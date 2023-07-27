Zusammenfluss Vs. Teams: Welches Tool für die Zusammenarbeit ist das beste?

Produktivität ist das A und O in der Arbeitswelt. Aber zwischen E-Mails, Chats und Meetings ist es schwierig, alles zu bewältigen, was der Arbeitsplatz von einem verlangt.

Anstatt sich in E-Mails und Tabellenkalkulationen zu verstricken, sollten Sie sich für intelligente tools für die Zusammenarbeit im Team um in kürzerer Zeit mehr zu erreichen. Diese Tools verwalten die Kommunikation, das Arbeitspensum, die Strategien und vieles mehr in Ihrem Team. ⚒️

Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool für die Zusammenarbeit sind, sind Sie wahrscheinlich schon über Atlassian Confluence und Microsoft Teams gestolpert. Aber welche Option ist die beste?

Keine Sorge - wir haben beide Plattformen untersucht, um Ihnen bei der Auswahl der besten Option zu helfen.

In diesem Leitfaden vergleichen wir Confluence und Teams, erklären, wo jedes Tool am besten funktioniert, und verraten Ihnen eine nicht ganz so geheime dritte Option, die Confluence und Teams in den Schatten stellt. 🤩

Was ist Confluence?

Über AtlassianAtlassian Confluence ist das, was Sie erhalten, wenn Sie eine projektzusammenarbeit werkzeug mit einer Wissensmanagement-Plattform.

Wissensmanagement funktioniert wie internes wiki-Software die Ihr gesamtes institutionelles Wissen aus den E-Mail-Postfächern Ihres Teams in eine strukturierte Dokumentation umwandelt.

Wenn zum Beispiel Steve seit 25 Jahren im Unternehmen ist und ausscheidet, könnten Sie in eine Zwickmühle geraten, weil er so viel weiß. Sie müssen sein Wissen in Confluence einbringen. Die Plattform zeichnet Wissen auf und macht es gemeinsam nutzbar, so dass jedes Teammitglied Zugriff auf dieses Wissen hat. 🧠

Was die Zusammenarbeit betrifft, so bringt Confluence Teams zusammen, um an allem und überall zusammenzuarbeiten. Sie können Kommentare hinterlassen, Teammitglieder erwähnen und sogar in Echtzeit mitbearbeiten.

Confluence-Funktionen

Das Beste an Atlassian Confluence ist, dass seine Funktionen sowohl für Teams vor Ort als auch für Remote-Teams geeignet sind. Nachdem wir die Plattform ausprobiert haben, sind wir der Meinung, dass diese Funktionen für vielbeschäftigte Profis am interessantesten sind. 🙌

1. Wissensmanagement

Siloisierte Informationen sind nicht verwertbar. Confluence organisiert alle Ihre Informationen an einem Ort. Es vereint Projektpläne, Statusaktualisierungen und Informationszusammenhänge in einem einzigen Repository.

Anstatt auf der Suche nach SOPs und Handbüchern zwischen verschiedenen Plattformen hin und her zu wechseln, haben Sie in Confluence alles sofort zur Hand.

Über Atlassian Confluence enthält eine robuste wissensbasis . Die erweiterte Suchfunktion und die Beschriftungen machen es sehr einfach, die benötigten Informationen zu finden.

Berechtigungen sind eine Funktion, die nur in Premium-Tarifen verfügbar ist, aber sie ermöglicht es Ihnen, mehrere Zugriffsebenen festzulegen, um sensible Informationen streng geheim zu halten.

Wenn Sie ein Manager sind, können Sie die Confluence-Analysen nutzen, um die Aufgaben, die Arbeitsbelastung und die Wissensdatenbankstatistiken Ihres Teams einzusehen. Wenn Sie sich die Mühe gemacht haben, eine Standardarbeitsanweisung (SOP) zu erstellen, überprüfen Sie Ihre Analysen, um zu sehen, ob sie tatsächlich gelesen wird.

Die Inhaltshierarchie von Confluence macht es außerdem einfach, die Informationen im System zu verstehen - es ist keine Schulung erforderlich. Sollten Sie dennoch einmal nicht weiterkommen, melden Sie sich für die Atlassian University an.

Diese kostenlose Ressource ist sowohl für Administratoren als auch für normale Benutzer geeignet. Es handelt sich um eine On-Demand-Lernplattform, auf der Sie lernen können, wie Sie das Beste aus Confluence herausholen.

Außerdem gibt es zahlreiche Support-Optionen, die von Community-Foren über eine Wissensdatenbank bis hin zum Kundensupport reichen.

2. Integrationen

Auf dem Atlassian-Marktplatz sind über 3.000 Integrationen verfügbar, die es kinderleicht machen, alle Ihre Systeme in einem Dashboard zu kombinieren.

Hier sind nur einige unserer bevorzugten Confluence-Integrationen:

Jira

Trello

Slack

Figma

Dropbox

Confluence Wolke

Google Drive

Confluence bietet auch eine Integration für Microsoft Teams an.

3. Seiten Confluence-Seiten funktionieren wie Google Docs . Auf einer Seite erstellt Ihr Team Inhalte und

arbeitet in Echtzeit zusammen . Wie Google Text & Tabellen enthält Pages einen Versionsverlauf und eine Änderungsverfolgung, so dass Sie jederzeit zu einer früheren Version zurückkehren können, wenn Sie möchten.

In Pages können Sie typische Textkommentare einfügen, aber wenn Sie etwas mehr Pepp wünschen, können Sie auch ein paar lustige GIFs oder Emojis hinzufügen. Sie können auch Ihr Team markieren, um es auf bestimmte Bereiche der Seite aufmerksam zu machen. ✨

Sie müssen eine Besprechung planen? Confluence lässt sich mit den Teamkalendern integrieren, sodass Sie die Verfügbarkeit aller Mitarbeiter an einem Ort sehen. Es enthält keine native Videonachrichtenfunktion wie die Microsoft Teams App, so dass Sie Ihre Videosoftware noch für die Integration mit Confluence anpassen müssen.

P.S. Confluence hat auch mobile Apps für iPhone und Android für die Zusammenarbeit von unterwegs.

4. Whiteboards

Über Atlassian Die Whiteboard-Funktion von Confluence ist ideal für Remote-Teams. Diese digitale Version eines Whiteboards eignet sich perfekt zum Brainstorming und zur Visualisierung der großartigen Ideen Ihres Teams. 💡

Confluence-Whiteboards verfügen über virtuelle Haftnotizen, wie ein typisches Whiteboard, aber auch über Abstimmungsmöglichkeiten und Timer. Nutzen Sie die Smart-Links-Funktion, um Inhalte von anderen Seiten oder Websites einzubetten und so mehr Kontext zu schaffen.

P.S. Wenn Sie in der Softwareentwicklung tätig sind, lassen sich Confluence-Whiteboards mit wenigen Klicks in Jira konvertieren.

5. Vorlagen

Möchten Sie noch mehr Zeit sparen? Confluence wird mit einer begrenzten Anzahl von Seitenvorlagen geliefert. Verwenden Sie diese Vorlagen für die strategische Planung, kommunikationspläne oder sogar E-Mail-Drip-Kampagnen.

Diese Vorlagen enthalten Tabellen, Formatierungen, Bilder und sogar Code. Betrachten Sie diese Vorlagen als hilfreiche Ausgangsbasis und passen Sie sie nach Herzenslust an.

Die Mitglieder der Confluence-Community reichen Vorlagen ein, so dass die Anzahl der Vorlagen im Laufe der Zeit wahrscheinlich zunehmen wird - halten Sie die Augen offen nach weiteren! 👀

Confluence-Preise

Frei

Standard: $5.75/Monat für einen bis 100 Benutzer

$5.75/Monat für einen bis 100 Benutzer Premium: $11/Monat für einen bis 100 Benutzer

$11/Monat für einen bis 100 Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Was ist Teams?

Über MicrosoftMicrosoft Teams ist die Kollaborationsplattform von Microsoft, die sich während der Pandemie wirklich durchgesetzt hat.

Teams ist eine reine werkzeug zur Online-Zusammenarbeit , während Confluence auch eine Wissensdatenbank-Plattform ist. Microsoft Teams ist nicht unbedingt so funktionsreich wie Confluence, aber dennoch eine gute Option, vor allem wenn Ihr Team viele Meetings abhält.

MS Teams ermöglicht die gemeinsame Nutzung und Bearbeitung von Dateien in Echtzeit. Sie können sowohl mit Personen innerhalb als auch außerhalb Ihres Unternehmens zusammenarbeiten und gemeinsame Kanäle mit verschiedenen Projektteammitgliedern erstellen.

Teams arbeitet vollständig in der Cloud, so dass Sie von überall aus Dateien austauschen und zusammenarbeiten können. Die Zugriffsverwaltung ist in die Plattform integriert, so dass Sie die volle Kontrolle darüber haben, wer was sieht.

Das Tolle an Teams ist, dass Sie innerhalb eines Dokuments, eines Teams-Kanals, einer Besprechung oder eines Chats zusammenarbeiten können. Nehmen Sie einfach den Link zu Ihrem Dokument und fügen Sie ihn dort ein, wo Sie daran arbeiten möchten. Schön, nicht wahr? 🤩

Teams-Funktionen

Beim Vergleich zwischen Confluence und Teams ist es wichtig zu wissen, dass die beiden Plattformen unterschiedliche Zwecke verfolgen. Die Funktionen von Microsoft Teams sind eher auf Kommunikation und Zusammenarbeit als auf Wissensmanagement zugeschnitten. Hier sind unsere Lieblingsfunktionen von Teams.

1. Treffen Sie

Im Gegensatz zu Confluence können Sie in Teams Teambesprechungen mit bis zu 1.000 Teilnehmern abhalten. Da es sich um ein Microsoft-Produkt handelt, haben Sie die Möglichkeit, Meetings mit anderen Microsoft-Tools wie PowerPoint Live oder Microsoft Whiteboard zu erweitern.

Sind Sie es leid, Besprechungsnotizen zu machen? Meet wird mit KI-generierten Meeting-Notizen geliefert. Wir würden die Genauigkeit noch einmal überprüfen, aber das kann eine Menge Zeit sparen.

Microsoft Teams verfügt außerdem über Gruppenanrufe, Anrufweiterleitung und Voicemail. Das ist ideal, wenn Sie bei Ihrer Arbeit viel telefonieren müssen - oder wenn Sie nicht möchten, dass ein gesprächiger Kunde Ihre persönliche Telefonnummer hat. 📞

2. Chats

Plaudereien in Microsoft Teams

Sie möchten die Aufmerksamkeit einer Person erregen? Starten Sie einen Chat-Thread, markieren Sie die Person, und Teams-Benachrichtigungen erledigen den Rest. Chats verfügen außerdem über Ein-Klick-Übersetzungen für 35 Sprachen, Sprachnachrichten und Antwortvorschläge.

Wir lieben auch die Microsoft Loop-Funktion, mit der Sie gemeinsam an folgenden Projekten arbeiten können in Echtzeit zusammenarbeiten in einem Gruppenchat zusammen. Dies ist nicht ideal für umfangreiche Dokumente. Aber es ist großartig, wenn Sie jemanden brauchen, der schnell eine Tabelle überprüft, bevor Sie sie zu einer PowerPoint-Präsentation hinzufügen. 📊

3. Integrationen

Microsoft bezeichnet seine Integrationen als "Apps" Mit diesen Apps können Sie Teams anpassen, indem Sie Funktionen aus anderen Lösungen hinzufügen, die Sie bereits verwenden. Auf diese Weise können Sie fast alle Ihre Arbeitsabläufe automatisieren.

Wir empfehlen Teams-Apps für:

Figma

Trello

ClickUp

Zapier

Adobe Kreativ-Wolke

Zendesk

Natürlich lässt sich Teams mit anderen Microsoft-Produkten integrieren. Wenn Sie bereits ein Microsoft-Fan sind, macht diese Option Sinn, weil die Produkte von Microsoft so gut zusammenarbeiten.

P.S.: Wenn Sie Microsoft Teams bevorzugen, gibt es auch eine App für Confluence.

Teams Preise

Microsoft Teams Essentials: $4/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$4/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer, jährliche Zahlung

$6/Monat pro Benutzer, jährliche Zahlung Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer, jährliche Zahlung

Confluence Vs. Teams: Funktionen im Vergleich

Wer hat die Nase vorn im Kräftemessen zwischen Confluence und Teams? 🏆

Wie immer hängt die "richtige" Antwort davon ab, wie Ihr Unternehmen funktioniert und was Sie suchen. Hier sehen Sie, wie Confluence und Teams im Vergleich zueinander abschneiden.

1. Kollaboration

Confluence und Teams sind beides Plattformen für die Zusammenarbeit, aber sie erleichtern die Zusammenarbeit auf unterschiedliche Weise.

Microsoft Loop ist zum Beispiel eine coole Funktion, um kleine Dinge mit Ihrem Chef zu besprechen. Aber die Whiteboards von Confluence sind hilfreich für das Brainstorming aus der Ferne.

Ein großer Unterschied sind die Optionen für Videokonferenzen in Team. Damit werden Videokonferenzen in Ihre Kollaborationsplattform integriert, was in Confluence nicht so direkt und effektiv möglich ist.

Wenn Sie eher ein textbasiertes Remote-Team sind, sollten Sie Confluence wählen. Wenn Sie jedoch eher auf Video- oder Telefonkonferenzen Wert legen, sollten Sie sich für Teams entscheiden.

Gewinner: Teams für Videoanrufe; Confluence für textbasierte Zusammenarbeit

2. Vorlagen

Teams bietet einige Vorlagen, aber die Vielfalt ist begrenzt. Eigentlich sind es keine richtigen Vorlagen. Sie sind eher wie "gespeicherte Einstellungen", die zeit sparen wenn Sie häufig Gruppen oder Teams erstellen.

Confluence hingegen verfügt über eine wachsende Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen. Wenn Ihnen sofort einsetzbare Vorlagen wichtig sind, ist Confluence die bessere Wahl.

Gewinner: Confluence

3. Integrationen

Sowohl Confluence als auch Teams werden mit Hunderten von Integrationen geliefert. Es kommt wirklich darauf an, wie Ihr Unternehmen bereits eingerichtet ist.

Wenn Sie durch und durch ein Microsoft-Unternehmen sind, macht Teams mehr Sinn, weil es bereits gut innerhalb des Microsoft-Ökosystems funktioniert.

Wenn Sie jedoch Jira bevorzugen, ist Confluence die bessere Wahl, da es mit Atlassian-Produkten integriert werden kann.

Gewinner: Teams, wenn Sie Microsoft verwenden; Confluence, wenn Sie Jira verwenden

4. Wissensmanagement

Das große Verkaufsargument von Confluence ist, dass es ein kombiniertes Werkzeug für Wissensmanagement und Zusammenarbeit ist.

Microsoft Teams bietet dies einfach nicht. Sie müssten etwas wie Microsoft SharePoint verwenden, um eine Wissensdatenbank innerhalb der Microsoft-Produktsuite zu erhalten.

Wenn es wichtig ist, dass Ihre Zusammenarbeit und Ihre Wissensdatenbank auf derselben Plattform liegen, sollten Sie sich für Confluence entscheiden.

Gewinner: Confluence

Confluence Vs. Microsoft Teams auf Reddit

Wir haben uns eingehend mit Confluence und Teams befasst, um die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen Plattformen herauszufinden.

Laut Reddit ist die Wiki-Funktion von Teams für den Wissensaustausch nur schwer zu nutzen:

"Meine Abteilung hat eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Wiki auf Teams erstellt (die Erstellung hat ein paar Wochen gedauert) und wir haben festgestellt, dass das Wiki wirklich schrecklich war. Es war fehlerhaft, es löschte Fotos, die wir hochgeladen hatten, usw."

In einem anderen Reddit hat ein Nutzer beider Plattformen festgestellt, dass Confluence die bessere Wahl für die Zusammenarbeit ist:

"Ich habe beide benutzt. Confluence ist für die Zusammenarbeit viel besser."

Während die Benutzer eindeutig Confluence bevorzugen, äußern einige, dass ihre Präferenz keine Rolle spielt, weil _"die Firmenpolitik lautet 'Alles sollte in Teams sein'."

Es ist schwer, das obere Management - oder die IT-Abteilung - davon zu überzeugen, dass verschiedene Plattformen zulässig sind. Wenn Sie eine Microsoft-Organisation sind, müssen Sie möglicherweise Teams verwenden, ob Sie es mögen oder nicht, oft aus Lizenz- oder Sicherheitsgründen. 🤷🏽

Vergleich Confluence Vs. SharePoint !

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Confluence und Teams

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Confluence und Teams haben definitiv ihre Berechtigung. Aber es gibt nur ein Problem: Sie bringen keine aufgabenverwaltung an einem zentralen Ort.

Sicher, Apps und Integrationen können Ihnen dabei helfen. Aber warum etwas zusammenschustern, wenn Sie ein System haben können, das bereits alles enthält, was Sie für Ihre Arbeit brauchen?

ClickUp ist die weltweit beliebteste Lösung für die Zusammenarbeit, die Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zusammenführt. Und seine Funktionalität ist so gut, dass sie effizienzbesessene Profis vor Freude springen lässt. 🤸

Zusammenarbeit in Echtzeit, mühelos ClickUp Docs gibt Ihnen die Möglichkeit, Inhalte, Projektpläne und sogar Wikis zur Wissensspeicherung zu erstellen. (Confluence, wer?)

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und schrägstrich-Befehle um effizienter zu arbeiten

Betten Sie Inhalte ein, fügen Sie Tabellen hinzu und passen Sie die Formatierung Ihres Dokuments an, um auffällige und hilfreiche Informationen zu erstellen, die die Zusammenarbeit fördern.

Alle ClickUp-Dokumente lassen sich in Echtzeit mit Ihrem Team bearbeiten. Wandeln Sie Text oder Kommentare mit einem einzigen Klick in Aufgaben um - eine doppelte Eingabe ist hier nicht nötig.

Chatten Sie mit Ihrem Team auf einer einzigen Plattform

Mit ClickUp Chat-Ansicht werden alle Ihre Aktualisierungen, Links und Mitteilungen an einem Ort gesammelt. Zuweisen aktionspunkte durch das Markieren von Personen oder das Einbetten von Videos, Seiten oder Tabellen, um Chats mit Kontext zu versehen. 👋

Mit der Chat-Ansicht in ClickUp können Sie ganz einfach Updates, Links und Reaktionen austauschen und wichtige Unterhaltungen zusammenfassen

Wir lieben auch die umfangreiche Bearbeitungsfunktion für die Formatierung von Chats. Fügen Sie Code-Blöcke, Aufzählungspunkte und Banner hinzu, um Ihre Nachrichten richtig zur Geltung zu bringen.

Überbrücken Sie die Lücke zwischen Brainstorming und Umsetzung ClickUp-Whiteboards machen die Zusammenarbeit aus der Ferne zu einem Kinderspiel. Sie sind sehr anschaulich und dank unserer riesigen Bibliothek mit Whiteboard-Vorlagen vollständig anpassbar. Sie können entweder eine unserer Vorlagen klauen (uns macht das nichts aus) oder eine eigene Vorlage erstellen.

Effektivere Zusammenarbeit mit Kunden oder internen Teams durch virtuelle Whiteboards zur Förderung von Innovationen Whiteboards verwenden zum Brainstorming mit Ihrem Team - persönlich oder per Fernzugriff. Wandeln Sie Ideen in Aufgaben um und weisen Sie sie Ihrem Team mit einem einzigen Klick zu. Dies ist der beste Weg, um Ihre großen Pläne ohne viel Aufhebens in die Tat umzusetzen.

Kombinieren Sie Aufgaben und Dokumentenmanagement mit ClickUp

ClickUp ist viel mehr als nur ein Tool für die Zusammenarbeit. Die Plattform ist zu gleichen Teilen Projektmanagement-Software, Collaboration-Tool und Vorlagen-Repository. Starten Sie noch heute mit dem kostenlosen Forever Plan!

Ein kostenloses Konto erstellen