Die 10 besten Vorlagen für die Plattformmigration in ClickUp

Migrationsprojekte scheitern nicht, weil die Technologie zu komplex ist.

Sie haben Schwierigkeiten mit der teamübergreifenden Koordination; der Kontext geht in verstreuten Tabellenkalkulationen statt in einer einzigen zuverlässigen Quelle verloren, Fristen werden verpasst, und niemand weiß, wer wofür verantwortlich ist.

Die meisten Teams stellen einen Datenmigrationsplan aus einer allgemeinen Tabelle zusammen oder kopieren Inhalte aus alten Projekten. Das Ergebnis sieht auf dem Papier vollständig aus, hat aber keine direkte Verbindung zur tatsächlichen Arbeit.

Wenn Ihre Servermigration von einer Datenbankmigration abhängt, die wiederum von einem Lieferantenvertrag abhängt, kann ein statisches Dokument diese Kette nicht aufzeigen.

Dieser Artikel führt Sie durch 10 in ClickUp erstellte Vorlagen für Plattformmigrationspläne, die Alles abdecken – von der Verlagerung von Websites und Rechenzentren bis hin zu UAT, Änderungsmanagement und der Übergabe nach der Migration.

Die besten Vorlagen für die Plattformmigration auf einen Blick

Hier ist eine kurze Zusammenfassung für den Einstieg:

Was ist eine Vorlage für einen Plattformmigrationsplan?

Eine Vorlage für einen Plattformmigrationsplan ist ein vorgefertigtes Dokument, das alle Aufgaben, Abhängigkeiten, Zeitleisten und Eigentümer abbildet, die an der Verlagerung von Systemen, Daten oder Anwendungen von einer Umgebung in eine andere beteiligt sind.

Diese Vorlagen für die Planung von Plattformmigrationen sind wichtig für IT-Teams, Projektmanager und Betriebsleiter, die funktionsübergreifende Arbeit koordinieren müssen, ohne jedes Mal bei Null anfangen zu müssen.

Der Grund liegt fast nie in der Technologie selbst – es ist vielmehr das Fehlen eines strukturierten, wiederholbaren Plans für das Projektmanagement, an den sich Ihr gesamtes Team tatsächlich halten kann.

Die Analyse des Uptime Institute für 2025 untermauert dies: 85 % der durch Fehler verursachten Ausfälle sind darauf zurückzuführen, dass Mitarbeiter die Verfahren nicht befolgen oder dass diese Verfahren Mängel aufweisen. Folgendes sollte jede Vorlage für einen Migrationsplan enthalten:

Umfang und Ziele der Migration: Was wird migriert, was bleibt, und wie sieht der Erfolg aus?

Aufgabenaufteilung und Eigentümerschaft: Jedes Ergebnis wird einer bestimmten Person mit einem Fälligkeitsdatum zugewiesen

Abhängigkeitsanalyse: Welche Aufgaben blockieren andere Aufgaben und in welcher Reihenfolge? Welche Aufgaben blockieren andere Aufgaben und in welcher Reihenfolge?

Risikoregister und Rollback-Kriterien: Bekannte Risiken, Schritte zur Risikominderung und Abbruchbedingungen Bekannte Risiken, Schritte zur Risikominderung und Abbruchbedingungen

Kommunikationsrhythmus: Wer wird informiert, wie oft und über welchen Kanal?

Prüf- und Validierungspunkte: Wann und wie Sie überprüfen, ob die migrierten Elemente tatsächlich funktionieren

Plan für den Support nach der Migration: Wer kümmert sich nach dem Go-Live um Probleme und wie lange?

Die folgenden 10 Vorlagen decken jede Phase dieses Prozesses ab, von der anfänglichen Festlegung des Umfangs bis zur Übergabe nach der Migration.

10 Vorlagen für die Planung von Plattformmigrationen für jede Phase

Diese Vorlagen für die Planung von Plattformmigrationen decken den gesamten Migrationszyklus ab – vom ersten Projekt-Plan über Tests und Kommunikation bis hin zur Übergabe.

Jede Vorlage wurde in ClickUp erstellt und hat eine direkte Verbindung zum Aufgabenmanagement, zu Automatisierungen und zu ClickUp Brain, um Echtzeit-Kontext zu bieten. 👀

1. Vorlage für einen Plan für das Projekt zur Website-Migration

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Ein einziger fehlender 301-Redirect (eine Regel, die Browsern mitteilt, wohin eine Seite verschoben wurde) kann den organischen Traffic über Nacht zum Einbruch bringen. Die meisten Teams bemerken den Schaden erst Wochen später.

Die Vorlage für den Plan für die Website-Migrations-Projekte von ClickUp eignet sich perfekt für die Verlagerung einer Website von einem Host, CMS oder einer Domain zu einem anderen. Sie umfasst URL-Zuordnung, Weiterleitungsregeln, SEO-Erhaltung, Prüfungen des Inhalts und QA-Tests – entwickelt für Webentwicklungsteams und SEO-Manager.

URL-Weiterleitungskarte: Jede alte URL wird ihrem neuen Ziel zugeordnet, mit Nachverfolgung des Status pro Weiterleitung

Checkliste für die Inhaltsprüfung: Seite-für-Seite-Bestandsaufnahme mit Priorität für die Migration und Eigentümer

SEO-Baseline-Snapshot: Rankings und Backlink-Profil vor der Migration als Referenzpunkt

Aufgaben zur DNS- und Hosting-Umstellung: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Nameserver-Updates und SSL-Bereitstellung

Checkliste für die Qualitätssicherung nach dem Launch: Überprüfung auf defekte Links, Überprüfung der Darstellung auf Mobilgeräten und Validierung der Core Web Vitals

Führen Sie eine Migration mit einem schlanken Team durch? Die meisten Migrations-Frameworks wurden für IT-Abteilungen in Unternehmen entwickelt, die über eigene Mitarbeiter für das Projektmanagement, Change-Management-Berater und eine Reihe spezialisierter Tools für jede Phase verfügen. Kleine Geschäfte haben diesen Luxus nicht – und sie sollten ihn auch nicht brauchen. Die Small Business Suite von ClickUp ersetzt all dies durch einen einzigen, zentralen Workspace: Aufgaben + Abhängigkeiten ersetzen Ihre Migrations-Tabelle: Jedes Ergebnis hat einen Eigentümerschaft, ein Fälligkeitsdatum und eine dynamische Abhängigkeitskette, die sich automatisch aktualisiert, wenn sich Zeitleisten verschieben

ClickUp Docs ersetzt Ihre verstreuten Word- und Google Docs-Dokumente: Ihre Projektbeschreibung, Ihr Kommunikationsplan und Ihre Übergabe-Notizen befinden sich im selben Workspace wie die Aufgaben, die sie beschreiben

ClickUp Brain ersetzt Ihre Status-Meetings: Fragen Sie es nach dem Stand der Migration, und es ruft in Echtzeit Kontextinformationen aus allen Aufgaben, Dokumenten und Kommentaren des Projekts ab.

Automatisierungen und KI-Agenten ersetzen Ihre manuellen Überprüfungen: Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn ein Blocker behoben wurde, wenn eine UAT-Aufgabe fehlschlägt oder wenn das Cutover-Fenster nur noch 48 Stunden entfernt ist

Dashboards ersetzen Ihre Statusberichte für die Geschäftsleitung: eine Live-Ansicht über den Migrationsfortschritt, offene Hindernisse und anstehende Meilensteine, die Ihre Stakeholder einsehen können, ohne den Projektmanager kontaktieren zu müssen Sehen Sie sich an, wie das in der Praxis aussieht. 👇🏼

2. Vorlage für einen Plan für Rechenzentren

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Rechenzentrumsmigrationen umfassen Dutzende von miteinander verknüpften Arbeitsabläufen, die sich über mehrere Lieferantenverträge erstrecken. Eine einzige übersehene Firmware-Version kann stundenlange ungeplante Ausfallzeiten verursachen.

Diese Vorlage für einen Rechenzentrumsprojektplan dient der Planung der physischen oder virtuellen Verlagerung von Servern, Speichern und Netzwerkgeräten zwischen Standorten. Sie richtet sich an IT-Infrastruktur-Teams und Netzwerkingenieure, die groß angelegte Hardware-Umzüge oder Cloud-Migrationen koordinieren.

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Bestandsaufnahme der Ressourcen: Jeder Server, Switch und jedes Speicher-Array wird mit Speicherort und Eigentümer katalogisiert Jeder Server, Switch und jedes Speicher-Array wird mit Speicherort und Eigentümer katalogisiert

Aufgaben zur Netzwerktopologiekarte: Dokumentation der aktuellen und der Einzelziele für die Netzwerkkonfigurationen

Koordinations-Tracker für Anbieter: SLAs, Info zu Kontaktdaten und Zeitleisten für Lieferungen

Leistungs- und Kühlungsvalidierung: Überprüfung der Kapazität vor dem Umzug und thermische Überprüfung nach dem Umzug

Cutover-Runbook: Eine stundenweise Aufgabenfolge für das Umstellungsfenster, einschließlich Auslösern für Rollbacks

🎥 Um zu sehen, wie Projektplanungsvorlagen in ClickUp funktionieren, und um die Grundlagen dieser Migrationstools zu verstehen, sehen Sie sich diese kurze Anleitung an:





3. Vorlage für einen Bereitstellungsplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie mit dieser Vorlage einen reibungslosen Plan für die Bereitstellung durch

Bereitstellungen scheitern schnell, wenn der Plan in einem tool liegt und die eigentliche Arbeit in drei anderen erfolgt – Kontextzersplitterung in ihrer schlimmsten Form.

Die Vorlage für den Bereitstellungsplan von ClickUp koordiniert die Freigabe neuer Software oder Infrastrukturänderungen für die Produktion. Sie umfasst Überprüfungen vor der Bereitstellung, schrittweise Rollouts und die Überwachung nach der Bereitstellung für DevOps-Teams und Release-Manager.

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Checkliste vor der Bereitstellung: Bestätigung des Code-Freeze, Überprüfung der Betriebsbereitschaft der Umgebung und Überprüfung des Datenbankschutzes

Plan für die Phase der schrittweisen Einführung: Canary-Rollout, Teilbereitstellung, dann vollständige Bereitstellung mit Go/No-Go-Kriterien an jedem Meilenstein

Setup von Überwachung und Benachrichtigungen: Aufgaben zur Konfiguration von Schwellenwerten für Fehlerquoten vor der Inbetriebnahme

Rollback-Verfahren: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Rücknahme mit zugewiesenen Eigentümern

Validierung nach der Bereitstellung: Smoke-Tests und Leistungsbenchmarks

🎉 Der ClickUp-Vorteil: Setzen Sie mit ClickUp Automatisierungen automatisch Deployment-Gates durch – verhindern Sie den Start der Aufgabe „Vollständige Einführung“, bis alle Canary-Validierungs-Unteraufgaben abgeschlossen sind. Als Auslöser für KI-generierte Aktualisierungen für Aufgaben mit benutzerdefinierten ClickUp-Automatisierungen verwenden Sie einen Trigger

4. Vorlage für die Zeitleiste der Softwareeinführung

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie eine visuelle Zeitleiste auf einem ClickUp-Whiteboard

Die meisten Software-Einführungen scheitern, weil die Planung der Produktakzeptanz erst im Nachhinein erfolgt. Die Teams erhalten Zugriff ohne Schulungsplan und ohne Feedback-Schleife – also nutzen sie stillschweigend weiterhin das alte System.

Tools wie diese Vorlage für eine Zeitleiste beim Software-Rollout konzentrieren sich auf die Zeitleiste und die Abfolge der Einführung von Unternehmenssoftware (ERP, CRM, HRIS) über Teams oder Regionen hinweg. Sie richtet sich an Projektmanager im Bereich IT und Change-Management-Verantwortliche.

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Zeitplan für die schrittweise Einführung: Welche Teams erhalten in welcher Reihenfolge Zugriff, unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten zwischen den Phasen

Meilenstein-Tracker für Schulungen: Geplante Sitzungen, Nachverfolgung des Abschlusses und Aufgaben zur Nachbesserung

Roadmap zur Aktivierung von Features: Welche Features werden in welcher Phase aktiviert?

Aufgaben zur Feedback-Erfassung: Strukturierte Kontrollpunkte nach jeder Rollout-Phase

Erfolgskriterien: Messbare Benchmarks zur Akzeptanz, die darüber entscheiden, ob fortgefahren oder pausiert wird

💡Profi-Tipp: Visualisieren Sie die phasenweise Zeitleiste und verschieben Sie eine Schulung per Drag & Drop, um alle nachgelagerten Abhängigkeiten automatisch anzupassen – mit der ClickUp-Gantt-Ansicht. Erstellen Sie in Sekundenschnelle Zusammenfassungen zum Rollout-Status für die Führungskräfte mit ClickUp Brain, das Kontextinformationen aus dem Fortschritt der Aufgaben aller Phasen zusammenfasst. ✨

5. Beispiel-Vorlage für einen Rollout-Plan

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit dieser Beispielvorlage für die Einführung können Sie Lücken und fehlende Elemente aufdecken

Die Vorlage für einen Rollout-Plan von ClickUp ist ein universeller Rollout-Plan, der als Ausgangsrahmen für jede Art von Veränderung dient – nicht nur für Software.

Im Gegensatz zur oben genannten Vorlage (die speziell für die Softwareeinführung mit integrierten Schulungen entwickelt wurde) lässt sich diese flexibel an eine neue Ausgabenrichtlinie, ein neu gestaltetes Portal oder einen umstrukturierten Support-Workflow anpassen.

Ziele und Umfang der Einführung: Was ändert sich, wer ist betroffen und wie sieht das Endergebnis aus, das erledigt ist?

Stakeholder-Karte: Entscheidungsträger, Umsetzer und betroffene Benutzer

Phasentore: Klare Kriterien für den Übergang vom Pilotprojekt über die begrenzte Einführung bis hin zur vollständigen Einführung

Ressourcenzuweisung: Wer macht was und welche Tools werden benötigt?

Risiko- und Risikominderungsprotokoll: Vorhersehbare Hindernisse mit vorab geplanten Maßnahmen

💡Profi-Tipp: Passen Sie diese Vorlage mit den Benutzerdefinierten Feldern von ClickUp spontan an – fügen Sie ein Feld „Region“ für eine geografische Einführung oder ein Feld „Abteilung“ für eine interne Prozessänderung hinzu, ohne die zugrunde liegende Struktur zu verändern.

🚀 Der ClickUp-Vorteil: Wenn Sie Änderungen gleichzeitig in mehreren Abteilungen einführen, bietet der ClickUp Accelerator vorgefertigte Super-Agent-Pakete für PM, HR, Marketing und mehr! Sehen Sie selbst, wie es funktioniert!

6. Vorlage für ein Dokument zum Plan für das Änderungsmanagement

Diese Vorlage herunterladen Umgehen Sie Herausforderungen beim Änderungsmanagement mit dieser Vorlage

Migrationspläne konzentrieren sich fast ausschließlich auf Daten und Infrastruktur, behandeln das Änderungsmanagement jedoch lediglich als eine Präsentation und eine Informationsveranstaltung. Das Ergebnis: Schatten-IT, Workarounds und eine langsame Rückkehr zur alten Plattform.

Selbst eine technisch einwandfreie Migration scheitert ohne ein angemessenes Änderungsmanagement, das den Mitarbeitern hilft, das neue System anzunehmen – Gartner stellte fest, dass nur 32 % der Geschäftsführer angaben, bei ihrer letzten Initiative eine erfolgreiche Akzeptanz der Änderungen erreicht zu haben.

Die Vorlage für das Change-Management-Dokument von ClickUp regelt die personellen Aspekte einer Migration – einschließlich Stakeholder-Analyse, Planung für den Umgang mit Widerständen und Schulungsstrategie.

Bewertung der Auswirkungen auf die Stakeholder: Wer ist betroffen und wie wird die Reaktion voraussichtlich ausfallen (Befürworter, Neutral, Gegner)

Zusammenfassung des Plans: Schlüsselbotschaften, Kanäle und Zeitplan für jede Gruppe

Schulungsstrategie: Format (live, asynchron, Selbststudium), Zeitplan und Verantwortlichkeiten

Plan zum Umgang mit Widerständen: Vorhersehbare Einwände mit konkreten Maßnahmen

Nachbereitungsaufgaben: Überprüfungen nach der Inbetriebnahme und Korrekturmaßnahmen bei Akzeptanzlücken

💡Profi-Tipp: Erstellen Sie diesen Plan als lebendes Dokument innerhalb desselben Arbeitsbereichs, in dem Migrationsaufgaben mit ClickUp Docs nachverfolgt werden – keine Alpträume mehr bei der Versionskontrolle mit einem Word-Dokument, das per E-Mail hin und her geschickt wird. 📚

7. Vorlage für einen Kommunikationsplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Verbessern Sie die Transparenz und sorgen Sie für eine effiziente Koordination zwischen allen Abteilungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen – mit der Vorlage für Kommunikationspläne von ClickUp

Die Kommunikation während einer Migration beginnt meist vielversprechend, verstummt dann aber, bis etwas schiefgeht – und lässt die Beteiligten völlig unvorbereitet zurück. Die Vorlage für den Kommunikationsplan von ClickUp hilft Ihnen dabei, jeden Kontaktpunkt in Ihrem Kommunikationsplan während eines Migrationsprojekts zu planen, zu terminieren und zu verfolgen.

Zielgruppensegmentierung: Unterschiedliche Gruppen mit spezifischen Anforderungen an die Kommunikation

Kommunikationskalender: Auf Migrationsmeilensteine abgestimmte Kommunikation

Kanal-Matrix: Welcher Kanal für welche Zielgruppe und welche Art von Botschaft?

Workflow zur Genehmigung: Wer prüft jede Mitteilung, bevor sie versendet wird?

Feedback-Schleife: Wie Empfänger Fragen stellen und wer die Antworten sortiert

💡Profi-Tipp: Vermeiden Sie versäumte Fristen bei Ankündigungen, indem Sie ClickUp-Automatisierungen nutzen, um Erinnerungen auszulösen, wenn sich ein Kommunikationsmeilenstein nähert – so erhält der Kommunikationsleiter drei Tage vor dem geplanten Termin für die Umstellungsankündigung eine Erinnerung.

8. Vorlage für eine Checkliste zur Benutzerakzeptanzprüfung

Kostenlose Vorlage herunterladen Die Checkliste für Benutzerakzeptanztests von ClickUp soll Ihnen dabei helfen, jeden Schritt im Prozess der Benutzerakzeptanztests (UAT) zu verfolgen.

UAT (User Acceptance Testing) ist die abschließende Validierungsphase, in der Benutzer das migrierte System vor der Inbetriebnahme anhand realer Szenarien testen.

Oftmals wird diese Phase jedoch auf die letzte Woche komprimiert, weil die vorherigen Phasen länger gedauert haben. Das Ergebnis sind überstürzte Tests und eine Entscheidung über die Inbetriebnahme, die eher auf Hoffnung als auf Fakten basiert.

Diese Vorlage für eine Checkliste zur Benutzerakzeptanzprüfung sorgt für Übersichtlichkeit.

Testfallkatalog: Jedes Szenario ist einem bestimmten Geschäftsprozess zugeordnet

Tester-Zuweisungen: Welche Benutzer testen welche Szenarien, mit den erwarteten Ergebnissen

Nachverfolgung des Erfolgs und des Misserfolgs: Status-Feld mit Kriterien für „bestanden“, „bedingt bestanden“ und „nicht bestanden“ mit Bedingungen für „bestanden“ und „bedingt bestanden“

Fehlerprotokoll: Verknüpfte Aufgaben für fehlgeschlagene Testfälle mit Schweregrad und Frist für die Behebung

Checkliste für die Freigabe: Formelle Genehmigungsaufgaben für jede Stakeholder-Gruppe

9. Vorlage für die Übergabe des Projekts

Kostenlose Vorlage herunterladen Erhalten Sie eine strukturierte Dokumentation für die Übergabe Ihrer Projekte mit der ClickUp-Vorlage für die Projektübergabe

Bei der Übergabe geht institutionelles Wissen verloren.

Das Migrationsteam verbrachte Monate damit, Hintergrundinformationen zu Architekturentscheidungen und Workarounds zusammenzustellen – dann zog es weiter und überließ es dem Betriebsteam, Alles zurückzuentwickeln.

Die ClickUp-Vorlage für die Projektübergabe überträgt die Eigentümerschaft für eine fertiggestellte Migration vom Implementierungsteam an das Betriebsteam, das das System künftig verwalten wird.

Zusammenfassung der Systemarchitektur: Was wurde migriert, wo befindet es sich jetzt und wie sind die Verbindungen der Komponenten?

Bekannte Probleme und Workarounds: Dokumentierte Macken und technische Schulden

Runbooks und Eskalationspfade: An wen wendet man sich bei welchen Anliegen?

Bestandsaufnahme von Zugriffsrechten und Anmeldedaten: Administrator-Konten, API-Schlüssel und Rotationspläne

Offene Elemente und Folgeaufgaben: Alles, was es nicht in die Go-Live-Phase geschafft hat

🚀 Der ClickUp-Vorteil: Nutzen Sie diese Datenmanagement-Tools, um Ihre Migrationsprojekte im Handumdrehen zu bewältigen!

10. Vorlage für einen Plan zum Umfangsmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Definieren Sie den Umfang mit dieser strukturierten Vorlage effektiver

Scope Creep ist der stille Killer von Projekten. Jedes System oder jeder Datensatz, der während des Projekts hinzugefügt wird, erhöht das Risiko und verlängert die Zeitleisten. Mit einer Vorlage für einen Scope-Management-Plan können Sie die Grenzen eines Migrationsprojekts effektiv definieren, kontrollieren und verteidigen.

👉🏽 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Scope-Statement: Was gehört zum Umfang, was nicht, und welche Annahmen liegen beiden zugrunde?

Workflow für Änderungsanträge: Wie neue Elemente vorgeschlagen, bewertet und genehmigt oder abgelehnt werden Wie neue Elemente vorgeschlagen, bewertet und genehmigt oder abgelehnt werden

Rahmenwerk zur Folgenabschätzung: Bewertung der Auswirkungen einer Änderung auf Zeitleiste, Budget und Risiko

Scope-Baseline und Version: Der ursprüngliche Scope mit einem Protokoll aller genehmigten Änderungen

Genehmigung durch die Stakeholder: Formelle Bestätigung, dass Änderungen dem definierten Prozess entsprechen

Plattformmigration leicht gemacht mit ClickUp

Der Erfolg oder Misserfolg von Migrationsprojekten hängt von der Qualität des Plans ab, nicht von der technischen Komplexität.

Die richtigen Vorlagen bieten Ihrem Team eine wiederverwendbare Struktur, die eine risikoreiche Initiative in eine überschaubare Abfolge klar definierter Phasen verwandelt.

Da Migrationen immer komplexer werden, werden Teams, die ihren Planungsprozess jetzt standardisieren, später schneller vorankommen und weniger Probleme haben.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp und nutzen Sie diese Vorlagen für Ihre nächste Migration. 🙌

Häufig gestellte Fragen

Das hängt von der Komplexität ab – eine Website-Migration kann einige Wochen dauern, während eine vollständige Rechenzentrumsmigration mehrere Monate in Anspruch nehmen kann. Die größte Variable ist, wie gut das Projekt abgegrenzt ist und wie viele Abhängigkeiten zwischen den Arbeitsabläufen bestehen.

Ein Migrations-Plan ist ein umfassendes strategisches Dokument, das Umfang, Zeitleiste, Verantwortlichkeiten, Risiken und Kommunikation abdeckt. Eine Migrations-Checkliste ist ein taktischer Teilbereich – eine Liste spezifischer Aufgaben, die in einer bestimmten Phase abzuschließen sind, wie beispielsweise eine Überprüfung vor der Umstellung oder eine Checkliste für die Qualitätssicherung nach der Migration.

Ja – und das sollten Sie wahrscheinlich auch tun. Die meisten Migrationsprojekte profitieren davon, wenn ein Plan für die Zeitleiste des Projekts, ein Kommunikationsplan für die Information der Stakeholder, eine UAT-Checkliste für das Testen und eine Vorlage für die Übergabe an den Betrieb miteinander kombiniert werden.

Ersetzen Sie die webspezifischen Aufgaben (URL-Weiterleitungen, SEO-Baseline, CMS-Konfiguration) durch cloud-spezifische Aufgaben (Workload-Bewertung, Netzwerkarchitektur, Identitäts- und Zugriffsmanagement). Behalten Sie die gleiche Grundstruktur aus phasenweiser Planung, Nachverfolgung der Abhängigkeiten und Validierung nach der Migration bei.