Las 10 mejores alternativas y competidores de ZoomInfo en 2025

ZoomInfo, que se autoproclama «el Google de las personas», es un software de base de datos de clientes que abre un mundo de clientes y socios potenciales para los equipos de ventas y marketing.

Sin embargo, aunque ZoomInfo se esfuerza por ofrecer precisión, a veces pueden aparecer datos obsoletos o datos de contacto incorrectos. Estos problemas de precisión de los datos pueden suponer una pérdida de tiempo y oportunidades desaprovechadas para su equipo de ventas. Además, la cobertura limitada de ZoomInfo en mercados nicho puede obligarle a buscar alternativas a ZoomInfo para generar clientes potenciales a partir de bases de datos de clientes específicas.

Como resultado, muchos responsables clave de la toma de decisiones en ventas y marketing buscan competidores de ZoomInfo para satisfacer su necesidad de una herramienta de inteligencia de ventas sólida que pueda proporcionar datos de calidad.

Para ayudarte a encontrar una solución, hemos recopilado una lista con las 10 mejores alternativas a ZoomInfo para mejorar tu alcance comercial. También hemos incluido sus funciones más destacadas y sus precios para ayudarte a encontrar la opción perfecta.

¿Qué debe buscar en las alternativas a ZoomInfo?

Los datos son la piedra angular de cualquier estrategia de marketing y ventas. Con perfiles detallados de empresas y datos de contacto, puede diseñar campañas de ventas y marketing hiperorientadas que lleguen a las personas adecuadas en el momento adecuado.

Sin embargo, necesita un software de base de datos completo y rentable para llevar sus esfuerzos de prospección al siguiente nivel.

Ahí es donde entran en juego plataformas como ZoomInfo. Se convierten en su solución de inteligencia de ventas de referencia para la generación de clientes potenciales.

A la hora de elegir alternativas a ZoomInfo, tenga en cuenta las siguientes funciones clave:

Calidad y precisión de los datos: verifique las fuentes de datos de la plataforma, la frecuencia de actualización y las garantías de precisión. Busque reseñas y testimonios independientes para evaluar experiencias reales.

Características y funcionalidad: Elija alternativas a ZoomInfo que ofrezcan funciones que se adapten a sus necesidades principales. ¿Necesita datos de contacto básicos, como números de teléfono o direcciones de correo electrónico, o información más detallada sobre las empresas? ¿Necesita Elija alternativas a ZoomInfo que ofrezcan funciones que se adapten a sus necesidades principales. ¿Necesita datos de contacto básicos, como números de teléfono o direcciones de correo electrónico, o información más detallada sobre las empresas? ¿Necesita integraciones con sus herramientas de CRM o de automatización de marketing? ¿Necesita visualizar y crear modelos de datos

Opciones de cobertura y segmentación: si eres un profesional del marketing que busca crear campañas estratégicas de ventas y marketing basadas en un segmento o grupo demográfico específico, entonces necesitas buscar una plataforma que ofrezca un amplio intervalo de opciones de segmentación como proveedor.

Precio y valor: compare los modelos de precios y las funciones de las diferentes alternativas. Tenga en cuenta los costes ocultos, como los sistemas de crédito o los límites de exportación de datos. Elija la que ofrezca una buena relación calidad-precio para su presupuesto y nivel de uso.

Facilidad de uso y soporte al cliente: busque búsquedas intuitivas, paneles fáciles de usar y recursos de ayuda y soporte al cliente fácilmente disponibles.

Las 10 mejores alternativas a ZoomInfo que puedes utilizar

Teniendo en cuenta estos factores, veamos las diez mejores alternativas a ZoomInfo que puede utilizar para deleitar a sus equipos de marketing y de ventas en 2024:

1. Apollo. io: la mejor opción para estrategias de ventas basadas en datos.

a través de Apollo.io

Apollo. io es una plataforma de inteligencia comercial y compromiso que ayuda a los representantes de marketing y del equipo de ventas a encontrar y establecer conexiones con clientes potenciales.

Una de las alternativas más populares a ZoomInfo, cuenta con una base de datos de contactos de más de 260 millones de personas y 60 millones de empresas, que incluye información esencial como nombres, títulos y direcciones de correo electrónico.

Puede utilizar sus filtros de búsqueda para encontrar los clientes potenciales exactos que desea. Además, Apollo. io puede enriquecer sus clientes potenciales y datos de contacto existentes con información adicional para identificar empresas, como perfiles en redes sociales y noticias de la empresa.

Las mejores funciones de Apollo. io

Encuentre más clientes potenciales con correos electrónicos verificados, números de teléfono y más de 200 atributos de datos adicionales.

Llegue a sus perfiles de clientes ideales con recomendaciones inteligentes.

Priorice los clientes potenciales de alto valor con IA (inteligencia artificial).

Amplíe su cartera de ventas con información sobre conversaciones y acuerdos.

Limitaciones de Apollo. io

La pronunciada curva de aprendizaje de las funciones avanzadas.

Navegación ligeramente confusa.

Algunas preocupaciones en torno a la calidad de los datos

Precios de Apollo.io

Gratis: Créditos de correo electrónico ilimitados.

Básico: 59 $/usuario al mes

Profesional: 99 $/usuario al mes

Organización: 149 $/usuario al mes, facturado anualmente.

Valoraciones y opiniones sobre Apollo.io

G2: 4,8/5 (más de 6300 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

2. DealSignal: la mejor para la generación de clientes potenciales en tiempo real.

a través de DealSignal

DealSignal es una plataforma de datos B2B que ayuda a los equipos de ventas y marketing a dirigirse a los compradores adecuados, personalizar la comunicación, aumentar la capacidad de entrega del correo electrónico e impulsar más conversiones. A los equipos de ventas y marketing les encanta porque proporciona acceso a una enorme base de datos de contactos verificados.

También puede acceder a perfiles de empresas, datos firmográficos, tecnográficos y de intención. Esta información puede ayudarle a adaptar su alcance a sus listas de contactos específicas.

DealSignal también ofrece una variedad de herramientas que le ayudarán a enriquecer sus datos, como la puntuación de clientes potenciales y los datos de intención. Estos factores le han valido un puesto en esta lista de las mejores alternativas a Zoominfo.

Las mejores funciones de DealSignal

Elimine la investigación manual y genere canales de venta más rápidamente.

Enriquezca sus clientes potenciales entrantes con la automatización del rellenado de formularios.

Maximice la cobertura de la audiencia B2B con datos actualizados, verificados y precisos.

Limitaciones de DealSignal

La priorización de la base de contactos no es perfecta.

Algunos usuarios informan de una curva de aprendizaje con sus funciones avanzadas.

Precios de DealSignal

Starter: 499 $ al mes

Professional y Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de DealSignal

G2: 4,8/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 10 opiniones)

3. Cognism: la mejor opción para la prospección inteligente

a través de Cognism

Cognism es una plataforma global de inteligencia de ventas que ayuda a los equipos de ingresos a encontrar y conectar con los responsables de la toma de decisiones en sus cuentas objetivo. Se centra en proporcionar datos empresariales B2B precisos y conformes con la normativa.

Cognism afirma tener una frecuencia de actualización líder en el sector, lo que garantiza que disponga de datos de contacto actuales y precisos. Ofrece una variedad de herramientas de automatización de ventas, como buscadores de correo electrónico y marcadores, que pueden ayudarle a ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de buscar nuevos clientes.

La plataforma se integra con otras herramientas de ventas, como CRM y plataformas de automatización de marketing. Esto facilita el uso de Cognism en su flujo de trabajo de prospección de ventas existente.

Las mejores funciones de Cognism

Obtenga direcciones de correo electrónico y números de teléfono validados de clientes potenciales clave en sus listas de contactos objetivo.

Utilice filtros avanzados para datos de contacto, detalles firmográficos y tecnográficos, eventos desencadenantes de ventas y datos de intención para descubrir su mejor comprador objetivo en segundos.

Obtenga números limpios de DNC desde el principio.

Utilice las señales de intención de compra para saber cuándo los compradores están interesados en su solución e intercéptelos antes en su recorrido.

Limitaciones de Cognism

En ocasiones, el filtrado de objetivos puede ser inexacto.

Los usuarios informan de fallos técnicos recurrentes.

Precios de Cognism

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cognism

G2: 4,6/5 (más de 545 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 60 opiniones)

4. LeadIQ: la mejor para optimizar la recopilación de clientes potenciales

a través de LeadIQ

LeadIQ es una plataforma de inteligencia de ventas diseñada para ayudar a los equipos de ventas y marketing a encontrar, calificar y conectar con clientes potenciales.

Ofrece una variedad de herramientas y funciones para optimizar la generación de clientes potenciales, lo que facilita a sus equipos de ventas identificar a los prospectos adecuados, recopilar información sobre ellos y personalizar las interacciones.

Las ofertas de inteligencia de ventas de la plataforma también le ayudan a realizar el seguimiento de los datos de la empresa, incluidas noticias, eventos de financiación y otra información relevante para identificar posibles desencadenantes de ventas.

Además, las herramientas de IA pueden automatizar tareas repetitivas, personalizar mensajes de correo electrónico y páginas de destino, y mejorar la puntuación de clientes potenciales, lo que las convierte en una de las mejores alternativas a ZoomInfo.

Las mejores funciones de LeadIQ

Realice un seguimiento de las señales de compra de las cuentas asignadas y comience a crear su canal de ventas.

Añada nuevos clientes potenciales a una cadencia automáticamente y personalice los correos electrónicos fríos con IA.

Secuencia nuevos clientes potenciales cuando se capturan los datos y realiza la automatización de los correos electrónicos en frío.

Potencia a tus equipos de ventas con datos precisos gracias a información de contacto e información de cuentas fiables.

Limitaciones de LeadIQ

Inexactitudes en la predicción de clientes potenciales

Fallos técnicos recurrentes

Precios de LeadIQ

Freemium : plan Free

Imprescindible : 45 $/usuario al mes.

Pro : 89 $/usuario al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LeadIQ

G2: 4,2/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

5. Lusha: la mejor en cuanto a precisión de la información de contacto.

a través de Lusha

Lusha es una plataforma de inteligencia de ventas B2B diseñada para equipos de ventas, marketing y contratación. Ayuda a los usuarios a encontrar y conectar con clientes potenciales proporcionando información de contacto, datos sobre empresas y herramientas de generación de clientes potenciales.

Lusha se adapta a una amplia gama de usuarios, como profesionales de ventas individuales, pequeñas empresas y grandes corporaciones. También enriquece sus datos existentes con información adicional, como títulos, perfiles en redes sociales e información sobre la empresa.

Las mejores funciones de Lusha

Seleccione empresas como objetivo utilizando el filtro Tecnología.

Manténgase al día de los cambios laborales de sus clientes potenciales para poder explorar nuevas oportunidades de negocio utilizando el filtro y la alerta de cambios laborales.

Llene su cartera de clientes potenciales con clientes potenciales cualificados basados en datos sobre la intención de compra.

Obtenga información instantánea sobre el perfil ideal de sus clientes basado en búsquedas anteriores.

Identifique qué fuente le aporta más clientes potenciales y cumpla sus KPI aún más rápido en las reuniones.

Limitaciones de Lusha

Inexactitudes en algunos datos de contacto.

La interfaz de usuario y el panel no son fáciles de usar para principiantes.

Precios de Lusha

Free

Pro: 29 $ al mes por usuario, facturado anualmente.

Premium: 51 $ al mes por usuario, facturado anualmente.

Escala: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lusha

G2: 4,3/5 (más de 1400 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 300 opiniones)

6. Kaspr: la mejor para la automatización del enriquecimiento de clientes potenciales.

vía Kaspr

Kaspr es una herramienta de inteligencia comercial diseñada para ayudar a los profesionales de ventas y a las empresas a encontrar información de contacto de clientes potenciales, específicamente en LinkedIn. Ofrece herramientas para la prospección de ventas mediante el enriquecimiento de datos y la automatización.

Puede almacenar, gestionar y organizar sus clientes potenciales mientras se integra con varias plataformas de ventas y marketing, lo que lo convierte en un competidor de ZoomInfo.

Kaspr también ofrece una extensión de Chrome que le permite buscar rápidamente en la web información disponible públicamente y luego se la presenta en una interfaz de usuario intuitiva.

Las mejores funciones de Kaspr

Gestión de clientes potenciales, automatización de la divulgación y sincronización de datos con sus otras aplicaciones de ventas.

Vea parte de los datos antes de pagarlos.

Busque clientes potenciales, llegue a ellos y cree oportunidades para los representantes del equipo de ventas (SDR), todo en un solo lugar.

Personalice a gran escala con funciones de automatización de ventas, como el envío de solicitudes de conexión en LinkedIn.

Limitaciones de Kaspr

Problemas con la recuperación de datos para empresas más pequeñas.

Algunas funciones pueden ser incompatibles con las políticas de LinkedIn.

Precios de Kaspr

Free

Starter: 65 $ al mes por usuario

Empresa: 99 $ al mes por usuario

Organización: 99 $ al mes por usuario, con un mínimo de 5 usuarios, facturado anualmente.

Valoraciones y reseñas de Kaspr

G2: 4,4/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

7. Clearbit: la mejor para el enriquecimiento avanzado de datos

a través de Clearbit

Clearbit es una plataforma de inteligencia de clientes que ayuda a las empresas a recopilar y analizar datos sobre sus clientes y clientes potenciales. Utiliza diversas fuentes de datos, como registros públicos, redes sociales y tráfico web, para crear un perfil completo de cada cliente potencial.

Clearbit puede puntuar a sus clientes potenciales en función de su probabilidad de convertirse en clientes de pago. También le ayuda a segmentar a sus clientes en diferentes grupos según sus intereses, necesidades y comportamientos.

Las mejores funciones de Clearbit

Obtenga acceso a datos limpios, precisos y fiables.

Identifique sus clientes potenciales más adecuados en tiempo real y centre los esfuerzos de su equipo de ventas donde más importan.

Revele la intención de compra de los visitantes de su sitio web a través de la inteligencia IP.

Comprenda las empresas principales y las filiales para dirigir el cliente potencial adecuado al representante adecuado.

Limitaciones de Clearbit

La curva de aprendizaje para la mayoría de las funciones

Discrepancias ocasionales en los datos disponibles.

Precios de Clearbit

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Clearbit

G2: 4,4/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

8. UpLead: la mejor opción para la generación de clientes potenciales con objetivos específicos.

a través de UpLead

UpLead es un software de generación de clientes potenciales B2B y competidor de ZoomInfo que proporciona una gran base de datos de información de contacto empresarial verificada, junto con herramientas de inteligencia de ventas que le ayudarán a filtrar y orientar sus búsquedas.

La herramienta de verificación de correo electrónico de UpLead ayuda a garantizar que sus direcciones de correo electrónico sean precisas y estén actualizadas. De este modo, puede mejorar la capacidad de entrega de sus correos electrónicos y evitar enviar correos electrónicos a direcciones no válidas.

También cuenta con una herramienta de inteligencia competitiva para realizar el seguimiento de la actividad de sus competidores e identificar clientes potenciales. También puede utilizar esta herramienta para obtener más información sobre sus competidores, sus productos y sus servicios.

Las mejores funciones de UpLead

Cree una lista de clientes potenciales limpia que pueda conectar a sus herramientas de equipo de ventas.

Utilice más de 50 filtros de búsqueda para descubrir contactos y empresas que se ajusten a su perfil de comprador.

Conéctese con clientes potenciales reales y cualificados gracias a la verificación de correo electrónico en tiempo real.

Identifique y atraiga a los compradores que tienen intención de comprar mediante el análisis de datos de intención.

Limitaciones de UpLead

Inexactitudes en el título o la información laboral de algunos contactos.

Una curva de aprendizaje con la interfaz de usuario para usuarios.

Precios de UpLead

Free

Essentials : 99 $/usuario al mes

Más : 199 $/usuario al mes

Profesional: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de UpLead

G2: 4,7/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 70 opiniones)

9. Proxycurl: la mejor opción para el rastreo web y la extracción de datos.

a través de Proxycurl

Proxycurl es una plataforma API diseñada para ayudarte a crear y ampliar aplicaciones basadas en datos sobre personas y empresas sin necesidad de gestionar equipos de web scraping y ciencia de datos.

Sus capacidades de scraping integradas extraen datos de sitios web que no están fácilmente disponibles a través de API, encargándose del arduo trabajo de adquisición y procesamiento de datos.

Además, Proxycurl ofrece varias funciones para acceder a una gran cantidad de datos públicos sobre personas y empresas, incluidos perfiles, información de contacto, datos financieros de empresas, etc.

Las mejores funciones de Proxycurl

Capture datos actualizados sobre personas y empresas para impulsar sus productos de automatización de ventas y marketing.

Encuentre a la persona adecuada con la que hablar dentro de sus empresas objetivo con Role Lookup API Endpoint.

Extraiga perfiles de LinkedIn periódicamente y reciba alertas cuando un responsable de la toma de decisiones se incorpore a una nueva empresa o si una persona recibe una promoción a una posición de responsabilidad.

Limitaciones de Proxycurl

Algunos sitios web o bases de datos pueden restringir el acceso a través de herramientas de scraping, lo que hace que los datos no estén disponibles a través de Proxycurl.

Precios de Proxycurl

Precio único por adelantado: 4500 $.

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Proxycurl

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. LeadFuze: la mejor para la generación escalable de clientes potenciales.

a través de LeadFuze

LeadFuze es un software de generación de clientes potenciales basado en la nube que ayuda a los representantes de ventas y marketing a encontrar y establecer conexiones con clientes potenciales. Utiliza diversos métodos para recopilar datos sobre clientes potenciales, como el rastreo web y la agregación de datos.

LeadFuze puede puntuar los clientes potenciales en función de sus criterios de búsqueda para que pueda centrarse en los más prometedores. Además, la plataforma ofrece compatibilidad con firmas de correo electrónico que capturan clientes potenciales.

Las mejores funciones de LeadFuze

Cree listas de clientes potenciales y sincronícelas automáticamente con sus plataformas CRM y herramientas de divulgación.

Utilice la IA para introducir clientes potenciales en su plataforma CRM herramientas de flujo de trabajo y utilizarla como desencadenante para activar automáticamente campañas de divulgación.

Obtenga información completa sobre sus clientes potenciales, como su historial laboral, habilidades, formación universitaria y mucho más.

Desencadenante de campañas de divulgación multicanal con integraciones.

Limitaciones de LeadFuze

Límite bajo del tamaño de la lista

Tiene una curva de aprendizaje con la interfaz de usuario.

Precios de LeadFuze

Ilimitado: desde 397 $ al mes.

Escalabilidad: desde 147 $ al mes.

Personalizado

Valoraciones y reseñas de LeadFuze

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 90 opiniones)

Si bien las herramientas de gestión de datos son esenciales, considere cómo las plataformas de CRM y bases de datos como ClickUp pueden amplificar su impacto. Los CRM van más allá del almacenamiento de datos, ya que ofrecen información valiosa y flujos de trabajo optimizados.

ClickUp

ClickUp CRM ofrece un hub central para su recorrido de datos. Imagine ir más allá del almacenamiento de datos y poder analizarlos, obtener información útil y optimizar sus flujos de trabajo, todo ello en una plataforma fácil de usar para usuarios.

Calificado como el CRM número 1 del mundo por G2, ClickUp CRM le permite convertir a los clientes potenciales en clientes fieles. Optimice su embudo de ventas, personalice su alcance y vea cómo prospera su empresa con ClickUp.

La vista «Item Hubs» de ClickUp facilita la clasificación de documentos, paneles y pizarras por fecha, favoritos o «Creados por mí».

ClickUp es una herramienta excelente para la gestión de las relaciones con los clientes por varias razones:

Plataforma altamente personalizable: crea campos personalizados, automatizaciones y flujos de trabajo que se adapten a tu proceso de ventas y al recorrido del cliente.

Variedad de vistas: visualice y gestione las interacciones con sus clientes con más de diez vistas diferentes, incluyendo visualice y gestione las interacciones con sus clientes con más de diez vistas diferentes, incluyendo tableros Kanban de ClickUp , calendarios, diagramas de Gantt y listas.

Paneles personalizables: obtenga información valiosa sobre sus relaciones con los clientes con obtenga información valiosa sobre sus relaciones con los clientes con los paneles de ClickUp , que son totalmente personalizables. Úselos para realizar el seguimiento de métricas clave, como el valor del ciclo de vida del cliente, el tamaño medio de las transacciones y el progreso del proceso de ventas.

Obtenga una vista global del estado de los proyectos y las tareas pendientes de su equipo o departamento con los paneles de ClickUp 3. 0

ClickUp potencia los equipos de ventas al centralizar todo su flujo de trabajo en una sola plataforma. Desde el fomento de clientes potenciales y la gestión del proceso de ventas hasta la colaboración en acuerdos y la incorporación de clientes, los representantes de ventas pueden deshacerse de las dispersas bases de datos de Hojas de cálculo de Google y los correos electrónicos para pasar a un hub unificado.

También le permite crear la base de datos de clientes perfecta, ideal para almacenar y analizar datos sobre clientes potenciales y existentes, contactos y acuerdos. ClickUp también le permite añadir enlaces entre tareas, documentos y mucho más para realizar un seguimiento eficiente de su trabajo.

Descargar esta plantilla Mejora tus estrategias de CRM con la plantilla Simple CRM de ClickUp.

El CRM ClickUp incluso le permite asignar automáticamente tareas para cada fase de su proceso de ventas. Con sus actualizaciones de estado basadas en actividades, puede cambiar instantáneamente las prioridades y alertar a su equipo de ventas sobre en qué cuenta o perfil de cliente debe centrarse a continuación.

Vea y gestione rápidamente las automatizaciones activas e inactivas en todos los espacios con actualizaciones y descripciones de los usuarios.

Las mejores funciones de ClickUp CRM

Alinea los equipos de ventas y marketing hacia las mismas metas con datos compartidos y actualizaciones en tiempo real.

Obtenga información basada en datos con informes y elementos visuales fácilmente disponibles, que le guiarán hacia el éxito en sus relaciones con los clientes.

Supervise el valor de los clientes, el tamaño de las operaciones y mucho más con panorámicas de alto nivel.

Analice datos de fuentes externas con las integraciones de ClickUp y descubra tendencias y patrones ocultos para mejorar sus estrategias de captación de clientes.

Visualice su embudo de ventas, optimice los flujos de trabajo de los clientes y colabore con su equipo en las oportunidades.

Utilice plantillas de bases de datos predefinidas para gestionar y analizar datos, generar informes y planificar sus próximos pasos para conectar con sus clientes.

Limitaciones de ClickUp

Algunos nuevos usuarios señalan que la curva de aprendizaje es pronunciada.

Precios de ClickUp

Free

Unlimited: 7 $ al mes por usuario.

Empresa: 12 $ al mes por usuario.

Enterprise: Póngase en contacto para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3900 opiniones)

Aproveche el poder de los datos con las alternativas adecuadas a ZoomInfo.

Elegir el software de base de datos de clientes adecuado va más allá de la comparación de funciones; es necesario abordar las necesidades únicas de toda la organización. Proporcione a sus equipos de ventas y marketing las herramientas necesarias para ir más allá de las bases de datos de Excel e impulsar las relaciones con los clientes y los ingresos.

Existen muchos competidores excelentes de Zoominfo, así que tenga en cuenta todas las ventajas y desventajas antes de tomar una decisión. Evite conformarse con soluciones de inteligencia de ventas inconexas y dé prioridad a una plataforma que consolide sus datos, proporcione visualizaciones detalladas y fomente una colaboración fluida.

Pruebe ClickUp gratis hoy mismo.