, haciendo que el seguimiento de problemas, la revisión de código y la gestión de pull requests, confirmaciones y ramas sean pan comido.

ClickUp también se integra con Zapier para que puedas conectarlo fácilmente a más de 6.000 apps y plataformas, incluidas superestrellas de DevOps como Jenkins, Azure DevOps y BasicOps.

Si eso no es suficiente, tienes otra opción: crear integraciones personalizadas con API ClickUp .

Sea cual sea su elección, podrá convertir ClickUp en una plataforma todo en uno que minimice el cambio de contexto y garantiza la transparencia y visibilidad en su canal de DevOps.

Tareas de ClickUp

Gestione tareas y planifique sus proyectos con ClickUp Tasks

ClickUp es una solución de gestión de tareas maestro, lo que le permite planificar y organizar su trabajo hasta el más mínimo detalle.

El sitio Tareas de ClickUp le permite crear fácilmente tareas y subtareas e incorporarlas a sus flujos de trabajo. Elija entre varios tipos de tareas (como Tarea, Hito, Característica o Problema) y asegúrese de que la navegación y la categorización sean perfectas.

Al crear tareas, utilice Campos personalizados para proporcionar más detalles y estar seguro de que su equipo sabe lo que se espera de ellos. Por ejemplo, puede utilizar el campo personalizado Progreso para hacer un seguimiento automático de las tareas y subtareas completadas y ver lo cerca que está de su meta.

Añada los Campos personalizados necesarios a las tareas y listas para asegurarse de que los equipos están en la misma página y trabajan desde la misma vista

La personalización es la base de ClickUp, y la gestión de tareas no es una excepción. Puede utilizar estados personalizados para personalizar sus flujos de trabajo, asignar una tarea a varias personas, establecer tareas periódicas y crear etiquetas personalizadas para clasificar las tareas.

Garantizar un orden adecuado nunca es un problema porque ClickUp le permite ajustar relaciones y dependencias entre tareas para conectar trabajos relacionados.

Vistas ClickUp

Utilice más de 10 vistas ClickUp para observar DevOps proyectos y tareas desde diferentes perspectivas

Observar un proyecto desde varios ángulos le proporciona una comprensión holística de sus flujos de trabajo y le permite detectar posibles problemas desde el principio. ClickUp sigue esta filosofía y ofrece más de 10 opciones para ver tu trabajo, a tu manera.

Si buscas un clásico, utiliza la opción ClickUp Vista Lista . Viene por defecto en todas las Listas, Carpetas y Espacios y es ideal para organizar y agrupar tareas según diversos criterios.

Vigile de cerca el estado de sus tareas con la función Vista Tablero ClickUp . Esta vista similar a un Tablero Kanban le permite mantener sus proyectos en movimiento arrastrando y soltando tareas en las columnas adecuadas. Además de los estados, la vista Tablero de ClickUp permite organizar y visualizar las tareas en función de la prioridad, la persona asignada o cualquier otro criterio.

Dado que los equipos DevOps no pueden prosperar sin colaboración y comunicación le encantará la Vista del chat ClickUp . Con ella puedes

Asignar trabajo

Intercambiar Mensajes en tiempo real con su equipo

Usar comentarios y menciones para dirigir su atención a algo específico

La vista de chat de ClickUp puede ser el sustituto perfecto de los populares herramientas de comunicación en equipo y puede reducir el cambio de contexto. En lugar de ir saltando de una aplicación a otra, puede tenerlo todo terminado en ClickUp. De este modo, mantendrá la concentración y mejorar la productividad . 💪

Cree formularios detallados en ClickUp 3.0 con funciones de arrastrar y soltar para insertar campos y añadir lógica condicional para recopilar mejores comentarios

Otra vista que debería consultar es Formularios ClickUp . Se trata de una herramienta excelente para obtener información continua de los miembros de su equipo, las partes interesadas y los usuarios finales. Abra la vista y utilice los campos de tareas de la parte izquierda de la pantalla para personalizar su formulario, formular las preguntas adecuadas y recopilar información relevante. ClickUp analiza la información y la convierte en tareas procesables para que su equipo siga avanzando en la dirección correcta.

Pizarras ClickUp

Intercambie ideas, elabore estrategias o correlacione flujos de trabajo con las pizarras ClickUp de colaboración visual

Los miembros de un equipo de DevOps dependen unos de otros: todos son responsables del producto en todas las fases del proceso de DevOps, desde la planificación hasta la implantación y la supervisión. Esto hace que la colaboración y la comunicación eficientes sean su prioridad número uno, y no hay mejor herramienta para ello que Pizarras ClickUp .

Las pizarras son lienzos digitales ideales para la lluvia de ideas, la elaboración de estrategias y la creación de un plan a prueba de balas para la entrega de valor. En este lienzo, tu equipo puede escribir, dibujar, añadir figuras, adjuntar archivos y enlaces, poner notas adhesivas y trabajar juntos en tiempo real para convertir las ideas en realidad. 🎨

Cree tareas directamente en las Pizarras o enlácelas a tareas, documentos o archivos para añadir más contexto.

Plantillas ClickUp

Con una biblioteca de más de 1.000 plantillas listas para usar clickUp tiene todos los trucos para ayudarle a alcanzar sus metas y objetivos ahorrar tiempo en el proceso. ⌚

Por ejemplo, puede utilizar el método Plantilla de hoja de ruta de ClickUp para equipos DevOps para definir metas estratégicas, cronogramas e hitos e impulsar la mejora continua. La plantilla mejora la agilidad de su equipo y le ayuda a determinar prioridades y ajustarse a las circunstancias cambiantes.

Visualice la hoja de ruta estratégica de su equipo y planifique mejor el intento correcto de su equipo con esta plantilla

Otra plantilla compatible con DevOps es la siguiente Plantilla de estructura de desglose del trabajo de ClickUp DevOps . Con ella, puede dividir los proyectos en tareas, asignar tareas, supervisar el progreso y ajustar sin problemas siempre que sea necesario.

Gracias a su exhaustividad, la plantilla te ayuda a detectar y resolver los cuellos de botella antes de que causen problemas. 🔨

La plantilla de estructura del proyecto de ClickUp le ayuda a gestionar sus proyectos

Paneles ClickUp

¿Su canal de DevOps funciona como está o necesita mejoras? ¿Cuál es la frecuencia de despliegue de su equipo, la tasa de fallos en los cambios, el plazo de entrega o el tiempo medio de recuperación? Averigüe las respuestas a estas preguntas y a muchas más con Paneles de ClickUp ¡!

Cree cuadros de mando detallados y añada fácilmente tarjetas para ver el progreso de los puntos de sprint, las tareas por estado y los errores por vista

Los paneles de control de ClickUp son totalmente personalizables: elija entre más de 50 tarjetas para personalizar sus paneles de control y obtener información sobre las métricas que le interesan en cada momento asignación de recursos con esta herramienta, podrá ver todo el proyecto a vista de pájaro y realizar un seguimiento del tiempo para que su equipo siga avanzando en la dirección correcta.

ClickUp Brain

ClickUp Brain puede responder a preguntas relacionadas con tareas y documentos y mantener a su equipo en la dirección correcta

Hacer malabarismos con proyectos y equipos no es tarea fácil, y si necesitas una mano amiga, utiliza Cerebro ClickUp . 🧠

Este función revolucionaria es la primera red neuronal del mundo. Aprovecha la IA para conectar Documentos de ClickUp teams, equipos, tareas y todo el know-how de tu empresa para ayudarte a ahorrar tiempo y gestionar fácilmente el trabajo.

Esencialmente, ClickUp Brain aprende todo sobre su empresa y es capaz de proporcionar respuestas a todo tipo de preguntas, desde ¿Cuáles son las tareas más urgentes? hasta ¿Cuál es la política de PTO de la empresa?

Con resultados instantáneos y precisos, ClickUp Brains se convierte en el cerebro de sus operaciones, centralizando la información y promoviendo la productividad en todos los ámbitos.

Cree y mantenga un flujo de trabajo DevOps estable con ClickUp

Los equipos de DevOps no pueden sobresalir en su trabajo sin un soporte adecuado en términos de gestión de tareas y proyectos y una herramienta eficaz para la colaboración, la comunicación, el seguimiento del progreso y la recopilación de comentarios.

ClickUp cubre todos estos aspectos y le ayuda a agilizar los flujos de trabajo, detectar las ineficiencias y ofrecer la máxima compatibilidad a su canal de DevOps. Registrarse en ClickUp ¡hoy mismo y dé un impulso a su proceso DevOps!