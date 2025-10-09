Die 12 besten Software-Tools für Meeting-Protokolle – für umsetzbare und gut organisierte Notizen

Wenn ein Meeting endet, bestehen Ihre Notizen meist aus halbfertigen Sätzen, Elementen ohne Eigentümer und einer Erinnerung an die Nachverfolgung … durch Sie selbst.

Wenn Sie für die Organisation zuständig sind, kennen Sie diese Situation nur zu gut.

Deshalb brauchen Sie eine Software für Meeting-Protokolle.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die besten Software-Lösungen für Protokolle von Meetings vor. Los geht’s! 💪🏼

Die besten Software-Tools für Meeting-Protokolle auf einen Blick

Wir haben Tools für das Meeting-Management zusammengestellt, die Ihre Notizen von chaotisch zu organisiert verwandeln, damit Sie später nicht das Chaos beseitigen müssen. 🧼

Tool Am besten geeignet für Die besten Features Preise ClickUp KI-gestützte Meeting-Notizen und Workflow-Management Teamgröße: Ideal für Einzelpersonen, Start-ups und Unternehmen AI Notetaker, ClickUp-Zusammenfassungen, Kalender-/Aufgabensynchronisierung, Docs-Integration, Zoom- und Meet-Start Für immer kostenlos; Benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen verfügbar Fellow Strukturierte Meeting-Workflows Teamgröße: Ideal für Führungskräfte und kleine bis mittelgroße Teams Nachverfolgung von Aktionspunkten, gemeinsame Tagesordnung, Meeting-Analysen, Tool-Integrationen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 11 $/Monat Fireflies.ai Präzise Unterhaltungsaufzeichnung Teamgröße: Ideal für Remote-Teams und inhaltsorientierte Fachleute Transkription, intelligente Suche, Soundbites, Ask Fred KI-Assistent Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat Avoma Konversationsanalyse für Verkaufsgespräche Teamgröße: Ideal für B2B-Vertriebsteams und Revenue Operations Deal-Einblicke, KI-Bewertung, Snippets, Coaching-Tools, CRM-Synchronisierung Ab 29 $/Monat pro Aufzeichnungsgerät tl;dv Teile wichtige Meeting-Momente Teamgröße: Ideal für Produkt-, Support- und Schulungs-Teams Intelligente Ausschnitte, mehrsprachige Protokolle, KI-gestützte Nachverfolgung von Themen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat Otter.ai Teilnahme an Meetings in Echtzeit Größe des Teams: Ideal für hybride Teams und Barrierefreiheit Live-Transkripte, Otter Chat, Folien-Synchronisierung, OtterPilot Multipresence Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Monat Fathom CRM-Workflow-AutomatisierungMitgliederzahl: Ideal für Agenturen, Berater und Vertriebsmitarbeiter KI-Zusammenfassungen, CRM-Synchronisierung, wichtige Momente im Gespräch, Keyword-Nachverfolgung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat Grain Gewinnung von Kundenerkenntnissen Teamgröße: Ideal für Teams für Kundenerfolg und Forschung Highlights, Zeitleisten der Redner, teilbare Clips, Entfernung von Füllwörtern Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat Jamie Datenschutzbewusste Teams Größe des Teams: Ideal für Rechts-, Finanz- und Compliance-Teams Lokale Verarbeitung, keine Cloud-Bots, Bildschirmaufzeichnung, themenbezogene Notizen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für kostenpflichtige Tarife MeetGeek Analyse der Meeting-Leistung Teamgröße: Ideal für prozessorientierte und datengesteuerte Teams Engagement-Metriken, Meeting-Scorecards, benutzerdefinierte Dashboards Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat Sembly Automatisiertes Aufgabenmanagement Teamgröße: Ideal für operative und funktionsübergreifende Teams Nachverfolgung von Aktionselementen, intelligente Zusammenfassungen, Automatisierung von Erinnerungen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat MeetingKing Formelle Dokumentationsstandards Teamgröße: Ideal für Governance- und Board-Meetings GenehmigungsWorkflows, formelle Vorlagen, revisionssichere Protokolle, Nachverfolgung der Teilnehmer Ab 9,95 $/Monat für Einzelpersonen

💬 Meetings laufen schnell ab – KI hilft Ihnen, den Überblick zu behalten. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie KI nutzen können, um Meeting-Notizen automatisch aufzuzeichnen, zusammenzufassen und zu organisieren.

Worauf sollten Sie bei einer Software für Protokolle von Meetings achten?

Die Wahl der richtigen Software kann Ihre Meetings produktiver und besser organisiert machen. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei einer Software für Meeting-Protokolle achten sollten:

Sofortige Transkription: Erfassen Sie jede Diskussion präzise mit KI-gestützter Echtzeit-Transkriptionstechnologie

Benutzerdefinierte Vorlagen: Erstellen Sie einheitliche, markenspezifische Notizen mit anpassbaren Erstellen Sie einheitliche, markenspezifische Notizen mit anpassbaren Vorlagen für verschiedene Meeting -Typen

Tool-Integration: Nahtlose Verbindung zu Plattformen wie Zoom, Slack oder Google Kalender für reibungslose Workflows

Live-Zusammenarbeit: Ermöglichen Sie die Bearbeitung von Notizen in Echtzeit gemeinsam mit den Teilnehmern der Meetings, um die Teamarbeit zu verbessern

Sicherheit der Daten: Stellen Sie sicher, dass sensible Informationen sicher bleiben – dank SOC 2 Typ II- oder DSGVO-Konformität

Nachverfolgung von Aufgaben: Weisen Sie Aufgaben zu und überwachen Sie diese mit automatischen Erinnerungen, um die Verantwortlichkeiten sicherzustellen

Protokollarchiv: Speichern und rufen Sie vergangene Speichern und rufen Sie vergangene Protokolle der Meetings mühelos über ein durchsuchbares, übersichtliches Archiv ab

🧠 Wissenswertes: Trotz des Namens bezieht sich „Minutes“ nicht auf die Minuten einer Uhr. Das Wort stammt von der lateinischen Redewendung minuta scriptura ab, was „kleine Notizen“ oder „Details“ bedeutet.

Die beste Software für Meeting-Protokolle

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Hier finden Sie eine Übersicht der besten tools, die Ihnen helfen, jede Unterhaltung festzuhalten, zu organisieren und darauf zu reagieren. 💬

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Meeting-Notizen und Workflow-Management)

Notieren Sie sich smarter mit dem KI-Notiz-Tool von ClickUp Nutzen Sie den KI-Notiz-Assistenten von ClickUp, um Schlüssel-Erkenntnisse festzuhalten und Aktionselemente in Echtzeit zu generieren

ClickUp, die Alleskönner-App für die Arbeit, macht jedes Meeting zu einem übersichtlichen, nachverfolgbaren Teil Ihres Workflows, damit Entscheidungen nicht in Vergessenheit geraten und nächste Schritte nicht in jemandes Notizbuch versinken.

Den Anfang macht ClickUp Meetings, das Tools vereint, mit denen Sie Notizen festhalten, organisieren und nachverfolgen können.

Verwandeln Sie jede Unterhaltung in konkrete Maßnahmen

🎥 Wünschen Sie sich einen Assistenten für Ihre Meetings? Mit dem Notiz-Tool von ClickUp können Sie das hektische Notieren hinter sich lassen – kommen Sie einfach vorbei, chatten Sie und überlassen Sie die Details Ihrem neuen KI-Helfer! Sehen Sie sich an, wie das funktioniert.

Beginnen wir mit dem ClickUp AI Notetaker. Er nimmt an Ihren Meetings teil, zeichnet die Unterhaltung auf und erstellt übersichtliche, strukturierte Zusammenfassungen.

Angenommen, Ihre Produkt- und Marketingteams treffen sich, um die Zeitleisten für die Markteinführung festzulegen. Die KI transkribiert die Diskussion, hebt Entscheidungen wie „endgültiger Anzeigentext muss bis Mittwoch geprüft werden“ hervor und schlägt automatisch vor, diese Aufgabe dem Leiter des Inhalts zuzuweisen.

Der ClickUp AI Notetaker geht über die reine Transkription hinaus. Er erfasst wichtige Erkenntnisse, identifiziert Entscheidungen und Aktionselemente und kann diese sogar in Aufgaben für die richtigen Personen umwandeln – so fließen Meetings direkt in die Umsetzung ein, anstatt nur dokumentiert zu werden.

Erstellen Sie Aktionselemente und richten Sie Erinnerungen direkt aus den Notizen ein

Die Software funktioniert zudem plattformübergreifend mit Zoom, Google Meet und Microsoft Teams, sodass Sie Notizen erfassen, zusammenfassen und organisieren können, egal wo sich Ihr Team trifft.

Fragen Sie ClickUp Brain, um vergangene Notizen zu Meetings oder zugehörige Details zu Projekten sofort zu finden

Nach dem Meeting können Sie ClickUp Brain, den integrierten KI-Assistenten, nutzen, um mithilfe natürlicher Sprache sofort alle vergangenen Notizen, Aufgaben und Dokumente zu durchsuchen. Finden Sie schnell vergangene Entscheidungen, Verpflichtungen oder Hintergründe für laufende Projekte – kein mühsames Durchsuchen von Ordnern oder endloses Scrollen mehr.

Wenn beispielsweise jemand auf eine Kundenbeschwerde verweist, die vor zwei Wochen besprochen wurde, können Sie ClickUp Brain bitten, die letzte Notiz zu finden, in der sie erwähnt wurde, oder den Speicherort der Aufgabe zu ermitteln, die zu ihrer Lösung erstellt wurde.

Überprüfen Sie KI-generierte Notizen zu Meetings in ClickUp Docs

Die Meeting-Ergebnisse aus dem KI-Notetaker werden in einem privaten ClickUp-Dokument gespeichert. Sie können dieses Dokument öffnen, verwandte Elemente gruppieren, Teamkollegen markieren, Fälligkeitsdaten anpassen oder Aufgaben mit Ihren Listen und Spaces verknüpfen.

Wenn im Protokoll beispielsweise „Kunden-Kickoff planen“ steht, können Sie dies in einen Abschnitt im Dokument mit dem Titel „Aufgaben zum Kunden-Kickoff“ verschieben, den Kundenbetreuer daneben taggen und sicherstellen, dass es in Ihrer Liste „Kundenprojekte“ aufgeführt wird.

Im Gegensatz zu eigenständigen Besprechungstools verknüpft ClickUp Besprechungsnotizen, Aktionspunkte und Nachverfolgungen nativ mit Ihren bestehenden Projekten, Aufgaben und Workflows. Sie müssen keine Notizen oder Erinnerungen mehr in Ihre Aufgabenliste kopieren – alles ist bereits verknüpft und nachverfolgbar.

Optimieren Sie wiederkehrende Synchronisierungen mit der Vorlage für Meeting-Protokolle

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle für Ordnung in Ihren Meetings

Um Ihnen die Arbeit noch weiter zu erleichtern, bietet Ihnen die ClickUp-Vorlage für Besprechungsprotokolle ein gebrauchsfertiges Layout, das speziell für wiederkehrende Teambesprechungen entwickelt wurde. Es enthält Abschnitte für Teilnehmer, Tagesordnung, wichtige Entscheidungen und Aktionspunkte.

Wenn Sie beispielsweise alle zwei Wochen funktionsübergreifende Synchronisierungen durchführen, können Sie die Vorlage jedes Mal duplizieren und im Laufe des Meetings die aktuellen Informationen eintragen. Jedes von Ihnen erfasste Element kann mit einer Aufgabe verknüpft oder einem Team-Mitglied zugewiesen werden, sodass sich leichter nachverfolgen lässt, was vereinbart wurde und wer wofür verantwortlich ist.

Die besten Features von ClickUp

Verwalten Sie Ihren gesamten Tag von einem Ort aus: Führen Sie die Synchronisierung von Meetings und Aufgaben im Führen Sie die Synchronisierung von Meetings und Aufgaben im ClickUp-Kalender durch, planen Sie Ihren Zeitplan effizient und erhalten Sie intelligente Vorschläge für Folgeaktionen

Weniger schreiben und schneller handeln: Lassen Sie ClickUp Brain Aufgaben zusammenfassen, Beschreibungen ergänzen und Aktualisierungen auf Basis des Meeting-Kontexts entwerfen

Nehmen Sie an Meetings teil, ohne das Tool zu wechseln: Starten Sie Zoom-, Google Meet- oder Microsoft Teams-Anrufe von überall in Ihrer ClickUp-Workspace aus

Halten Sie Unterhaltungen mit der Arbeit verknüpft: Nutzen Sie Nutzen Sie den ClickUp-Chat , um Updates zu teilen, Entscheidungen zu treffen und zusammenzuarbeiten, ohne den Kontext aus den Augen zu verlieren

Schnelle Kontextinformationen aufzeichnen und freigeben: Erstellen Sie mit Erstellen Sie mit ClickUp Clips kurze Bildschirmaufnahmen für Walkthroughs, Updates oder Nachfassaktionen, für die kein vollständiges Meeting erforderlich ist.

Verwandeln Sie Aufzeichnungen in durchsuchbare Transkripte: Lassen Sie ClickUp Brain Clips und Meetings transkribieren, damit Sie Diskussionen nachlesen können, ohne sich die Aufzeichnung erneut ansehen zu müssen

Einschränkungen von ClickUp

Die Lernkurve kann steil sein, besonders wenn Sie mit der Hierarchie der ClickUp-Aufgaben und den Features noch nicht vertraut sind

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.250 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.470 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese Bewertung auf Reddit sagt eigentlich schon alles:

Ihr Docs-System hat still und leise den Großteil unserer Arbeit mit Google Docs ersetzt. Alles läuft einfach besser, wenn unsere Dokumentation am selben Ort wie unsere Projekte gespeichert ist. […] Bei ClickUp Brain war ich zunächst skeptisch, es wirkte einfach wie eine weitere KI-Spielerei. Aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben erspart, besonders wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen muss. Nicht perfekt, aber hilfreich, wenn ich total überlastet bin. Die KI-Notiz-Feature war die echte Überraschung. Früher gingen uns nach Meetings so viele Elemente verloren, aber jetzt erfasst sie Alles und weist Aufgaben automatisch zu. Die Nachverfolgung ist spürbar besser geworden.

Ihr Docs-System hat still und leise den Großteil unserer Arbeit mit Google Docs ersetzt. Alles läuft einfach besser, wenn unsere Dokumentation am selben Ort wie unsere Projekte gespeichert ist. […] Bei ClickUp Brain war ich zunächst skeptisch, es wirkte einfach wie eine weitere KI-Spielerei. Aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben erspart, besonders wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen muss. Nicht perfekt, aber hilfreich, wenn ich total überlastet bin. Die KI-Notiz-Feature war die echte Überraschung. Früher gingen uns nach Meetings so viele Elemente verloren, aber jetzt erfasst sie alles und weist Aufgaben automatisch zu. Die Nachverfolgung ist spürbar besser geworden.

📮ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings empfinden 12 % der Befragten Meetings als überfüllt, 17 % sagen, dass sie zu lange dauern, und 10 % halten sie größtenteils für unnötig. In einer weiteren ClickUp-Umfrage gaben 70 % der Befragten zu, dass sie gerne einen Stellvertreter oder Bevollmächtigten zu den Meetings schicken würden, wenn sie könnten. Der integrierte KI-Notetaker von ClickUp kann Ihr perfekter Stellvertreter bei Meetings sein! Lassen Sie die KI alle wichtigen Punkte, Entscheidungen und Aktionselemente erfassen, während Sie sich auf wertschöpfendere Arbeiten konzentrieren. Dank automatischer Besprechungszusammenfassungen und der von ClickUp Brain unterstützten Aufgabenerstellung verpassen Sie nie wieder wichtige Informationen – selbst wenn Sie nicht an einem Meeting teilnehmen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Features zum Besprechungsmanagement von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um satte 50 %!

2. Fellow (Am besten geeignet für strukturierte Meeting-Workflows)

via Fellow

Fellow wurde für Teams entwickelt, die von Anfang bis Ende organisierte und produktive Meetings durchführen möchten.

Besonders nützlich ist die Möglichkeit zur Nachverfolgung von Aktionselementen über mehrere Meetings hinweg. Wenn sich jemand verpflichtet, bis Freitag einen Budgetvorschlag vorzulegen, merkt sich Fellow dies und kann freundliche Erinnerungen versenden.

Sie können auch KI für Notizen zu Meetings nutzen, um Muster in den Meeting-Gewohnheiten Ihres Teams zu erkennen, z. B. welche Diskussionen regelmäßig länger dauern oder welche Entscheidungen mehrere Meetings erfordern, bis sie endgültig getroffen werden.

Die besten Features von Fellow

Greifen Sie auf den Verlauf der Meetings Ihres Teams zu, um Muster bei Diskussionsthemen, der Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung und der Umsetzung zu erkennen

Richten Sie gemeinsame Vorbereitungsbereiche ein, in denen die Teilnehmer vor Beginn des Meetings Tagesordnungselemente und Hintergrundinformationen freigeben können

Verbinden Sie Fellow mit Ihren bestehenden Tools, damit die Ergebnisse der Meetings automatisch in Ihre Systeme des Projektmanagements und der Kommunikation einfließen.

Limitierungen von Fellow

Die Benutzeroberfläche kann etwas überwältigend wirken, wenn Sie einfache Notizen bevorzugen; es gibt viele Features und Optionen, durch die man sich navigieren muss

Die Formatierungsoptionen für Notizen sind eingeschränkter

Preise für Fellow

Einzelpersonen

Free

Solo: 29 $/Monat pro Benutzer

Geschäfts-Unternehmen & Teams

Free

Team: 11 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 23 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Unternehmen und Teams

Team: 11 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 23 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Einzelpersonen

Solo: 29 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Nutzern

G2: 4,7/5 (über 2.210 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 35 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fellow?

Laut einem Capterra-Rezensenten:

Fellow ist ein benutzerfreundliches und hilfreiches Tool, das jeder Manager haben sollte! Ich muss viel zwischen Clients und verschiedenen Aufgaben jonglieren, und es ist so hilfreich, dass ich an einem Ort Zugriff auf alle meine Aktionspunkte und Aufgaben habe. Ich schätze auch den Bereich für private Notizen sehr und nutze ihn häufig während Telefonaten. Die Möglichkeit, die Vorlagen benutzerdefiniert anzupassen, ist ebenfalls ein großer Vorteil, da nicht alle Meetings die gleiche Struktur haben.

Fellow ist ein benutzerfreundliches und hilfreiches tool, das jeder Manager haben sollte! Ich muss viel zwischen Clients und verschiedenen Aufgaben jonglieren, und es ist so hilfreich, dass ich an einem Ort Zugriff auf alle meine Aktionspunkte und Aufgaben habe. Ich schätze auch den Bereich für private Notizen sehr und nutze ihn häufig während Telefonaten. Die Möglichkeit, die Vorlagen anzupassen, ist ebenfalls ein großer Vorteil, da nicht alle Meetings die gleiche Struktur haben.

3. Fireflies.KI (Am besten geeignet für die genaue Erfassung von Unterhaltungen)

via Fireflies.ai / AI

Fireflies.ai kann eine Sache wirklich gut: die Erstellung präziser KI-Transkripte Ihrer Meetings. Es nimmt als Bot an Ihren Videoanrufen teil und erfasst alles, was gesagt wird.

Die Software für Meeting-Protokolle kommt gut mit Fachvokabular zurecht, sobald Sie sie mit den Begriffen Ihrer Branche trainiert haben. Sie kann Meeting-Notizen auch automatisch an bestimmte Mitglieder des Teams freigeben, je nachdem, wer daran beteiligt war oder welche Themen zur Sprache kamen.

Die besten Features von Fireflies.ai

Nutzen Sie die Smart Search , um bestimmte Themen, Aktionselemente oder Stichwörter in Protokollen zu finden und stundenlange Meetings in kürzerer Zeit durchzugehen

Erstellen Sie teilbare Audioausschnitte, indem Sie wichtige Momente in Soundbites Clipen, um sie ganz einfach mit Ihrem Team freizugeben

Stellen Sie mit dem KI-Assistenten Ask Fred Fragen in Echtzeit, um Abfragen zu Meetings durchzuführen oder Folge-E-Mails und Inhalte zu erstellen

Einschränkungen von Fireflies.ai

Die Genauigkeit der Transkription nimmt bei hochtechnischen Diskussionen oder wenn mehrere Personen gleichzeitig sprechen, ab

Die Möglichkeiten zur Videoaufzeichnung haben ein Limit, sodass Ihnen visueller Kontext verloren geht, der wichtig sein könnte

Die Bearbeitung längerer Meetings kann zeitaufwändig sein und den Zugriff auf die Protokolle verzögern

Preise für Fireflies.ai

Free

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 29 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.KI

G2: 4,8/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Fireflies.KI?

Diese Capterra-Bewertung bietet einen hilfreichen Überblick:

Ich finde die Software benutzerfreundlich und leicht zugänglich. Die Protokolle sind genauso gut wie von Menschen verfasste, bieten aber zusätzlich Audio-/Videoaufzeichnungen, Transkriptionen und einige nette Extras.

Ich finde die Software benutzerfreundlich und leicht zugänglich. Die Protokolle sind genauso gut wie von Menschen verfasste, bieten aber zusätzlich Audio-/Videoaufzeichnungen, Transkriptionen und einige nette Extras.

💡 Profi-Tipp: Ja, ein Abschnitt „🌀 Noch unklar“. Er zwingt das Team dazu, offene Threads erneut anzugehen, anstatt so zu tun, als hätten sie nie existiert.

4. Avoma (Am besten geeignet für die Analyse von Unterhaltungen im Verkaufsbereich)

via Avoma

Avoma wurde speziell für Vertriebsteams entwickelt, die wissen möchten, was in ihren Unterhaltungen mit potenziellen Kunden vor sich geht. Über die einfache Transkription hinaus analysiert es das Engagement, führt die Nachverfolgung von Erwähnungen von Mitbewerbern durch und identifiziert Muster, die darauf hindeuten, ob Geschäfte wahrscheinlich abgeschlossen werden.

Der KI-basierte Protokollgenerator bewertet einzelne Unterhaltungen anhand von Metriken wie der Anzahl der Fragen, die potenzielle Kunden stellen, und ihrer allgemeinen Stimmung.

Die besten Features von Avoma

Erstellen und freigeben Sie Meeting-Ausschnitte, indem Sie wichtige Momente mit Lesezeichen versehen, um sie schnell wiederzugeben oder mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten

Planen Sie Meetings mühelos mit Optionen für 1:1-, Gruppen- oder Round-Robin-Verteilung sowie automatischen Erinnerungen, um Nichterscheinen zu reduzieren

Coachen Sie Teams effektiv mit KI-gestützter Anrufbewertung, personalisiertem Feedback und Tools für das Pipeline-Management, um den Umsatz zu steigern

Limitierungen von Avoma

Für größere Vertriebsteams können die Kosten hoch ausfallen

Die Features sind auf den Vertrieb ausgerichtet, sodass andere Abteilungen nur einen geringen Wert davon haben

Integrationslimits bei einigen CRM-Systemen erfordern manuelle Einträge

Preise für Avoma

Startup: 29 $/Monat pro Aufzeichnungsgerät

Organisation: 39 $/Monat pro Aufzeichnungsgerät

Unternehmen: 39 $/Monat pro Aufzeichnungsgerät (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2: 4,6/5 (über 1.335 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Avoma?

Aus einer G2-Bewertung zu dieser Software für Protokolle von Meetings:

Das Hilfreichste an avoma ist für mich das Feedback nach meinen Anrufen. Zum Beispiel, wie viel ich im Vergleich zum Client während der Anrufe gesprochen habe. Ich neige dazu, bei manchen Anrufen zu viel zu reden, daher kann ich so zurückblicken und sehen, wie oft mir das passiert. Das verschafft mir mehr Einblick. Ein weiteres Feature, das ich bei jedem Anruf nutze, ist die Scorecard-Funktion. Allein diese hat dazu beigetragen, die Qualität meiner Anrufe zu verbessern.

Das Hilfreichste an avoma ist für mich das Feedback nach meinen Anrufen. Zum Beispiel, wie viel ich im Vergleich zum Client während der Anrufe gesprochen habe. Ich neige dazu, bei manchen Anrufen zu viel zu reden, daher kann ich so zurückblicken und sehen, wie oft mir das passiert. Das verschafft mir mehr Einblick. Ein weiteres Feature, das ich bei jedem Anruf nutze, ist die Scorecard-Funktion. Allein diese hat dazu beigetragen, die Qualität meiner Anrufe zu verbessern.

5. tl;dv (Am besten geeignet für gemeinsam nutzbare Meeting-Momente)

via tl;dv

tl;dv ist darauf spezialisiert, lange Meeting-Aufzeichnungen in prägnante, teilbare Videos zu verdichten, die die wichtigsten Punkte hervorheben. Anstatt Ihr Produktteam zu bitten, sich eine einstündige Kundenfeedback-Sitzung anzusehen, können Sie ihm einen zweiminütigen Clip mit der tatsächlichen Reaktion des Kunden auf Ihre Demo des neuen Features schicken.

Und das Beste daran? Sie können eine durchsuchbare Bibliothek mit wichtigem Feedback von Clients, Produktdemos oder Schulungsinhalten aufbauen, auf die Ihr Team später zurückgreifen kann.

tl;dv – die besten Features

Planen Sie wiederkehrende KI-Berichte zur Nachverfolgung von Trends, Kundenfeedback oder Erwähnungen von Wettbewerbern über mehrere Meetings hinweg

Übersetzen Sie Meeting-Protokolle in über 40 Sprachen und unterstützen Sie globale Teams mit präziser Dialekterkennung.

Verfolgen Sie, wie gut Ihr Team die Vertriebsleitfäden befolgt, wobei KI Einblicke in die Einhaltung der Vorgaben und Bereiche für Coaching liefert

tl;dv Limit

Die Transkription hat Schwierigkeiten mit komplexen technischen Diskussionen und erfordert manuelle Korrekturen

Bei längeren Meetings kann die Video-Verarbeitung langsam sein, insbesondere bei langsamer Internetverbindung

Der Free-Plan schränkt die Anzahl der Aufzeichnungen und die erweiterten KI-Features erheblich ein

tl;dv Preise

Free Forever

Pro: 29 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 65 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

tl;dv Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 390 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über tl;dv?

Diese G2-Bewertung bietet einen interessanten Blickwinkel:

Mir gefällt, wie die Software relevante Themen erkennt, und dass ich die Transkription einfach kopieren und einfügen (über die Zwischenablage) kann – es sind keine zusätzlichen Downloads erforderlich. Die E-Mail, die am Ende des Meetings versendet wird, ist sehr ansprechend gestaltet (besser als bei anderen Alternativen). Im Business-Plan haben Sie zudem Zugriff auf die API und eine Vorschau auf den MCP-Server.

Mir gefällt, wie die Software relevante Themen erkennt, und dass ich die Transkription einfach kopieren und einfügen (über die Zwischenablage) kann – es sind keine zusätzlichen Downloads erforderlich. Die E-Mail, die am Ende des Meetings versendet wird, ist sehr ansprechend gestaltet (besser als bei anderen Alternativen). Im Business-Plan haben Sie zudem Zugriff auf die API und eine Vorschau auf den MCP-Server.

🧠 Wissenswertes: In Japan gibt es ein Wort für Müdigkeit bei Meetings. Es heißt „kaigi-zumari“ (会議詰まり) und bezeichnet den Stress durch aufeinanderfolgende Meetings.

6. Otter.ai (Am besten geeignet für die Teilnahme an Meetings in Echtzeit)

via Otter.ai

Otter.ai verwandelt Meetings in kollaborative Erlebnisse, bei denen die Teilnehmer in Echtzeit Notizen beitragen können. Die Software für Meeting-Protokolle ermöglicht es Teammitgliedern, während des Meetings Kommentare hinzuzufügen, wichtige Punkte hervorzuheben und Aufgaben zuzuweisen.

Der Nachteil? Manchmal dreht sich bei Meetings mehr um die Bearbeitung der Notizen als um die eigentliche Unterhaltung, was je nach Schwerpunkt Ihres Teams sowohl hilfreich als auch ablenkend sein kann.

Die besten Features von Otter.ai

Nutzen Sie Live-Untertitel während Videoanrufen, die den Teilnehmern helfen, dem Gespräch zu folgen, und die Barrierefreiheit für diejenigen gewährleisten, die visuelle Unterstützung durch Text benötigen

Nutzen Sie Otter KI Chat während Meetings, um Fragen zu den Diskussionen zu stellen, Listen mit Aktionselementen zu erstellen oder sofort Folge-E-Mails zu verfassen

Setzen Sie OtterPilot ein, um an mehreren Meetings gleichzeitig teilzunehmen und diese zu transkribieren, damit auch bei einem vollen Terminkalender keine Diskussion übersehen wird.

Einschränkungen von Otter.KI

Keine CRM-Integration, was den Nutzen für Vertriebs- und Client-Teams im Vergleich zu Otter.ai-Alternativen einschränkt

Begrenzte Formatierungsmöglichkeiten erschweren die Erstellung professionell aussehender Unterlagen

Probleme mit der Audioqualität wirken sich erheblich auf die Genauigkeit der Transkription aus

Preise für Otter.KI

Free

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai KI

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 95 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

So äußerte sich ein Reddit-Benutzer zu seinen Erfahrungen mit dieser Software für Protokolle von Meetings:

Ich liebe es. Mein täglicher Begleiter für Meetings. Die Transkripte müssen nach der Aufzeichnung ein wenig überarbeitet werden, um Fachjargon, unverständliche Äußerungen und einige Fehlaussprachen zu korrigieren, aber sobald ich das erledigt habe, ist Otter Bot großartig. Ich lasse es für mich Zusammenfassungen erstellen, Entwürfe für Folge-E-Mails verfassen und sogar Gespräche nach Ursachen und Ähnlichem analysieren.

Ich liebe es. Mein täglicher Begleiter für Meetings. Die Transkripte müssen nach der Aufzeichnung ein wenig überarbeitet werden, um Fachjargon, unverständliche Äußerungen und einige Fehlaussprachen zu korrigieren, aber sobald ich das erledigt habe, ist Otter Bot großartig. Ich lasse es für mich Zusammenfassungen erstellen, Entwürfe für Folge-E-Mails verfassen und sogar Gespräche nach Ursachen und Ähnlichem analysieren.

🔍 Wussten Sie schon? „Protokoll als gelesen genehmigt“ ist eine rechtliche Absicherung. Kennen Sie diesen Satz aus formellen Meetings? Er schützt das Unternehmen offiziell vor späteren Vorwürfen wegen Ungenauigkeiten. Wenn Sie diese während des Meetings nicht korrigieren, bleiben sie bestehen.

7. Fathom (Am besten geeignet für die Automatisierung von CRM-Workflows)

via Fathom

Fathom löst das Problem, das jeder Vertriebsmitarbeiter gerne ignoriert: die Aktualisierung Ihres CRM nach Meetings.

Sie kennen das: Ein Gespräch mit einem Client findet statt, Sie nehmen sich vor, die Details später zu notieren, und dann vergehen drei Wochen, und Sie können sich kaum noch daran erinnern, was besprochen wurde. Fathom übernimmt den langweiligen Teil der Dateneingabe automatisch. Es hört sich Ihre Anrufe an, ermittelt, was in Ihr CRM aufgenommen werden muss, und trägt die Daten automatisch ein, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist.

Das intelligente Feature dieser Sprach-zu-Text-Software erkennt sogar, wenn bestimmte Unternehmen oder Kontakte erwähnt werden, und verknüpft alles korrekt miteinander.

Die besten Features von Fathom

Markieren Sie wichtige Stellen live während der Anrufe und lassen Sie Fathom den gesamten Sprachabschnitt nachträglich erfassen, damit Sie immer den vollständigen Kontext erhalten

Richten Sie Stichwort-Benachrichtigungen ein, um benachrichtigt zu werden, wenn bestimmte Themen während eines Gesprächs erwähnt werden

Erstellen Sie Playlists mit den Höhepunkten von Anrufen, um neue Mitglieder des Teams einzuschulen oder Geschäfte zu überprüfen

Fathom-Limite

Es fehlen tiefere Einblicke in Meetings wie Trendanalysen über mehrere Anrufe hinweg, Statistiken zur Redezeit oder Stimmungsmetriken

Es gibt Berichte über Aufzeichnungsfehler oder verzögerte Benachrichtigungen beim Beitritt von Bots, insbesondere bei Teams

Preise für Fathom

Free

Premium: 20 $/Monat pro Benutzer

Team: 18 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 28 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fathom

G2: 5/5 (über 5.370 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 790 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fathom?

Ein Reddit-Benutzer drückt es so aus:

Als Agentur sind wir große Fans von Fathom. Die Benutzeroberfläche ist kinderleicht, sodass wir schnell Berichte zu Traffic, Conversions oder Nutzerverhalten abrufen können, ohne uns durch Unübersichtliches wühlen zu müssen. Außerdem lassen sich Links ganz einfach mit Freiberuflern freigeben, sodass keine zusätzliche Arbeit entsteht, um sie auf den neuesten Stand zu bringen.

Als Agentur sind wir große Fans von Fathom. Die Benutzeroberfläche ist kinderleicht, sodass wir schnell Berichte zu Traffic, Conversions oder Nutzerverhalten abrufen können, ohne uns durch Unübersichtliches wühlen zu müssen. Außerdem lassen sich Links ganz einfach mit Freiberuflern freigeben, sodass kein zusätzlicher Aufwand entsteht, um sie auf den neuesten Stand zu bringen.

8. Grain (Am besten geeignet für die Gewinnung von Kundenerkenntnissen)

via Grain KI

Kundenfeedback-Gespräche sind wahre Goldgruben an Erkenntnissen, doch der größte Teil dieses Goldes bleibt in stundenlangen Aufzeichnungen verborgen, für deren Durchsicht niemand Zeit hat.

Grain fungiert als Ihr „Erkenntnis-Bagger“.

Es erstellt gemeinsam nutzbare Highlight-Clips, die genau jene perfekten Momente festhalten, in denen Kunden genau erklären, was sie an Ihrem Produkt lieben oder hassen. Diese Clips dienen als Schulungsmaterial für neue Vertriebsmitarbeiter, als Beleg für Produktteams und als Munition für Marketingkampagnen.

Die besten Features von Grain

Verfolgen Sie das Verhältnis von Rede- zu Zuhörzeit sowie die Redezeiten der einzelnen Teilnehmer auf der Zeitleiste, um zu verstehen, wie ausgewogen Ihre Meetings sind

Entfernen Sie Füllwörter automatisch und fügen Sie benutzerdefinierte Begriffe hinzu, um die Genauigkeit der Transkripte zu verbessern

Führen Sie die Bearbeitung der Transkripte direkt durch, korrigieren Sie die Beschreibungen der Sprecher, fügen Sie Kommentare hinzu und wandeln Sie den Text in teilbare Videos um

Einschränkungen von Grain

Die Einblicke beschränken sich auf einzelne Meetings; es gibt keine Zusammenfassung oder Trendanalyse über mehrere Sitzungen hinweg.

Der Starter-Plan ist auf 20 Meetings pro Monat begrenzt; darüber hinaus müssen Sie ein Upgrade durchführen

Einige Benutzer berichten von Problemen mit Meeting-Einladungen und eingeschränkten manuellen Notizen außerhalb von Zoom

Preise für Getreide

Free

Starter: 19 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Grain

G2: 4,6/5 (über 295 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Grain?

Laut einer G2-Bewertung:

Mir gefällt, wie einfach Grain zu bedienen und wie vielseitig es ist. Es ist so einfach, dass es jeder schnell beherrscht, bietet aber auch viele erweiterte Features für erfahrenere Benutzer.

Mir gefällt, wie einfach Grain zu bedienen und wie vielseitig es ist. Es ist so einfach, dass es jeder schnell beherrscht, bietet aber auch viele erweiterte Features für erfahrenere Benutzer.

🧠 Wissenswertes: Die Senatoren im alten Rom führten „acta diurna“, die ersten öffentlichen Protokolle. Diese Aufzeichnungen, die als „tägliche Beschlüsse“ übersetzt werden, wurden an öffentlichen Orten auf Stein oder Metall ausgehängt.

9. Jamie (Am besten geeignet für datenschutzbewusste Teams)

via Jamie

Während andere tools zur Erstellung von Meeting-Protokollen Ihre Unterhaltungen zur Verarbeitung in die Cloud senden, wickelt Jamie alles lokal auf Ihrem Gerät ab. Damit eignet es sich perfekt für Teams, die mit sensiblen Informationen, rechtlichen Diskussionen oder allem anderen zu tun haben, was Ihrem Compliance-Team kalten Schweiß auf die Stirn treiben würde.

Keine Bots, die an Anrufen teilnehmen, und keine Daten, die auf mysteriöse Server übertragen werden.

Der Nachteil? Sie verzichten auf einige der Features für die Zusammenarbeit und Integrationen, die andere KI-Tools für Meetings so praktisch machen.

Die besten Features von Jamie

Stellen Sie Jamie jederzeit Fragen über die Executive Assistant Seitenleiste (Strg/Befehl + J), um sofort Antworten oder frühere Entscheidungen aus Ihrem Meeting-Verlauf einzufügen.

Erfassen Sie Inhalte des Bildschirms wie Folien oder Grafiken automatisch aus virtuellen Besprechungen, um Ihr Protokoll und Ihre Zusammenfassung zu ergänzen

Identifizieren und merken Sie sich die Redner im Laufe der Zeit und nutzen Sie diese Informationen, um automatisch eine Beschreibung zu erstellen, wer was gesagt hat – für mehr Klarheit und Verantwortlichkeit.

Jamie-Limitierungen

Die lokale Verarbeitung kann die Leistung auf älteren Geräten oder bei sehr langen Meetings beeinträchtigen.

Keine Integration mit Tools für Produktivität, CRM-Systemen oder Plattformen für Projektmanagement

Der begrenzte Funktionsumfang könnte für Teams, die erweiterte Analysen oder automatisierte Workflows benötigen, nicht ausreichend sein.

Preise für Jamie

Free

Pro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Plus: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Team: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Executive: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jamie-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Jamie?

Eine G2-Bewertung drückt es so aus:

Was mir an Jamie besonders auffällt, ist, dass es nicht darauf angewiesen ist, dass Bots an meinen Anrufen teilnehmen. Da ich häufig zwischen verschiedenen Meeting-Plattformen wechsle, ist Jamies Fähigkeit, nahtlos und ohne Plugins zu funktionieren, ein großer Pluspunkt. Es ist fantastisch zu wissen, dass Jamie auch bei persönlichen Meetings mit Clients zur Stelle ist, um zu helfen.

Was mir an Jamie besonders auffällt, ist, dass es nicht darauf angewiesen ist, dass Bots an meinen Anrufen teilnehmen. Da ich häufig zwischen verschiedenen Meeting-Plattformen wechsle, ist Jamies Fähigkeit, nahtlos und ohne Plugins zu funktionieren, ein großer Pluspunkt. Es ist fantastisch zu wissen, dass Jamie auch bei persönlichen Meetings mit Clients zur Stelle ist, um zu helfen.

🔍 Wussten Sie schon? Teams in Unternehmen wie Amazon halten manchmal stille Meetings ab, bei denen die Teilnehmer in den ersten 20 Minuten vorab verfasste Dokumente lesen. Das Dokument dient dann sowohl als Einweisung als auch als Meeting-Protokoll.

10. MeetGeek (Am besten geeignet für die Analyse der Leistung der Meetings)

via MeetGeek

MeetGeek verschafft Ihnen Sichtbarkeit darüber, wie Ihr Team kommuniziert. Es führt die Nachverfolgung von Redezeit, Meeting-Dauer und Engagement-Trends durch und hebt automatisch hervor, wenn Diskussionen zu Entscheidungen oder Aktionspunkten führen.

Manche Teams schätzen diesen datengestützten Ansatz zur Verbesserung der Kommunikation, während andere der Meinung sind, dass die ständige Analyse die Meetings zu nüchtern macht. Er eignet sich definitiv für Teams, die ihre Zusammenarbeit lieber anhand von harten Zahlen als anhand von Bauchgefühl optimieren möchten.

Die besten Features von MeetGeek

Gewinnen Sie Erkenntnisse aus der Analyse der Unterhaltungen, die Kommunikationsmuster identifizieren und konkrete Verbesserungsvorschläge liefern

Erstellen Sie benutzerdefinierte Analyse-Dashboards, mit denen Sie die Leistungstrends von Meetings im Zeitverlauf überwachen können

Greifen Sie auf automatisierte Feedback-Berichte zu, die die Qualität von Meetings anhand des Engagements, der Entscheidungsgeschwindigkeit und der Umsetzungsquoten bewerten

Limitierungen von MeetGeek

Benutzer haben Probleme mit unterbrochenen Aufzeichnungen und verzögertem oder nicht reagierendem Support erlebt

Die Authentifizierung ist im Gegensatz zu MeetGeek-Alternativen auf externe Konten (Google/Microsoft) beschränkt.

Für kleinere Teams, die nur einfache Notizen für Meetings benötigen, sind die Kosten möglicherweise nicht gerechtfertigt.

Preise für MeetGeek

Free

Pro: 19 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 39 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 59 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu MeetGeek

G2: 4,6/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über MeetGeek?

Ein Reddit-Benutzer hat dieses Feedback freigegeben:

Wenn Sie ein tool suchen, das Besprechungsprotokolle zusammenfasst und erstellt, die die wichtigsten Details Ihrer Meetings erfassen, sollten Sie MeetGeek ausprobieren. Damit können Sie sogar benutzerdefinierte Vorlagen verwenden, um Besprechungsprotokolle zu erstellen, die spezifische Info für Sie erfassen. Anschließend können Sie einfach nach Stichwörtern suchen, um sie zu finden, oder eine automatische Synchronisierung mit anderen tools durchführen, die Sie verwenden (z. B. Notion, Slack usw.)

Wenn Sie ein Tool suchen, das Besprechungsprotokolle zusammenfasst und erstellt, die die wichtigsten Details Ihrer Meetings erfassen, sollten Sie MeetGeek ausprobieren. Damit können Sie sogar benutzerdefinierte Vorlagen verwenden, um Besprechungsprotokolle zu erstellen, die spezifische Info für Sie erfassen. Anschließend können Sie einfach nach Stichwörtern suchen, um sie zu finden, oder eine automatische Synchronisierung mit anderen Tools durchführen, die Sie verwenden (z. B. Notion, Slack usw.)

11. Sembly (Am besten geeignet für automatisiertes Aufgabenmanagement)

via Sembly KI

Sembly zeichnet sich dadurch aus, dass es mündliche Zusagen während Meetings erfasst und in konkrete Aufgaben in Ihrem System für das Projektmanagement umwandelt. Wenn jemand sagt: „Ich werde mich nächste Woche beim Client bezüglich der Preisgestaltung melden“, erkennt die Software für Meetings dies als Zusage und macht sie nachverfolgbar.

Es ist überraschend gut darin, zwischen beiläufigen Erwähnungen und tatsächlichen Verpflichtungen zu unterscheiden.

Mit dem Feature für dialogorientierte KI können Sie Fragen zu vergangenen Meetings stellen – das ist besonders praktisch, wenn Sie sich daran erinnern müssen, was vor drei Monaten beschlossen wurde, aber die entsprechenden Notizen nicht finden können.

Die besten Features von Sembly

Verknüpfen Sie Meeting-Ergebnisse direkt mit bestehenden Projekt-Workflows, damit Entscheidungen und Verpflichtungen sofort zu Aktionspunkten werden

Erstellen Sie intelligente Zusammenfassungen der Meetings, die sich speziell auf umsetzbare Erkenntnisse, nächste Schritte und Entscheidungen konzentrieren

Richten Sie automatische Erinnerungssysteme ein, die Teammitglieder über bevorstehende Fristen und ausstehende Verpflichtungen informieren, die während der Besprechungen erwähnt wurden

Limitierungen von Sembly

Die Automatisierung der Aufgaben kann zu doppelten Einträgen führen, wenn sie nicht ordnungsgemäß mit bestehenden Systemen konfiguriert ist

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten bei der Erstellung automatisierter Workflows

Gelegentliche Fehler bei der Kalendersynchronisierung führen dazu, dass Sembly Meetings komplett verpasst

Preise für Sembly

Free

Professional: 15 $/Monat

Team: 29 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sembly

G2: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Sembly?

Hier ist, was ein Reddit-Benutzer über diese Software für Protokolle von Meetings gesagt hat:

Sembly erstellt Notizen zu Meetings, Aufgaben und wichtige Elemente und ermöglicht es mir, die Mitschrift noch einmal durchzugehen. Früher hatte ich damit zu kämpfen, aber jetzt kann ich etwas aufatmen. Ergänzung: Wöchentliche Statusgespräche auf 3 Tage pro Woche begrenzt, manchmal 4, wenn es nicht anders geht. Einzelgespräche freitags und Notfallbesprechungen. Freitags ist Zeit zum Aufholen.

Sembly erstellt Meeting-Notizen, Aufgaben und wichtige Elemente und ermöglicht es mir, die Mitschrift noch einmal durchzugehen. Früher hatte ich damit zu kämpfen, aber jetzt kann ich etwas aufatmen. Ergänzung: Wöchentliche Statusgespräche auf 3 Tage pro Woche begrenzt, manchmal 4, wenn es nicht anders geht. Einzelgespräche freitags und Notfallbesprechungen. Freitags ist Zeit zum Aufholen.

🔍 Wussten Sie schon? Robert’s Rules of Order haben das Verfassen von Meeting-Protokollen zu einer Kunstform gemacht. Diese Regeln wurden erstmals 1876 veröffentlicht und werden noch heute von Boards, gemeinnützigen Organisationen und Regierungen angewendet. Sie legen genau fest, wie Protokolle zu formatieren sind, bis hin dazu, wann „Motion“ großgeschrieben werden sollte.

12. MeetingKing (Am besten geeignet für formelle Dokumentationsstandards)

via MeetingKing

MeetingKing erstellt Sitzungsprotokolle, auf die Ihre Rechtsabteilung stolz sein kann – mit korrekter Formatierung, offiziellen Teilnehmerlisten, klar dokumentierten Beschlüssen und all den bürokratischen Feinheiten, die Board-Sitzungen und Compliance-Prüfungen erfordern.

Sie ist für Unternehmen konzipiert, in denen „informelle Notizen“ nicht ausreichen und alles nach bestimmten Standards dokumentiert werden muss. Perfekt für formelle Umgebungen, aber wahrscheinlich übertrieben, wenn Ihre Meetings mit Pizza und lockerer Problemlösung einhergehen.

Die besten Features von MeetingKing

Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen für Notizen , die für verschiedene Meeting-Typen entwickelt wurden und eine einheitliche Dokumentation gewährleisten

Führen Sie einen Genehmigungsprozess ein, der es bestimmten Teilnehmern ermöglicht, Meeting-Protokolle zu prüfen, zu bearbeiten und zu validieren

Führen Sie umfassende Protokolle der Meetings mit detaillierten Aufzeichnungen, die die Anforderungen an die Rechnungsprüfung und die Aufbewahrungspflichten unterstützen

Erstellen Sie Listen der Teilnehmer, Beschlussprotokolle und Zusammenfassungen der Aktionspunkte für formelle Verfahren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Limitierungen von MeetingKing

Mehrere Benutzer merken an, dass die Planung von Meetings ein langwieriger und zeitaufwändiger Prozess sein kann

Einige berichten von kleinen Problemen wie Popup-Fenstern, die sich beim Hinzufügen von Beschreibungen oder Ressourcen nicht öffnen lassen, oder von kleineren Störungen in der Benutzeroberfläche

Der Plattform fehlen Features für Unternehmen wie Single Sign-On (SSO), Benutzerberechtigungen oder eine Entwickler-API

Preise für MeetingKing

Kostenlose Testversion verfügbar

Pro Single: 9,95 $/Monat

Pro Small: 39,95 $/Monat (für fünf Benutzer)

Pro Medium: 64,95 $/Monat (für 10 Benutzer)

Pro Large: 124,95 $/Monat (für 25 Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu MeetingKing

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über MeetingKing?

Ein kurzer Auszug aus einer G2-Bewertung zu dieser Software für Meeting-Protokolle:

Die Tatsache, dass es den Prozess der Aufzeichnung und Erstellung von Meeting-Protokollen durch Automatisierung vereinfacht, fasst tatsächlich genau die wichtigsten Teile meiner Arbeit zusammen. Es reduziert meinen täglichen Aufwand für das Setup einer Tagesordnung, und der Kundensupport ist schnell und unkompliziert: Man fügt die Anwendung einfach zum Workspace-Konto oder zum Meeting hinzu, und sie kümmert sich um Alles Weitere [sic]

Die Tatsache, dass es den Prozess der Aufzeichnung und Erstellung von Meeting-Protokollen durch Automatisierung vereinfacht, fasst tatsächlich genau die wichtigsten Teile meiner Arbeit zusammen. Es reduziert meinen täglichen Aufwand für das Setup einer Tagesordnung, und der Kundensupport ist schnell und unkompliziert: Man fügt die Anwendung einfach zum Workspace-Konto oder zum Meeting hinzu, und sie kümmert sich um Alles Weitere [sic]

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für Aufgabenlisten in Excel & ClickUp

Fügen Sie ClickUp zu Ihren Meetings hinzu

Sie sollten nicht nach Notizen suchen, Aktionselemente neu schreiben oder sich durch drei verschiedene tools wühlen müssen, nur um sich daran zu erinnern, was bei einem Meeting beschlossen wurde. Genau das soll eine Software für Meeting-Protokolle übernehmen, ohne Ihnen zusätzliche Arbeit zu verursachen.

ClickUp nimmt das ernst.

Es zeichnet Ihre Meetings auf, transkribiert sie, fasst die wichtigen Punkte zusammen und verknüpft Aufgaben mit Ihrem Workflow. Sie erhalten übersichtliche Notizen, Transparenz und alles ist mit Ihren Projekten verknüpft, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Registerkarten hin- und herspringen müssen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅