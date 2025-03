Die 11 besten KI-Protokolle der Meeting-Generatoren

Meetings können sehr anstrengend sein, vor allem, weil man sich unzählige Dinge merken muss.

Sie versuchen, sich an der Diskussion zu beteiligen, während Sie versuchen, wichtige Punkte zu notieren. Plötzlich verpassen Sie ein wichtiges Detail, und ehe Sie sich versehen, ist das Meeting vorbei.

Die gute Nachricht ist, dass Sie KI-Protokollgeneratoren verwenden können, um jedes Wort zu transkribieren und es in strukturierte Zusammenfassungen zu organisieren, damit Sie an der Unterhaltung teilnehmen können.

Verwendung von KI für Meeting-Notizen können Sie lange Diskussionen schnell in eine präzise, klare Dokumentation verwandeln.

Mein Team und ich haben mehrere KI-Tools für Meeting-Protokolle getestet, um Unterhaltungen zu transkribieren und genaue Meeting-Protokolle und Zusammenfassungen effektiv zu erstellen.

In diesem Blog werde ich Ihnen meine Erfahrungen mit den besten KI Generatoren für Meeting-Protokolle, ihre wichtigsten Features, Preise und mehr vorstellen!

Worauf sollten Sie bei einem KI Generator für Meeting-Protokolle achten?

Die Auswahl des perfekten Generators für KI-Protokolle von Meetings kann sich bei der Vielzahl an Optionen schwierig anfühlen. Aber um das beste Software für Meeting-Protokolle für Ihr Team zu finden, lassen Sie uns einen Blick auf einige der Schlüsselkomponenten werfen:

Features: Überprüfen Sie, ob das Tool mehr als nur Notizen und Meeting-Protokolle erledigt und ob es auch bei Tagesordnungen, Transkription und Dokumentation hilft

Überprüfen Sie, ob das Tool mehr als nur Notizen und Meeting-Protokolle erledigt und ob es auch bei Tagesordnungen, Transkription und Dokumentation hilft Benutzererfahrung: Stellen Sie sicher, dass das KI-Tool für Meeting-Protokolle sowohl für Sie als auch für Ihr Team einfach zu erlernen und zu benutzen ist

Stellen Sie sicher, dass das KI-Tool für Meeting-Protokolle sowohl für Sie als auch für Ihr Team einfach zu erlernen und zu benutzen ist Zusammenarbeit: Der Generator für KI-Meeting-Protokolle sollte es den Teammitgliedern ermöglichen, in Echtzeit an den erstellten Meeting-Protokollen und Notizen mitzuarbeiten

Der Generator für KI-Meeting-Protokolle sollte es den Teammitgliedern ermöglichen, in Echtzeit an den erstellten Meeting-Protokollen und Notizen mitzuarbeiten Sicherheit: Wählen Sie ein KI-Tool für Meeting-Protokolle mit unternehmensgerechten Sicherheits-Features, um Ihre Meeting-Daten sicher und konform zu halten

Wählen Sie ein KI-Tool für Meeting-Protokolle mit unternehmensgerechten Sicherheits-Features, um Ihre Meeting-Daten sicher und konform zu halten Integrationen: Der Generator für KI-Meeting-Protokolle muss mit Videokonferenzplattformen, Tools zur Aufgabenverwaltung und Messaging-Apps integriert werden können, um die Echtzeit-Transkription von Meetings und die Kommunikation zu erleichtern

Der Generator für KI-Meeting-Protokolle muss mit Videokonferenzplattformen, Tools zur Aufgabenverwaltung und Messaging-Apps integriert werden können, um die Echtzeit-Transkription von Meetings und die Kommunikation zu erleichtern Vorgefertigte Vorlagen: Suchen Sie nach vorgefertigten Vorlagen für Meeting-Protokolle, um schnell loslegen zu können, ohne die Protokolle von Grund auf notieren zu müssen

Jedes Team hat seine eigenen Bedürfnisse. Definieren Sie Ihre spezifischen Ziele und verwenden Sie dann diese Checkliste mit den Features, um das Richtige zu finden ideales KI-Tool für Meetings und Meeting-Assistenten .

Hier ist unsere Liste der besten KI-Meeting-Protokollgeneratoren, die Ihnen helfen, sich bei Meetings auf die Diskussion zu konzentrieren:

1. ClickUp (am besten geeignet für KI-gestützte Meeting-Protokolle und Zusammenfassungen von Notizen) ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Projektmanagement, die Startups und Geschäften hilft, die Produktivität, Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen ihren Mitarbeitern zu verbessern.

Sie verfügt außerdem über einen erstaunlichen integrierten Generator für KI-Meeting-Protokolle, mit dem sich komplette Meeting-Workflows über eine einzige Plattform verwalten lassen. Das ist richtig - es werden keine zusätzlichen Tools oder Plug-ins benötigt.

Sie können folgende Vorteile nutzen ClickUp Gehirn , ClickUp's eingebauter KI-Assistent, um verschiedene Meeting-Materialien zu erstellen, einschließlich Tagesordnungen, Foliendateien, Meeting-Protokolle, detaillierte Notizen und Meeting-Zusammenfassungen.

Fassen Sie Meeting-Protokolle sofort zusammen mit ClickUp Brain

Werfen wir einen kurzen Blick darauf, wie Sie clickUp AI nutzen können, um Meetings und mehr zu dokumentieren. Erstellen von Tagesordnungen

Wenn Meetings ohne Vorankündigung angesetzt werden, bitten Sie ClickUp Brain einfach, Ihre Meeting-Agenden zu erstellen. Geben Sie die Eingabeaufforderung ein, und ClickUp Brain analysiert die Daten, Themen und besprochenen Themen vergangener Meetings, um die Meeting-Agenda zu erstellen.

Kuratieren Sie effektive Meeting-Agenden und treiben Sie fruchtbare Diskussionen voran mit ClickUp Brain

Meeting-Protokolle

Sobald Sie das Meeting beendet haben, nutzen Sie ClickUp Brain's AI Transkriptionsfunktionen um die Transkription zu analysieren und das Meeting-Protokoll zusammenzufassen.

Sie können ClickUp auch mit Ihrem Google Kalender synchronisieren und folgende Funktionen nutzen ClickUp Kalender Ansicht um Meetings zu verwalten und den Überblick über Ihren Terminplan zu behalten. Das Beste daran ist, dass Sie zwischen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Ansichten von Meetings mit erweiterten Filtern wechseln können, um wichtige Meetings hervorzuheben.

Wenn Sie Meetings für Produktdemos oder Feedback-Sitzungen ganz vermeiden möchten, zeichnen Sie Ihren Bildschirm mit ClickUp Clips und geben Sie den Link in Ihrem Team oder sogar extern frei.

💡Pro-Tipp: Sie haben keine Zeit, sich einen langen Clip anzusehen? Verwenden Sie ClickUp Gehirn um ihn zu transkribieren. Sie können ihm dann Fragen zu den Informationen im Clip stellen, und es wird Ihnen sofort die entsprechenden Antworten geben.

Planen und verwalten Sie alle Ihre Meetings an einem Ort mit der ClickUp Kalender-Ansicht

Erinnerungen und Benachrichtigungen

Einstellen von Benachrichtigungen mit ClickUp-Erinnerungen und lassen Sie sich geräteübergreifend über wichtige Meetings benachrichtigen.

Sie können auch Kommentare und Aufgaben in Erinnerungen umwandeln, was es einfacher macht, wichtige Aufgaben zu verfolgen. Auf der Registerkarte "Erinnerungsverwaltung" auf Ihrer Startseite können Sie Erinnerungen ausschalten, zurückstellen oder neu planen, je nachdem, was die Stunde geschlagen hat.

Erinnerungen einrichten und pünktliche Meetings mit ClickUp Reminders begrüßen

🌈 Fallstudie: Vida Health, ein virtuelles Gesundheitsunternehmen, spart 8 Stunden in wöchentlichen Meetings für alle Beteiligten an Ereignissen und 1 Stunde pro Woche bei der Suche nach Dokumenten mit der zentralen Plattform von ClickUp. Klicken Sie auf hier um mehr zu erfahren.

Gebrauchsfertige Vorlagen

ClickUp bietet eine Bibliothek von gebrauchsfertigen Vorlagen für mehr produktivere Meetings .

Zum Beispiel die ClickUp Meeting-Protokoll Vorlage bietet einen strukturierten Rahmen für die Organisation von Meeting-Zusammenfassungen und individuellen Notizen.

ClickUp Vorlage für Meeting-Protokolle

Sie ermöglicht es Ihnen, alle wichtigen Details wie Ziele, Tagesordnung, Teilnehmer, verknüpfte Elemente, Ankündigungen und mehr aufzunehmen. Sie können Schlüssel und Ergebnisse nachverfolgen, um die Beteiligten auf dem Laufenden zu halten, und den Teammitgliedern auf der Grundlage ihrer Elemente Aufgaben zuweisen.

Passen Sie dieses einseitige Dokument einfach an, bearbeiten Sie es und geben Sie es für Ihre Teammitglieder frei art von Meeting .

💈Bonus: 16 Beispiele und kostenlose Vorlagen für Meeting-Agenden

ClickUp beste Features

Sofortige Zusammenfassungen von Meetings mit Agenda, Elementen, Schlüsselmomenten und Entscheidungen mit ClickUp Brain

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um all Ihre Meeting-Materialien an einem zentralen Speicherort zu erstellen, abzurufen und zu speichern

Verwandeln Sie Aufgaben in Meetings in Elemente und weisen Sie sie Ihren Teammitgliedern zu mit ClickUp Aufgaben Verwenden Sie das vorformatierte Format,kostenlose Vorlagen für Meeting-Notizen um Schlüsselinformationen schnell zu organisieren und zu kategorisieren

Integrieren Sie ClickUp in Ihre Business-Tools, einschließlich Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Slack, HubSpot, Salesforce und mehr, um Aufgaben zu automatisieren und Ihre Workflows nach Meetings zu optimieren

ClickUp Beschränkungen

Die mobile Version von ClickUp enthält möglicherweise nicht den breiten Bereich an Features, der in der Desktop-App verfügbar ist

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Fireflies.ai (Am besten für automatische Notizen und Elemente für Meetings)

über Glühwürmchen.ki Fireflies.ai transkribiert automatisch Video-Meetings und erstellt Meeting-Protokolle, so dass Schlüsselpunkte, Elemente, Aufgaben und Metriken mit einem einzigen Mausklick überprüft werden können.

Teams können nahtlos zusammenarbeiten, indem sie Kommentare, Pins und Reaktionen einfügen. Dieser KI-gestützte Generator für Meeting-Protokolle erstellt auch Aufgaben in Asana, Trello und Monday.com durch Sprachbefehle während Meetings.

Fireflies beste Features

Erhalten Sie automatische Meeting-Protokolle und halten Sie Schlüsselmomente aus Ihren Meetings fest

Organisieren Sie Meeting-Protokolle nach Abteilungen und finden Sie Informationen mit einer KI-gesteuerten Suche

Legen Sie benutzerdefinierte Datenschutzeinstellungen für die von der KI generierten Meeting-Protokolle fest

Halten Sie Ihre Teammitglieder auf dem gleichen Stand, indem Sie Meeting-Protokolle in Ihren Apps für die Zusammenarbeit wie Slack, Notion und Google Docs freigeben

Fireflies Beschränkungen

Das Feature "Aufgaben" von Fireflies.ai versäumt es häufig, wichtige Aufgaben aus Meetings zu erfassen

Einige Benutzer berichten von Problemen mit der Genauigkeit und Fehlern bei der Transkription von Meetings mit Fachbegriffen oder starken Akzenten

Fireflies Preise

Free Forever

Pro: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Business: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Enterprise: 39 $/Monat pro Benutzer

39 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Fireflies Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (490+ Bewertungen)

4.8/5 (490+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. Otter.ai (Am besten für die Erstellung von Antworten und Inhalten mit KI)

über Otter.ki Otter.ai, eine KI App zur Aufnahme von Notizen nimmt automatisch an Zoom-, Google Meet- und Microsoft Teams-Meetings teil, um Sitzungsprotokolle und Elemente zu erstellen.

Sie ermöglicht es Ihnen, Fragen an die KI zu stellen, schnell die wichtigsten Details zu finden, und E-Mails und Updates zu Ihren Meetings zu verfassen. Alle Elemente vergangener Meetings werden an einem zentralen Speicherort gespeichert, so dass Sie leicht organisiert bleiben und fundierte Entscheidungen treffen können.

Otter.ai beste Features

Analysiert die Aufzeichnungen von Meetings und extrahiert automatisch die wichtigsten Erkenntnisse

Gibt Meeting-Protokolle und Zusammenfassungen automatisch per E-Mail und über den Slack-Kanal des Teams frei

Nahtlose Integration mit Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, HubSpot, Salesforce, Egnyte und Snowflake

Otter.ai Limits

Es gibt keine Möglichkeit, verschiedene Sprecher zu identifizieren, da sie als Sprecher 1 und Sprecher 2 bezeichnet werden

Otter.ai Preise

Basic: Free

Free Pro: $16.99/Monat pro Benutzer

$16.99/Monat pro Benutzer Business: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4. Fathom (Am besten für sofortige Meeting-Protokolle)

über Fathom Fathom erstellt innerhalb von 30 Sekunden nach Beendigung eines Meetings ein umfassendes Meeting-Protokoll und synchronisiert nahtlos Aufgaben mit CRM-Tools. Jede Meeting-Zusammenfassung enthält die wichtigsten Schlüssel, Elemente und Aufgaben zur Nachbereitung des Meetings und hilft Ihnen, die Arbeitsabläufe nach dem Meeting zu optimieren.

Darüber hinaus erfüllt Fathom die HIPAA-, SOC-2- und GDPR-Standards, um sicherzustellen, dass sensible Informationen gemäß den gesetzlichen Anforderungen geschützt und verwaltet werden.

Fathom beste Features

Nimmt als Teilnehmer an Meetings teil, um automatisch Notizen zu machen und Meeting-Protokolle zu erstellen

Gibt Meeting-Protokolle frei und sendet Elemente für Aktionen an Produktivitätstools wie Asana, Slack und Todoist

Grenzen von Fathom

Die Preisstruktur und die Aufteilung der Features sind recht komplex

Fathom Preise

Free

Standard: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Pro: $39/Monat pro Benutzer

Fathom Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (3000+ Bewertungen)

5/5 (3000+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (450+ Bewertungen)

5. tl;dv (Am besten geeignet, um Erkenntnisse aus mehreren Meetings zu gewinnen)

über tl;dv tl;dv transkribiert automatisch Meetings und erstellt Meetingprotokolle in über 30 Sprachen. Es liefert KI-gestützte Notizen zu Meetings und die wichtigsten Erkenntnisse direkt an die betreffenden Mitglieder des Teams, damit diese Aufgaben und Elemente sofort umsetzen können.

Außerdem verteilt tl;dv Mitschriften von Meetings an CRM und Kommunikationstools und erleichtert so die sofortige Diskussion und Zusammenarbeit in Teams.

tl;dvs beste Features

Erstellen Sie Meeting-Protokolle und gruppieren Sie sie nach Themen wie Schmerzpunkte, Einwände und nächste Schritte

Weisen Sie Ihren Teammitgliedern direkt im Protokoll Elemente zu oder markieren Sie Aufgaben

Automatischer Versand von Meeting-Protokollen an alle Teilnehmer nach dem Meeting

tl;dv Beschränkungen

Fehlende erweiterte Bearbeitungsfunktionen

Bietet keine Echtzeit-Zusammenarbeit bei Notizen und Highlights eines Meetings

tl;dv Preise

Free Forever für immer

Pro: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Business: $98/Monat pro Benutzer

$98/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

tl;dv Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (250+ Bewertungen)

4.7/5 (250+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. Fellow (Am besten für Meeting Management)

über Mitstreiter Mit diesem meeting-Management-Software können Sie nahtlos mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, indem Sie Meeting-Notizen freigeben, um alle auf dem Laufenden zu halten. Teammitglieder können auch ihre Kalender App verbinden, um auf frühere Meeting-Protokolle zuzugreifen und so einen einfachen Zugriff auf genaue Aufzeichnungen vergangener Entscheidungen und Diskussionen zu gewährleisten.

Fellow beste Features

Sparen Sie Zeit mit den vorgefertigten Meeting-Vorlagen von Fellow für Vorstands-, formelle und interne Meetings

Weisen Sie Ihren Teammitgliedern Handlungselemente mit bestimmten Fälligkeitsdaten zu

Sperren Sie Meeting-Protokolle nach dem Ende des Meetings, um zukünftige Änderungen zu verhindern

Fellow Beschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass sie nicht in der Lage sind, mehrere Personen gleichzeitig zu markieren und ihnen Folgemaßnahmen zuzuweisen

Lässt sich nicht gut mit anderen Projektmanagement tools integrieren

Fellow Preise

Free

Pro: $11/Monat pro Benutzer

$11/Monat pro Benutzer Business: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Mitstreitern

G2: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

4.7/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

7. Read.ai (Am besten für kurze Zusammenfassungen)

über Lesen.kI Read.ai automatisiert die manuelle Erstellung von Notizen und liefert Meeting-Protokolle mit den wichtigsten Punkten, Entscheidungen und Mitschriften. Eines der herausragenden Features ist, dass der KI-Assistent für Meetings eine abschließende Niederschrift bietet, indem er die Reaktionen und Gefühle der Teilnehmer in Echtzeit erfasst.

Read.ai beste Features

Automatische Erstellung von Meeting-Protokollen und Erfassung von Schlüsseln

Isolierung und Berichterstellung von Schlüsselthemen in Ihren Meetings durch generative KI

Integration mit Slack, Zapier und Webhooks, um Meeting-Protokolle automatisch an diese Plattformen zu senden

Read.ai Limits

Der Plattform fehlen erweiterte Datenschutzrichtlinien und Einstellungen für vertrauliche Meetings

Preise von Read.ai

Kostenlose Version

Pro: $19,75/Monat pro Benutzer

$19,75/Monat pro Benutzer Enterprise: $29,75/Monat pro Benutzer

$29,75/Monat pro Benutzer Enterprise+: $39,75/Monat pro Benutzer

8. Avoma (Am besten für KI-generierte Notizen)

über Avoma Avoma ist Ihr All-in-One-Meeting-Assistent, der virtuelle Meetings aufzeichnet, transkribiert und analysiert und Ihnen automatisch hilfreiche Meeting-Protokolle liefert. Geben Sie einfach '@' ein, um schnell Teilnehmer auszuwählen und arbeiten Sie gemeinsam an den von der KI generierten Notizen. Avoma zeichnet sich durch sein Feature für private Notizen aus, mit dem Sie persönliche Notizen, Aufgaben und andere Details aufzeichnen können, die nur für Sie zugänglich sind.

Avoma beste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Kategorien auf der Grundlage Ihrer Geschäftsanforderungen und organisieren Sie Ihre Notizen für Meetings effizienter

Integrieren Sie die Plattform nahtlos in Ihre geschäftsspezifischen Tools für Videokonferenzen, Dialer, Kalender und CRM

Avoma Beschränkungen

Es kann zu lange dauern, nach einem Meeting zu suchen oder ein bestimmtes Snippet zu finden

Avoma Preise

Basic: Free

Free Starter: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Plus: $59/Monat pro Benutzer

$59/Monat pro Benutzer Business: $99/Monat pro Benutzer

Avoma Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1300+ Bewertungen)

4.6/5 (1300+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Krisp (Am besten für KI-gesteuerte Geräuschunterdrückung bei Meetings)

über Krisp Mit Krisp können Sie alles in Ihren Meetings nachverfolgen - von Protokollen und Schlüsseln bis hin zu Aktionspunkten und Diskussionen. Außerdem können Sie auf die Meeting-Protokolle zugreifen, wann immer Sie sie brauchen, um schnell nachzuschlagen oder Änderungen vorzunehmen.

Krisp beste Features

Automatisieren Sie die Erstellung von Meeting-Protokollen durch die Verbindung von Krisp mit Ihrem Kalender

Verwenden Sie leicht verfügbare Vorlagen, um Meeting-Protokolle und Elemente für andere Teilnehmer freizugeben

Verbindung mit Ihren Apps für Videokonferenzen wie Google Meet, Microsoft Teams und Zoom, ohne dass Erweiterungen erforderlich sind

Krisp-Einschränkungen

Häufige Dateibeschädigung erfordert ständiges Deinstallieren und Neuinstallieren der App

Krisp Preise

Free

Pro: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Business: $30/Monat pro Benutzer

Krisp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5(550+ Bewertungen)

4.7/5(550+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Sembly KI (am besten für automatische Notizen und Aufgaben für Meetings)

über Baugruppe KI Mit Sembly KI können sich die Benutzer auf die Unterhaltung konzentrieren, während die Software das Protokoll des Meetings erstellt. Laden Sie einfach die Audio- oder Videodaten für aufgezeichnete Meetings hoch, und Sembly erstellt sofort Protokolle und Erkenntnisse. Die KI-Chat-Funktion von Sembly extrahiert Schlüsseldetails aus vergangenen Meetings und liefert schnelle Antworten und umsetzbare nächste Schritte als Antwort auf Ihre Fragen.

Sembly KI beste Features

Generieren Sie Meeting-Protokolle in über 40 Sprachen und benutzerdefinieren Sie sie mit einer Vielzahl von Optionen

Geben Sie Meeting-Protokolle auf sichere Weise für Ihre Clients und Teamkollegen frei und ermöglichen Sie ihnen die Ansicht oder Bearbeitung

Sembly KI Einschränkungen

Die Liste der zu erledigenden Aufgaben enthält nicht die im Meeting erwähnten Fälligkeitsdaten

Integrationen können knifflig und komplex sein

Preise für Sembly KI

Persönlich: Free

Free Professionell: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Team: 29 $/Monat pro Benutzer

29 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Sembly KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

4.6/5 (30+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

11. Jamie (am besten für die gründliche Dokumentation von Meeting-Diskussionen)

über MeetJamie Jamie ist ein KI-Generator für Meeting-Protokolle, der hochwertige, menschenähnliche Meeting-Zusammenfassungen für Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und sogar Offline-Meetings erstellt - und zwar ohne Unterbrechung der Gespräche durch einen virtuellen Bot. Wenn Sie schnelle Informationen benötigen, fragen Sie einfach Jamie, und er liefert instant Antworten zusammen mit relevanten Meeting-Referenzen.

MeetJamie beste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen für Meeting-Protokolle, die Jamie für Sie ausfüllen kann, ganz nach Ihren Bedürfnissen

Lehren Sie benutzerdefinierte Wörter und Akronyme, um die Genauigkeit Ihres Meeting-Protokolls zu erhöhen

MeetJamie Einschränkungen

Unterstützt aus Gründen des Datenschutzes keine Analyse von Videoaufnahmen

MeetJamie Preise

Free-Plan

Standard: $25,76/Monat

$25,76/Monat Pro: $50.44/Monat

$50.44/Monat Executive: $106.28/Monat

Sparen Sie Zeit und konzentrieren Sie sich auf Ihre Meetings mit KI Meeting Minutes Generators

Für die Erstellung von Meeting-Protokollen steht ein großer Bereich von KI-Tools zur Verfügung. Die Wahl des richtigen Tools hängt vom Format, der Dauer und den spezifischen Zielen Ihres Meetings ab. Nach der Prüfung dieser 11 Optionen ist klar, dass jede von ihnen einzigartige Features bietet - von sofortigen Zusammenfassungen und automatisierten Elementen für Aktionen bis hin zu Einblicken in Meetings und nahtlosen Integrationen.

Bei der Auswahl aus dieser Liste sticht ClickUp als erste Wahl hervor. Die benutzerfreundliche Oberfläche, die erweiterten Features, die anpassbaren Vorlagen für Meetings, die KI-gesteuerten Einblicke und die hohe Interoperabilität heben ClickUp von den üblichen Generatoren für Meeting-Protokolle ab.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Ihre Meeting-Workflows mit dem richtigen KI-Tool zu optimieren. Testen Sie ClickUp kostenlos und erhalten Sie in Sekundenschnelle Notizen und Zusammenfassungen zu Meetings.