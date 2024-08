10 beste Dateiverwaltungssoftware im Jahr 2024

Haben Sie schon einmal stundenlang Ihren digitalen Speicher durchwühlt, um die eine Datei zu finden, an die Sie sich genau erinnern?

Das kommt öfter vor, als uns lieb ist. Wir können die Dateien, die wir brauchen, nirgends finden, und unser Team ist es leid, auf uns zu warten.

Das muss aber nicht sein. Eine Software zur Dateiorganisation kann Ihnen helfen, den kuriosen Fall der fehlenden Datei(en) zu lösen. Mit einem solchen Tool können Sie digitale Bestände auf der Grundlage einer bestimmten Nomenklatur und Organisationsstruktur verwalten, speichern und suchen, so dass Sie Ihre Dateien immer griffbereit haben.

Werfen wir einen Blick auf die 10 besten Dateiverwaltungsprogramme des Jahres 2024, analysieren ihre Funktionen, Vor- und Nachteile und erkunden, wie sie Ihnen helfen können mehr Ordnung bei der Arbeit .

Die Software für die Organisation digitaler Dateien muss Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen entsprechen. Hier sind einige wichtige Funktionen, auf die Sie achten sollten:

Benutzerfreundliche Oberfläche: Wählen Sie eine Dateiverwaltungssoftware mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, um sicherzustellen, dass alle Teammitglieder mit Leichtigkeit durch die Dateien navigieren können Funktionen zur Dateiorganisation: Achten Sie auf Funktionen wie die Erstellung von Ordnern, die Kategorisierung von Dateien und die Kennzeichnung, um ein strukturiertes und organisiertes Dateisystem zu erhalten Suchfunktionen: Eine robuste Suchfunktion ist für das schnelle Auffinden von Dateien unerlässlich. Das Tool sollte Schlüsselwortsuche, Filter und erweiterte Suchoptionen unterstützen Versionskontrolle: Bei der Zusammenarbeit an Dokumenten sind Versionskontrollfunktionen von entscheidender Bedeutung, um Änderungen zu verfolgen, zu früheren Versionen zurückzukehren und Datenverluste zu vermeiden Sicherheitsmaßnahmen: Bevorzugen Sie Software mit Verschlüsselung, Zugriffskontrolle und sicheren Freigabeoptionen, um sensible Dateien zu schützen und den Datenschutz zu gewährleisten Plattformübergreifende Kompatibilität: Wählen Sie eine Softwarelösung, die nahtlos auf verschiedenen Betriebssystemen und Geräten funktioniert, um die Flexibilität und Zugänglichkeit zu verbessern Datensynchronisierung: Einfache Synchronisierungsfunktionen sorgen dafür, dass Dateien auf mehreren Geräten auf dem neuesten Stand bleiben, und verringern das Risiko von Datendiskrepanzen Anpassbare Vorlagen: Wählen Sie ein Tool, das vorformatierte, anpassbare Vorlagen bietet, wie z. BSOP-Vorlagen oder Branding-Vorlagen. Sie sparen Zeit und gewährleisten die Konsistenz zwischen verschiedenen Dateiformaten

Es gibt viele Dateiverwaltungssoftware auf dem Markt, aber nicht alle können Dateien so organisieren, wie Sie es wünschen. Wir haben mehrere Tools ausprobiert und unsere 10 besten herausgesucht:

1. ClickUp

Einfaches Suchen und Auffinden von Dateien in ClickUp, verbundenen Anwendungen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk mit der Universellen Suche

ClickUp's Projektmanagement software hilft Unternehmen jeder Größe, projektbezogene Dateien und Dokumente systematisch zu organisieren. Verwenden Sie Die universelle Suche von ClickUp können Sie jede Datei finden, egal ob sie sich in ClickUp, einer verbundenen App oder auf Ihrem lokalen Laufwerk befindet. Mit der Universellen Suche können Sie benutzerdefinierte Suchbefehle wie Verknüpfungen zu Links, das Speichern von Text für später und mehr hinzufügen, um an einem Ort nach allem zu suchen.

Auf die Universelle Suche kann von überall in Ihrem Arbeitsbereich aus zugegriffen werden, z. B. über die Befehlszentrale, die globale Aktionsleiste oder Ihren Desktop - Ihre Dateien sind immer nur einen Klick oder Tastendruck entfernt!

Für mehr Flexibilität und eine bessere Organisation können Sie Ihre externen und ClickUp-Dateien in der Listenansicht gruppieren, sortieren und filtern oder sie in der Tafelansicht im Kanban-Stil anordnen. Für einen Überblick über Ihren gesamten Arbeitsbereich aus der Vogelperspektive verwenden Sie die Alles-Ansicht.

Mit der anpassbaren Listenansicht von ClickUp haben Sie Ihre Dateien immer im Blick

ClickUp geht einen Schritt weiter, um die Arbeitsbelastung vielbeschäftigter Teams zu verringern und ihre Produktivität zu steigern, indem es gebrauchsfertige Vorlagen anbietet.

Zum Beispiel, ClickUp's Projektmanagement-Ordnerstruktur-Vorlage können Sie eine einheitliche Struktur für alle Ihre Projekte einrichten, verschiedene Versionen von Dateien und Unterlagen organisieren und mit Teammitgliedern zusammenarbeiten.

Pflegen Sie ein umfassendes Ordnersystem, erhöhen Sie die Verantwortlichkeit im Team und überwachen Sie den Projektfortschritt nahtlos mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Ordnerstrukturen

Sie können bis zu acht benutzerdefinierte Attribute hinzufügen, wie z. B. Überprüfungsdatum, Abteilung, Notizen, Fortschritt, Ressourcentyp und mehr, um wichtige Informationen über Projekte zu speichern und Projektdaten einfach zu visualisieren.

So können Sie Projekte besser verfolgen und sparen Zeit bei der Suche nach Dokumenten.

ClickUp beste Eigenschaften

Organisieren von Dateien und Ordnern mit Tags und Labels, um die Auffindbarkeit zu erhöhen

Wählen Sie aus mehr als 15 anpassbaren Ansichten, um Ihre Dateien und Ordner so zu organisieren und zu visualisieren, wie Sie es wünschen

Zoomen Sie in einzelne Aufgaben hinein, um verwandte Dateien schnell zu finden

Zoomen Sie heraus, um einen umfassenden Überblick über den Projektfortschritt zu erhalten undengpässe mit den agilen Dashboards von ClickUp

Erstellen Sie To-Do-Listen, skizzieren Sie Projektpläne und gestalten Sie Projektstatusberichte effektiv mitClickUp's Projektmanagement-Vorlagen* Genießen Sie eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, die sich für Teams mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen eignet

Schreiben, bearbeiten, gemeinsam an Dokumenten arbeiten und den Versionsverlauf überprüfen mitClickUp Docs, eine leistungsstarkeGoogle Docs Alternative* Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und gewinnen Sie Erkenntnisse aus Ihren Dateien und Daten mitClickUp Gehirn ClickUp Einschränkungen

Leichte Lernkurve für Anfänger

Einige der Funktionen sind in der mobilen App noch nicht verfügbar

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. OneDrive

über Microsoft OneDrive OneDrive ist eine der beliebtesten Dateiorganisationssoftware für Unternehmen und Fachleute. Als Teil des Microsoft-Ökosystems organisiert es Ihre Dateien geräteübergreifend und in Echtzeit.

OneDrive bietet Ihnen ein personalisiertes Dashboard, mit dem Sie Dateien freigeben, mit anderen zusammenarbeiten und den Überblick über Ihre Dateien aus anderen Microsoft-Tools behalten können. Sie können Ihre Dateien besser organisieren, indem Sie sie farblich kennzeichnen, Verknüpfungen erstellen und für Dateien auf Geräten offline arbeiten.

Das OneDrive-Abonnement funktioniert geräte- und versionsübergreifend, sodass Sie sich keine Gedanken über die Benutzeroberfläche oder die Verfügbarkeit von Dateien machen müssen.

Die besten Funktionen von OneDrive

Nahtlose Dateisynchronisierung über alle Geräte hinweg

Verwenden Sie die Versionsverlaufsfunktion, um alte Dateien zu verfolgen oder wiederherzustellen

Nutzen Sie den Offline-Modus, um lokale Dateien zu organisieren

OneDrive-Einschränkungen

Gelegentliche Probleme bei der Synchronisierung von Dateien

Einige Nutzer empfinden die Suchfunktion als ineffizient, insbesondere bei einer großen Anzahl von Dateien

OneDrive Preise

OneDrive für Unternehmen (Plan 1): $5/Benutzer pro Monat (jährlich abgerechnet)

$5/Benutzer pro Monat (jährlich abgerechnet) Microsoft 365 Business Basic: $6/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$6/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

OneDrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,000+ Bewertungen)

4.3/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11,000+ Bewertungen)

3. Abelssoft

über Abelssoft Dateiverwaltung Die digitale Dateiverwaltungssoftware von Abelssoft sorgt dafür, dass jede Datei dort bleibt, wo sie hingehört, und macht Ihren Desktop frei von Unordnung.

Sie können unbegrenzte Regeln festlegen, um PDF-Dateien, Bilder, Audiodateien, Dokumente, Videos und andere Medientypen auf Ihrem Computer zu sortieren. Sobald Sie die Regeln festgelegt haben, können Sie die Dateien mit nur einem Klick automatisch in die richtigen Ordner einordnen. So wird auch das Auffinden der richtigen Dateien zur richtigen Zeit zum Kinderspiel!

Abelssoft funktioniert unter Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 und Windows 7.

Abelssoft beste Eigenschaften

Legen Sie Regeln fest, um zu entscheiden, welche Dateien wohin verschoben werden sollen

Verwenden Sie die Drag-and-Drop-Trichterfunktion, um Dateien automatisch dem richtigen Ordner zuzuweisen und so wertvolle Zeit zu sparen

Erhalten Sie mindestens sechs Monate lang kostenlose Updates

Finden Sie schnell jede Art von Dateien, die auf Ihrem PC gespeichert sind

Einschränkungen von Abelssoft

Funktioniert nur auf Windows-PCs. Es ist nicht für andere Betriebssysteme geeignet

Unterstützt nicht die Organisation von Dateien, die sich in der Cloud befinden

Abelssoft Preise

Testversion: Kostenlos

Kostenlos Vollversion: $29.95

Abelssoft Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Tabs

über Registerkarten Tabbles ist ein Dateimanagement- und software für die Zusammenarbeit an Dokumenten mit dem Schwerpunkt auf der Strukturierung von Dateien durch Markierungen.

Sie ermöglicht das Hinzufügen von Tags zu jedem Dateityp, einschließlich Bilddateien und Musikdateien, die sich auf lokalen Festplatten, Netzlaufwerken oder in der Cloud befinden. Sie können auch die Auto-Tagging-Funktion verwenden, um Ihre Dateien automatisch auf der Grundlage ihres Namens, Inhalts oder Pfads zu taggen.

Tabbles bietet Funktionen für die Zusammenarbeit: Fügen Sie Kommentare zu Dateien oder Lesezeichen hinzu und kommunizieren Sie mit Ihrem Team. Neben Tags und Dateiinhalten sind die Kommentare auch durchsuchbar, was ein schnelles und nahtloses Auffinden von Dateien ermöglicht.

Tabbles beste Eigenschaften

Organisieren Sie Dateien mit Auto-Tagging

Suche nach Dateien anhand von Tags, Kommentaren und Dateiinhalten über ein einheitliches Suchfeld

Markieren Sie Dateien, die in Google Drive oder Dropbox Cloud-Ordnern mit Dateisynchronisierungsdiensten gespeichert sind

Einschränkungen von Tabbles

Fehlen einer modernen Benutzeroberfläche

Hat eine leichte Lernkurve

Tabbles Preise

Für immer kostenlos

Basic: €3/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

€3/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Pro: 5 €/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

5 €/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Firmenkunden: 6 €/Benutzer pro Monat

Tabbles Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

5. DocuWare

über DocuWare DocuWare wurde entwickelt, um Papierwege durch intelligentes Hochladen und Organisieren von umfangreichen Dokumenten über die Cloud zu reduzieren.

Es verfügt über eine OCR-Funktion (optische Zeichenerkennung), mit der Sie alte Dokumente digitalisieren und für den einfachen Zugriff speichern können. Teams können DocuWare geräteübergreifend einsetzen, um die Zusammenarbeit und die Nachverfolgung von Dateien zu vereinfachen. DocuWare bietet außerdem Sicherheit und Compliance auf Unternehmensniveau, um Ihre Dateien zu schützen.

Die leistungsstarke Indizierung, das Scannen auf dem Gerät und die Versionskontrolle machen DocuWare zu einer der intuitivsten Dateiverwaltungssoftware für Unternehmen.

DocuWare beste Eigenschaften

Scannen und Sortieren von physischen Dateien, um Risiken und Papieraufwand zu reduzieren

Zeitersparnis durch Suche mit granularen Filtern

Implementieren Sie die Cloud-Lösung für Flexibilität und Erschwinglichkeit

Integration mit anderen Business-Tools für verbesserte Produktivität

Einschränkungen von DocuWare

Die steile Lernkurve kann für technisch nicht versierte Teams überwältigend sein

Die mobile App bietet nicht alle Features und Funktionen

Preise für DocuWare

DocuWare Cloud 4: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung DocuWare Cloud 15: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise DocuWare Cloud 40: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise DocuWare Cloud 100: Benutzerdefinierte Preise

DocuWare Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

6. Bynder

über Bynder Digital Asset Management Bynder ist eine Datei- und Asset-Management-Software für Unternehmen.

Das Tool ermöglicht die Suche nach Dateien mit benutzerdefinierten Filtern, die Steuerung von Zugriffsberechtigungen und die Freigabe an interne oder externe Beteiligte. Sie können die Dateien auch nach der Freigabe kontrollieren, indem Sie den Berechtigungen ein Verfallsdatum hinzufügen und den Freigabeverlauf verfolgen.

Bynder verwendet künstliche Intelligenz, um doppelte Dateien zu entfernen und Metadaten zu digitalen Assets hinzuzufügen, um die Suchbarkeit zu verbessern. Sie können Dateien in kanalspezifischen Formaten herunterladen und sie zuschneiden oder bearbeiten, um die Einheitlichkeit über verschiedene Touchpoints hinweg zu gewährleisten.

Bynder beste Eigenschaften

Finden Sie wichtige Dokumente in Sekundenschnelle mit der intuitiven Filterstruktur von Bynder

Teilen Sie Dateien direkt aus Ihrem Digital Asset Management System (DAM)

Sichern Sie digitale Assets, indem Sie die Zugriffs- und Nutzungsrechte für freigegebene Dateien einschränken

Integrieren Sie die Bynder-API in Ihre Enterprise Resource Planning (ERP)-Software

Einschränkungen von Bynder

Hat eine erhebliche Lernkurve

Die Benutzeroberfläche könnte besser sein

Bynder Preise

Digital Asset Management (DAM): Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise DAM + Skalierung Ihrer Content-Operationen: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise DAM + Integriertes digitales Ökosystem: Individuelle Preisgestaltung

Bynder Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

4.5/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

7. Dokmee

über Dokmee Dokmee Document Management System (Dokmee DMS) bietet eine nahtlose Lösung zum Erfassen, Speichern, Suchen, Abrufen und Freigeben von Dateien.

Dieses Tool eignet sich für Unternehmen jeder Größe und ermöglicht es Ihnen, Dateien in verschiedenen Ordnern zu organisieren, entweder manuell oder mit Hilfe von Automatisierung. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, die Kontrolle über Ihre digitalen Assets zu behalten - teilen Sie jeden Dateityp, arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen und nutzen Sie die Versionskontrolle für die Bearbeitung von Dokumenten.

Sie können Ihren Workflow an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen. Der Workflow-Posteingang ist sowohl für Web- als auch für mobile Softwareversionen verfügbar, sodass Sie Dateien auch unterwegs genehmigen und verwalten können.

Die besten Funktionen von Dokmee

Verfolgen Sie Dateiaktivitäten mit einem integrierten Audit-Protokoll

Sortieren von Dateien in Ordnern und Ebenen, entweder manuell oder mit Automatisierung

Fügen Sie Anmerkungen zu Dateien hinzu und teilen Sie diese mit Ihrem Team

Einrichten von benutzerdefinierten Regeln, um Ihren Arbeitsablauf zu vereinfachen

Einschränkungen von Dokmee

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche schwierig zu navigieren

Die Suchfunktion muss noch leistungsfähiger sein

Dokmee-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Dokmee-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

8. Google Drive

über Google Drive Google Drive ist Teil des Google Workspace-Ökosystems und gehört zu den beliebtesten Cloud-basierten Lösungen für die Dateiorganisation. Drive ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Dokumente, Fotos und andere Dateien von Ihren synchronisierten Geräten, die mit dem Internet verbunden sind.

Sie können Ordner erstellen, Dateien kategorisieren und leistungsstarke Suchfunktionen nutzen, um das Auffinden zu vereinfachen. Die kollaborativen Funktionen ermöglichen die Bearbeitung und Freigabe von Dateien in Echtzeit und verbessern so die Teamarbeit und Produktivität.

Die besten Funktionen von Google Drive

Integration mit anderen leistungsstarken Tools im Google-Ökosystem

Identifizieren Sie wichtige Dateien, indem Sie sie mit einem Sternchen versehen oder zur Seite "Priorität" hinzufügen

Verwenden Sie den Versionsverlauf für eine detaillierte Aufzeichnung der Änderungen

Steuern Sie, wer Ihre Dateien anzeigen, bearbeiten oder kommentieren kann, und wahren Sie den Datenschutz

Einschränkungen von Google Drive

Funktioniert offline nicht gut

Fehlende Anpassungsmöglichkeiten

Preise für Google Drive

Business Starter: $7,20/Nutzer pro Monat

$7,20/Nutzer pro Monat Unternehmen Standard: 14,40 $/Nutzer pro Monat

14,40 $/Nutzer pro Monat Business Plus: 21,60 $/Nutzer pro Monat

21,60 $/Nutzer pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Google Drive Bewertungen und Rezensionen

G2 (für Google Workspace): 4.6/5 (42.000+ Bewertungen)

4.6/5 (42.000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (27,000+ Bewertungen)

9. Dropbox

über Dropbox Dropbox ist ein software zur gemeinsamen Nutzung von Dateien mit robusten Funktionen für Cloud-Speicher und Dateiorganisation. Sie ist für Einzelpersonen und Teams jeder Größe geeignet.

Das Tool bietet eine Reihe von Filtern zur Verwaltung mehrerer Dateien. Sie können Inhalte anhand von Schlüsselwörtern organisieren, Dateien nach Aktivität oder Zeitrahmen gruppieren oder Dateien auf der Grundlage der intelligenten Empfehlungen von Dropbox in bestehende Unterordner einordnen.

Um Dateien gemeinsam zu bearbeiten, können Sie Ordner für Teammitglieder freigeben und festlegen, wer sie anzeigen oder bearbeiten darf. Sie können die Struktur Ihres Ablagesystems so anpassen, dass berechtigte Teammitglieder auf benötigte Dateien zugreifen können.

Die besten Funktionen von Dropbox

Organisieren und Freigeben von Dateien auf Geräten, die mit dem Internet verbunden sind

Bearbeiten Sie Dateien direkt in Dropbox, ohne die Plattform zu wechseln

Bleiben Sie auf dem Laufenden über aktuelle Änderungen an Dateien

Kontrollieren Sie, wer auf Ihre Dateien zugreifen kann, mit Funktionen wie Passwortschutz, Download-Berechtigungen und ablaufenden Links

Einschränkungen von Dropbox

Die Synchronisierung von Dateien zwischen Geräten ist ein zeitaufwändiger Prozess

Teure Abonnements

Dropbox-Preise

Basic: Kostenlos

Kostenlos Plus: $11.99/Nutzer pro Monat

$11.99/Nutzer pro Monat Professional: 22 $/Benutzer pro Monat

22 $/Benutzer pro Monat Standard: $24/Nutzer pro Monat

$24/Nutzer pro Monat Erweitert: $32/Benutzer pro Monat

$32/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Dropbox-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (23.000+ Bewertungen)

4.4/5 (23.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (21,000+ Bewertungen)

10. WinZip

über WinZip WinZip eignet sich sowohl für die private als auch für die geschäftliche Nutzung und bietet eine unkomplizierte Möglichkeit zum Suchen, Öffnen, Bearbeiten, Verschieben und Freigeben von Dateien auf Ihrem Computer, im Netzwerk oder in einem Cloud-Speicher.

Das Tool kann verschiedene Komprimierungsformate wie Zip, Zipx, RAR, VHD und andere entpacken und verschlüsselte Zip- oder Zipx-Dateien erstellen. Sie können Dateien in PDFs umwandeln, Wasserzeichen hinzufügen und Dateien ganz bequem über eine einzige Plattform freigeben.

WinZip Enterprise verfügt über robuste Anpassungsoptionen. Unternehmen unterschiedlicher Größe können die Funktionen und Integrationen an ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen.

Die besten Funktionen von WinZip

Verkleinern, Entkleinern und Organisieren digitaler Daten zur Steigerung der Produktivität

Schutz vertraulicher Informationen wie Kennwörter und persönlicher Daten mit den Verschlüsselungsfunktionen von WinZip

Erweiterte Sicherheits- und Lizenzierungsoptionen mit WinZip Enterprise

Nutzen Sie die SharePoint-Integration und die Integration von Cloud-Speicher in der Enterprise-Einrichtung

WinZip-Einschränkungen

Teuer für die angebotenen Funktionen

Es fehlt die Raffinesse und die erweiterten Sicherheitsoptionen, die andere moderne Tools bieten

WinZip-Preise

WinZip Standard: 29,95 $

29,95 $ WinZip Pro Combo: $59.95

$59.95 Großer Reißverschluss: $84.95

WinZip Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

Dateiorganisationssysteme gewährleisten einen schnellen Zugriff auf die richtigen Dateien zur richtigen Zeit, sparen Zeit und machen Teams funktionaler. Wählen Sie ein Tool, um Ihre Arbeitsabläufe und zugehörigen Dateien an einem Ort zu verwalten, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen.

Und was könnte eine bessere Option sein als ClickUp?

Dieses kostenlose Projektmanagement-Software organisiert Dateien in einer hierarchischen Struktur, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Arbeitsabläufe zu visualisieren, Dateien zu lokalisieren und sie nahtlos mit anderen Teams zu teilen. ClickUp ist in hohem Maße anpassbar, sodass Sie es an die Bedürfnisse Ihrer Teams anpassen und die Produktivität steigern können. Verabschieden Sie sich von der Unordnung und verlieren Sie nie wieder eine Datei. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an .