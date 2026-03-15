So führen Sie eine Aktion für einen Podcast durch und vergrößern Ihre Zuhörerschaft

Einen Podcast zu erstellen ist nur ein Teil des Puzzles. Genauso wichtig ist es, dafür zu sorgen, dass er zur richtigen Zeit das richtige Publikum erreicht.

72 % der Content-Ersteller sind sich einig, dass der Aufbau einer Zuhörerschaft und die Sichtbarkeit auf der richtigen Plattform eine ihrer größten Herausforderungen ist – sogar schwieriger als vor die Kamera zu treten und einen Video-Podcast aufzunehmen.

Das bedeutet, dass die Aktion für Ihren Podcast kein nachträglicher Einfall sein sollte. Sie sollte bereits in der Phase der Ideenfindung beginnen.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Podcast bewerben können. Als Bonus geben wir Ihnen Beispiele mit, wie andere Podcast-Moderatoren vorgehen, damit Sie sich davon inspirieren lassen können.

Warum Podcast-Aktion wichtig ist

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Blogs waren weltweit 4.641.388 Podcasts im Index. Das ist eine riesige Auswahl an Audioinhalten für fast 651,7 Millionen Podcast-Hörer.

Wählen Sie ein beliebiges Thema – wahrscheinlich gibt es dazu einen Podcast. Denken Sie an Quantenphysik, AI, Geistergeschichten, Beziehungen oder etwas so seltsam Spezifisches wie Containerschifffahrt.

Wenn Sie etwas Wertvolles freigeben möchten, gibt es ein Publikum, das bereit ist, seine Zeit in Ihren Podcast zu investieren.

Hier erfahren Sie, warum die Aktion für Podcasts wichtig ist:

Etabliert Ihren Expertenstatus: Positioniert Sie als Vordenker in Ihrer Nische, was sich besonders bei Marken-, Bildungs- oder branchenspezifischen Podcasts auszahlt

Schafft Vertrauen in großem Maßstab: Im Gegensatz zu Text vermittelt ein Podcast Ihre Stimme und Persönlichkeit, wodurch es einfacher wird, tiefere, persönlichere Verbindungen zu Ihrem Publikum aufzubauen

Fördert eine höhere Kaufabsicht: Die Kaufabsicht ist naturgemäß höher, wenn Produkt- oder Dienstleistungsempfehlungen von einem Moderator kommen, dem sein Publikum bereits vertraut

Erreichen Sie ein breiteres Publikum: Ihr Fachwissen ist nicht mehr an Lesegewohnheiten oder Aufmerksamkeitsspannen gebunden – Menschen, die keinen 2.000-Wort-Artikel lesen würden, hören sich eine 45-minütige Folge an

⭐ Bonus: Wenn Sie zum ersten Mal einen Podcast starten, finden Sie hier die besten KI-Tools, die Ihnen helfen, schnell den Dreh rauszubekommen.

👀 Wussten Sie schon? Das Wort „Podcast“ ist eine Wortschöpfung aus „iPod“ und „broadcast“ und wurde ursprünglich geprägt, um reine Audio-Sendungen zu beschreiben, die über den iPod von Apple verteilt wurden.

So organisieren Sie eine Aktion für einen Podcast (Schritt für Schritt)

Unabhängig vom Genre finden Sie hier einige Strategien für Aktionen zur Podcast-Werbung, die Ihnen mehr Sichtbarkeit und Downloads verschaffen.

Schritt 1: Optimieren Sie Ihren Podcast für die Suche

Es gibt so viele Möglichkeiten, wie neue Podcast-Hörer Sie entdecken können.

Das kann über Ihre sozialen Medien geschehen. Oder ein Influencer erwähnt Sie in seinem Newsletter oder einem Social-Media-Beitrag. Oder über Podcast-Verzeichnisse, Online-Foren oder Google.

Wenn Sie Ihren Podcast mit den richtigen Keywords in den Index aufnehmen, signalisieren Sie diesen Plattformen und Algorithmen, dass Ihre Sendung angezeigt werden sollte, wenn Nutzer nach Themen suchen, die mit Ihren Episoden in Zusammenhang stehen.

Im Rahmen des Podcast-SEO-Aufwands sollten Sie Folgendes optimieren 👇

Titel und Beschreibung

Der Titel, die Beschreibung und die Details zu den Episoden Ihres Podcasts sind das Erste, was Suchmaschinen und potenzielle Hörer sehen. So optimieren Sie diese:

Podcast-Titel: Sollte sofort vermitteln, worum es in Ihrem Podcast geht. Wenn Ihre Sendung davon handelt, wie Schiffe und Fracht den globalen Handel verändern, vermittelt ein Name wie „Containers“ den Hörern sofort einen Eindruck vom Thema.

Podcast-Beschreibung: Verfassen Sie eine aussagekräftige Zusammenfassung innerhalb des Zeichen-Limits Ihrer Plattform, in der Sie erklären, worum es in der Sendung geht und an wen sie sich richtet. Bauen Sie außerdem relevante Schlüsselwörter auf natürliche Weise ein.

Titel und Beschreibung der Folge: Der Titel und die Beschreibung sollten von vornherein klarstellen, was die Zuhörer aus der Folge mitnehmen können. Wenn Ihr Gast eine große Fangemeinde hat, sollten Sie außerdem in Erwägung ziehen, dessen Namen in den Titel der Folge aufzunehmen.

📌 Beispiel: Die Beschreibung des „FP&A Today“-Podcasts auf YouTube enthält relevante Schlüsselwörter. Für alle, die mehr über das Unternehmen erfahren möchten, das den Podcast betreibt, wird zudem ein Link zu Datarails, der übergeordneten Gesellschaft, freigegeben.

via Datarails

Podcast-Website

Wenn es darum geht, Ihre allgemeine SEO-Performance zu steigern, bietet eine eigene Website einen großen Vorteil. Sie bietet Hörern einen zentralen Ort, an dem sie alle Ihre Episoden finden können, sortiert nach Thema, Gast oder Thema. Gleichzeitig haben Sie die Kontrolle über das Branding und den Inhalt.

Sicher, der Aufbau und die Suchmaschinenoptimierung der Website sind zeitaufwendig, aber der Aufwand lohnt sich, denn so erhalten Suchmaschinen mehr Inhalte zum Indexieren und Hörer mehr Möglichkeiten, Ihren Podcast zu entdecken.

Erwägen Sie, Folgendes auf Ihrer Podcast-Website hinzuzufügen:

Blogbeiträge: Verwenden Sie die Inhalte Ihrer Episoden für informative Blogbeiträge, um Suchverkehr für relevante Keywords zu generieren, nach denen Ihre Zielgruppe bereits sucht.

Eingebetteter Audio-Player: Ermöglichen Sie Besuchern, den Podcast direkt auf Ihrer Website anzuhören, ohne sie zu einer Drittanbieter-App weiterzuleiten

Einzelne Episodenseiten: Eine eigene Podcast-Seite für jede Episode mit Show-Notizen, Zeitstempeln und den wichtigsten Erkenntnissen

Suchfunktion: Eine Suchleiste, mit der Benutzer bestimmte Themen oder Gäste finden können, ohne Ihr gesamtes Archiv durchblättern zu müssen

Kontaktdaten: Eine Möglichkeit für Hörer, Feedback zu senden, Fragen zu stellen und Ihnen in den sozialen Medien zu folgen

CTAs: Klare Aufforderungen an die Hörer, den Podcast zu abonnieren, eine Bewertung abzugeben oder Merchandise-Artikel zu kaufen

Podcast-Kapitel: Anklickbare Kapitel, die wie eine Tabelle funktionieren – so können Hörer Themen überfliegen und direkt zu dem Abschnitt springen, der sie am meisten interessiert

RSS-Feed: Aktualisiert automatisch neue Episoden in allen Podcast-Apps und Verzeichnissen, in denen Sie auf der Liste stehen

📌 Beispiel: Lennys Newsletter und Podcast richten sich an Produktentwickler und haben über 1.000.000 Abonnenten. Die Website verfügt über mehrere Bereiche für kostenlose und kostenpflichtige Abonnenten.

via Lennys Newsletter

💡 Profi-Tipp: Recherchieren Sie bei der Erstellung Ihres Podcast-Skripts und bauen Sie Schlüsselwörter ganz natürlich in den Text ein. Google kann mittlerweile gesprochene Schlüsselwörter identifizieren, indem es Podcast-Audiodateien indexiert, transkribiert und durchsucht. Sprechen Sie deutlich genug, dann erkennt Googles NLP diese Schlüsselwörter – und erhöht so Ihre Chancen, für diese zu ranken.

Podcast-Transkription und Show-Notizen

Das Transkribieren Ihres Podcasts bietet gewisse Vorteile:

Machen Sie Ihre Audioinhalte crawlbar – Google kann Ihre Episoden für zielgerichtete Keywords, Long-Tail-Suchbegriffe und umgangssprachliche Ausdrücke indexieren, wodurch Ihre organische Sichtbarkeit erhöht wird

Machen Sie Ihre Inhalte für Hörer mit Hörbeeinträchtigungen zugänglich

Überwindet die Sprachbarriere für Nicht-Muttersprachler, die mit Akzenten oder schnellem Sprechen zu kämpfen haben

Erleichtert die Erstellung von Show-Notizen erheblich, in denen Gesprächspunkte, Zeitstempel, Gastbiografien und Links zu Ressourcen oder Sponsoren hervorgehoben werden

📌 Beispiel: Die Geschäftsplanungsplattform Pigment hat einen Podcast namens „Perspectives“. Jede Folge erhält eine eigene Seite, auf der Sie das Transkript lesen können, das als Blogbeitrag neu aufbereitet wurde.

via Pigment

💡 Profi-Tipp: Laden Sie Ihre Podcast-Audiodateien als ClickUp-Clips (bis zu 20 Minuten) hoch und transkribieren Sie sie präzise mit ClickUp Brain. Brain organisiert das Transkript nach Sprechern und Struktur und macht es bereit für die direkte Speicherung in ClickUp Docs. Sie können Brain auch nutzen, um Episoden zusammenzufassen und wichtige Erkenntnisse für Ihre Show-Notizen im gewünschten Format zu generieren. Fassen Sie Audio-Podcasts mit ClickUp Brain zusammen

Schritt 2: Inhalte wiederverwenden

Ein Podcast ist eine wahre Fundgrube an Inhalten, die sich für verschiedene Zwecke und Formate wiederverwenden lassen.

Sie können jedes dieser Tools nutzen, um Ihre Zielgruppe in verschiedenen Phasen ihres Konsums von Inhalten zu erreichen.

Hier ist eine kurze Übersicht darüber, wofür Sie Ihren Podcast wiederverwenden können:

Nutzen Sie den Podcast für andere Zwecke Was zu erledigen? Blogbeitrag Erweitern Sie wichtige Gesprächspunkte zu einem ausführlichen Artikel, der auf suchbare Keywords abzielt Instagram Reels / LinkedIn-Videos / TikTok Ein prägnanter 60–90-Sekunden-Clip oder ein Audiogramm LinkedIn-Beitrag Eine wichtige Erkenntnis oder Meinung aus der Folge, neu formuliert für ein professionelles Publikum X-Thread Gliedern Sie das Hauptargument der Folge in einen leicht verständlichen Thread aus mehreren Tweets auf YouTube-Video Podcast-Audio in ein Video-Format konvertieren Infografik oder Bild Statistiken, Tipps oder Zitate aus der Folge als Karten im Infografik-Stil

Erstellen Sie für die Skalierung von Content-Workflows Social-Media-Vorlagen für Ihre gängigsten Formate zur Wiederverwendung.

Berücksichtigen Sie die plattformspezifischen Richtlinien, d. h. Format, Limit an Zeichen und optimale Veröffentlichungszeit, und dokumentieren Sie diese Strategien in einem strukturierten Dokument, um Konsistenz zu gewährleisten.

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp für Marketingteams bietet Podcastern und ihren Teams einen zentralen Ort, an dem sie jeden Aspekt ihrer Podcast- und Marketing-Workflows über einen integrierten KI-Workspace planen, verwalten, ausführen und verfolgen können. Zentralisieren Sie den Aufwand für Ihr Podcast-Marketing mit der ClickUp-Software für Projektmanagement im Marketing Mit ClickUp können Teams: Planen Sie Multi-Channel-Kampagnen und Content-Kalender, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen

Verknüpfen Sie Dokumente zur Content-Strategie , Episodenbeschreibungen, Kampagnen-Zeitleisten und Analysen direkt mit den Aufgaben, die dahinterstehen

Führen Sie die Nachverfolgung der Leistung Ihres Podcasts und Ihrer Marketing-KPIs mit visuellen Dashboards und KI-Karten durch

Entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrem Team Ideen mithilfe visueller Whiteboards, die Ideen direkt mit Projekten und Aufgaben verbinden

Erstellen und speichern Sie Ihre Podcast-Inhalte, d. h. Skripte, Briefings, Episodenpläne und wiederverwendete Inhalte, in strukturierten, durchsuchbaren ClickUp-Dokumenten

Schritt 3: Nutzen Sie soziale Medien effektiv

Es ist sehr wahrscheinlich, dass viele, wenn nicht sogar die meisten Ihrer neuen Hörer Ihre Inhalte digital entdecken werden.

Zwar entdecken viele Menschen neue Sendungen, indem sie die beliebtesten Podcasts auf Spotify oder Apple Podcasts durchstöbern, doch wenn Sie gerade erst anfangen, ist das nicht besonders hilfreich.

Soziale Medien werden zu einer wirkungsvollen Marketingstrategie, um von potenziellen Hörern entdeckt zu werden.

Außerdem können Sie völlig kostenlos loslegen. Die einzigen Vorabkosten sind Ihre Zeit, und dank der niedrigen Einstiegshürde kann jeder Social-Media-Beiträge erstellen, Unterhaltungen anstoßen und seine Präsenz auf verschiedenen Social-Media-Plattformen aufbauen.

Wenn Sie also einen kleinen oder wachsenden Podcast haben, wie können Sie dessen Sichtbarkeit in den Algorithmen der sozialen Medien verbessern? 👇

Ausschnitte aus der Folge

Wählen Sie einen kurzen, prägnanten Ausschnitt aus Ihrer Folge aus und machen Sie damit bei Ihrem Publikum Neugier wecken. Es sind genau diese Cliffhanger-Momente, die das Publikum fesseln und faszinieren.

Achten Sie jedoch darauf, dass der Ausschnitt für sich genommen Sinn ergibt. Er sollte nicht wie ein zufälliger, aus dem Zusammenhang gerissener Clip wirken.

Wenn Sie einen Video-Podcast hosten, können Sie den Clip direkt plattformübergreifend wiederverwenden. Wie dieser Clip, den „The Mel Robbins Podcast“ auf Instagram gepostet hat.

Erstellen Sie für reine Audio-Podcasts Audiogramme. Kombinieren Sie ein statisches oder animiertes Bild – in der Regel Ihr Cover oder eine Wellenform – mit dem Audioclip. Wenn ein prominenter Gast zu Gast ist, eignet sich auch dessen Foto gut. Achten Sie in jedem Fall darauf, dass Ihr Branding auf allen von Ihnen geposteten Audiogrammen einheitlich ist, damit die Hörer Ihre Sendung auf den ersten Blick erkennen.

Ein Blick hinter die Kulissen

Das Publikum hat genug von glattgebügelten, leblosen Inhalten. Das Publikum hat genug von glattgebügelten, leblosen Inhalten. Bieten Sie ihnen etwas Unverfälschtes, wie kurze Einblicke in Ihren Arbeitsalltag. Lassen Sie sie auf einer persönlicheren Ebene mit Ihnen eine Verbindung herstellen.

Ihre BTS-Inhalte können Folgendes umfassen:

Ankündigung eines geheimnisvollen prominenten Gastes

Einblicke in die Brainstorming-Sitzung für eine kommende Folge

Teamvorstellungen, aber mit Spaß

Herausforderungen, denen du hinter dem Mikrofon gegenüberstehst

Schau dir dieses Video von „This American Life“ an. Es ist unverfälscht und unkonventionell. Genau die Art von Inhalt, die das Publikum fesselt und immer wieder zurückkommen lässt.

Gast-Features

Wecken Sie die Neugier Ihres Publikums mit einer Mischung aus Video-Clips, Standbildern und Trailern, bevor eine neue Folge mit einem prominenten Gast veröffentlicht wird. Freigeben Sie Outtakes oder lustige, authentische Momente, die aus ungezwungenen Unterhaltungen entstehen. Die Vorfreude vor der Veröffentlichung der Folge sollte genauso groß sein wie die Ankündigung selbst.

Sehen Sie, wie das Instagram-Konto von „Call Her Daddy“ schon Tage vor der Veröffentlichung der Episoden einen Vorgeschmack auf kommende Gäste gibt und so die Vorfreude steigert.

🔔 Erinnerung: Wenn Sie gerade erst anfangen, wählen Sie 1–2 Kanäle aus, auf denen sich Ihre Zielgruppe aufhält. Denn was für einen anderen Podcaster funktioniert, muss für Sie nicht unbedingt ideal sein. Ihre Wahl hängt auch von Ihrer Nische ab.

Nat Schooler, Moderatorin des Podcasts „AI Career Success“, betreibt beispielsweise intensives Marketing auf LinkedIn – wo Fachleute aktiv nach Karriereberatung und Branchen-Insights suchen.

Karen Kilgariff und Georgia Hardstark von „My Favorite Murder“ hingegen haben sich auf Instagram eine Fangemeinde aufgebaut, wo ihre Mischung aus schwarzem Humor und persönlichen Geschichten bei ihrer hoch engagierten Fangemeinde großen Anklang fand.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie ein Linktree, in dem alle wichtigen Links an einem Ort zusammengefasst sind – Links zu Episoden, Social-Media-Profile und Hörplattformen. So fällt es Ihrem Publikum leichter, Ihre Inhalte auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen zu finden und mit ihnen zu interagieren.

🚀 ClickUp-Vorteil: Mit ClickUp Brain haben Sie direkt in Ihrem ClickUp-Workspace Zugriff auf führende KI-Modelle. Je nach Aufgabe und gewünschtem Ergebnis können Sie zwischen Claude, ChatGPT oder Gemini wechseln, um Ihre Podcast-Inhalte neu zu gestalten (ohne für mehrere Abonnements bezahlen zu müssen). Wechseln Sie mit ClickUp Brain zwischen den besten KI-Modellen für Ihre Analyseaufgaben Zum Beispiel: Nutzen Sie Claudes präzisen, professionellen Ton, um aus den Transkripten Ihrer Episoden Pressemitteilungen und LinkedIn-Beiträge zu verfassen

Nutzen Sie ChatGPT, um kreative Ansätze zu finden, wenn Sie eine Podcast-Episode in einen Blogbeitrag umwandeln

Erstellen Sie Infografiken und visuelle Inhalte mit der Bildgenerierung von ClickUp Brain (basierend auf DALL-E) für Ihre Instagram- und Pinterest-Inhalte

Nutzen Sie den Deep-Research-Modus, um neue Ideen für Episoden, Lücken bei der Konkurrenz oder Trendthemen in Ihrer Nische zu entdecken

👀 Wussten Sie schon? „Call Her Daddy“ – 2023 der zweitgrößte Podcast auf Spotify – wurde von SiriusXM für 125 Millionen Dollar unter Vertrag genommen, mehr als doppelt so viel wie Alex Coopers vorheriger Vertrag mit Spotify. Das zeigt, welchen Wert ein gut beworbener, strategisch aufgebauter Podcast letztendlich haben kann.

Schritt 4: Nutzen Sie E-Mail-Marketing

Newsletter bieten eine solide Grundlage, um eine wertorientierte Community rund um Ihre Sendung aufzubauen. Außerdem ist es kein Geheimnis, dass E-Mails den höchsten ROI aller Marketingkanäle bieten (10 bis 50 Dollar pro ausgegebenem Dollar) bei Öffnungsraten zwischen 20 und 30 %.

Um Ihre E-Mail-Liste aufzubauen, fügen Sie einen Link zur Anmeldung oder eine eigene Landingpage auf Ihrer Website ein. Sobald sich ein Leser anmeldet, können Sie mit dem Teilen beginnen:

Ausgewählte Lektüre oder Ressourcen (Vorlagen, Checklisten oder Tools), die für Ihr Podcast-Thema relevant sind

Links zu Episoden, in denen Sie als Gast in anderen Podcasts aufgetreten sind

Branchennachrichten oder aktuelle Themen, die für Ihr Publikum nützlich sein könnten

Exklusive Umfragen, in denen Abonnenten gefragt werden, welche Themen sie als Nächstes behandelt sehen möchten

Ihr oberstes Ziel ist es, eine treue Leserschaft aufzubauen, die Ihren Newsletter als erste Anlaufstelle für die eigene Weiterbildung betrachtet.

📌 Beispiel: Wenn Sie „The Rundown AI“ abonnieren – einen der führenden Podcasts und Newsletter für KI-Nachrichten –, erhalten Sie eine dreiteilige Willkommens-E-Mail, die prägnant und interaktiv ist und neue Leser sofort auf den neuesten Stand bringt.

via The Rundown KI

🚀 ClickUp-Vorteil: Nutzen Sie ClickUp, um eine automatisierte E-Mail-Sequenz zu erstellen, die neue Abonnenten auf die richtige Art und Weise einführt. Tag 0 → Senden Sie eine Willkommens-E-Mail mit einer persönlichen Notiz darüber, was die Abonnenten erwarten können Tag 2 → Freigeben Sie Ihre besten Podcast-Episoden zusammen mit einer interaktiven Frage, um das Engagement anzuregen Tag 6 → Versende deinen ersten wöchentlichen Newsletter mit sorgfältig ausgewählten Werten Tag 8 → Bitten Sie Ihre Hörer, eine Bewertung abzugeben, wenn ihnen die Sendung gefällt Sie können regelbasierte ClickUp-Automatisierungen einrichten, die als Auslöser dienen, sobald jemand Ihren Newsletter abonniert oder auf eine E-Mail antwortet. Nutzen Sie eine der über 100 vorgefertigten Automatisierungen von ClickUp oder lassen Sie ClickUp Brain die Abfolge basierend auf Ihrem Workflow für Sie erstellen. Als Auslöser dienen ClickUp-Automatisierungen, die die richtigen Aktionen automatisch auslösen und für reibungslose Abläufe sorgen

Schritt 5: Arbeiten Sie mit Gästen zusammen

Nutzen Sie die Zuhörerschaft anderer Podcaster, um für Ihren Podcast eine Aktion durchzuführen. Sie können sie entweder in Ihre Sendung einladen oder als Gast in deren Sendung auftreten. Seien Sie wählerisch bei der Auswahl Ihrer Partner.

Sie möchten mit Podcastern zusammenarbeiten, die:

Sprechen Sie eine ähnliche Zielgruppe an, behandeln Sie jedoch nicht genau dieselben Inhalte

Bringen Sie eine Perspektive oder Fachkenntnis ein, die Ihre Hörer wirklich wertvoll finden würden

Sind aktive Vermarkter ihrer eigenen Inhalte in den sozialen Medien

Denken Sie daran: Die Aktion für den Gast-Podcast ist genauso wichtig wie die Unterhaltung selbst (oder sogar noch wichtiger).

Anstatt Gäste jedoch einfach nur zu bitten, die Folge freizugeben, stellen Sie ein Promo-Kit für Gäste zusammen. Machen Sie es ihnen leicht, den Podcast-Inhalt zu teilen, indem Sie Folgendes anbieten:

Vorgefertigte Social-Media-Beiträge, die sie unverändert veröffentlichen oder anpassen können

Grafikdateien in passender Größe für Instagram, LinkedIn und Twitter/X

Ein kurzes Audiogramm oder ein Video mit dem besten Moment aus der Folge

Den Link zur Folge und das Veröffentlichungsdatum, damit sie ihre Beiträge im Voraus planen können

Ein kurzer Einzeiler, den sie in ihren eigenen Newsletter oder ihre Biografie einfügen können

Hier ist eine Vorlage, mit der Sie Ihre Gäste benachrichtigen können, sobald die Folge online ist:

Hey [Name]! Deine Folge ist online 🎉 Wir haben ein paar Clips, Social-Media-Texte und Grafiken zusammengestellt – so dauert das Freigeben weniger als eine Minute. Wir würden uns freuen, wenn dein Publikum diese Folge hören würde.

🚀 Der ClickUp-Vorteil: Fügen Sie die Transkripte Ihrer Gäste, deren Biografien, Themen vergangener Episoden, demografische Daten zum Publikum und alle anderen relevanten Details in ClickUp Brain ein. Bitten Sie das Tool, maßgeschneiderte Interviewfragen zu generieren, die über Oberflächliches hinausgehen und der Unterhaltung echte Tiefe verleihen. Diskutieren Sie mit dem Tool, verfeinern Sie die Fragen und speichern Sie die endgültige Liste in ClickUp Docs, damit Ihr Team sie vor der Aufnahme durchsehen kann. Nutzen Sie ClickUp Brain als Ihren Partner für das Podcast-Brainstorming

Schritt 6: Bei Podcast-Verzeichnissen einreichen

Menschen entdecken Podcasts über die unterschiedlichsten Plattformen. Wenn Ihre Sendung in den wichtigsten Podcast-Verzeichnissen gelistet ist, erhöht sich die Reichweite, sodass neue Hörer Sie leichter finden können. Und die Listung ist ganz einfach. In den meisten Verzeichnissen können Sie Ihren RSS-Feed einreichen, der die Episoden bei jeder Veröffentlichung automatisch synchronisiert.

Einige der bekanntesten Podcast-Apps und -Verzeichnisse, in denen Sie vertreten sein sollten: Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, Podbean, Overcast, Podcast Addict, Pocket Casts, TuneIn und iHeartRadio.

via Spotify

Sie sind sich noch unsicher, ob Audio oder Video, oder überlegen, welche Plattform Sie bevorzugen sollen? Hier sind einige wissenswerte Daten zu Podcast-Plattformen, laut einem Bericht von Cumulus Media und Signal Hill:

45 % der wöchentlichen Podcast-Nutzer, die in den letzten 6 Monaten einen neuen Podcast gehört haben, sind über YouTube darauf gestoßen – damit ist YouTube derzeit die mit Abstand größte Plattform zur Entdeckung neuer Podcasts.

Trotzdem entscheiden sich 92 % der Podcast-Konsumenten nach wie vor dafür, zuzuhören statt zuzuschauen. Nur 8 % geben an, dass sie ausschließlich Podcasts ansehen. Zögern Sie nicht, neue Inhalte zu veröffentlichen, nur weil Sie noch nicht über die Mittel verfügen, einen Video-Podcast zu starten

12 % der wöchentlichen Podcast-Nutzer hören über Smart-TV zu – ein kleines, aber wachsendes Segment, das man für die zukünftige Verteilung im Auge behalten sollte

Spotify, Apple Podcasts und YouTube machen zusammen 64 % der von wöchentlichen Podcast-Hörern in den USA am häufigsten genutzten Plattformen aus. Diese Podcast-Apps richten sich jedoch an sehr unterschiedliche Zielgruppen. Spotify spricht eher ein jüngeres Publikum an, Apple eher erfahrene Podcast-Hörer und YouTube zieht Neulinge an.

Schritt 7: Beteiligen Sie sich an Communities und Foren

Nutzen Sie Reddit, Discord-Server und Facebook-Gruppen, in denen Menschen bereits aktiv nach Wissen und Lösungen suchen.

Egal, für welche Community oder welches Forum Sie sich entscheiden, achten Sie darauf, dass Sie:

Beantworten Sie Abfragen von Benutzern aufrichtig – und verweisen Sie nur dann auf Ihren Podcast, wenn er direkt auf die Frage eingeht

Veröffentlichen Sie einen aktuellen Kommentar oder eine Frage zu einer kürzlich erschienenen Folge und lassen Sie die Community mitreden

Erwähne die Community, wenn ihre Diskussionen deine Folge inspiriert haben

Setzen Sie diese Aktionen zur Podcast-Werbung schrittweise um und berücksichtigen Sie dabei Ihre Kapazitäten und Ressourcen. Fügen Sie die zeitaufwändigeren Maßnahmen hinzu, sobald Ihre Sendung an Fahrt gewinnt.

📌 Beispiel: Kowabana (ein Podcast, der sich japanischen Horrorgeschichten widmet) hat eine Discord-Community mit über 1.500 Mitgliedern, die aktiv über Handlungsstränge der Episoden, urbane Legenden, japanische Videospiele und kulturelle Folklore diskutieren. Wenn Sie eine treue Community aufgebaut haben, verbreitet sich Ihr Podcast schnell unter Gleichgesinnten.

🚀 Der ClickUp-Vorteil: Erstellen Sie ClickUp-Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern zur Nachverfolgung Ihres Engagements in verschiedenen Communities – in welchen Foren Sie aktiv sind, wie oft Sie Beiträge veröffentlichen und was den Traffic zu Ihrer Sendung zurückführt. So bleibt Ihr Community-Aufwand zielgerichtet und messbar, statt nur sporadisch zu erfolgen. Verfolgen Sie Ihren Aufwand zum Aufbau einer Community mit ClickUp-Aufgaben

👀 Wussten Sie schon? Der allererste Podcast wurde von Dave Winer und Adam Curry zwischen 2000 und 2004 entwickelt. Damals wurden Podcasts als Audio-Blogging bezeichnet. In den Jahren 2000–2001 entwickelte Winer RSS-Enclosure-Tags, wodurch Audio-Dateien erstmals über RSS-Feeds verteilt werden konnten.

Langfristige Strategien für das Wachstum Ihres Podcasts

Einen Podcast zu starten ist eine Sache. Der nächste Schritt besteht darin, ihn zu einem Kanal zu machen, zu dem die Leute immer wieder zurückkehren.

Strategie Was zu erledigen? Veröffentlichen Sie regelmäßig Halten Sie sich an einen wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Zeitplan. Mehrmonatige Pausen führen dazu, dass Ihre Zuhörer sich anderen Angeboten zuwenden. Bevor Sie Ihre erste Podcast-Folge irgendwo in einer Aktion bewerben, sollten Sie mindestens drei veröffentlichte Folgen bereitstehen haben. Fördern Sie Mundpropaganda Ermutigen Sie Ihre Hörer, Bewertungen und Rezensionen zu hinterlassen. Ein einfacher Satz am Ende wie „Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, geben Sie sie jemandem frei, der sie nützlich finden könnte“ bewirkt mehr als die meisten Aktionen. Bauen Sie eine persönliche Marke auf 84 % der Podcast-Hörer geben an, dass ein Podcaster ihre Meinung zu einem Thema, an das sie früher geglaubt haben, geändert hat. Diese Art von Einfluss geht nicht von einem Logo aus – sie geht von einem Moderator aus, dem die Menschen vertrauen. Die größten Podcasts basieren auf der persönlichen Marke ihres Moderators. Podcast-Merchandise Merchandise ist nicht nur ein Tool zur Monetarisierung. Wenn Untersetzer mit Ihrem Logo, T-Shirts oder Aufkleber mit etwas verbunden sind, das Ihr Publikum bereits liebt, sorgt dies für einen bleibenden Eindruck und Loyalität. Verwenden Sie alte Episoden für neue Zwecke Bringen Sie Ihre besten älteren Episoden in einem regelmäßigen Zeitraum wieder ins Rampenlicht. Neue Hörer haben sie noch nicht gehört, und so verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer besten Inhalte, ohne etwas Neues aufnehmen zu müssen. Machen Sie Cross-Aktion mit anderen Podcasts Tauschen Sie Trailer-Erwähnungen oder Gastauftritte mit Podcasts aus verwandten Nischen aus. Das ist kostenlos, zielgerichtet und erreicht Menschen, die bereits regelmäßig Podcasts hören. Influencer-Marketing Arbeite mit Influencern zusammen, deren Zielgruppe deiner eigenen ähnelt Inhalte zu saisonalen Themen Verbinden Sie Episoden mit aktuellen Trends, Feiertagen oder kulturellen Ereignissen, die für Ihre Nische relevant sind

⭐ Bonus-Tipp: Investieren Sie in bezahlte Anzeigen, um Ihre Sendung bei einer Zielgruppe zu platzieren, die bereits für Ihre Inhalte empfänglich ist: Nutzen Sie Google Ads, um Hörer anzusprechen, die aktiv nach Stichwörtern suchen, die Ihr Thema abdecken

Schalten Sie Spotify-Audioanzeigen – 30-Sekunden-Spots an den Positionen vor, während oder nach dem Video, um auch Premium-Benutzer mit einem anklickbaren CTA zu erreichen

Nutzen Sie die riesige Reichweite von YouTube mit Video- oder Audio-Anzeigen auf YouTube

Amazon Ads bietet einen einzigartigen Zugang zu Hörern, insbesondere zu denen, die über herkömmliche digitale Kanäle schwer zu erreichen sind

Podbean bietet kostengünstige Selbstbedienungsoptionen, die sich für die Ansprache spezifischer Nischenzielgruppen eignen

👀 Wussten Sie schon? „The Joe Rogan Experience“ ist seit Ende 2025 der Podcast mit den meisten Abonnenten und Hörern auf den wichtigsten Plattformen, darunter Spotify, YouTube und Apple. Zu den weiteren Top-Podcasts mit vielen Abonnenten gehören „Crime Junkie“, „The Daily“, „Call Her Daddy“ und „The Mel Robbins Podcast“.

Hier sind einige Podcast-Programme, die dir bei der Planung, Aufnahme, Bearbeitung, Verteilung oder Monetarisierung deines Podcasts helfen.

ClickUp: für Content-Planung und Analysen

Die Produktion eines Podcasts umfasst mehr Schritte, als den meisten Menschen bewusst ist. Recherche, Drehbucherstellung, Aufnahme, Bearbeitung, Koordination der Gäste, Aktion, Nachverfolgung der Leistung – und das alles nur für eine einzige Folge. Wenn Sie das immer wieder tun, brauchen Sie ein wiederholbares System.

Hier kommt ClickUp ins Spiel.

In diesem integrierten KI-Workspace können Sie Ideen entwickeln, Inhalte erstellen, mit Ihrem Team zusammenarbeiten, die Nachverfolgung von Aufgaben durchführen und Podcast-Workflows automatisieren. So geht’s 👇

Ideenfindung und Planung des Inhalts

ClickUp Whiteboards bietet Ihrem Team eine visuelle Arbeitsfläche, um grobe Podcast-Ideen in ausgefeilte Projekte zu verwandeln. Sie können Referenzen anheften, Notizen hinzufügen, Mitglieder des Teams markieren und Ideen mit einem einzigen Klick in strukturierte Dokumente umwandeln.

Setzen Sie Ihre Ideen mit ClickUp Whiteboards in koordinierte Maßnahmen um

Dokumentation und Erstellung von Inhalten

Mit ClickUp Docs können Sie alle Inhalte rund um Ihren Podcast erstellen und speichern – Skripte, Show-Notizen, Gast-Briefings und Vorlagen zur Wiederverwendung. Fügen Sie Tabellen, Wikis, verschachtelte Seiten und eingebettete Medien hinzu, um Ihre Inhalte strukturiert und leicht zugänglich zu halten.

Erstellen Sie eine Dokumentbibliothek – Ihre zentrale Informationsquelle für Ihre Podcast-Strategie

💡 Profi-Tipp: Nutze ClickUp Brain direkt in Docs, um den ersten Entwurf zu erstellen. Teams können in Echtzeit zusammenarbeiten und Feedback zu bestimmten Abschnitten oder Zeilen hinterlassen, ohne das Dokument verlassen zu müssen. Sobald der Entwurf fertiggestellt ist, weise Überprüfungsaufgaben direkt aus dem Dokument heraus zu – komplett mit Fristen und allen notwendigen Details abzuschließen.

Planen und verwalten Sie Ihre Podcast-Inhalte

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Ihre Podcast-Episodenkonzepte, Ihre Kontaktaufnahme, Ihren Zeitplan und Ihre Gäste mit der Podcast-Kalender-Vorlage von ClickUp

Die Podcast-Kalender-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen an einem Ort eine zentrale Ansicht über kommende Episoden, Gastauftritte, Themen und Termine. Nutzen Sie sie, um:

Verfolgen Sie jede Episode über alle Phasen hinweg – von der Konzeption über die Kontaktaufnahme und Terminplanung bis hin zur Aufnahme und Transkription – mithilfe farbcodierter Tags

Speichern Sie wichtige Informationen zu einer Podcast-Episode in über 18 Benutzerdefinierten Feldern

Verfolgen Sie Ihren Podcast-Workflow in 7 verschiedenen ClickUp-Ansichten, darunter „Episoden“, „Podcast-Sponsoren“, „Show Notes“ und „Podcast-Phase“.

Automatisieren Sie wiederholende Workflows mit Super Agents

Beiträge planen, sich mit Gästen abstimmen, Kalender für den Inhalt aktualisieren und auf Rezensionen reagieren – die Podcast-Aktion umfasst viele verschiedene Aspekte und noch mehr manuelle Arbeitsschritte.

ClickUp Super Agents schaffen ein wiederholbares System, das den Hin- und Her-Austausch reduziert, Unterbrechungen zwischen den Aufgaben minimiert und den gesamten Workflow am Laufen hält.

Diese Agenten arbeiten autonom und reagieren auf Veränderungen in Ihrem Workspace, ohne darauf zu warten, dass Sie sie dazu auffordern.

Richten Sie mit ClickUp Super Agents KI-gestützte Workflows für wiederkehrende Podcast-Abläufe ein

Einige Möglichkeiten, wie Super Agents für Ihren Podcast arbeiten können:

Behalten Sie Ihren Episoden-Ordner im Blick und generieren Sie automatisch Show Notes und Social-Media-Beiträge, sobald ein neues Transkript hochgeladen wird

Rufen Sie jede Woche Updates aus Aufgabenkommentaren, Episodendokumenten und Kampagnen-Performance ab und veröffentlichen Sie eine zusammengefasste Übersicht in Ihrem Team-Kanal

Erkennen Sie, wann eine Aufgabe zur Gastbestätigung als fertiggestellt markiert wird, und lösen Sie automatisch den Workflow für das Promo-Kit aus – einschließlich der Erstellung von Assets, des E-Mail-Entwurfs und der Terminplanung

Um zu sehen, wie das in der Praxis funktioniert, schau dir dieses Video an, in dem gezeigt wird, wie ClickUp Super Agents einsetzt👇

Die wichtigsten Features von ClickUp

ClickUp Brain beschleunigt die Produktion, indem es Episodengliederungen, Skripte, Interviewfragen, Social-Media-Beiträge und Show-Notizen erstellt – ohne dass Sie Ihren Workspace verlassen müssen

AI-Karten auf Ihrem Dashboard zeigen Ihnen in Echtzeit Zusammenfassungen von Aufgaben, Kampagnenfortschritten und Team-Updates an und helfen Ihnen so, die Daten zu verstehen

Durchsuchen Sie Dokumente, Chats und Apps mit Verbindung zu ClickUp in natürlicher Sprache mit der ClickUp Enterprise Search

Der ClickUp-Kalender bietet Ihnen eine übersichtliche Ansicht Ihres Podcasts, einschließlich aller Episoden, Staffeln und Aktionen – so behalten Sie stets den Überblick über die gesamte Pipeline.

Ein integriertes Marketing-CRM, um den gesamten Aufwand für Aktionen zu zentralisieren – Kontaktaufnahme mit Gästen, Unterhaltungen mit Sponsoren und Nachverfolgung von Kampagnen an einem Ort

Stellt eine Verbindung zu Ihrer E-Mail her, sodass automatisierte Sequenzen direkt aus Ihrem Workspace als Auslöser ausgelöst werden, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen

Gebrauchsfertige Podcast-Vorlagen , mit denen Sie Ihren Inhalt-Kalender erstellen, Aufgaben planen und die Zeitleiste Ihres Projekts vom ersten Tag an verfolgen können

Fügen Sie Widgets hinzu, um Workflows zu aktualisieren, den Status von Projekten zu ändern, Aufgaben zuzuweisen und vieles mehr – alles direkt in Ihrem Doc-Editor.

Limitierungen von ClickUp

Nicht alle Features der Web-App sind in der mobilen App verfügbar.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist, was ein G2-Rezensent dazu sagt:

Ich finde es toll, dass es eine native Integration mit Google und QBO gibt. Die Automatisierungen reduzieren viele manuelle Aufgaben, und ich freue mich darauf, einen KI-Agenten für noch mehr Automatisierung zu erstellen. Wir hatten ein Gespräch mit Simon, um unser Setup und die verfügbaren Features durchzugehen, und er war sehr hilfreich. Auch wenn es nur ein kurzes Gespräch war, habe ich viel gelernt und freue mich darauf, ein Meeting mit ihm zu haben. Sobald ClickUp vollständig implementiert ist, wird es meiner Meinung nach unsere Workload erheblich reduzieren und die Kommunikation zwischen dem Projektmanagement und der Finanz-/Abrechnungsabteilung verbessern. Dies wird definitiv ein tool sein, das wir täglich nutzen werden. Bisher haben wir direkt losgelegt und der Einstieg war ziemlich einfach. Ich bin zuversichtlich, dass wir unseren Workflow im Laufe der Zeit weiter verfeinern und perfektionieren werden.

Ich finde es toll, dass es eine native Integration mit Google und QBO gibt. Die Automatisierungen reduzieren viele manuelle Aufgaben, und ich freue mich darauf, einen KI-Agenten für noch mehr Automatisierung zu erstellen. Wir hatten ein Gespräch mit Simon, um unser Setup und die verfügbaren Features durchzugehen, und er war sehr hilfreich. Auch wenn es nur ein kurzes Gespräch war, habe ich viel gelernt und freue mich darauf, ein Meeting mit ihm zu haben. Sobald ClickUp vollständig implementiert ist, wird es meiner Meinung nach unsere Workload erheblich reduzieren und die Kommunikation zwischen dem Projektmanagement und der Finanz-/Abrechnungsabteilung verbessern. Dies wird definitiv ein tool sein, das wir täglich nutzen werden. Bisher haben wir direkt losgelegt und der Einstieg war ziemlich einfach. Ich bin zuversichtlich, dass wir unseren Workflow im Laufe der Zeit weiter verfeinern und perfektionieren werden.

Die Verwaltung Ihrer Podcast-Aktion über mehrere Plattformen hinweg kann schnell unübersichtlich werden. Diese Planungstools helfen Ihnen dabei, Inhalte über Social-Media-Kanäle hinweg zu planen, in die Warteschlange zu stellen und zu veröffentlichen, ohne dass Sie täglich einen großen Aufwand dafür betreiben müssen.

Buffer

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Buffer ist ein unkompliziertes tool zur Planung von Social-Media-Beiträgen, das für Ersteller und kleine Teams entwickelt wurde, die plattformübergreifend konsistent bleiben möchten, ohne die Dinge zu komplizieren. Damit kannst du Beiträge auf Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter/X und weiteren Plattformen über ein einziges Dashboard planen. Die übersichtliche Benutzeroberfläche und die soliden Analysemöglichkeiten machen es zu einer zuverlässigen Wahl für Podcaster, die ihre Aktionen selbst verwalten.

Die wichtigsten Features von Buffer

Planen und veröffentlichen Sie Beiträge für mehrere Social-Media-Konten von einem Ort aus

Integrierte Analysen zur Nachverfolgung der Post-Performance und der Interaktion mit dem Publikum

Dank der Canva-Integration können Sie Grafiken entwerfen und planen, ohne den Workflow zu unterbrechen

KI-Assistent, der beim Verfassen von Untertiteln und der plattformübergreifenden Wiederverwendung von Inhalten hilft

Limitierungen von Buffer

Keine Tagging- oder Beschreibung-Funktionen für Beiträge, was die Organisation großer Inhaltsmengen erschwert

Die Features für die Zusammenarbeit sind begrenzt – nicht ideal, wenn Sie mit einem externen Team oder einer Agentur zusammenarbeiten

Preise für Buffer

Free-Plan

Essentials: 6 $ pro Kanal/Monat

Team: 12 $ pro Kanal/Monat

Agentur: 120 $ für 10 Kanäle/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Buffer

G2: 4,3/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Buffer?

Hier ist, was ein G2-Rezensent dazu sagt:

Buffer hilft bei Plattformen, die etwas weniger genutzt werden, wie beispielsweise Blusky. Ich kann es problemlos für Instagram und Facebook nutzen. Mir gefällt, dass ich unbegrenzt viele Entwürfe speichern kann, bis ich sie in die Warteschlange stelle. Der Kundensupport war bei Problemen immer hilfsbereit, auch wenn es bei Upgrades manchmal zu mehr Pannen kommt, als ich mir erhofft hatte. Die Integration mit gängigen Social-Media-Apps und neueren wie Blusky ist einfach.

Buffer hilft bei Plattformen, die etwas weniger genutzt werden, wie beispielsweise Blusky. Ich kann es problemlos für Instagram und Facebook nutzen. Mir gefällt, dass ich unbegrenzt viele Entwürfe speichern kann, bis ich sie in die Warteschlange stelle. Der Kundensupport war bei Problemen immer hilfsbereit, auch wenn es bei Upgrades manchmal zu mehr Pannen kommt, als ich mir erhofft hatte. Die Integration mit gängigen Social-Media-Apps und neueren wie Blusky ist einfach.

Später

via Later

Later begann als Instagram-Planungstool und hat sich seitdem zu einem umfassenden Social-Media-Planer mit starkem visuellen Fokus entwickelt. Es ist besonders nützlich für Podcaster, die viel in visuelle Inhalte investieren – Audiogramme, Zitatkarten und Episodengrafiken – und genau sehen möchten, wie ihr Feed aussehen wird, bevor etwas veröffentlicht wird.

Wichtige Features von Later

Visueller Inhalt-Kalender mit Drag-and-Drop-Planung und Feed-Vorschau sowie Vorlagen für Inhalt-Kalender

Ein „Link in Bio“-tool, das dein Instagram-Profil in eine anklickbare Seite für Episodenlinks verwandelt

Vorschläge für die besten Veröffentlichungszeiten basierend auf Ihren spezifischen Zielgruppendaten

Unterstützt Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Twitter/X und Facebook

Spätere Limite

Die Analyse- und Berichterstellung sind im Vergleich zu Buffer oder Hootsuite weniger detailliert

Einige wichtige Features, wie Tools für die Zusammenarbeit und erweiterte Analysen, sind nur in höheren Preisstufen verfügbar.

Preise für Later

Starter: 18 $ pro Monat

Growth: 40 $ pro Monat

Fortgeschritten: 80 $ pro Monat

Spätere Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Later?

Hier ist, was ein G2-Rezensent dazu sagt:

Ich nutze Later Social zum Posten und finde die Planungsfunktion äußerst wertvoll, da ich damit Beiträge planen kann, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, an welchem Tag etwas gepostet wird. Das gibt mir die Freiheit, in den Urlaub zu fahren, ohne mir Gedanken über Social Media machen zu müssen. Ein herausragendes Feature ist die Möglichkeit, Beiträge plattformübergreifend zu planen. Wenn ich also einen Beitrag für Instagram vorbereite, kann ich ihn schnell so umplanen, dass er auf Facebook, TikTok oder LinkedIn gepostet wird. Es ist definitiv das beste tool, das ich zum Posten verwendet habe, im Vergleich zu anderen wie Buffer, das für mich nicht so gut funktioniert hat. Later Social hat eine bessere Galerie, bessere Planungsoptionen und das Feature „Beste Zeit zum Posten“, das mir hilft zu erkennen, wann meine Follower am aktivsten sind.

Ich nutze Later Social zum Posten und finde die Planungsfunktion äußerst wertvoll, da ich damit Beiträge planen kann, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, an welchem Tag etwas gepostet wird. Das gibt mir die Freiheit, in den Urlaub zu fahren, ohne mir Gedanken über Social Media machen zu müssen. Ein herausragendes Feature ist die Möglichkeit, Beiträge plattformübergreifend zu planen. Wenn ich also einen Beitrag für Instagram vorbereite, kann ich ihn schnell so umplanen, dass er auf Facebook, TikTok oder LinkedIn gepostet wird. Es ist definitiv das beste tool, das ich zum Posten verwendet habe, im Vergleich zu anderen wie Buffer, das für mich nicht so gut funktioniert hat. Later Social hat eine bessere Galerie, bessere Planungsoptionen und das Feature „Beste Zeit zum Posten“, das mir hilft zu erkennen, wann meine Follower am aktivsten sind.

Hootsuite

via Hootsuite

Hootsuite ist einer der etablierteren Namen im Bereich Social-Media-Management und wurde für Teams entwickelt, die große Mengen an Inhalten über mehrere Konten hinweg verwalten müssen. Für Podcaster, die mit einem Marketingteam oder einer Agentur zusammenarbeiten, bietet es einen strukturierteren Workflow mit Freigaben, Kampagnen-Nachverfolgung und detaillierteren Analysen als die meisten anderen tools dieser Kategorie.

Die wichtigsten Features von Hootsuite

Mit der Massenplanung können Sie Hunderte von Beiträgen auf einmal hochladen und in die Warteschlange stellen

Kampagnen-Nachverfolgung und Genehmigungs-Workflows sorgen dafür, dass alle Teams auf dem gleichen Stand sind, bevor etwas veröffentlicht wird

Detaillierte Analysen mit Wettbewerbsvergleichen und benutzerdefinierter Berichterstellung

Unterstützt einen breiten Bereich von Plattformen, darunter YouTube, Pinterest und TikTok

Limitierungen von Hootsuite

Genehmigungsworkflows sind auf eine 1:1-Struktur beschränkt – keine mehrstufigen oder mehrschichtigen Genehmigungen

Die Preise steigen im Vergleich zu Alternativen stark an, was es für Solo-Podcaster schwieriger macht, die Kosten zu rechtfertigen

Preise für Hootsuite

Professional: 99 $ pro Monat

Team: 249 $ pro Monat

Geschäft: 739 $ pro Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Hootsuite-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 7.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 3.700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hootsuite?

Hier ist, was ein G2-Rezensent dazu sagt:

Ich schätze die Bequemlichkeit, alle meine Social-Media-Konten mit Hootsuite an einem Ort verwalten zu können. Das Planungstool ist intuitiv, was die Verwaltung von Beiträgen auf mehreren Plattformen vereinfacht. Die integrierten Analysen sind großartig, da sie es einfach machen, zu erkennen, was funktioniert, ohne jede Plattform einzeln durchforsten zu müssen. All dies hilft mir, konsistent zu bleiben, Zeit zu sparen und die Performance effektiv zu verfolgen.

Ich schätze die Bequemlichkeit, alle meine Social-Media-Konten mit Hootsuite an einem Ort verwalten zu können. Das Planungstool ist intuitiv, was die Verwaltung von Beiträgen auf mehreren Plattformen vereinfacht. Die integrierten Analysen sind großartig, da sie es leicht machen zu erkennen, was funktioniert, ohne jede Plattform einzeln durchforsten zu müssen. All dies hilft mir, konsistent zu bleiben, Zeit zu sparen und die Nachverfolgung der Performance effektiv durchzuführen.

Audiogram-Ersteller

Mit diesen Tools können Sie Audio-Clips in teilbare Video-Inhalte umwandeln, ohne einen Designer oder Video-Editor zu benötigen.

Headliner

via Headliner

Headliner wurde speziell für Podcaster entwickelt, die ohne Designkenntnisse Audiogramme und Videos erstellen möchten. Es transkribiert Ihre Audiodateien automatisch, animiert Wellenformen und ermöglicht das Hinzufügen von Untertiteln – alles mit nur wenigen Klicks. Für Podcaster, die regelmäßig Social-Media-Inhalte produzieren müssen, ohne Stunden mit der Produktion zu verbringen, ist es eines der praktischsten tools in dieser Liste.

Die wichtigsten Features von Headliner

Automatische Transkription, die animierte Untertitel generiert, die mit Ihrem Audio synchronisiert sind

Wellenform-Animationen und anpassbare Vorlagen mit unterschiedlichen Größen für jede Social-Media-Plattform

Direkter Import von Podcast-RSS-Feeds, damit Sie Episoden ohne manuelles Hochladen abrufen können

Zu den Optionen für den Video-Hintergrund gehören Stock-Material, Bilder oder einfarbige Farben

Limitierungen von Headliner

Beim Free-Plan wird ein Headliner-Wasserzeichen in exportierte Videos eingefügt

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu tools mit mehr Design-Funktionen relativ begrenzt

Preise für Headliner

Free Forever

Basic: 9,99 $/Monat

Pro: 25,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Headliner

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Zu wenige Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Headliner?

Hier ist, was ein G2-Rezensent dazu sagt:

Ich finde es toll, dass ich aus meinen MP3s ein schönes „Audiogramm“ erstellen kann. Außerdem finde ich es super, dass ich schnell Keywords für meine Inhalte und Webseiten bekomme, um ein besseres Ranking zu erzielen. Headliner liefert mir auch Zitate, die es als besonders überzeugend erachtet, was mir die Erstellung von Beiträgen für Social-Media-Seiten erleichtert. Es ist fantastisch, dass ich Beiträge auch direkt auf YouTube veröffentlichen kann. Extrem einfach zu bedienen und KOSTENLOS!

Ich finde es toll, dass ich aus meinen MP3s ein schönes „Audiogramm“ erstellen kann. Außerdem finde ich es super, dass ich schnell Keywords für meine Inhalte und Webseiten bekomme, um ein besseres Ranking zu erzielen. Headliner liefert mir auch Zitate, die es als besonders überzeugend erachtet, was mir die Erstellung von Beiträgen für Social-Media-Seiten erleichtert. Es ist fantastisch, dass ich Beiträge auch direkt auf YouTube veröffentlichen kann. Extrem einfach zu bedienen und kostenlos!

Beschreibung

via Descript

Descript ist mehr als nur ein Tool zur Erstellung von Audiogrammen – es ist eine umfassende Audio- und Videobearbeitungsplattform, mit der Sie Aufnahmen durch die Bearbeitung von Text bearbeiten können. Für Podcaster, die Video-Episoden aufnehmen, übernimmt es alles von der Rohaufnahme bis hin zu fertigen Clips, die bereit für soziale Medien sind. Die Lernkurve ist steiler als bei Headliner, aber die Ausgabequalität ist deutlich höher.

Die wichtigsten Features von Descript

Text-basierte Audio- und Video-Bearbeitung – löschen Sie Wörter aus dem Transkript, und der Clip bearbeitet sich von selbst

Mit dem Overdub-Feature können Sie Audiofehler korrigieren, indem Sie Ersatztext in Ihrer eigenen geklonteten Stimme eingeben.

Bildschirmaufzeichnung, Fernaufzeichnung und Clip-Export sind alle in einer Plattform integriert

Automatische Entfernung von Füllwörtern und Reduzierung von Hintergrundgeräuschen

Limitierungen von Descript

Kann für Benutzer, die nur einfache Audiogramme erstellen möchten, überwältigend wirken

KI-Features wie Overdub sind nur in höheren Preisstufen verfügbar

Preise für Descript

Hobbyist: 24 $ pro Person und Monat

Ersteller : 35 $ pro Person und Monat

Geschäft: 65 $ pro Person und Monat

Unternehmen

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2 : 4,6/5 (über 850 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Descript?

Hier ist, was ein G2-Rezensent dazu sagt:

Mir gefällt, wie einfach es ist, Videos und Audiodateien in Descript einzufügen. Das beschleunigt den Prozess und bietet einen tollen Ausgangspunkt für einen Beitrag oder die Details, auf denen ich dann mit meinem eigenen Wissen aufbauen kann. Es ist wirklich praktisch für die Erstellung von Transkripten und LinkedIn-Beiträgen, und ich nutze es auch, um Highlights aus Podcasts zu generieren. Das Setup war einfach, was den gesamten Prozess reibungslos machte.

Mir gefällt, wie einfach es ist, Videos und Audiodateien in Descript einzufügen. Das beschleunigt den Prozess und bietet einen tollen Ausgangspunkt für einen Beitrag oder die Details, auf denen ich dann mit meinem eigenen Wissen aufbauen kann. Es ist wirklich praktisch für die Erstellung von Transkripten und LinkedIn-Beiträgen, und ich nutze es auch, um Highlights aus Podcasts zu generieren. Das Setup war einfach, was den gesamten Prozess reibungslos machte.

Wavve

via Wavve

Wavve ist ein übersichtliches, schnörkelloses Audiogramm-Tool, das speziell für Podcaster und Ersteller von Radio-Inhalten entwickelt wurde. Es versucht nicht, Alles zu können – stattdessen konzentriert es sich darauf, teilbare Audioclips schnell und ansprechend für soziale Medien zu gestalten. Wenn Ihr Hauptziel ist, markenspezifische Audiogramme in großem Umfang und ohne steile Lernkurve zu erstellen, erledigt Wavve diese Aufgabe zuverlässig.

Die wichtigsten Features von Wavve

Anpassbare animierte Wellenform-Designs, die Markenfarben und Logos unterstützen

Automatische Untertitelgenerierung, mit Ihrem Audioclip in Synchronisierung

Voreingestellte Social-Media-Abmessungen für Instagram, Twitter/X, Facebook und LinkedIn

Einfache Drag-and-Drop-Oberfläche, für die keine Designkenntnisse erforderlich sind

Limitierungen von Wavve

Im Vergleich zu Descript eingeschränkte erweiterte Funktionen für die Bearbeitung

Keine direkte RSS-Feed-Integration – Sie müssen Audiodateien manuell hochladen

Preise von Wavve

Wavve Starter : 9,99 $/Monat

Wavve Pro : 24,99 $/Monat

Agentur: 129,99 $/Monat

Wavve-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Zu wenige Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Wavve?

Hier ist, was ein G2-Rezensent dazu sagt:

Erstellt tolle Beiträge mit Audio für soziale Medien. Ihr neues Wavvelink ist eine fantastische Seite für unseren Podcast, die potenziellen Abonnenten hilft, alles über unsere Marke zu erfahren und schnell eine Verbindung zu unserem Podcast herzustellen.

Erstellt tolle Beiträge mit Audio für soziale Medien. Ihr neues Wavvelink ist eine fantastische Seite für unseren Podcast, die potenziellen Abonnenten hilft, alles über unsere Marke zu erfahren und schnell eine Verbindung zu unserem Podcast herzustellen.

Hier sind die Analysetools, die Ihnen die Daten liefern, um fundiertere Entscheidungen für Aktionen zu treffen.

Backtracks

via Backtracks

Backtracks ist eine Podcast-Analyseplattform für Ersteller, die detailliertere Hörerdaten wünschen, als sie Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts standardmäßig als Anbieter bieten. Sie geht über reine Downloadzahlen hinaus und zeigt Ihnen, wer Ihre Hörer sind, von wo aus sie zuhören und wie sie Ihre Sendung finden – so können Sie leichter auf die Faktoren setzen, die tatsächlich für Wachstum sorgen.

Die wichtigsten Features von Backtracks

Detaillierte demografische Daten zu den Hörern, einschließlich Speicherort, Gerät und verwendeter App

Analysen auf Episodenebene, die Abbruchpunkte und die durchschnittliche Dauer des Hörens anzeigen

Einbettbarer Podcast-Player mit integrierter Nachverfolgung für Ihre Website

Unterstützt IAB-zertifizierte Metriken für Werbetreibende und Berichterstellung für Sponsoring-Aktivitäten

Limitierungen von Backtracks

Die Benutzeroberfläche kann für Benutzer, die sich nicht gut mit Daten auskennen, technisch und weniger intuitiv wirken.

Einige erweiterte Features sind nur in höheren Preisstufen verfügbar

Preise für Backtracks

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Backtracks

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Zu wenige Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Backtracks?

Hier ist, was ein G2-Rezensent dazu sagt:

Mit Backtracks können Sie Ihre Kunden- und Hörerzahlen steigern – eine hervorragende Möglichkeit, für Ihr Geschäft zu werben.

Mit Backtracks können Sie Ihre Kunden- und Hörerzahlen steigern – eine hervorragende Möglichkeit, für Ihr Geschäft zu werben.

Chartable

via Chartable

Chartable hilft Podcastern dabei, die Nachverfolgung zu gewährleisten, woher ihre Hörer kommen – sei es über einen Social-Media-Beitrag, einen Newsletter, eine Cross-Promotion oder eine bezahlte Anzeige. Dank der Features „SmartLinks“ und „SmartAds“ ist es eines der wenigen tools, mit denen Sie das Hörerwachstum direkt bestimmten Marketing-Aufwanden zuordnen können.

Die wichtigsten Features von Chartable

SmartLinks führt die Nachverfolgung durch, welche Aktionen tatsächlich neue Hörer gewinnen

SmartAds misst die Wirkung von Podcast-Werbekampagnen plattformübergreifend

Nachverfolgung von Cross-Promotion, um zu sehen, wie sich Gastauftritte und Podcast-Tauschaktionen auswirken

Integriert sich mit Apple Podcasts, Spotify und den meisten großen Hosting-Plattformen

Limitierungen von Chartable

Seit der Übernahme durch Spotify im Jahr 2022 wurden einige Features eingeschränkt oder eingestellt.

Für die Nachverfolgung der Attributionen müssen SmartLinks korrekt eingerichtet sein, was eine anfängliche Konfiguration erfordert

Preise von Chartable

Starter : Kostenlos

Premium: 4,99 $/Monat

Pro: 9,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen in Diagrammen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Zu wenige Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Chartable?

Hier ist, was ein G2-Rezensent dazu sagt:

Wie einfach Chartable zu bedienen ist und wie viele Optionen mir zur Verfügung stehen, um die Statistiken für meinen Podcast zu verbessern.

Wie einfach Chartable zu bedienen ist und wie viele Optionen mir zur Verfügung stehen, um die Statistiken für meinen Podcast zu verbessern.

Podtrac

via Podtrac

Podtrac ist eine der ältesten und bekanntesten Plattformen zur Podcast-Messung, insbesondere bei Publishern und Netzwerken. Sie wird häufig genutzt, um die Zahlen zum Herunterladen für Werbekunden und Sponsoring-Verträge zu verifizieren – damit ist sie weniger ein Wachstumstool als vielmehr ein Instrument zur Glaubwürdigkeitssteigerung und Monetarisierung für Sendungen, die Markenpartnerschaften anstreben.

Die wichtigsten Features von Podtrac

IAB-zertifizierte Messung zum Herunterladen, der große Werbetreibende und Podcast-Netzwerke vertrauen

Branchen-Ranking, das die beliebtesten Podcasts nach der Größe der Hörerlisten öffentlich auf eine Liste stellt – nützlich für die Sichtbarkeit

Demografische Daten zur Zielgruppe, einschließlich Aufschlüsselung nach Geschlecht, Alter und Einkommen

Funktioniert nahtlos mit Ihrer bestehenden Hosting-Plattform, ohne dass eine Migration erforderlich ist

Limitierungen von Podtrac

Im Vergleich zu Chartable oder Backtracks nur begrenzte umsetzbare Erkenntnisse – besser für die Berichterstellung als für die Optimierung

Die Benutzeroberfläche wirkt veraltet und ist weniger intuitiv als neuere Analysetools

Preise für Podtrac

Erste Schritte: Kostenlos

Grow Your Show: 20 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Podtrac-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Zu wenige Bewertungen

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Vermeiden Sie diese Fehler bei der Podcast-Aktion:

Fehler Lösung Alle als Zielgruppe ansprechen Wenn Sie ein breites Publikum ansprechen, wird Ihre Sendung für niemanden konkret attraktiv. Definieren Sie Ihre Hörer-Persona, d. h. demografische Merkmale, Interessen und Verhaltensweisen, und erstellen Sie Inhalte, die diese direkt ansprechen. Sich auf alle Plattformen verteilen Konzentrieren Sie sich auf 2–3 Kernplattformen, auf denen sich Ihre Zielgruppe tatsächlich aufhält. Richten Sie Ihre Inhalte und Ihre Aktionen darauf aus, bevor Sie überhaupt an eine Ausweitung denken. Sich nicht mit Analysen beschäftigen Nutzen Sie native Plattform-Tools oder spezielle Analysetools für die Nachverfolgung von Abbruchpunkten, demografischen Daten der Hörer, Traffic-Quellen, Bewertungen und Rezensionen auf jeder Plattform Unregelmäßige Veröffentlichungen Halten Sie sich jede Woche oder alle zwei Wochen an denselben Tag und dieselbe Uhrzeit. Lassen Sie Ihr Publikum nicht im Ungewissen – teilen Sie ihm genau mit, wann die nächste Folge erscheint. Jede Plattform gleich behandeln Jede Plattform hat ihr eigenes Format für Inhalte, eigene SEO-Regeln und ein eigenes Nutzerverhalten. Optimieren Sie Ihre Inhalte entsprechend. Ihre Gäste nicht vorbereiten Ein improvisiertes Interview lässt die Folge gehetzt und schwer verständlich wirken. Recherchieren Sie Ihren Gast, planen Sie Ihre Fragen und geben Sie ihm vor der Aufnahme ein Briefing frei.

Zentralisieren Sie Ihre Podcast-Aktion mit ClickUp

Die Produktion und Aufnahme eines Podcasts ist bereits sehr zeitaufwendig. Wenn Sie alle manuellen Arbeiten ohne Automatisierung und KI erledigen, bleibt Ihnen kaum Zeit, Ihre Sendung tatsächlich auszubauen.

ClickUp vereint Ihren gesamten Workflow zur Podcast-Aktion an einem Ort. Sie können Episodenkalender planen, die Kontaktaufnahme mit Gästen verwalten, Aufgaben zur Promotion nachverfolgen und Social-Media-Kampagnen koordinieren, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen.

Mit ClickUp Brain als Ihrem kontextbezogenen KI-Assistenten können Sie in wenigen Minuten Show-Notizen erstellen, Texte für Aktionen entwerfen, Episoden zusammenfassen und Podcast-Inhalte für Blogs, Newsletter und Social-Media-Beiträge wiederverwenden.

Automatisierungen helfen dabei, Aufgaben wie die Erstellung von Clips, die Veröffentlichung und die Aktion an die richtigen Mitglieder der Teams weiterzuleiten, während Dashboards Ihnen eine klare Ansicht der Leistung der Episoden und des Fortschritts der Kampagnen bieten.

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