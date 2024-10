10 beste Software zum sicheren Freigeben von Dateien für Business

Das Freigeben von Dateien in der Geschäftswelt ist oft ein heikler Balanceakt: Man muss schnell sein und gleichzeitig sicherstellen, dass sensible Daten sicher bleiben.

Das Risiko von Verstößen oder falscher Handhabung ist real, da täglich vertrauliche Client-Daten, Verträge und interne Dokumente ausgetauscht werden.

Nach mehreren Jahren in der IT-Branche weiß ich, wie schwierig es sein kann, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in Einklang zu bringen. Durch Erfahrung und Forschung habe ich gelernt, was funktioniert - und was nicht - wenn es um das sichere und zuverlässige Freigeben von Dateien geht.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse und umfangreicher Recherchen des ClickUp Teams habe ich eine Liste mit den besten Plattformen für das sichere Freigeben von Dateien für Geschäftszwecke zusammengestellt. Lesen Sie weiter, um die Tools kennenzulernen, mit denen Sie Ihre Daten sicher aufbewahren können, ohne auf Effizienz verzichten zu müssen.

Sichere Auswahl lösungen für das gemeinsame Freigeben von Dateien ist nicht nur eine Frage des Preises oder der Limits für den Speicher - es geht darum, eine Lösung zu finden, die eine sichere Freigabe von Dateien für Geschäftsdaten bietet und gleichzeitig einfach zu bedienen ist.

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Features, auf die Sie bei der Auswahl einer Plattform achten sollten:

Verschlüsselung: Das Rückgrat jeder sicheren Plattform für das Freigeben von Dateien ist eine starke Verschlüsselung sowohl im Ruhezustand als auch bei der Übertragung. Achten Sie auf Dienste, die eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bieten, um das Risiko des Abfangens von Daten zu minimieren

Einhaltung von Vorschriften : Abhängig von Ihrer Branche ist die Einhaltung von Vorschriften wie GDPR, HIPAA oder SOX entscheidend. Suchen Sie nach einer Plattform, die ein sicheres Freigeben von Dateien für Ihr Business ermöglicht und gleichzeitig alle erforderlichen Compliance-Kriterien erfüllt

Granulare Zugriffskontrollen: Die Möglichkeit, detaillierte Berechtigungen für Benutzer festzulegen, ist wichtig, um zu kontrollieren, wer Dateien ansehen, freigeben oder bearbeiten kann. Dieses Feature trägt dazu bei, interne Bedrohungen zu reduzieren, indem der Zugriff strikt auf der Basis von "Need-to-know" verwaltet wird

Prüfpfade: Die Überwachung, wer wann auf was zugegriffen hat, bietet eine zusätzliche Ebene der Sicherheit und Verantwortlichkeit. Dieses Feature ist wichtig für die Nachverfolgung möglicher Probleme und um sicherzustellen, dass sensible Informationen nicht in Gefahr geraten sind

Benutzerfreundlichkeit: Trotz der robusten Sicherheits-Features sollte die von Ihnen gewählte Plattform benutzerfreundlich sein. So wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiter sie effektiv nutzen können, ohne dass eine umfangreiche Schulung erforderlich ist

Integrationsfähigkeit: Ein sicherer Dateifreigabedienst sollte sich reibungslos in Ihre bestehenden Tools und Arbeitsabläufe integrieren lassen, um die Produktivität zu steigern, ohne die bestehenden Prozesse zu unterbrechen

Achten Sie bei der Auswahl einer sicheren Lösung für das Freigeben von Dateien für Geschäfte auf Skalierbarkeit, damit sie mit Ihren Anforderungen wachsen kann, und auf benutzerfreundliches Schulungsmaterial. Diese Faktoren gewährleisten, dass die Lösung Ihre Daten schützt und gleichzeitig die Effizienz Ihres Geschäfts unterstützt.

Mit der richtigen Plattform können Sie Ihre sensiblen Daten schützen und gleichzeitig das Freigeben von Dateien zu einem Kinderspiel machen.

Hier ist meine Liste der zehn besten sicheren Dateifreigabedienste, die starke Sicherheit mit benutzerfreundlichen Features verbinden:

über Google Google Drive ist eine beliebte Wahl für Geschäfte, die eine bequeme Dateifreigabe benötigen. Seine nahtlose Integration mit Google Workspace Apps wie Docs, Sheets und Slides schafft eine kollaborative Umgebung, in der mein Team und ich unabhängig vom Speicherort zusammenarbeiten können.

Was Google Drive für mich auszeichnet, sind seine robusten Sicherheits-Features, einschließlich der Zwei-Faktor-Authentifizierung und der erweiterten Datenverschlüsselung. Diese vorkehrungen zur Sicherheit der Daten sorgen dafür, dass unsere Informationen geschützt bleiben und geben uns die Gewissheit, dass unsere sensiblen Daten vor unbefugtem Zugriff sicher sind.

Google Drive beste Features

Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihren Teamkollegen an Dokumenten, Tabellen und Präsentationen

Zugriff auf Dateien von jedem Gerät mit Internetverbindung

Automatisches Speichern und Sichern von Dateien in der Cloud zur Vermeidung von Datenverlusten

Freigeben undorganisieren von Dateien und Ordnern sofort mit Teams oder externen Partnern

Google Drive Limits

Der Datenschutz der Benutzer kann ein Problem darstellen, da das Scannen von Daten zur Personalisierung von Anzeigen verwendet wird

Im Vergleich zu anderen auf Unternehmen ausgerichteten Lösungen sind die benutzerdefinierten Einstellungen begrenzt

Preise für Google Drive

Business Starter: $6/Monat

$6/Monat Business Standard: $12/Monat

$12/Monat Business Plus: $18/Monat

$18/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Google Drive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (42,544+ Bewertungen)

4.6/5 (42,544+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (27.486 Bewertungen)

💡Pro-Tipp: Holen Sie sich das Beste aus beiden Welten google Drive mit ClickUp integrieren

2. Box (am besten geeignet für die Verwaltung von Inhalten in Unternehmen)

über Box Wenn Sie eine abschließende Überarbeitung Ihres Dokumentenmanagementsystems in Erwägung ziehen, ist Box eine ausgezeichnete Wahl. Seine KI-gestützte Plattform zum Freigeben von Dateien, die Intelligent Content Cloud, verbessert die sichere Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen erheblich

Meiner Erfahrung nach ist Box für das sichere Freigeben von Dateien für Business Teams an jedem Speicherort von unschätzbarem Wert. Der durchgängige Datenschutz und eine Reihe von Tools steigern die Produktivität und optimieren die Arbeitsabläufe. Box ist ein unverzichtbares Werkzeug für jedes moderne Unternehmen, das einen sicheren Business Cloud-Speicher benötigt.

Box beste Features

Sichere Verwaltung von Inhalten mit End-to-End-Datenschutz

Automatisierung von Workflows und Prozessen zur Zeitersparnis und Reduzierung des manuellen Aufwands

Sichere Zusammenarbeit von Teams bei der Bearbeitung und Freigabe von Dateien in Echtzeit

Nutzung von KI-gestützten Tools zur Verbesserung der Verwaltung von Inhalten und der Entscheidungsfindung

Limits für Box

Probleme beim Übergang von Box Sync zu Box Drive können zu unvollständigen Dateiübertragungen führen, so dass die Benutzer die Migration jeder einzelnen Datei manuell überprüfen müssen

Die Benutzeroberfläche von Box Drive spiegelt den aktuellen Status von Dateien manchmal nicht genau wider, was zu Verwirrung darüber führt, ob Dateien in der Cloud aktualisiert werden oder nur lokal gespeichert sind

Box-Preise

Geschäft: $20/Monat

$20/Monat Business Plus: $33/Monat

$33/Monat Unternehmen: $47/Monat

$47/Monat Enterprise Plus: Benutzerdefinierte Preise

Box Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (4,954 Bewertungen)

4.2/5 (4,954 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (5.432 Bewertungen)

via Dropbox Dropbox fasst Speicher, Freigeben und Zusammenarbeit in einer einzigen Cloud-Speicherplattform zusammen und verbessert so unsere Arbeit. Es ist eine sicheres Tool für die Zusammenarbeit das die Bearbeitung und Verwaltung von Dokumenten und Videos direkt auf der Plattform unterstützt.

Darüber hinaus ermöglicht Dropbox Paper die einfache Speicherung von Dokumenten und den Zugriff von überall aus, während Dropbox-Anmerkungen es den Benutzern ermöglichen, Bilder zu markieren und zu kommentieren, um effektives Feedback zu erhalten.

Features wie die plattforminterne Bearbeitung von PDFs, die Aufzeichnung von Videos und das Signieren von Dokumenten optimieren meine Arbeitsabläufe erheblich. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und der zuverlässigen Sicherheit kann ich Aufgaben effizient verwalten und mit meinem Team zusammenarbeiten, während gleichzeitig sichergestellt ist, dass meine Daten geschützt und zugänglich bleiben.

Dropbox beste Features

Effizientes Speichern und Freigeben von Dateien auf einer integrierten Plattform

Bearbeiten Sie PDFs, unterschreiben Sie Dokumente und verfolgen Sie die Zusammenarbeit, ohne Dropbox zu verlassen

Einfacher Offline-Zugriff und -Verwaltung von Dateien über die Desktop- und Mobil-Apps

Mühelose Zusammenarbeit mit Ihrem Team und schnelles Bereitstellen von Arbeiten von jedem Speicherort aus

Dropbox Limits

Die Synchronisierung kann gelegentlich verzögert werden, was den Zugriff auf Dateien zu kritischen Zeiten verzögern kann

Obwohl Dropbox im Allgemeinen sicher ist, haben einige Benutzer Bedenken hinsichtlich der Robustheit der Sicherheitsmaßnahmen im Vergleich zu speziellen sicheren Speicherlösungen geäußert

Dropbox Preise

Plus: $11,99/Monat

$11,99/Monat Essentials : $19.99/Monat

: $19.99/Monat Business: $18/Monat

$18/Monat Business Plus: $30/Monat

$30/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Dropbox-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (27,000+ Bewertungen)

4.4/5 (27,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (21,000+ Bewertungen)

4. Microsoft OneDrive (am besten für umfassende Cloud-Integration)

via Microsoft Wenn Sie eine sichere Lösung zum Freigeben von Dateien für Ihr Geschäft benötigen, die sich nahtlos in Microsoft 365 integrieren lässt, sollten Sie Microsoft OneDrive in Betracht ziehen. Als dokumentenmanagement-Software ermöglicht es Ihnen, Dateien zuverlässig über verschiedene Geräte hinweg zu speichern, abzurufen und zu verwalten.

Meiner Erfahrung nach sind die sicheren Funktionen zum Freigeben von Dateien und die Produktivitätstools von OneDrive - wie z. B. die Wiederherstellung von Dateien und die Synchronisierung in Echtzeit - von entscheidender Bedeutung für die Nachverfolgung von Projekten im Team und die Gewährleistung der Datenintegrität.

Microsoft OneDrive beste Features

Synchronisierung Ihrer Dateien über alle Geräte hinweg, damit Sie immer die aktuellste Version zur Verfügung haben

Zusammenarbeit an Dokumenten mit Teamkollegen, um Aktualisierungen sofort zu sehen

Wiederherstellen verlorener Daten durch einfaches Wiederherstellen früherer Versionen von Dateien

Effizientes Arbeiten im gesamten Microsoft 365-Ökosystem

Microsoft OneDrive Limits

Für die Synchronisierung ist eine stabile Internetverbindung erforderlich, und die Leistung kann sich bei geringer Bandbreite verschlechtern, was zu Datenverlusten führen kann

Die anfängliche Synchronisierung von großen Dateien oder Ordnern kann zeitaufwändig sein

Microsoft OneDrive Preise

OneDrive für Unternehmen (Plan 1): $5/Monat (jährliche Abrechnung)

$5/Monat (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat (jährliche Abrechnung)

$6/Monat (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat (jährliche Abrechnung)

Microsoft OneDrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,574 Bewertungen)

4.3/5 (9,574 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,002 Bewertungen)

/via_ WeTransfer WeTransfer vereinfacht den Online-Versand großer Dateien und ermöglicht es Ihnen, Dateien bis zu 2 GB kostenlos hochzuladen und freizugeben, mit der Option, die Kapazität auf bis zu 200 GB pro Übertragung zu erweitern.

Ich empfehle dies software zum Freigeben von Dateien für Kreativprofis, die häufig umfangreiche Projektdateien austauschen müssen und dabei den Ärger mit E-Mail oder physischen Speichern vermeiden möchten. Es ist eine unkomplizierte und effiziente Lösung für die Verwaltung großer Dateiübertragungen.

WeTransfer beste Features

Senden Sie große Dateien bis zu 2 GB kostenlos und mehr mit kostenpflichtigen Plänen

Verwalten und speichern Sie Ihre Projekte mit bis zu 1 TB an persönlichem Speicher

Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit unbegrenzten Portalen und Bewertungen für Feedback

WeTransfer Beschränkungen

Das Hoch- und Herunterladen kann langsam sein, insbesondere bei sehr großen Dateien, was sich auf die Zeitleisten von Projekten auswirken kann

Die kostenlose Version beschränkt das Freigeben von Dateien auf nur drei Empfänger, was bei gemeinsamen Projekten ein Limit darstellen kann

WeTransfer Preise

Free Forever

Pro: $15/Monat (jährliche Abrechnung)

$15/Monat (jährliche Abrechnung) Premium: $25/Monat (jährliche Abrechnung)

WeTransfer Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (501 Bewertungen)

4.6/5 (501 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2,944 Bewertungen)

via GoAnywhere MFT GoAnywhere MFT ist eine robuste verwaltete software zur Dateiorganisation die Software wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die einen zuverlässigen, automatisierten Datenaustausch benötigen. Sie unterstützt wichtige Protokolle wie HTTPS, SFTP und FTPS, die für den Schutz von Daten sowohl bei der Übertragung als auch bei der Speicherung entscheidend sind.

Diese Plattform ist besonders wertvoll für Unternehmen wie unseres, die große Datenmengen verarbeiten und strenge Vorschriften wie HIPAA, PCI DSS und GDPR erfüllen müssen. Sie ist ein zuverlässiges Tool für die sichere Übertragung Ihrer vertraulichen Daten und die Gewährleistung der Compliance bei Transaktionen.

GoAnywhere MFT beste Features

Schutz der Daten während der Übertragung mit sicheren Protokollen

Automatisieren Sie Übertragungen mit Auslösern und Zeitplänen, um Prozesse zu rationalisieren

Sicherstellung der Einhaltung von HIPAA, PCI DSS und GDPR durch starke Verschlüsselung und Authentifizierung

GoAnywhere MFT-Einschränkungen

Die hohen Kosten können für kleine bis mittlere Geschäfte unerschwinglich sein

Das komplexe Setup erfordert umfangreiches IT-Fachwissen, was für Unternehmen ohne spezielle IT-Ressourcen eine Herausforderung darstellen kann

Preise für GoAnywhere MFT

Benutzerdefinierte Preise

GoAnywhere MFT-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (215 Bewertungen)

4.7/5 (215 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (125 Stimmen)

via DateiWolke FileCloud bietet hochgradig anpassbares und sicheres Freigeben von Dateien für Business-Anforderungen. Sie eignet sich für Unternehmen, die robuste Datenschutz- und Compliance Features benötigen. Sie lässt sich problemlos in bestehende IT-Systeme integrieren und unterstützt sowohl Cloud-basierte als auch On-Premise-Implementierungen, wodurch sie vielseitig für unterschiedliche Geschäftsanforderungen einsetzbar ist.

Was FileCloud für mich wirklich auszeichnet, sind seine fortschrittlichen Sicherheits-Features, wie z. B. die robuste Verschlüsselung und die digitale Rechteverwaltung. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass Ihre sensiblen Daten stets vor unbefugtem Zugriff geschützt bleiben.

FileCloud beste Features

Flexibler Einsatz in der Cloud, vor Ort oder in hybriden Umgebungen

Umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen, um Ihre Marke widerzuspiegeln und die Benutzererfahrung zu kontrollieren

Sorgen Sie für Sicherheit mit umfassenden Tools für Datenschutz und Compliance

Effiziente Dateiverwaltung mit leistungsstarken Verwaltungs- und Governance-Funktionen

FileCloud-Einschränkungen

Die komplexen Features können zusätzliche Schulungen erfordern, was die Akzeptanz bei den Benutzern verlangsamen und die Effizienz verringern kann

Die höheren Kosten im Vergleich zu einigen Mitbewerbern können das Budget belasten, insbesondere bei kleineren Unternehmen

FileCloud Preise

Essentials: $12.50/Monat

$12.50/Monat Erweitert: $18.75/Monat

$18.75/Monat GovCloud: Benutzerdefinierte Preise

FileCloud-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (144 Bewertungen)

4.5/5 (144 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (224 Bewertungen)

über Fortschritte MOVEit bietet eine umfassende Managed File Transfer (MFT)-Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, geschäftskritische Datenübertragungen sicher zu verwalten und zu kontrollieren. Sie unterstützt die Einhaltung verschiedener Standards wie PCI-DSS, HIPAA, GDPR und mehr und gewährleistet, dass sensible Dateien sicher und zuverlässig übertragen werden.

MOVEit ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Integrität von Daten. MOVEit verwaltet Ihre Datenübertragungen zuverlässig und hilft Ihnen, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, was es zu einem Schlüssel in Ihrer Datenschutzstrategie macht.

MOVEit beste Features

Sicherstellung der Einhaltung von Standards wie PCI, HIPAA und GDPR

Automatisierung von Dateiübertragungen zur Verringerung menschlicher Fehler und Verbesserung der Effizienz

Sichere Datenübertragung mit robusten Verschlüsselungsprotokollen

Überwachung und Protokollierung von Aktivitäten für abschließende Prüfpfade und Governance

MOVEit-Einschränkungen

Die Verwaltung von E-Mail-Benachrichtigungen für mehrere Aufgaben kann aufgrund der fehlenden zentralen Kontrolle mühsam sein

Das anfängliche Setup und die Konfiguration können komplex sein, insbesondere für Unternehmen mit komplizierten Anforderungen oder begrenzten technischen Kenntnissen

MOVEit-Preise

Benutzerdefinierte Preise

MOVEit-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (439 Bewertungen)

4.4/5 (439 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (93 Bewertungen)

via Axway MFT Cloud Services Der Axway MFT Cloud-Speicher bietet hohe Verfügbarkeit, sichere Umgebungen und professionelles Management. Er eignet sich perfekt für Unternehmen, die die Vorteile von Cloud-basierten Dateiübertragungsvorgängen ohne die Komplexität der internen Verwaltung nutzen möchten.

Beim Umgang mit vertraulichen Daten gewährleistet Axway MFT das sichere Freigeben von Daten und die Einhaltung wichtiger Standards und lässt sich nahtlos in unsere bestehenden Cloud-Services integrieren. Es unterstützt Unternehmen bei der Steigerung der betrieblichen Effizienz und der Verbesserung der Datensicherheit.

Axway MFT beste Features

Hohe Verfügbarkeit mit bis zu 99,99 % Betriebszeit in Cloud-Implementierungen

Aufrechterhaltung strenger Sicherheitskontrollen in einer privaten, mandantenfähigen Managed Cloud-Umgebung

Automatisieren Sie die Überwachung und Alarmierung für einen Rund-um-die-Uhr-Schutz vor Bedrohungen

Outsourcing der Wartung von Infrastruktur, Software und Sicherheit

Axway MFT-Einschränkungen

Die benutzerdefinierten Optionen können aufgrund des verwalteten Charakters des Cloud-Services limitiert sein

Die Umstellung auf einen gemanagten Cloud-Service kann Anpassungen der IT-Workflows und -Prozesse erfordern

Die Abhängigkeit von Service Level Agreements kann variieren und erfordert eine sorgfältige Auswahl, um die Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen

Preise für Axway MFT

Benutzerdefinierte Preise

Axway MFT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Sharefile von Citrix (Beste Lösung für sichere Client-Portale)

via ShareFile ShareFile vereinfacht das sichere Freigeben von Dateien für Business-Anforderungen und verbessert gleichzeitig die Produktivität und Zusammenarbeit in Teams. Es optimiert Routineaufgaben und lässt sich nahtlos in gängige Arbeitsplatz-Tools integrieren, um einen reibungslosen Workflow zu gewährleisten.

Mit Features wie dem sicheren Freigeben und der Zusammenarbeit, intuitiven Kundenportalen und schnellen Funktionen für elektronische Signaturen wurde ShareFile entwickelt, um die Erfahrungen der Clients zu verbessern. Mit benutzerdefinierten Vorlagen optimiert ShareFile die Finanzprozesse und hilft den Benutzern, die Compliance-Anforderungen effizient zu erfüllen.

ShareFile beste Features

Sicheres Freigeben von Dokumenten mit fortschrittlicher Verschlüsselung

Umfassender Support für die Einhaltung von Vorschriften in Branchen wie dem Gesundheits- und Finanzwesen

Automatisierung von Routineaufgaben zur Verbesserung von Effizienz und Client-Service

ShareFile Beschränkungen

Benutzer, die mit der Cloud-Technologie nicht vertraut sind, benötigen möglicherweise Zeit, um sich an die Features von ShareFile zu gewöhnen

Die gleichzeitige Bearbeitung desselben Dokuments kann zu Konflikten führen, die Datenverluste oder Verwirrung zur Folge haben können

ShareFile-Preise

Erweitert: $17.60/Monat

$17.60/Monat Premium: 27,50 $/Monat

27,50 $/Monat Branchenvorteil für Buchhaltung : $45,83/Monat

: $45,83/Monat Virtueller Datenraum: $75/Monat

ShareFile Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,422 Bewertungen)

4.2/5 (1,422 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (398 Bewertungen)

Während es viele Tools für die Dateiverwaltung und Zusammenarbeit gibt, sticht ClickUp mit seinen vielseitigen Features hervor, die auf die Verbesserung von Workflow und Produktivität zugeschnitten sind.

nutzen Sie das sichere Freigeben von Dateien für Business-Anforderungen mit ClickUp

ClickUp bietet robuste Features für die Zusammenarbeit, mit denen Sie Texte in Echtzeit bearbeiten, kommentieren und in verfolgbare Aufgaben umwandeln können. Dies verbessert die Kommunikation und das Projektmanagement innerhalb Ihres Teams. ClickUp zentralisiert die Kommunikation und das Dateimanagement mit der zusätzlichen Gewissheit der Datensicherheit.

Zum Beispiel mit ClickUp Dokumente können Sie Dokumente und Wikis erstellen, verwalten und sicher freigeben, während Sie sie direkt mit Ihren Arbeitsabläufen verbinden. Diese Integration unterstützt Ihr Team bei der effizienten Umsetzung von Ideen, indem Roadmaps und Wissensdatenbanken einfach zugänglich und nutzbar gemacht werden.

zugriffsberechtigung für Mitglieder des Teams in ClickUp Docs zum Schutz sensibler Daten_

Zusätzlich, ClickUp's Connected Search vereinfacht die Suche nach Dateien über ClickUp und alle verbundenen Anwendungen hinweg. Die leistungsstarke Funktion reduziert den Zeitaufwand für das Navigieren durch verschiedene Plattformen und erleichtert das Auffinden und Freigeben der benötigten Informationen.

schnelles Finden von Dateien in allen Apps mit ClickUp

Mit der kollaborativen Dokumentation von ClickUp können Sie::

In Echtzeit zusammenarbeiten, indem Sie Dokumente gleichzeitig bearbeiten und Teammitglieder für eine effiziente Kommunikation taggen

Ihre Daten mit erweiterten Einstellungen für Berechtigungen und Compliance-konformen Sicherheits-Features schützen, um sensible Informationen zu schützen

Dokumente direkt mit bestimmten Aufgaben oder Projekten verknüpfen und so sicherstellen, dass alle relevanten Dateien im Workflow-Kontext zugänglich sind

Zusätzlich, ClickUp's Collaboration Detection verbessert das Freigeben von Dateien, indem es Ihnen ermöglicht, zu sehen, ob Teamkollegen eine Aufgabe gleichzeitig ansehen oder bearbeiten, Kommentare hinzufügen oder Änderungen in Echtzeit vornehmen. Dies sorgt für eine nahtlose Zusammenarbeit und hält Sie über gleichzeitige Aktivitäten auf dem Laufenden.

fügen Sie Formen zu Ihrer Leinwand hinzu, verknüpfen Sie sie mit Ihrem Workflow, und geben Sie sie mit ClickUp Whiteboards leicht für Ihr Team frei

Zusätzlich, mit ClickUp Whiteboards können Sie und Ihr Team in Echtzeit zusammenarbeiten, Ideen brainstormen und Projekte gemeinsam planen. Dies ist besonders nützlich für visuelle Lernende, die davon profitieren, Ideen zu sehen, anstatt sie nur zu lesen.

Die Software bietet dynamische Features zur sofortigen Erfassung und Entwicklung von Ideen. Sie können Mockups zeichnen, Diagramme erstellen und Konzepte direkt vom Board aus in umsetzbare Aufgaben oder Workflows verwandeln. Dank der automatischen Speicherung können Sie jederzeit zu Ihrer Arbeit zurückkehren, ohne dass Fortschritte verloren gehen.

ClickUp bietet mit seinen Cloud-basierten Funktionen zum Freigeben von Dateien erweiterte Sicherheits-Features

ClickUp beste Features

Einfaches Freigeben von Dateien für Ihr Team und deren Nachverfolgung über verschiedene Ansichten und Tools

Erstellen und verwalten Sie Dokumente und Wikis und integrieren Sie sie in Workflows für eine bessere Durchführung von Projekten

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, indem Sie Dokumente gemeinsam bearbeiten und Teammitglieder taggen

Gewährleistung der Datensicherheit durch erweiterte Einstellungen für Berechtigungen und Compliance-Features

Verknüpfen Sie Dokumente mit Aufgaben für einen einfachen Zugriff und Kontext innerhalb Ihrer Projekte

Verfolgen Sie Aktualisierungen und Änderungen von Teammitgliedern mit Benachrichtigungen in Echtzeit

Gestalten Sie visuelle Inhalte für Brainstorming und Planung und geben Sie sie frei

Automatisches Speichern der Arbeit, um Datenverluste zu vermeiden und Aufgaben einfach wieder aufzunehmen

ClickUp Limitierungen

Der große Bereich an fortschrittlichen Features für die Zusammenarbeit kann für einige Benutzer schwer zu bewältigen sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,700+ Bewertungen)

4.7/5 (9,700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,200+ Bewertungen)

Die Wahl des richtigen Dokumentenmanagementsystems ist entscheidend für das sichere Freigeben und Erstellen von Dokumenten.

ClickUp zeichnet sich als sichere Plattform aus, die Ihren Workflow vereinfacht, indem sie Dokumentenmanagement, Projektverfolgung und Teamzusammenarbeit in einer Plattform vereint. Dank der sicheren Funktionen zum Freigeben von Dateien können Teams, die Wert auf Datensicherheit legen, stressfrei arbeiten.

Mit einem breiten Bereich von anpassbaren und sofort einsatzbereiten Features und Vorlagen hilft es Ihnen, Prozesse zu rationalisieren, Aufgaben zu automatisieren und Ihr Team zu organisieren - und das alles bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit Ihrer Daten. Sind Sie bereit, Ihre Produktivität zu steigern und Ihre Daten zu sichern? Registrieren Sie sich bei ClickUp und erleben Sie die Vorteile noch heute!