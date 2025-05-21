Die 13 besten Enterprise-Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen im Jahr 2026

Wenn die „Zusammenarbeit“ in Ihrem Team derzeit wie ein Wirrwarr aus E-Mails, verlorenen Dateien und jemandem, der schreit: „Kann jeder meinen Bildschirm sehen?“ aussieht – haben wir einige Lösungen, um die Dinge zu vereinfachen.

Viele Unternehmen sind noch dabei herauszufinden, wie sie eine starke Strategie für die Zusammenarbeit entwickeln können, die ihren tatsächlichen geschäftlichen Anforderungen entspricht – insbesondere, wenn sie Remote-Teams, externe Benutzer und verstreute Kommunikationskanäle unter einen Hut bringen müssen.

Doch die richtigen Tools für die Zusammenarbeit im Unternehmen können Ordnung ins Chaos bringen. Ganz gleich, ob Sie alle auf dem Laufenden halten, Termine mit intelligenten Aufgabenverwaltungs-Features verwalten oder endlich Ihren Kalender mit besseren Planungs-Features in den Griff bekommen möchten – wir haben die besten Optionen zusammengestellt, um Ihnen dabei zu helfen.

Diese modernen Tools für die Teamzusammenarbeit wurden speziell für Unternehmensstrategien zur Zusammenarbeit entwickelt. Sie vereinfachen die Dateifreigabe und die Kommunikation in Echtzeit und helfen Teams, ihre Produktivität zu steigern.

Lassen Sie uns loslegen (ohne Pannen beim Freigeben des Bildschirms).

Werfen wir einen genaueren Blick auf einige der besten verfügbaren Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen und ihre Features:

Tool Am besten geeignet für Besonderes Feature Preise* ClickUp All-in-One-Lösung für Zusammenarbeit und Projektmanagement für Teams jeder Größe Kombiniert Aufgaben, Dokumente, Chatten und Whiteboards auf einer Plattform Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen möglich Slack Echtzeit-Messaging für kleine und mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Größe Übersichtliche Kanäle und zuverlässige Integrationen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8,75 $/Monat pro Benutzer Microsoft Teams Mittlere bis große Teams mit einer Größe von 5 bis 50 Personen, die Microsoft 365 nutzen Enge Integration mit Microsoft 365 und Video-Meetings Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 4 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Asana Funktionsübergreifende Nachverfolgung von Projekten für kleine bis mittelgroße Teams Portfolios und Workload Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Monat pro Benutzer Trello Agiles Aufgabenmanagement für kleine Unternehmen Kanban-Boards mit Power-Ups Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat pro Benutzer Dropbox Business Sichere Dateispeicherung für Unternehmen Dokumenten-Zusammenarbeit in Echtzeit und Dropbox Paper Kein Free-Plan; ab 18 $/Monat pro Benutzer Miro Visuelle Zusammenarbeit und Workshops für Remote-Teams Unbegrenzte Whiteboards und KI-gestützte Arbeitsflächen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat pro Benutzer Jira Aufgabenmanagement für große Teams der Softwareentwicklung Anpassbare agile Workflows und Automatisierung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7,53 $/Monat pro Benutzer Zoom Videokonferenzen für kleine bis mittelgroße Teams Breakout-Räume und Zoom Whiteboard Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15,99 $/Monat pro Benutzer Wrike Ressourcenmanagement für mittelgroße bis große Teams im Projektmanagement Prüfung, Genehmigungen und Ressourcenplanung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer Notion Asynchrone, textbasierte Zusammenarbeit für Remote-Teams jeder Größe Relationale Datenbanken und flexible Seiten-Struktur Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer Basecamp Manuelles Projektmanagement für kleine Teams Hill-Diagramme und automatische Check-ins Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat pro Benutzer Zoho Projects Adaptives Projektmanagement für Agenturen und Berater Backlog- und Scrum-Boards für agile Workflows Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer

📚 Lesen Sie auch: Wie man die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz fördert

Software für die Zusammenarbeit in Unternehmen ermöglicht es Mitarbeitern, weniger Zeit mit der Suche nach Informationen zu verbringen und mehr Zeit für die eigentliche Arbeit zu nutzen. Außerdem erleichtert sie den Informationsaustausch, indem sie die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt Ihrer Arbeit stellt.

Achten Sie bei Ihrem nächsten communication tool für Teambildung und Zusammenarbeit besonders auf folgende Aspekte:

Asynchrone Kommunikation: Verwandelt Unterhaltungen in greifbare Ergebnisse durch Instant Messaging, Thread-Diskussionen und KI-gestützte Transkription

Workflow-Automatisierung und Aufgabenmanagement: Optimiert die Nachverfolgung von Projekten mit intelligenten Erinnerungen, Kanban-Boards und Gantt-Diagrammen

Integration mit notwendigen Apps: Sorgt für unterbrechungsfreie Workflows durch die Verbindung mit Projektmanagement-Tools, CRMs und Cloud-Speicherplattformen

Skalierbarkeit: Unterstützt globale Geschäftstätigkeiten durch Cloud-Bereitstellung in mehreren Regionen, anpassbare Benutzerrollen und erweiterte Funktionen für Administratoren

Erweiterte Analysen und Erkenntnisse: Verbessert die Teamleistung durch benutzerdefinierte Dashboards, Stimmungsanalysen in der Kommunikation und KI-gestützte Empfehlungen

👀 Wussten Sie schon? ​​Mitarbeiter umschalten täglich 1.200 Mal zwischen Apps hin und her (das entspricht fast 4 Stunden pro Woche), um ihre Aufmerksamkeit neu zu fokussieren. Das macht 9 % der jährlichen Arbeitszeit der Mitarbeiter aus.

Teams, die zwischen zehn oder mehr Kollaborationsprogrammen hin- und herwechseln, verbringen wahrscheinlich mehr als eine Stunde damit, selbst die kleinsten Probleme zu lösen. Produktivität und effektive Zusammenarbeit stehen in umgekehrtem Verhältnis zur Anzahl der von Ihnen verwendeten Wissensmanagement-Tools.

Wir helfen Ihnen dabei, das perfekte Online-Tool für die Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen zu finden – eines, das Ihnen Zeit spart und die Produktivität Ihres Teams erhöht.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Zusammenarbeit und Projektmanagement)

Verbinden Sie ClickUp-Whiteboards mit Ihren Aufgaben in ClickUp, um effektiv zusammenzuarbeiten

Die heutige Arbeitswelt ist aus den Fugen geraten. Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind über unzusammenhängende Tools verstreut, die uns ausbremsen. ClickUp löst dieses Problem mit der All-in-One-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und smarter zu arbeiten.

Es ist wie Ihr digitales Hauptquartier, in dem Aufgaben, Chats, Dateien und Ideen zusammenkommen.

Mit ClickUp Whiteboards können Teams Ideen visuell brainstormen, Workflows skizzieren, Wireframes entwerfen und Aufgaben in einem gemeinsamen Space organisieren. Ziehen, ablegen, verbinden und wiederholen – keine Haftnotizen, die mit der Zeit verloren gehen.

Planen Sie ein funktionsübergreifendes Projekt und möchten nicht bei Null anfangen? Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für ein Kommunikationsplan-Whiteboard, um Kommunikationskanäle, Rollen und Workflows zu skizzieren – ganz ohne das übliche Chaos à la „Moment mal – wer macht hier nochmal was?“

Kommunizieren Sie sofort mit Ihren Kollegen über den ClickUp-Chat

Brainstorming macht zwar Spaß, aber bei asynchronen Unterhaltungen glänzt ClickUp erst richtig. Über den integrierten ClickUp-Chat können Teammitglieder Fragen stellen, Updates teilen, Sprach- oder Videoanrufe tätigen oder sich gegenseitig sanft an Fristen erinnern – und das alles, ohne zwischen Apps hin- und herzuwechseln. Und wenn eine Nachricht oder ein Kommentar eine Weiterverfolgung erfordert, verwandeln Sie ihn einfach mit ClickUp Aufgaben in ein umsetzbares Element.

Mit intuitiven Aufgabenmanagement-Features können Sie relevante Dateien mit bestimmten Projektelementen verknüpfen, Aufgaben zuweisen, Beobachter hinzufügen, um den Fortschritt der Aufgaben zu überwachen, und Ansichten wie Gantt-Diagramme, Kanban-Boards und Kalender erstellen.

Remote-Teams können ClickUp Docs auch zur Informationssammlung und zur Echtzeit-Zusammenarbeit an Dokumenten nutzen, ähnlich wie bei Google Docs. Verknüpfen Sie sie mit Aufgaben, weisen Sie Personen zu und halten Sie alles miteinander verbunden.

Bleiben Sie mit ClickUp Collaboration Detection über Änderungen des Status und neue Kommentare auf dem Laufenden

ClickUp sorgt außerdem dafür, dass funktionsübergreifende Teams sich bei der Zusammenarbeit nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Mit der ClickUp-Kollaborationserkennung werden Sie benachrichtigt, wenn ein Teammitglied denselben Inhalt ansieht oder bearbeitet, wodurch Missverständnisse oder doppelter Aufwand vermieden werden.

Müssen Sie etwas erklären, das sich nur schwer in Worte fassen lässt? Mit ClickUp Clips können Sie eine Bildschirmführung aufzeichnen – praktisch, wenn ein UX-Designer einen Flow demonstrieren möchte oder ein Entwickler erklären will, warum die Schaltfläche für die Anmeldung wieder verschwunden ist.

Dies ist ideal für Teams, die über verschiedene Zeitzonen hinweg asynchrones zusammenarbeiten. Bildschirmaufzeichnungen ermöglichen eine klare videobasierte Kommunikation, reduzieren Missverständnisse und bieten visuelle Erklärungen für komplexe Aufgaben oder Workflows.

Der KI-Assistent von ClickUp, ClickUp Brain, ist das ultimative KI-Tool für die Zusammenarbeit in Teams. Benötigen Sie ein Aufgaben-Update oder einen Fortschrittsbericht? Lassen Sie sich diesen von Brain zusenden. Sind Sie nach einer Pause wieder im Büro und müssen sich auf den neuesten Stand bringen? Bitten Sie Brain, lange Chat-Threads zusammenzufassen, damit Sie alle auf dem Laufenden sind.

Richten Sie Autopilot-KI-Agenten in Ihren Listen und Kanälen in ClickUp ein, um mehr zu erledigen

Und das ist noch nicht alles. Mit den vorkonfigurierten und benutzerdefinierten KI-Agenten in ClickUp können Sie autonome Agenten einrichten, die alles übernehmen – vom Versenden von Updates bis hin zur Beantwortung von Teamfragen.

Und für einen strukturierteren Ansatz sorgt die ClickUp-Vorlage für Teamkommunikation und Meetings für Klarheit bei wiederkehrenden Meetings, Rollen und Verantwortlichkeiten. Fügen Sie Check-ins hinzu, weisen Sie Folgeaufgaben zu und halten Sie alles in Echtzeit auf dem neuesten Stand.

Kostenlose Vorlage herunterladen Beseitigen Sie Unklarheiten und verbessern Sie die Zusammenarbeit mit der ClickUp-Vorlage für Teamkommunikation und Meeting-Matrix

Das können Sie mit dieser Vorlage für einen Kommunikationsplan zu erledigen:

Legen Sie regelmäßige Check-ins fest und führen Sie eine Synchronisierung mit den Zeitleisten Ihrer Projekte durch, um im Zeitplan zu bleiben

Legen Sie klare Regeln für interne Diskussionen fest, damit Ihr Team schnellere und bessere Entscheidungen treffen kann

Verfolgen Sie Meeting-Ergebnisse, weisen Sie Folgeaufgaben zu und sorgen Sie mit Echtzeit-Updates dafür, dass alle ihrer Verantwortung nachkommen

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie Aufgaben und weisen Sie diese mit ClickUp Assign Comments den entsprechenden Mitgliedern des Teams zu

Verfolgen Sie die Produktivität Ihres Teams mithilfe von Dashboards und Tools für die Berichterstellung und stimmen Sie gleichzeitig die Ziele abteilungsübergreifend aufeinander ab

Passen Sie die Einstellungen für Benachrichtigungen an, um zu steuern, wann und wie Task Watchers Updates erhalten

Definieren Sie Aufgabenabhängigkeiten , indem Sie verwandte Aufgaben miteinander verknüpfen, um die Auswirkungen einer Aufgabe auf eine andere zu verfolgen und die Nachverfolgung dieser Auswirkungen durchzuführen

Verwalten Sie komplexe Projekte mit Features wie Meilensteinen, Workload-Ansichten und agilen Methoden

Kommentieren Sie mit @Erwähnungen und benachrichtigen Sie bestimmte Mitglieder des Teams über wichtige Updates

Nutzen Sie Integrationen mit über 1.000 tools (z. B. Teams, Salesforce, Google Drive), um Abläufe in einer sicheren Umgebung zu zentralisieren

Limitierungen von ClickUp

Die Nutzung von ClickUp erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit (in ClickUp University können Sie lernen, wie man es benutzt).

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Sid Babla, Koordinator des Wellbeing-Programms am Dartmouth College – Student Wellness Center, bewertet ClickUp:

ClickUp hat den Bedarf an E-Mail-Kommunikation reduziert und die Zusammenarbeit in unserem Team für die Erstellung von Inhalten optimiert. Wir sind nun in der Lage, den Weg von der Ideenfindung/dem Brainstorming bis zum ersten Entwurf um das 2- bis 3-fache zu beschleunigen.

ClickUp hat den Bedarf an E-Mail-Kommunikation reduziert und die Zusammenarbeit in unserem Team für die Erstellung von Inhalten optimiert. Wir sind nun in der Lage, den Weg von der Ideenfindung/dem Brainstorming bis zum ersten Entwurf um das 2- bis 3-fache zu beschleunigen.

2. Slack (Am besten geeignet für Echtzeit-Nachrichten)

via Slack

Slack, eines der bekanntesten Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen, wurde für schnelle Echtzeitkommunikation entwickelt – keine endlosen E-Mail-Threads mehr. Mit Kanälen für organisierte Chats und Direktnachrichten für Einzelgespräche bleibt alles durchsuchbar und leicht zur Nachverfolgung verfügbar.

Brauchen Sie einen schnellen Check-in? Mit Slack Huddles können Sie einen Voice-Chat starten oder Ihren Bildschirm freigeben. Sie können auch Nachrichten planen, was besonders praktisch ist, wenn Ihr Team über verschiedene Zeitzonen verteilt ist. Öffentliche oder private Kanäle bieten Ihnen Flexibilität, je nachdem, was intern bleiben oder öffentlich sein soll.

Die besten Features von Slack

Greifen Sie mit KI auf tägliche Rückblicke und Zusammenfassungen verschiedener Slack-Kanäle zu

Freigeben Sie Dateien an externe Benutzer und chatten Sie sicher mit Slack Connect

Nutzen Sie Slack Atlas, das integrierte Teamverzeichnis-Tool, um sich einen genaueren Überblick über Ihr gesamtes Unternehmen zu verschaffen

Einschränkungen von Slack

Es kann schwierig sein, das Format von Codes zu beibehalten, wenn diese anderen freigegeben werden

Eine Flut von Benachrichtigungen kann zu chaotischen Arbeitsabläufen führen

Preise für Slack

Free

Pro : 8,75 $/Monat pro Benutzer

Business +: 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Grid : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Slack KI ist als kostenpflichtiges Add-On für alle kostenpflichtigen Pläne verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4,5/5 (über 34.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Slack?

Eine Capterra-Bewertung besagt:

Es ist eine sehr gute App für die geschäftliche Kommunikation und wichtige Informationsmitteilungen an Mitarbeiter, auf die diese leicht zugreifen können. Die Features zur Sicherheit sind für eine Messaging-App etwas schwach.

Es ist eine sehr gute App für die geschäftliche Kommunikation und wichtige Informationsmitteilungen an Mitarbeiter, auf die diese leicht zugreifen können. Die Features zur Sicherheit sind für eine Messaging-App etwas schwach.

3. Microsoft Teams (Am besten geeignet für Microsoft-Benutzer)

über Microsoft Teams

Manche sagen, Microsoft sei der Pionier unter den Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen. Als Teil der größeren Microsoft-Plattform vereint MS Teams Instant Messaging, Dateifreigabe, Videokonferenzen und KI in einer einzigen Plattform.

Dank der Chat- und kanalbasierten Nachrichtenfunktion bleiben Unterhaltungen übersichtlich. Teams Meetings ermöglicht zudem hochwertige Video-Anrufe mit Features wie Hintergrundgeräuschunterdrückung und Echtzeit-Transkription.

Die besten Features von Microsoft Teams

Optimieren Sie Ihre Nachrichten mit automatisierten KI-Vorschlägen

Greifen Sie auf prägnante Zusammenfassungen langer Aufzeichnungen zu, um auf dem Laufenden zu bleiben

Speichern Sie Dateien in Teams und geben Sie sie in Chats, Meetings und Teams-Kanälen frei

Einschränkungen von Microsoft Teams

Die Web- und App-Version bieten unterschiedliche Features, was die Benutzer oft verwirrt

Es können Stabilitäts- und Anmeldeprobleme unter macOS und iOS auftreten.

Preise für Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : 4 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Microsoft Teams Enterprise: 5,25 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (über 16.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 10.000 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter nutzen für die Kommunikation mit dem Team hauptsächlich E-Mail und Chat. Allerdings gehen fast 60 % ihres Arbeitstages durch das Wechseln zwischen diesen tools und die Suche nach Informationen verloren. Mit einer All-in-One-App für die Arbeit wie ClickUp laufen Ihr Projektmanagement, Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammen! Es ist Zeit für Zentralisierung und neue Energie!

4. Asana (Am besten geeignet für die abteilungsübergreifende Nachverfolgung von Projekten)

via Asana

Asana hilft verschiedenen Teams bei der Nachverfolgung von Projektzeitleisten mithilfe von gemeinsamen Projektbereichen. Jede Aufgabe und jedes Projekt verfügt über einen integrierten Kommentarbereich, um E-Mails und Meetings zu reduzieren.

Teams können zudem vorgefertigte Vorlagen für Wissensdatenbanken oder benutzerdefinierte Workflows nutzen, die auf die spezifischen Anforderungen des Projekts zugeschnitten sind.

Die besten Features von Asana

Verfolgen Sie mehrere Projekte mit Portfolios und sehen Sie sich schnell den Status der Aufgaben an, um zu erkennen, wer im Plan liegt und wer Unterstützung benötigt

Nutzen Sie das Workload-Feature, um die Team-Kapazitäten auszugleichen und Engpässe zu vermeiden

Behalten Sie den Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts mit benutzerdefinierten Dashboards

Einschränkungen von Asana

Das Abrufen von Verlaufsdaten über Ihr Unternehmen kann zeitaufwändig und verwirrend sein

Informationen aus einer übergeordneten Aufgabe werden möglicherweise nicht jedes Mal in eine Unteraufgabe übernommen

Preise für Asana

Privat: Free Forever

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 11.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.400 Bewertungen)

5. Trello (Am besten geeignet für agiles Aufgabenmanagement)

via Trello

Dank seines einfachen, flexiblen Layouts ist Trello eine beliebte Wahl für Teams, die die Agile-Methodik anwenden. Auf der Grundlage von Kanban-Boards hilft es Teams, Projekte in klare, überschaubare Aufgaben zu unterteilen. Sie können die Arbeit in Listen und Karten organisieren, Verantwortlichkeiten zuweisen und Fälligkeitstermine festlegen, ohne dass Unordnung entsteht.

Für zusätzliche Funktionen ermöglichen Ihnen die Power-Ups von Trello die Verbindung zu Tools wie Slack, Google Drive und Jira – so können Sie die Synchronisierung von Alles ganz einfach durchführen, ohne den ganzen Tag zwischen verschiedenen Registerkarten hin- und herwechseln zu müssen.

Die besten Features von Trello

Verschaffen Sie sich mit den Kalender- und Zeitleistenansichten von Trello einen klaren Überblick über Projektzeitpläne

Reduzieren Sie verstreute Unterhaltungen durch Kommentare, @Erwähnungen und Anhänge an Karten

Nutzen Sie Automatisierungen mit Butler, um sich wiederholende Aufgaben zu eliminieren, automatisierte Regeln einzurichten und Auslöser für Aktionen zu nutzen

Limitierungen von Trello

Das Fehlen von Optionen wie Gantt-Ansichten oder Listenansichten kann bei größeren Projekten einschränkend sein

Es fehlt eine Zeiterfassung für die Kalkulation des Projekts und die Funktionen für Berichterstellung und Analyse sind begrenzt.

Preise für Trello

Free (bis zu 10 Mitarbeiter)

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 210 $ pro Jahr und Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trello?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Trello zeichnet sich zwar durch seine Einfachheit aus, kann jedoch bei der Verwaltung komplexerer Projekte Einschränkungen aufweisen. Features wie detaillierte Berichterstellung, Zeiterfassung und Analysen fehlen oder erfordern die Integration von Drittanbieter-Tools. Es wäre zudem hilfreich, wenn bessere Aufgabenabhängigkeiten oder Gantt-Diagramm-Funktionen nativ verfügbar wären.

Trello zeichnet sich zwar durch seine Einfachheit aus, kann jedoch bei der Verwaltung komplexerer Projekte Einschränkungen aufweisen. Features wie detaillierte Berichterstellung, Zeiterfassung und Analysen fehlen oder erfordern die Integration von Drittanbieter-Tools. Es wäre zudem hilfreich, wenn bessere Aufgabenabhängigkeiten oder Gantt-Diagramm-Funktionen nativ verfügbar wären.

👀 Wussten Sie schon: 85 % der Führungskräfte sind der Meinung, dass ihre interne Kommunikation hilfreich, relevant und kontextbezogen genug ist, damit die Teams ihre Aufgaben erledigen können. Allerdings stimmen dem nur 45 % der Mitarbeiter zu.

6. Dropbox Business (Am besten geeignet für den sicheren Speicher für Dateien)

via Dropbox Business

Dropbox Business dient nicht nur als zentrale Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten, sondern ermöglicht auch die gemeinsame Nutzung und Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit. Dies wird durch die Integration mit Microsoft Office Online und Google Workspace-Tools wie Docs, Sheets und Slides ermöglicht.

Teams können in Dropbox Paper, einem gemeinsamen Space, Kommentare hinzufügen, Aufgaben zuweisen und Bilder oder Videos einbetten.

Die besten Features von Dropbox Business

Sammeln Sie Dateien von Team-Mitgliedern oder externen Stakeholdern, ohne ihnen direkten Zugriff auf Ihre Ordner zu gewähren

Nehmen Sie Video-Botschaften und Screenshots auf und geben Sie diese frei, um Ideen zu kommunizieren

Verwalten Sie Genehmigungen und Vertragsunterzeichnungen direkt in Dropbox mithilfe von elektronischen Signaturen mit Dropbox Sign

Einschränkungen von Dropbox Business

Das Laden größerer Dateien dauert lange und verursacht Verzögerungen bei der Synchronisierung

Bei größeren Projekten gelten strengere Limite für den Speicher

Preise für Dropbox Business

Essentials: 19,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 18 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Dropbox Business

G2: 4,4/5 (über 28.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 21.700 Bewertungen)

📚 Lesen Sie auch: Die beste Software für sicheren Dateiaustausch im Geschäft

7. Miro (Am besten geeignet für visuelle Zusammenarbeit und Remote-Workshops)

via Miro

Mit der KI-gestützten intelligenten Leinwand und den interaktiven Tools von Miro können Teams in verteilten Umgebungen Brainstorming betreiben, Projekte planen und umsetzen.

Dank der unbegrenzten Whiteboards können Teams Mindmaps, Flussdiagramme und Kanban-Boards für abteilungsübergreifende Projekte erstellen. Intelligente Widgets machen diese Boards interaktiver, indem sie es den Benutzern ermöglichen, Avatare der Teilnehmer zu erstellen und diese auf der Arbeitsfläche zu verschieben.

Die besten Features von Miro

Organisieren Sie Projekte mit Spaces, in denen Sie verwandte Boards gruppieren können, um den Zugriff zu vereinfachen

Bleiben Sie konzentriert mit Modi für Aufgaben wie Diagrammerstellung und Mindmaps

Nutzen Sie KI-Sidekicks – virtuelle Assistenten, die in Agilität und Produktmanagement geschult sind – um Sie zu unterstützen

Limitierungen von Miro

Die Bearbeitung von Frames nach Fertigstellung Ihrer Arbeit kann eine Herausforderung sein

Sie haben keine Möglichkeit, Bildlinks zu aktualisieren

Preise für Miro

Free

Starter: 8 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 16 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Miro

G2: 4,7/5 (über 7.900 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Miro?

In einer Capterra-Rezension heißt es:

Insgesamt hat sich Miro als hilfreich erwiesen, um Vorlagen für Landingpages zu erstellen und unsere Gesamtstruktur für die gewünschten Inbound-Marketing-Workflows zu skizzieren […] Einige der Designelemente in Miro sind nicht besonders anpassbar, wie beispielsweise die Auswahl der Schriftarten oder die Anpassung des Randradius von Formen.

Insgesamt hat sich Miro als hilfreich erwiesen, um Vorlagen für Landingpages zu erstellen und unsere Gesamtstruktur für die gewünschten Inbound-Marketing-Workflows zu skizzieren […] Einige der Designelemente in Miro sind nicht besonders anpassbar, wie beispielsweise die Auswahl der Schriftarten oder die Anpassung des Randradius von Formen.

8. Jira (Am besten geeignet für Softwareentwicklungsteams)

via Jira

Jira ist ein Projektmanagement-Tool für Softwareentwicklungsteams, die agile Methoden einsetzen. Es hilft bei der Verwaltung von Sprints, Fehlern und Backlogs mit anpassbaren Workflows und Issue-Nachverfolgung für klarere Prozesse. Das herausragende Feature von Jira ist die Automatisierung, die es Teams ermöglicht, Regeln für die automatische Zuweisung von Aufgaben und das Versenden von Updates festzulegen.

Es bietet zudem gebrauchsfertige Vorlagen für Agile, DevOps und IT-Service-Management, sodass sich Workflows einfach übernehmen lassen, ohne bei Null anfangen zu müssen. So lassen sich Projekte reibungslos vorantreiben.

Die besten Features von Jira

Nutzen Sie BI-Tools wie Tableau und Power BI für erweiterte Analysen

Visualisieren Sie Workloads mit dem Kalendermanagement von Jira, um Terminkonflikte zu vermeiden

Nutzen Sie Scrum-Boards, Kanban-Boards und Roadmaps für die Nachverfolgung von Aufgaben und die Priorisierung von Backlogs

Limitierungen von Jira

Hat eine gewisse Einarbeitungszeit für nicht-technisch versierte Benutzer

Ohne IT-Support kann die Verwaltung von Integrationen schwierig sein

Jira-Preise

Free Forever

Standard: 7,53 $/Monat pro Benutzer

Premium: 13,53 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jira

G2: 4,3/5 (über 6.300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.200 Bewertungen)

9. Zoom (Am besten geeignet für Videokonferenzen)

über Zoom

Zoom ist nach wie vor eine der beliebtesten und zuverlässigsten Videokonferenzplattformen und bietet eine umfassende Palette an Features, die speziell auf Unternehmen, Remote-Teams und hybride Arbeitsumgebungen zugeschnitten sind.

Es kann größere Meeting-Gruppen in Breakout-Räume aufteilen, um kleinere, themenspezifische Unterhaltungen in virtuellen und hybriden Umgebungen zu ermöglichen. Diese Räume können vorab zugewiesen werden, was den Organisatoren Flexibilität bietet.

Außerdem gibt es das Zoom Whiteboard, auf dem Remote-Mitarbeiter Ideen skizzieren, Strategien entwerfen oder Inhalte der Meetings visuell dokumentieren können.

Die besten Features von Zoom

Führen Sie Live-Umfragen durch, um die Meinungen der Teilnehmer einzuholen oder schnelle Entscheidungen zu treffen

Geben Sie Echtzeit-Feedback, ohne den Leser mit Emoji-Reaktionen zu unterbrechen

Veranstalten Sie virtuelle Events auf Enterprise-Ebene mit Zoom Webinars und Zoom Events

Limitierungen von Zoom

Video und Audio können gelegentlich nicht synchron sein

Features wie Dokumente, Clips Plus und Scheduler sind nur als kostenpflichtige Add-Ons verfügbar

Zoom-Preise

Basic: Free Forever

Pro: 15,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 21,99 $/Monat pro Benutzer

Zoom-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 55.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 14.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoom?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Mir gefällt, wie das Produkt die Kommunikation im Team und sogar die Zusammenarbeit optimiert. Es hat die Produktivität des Teams erheblich gesteigert.

Mir gefällt, wie das Produkt die Kommunikation im Team und sogar die Zusammenarbeit optimiert. Es hat die Produktivität des Teams erheblich gesteigert.

📚 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für interaktive Whiteboards für Zoom & ClickUp

10. Wrike (Am besten geeignet für das Ressourcenmanagement)

via Wrike

Haben Sie schon einmal Schwierigkeiten gehabt, den Überblick darüber zu behalten, wer gerade an was arbeitet – oder welche Version einer Datei die aktuellste ist? Wrike könnte Ihnen dabei helfen. Mit dem Feature Prüfung und Approvals können Teams direkte Kommentare zu Bildern, Videos und PDFs hinterlassen, sodass das Feedback klar und umsetzbar ist.

Dank der integrierten Version arbeiten Sie immer an der richtigen Datei – kein mühsames Durchforsten von E-Mail-Ketten mehr.

Wrike eignet sich auch hervorragend für das Projektmanagement. Es bietet Projektmanagern eine Echtzeit-Ansicht der Verfügbarkeit und Workload des Teams und hilft so, Burnout und Engpässe zu vermeiden.

Die besten Features von Wrike

Erstellen Sie mit Wrike KI Tagesordnungen für Meetings und Projektpläne

Wechseln Sie mit dem Vergleichsmodus von Wrike zwischen zwei Versionen einer Datei

Verfolgen Sie jede einzelne Änderung in Ihrem Projekt mit der Stream-Ansicht

Prognostizieren Sie den Bedarf, testen Sie verschiedene Zeitpläne und halten Sie Projekte mit dem Resource Planner auf Kurs bei der Nachverfolgung.

Schreibbeschränkungen

Formularantworten werden nicht mit den entsprechenden Projekten verknüpft

Es fehlen Tools für Online-Meetings und Chatten

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 25 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 4.300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.800 Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon: 75 % der Mitarbeiter der Remote-Arbeit verbringen bis zu 10 Stunden ihrer Arbeitswoche in Meetings. Das ist ein ganzer Tag, der verloren geht.

11. Notion (Am besten geeignet für die asynchrone textbasierte Zusammenarbeit)

via Notion

Sind Sie es leid, ständig nach Updates zu suchen oder endlose Meetings zu absolvieren, nur um auf dem Laufenden zu bleiben? Notion hilft Teams bei der Zusammenarbeit, ohne dass alle gleichzeitig online sein müssen. Es ist für asynchrone Arbeit konzipiert – ideal für Remote- oder Teams mit Verteilung.

Notion basiert auf einer textbasierten Organisation. Seine Text-Blöcke, Datenbanken, Tabellen und Listen fördern strukturiertes Denken. Dadurch erhalten Sie durchsuchbare Spaces, die es Ihnen leicht machen, Informationen abzurufen, wenn Sie sie benötigen.

Die besten Features von Notion

Beziehen Sie Daten aus verschiedenen Quellen und verknüpfen Sie Datensätze mithilfe relationaler Notion-Datenbanken.

Legen Sie fest, wer bestimmte Notion-Seiten in der Ansicht anzeigen, bearbeiten oder kommentieren darf

Erstellen Sie textbasierte Workflow-Beschreibungen mit Notion KI

Limitierungen von Notion

Notion KI beschränkt sich auf textbasierte Unterstützung, wodurch das Tool weniger intuitiv ist

Die Synchronisierung von Notizen in Echtzeit kann ein Problem darstellen

Preise für Notion

Kostenlos: Free Forever

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion KI ist in jedem kostenpflichtigen Plan für zusätzlich 10 $ pro Monat und Benutzer verfügbar.

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

In einer Capterra-Rezension heißt es:

Es ist zwar leistungsstark, kann aber anfangs etwas überwältigend sein. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um den Umgang mit komplexen Datenbanken und relationalen Eigenschaften zu verstehen. Außerdem ist die Offline-Funktionalität sehr auf Limite beschränkt, was mir auf einem Flug, auf dem ich auf meine Notizen zugreifen wollte, ein kleines Problem bereitete.

Es ist zwar leistungsstark, kann aber anfangs etwas überwältigend sein. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um den Umgang mit komplexen Datenbanken und relationalen Eigenschaften zu verstehen. Außerdem ist die Offline-Funktionalität sehr auf Limite beschränkt, was mir auf einem Flug, auf dem ich auf meine Notizen zugreifen wollte, ein kleines Problem bereitete.

12. Basecamp (Am besten geeignet für manuelles Projektmanagement)

via Basecamp

Basecamp macht es mit Hill Charts ganz einfach. Es ist eine visuelle Methode für die Nachverfolgung des Fortschritts – nicht nur, was bereits erledigt ist, sondern auch, wie nah eine Aufgabe an der Lösung ist. Sie können Probleme erkennen, bevor sie zu Hindernissen werden. Teams können Meetings zudem durch automatische Check-ins ersetzen.

Anstatt Meetings zu planen, planen Sie lieber Fragen, die Sie Ihrem Team stellen möchten, und halten Sie so dessen Engagement aufrecht.

Die besten Features von Basecamp

Organisieren Sie Projekte mit Message Boards, um Diskussionen und Updates zu zentralisieren

Nutzen Sie Campfire für Gruppenchats in Echtzeit und schnelle Unterhaltungen mit dem Team

Aktivieren Sie den Fokusmodus, um Benachrichtigungen stummzuschalten und Ihre Verfügbarkeit für konzentriertes Arbeiten anzuzeigen

Einschränkungen von Basecamp

Die Benutzeroberfläche mag im Vergleich zu moderner Software für die Zusammenarbeit in Unternehmen etwas veraltet wirken

Keine prädiktiven Analysen oder KI-generierte Aufgabenvorschläge für komplexe Anforderungen des Projektmanagements

Preise für Basecamp

Basecamp Free: Für immer kostenlos

Basecamp Plus: 15 $/Monat pro Benutzer

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/Monat pro Organisation (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp

G2: 4,1/5 (über 5.300 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 14.500 Bewertungen)

📚 Lesen Sie auch: Die besten All-in-One-Messaging-Apps

13. Zoho Projects (Am besten geeignet für agiles Projektmanagement)

via Zoho Projects

Ändern sich Projektpläne spontan? Zoho Projects gibt Teams Spielraum für Anpassungen, während sie agile Methoden anwenden. Ganz gleich, ob Sie mit Scrum, Kanban oder einer Mischung aus beidem arbeiten – das Tool bietet Struktur, ohne starr zu wirken.

Die Backlog-Funktion hilft dabei, Ideen zu sammeln und sie in sprintfähige Aufgaben umzuwandeln. Scrum-Boards bieten eine einfache Möglichkeit für die Nachverfolgung des Fortschritts – verschieben Sie Aufgaben von „Zu erledigen“ nach „Erledigt“ und halten Sie den Ball am Rollen. Es handelt sich um ein visuelles, kollaboratives Setup, das Teams dabei hilft, aufeinander abgestimmt zu bleiben, selbst wenn sich Prioritäten verschieben.

Die besten Features von Zoho Projects

Erfassen Sie die Arbeitszeiten für sich selbst und Ihre Clients, um Transparenz zu gewährleisten

Nutzen Sie Foren, um Informationen zwischen Team-Mitgliedern und Abteilungen freizugeben

Nutzen Sie Zia, den KI-Assistenten von Zoho, um Ihre Metriken für den Erfolg des Projekts zu analysieren

Ermöglicht es Teams, Produktinkremente als kurze Releases über das Release-Modul zu veröffentlichen

Einschränkungen von Zoho Projects

Das Feature zur Suche für Aufgaben ist eingeschränkt

Es kann schwierig sein, Client-Kontakte hinzuzufügen oder sie in Ihren Zoho-Dashboards alphabetisch zu ordnen

Preise für Zoho Projects

Kostenlos (bis zu 5 Benutzer)

Premium: 5 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 10 $/Monat pro Benutzer

Projekt Plus: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Projects

G2: 4,3/5 (über 460 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

📚 Lesen Sie auch: Die besten Apps und tools für die Teamzusammenarbeit

Steigern Sie Produktivität und Zusammenarbeit mit ClickUp

Kommunikation und nahtlose Zusammenarbeit zwischen Teams sind für die allgemeine Zufriedenheit am Arbeitsplatz unerlässlich. Daher ist der Einsatz von Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen wie Instant-Messaging-Lösungen, Software zur Dateifreigabe und Schnittstellen zum Projektmanagement sinnvoll.

Aber anstatt zehn verschiedene Wege einzuschlagen – was wäre, wenn Sie eine umfassende Lösung für die Zusammenarbeit in Unternehmen hätten, die all Ihre Probleme löst?

ClickUp ist eine Plattform für die Zusammenarbeit in Unternehmen, die verschiedene Geschäftsprozesse abdeckt, darunter Aufgabenmanagement, Wissensaustausch, Echtzeitkommunikation und Workflow-Effizienz.

Es ist ideal für Unternehmen, die ihre Produktivität steigern und ihre Abläufe optimieren möchten. Es beseitigt unnötige Arbeit, sorgt dafür, dass sich Teams auf das Wesentliche konzentrieren können, und bietet ihnen Raum für asynchrone Kommunikationskanäle.

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