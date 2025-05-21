Die 13 besten Enterprise-Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen im Jahr 2026

Wenn die „Zusammenarbeit“ in Ihrem Team derzeit wie ein Wirrwarr aus E-Mails, verlorenen Dateien und jemandem, der schreit: „Kann jeder meinen Bildschirm sehen?“ aussieht – haben wir einige Lösungen, um die Dinge zu vereinfachen.
Viele Unternehmen sind noch dabei herauszufinden, wie sie eine starke Strategie für die Zusammenarbeit entwickeln können, die ihren tatsächlichen geschäftlichen Anforderungen entspricht – insbesondere, wenn sie Remote-Teams, externe Benutzer und verstreute Kommunikationskanäle unter einen Hut bringen müssen.
Doch die richtigen Tools für die Zusammenarbeit im Unternehmen können Ordnung ins Chaos bringen. Ganz gleich, ob Sie alle auf dem Laufenden halten, Termine mit intelligenten Aufgabenverwaltungs-Features verwalten oder endlich Ihren Kalender mit besseren Planungs-Features in den Griff bekommen möchten – wir haben die besten Optionen zusammengestellt, um Ihnen dabei zu helfen.
Diese modernen Tools für die Teamzusammenarbeit wurden speziell für Unternehmensstrategien zur Zusammenarbeit entwickelt. Sie vereinfachen die Dateifreigabe und die Kommunikation in Echtzeit und helfen Teams, ihre Produktivität zu steigern.
Lassen Sie uns loslegen (ohne Pannen beim Freigeben des Bildschirms).
Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen im Überblick
Werfen wir einen genaueren Blick auf einige der besten verfügbaren Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen und ihre Features:
|Tool
|Am besten geeignet für
|Besonderes Feature
|Preise*
|ClickUp
|All-in-One-Lösung für Zusammenarbeit und Projektmanagement für Teams jeder Größe
|Kombiniert Aufgaben, Dokumente, Chatten und Whiteboards auf einer Plattform
|Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen möglich
|Slack
|Echtzeit-Messaging für kleine und mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Größe
|Übersichtliche Kanäle und zuverlässige Integrationen
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8,75 $/Monat pro Benutzer
|Microsoft Teams
|Mittlere bis große Teams mit einer Größe von 5 bis 50 Personen, die Microsoft 365 nutzen
|Enge Integration mit Microsoft 365 und Video-Meetings
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 4 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
|Asana
|Funktionsübergreifende Nachverfolgung von Projekten für kleine bis mittelgroße Teams
|Portfolios und Workload
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Monat pro Benutzer
|Trello
|Agiles Aufgabenmanagement für kleine Unternehmen
|Kanban-Boards mit Power-Ups
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat pro Benutzer
|Dropbox Business
|Sichere Dateispeicherung für Unternehmen
|Dokumenten-Zusammenarbeit in Echtzeit und Dropbox Paper
|Kein Free-Plan; ab 18 $/Monat pro Benutzer
|Miro
|Visuelle Zusammenarbeit und Workshops für Remote-Teams
|Unbegrenzte Whiteboards und KI-gestützte Arbeitsflächen
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat pro Benutzer
|Jira
|Aufgabenmanagement für große Teams der Softwareentwicklung
|Anpassbare agile Workflows und Automatisierung
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7,53 $/Monat pro Benutzer
|Zoom
|Videokonferenzen für kleine bis mittelgroße Teams
|Breakout-Räume und Zoom Whiteboard
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15,99 $/Monat pro Benutzer
|Wrike
|Ressourcenmanagement für mittelgroße bis große Teams im Projektmanagement
|Prüfung, Genehmigungen und Ressourcenplanung
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer
|Notion
|Asynchrone, textbasierte Zusammenarbeit für Remote-Teams jeder Größe
|Relationale Datenbanken und flexible Seiten-Struktur
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer
|Basecamp
|Manuelles Projektmanagement für kleine Teams
|Hill-Diagramme und automatische Check-ins
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat pro Benutzer
|Zoho Projects
|Adaptives Projektmanagement für Agenturen und Berater
|Backlog- und Scrum-Boards für agile Workflows
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer
📚 Lesen Sie auch: Wie man die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz fördert
Worauf sollten Sie bei Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen achten?
Software für die Zusammenarbeit in Unternehmen ermöglicht es Mitarbeitern, weniger Zeit mit der Suche nach Informationen zu verbringen und mehr Zeit für die eigentliche Arbeit zu nutzen. Außerdem erleichtert sie den Informationsaustausch, indem sie die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt Ihrer Arbeit stellt.
Achten Sie bei Ihrem nächsten communication tool für Teambildung und Zusammenarbeit besonders auf folgende Aspekte:
- Asynchrone Kommunikation: Verwandelt Unterhaltungen in greifbare Ergebnisse durch Instant Messaging, Thread-Diskussionen und KI-gestützte Transkription
- Workflow-Automatisierung und Aufgabenmanagement: Optimiert die Nachverfolgung von Projekten mit intelligenten Erinnerungen, Kanban-Boards und Gantt-Diagrammen
- Integration mit notwendigen Apps: Sorgt für unterbrechungsfreie Workflows durch die Verbindung mit Projektmanagement-Tools, CRMs und Cloud-Speicherplattformen
- Skalierbarkeit: Unterstützt globale Geschäftstätigkeiten durch Cloud-Bereitstellung in mehreren Regionen, anpassbare Benutzerrollen und erweiterte Funktionen für Administratoren
- Erweiterte Analysen und Erkenntnisse: Verbessert die Teamleistung durch benutzerdefinierte Dashboards, Stimmungsanalysen in der Kommunikation und KI-gestützte Empfehlungen
👀 Wussten Sie schon? Mitarbeiter umschalten täglich 1.200 Mal zwischen Apps hin und her (das entspricht fast 4 Stunden pro Woche), um ihre Aufmerksamkeit neu zu fokussieren. Das macht 9 % der jährlichen Arbeitszeit der Mitarbeiter aus.
Die besten Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen zur Steigerung der Produktivität der Teams
Teams, die zwischen zehn oder mehr Kollaborationsprogrammen hin- und herwechseln, verbringen wahrscheinlich mehr als eine Stunde damit, selbst die kleinsten Probleme zu lösen. Produktivität und effektive Zusammenarbeit stehen in umgekehrtem Verhältnis zur Anzahl der von Ihnen verwendeten Wissensmanagement-Tools.
Wir helfen Ihnen dabei, das perfekte Online-Tool für die Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen zu finden – eines, das Ihnen Zeit spart und die Produktivität Ihres Teams erhöht.
Wie wir Software bei ClickUp bewerten
Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren.
Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.
1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Zusammenarbeit und Projektmanagement)
Die heutige Arbeitswelt ist aus den Fugen geraten. Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind über unzusammenhängende Tools verstreut, die uns ausbremsen. ClickUp löst dieses Problem mit der All-in-One-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und smarter zu arbeiten.
Es ist wie Ihr digitales Hauptquartier, in dem Aufgaben, Chats, Dateien und Ideen zusammenkommen.
Mit ClickUp Whiteboards können Teams Ideen visuell brainstormen, Workflows skizzieren, Wireframes entwerfen und Aufgaben in einem gemeinsamen Space organisieren. Ziehen, ablegen, verbinden und wiederholen – keine Haftnotizen, die mit der Zeit verloren gehen.
Planen Sie ein funktionsübergreifendes Projekt und möchten nicht bei Null anfangen? Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für ein Kommunikationsplan-Whiteboard, um Kommunikationskanäle, Rollen und Workflows zu skizzieren – ganz ohne das übliche Chaos à la „Moment mal – wer macht hier nochmal was?“
Brainstorming macht zwar Spaß, aber bei asynchronen Unterhaltungen glänzt ClickUp erst richtig. Über den integrierten ClickUp-Chat können Teammitglieder Fragen stellen, Updates teilen, Sprach- oder Videoanrufe tätigen oder sich gegenseitig sanft an Fristen erinnern – und das alles, ohne zwischen Apps hin- und herzuwechseln. Und wenn eine Nachricht oder ein Kommentar eine Weiterverfolgung erfordert, verwandeln Sie ihn einfach mit ClickUp Aufgaben in ein umsetzbares Element.
Mit intuitiven Aufgabenmanagement-Features können Sie relevante Dateien mit bestimmten Projektelementen verknüpfen, Aufgaben zuweisen, Beobachter hinzufügen, um den Fortschritt der Aufgaben zu überwachen, und Ansichten wie Gantt-Diagramme, Kanban-Boards und Kalender erstellen.
Remote-Teams können ClickUp Docs auch zur Informationssammlung und zur Echtzeit-Zusammenarbeit an Dokumenten nutzen, ähnlich wie bei Google Docs. Verknüpfen Sie sie mit Aufgaben, weisen Sie Personen zu und halten Sie alles miteinander verbunden.
ClickUp sorgt außerdem dafür, dass funktionsübergreifende Teams sich bei der Zusammenarbeit nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Mit der ClickUp-Kollaborationserkennung werden Sie benachrichtigt, wenn ein Teammitglied denselben Inhalt ansieht oder bearbeitet, wodurch Missverständnisse oder doppelter Aufwand vermieden werden.
Müssen Sie etwas erklären, das sich nur schwer in Worte fassen lässt? Mit ClickUp Clips können Sie eine Bildschirmführung aufzeichnen – praktisch, wenn ein UX-Designer einen Flow demonstrieren möchte oder ein Entwickler erklären will, warum die Schaltfläche für die Anmeldung wieder verschwunden ist.
Dies ist ideal für Teams, die über verschiedene Zeitzonen hinweg asynchrones zusammenarbeiten. Bildschirmaufzeichnungen ermöglichen eine klare videobasierte Kommunikation, reduzieren Missverständnisse und bieten visuelle Erklärungen für komplexe Aufgaben oder Workflows.
Der KI-Assistent von ClickUp, ClickUp Brain, ist das ultimative KI-Tool für die Zusammenarbeit in Teams. Benötigen Sie ein Aufgaben-Update oder einen Fortschrittsbericht? Lassen Sie sich diesen von Brain zusenden. Sind Sie nach einer Pause wieder im Büro und müssen sich auf den neuesten Stand bringen? Bitten Sie Brain, lange Chat-Threads zusammenzufassen, damit Sie alle auf dem Laufenden sind.
Und das ist noch nicht alles. Mit den vorkonfigurierten und benutzerdefinierten KI-Agenten in ClickUp können Sie autonome Agenten einrichten, die alles übernehmen – vom Versenden von Updates bis hin zur Beantwortung von Teamfragen.
Und für einen strukturierteren Ansatz sorgt die ClickUp-Vorlage für Teamkommunikation und Meetings für Klarheit bei wiederkehrenden Meetings, Rollen und Verantwortlichkeiten. Fügen Sie Check-ins hinzu, weisen Sie Folgeaufgaben zu und halten Sie alles in Echtzeit auf dem neuesten Stand.
Das können Sie mit dieser Vorlage für einen Kommunikationsplan zu erledigen:
- Legen Sie regelmäßige Check-ins fest und führen Sie eine Synchronisierung mit den Zeitleisten Ihrer Projekte durch, um im Zeitplan zu bleiben
- Legen Sie klare Regeln für interne Diskussionen fest, damit Ihr Team schnellere und bessere Entscheidungen treffen kann
- Verfolgen Sie Meeting-Ergebnisse, weisen Sie Folgeaufgaben zu und sorgen Sie mit Echtzeit-Updates dafür, dass alle ihrer Verantwortung nachkommen
Die besten Features von ClickUp
- Erstellen Sie Aufgaben und weisen Sie diese mit ClickUp Assign Comments den entsprechenden Mitgliedern des Teams zu
- Verfolgen Sie die Produktivität Ihres Teams mithilfe von Dashboards und Tools für die Berichterstellung und stimmen Sie gleichzeitig die Ziele abteilungsübergreifend aufeinander ab
- Passen Sie die Einstellungen für Benachrichtigungen an, um zu steuern, wann und wie Task Watchers Updates erhalten
- Definieren Sie Aufgabenabhängigkeiten, indem Sie verwandte Aufgaben miteinander verknüpfen, um die Auswirkungen einer Aufgabe auf eine andere zu verfolgen und die Nachverfolgung dieser Auswirkungen durchzuführen
- Verwalten Sie komplexe Projekte mit Features wie Meilensteinen, Workload-Ansichten und agilen Methoden
- Kommentieren Sie mit @Erwähnungen und benachrichtigen Sie bestimmte Mitglieder des Teams über wichtige Updates
- Nutzen Sie Integrationen mit über 1.000 tools (z. B. Teams, Salesforce, Google Drive), um Abläufe in einer sicheren Umgebung zu zentralisieren
Limitierungen von ClickUp
- Die Nutzung von ClickUp erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit (in ClickUp University können Sie lernen, wie man es benutzt).
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über ClickUp?
Sid Babla, Koordinator des Wellbeing-Programms am Dartmouth College – Student Wellness Center, bewertet ClickUp:
ClickUp hat den Bedarf an E-Mail-Kommunikation reduziert und die Zusammenarbeit in unserem Team für die Erstellung von Inhalten optimiert. Wir sind nun in der Lage, den Weg von der Ideenfindung/dem Brainstorming bis zum ersten Entwurf um das 2- bis 3-fache zu beschleunigen.
ClickUp hat den Bedarf an E-Mail-Kommunikation reduziert und die Zusammenarbeit in unserem Team für die Erstellung von Inhalten optimiert. Wir sind nun in der Lage, den Weg von der Ideenfindung/dem Brainstorming bis zum ersten Entwurf um das 2- bis 3-fache zu beschleunigen.
🧠 Wissenswertes: 72 % der Wissensarbeiter kommunizieren asynchron.
2. Slack (Am besten geeignet für Echtzeit-Nachrichten)
Slack, eines der bekanntesten Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen, wurde für schnelle Echtzeitkommunikation entwickelt – keine endlosen E-Mail-Threads mehr. Mit Kanälen für organisierte Chats und Direktnachrichten für Einzelgespräche bleibt alles durchsuchbar und leicht zur Nachverfolgung verfügbar.
Brauchen Sie einen schnellen Check-in? Mit Slack Huddles können Sie einen Voice-Chat starten oder Ihren Bildschirm freigeben. Sie können auch Nachrichten planen, was besonders praktisch ist, wenn Ihr Team über verschiedene Zeitzonen verteilt ist. Öffentliche oder private Kanäle bieten Ihnen Flexibilität, je nachdem, was intern bleiben oder öffentlich sein soll.
Die besten Features von Slack
- Greifen Sie mit KI auf tägliche Rückblicke und Zusammenfassungen verschiedener Slack-Kanäle zu
- Freigeben Sie Dateien an externe Benutzer und chatten Sie sicher mit Slack Connect
- Nutzen Sie Slack Atlas, das integrierte Teamverzeichnis-Tool, um sich einen genaueren Überblick über Ihr gesamtes Unternehmen zu verschaffen
Einschränkungen von Slack
- Es kann schwierig sein, das Format von Codes zu beibehalten, wenn diese anderen freigegeben werden
- Eine Flut von Benachrichtigungen kann zu chaotischen Arbeitsabläufen führen
Preise für Slack
- Free
- Pro: 8,75 $/Monat pro Benutzer
- Business+: 15 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
- Slack KI ist als kostenpflichtiges Add-On für alle kostenpflichtigen Pläne verfügbar
Bewertungen und Rezensionen zu Slack
- G2: 4,5/5 (über 34.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 23.000 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Slack?
Eine Capterra-Bewertung besagt:
Es ist eine sehr gute App für die geschäftliche Kommunikation und wichtige Informationsmitteilungen an Mitarbeiter, auf die diese leicht zugreifen können. Die Features zur Sicherheit sind für eine Messaging-App etwas schwach.
Es ist eine sehr gute App für die geschäftliche Kommunikation und wichtige Informationsmitteilungen an Mitarbeiter, auf die diese leicht zugreifen können. Die Features zur Sicherheit sind für eine Messaging-App etwas schwach.
3. Microsoft Teams (Am besten geeignet für Microsoft-Benutzer)
Manche sagen, Microsoft sei der Pionier unter den Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen. Als Teil der größeren Microsoft-Plattform vereint MS Teams Instant Messaging, Dateifreigabe, Videokonferenzen und KI in einer einzigen Plattform.
Dank der Chat- und kanalbasierten Nachrichtenfunktion bleiben Unterhaltungen übersichtlich. Teams Meetings ermöglicht zudem hochwertige Video-Anrufe mit Features wie Hintergrundgeräuschunterdrückung und Echtzeit-Transkription.
Die besten Features von Microsoft Teams
- Optimieren Sie Ihre Nachrichten mit automatisierten KI-Vorschlägen
- Greifen Sie auf prägnante Zusammenfassungen langer Aufzeichnungen zu, um auf dem Laufenden zu bleiben
- Speichern Sie Dateien in Teams und geben Sie sie in Chats, Meetings und Teams-Kanälen frei
Einschränkungen von Microsoft Teams
- Die Web- und App-Version bieten unterschiedliche Features, was die Benutzer oft verwirrt
- Es können Stabilitäts- und Anmeldeprobleme unter macOS und iOS auftreten.
Preise für Microsoft Teams
- Free
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
- Microsoft Teams Enterprise: 5,25 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (über 16.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 10.000 Bewertungen)
📮ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter nutzen für die Kommunikation mit dem Team hauptsächlich E-Mail und Chat. Allerdings gehen fast 60 % ihres Arbeitstages durch das Wechseln zwischen diesen tools und die Suche nach Informationen verloren.
Mit einer All-in-One-App für die Arbeit wie ClickUp laufen Ihr Projektmanagement, Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammen! Es ist Zeit für Zentralisierung und neue Energie!
4. Asana (Am besten geeignet für die abteilungsübergreifende Nachverfolgung von Projekten)
Asana hilft verschiedenen Teams bei der Nachverfolgung von Projektzeitleisten mithilfe von gemeinsamen Projektbereichen. Jede Aufgabe und jedes Projekt verfügt über einen integrierten Kommentarbereich, um E-Mails und Meetings zu reduzieren.
Teams können zudem vorgefertigte Vorlagen für Wissensdatenbanken oder benutzerdefinierte Workflows nutzen, die auf die spezifischen Anforderungen des Projekts zugeschnitten sind.
Die besten Features von Asana
- Verfolgen Sie mehrere Projekte mit Portfolios und sehen Sie sich schnell den Status der Aufgaben an, um zu erkennen, wer im Plan liegt und wer Unterstützung benötigt
- Nutzen Sie das Workload-Feature, um die Team-Kapazitäten auszugleichen und Engpässe zu vermeiden
- Behalten Sie den Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts mit benutzerdefinierten Dashboards
Einschränkungen von Asana
- Das Abrufen von Verlaufsdaten über Ihr Unternehmen kann zeitaufwändig und verwirrend sein
- Informationen aus einer übergeordneten Aufgabe werden möglicherweise nicht jedes Mal in eine Unteraufgabe übernommen
Preise für Asana
- Privat: Free Forever
- Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer
- Advanced: 30,49 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
- Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Asana
- G2: 4,4/5 (über 11.600 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 13.400 Bewertungen)
5. Trello (Am besten geeignet für agiles Aufgabenmanagement)
Dank seines einfachen, flexiblen Layouts ist Trello eine beliebte Wahl für Teams, die die Agile-Methodik anwenden. Auf der Grundlage von Kanban-Boards hilft es Teams, Projekte in klare, überschaubare Aufgaben zu unterteilen. Sie können die Arbeit in Listen und Karten organisieren, Verantwortlichkeiten zuweisen und Fälligkeitstermine festlegen, ohne dass Unordnung entsteht.
Für zusätzliche Funktionen ermöglichen Ihnen die Power-Ups von Trello die Verbindung zu Tools wie Slack, Google Drive und Jira – so können Sie die Synchronisierung von Alles ganz einfach durchführen, ohne den ganzen Tag zwischen verschiedenen Registerkarten hin- und herwechseln zu müssen.
Die besten Features von Trello
- Verschaffen Sie sich mit den Kalender- und Zeitleistenansichten von Trello einen klaren Überblick über Projektzeitpläne
- Reduzieren Sie verstreute Unterhaltungen durch Kommentare, @Erwähnungen und Anhänge an Karten
- Nutzen Sie Automatisierungen mit Butler, um sich wiederholende Aufgaben zu eliminieren, automatisierte Regeln einzurichten und Auslöser für Aktionen zu nutzen
Limitierungen von Trello
- Das Fehlen von Optionen wie Gantt-Ansichten oder Listenansichten kann bei größeren Projekten einschränkend sein
- Es fehlt eine Zeiterfassung für die Kalkulation des Projekts und die Funktionen für Berichterstellung und Analyse sind begrenzt.
Preise für Trello
- Free (bis zu 10 Mitarbeiter)
- Standard: 6 $/Monat pro Benutzer
- Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 210 $ pro Jahr und Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Trello
- G2: 4,4/5 (über 13.600 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 23.500 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Trello?
In einer G2-Bewertung heißt es:
Trello zeichnet sich zwar durch seine Einfachheit aus, kann jedoch bei der Verwaltung komplexerer Projekte Einschränkungen aufweisen. Features wie detaillierte Berichterstellung, Zeiterfassung und Analysen fehlen oder erfordern die Integration von Drittanbieter-Tools. Es wäre zudem hilfreich, wenn bessere Aufgabenabhängigkeiten oder Gantt-Diagramm-Funktionen nativ verfügbar wären.
Trello zeichnet sich zwar durch seine Einfachheit aus, kann jedoch bei der Verwaltung komplexerer Projekte Einschränkungen aufweisen. Features wie detaillierte Berichterstellung, Zeiterfassung und Analysen fehlen oder erfordern die Integration von Drittanbieter-Tools. Es wäre zudem hilfreich, wenn bessere Aufgabenabhängigkeiten oder Gantt-Diagramm-Funktionen nativ verfügbar wären.
👀 Wussten Sie schon: 85 % der Führungskräfte sind der Meinung, dass ihre interne Kommunikation hilfreich, relevant und kontextbezogen genug ist, damit die Teams ihre Aufgaben erledigen können. Allerdings stimmen dem nur 45 % der Mitarbeiter zu.
6. Dropbox Business (Am besten geeignet für den sicheren Speicher für Dateien)
Dropbox Business dient nicht nur als zentrale Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten, sondern ermöglicht auch die gemeinsame Nutzung und Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit. Dies wird durch die Integration mit Microsoft Office Online und Google Workspace-Tools wie Docs, Sheets und Slides ermöglicht.
Teams können in Dropbox Paper, einem gemeinsamen Space, Kommentare hinzufügen, Aufgaben zuweisen und Bilder oder Videos einbetten.
Die besten Features von Dropbox Business
- Sammeln Sie Dateien von Team-Mitgliedern oder externen Stakeholdern, ohne ihnen direkten Zugriff auf Ihre Ordner zu gewähren
- Nehmen Sie Video-Botschaften und Screenshots auf und geben Sie diese frei, um Ideen zu kommunizieren
- Verwalten Sie Genehmigungen und Vertragsunterzeichnungen direkt in Dropbox mithilfe von elektronischen Signaturen mit Dropbox Sign
Einschränkungen von Dropbox Business
- Das Laden größerer Dateien dauert lange und verursacht Verzögerungen bei der Synchronisierung
- Bei größeren Projekten gelten strengere Limite für den Speicher
Preise für Dropbox Business
- Essentials: 19,99 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 18 $/Monat pro Benutzer
- Business Plus: 30 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Dropbox Business
- G2: 4,4/5 (über 28.500 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 21.700 Bewertungen)
📚 Lesen Sie auch: Die beste Software für sicheren Dateiaustausch im Geschäft
7. Miro (Am besten geeignet für visuelle Zusammenarbeit und Remote-Workshops)
Mit der KI-gestützten intelligenten Leinwand und den interaktiven Tools von Miro können Teams in verteilten Umgebungen Brainstorming betreiben, Projekte planen und umsetzen.
Dank der unbegrenzten Whiteboards können Teams Mindmaps, Flussdiagramme und Kanban-Boards für abteilungsübergreifende Projekte erstellen. Intelligente Widgets machen diese Boards interaktiver, indem sie es den Benutzern ermöglichen, Avatare der Teilnehmer zu erstellen und diese auf der Arbeitsfläche zu verschieben.
Die besten Features von Miro
- Organisieren Sie Projekte mit Spaces, in denen Sie verwandte Boards gruppieren können, um den Zugriff zu vereinfachen
- Bleiben Sie konzentriert mit Modi für Aufgaben wie Diagrammerstellung und Mindmaps
- Nutzen Sie KI-Sidekicks – virtuelle Assistenten, die in Agilität und Produktmanagement geschult sind – um Sie zu unterstützen
Limitierungen von Miro
- Die Bearbeitung von Frames nach Fertigstellung Ihrer Arbeit kann eine Herausforderung sein
- Sie haben keine Möglichkeit, Bildlinks zu aktualisieren
Preise für Miro
- Free
- Starter: 8 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 16 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Miro
- G2: 4,7/5 (über 7.900 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 1.600 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Miro?
In einer Capterra-Rezension heißt es:
Insgesamt hat sich Miro als hilfreich erwiesen, um Vorlagen für Landingpages zu erstellen und unsere Gesamtstruktur für die gewünschten Inbound-Marketing-Workflows zu skizzieren […] Einige der Designelemente in Miro sind nicht besonders anpassbar, wie beispielsweise die Auswahl der Schriftarten oder die Anpassung des Randradius von Formen.
Insgesamt hat sich Miro als hilfreich erwiesen, um Vorlagen für Landingpages zu erstellen und unsere Gesamtstruktur für die gewünschten Inbound-Marketing-Workflows zu skizzieren […] Einige der Designelemente in Miro sind nicht besonders anpassbar, wie beispielsweise die Auswahl der Schriftarten oder die Anpassung des Randradius von Formen.
8. Jira (Am besten geeignet für Softwareentwicklungsteams)
Jira ist ein Projektmanagement-Tool für Softwareentwicklungsteams, die agile Methoden einsetzen. Es hilft bei der Verwaltung von Sprints, Fehlern und Backlogs mit anpassbaren Workflows und Issue-Nachverfolgung für klarere Prozesse. Das herausragende Feature von Jira ist die Automatisierung, die es Teams ermöglicht, Regeln für die automatische Zuweisung von Aufgaben und das Versenden von Updates festzulegen.
Es bietet zudem gebrauchsfertige Vorlagen für Agile, DevOps und IT-Service-Management, sodass sich Workflows einfach übernehmen lassen, ohne bei Null anfangen zu müssen. So lassen sich Projekte reibungslos vorantreiben.
Die besten Features von Jira
- Nutzen Sie BI-Tools wie Tableau und Power BI für erweiterte Analysen
- Visualisieren Sie Workloads mit dem Kalendermanagement von Jira, um Terminkonflikte zu vermeiden
- Nutzen Sie Scrum-Boards, Kanban-Boards und Roadmaps für die Nachverfolgung von Aufgaben und die Priorisierung von Backlogs
Limitierungen von Jira
- Hat eine gewisse Einarbeitungszeit für nicht-technisch versierte Benutzer
- Ohne IT-Support kann die Verwaltung von Integrationen schwierig sein
Jira-Preise
- Free Forever
- Standard: 7,53 $/Monat pro Benutzer
- Premium: 13,53 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Jira
- G2: 4,3/5 (über 6.300 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 15.200 Bewertungen)
9. Zoom (Am besten geeignet für Videokonferenzen)
Zoom ist nach wie vor eine der beliebtesten und zuverlässigsten Videokonferenzplattformen und bietet eine umfassende Palette an Features, die speziell auf Unternehmen, Remote-Teams und hybride Arbeitsumgebungen zugeschnitten sind.
Es kann größere Meeting-Gruppen in Breakout-Räume aufteilen, um kleinere, themenspezifische Unterhaltungen in virtuellen und hybriden Umgebungen zu ermöglichen. Diese Räume können vorab zugewiesen werden, was den Organisatoren Flexibilität bietet.
Außerdem gibt es das Zoom Whiteboard, auf dem Remote-Mitarbeiter Ideen skizzieren, Strategien entwerfen oder Inhalte der Meetings visuell dokumentieren können.
Die besten Features von Zoom
- Führen Sie Live-Umfragen durch, um die Meinungen der Teilnehmer einzuholen oder schnelle Entscheidungen zu treffen
- Geben Sie Echtzeit-Feedback, ohne den Leser mit Emoji-Reaktionen zu unterbrechen
- Veranstalten Sie virtuelle Events auf Enterprise-Ebene mit Zoom Webinars und Zoom Events
Limitierungen von Zoom
- Video und Audio können gelegentlich nicht synchron sein
- Features wie Dokumente, Clips Plus und Scheduler sind nur als kostenpflichtige Add-Ons verfügbar
Zoom-Preise
- Basic: Free Forever
- Pro: 15,99 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 21,99 $/Monat pro Benutzer
Zoom-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,6/5 (über 55.600 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 14.300 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Zoom?
Eine Bewertung auf Capterra lautet:
Mir gefällt, wie das Produkt die Kommunikation im Team und sogar die Zusammenarbeit optimiert. Es hat die Produktivität des Teams erheblich gesteigert.
Mir gefällt, wie das Produkt die Kommunikation im Team und sogar die Zusammenarbeit optimiert. Es hat die Produktivität des Teams erheblich gesteigert.
📚 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für interaktive Whiteboards für Zoom & ClickUp
10. Wrike (Am besten geeignet für das Ressourcenmanagement)
Haben Sie schon einmal Schwierigkeiten gehabt, den Überblick darüber zu behalten, wer gerade an was arbeitet – oder welche Version einer Datei die aktuellste ist? Wrike könnte Ihnen dabei helfen. Mit dem Feature Prüfung und Approvals können Teams direkte Kommentare zu Bildern, Videos und PDFs hinterlassen, sodass das Feedback klar und umsetzbar ist.
Dank der integrierten Version arbeiten Sie immer an der richtigen Datei – kein mühsames Durchforsten von E-Mail-Ketten mehr.
Wrike eignet sich auch hervorragend für das Projektmanagement. Es bietet Projektmanagern eine Echtzeit-Ansicht der Verfügbarkeit und Workload des Teams und hilft so, Burnout und Engpässe zu vermeiden.
Die besten Features von Wrike
- Erstellen Sie mit Wrike KI Tagesordnungen für Meetings und Projektpläne
- Wechseln Sie mit dem Vergleichsmodus von Wrike zwischen zwei Versionen einer Datei
- Verfolgen Sie jede einzelne Änderung in Ihrem Projekt mit der Stream-Ansicht
- Prognostizieren Sie den Bedarf, testen Sie verschiedene Zeitpläne und halten Sie Projekte mit dem Resource Planner auf Kurs bei der Nachverfolgung.
Schreibbeschränkungen
- Formularantworten werden nicht mit den entsprechenden Projekten verknüpft
- Es fehlen Tools für Online-Meetings und Chatten
Preise für Wrike
- Free
- Team: 10 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 25 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
- Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Wrike
- G2: 4,2/5 (über 4.300 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 2.800 Bewertungen)
👀 Wussten Sie schon: 75 % der Mitarbeiter der Remote-Arbeit verbringen bis zu 10 Stunden ihrer Arbeitswoche in Meetings. Das ist ein ganzer Tag, der verloren geht.
11. Notion (Am besten geeignet für die asynchrone textbasierte Zusammenarbeit)
Sind Sie es leid, ständig nach Updates zu suchen oder endlose Meetings zu absolvieren, nur um auf dem Laufenden zu bleiben? Notion hilft Teams bei der Zusammenarbeit, ohne dass alle gleichzeitig online sein müssen. Es ist für asynchrone Arbeit konzipiert – ideal für Remote- oder Teams mit Verteilung.
Notion basiert auf einer textbasierten Organisation. Seine Text-Blöcke, Datenbanken, Tabellen und Listen fördern strukturiertes Denken. Dadurch erhalten Sie durchsuchbare Spaces, die es Ihnen leicht machen, Informationen abzurufen, wenn Sie sie benötigen.
Die besten Features von Notion
- Beziehen Sie Daten aus verschiedenen Quellen und verknüpfen Sie Datensätze mithilfe relationaler Notion-Datenbanken.
- Legen Sie fest, wer bestimmte Notion-Seiten in der Ansicht anzeigen, bearbeiten oder kommentieren darf
- Erstellen Sie textbasierte Workflow-Beschreibungen mit Notion KI
Limitierungen von Notion
- Notion KI beschränkt sich auf textbasierte Unterstützung, wodurch das Tool weniger intuitiv ist
- Die Synchronisierung von Notizen in Echtzeit kann ein Problem darstellen
Preise für Notion
- Kostenlos: Free Forever
- Plus: 12 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 18 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
- Notion KI ist in jedem kostenpflichtigen Plan für zusätzlich 10 $ pro Monat und Benutzer verfügbar.
Bewertungen und Rezensionen zu Notion
- G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Notion?
In einer Capterra-Rezension heißt es:
Es ist zwar leistungsstark, kann aber anfangs etwas überwältigend sein. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um den Umgang mit komplexen Datenbanken und relationalen Eigenschaften zu verstehen. Außerdem ist die Offline-Funktionalität sehr auf Limite beschränkt, was mir auf einem Flug, auf dem ich auf meine Notizen zugreifen wollte, ein kleines Problem bereitete.
Es ist zwar leistungsstark, kann aber anfangs etwas überwältigend sein. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um den Umgang mit komplexen Datenbanken und relationalen Eigenschaften zu verstehen. Außerdem ist die Offline-Funktionalität sehr auf Limite beschränkt, was mir auf einem Flug, auf dem ich auf meine Notizen zugreifen wollte, ein kleines Problem bereitete.
12. Basecamp (Am besten geeignet für manuelles Projektmanagement)
Basecamp macht es mit Hill Charts ganz einfach. Es ist eine visuelle Methode für die Nachverfolgung des Fortschritts – nicht nur, was bereits erledigt ist, sondern auch, wie nah eine Aufgabe an der Lösung ist. Sie können Probleme erkennen, bevor sie zu Hindernissen werden. Teams können Meetings zudem durch automatische Check-ins ersetzen.
Anstatt Meetings zu planen, planen Sie lieber Fragen, die Sie Ihrem Team stellen möchten, und halten Sie so dessen Engagement aufrecht.
Die besten Features von Basecamp
- Organisieren Sie Projekte mit Message Boards, um Diskussionen und Updates zu zentralisieren
- Nutzen Sie Campfire für Gruppenchats in Echtzeit und schnelle Unterhaltungen mit dem Team
- Aktivieren Sie den Fokusmodus, um Benachrichtigungen stummzuschalten und Ihre Verfügbarkeit für konzentriertes Arbeiten anzuzeigen
Einschränkungen von Basecamp
- Die Benutzeroberfläche mag im Vergleich zu moderner Software für die Zusammenarbeit in Unternehmen etwas veraltet wirken
- Keine prädiktiven Analysen oder KI-generierte Aufgabenvorschläge für komplexe Anforderungen des Projektmanagements
Preise für Basecamp
- Basecamp Free: Für immer kostenlos
- Basecamp Plus: 15 $/Monat pro Benutzer
- Basecamp Pro Unlimited: 299 $/Monat pro Organisation (jährliche Abrechnung)
Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp
- G2: 4,1/5 (über 5.300 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 14.500 Bewertungen)
📚 Lesen Sie auch: Die besten All-in-One-Messaging-Apps
13. Zoho Projects (Am besten geeignet für agiles Projektmanagement)
Ändern sich Projektpläne spontan? Zoho Projects gibt Teams Spielraum für Anpassungen, während sie agile Methoden anwenden. Ganz gleich, ob Sie mit Scrum, Kanban oder einer Mischung aus beidem arbeiten – das Tool bietet Struktur, ohne starr zu wirken.
Die Backlog-Funktion hilft dabei, Ideen zu sammeln und sie in sprintfähige Aufgaben umzuwandeln. Scrum-Boards bieten eine einfache Möglichkeit für die Nachverfolgung des Fortschritts – verschieben Sie Aufgaben von „Zu erledigen“ nach „Erledigt“ und halten Sie den Ball am Rollen. Es handelt sich um ein visuelles, kollaboratives Setup, das Teams dabei hilft, aufeinander abgestimmt zu bleiben, selbst wenn sich Prioritäten verschieben.
Die besten Features von Zoho Projects
- Erfassen Sie die Arbeitszeiten für sich selbst und Ihre Clients, um Transparenz zu gewährleisten
- Nutzen Sie Foren, um Informationen zwischen Team-Mitgliedern und Abteilungen freizugeben
- Nutzen Sie Zia, den KI-Assistenten von Zoho, um Ihre Metriken für den Erfolg des Projekts zu analysieren
- Ermöglicht es Teams, Produktinkremente als kurze Releases über das Release-Modul zu veröffentlichen
Einschränkungen von Zoho Projects
- Das Feature zur Suche für Aufgaben ist eingeschränkt
- Es kann schwierig sein, Client-Kontakte hinzuzufügen oder sie in Ihren Zoho-Dashboards alphabetisch zu ordnen
Preise für Zoho Projects
- Kostenlos (bis zu 5 Benutzer)
- Premium: 5 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: 10 $/Monat pro Benutzer
- Projekt Plus: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (über 460 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)
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Kommunikation und nahtlose Zusammenarbeit zwischen Teams sind für die allgemeine Zufriedenheit am Arbeitsplatz unerlässlich. Daher ist der Einsatz von Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen wie Instant-Messaging-Lösungen, Software zur Dateifreigabe und Schnittstellen zum Projektmanagement sinnvoll.
Aber anstatt zehn verschiedene Wege einzuschlagen – was wäre, wenn Sie eine umfassende Lösung für die Zusammenarbeit in Unternehmen hätten, die all Ihre Probleme löst?
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