Las 10 mejores alternativas a Pipefy para automatizar tus procesos

Hubo un tiempo en que todos los procesos empresariales requerían trabajo manual y apenas existía tecnología para facilitarlos. Luego llegó la era de las empresas gestión de procesos (BPM), que ayudan a racionalizar y visualizar los flujos de trabajo dentro de una organización.

En la era de la IA y la automatización, en la que los nuevos flujos de trabajo se han convertido en un elemento clave de la gestión de procesos plataformas de automatización como Pipefy han surgido para ayudarnos a poner en piloto automático muchos procesos que requieren mucho trabajo. Estas herramientas nos liberan del trabajo repetitivo para que podamos centrarnos en actividades más estratégicas.

Sin embargo, Pipefy no es para todos: algunos prefieren una interfaz más fácil de usar y sólidas capacidades de integración, mientras que otros buscan una plataforma de automatización de flujos de trabajo más rentable.

Hemos hecho el trabajo de detective por usted y hemos elaborado una práctica lista de las 10 mejores alternativas a Pipefy para gestionar y automatizar sus procesos.

Vamos a desglosar las características respectivas de las herramientas, señalar algunas limitaciones, y arrojar luz sobre sus planes de precios para ayudarle a elegir el más adecuado para su negocio.

¿Qué es Pipefy?

Vía: Pipefy Pipefy es una plataforma impulsada por IA que permite a las organizaciones diseñar, automatizar y gestionar flujos de trabajo para lograr una eficiencia óptima y productividad del equipo .

Con su interfaz intuitiva y sus capacidades de IA generativa, crear flujos de trabajo personalizados es tan fácil como chatear y requiere cero conocimientos de codificación Sólo tienes que enviar un mensaje a su chatbot explicando cómo quieres que sea tu flujo de trabajo, y la IA se encarga del resto.

Pipefy puede automatizar una amplia gama de procesos empresariales, pero es más eficaz en racionalización de RRHH tI y operaciones de adquisición .

¿Qué debería buscar en las alternativas a Pipefy?

Pipefy ha ganado prominencia en el mundo de la automatización de procesos empresariales principalmente debido a su conjunto único de características que hacen que sea muy fácil de usar. Por lo tanto, lo que usted quiere en sus alternativas Pipefy también debe servir a las siguientes características en el plato:

Capacidades de IA: La alternativa debe tener capacidades impulsadas por IA, especialmente generativas, paraagilizar el proceso de automatización del flujo de trabajo Interfaz sin código: No todo el mundo es aficionado a la programación, por lo que su alternativa a Pipefy debería permitirle crear flujos de trabajo automatizados personalizados sin necesidad de programación Optimización de procesos basada en datos: La herramienta debe ser capaz de optimizar los flujos de trabajo basándose en datos históricos para maximizar la eficiencia Seguridad: Cuando se automatiza un proceso de negocio, es importante asegurarse de que nadie más pueda manipularlo. Por lo tanto, la seguridad de nivel empresarial también debe ser una prioridad al evaluar sus alternativas Pipefy Integraciones: La herramienta de automatización de procesos es tan eficaz como el número de herramientas y servicios externos con los que se puede integrar, por lo que también debería formar parte de sus criterios de selección

10 mejores alternativas a Pipefy para usar en 2024 y más allá

Hemos preparado esta lista de alternativas a Pipefy después de tamizar a través de docenas de herramientas de automatización del flujo de trabajo y plataformas disponibles en el mercado. Le explicaremos qué ofrecen, de qué carecen, sus precios y, lo más importante, cómo pueden mejorar sus flujos de trabajo. Empecemos 😎

Vea y gestione rápidamente las automatizaciones activas e inactivas en todos los espacios con actualizaciones y descripciones de los usuarios

ClickUp es una

con capacidades de automatización de flujos de trabajo increíblemente potentes que la convierten en una gran alternativa a Pipefy. Su funcionalidad de automatización, Automatizaciones ClickUp clickUp Automations incluye más de 100 plantillas de automatización predefinidas para que pueda empezar a utilizarlas en un abrir y cerrar de ojos. ⏰

Los flujos de trabajo automatizados que cree en ClickUp se pueden vincular a sus Tareas de ClickUp y proyectos para marcar automáticamente las tareas como realizadas, crear nuevas tareas, actualizar el estado de los proyectos, cambiar los asignados y las prioridades, y mucho más.

Por ejemplo, puede crear un flujo de trabajo automatizado personalizado que se active cuando una tarea específica de su proyecto sea marcada como realizada por usted o por cualquiera de los miembros de su equipo. Una vez puesto en marcha, el flujo de trabajo automatizado puede crear y asignar nuevas tareas por sí mismo o actualizar el estado del proyecto. De este modo, no tendrá que seguir y actualizar manualmente el progreso de su proyecto a medida que se completen las diferentes tareas.

Personalice sus automatizaciones de tareas con ClickUp

Puede agilizar aún más la gestión del flujo de trabajo combinando sus tareas y automatizaciones con ClickUp AI la práctica plataforma Herramienta de IA. La IA puede crear subtareas individuales automáticamente sin tu intervención, basándose en las descripciones de las tareas y en los comentarios dejados por tus compañeros de equipo.

Las mejores características de ClickUp

Automatizaciones sin código para crear y asignar tareas, establecer fechas de vencimiento y prioridades, actualizar el estado de tareas y proyectos, etc

más de 100 plantillas de automatización predefinidas

Capacidades de IA generativa para la creación automatizada de tareas

Defina condiciones personalizadas para todas sus automatizaciones

Integraciones con más de 100 herramientas y servicios

Interfaz de usuario extremadamente bien diseñada e intuitiva

Limitaciones de ClickUp

Puede resultar un poco abrumador al principio para los nuevos usuarios

Los campos de automatización podrían ser más dinámicos

Precios de ClickUp

**Gratis para siempre

Ilimitado: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Empresas: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresas: Consultar precios

Consultar precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por espacio de trabajo

todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.000 opiniones)

4,7/5 (más de 9.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (3,900+ opiniones)

2. Proceso Calle

Vía: Proceso.st Para el flujo de dinero, está Wall Street. Para el flujo de trabajo, está Process Street 🛣️

Bromas aparte, Process Street es otra plataforma de automatización de flujos de trabajo sin código y alternativa a Pipefy con características para hacer tu trabajo (y tu vida) más fácil. Tiene plantillas prediseñadas para procesos de negocio estándar que te ayudarán a empezar a automatizar tus flujos de trabajo en un santiamén.

Process Street también hace alarde de unas capacidades de IA impresionantes. Por ejemplo, su generador de flujos de trabajo puede crear un nuevo flujo de trabajo en cuestión de segundos basándose en el título y la descripción que especifiques. También puede leer documentos y extraer los datos necesarios para realizar las acciones de un flujo de trabajo. Si es necesario, la IA puede incluso crear y enviar correos electrónicos como parte de un flujo de trabajo automatizado.

Por último, Process Street proporciona análisis y datos sobre todos sus flujos de trabajo en un panel de control intuitivo. Esto le permite tomar decisiones basadas en datos con respecto a los KPI y evaluar el rendimiento de varios procesos y miembros del equipo.

Las mejores características de Process Street

Generador de flujos de trabajo basado en IA

Análisis inteligente de documentos basado en IA

Automatizaciones sin código

Datos y análisis para todos los flujos de trabajo

Plantillas prediseñadas para flujos de trabajo comunes

Limitaciones de Process Street

La navegación puede resultar algo confusa

Se podría mejorar la organización de las funciones

Precios de Process Street

Inicio: $100/mes

$100/mes **Profesional:415 $/mes

Empresa: 1.660 $/mes

Valoraciones y reseñas sobre Process Street

G2: 4,6/5 (más de 380 opiniones)

4,6/5 (más de 380 opiniones) Capterra: 4,7/5 (más de 600 opiniones)

3. Kissflow

Vía: Kissflow Kissflow se enorgullece de su proceso de 3 pasos para crear y automatizar cualquier tipo de flujo de trabajo. El proceso consiste en:

Creación de un formulario con campos personalizados para su flujo de trabajo Definir su flujo de trabajo (es decir, lo que ocurre cuando se envía el formulario) Aplicar los permisos necesarios para publicar el formulario y el flujo de trabajo

Diseñe los formularios con la ayuda de un constructor de formularios de arrastrar y soltar y personalice los flujos de trabajo mediante una representación visual, eliminando la necesidad de codificación. El envío de un formulario desencadena un flujo de trabajo específico asociado a él, que tiene como resultado la realización de la acción definida en él. ✅

Como puede ver, el mecanismo de automatización de Kissflow es un poco diferente de otros herramientas de automatización del flujo de trabajo en este caso, se define un evento desencadenante y, a continuación, la(s) acción(es) consecuente(s). Su funcionalidad se centra principalmente en la automatización de procesos que requieren el envío de un formulario.

Kissflow mejores características

Centrado en la automatización de procesos que implican el envío de formularios

Personalización visual de flujos de trabajo sin código

Generador de formularios de arrastrar y soltar

Datos y análisis para evaluar el rendimiento de todos los flujos de trabajo

Integraciones con las principales herramientas y servicios de terceros

Plantillas de automatización predefinidas para la gestión de proyectos

Limitaciones de Kissflow

Algunos usuarios han informado de problemas con la atención al cliente

Puede ser un poco difícil de navegar y configurar en comparación con otras alternativas Pipefy

Precios de Kissflow

Básico: Comienza en $1,500/mes

Comienza en $1,500/mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas sobre Kissflow

G2: 4.3/5 (500+ opiniones)

4.3/5 (500+ opiniones) Capterra: 3.9/5 (30+ opiniones)

4. Kintone

Vía: Kintone Kintone es más bien un mapeo de procesos y software de visualización que una plataforma dedicada a la automatización del flujo de trabajo. Dicho esto, es perfectamente capaz de automatizar recordatorios, aprobaciones y transferencias de tareas entre miembros del equipo.

La herramienta viene con un constructor de flujos de trabajo de arrastrar y soltar que puede utilizar para diseñar flujos de trabajo desde cero y establecer reglas para automatizar varias partes del flujo de trabajo.

También puede definir procesos de aprobación en varios pasos para sus flujos de trabajo si lo desea, y gracias a las integraciones de terceros, sus flujos de trabajo pueden automatizar las acciones de muchas aplicaciones y servicios empresariales.

Las mejores características de Kintone

Visualización y gestión de procesos

Recordatorios, traspasos de tareas y aprobaciones automatizados

Integración con servicios y herramientas de terceros

Interfaz fácil de usar con creador de flujos de trabajo de arrastrar y soltar

Aprobaciones en varios pasos para cada flujo de trabajo

Limitaciones de Kintone

La interfaz de usuario no es muy ágil

No se pueden enviar correos electrónicos y mensajes de texto automatizados

Precios de Kintone

24 $/mes por usuario (mínimo cinco usuarios, es decir, 120 $/mes)

Valoraciones y reseñas de Kintone

G2: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

4,6/5 (más de 200 opiniones) Captura: 4/5 (3 opiniones)

5. ProcessMaker

Vía: ProcessMaker ProcessMaker combina IA generativa con capacidades de Procesamiento Inteligente de Documentos (PID) y un motor de toma de decisiones para ayudar a su equipo a dar rienda suelta a la "Hiperproductividad" Como muchas otras alternativas a Pipefy, incluye plantillas para ayudarle a configurar sus procesos rápidamente.

El principal argumento de venta de la herramienta es su capacidad para extraer el contenido necesario de los documentos (facturas, contratos, correos electrónicos, etc.) y tomar decisiones basadas en la información extraída. De este modo, su motor de toma de decisiones elimina eficazmente la necesidad de secuencias de comandos.

En otras palabras, ProcessMaker puede tomar decisiones automáticamente y ejecutarlas fuera del flujo de trabajo para el que de otro modo tendría que escribir scripts en varios lenguajes de programación. 🧑‍💻

Por último, su IA generativa le permite construir sus procesos simplemente describiendo su flujo de trabajo deseado.

Las mejores características de ProcessMaker

Creación de procesos sin código

Procesamiento inteligente de documentos (IDP) basado en IA

IA generativa para la creación rápida de procesos

Motor de toma de decisiones basado en IA

Plantillas de procesos predefinidas para flujos de trabajo de gestión de proyectos

Datos y análisis para todo tipo de procesos empresariales

Limitaciones de ProcessMaker

La documentación puede ser un poco anticuada

La interfaz de usuario puede ser un poco difícil de navegar para los usuarios no expertos en tecnología

Precios de ProcessMaker

Plataforma: $1,475/mes

$1,475/mes Pro: Precios disponibles bajo petición

Precios disponibles bajo petición Enterprise+: Precios disponibles bajo petición

Valoraciones y reseñas de ProcessMaker

G2: 4,3/5 (más de 280 opiniones)

4,3/5 (más de 280 opiniones) Capterra: 4,7/5 (más de 170 opiniones)

6. Creatio

Vía: Creatio Uno de los diseños más impecables software de flujo de trabajo de nuestra lista, Creation destaca por combinar a la perfección las funciones de CRM y automatización del flujo de trabajo, eliminando la necesidad de utilizar dos herramientas distintas.

Esta plataforma sin código permite crear flujos de trabajo automatizados a través de una intuitiva interfaz de usuario de arrastrar y soltar. Puede definir reglas para automatizar varias partes de su flujo de trabajo e incluir aprobaciones para garantizar que un paso concreto se ejecute sólo después de que usted o su equipo lo hayan aprobado.

Creatio también ofrece información para ayudarle a evaluar el rendimiento de todos sus flujos de trabajo y optimizarlos en aras de la eficiencia.

Creatio mejores características

Combinación dePlataforma CRM y un software de automatización de flujos de trabajo

Automatización y diseño de flujos de trabajo sin código, arrastrando y soltando

Aprobaciones para determinadas partes del flujo de trabajo

Interfaz intuitiva y bien diseñada

Análisis de todos los procesos

Limitaciones de Creatio

Las funciones de automatización no son muy completas

Las licencias de usuario son un poco restrictivas e inflexibles

Precios de Creatio

**Crecimiento:25 $/mes por usuario

**Empresa:55 $/mes por usuario

Ilimitado: 85 $/mes por usuario

Creatio valoraciones y comentarios

G2: 4,6/5 (más de 230 opiniones)

4,6/5 (más de 230 opiniones) Capterra: 4.8/5 (19 opiniones)

7. Monday.com

Vía: Lunes.com Monday.com se autodenomina el "SO del trabajo" porque tiene funciones para casi cualquier aspecto de la gestión empresarial y de proyectos. Más concretamente, su Centro de automatización cuenta con un sencillo proceso de tres pasos para crear un flujo de trabajo automatizado:

Definir un desencadenante (fecha, cambio de estado, creación de un elemento, etc.) Seleccione una condición (los criterios que debe cumplir el evento desencadenante) Seleccione la acción que debe realizarse tras el evento desencadenante

También puede crear flujos de trabajo automatizados de varios pasos que realicen varias acciones o se activen cuando se cumplan varias condiciones. Si desea omitir gran parte del proceso explicado anteriormente, elija plantillas de automatización pre-construidas, conocidas como recetas en Monday.com.

Las mejores características de Monday.com

Interfaz intuitiva y sin código

Automatizaciones multipaso

Recetas de automatización pre-construidas

Integración de flujos de trabajo en proyectos de Monday.com y cuentas CRM

más de 100 integraciones para conectar con herramientas de gestión de proyectos

Limitaciones de Monday.com

Puede ser un poco complejo para navegar inicialmente en comparación con otro software de gestión de proyectos

La pantalla principal no es muy personalizable

Precios de Monday.com

**Gratis para siempre

Básico: $8/mes por usuario (mínimo tres usuarios)

$8/mes por usuario (mínimo tres usuarios) Estándar: $10/mes por usuario

$10/mes por usuario **Profesional:$16/mes por usuario

Empresa: Precio disponible previa solicitud

todos los precios se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2: 4,7/5 (8.600+ opiniones)

4,7/5 (8.600+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,300+ opiniones)

8. Asana

Vía: Asana Asana es otra herramienta de trabajo y gestión de tareas y productividad con amplias capacidades de automatización del flujo de trabajo, lo que la convierte en una prometedora alternativa a Pipefy. Le da una buena ventaja con 80 + pre-construidos plantillas de flujo de trabajo y un montón de plantillas de tareas que te ayudarán a crear fácilmente tareas vinculadas a tu flujo de trabajo. 😎

El software viene con una característica única "Bundles", que agrupa plantillas de tareas, reglas de automatización, campos de formulario y secciones para que puedan aplicarse a múltiples proyectos simultáneamente (no encontrará esto en la mayoría de los Alternativas a Asana ).

Por último, los paneles de informes de Asana proporcionan una visión visualmente rica del rendimiento de tus flujos de trabajo.

Las mejores características de Asana

más de 80 plantillas de automatización prediseñadas

Plataforma sin código

Paquetes para aplicar flujos de trabajo automatizados a múltiples proyectos

Vincula flujos de trabajo a proyectos y tareas

Paneles de informes con análisis

Limitaciones de Asana

Puede ser un poco abrumador al principio

Algunas automatizaciones e integraciones están bloqueadas detrás del plan Enterprise más caro

Precios de Asana

Básico: Gratis para siempre

Gratis para siempre **Premium:$10.99/mes por usuario

Empresa: $24.99/mes por usuario

$24.99/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios Empresa+: Contactar para precios

todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4.3/5 (9,500+ opiniones)

4.3/5 (9,500+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (12,200+ opiniones)

9. Cómo lo hacemos

Vía: Cómo lo hacemos Way We Do está orientado principalmente a ayudarle a gestionar y visualizar los procesos empresariales.

Tiene algunas capacidades básicas de automatización relacionadas con tareas recurrentes, enrutamiento de tareas entre miembros del equipo y recordatorios automatizados. Pero si necesita automatizaciones más avanzadas basadas en disparadores, tendrá que integrar Way We Do con Microsoft Power Automate para ampliar su funcionalidad.

Way We Do mejores características

Recordatorios y notificaciones automáticas

Enrutamiento automático de tareas entre los miembros del equipo

Posibilidad de configurar tareas recurrentes

Integración con Microsoft Power Automate

Informes y análisis de todos los flujos de trabajo

Así hacemos las limitaciones

No es una plataforma dedicada a la automatización de flujos de trabajo; funciones de automatización limitadas

Sólo se pueden añadir usuarios de 10 en 10

Precios de Way We Do

Entrada: 99 $/mes (a partir de 10 usuarios)

99 $/mes (a partir de 10 usuarios) Empresas: Consultar precios

Valoraciones y reseñas de Way We Do

G2: 4.4/5 (10 opiniones)

4.4/5 (10 opiniones) Capterra: 4.9/5 (9 opiniones)

10. Workato

Vía: Workato Workato es una completa plataforma de automatización de flujos de trabajo que combina la potencia de IA con la automatización . Dispone de una enorme biblioteca de más de 1.200 conectores preconstruidos para integrar sus distintas aplicaciones y servicios mediante una interfaz de arrastrar y soltar. A continuación, le permite automatizarlos fácilmente con la ayuda de la IA.

Gracias a la IA generativa y Workbot GPT, Workato le permite crear automatizaciones utilizando comandos de lenguaje natural. Va un paso más allá al permitirle configurar sus propios chatsbots personalizados para automatizar flujos de trabajo.

Otro aspecto destacado de Workato es su colección de recetas de automatización preconstruidas. Cuenta con más de 500.000 recetas que atienden a diversas necesidades y procesos empresariales, ¡lo que lo sitúa en una liga propia! 🏆

Workato mejores características

Automatización del flujo de trabajo impulsada por IA con indicaciones en lenguaje natural

Chatbots personalizados para la automatización del flujo de trabajo

más de 1.200 integraciones y conectores

más de 500.000 recetas de automatización predefinidas

Interfaz de arrastrar y soltar para crear flujos de trabajo

Limitaciones de Workato

Puede ser un poco complejo para nuevos usuarios

Falta soporte nativo para Java y Python

Precios de Workato

Disponible a petición

Valoraciones y reseñas de Workato

G2: 4.7/5 (370+ opiniones)

4.7/5 (370+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (50+ opiniones)

Maximiza la productividad de tu equipo con la mejor alternativa a Pipefy

Si todavía no sabes qué alternativa a Pipefy elegir para gestionar y automatizar tus flujos de trabajo, aquí tienes nuestra mejor elección: pipefy

Con la ayuda de la IA, ClickUp puede automatizar y agilizar la gestión de proyectos y tareas, la creación de documentos, la programación, los recordatorios y muchas otras partes de sus operaciones. De hecho, puede convertirse en una ventanilla única para gestionar y automatizar casi cualquier proceso empresarial en unos pocos clics.

Lo mejor de todo es que puede empezar a utilizarlo GRATIS, así que regístrate ¡y consigue una productividad como nunca antes! 🤩