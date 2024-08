die 10 besten Inbound-Marketing-Software-Tools im Jahr 2024

In den letzten Jahren hat sich das digitale Marketing stark verändert. Neue Trends, wie zum Beispiel tools für künstliche Intelligenz (KI) haben das Potenzial, große Teile des Marketingprozesses zu überarbeiten.

Aber im Kern geht es bei der Marketingstrategie immer noch darum, sich auf die Grundlagen zu konzentrieren. Es geht darum, die richtige Philosophie zu finden, die Ihre Bemühungen leitet. Und für viele Unternehmen ist diese Philosophie das Inbound-Marketing.

Von der Optimierung von Inhalten für Suchmaschinen bis hin zu E-Mail-Marketing und Social-Media-Marketing können Sie mehr potenzielle Kunden erreichen und überzeugen als mit traditionellen Outbound-Marketingstrategien.

Mit den richtigen Inbound-Marketing-Tools stellen Sie Ihre Marketingstrategie auf einen langfristigen Erfolg ein.

Und die richtigen Tools können dies automatisieren, Ihre Analysen in verwertbare Erkenntnisse umwandeln und Ihnen helfen, mehr Leads und Verkäufe aus Ihrer Inbound-Marketing-Strategie herauszuholen.

Was ist Inbound Marketing?

Inbound-Marketing ist eine Marketing-Philosophie, die versucht, potenzielle Kunden anzulocken, indem sie wertvolle Inhalte erstellt, die sie lesen und konsumieren möchten.

Jede Inbound-Strategie ist eine Omnichannel-Strategie. Sie erfordert, dass Sie alle Ihre Marketingbemühungen bündeln und sich dabei auf einige wenige Kernkomponenten konzentrieren:

Content-Marketing mit einer umfassenden SEO-Strategie und einer umfassenden Keyword-Recherche, um organischen Traffic auf Ihre Website zu lenken

Social-Media-Management, um Ihre Zielgruppe anzusprechen und das Engagement mit der Zeit zu steigern

Erstellung von Lead-generierenden Inhalten mit Hilfe von Content-Management-Systemen und hochwertigen Inhalten, um neue Leads zu generieren und Kunden zu gewinnen

Marketing-Automatisierung, die alles automatisieren kann, wie z. B. Ihre Beiträge in den sozialen Medien und Drip-Kampagnen in Ihrem E-Mail-Marketing

Aufgrund dieser Komplexität muss jede Inbound-Marketing-Strategie eine umfassende marketing-Planungsprozess . Aber mit dem richtigen Prozess können Ihre Inbound-Marketing-Bemühungen sehr erfolgreich sein.

Durch Inbound-Marketing richten Sie Ihre Botschaften auf die Kundenreise aus. Durch die Erstellung hilfreicher Inhalte werden Kundenbeziehungen aufgebaut, anstatt einfach nur den oberen Teil des Verkaufstrichters zu füllen. Und wenn Sie die richtigen Kunden in Ihrem Zielmarkt erreichen, sind die Vorteile für Ihre Vertriebspipeline immens.

Inbound- vs. Outbound-Marketing

Inbound-Marketing unterscheidet sich vom Outbound-Marketing in einem einfachen Punkt: Ersteres zieht interessierte Website-Besucher und potenzielle Kunden an, während letzteres Verkaufsbotschaften verschickt.

Outbound-Marketing hofft auf schnelle Erfolge und kann zugegebenermaßen relativ schnell Ergebnisse liefern.

Dank seiner Konzentration auf relevante Inhalte und Lead-Management zieht das Inbound-Marketing jedoch Kunden an, die sofort Vertrauen fassen und bereit sind, langfristige Beziehungen aufzubauen.

Stellen Sie sich Inbound-Marketing als ein auf Magneten basierendes System vor. Ihre Content-Strategie erzeugt Suchverkehr und Aktivitäten in den sozialen Medien, die potenzielle Kunden dazu bringen, sich darüber zu informieren, worüber alle reden.

Das ist der Grund, warum sich Marketingagenturen für diese Option entschieden haben. Das ist auch der Hauptgrund dafür, dass sich die Liste der besten Inbound-Marketing-Software mit folgenden Produkten überschneidet software für Marketing-Agenturen .

Zu einer effektiven Inbound-Marketing-Strategie gehören natürlich auch die richtigen Marketing-Tools. Und weil dieses Thema so umfassend ist, ist es wahrscheinlich, dass Sie mehr als ein Tool einsetzen wollen, um Ihr Unternehmen zu verbessern marketing-Kampagnen .

So erfordert die Verwaltung sozialer Medien andere Ansätze und Werkzeuge als die Verwaltung von Landing Pages. SEO-Tools sind ein weiteres Mittel, um eine effektive Inhaltsstrategie zu entwickeln.

Aus diesem Grund ist die Liste der besten Inbound-Marketing-Plattformen in Bezug auf die Funktionen so breit gefächert, so dass Sie sich eine Reihe von Optionen zusammenstellen können, die Sie zur Optimierung Ihrer Inbound-Marketing-Strategie nutzen können.

1.

ClickUp

Optimieren Sie Ihren Inbound-Marketing-Ansatz mit ClickUps anpassbarer Plattform und Templates

Die Arbeitsmanagement-Drehscheibe überzeugt durch ihre Vielseitigkeit. ClickUp für Marketing-Teams ist besonders relevant für Inbound-Marketing-Kampagnen, da es Tools wie Kalenderansichten, Kanban-Boards, Whiteboards und echtzeit-Zusammenarbeit möglichkeiten.

Dies ist eine marketing-Software für Unternehmen par excellence. Sobald Sie ein kostenloses Konto erstellt haben, können Sie Ihre Marketingaktivitäten besser verwalten und sich wiederholende Aufgaben automatisieren.

Die besten Funktionen von ClickUp

Eine umfangreiche Bibliothek mit relevanten anpassbaren Vorlagen, wie z. Bcustomer Journey-Vorlagendie erweiterte Analysen in umsetzbare Erkenntnisse verwandeln

ClickUp-Funktionen für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) die ein besseres Lead-Management und eine bessere Lead-Verfolgung über den gesamten Trichter hinweg ermöglichen

ClickUp AI-Assistent der den Prozess der Erstellung von Landing Pages, Blogbeiträgen und anderen Inhalten rationalisiert

Umfangreiche Integrationen, die es ClickUp ermöglichen, sich direkt mit Ihren anderen Marketing-Tools zu verbinden

ClickUp Einschränkungen

Kein Analysetool; Sie benötigen weiterhin andere Marketing-Tools für Backlink-Analysen, Wettbewerberanalysen und erweiterte Marktforschung

Keine Social-Media-Integrationen oder direkte Blog-Post-Publishing-Funktionen

KlickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

KlickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,500+ Bewertungen)

4.7/5 (8,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. HubSpot

Über HubSpot HubSpot ist ein Pionier im Inbound-Marketing und behauptet sogar, den Begriff erfunden zu haben. Es ist daher keine Überraschung, dass es das umfassendste Inbound-Marketing-Tool auf dem Markt ist.

Aber das wäre zu kurz gegriffen. HubSpot ist eigentlich eine Kombination aus Marketing-Tools, einschließlich Optionen zur Verbesserung der Abläufe in Ihrem Vertriebsteam, CRM und Inbound-Marketingstrategien.

HubSpot beste Eigenschaften

Enge Abstimmung zwischen Marketing- und Vertriebsteams, dank Tools wie demCRM-Software* Drag-and-Drop-Editoren für Landing Pages, E-Mail-Marketing und Content Marketing

Integriertes Keyword-Recherche-Tool zur Verbesserung Ihrer Online-Sichtbarkeit

Tracking und detaillierte Analyse von Website-Besuchern zur Verbesserung Ihres Marketing- und Verkaufsprozesses

HubSpot Einschränkungen

Marketing-Automatisierungs-Workflows können komplex sein und haben eine steile Lernkurve

Die Erstellung von Landing Pages außerhalb der Vorlagen kann schwierig sein und erfordert manuelle Programmierung

Keine echte Datenanalyse für Suchmaschinen

HubSpot-Preise

Kostenlose Tools

Starter: Beginnt bei $18/Monat für 1.000 Marketingkontakte

Beginnt bei $18/Monat für 1.000 Marketingkontakte CRM Suite Starter: Ab $20/Monat für 1.000 Marketingkontakte

Ab $20/Monat für 1.000 Marketingkontakte Profis: Beginnt bei $800/Monat für 2.000 Marketingkontakte

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10.000+ Bewertungen)

4.4/5 (10.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (5,500+ Bewertungen)

3. Surfer

Über Surfer Als eines der besten SEO-Tools auf dem Markt verspricht Surfer, Unternehmen dabei zu helfen, auf die erste Seite der Suchmaschinenergebnisse zu gelangen. Der Kernprozess, um dorthin zu gelangen, ist eine automatisierte Inhaltsanalyse, um die Leistung im Vergleich zur Konkurrenz zu überprüfen, zusammen mit einem Echtzeit-Editor, der verwandte Schlüsselwörter anzeigt, um den Inhalt zu verbessern, während Sie ihn schreiben.

Die besten Eigenschaften von Surfer

Der Surfer Content Editor liefert Empfehlungen zu Inhalt, Schlüsselwörtern und Überschriften, um Ihren Text in Echtzeit mit dem Ihrer Mitbewerber zu vergleichen

Ein umfangreiches Keyword-Recherche-Tool hilft Ihnen dabei, besser zu verstehen, welche Arten von Themen und Phrasen Ihre Inhalte in den Suchmaschinen platzieren können

Surfer AI, ein automatisiertes Schreibwerkzeug, ermöglicht es Ihnen, sofort gut platzierte Artikel zu erstellen

Mit den SEO-Audit-Funktionen können Sie Ihre gesamte Website auf ihre Fähigkeit hin bewerten, Kunden zu gewinnen

Surfer Einschränkungen

Benutzer können nach der Erstellung von Inhalten keine Schlüsselwörter im Inhaltseditor bearbeiten

Einige Analysen können viel Zeit in Anspruch nehmen, bevor sie verwertbare Ergebnisse liefern

Preise für Surfer

Essential: $69/Monat

$69/Monat Erweitert: $149/Monat

$149/Monat Max: $249/Monat

$249/Monat Kunden: Preise auf Anfrage

Surfer-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (460+ Bewertungen)

4.8/5 (460+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (370+ Bewertungen)

4. Puffer

Über Puffer Soziale Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Marketingautomatisierung im Inbound-Marketing, und Buffer gehört zu den besten Optionen in diesem Bereich. Sobald Sie Social-Media-Plattformen zu seiner Schnittstelle hinzufügen, können Sie Ihre Beiträge automatisch planen und Ihre Inbound-Marketing-Kampagnen im Voraus planen.

Buffer beste Eigenschaften

Veröffentlichungs- und Planungstools ermöglichen Ihnen die Optimierung von Social-Media-Inhalten über die gesamte Customer Journey hinweg

Social-Media-Analysen und -Berichte zeigen den Return on Investment (ROI) von kanalspezifischen und kanalübergreifenden Bemühungen

Ein integrierter KI-Assistent hilft beim Umschreiben von Sätzen, Generieren von Ideen und Optimieren von Veröffentlichungsterminen

Die zentrale Verwaltung von Kommentaren hilft Ihnen, Ihr Publikum einzubinden und Kunden zu gewinnen

Pufferbeschränkungen

Einige berichteten über Probleme mit der Instagram-Integration, die die Zeitplanung erschweren können

Relativ teuer im Vergleich zu anderen Marketingautomatisierungsplattformen für soziale Medien

Pufferpreise

Kostenlos

Essentials: $6/Monat pro Kanal

$6/Monat pro Kanal Teams: $12/Monat pro Kanal

$12/Monat pro Kanal Agentur: $120/Monat für 10 Kanäle

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (980+ Bewertungen)

4.3/5 (980+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,400+ Bewertungen)

5. Canva

Über Canva Erfolgreiches Inbound-Marketing erfordert visuelle Mittel. Grafiken, Infografiken und Videomarketing sind zentrale Bestandteile jeder Inbound-Marketing-Taktik. Und genau hier kommt Canva ins Spiel. Es handelt sich um eine intuitive Design- und Vorlagensoftware, mit der Sie schnell und effizient visuelle Inhalte erstellen können.

Beste Eigenschaften von Canva

Intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, die es jedem ermöglicht, effektive Designs zu erstellen

Voreingestellte und anpassbare Vorlagen, die Ihremarkenidentität über alle Inbound-Marketing-Kampagnen und -Kanäle hinweg konsistent halten

Einfache Videobearbeitungstools, die Ihr Videomarketing verbessern, ohne dass Sie über umfassende Fachkenntnisse verfügen müssen

Vielseitige Funktionen, die Sie sogar alstool zur Prozessabbildung für Ihre Customer Journey

Canva Einschränkungen

Der Design-Editor ist einfach, verfügt aber nicht über die fortschrittlichen Funktionen anderer Marketing-Tools, wie z. B. der Adobe Creative Suite

Die visuellen Assets werden nach dem Download gesperrt, so dass künftige Bearbeitungen ohne erneuten Zugriff auf die Software nicht möglich sind

Canva-Preise

Canva Free

Canva Pro: $14,99/Monat für einen Benutzer

$14,99/Monat für einen Benutzer Canva für Teams: $29.99/Monat für die ersten fünf Benutzer

$29.99/Monat für die ersten fünf Benutzer Canva Nonprofit: Kontakt für Preise

Canva Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,200+ Bewertungen)

4.7/5 (4,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (11,000+ Bewertungen)

6. Google Analytics

Über Google-Analytik Die Analytics-Suite von Google ist seit langem der Goldstandard für Web-Analysen, und das aus gutem Grund. Es ist eines der wichtigsten Inbound-Marketing-Tools für jedes Unternehmen. Analysieren Sie damit den Webverkehr oder ermitteln Sie, nach welchen Schlüsselwörtern Ihre Nutzer gesucht haben, um Ihre Inhalte zu finden. Sie können Ihre Analyseprozesse durch Berichte und Zielvorgaben sogar ein wenig automatisieren.

Die besten Funktionen von Google Analytics

Leistungsstarke Analyse-Suite verfolgt die Verkehrsquellen und das Nutzerverhalten auf Ihrer Website

Ziel- und Zielwertfunktionen ermöglichen es Ihnen, den ROI einzelner Kampagnen abzuschätzen, indem Sie genau definieren, was jede Konversion wert ist

E-Commerce-Integrationen ermöglichen eine detaillierte Nachverfolgung von Käufen und Kundenbewegungen zu diesen Käufen

Daten aus dem maschinellen Lernen verbessern die Berichte und ermöglichen prädiktive Analysen - statt nur historischer Daten - zur Steuerung Ihrer Inbound-Marketing-Strategie

Google Analytics Einschränkungen

Die komplexe Benutzeroberfläche kann die Suche nach Informationen und die Erstellung von Berichten für neue Benutzer schwierig machen

Es gibt nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für Benutzer, die über die Kernmetriken und Leistungsindikatoren hinausgehen möchten

Google Analytics Preise

Kostenlos

Analytics 360: $12.500/Monat

Google Analytics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

7. Grammarly

Über Grammarly Erfolgreiches Inbound-Marketing basiert auf Glaubwürdigkeit. Daher ist es nur natürlich, dass eines der wichtigsten Inbound-Marketing-Tools Ihnen dabei helfen kann, diese professionelle Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten, indem es sicherstellt, dass alles, was Sie schreiben, professionell ist. Grammarly hilft Ihnen dabei, sicherzustellen, dass alle Ihre schriftlichen Inhalte, wie z. B. E-Mail-Marketingkampagnen, Ihre nächste Landing Page oder sogar einzelne Pitch-E-Mails im Verkaufsprozess, so gut wie möglich klingen.

Grammarly beste Eigenschaften

Integriert sich nahtlos in MS Office, Google, Webbrowser und andere Anwendungen, um Ihre Inhalte automatisch zu überprüfen

Bietet erweiterte Bearbeitungsvorschläge, um grammatikalisch korrekte Sätze und Absätze zu verbessern

Bietet ein generatives KI-Tool zur Unterstützung beim Schreiben und Umschreiben von Inhalten

Stellt mit der Plagiatsprüfung sicher, dass alle Inhalte original sind

Grammarly Einschränkungen

Einige Autokorrekturen bei Namen und anderen eindeutigen Wörtern können das Schreiberlebnis stören

Viele Funktionen, darunter erweiterte Bearbeitungsvorschläge und Integrationen außerhalb des Browsers, sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Grammarly Preise

Kostenlos

Premium: $12/Monat für einen Benutzer

$12/Monat für einen Benutzer Business: $15/Monat pro Benutzer

Grammarly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,300+ Bewertungen)

4.7/5 (4,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (6,900+ Bewertungen)

8. Gegensprechanlage

Über Gegensprechanlage Dank der zunehmenden Verbreitung von KI in der Marketing-Automatisierung werden Tools wie Intercom zu immer wichtigeren Inbound-Marketing-Tools. Die Nutzer profitieren von einem Live-Chat und einem KI-fähigen Chatbot, um die Konversation mit aktuellen und potenziellen Kunden zu verbessern.

Beste Eigenschaften von Intercom

Ein gemeinsamer Posteingang ermöglicht es Ihren Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstteams, auf derselben Seite zu bleiben

Multichannel-Optionen sind über eine Website, E-Mail und SMS verfügbar

Umfangreiche Knowledgebase und Hilfesammlung zur Erweiterung des Tools und zur Optimierung seiner Nutzung im Laufe der Zeit

Beeindruckende Benutzerfreundlichkeit, insbesondere in Anbetracht der komplexen KI-Engine, die im Hintergrund läuft

Einschränkungen bei Intercom

Werbeblocker zeigen das Intercom-Tool manchmal als Werbung an, was seine Effektivität verringert

Individuelle Kundenbetreuung kann langsam sein

Preise der Gegensprechanlage

Standard: $74/Monat

$74/Monat Pro: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Intercom

G2: 4.5/5 (2,700+ Bewertungen)

4.5/5 (2,700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (970+ Bewertungen)

9. Hallo Bar

Über Hallo Bar Wie der freundliche Name schon sagt, ist Hello Bar ein Tool zur Lead-Erfassung, das direkt in Ihre Website integriert wird. Verschiedene Pop-up-, Balken- und Schieberegler-Optionen helfen Ihnen, die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu gewinnen, sie in Leads umzuwandeln und Ihr Inbound-Marketing zu verbessern.

Hello Bar - die besten Eigenschaften

Die breite Palette an Optionen, um mehr Website-Leads zu sammeln, macht dieses Tool zu einem der vielseitigsten Lead-Capture-Inbound-Marketing-Tools auf dem Markt

Bildlaufleisten ziehen die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf sich, ohne von anderen Inbound-Marketing-Inhalten abzulenken

Benutzerwarnungen können gezielte Nachrichten an Website-Besucher an wichtigen Punkten ihrer Reise senden

Erweiterte Zielgruppenansprache ermöglicht es Ihnen, Nachrichten an den relevantesten Punkten zu versenden

Hallo-Balken Einschränkungen

Kann nur Leads erfassen, während einige seiner Konkurrenten umfassendere Marketingautomatisierungs- und Inbound-Marketing-Tools anbieten

Begrenzte Benachrichtigungsfunktion, wenn neue Leads in das System gelangen

Hello Bar Preise

Starter: Kostenlos für immer

Kostenlos für immer Wachstum: $29/Monat

$29/Monat Premium: $49/Monat

$49/Monat Elite: $99/Monat

Hallo Bar Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (4+ Bewertungen)

3.5/5 (4+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (10+ Bewertungen)

10. Calendly

Über Calendly Jede Diskussion über Inbound-Marketing-Tools wäre unvollständig, wenn man nicht zumindest die marketing-Kalender . Glücklicherweise ist Calendly der beste auf dem Markt, wenn es um die Online-Terminierung von Besprechungen geht, sowohl intern als auch mit Leads, die auf Sie warten, um sie zu betreuen und anzusprechen.

Calendly beste Eigenschaften

Native Kalenderintegration, die Doppelbuchungen oder Terminüberschneidungen vermeidet und es Ihnen ermöglicht, Meetings automatisch in den Kalendern aller Beteiligten zu markieren

Integration mitgemeinsamen Kalendern für Inbound-Marketing-Teams, die bestimmte Leads nicht bestimmten Teammitgliedern zur Weiterverfolgung zuweisen

Umfangreiche Bibliothek vonCalendly-Integrationen mit anderen Inbound-Marketing-Tools, wie z. B. ClickUp

Marketing-Automatisierungsfunktionen durch automatisierte Nachfassaktionen und zusätzliche Informationen, die Sie vor geplanten Meetings senden können

Calendly-Einschränkungen

Gelegentliche Abstürze, die den Terminplanungsprozess auf beiden Seiten unterbrechen können

Probleme bei der Synchronisierung einer großen Anzahl von Kalendern in einem Unternehmen für Inbound-Marketing

Calendly-Preise

Basic: Immer kostenlos

Immer kostenlos Essentials: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Professionals: $12/Monat pro Nutzer

$12/Monat pro Nutzer Teams: $16/Monat pro Nutzer

$16/Monat pro Nutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Calendly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

4.7/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,800+ Bewertungen)

Inbound-Marketing-Strategien sind komplex, daher ist es nicht verwunderlich, dass es nicht das eine "beste" Inbound-Marketing-Tool gibt.

Stattdessen verwenden die besten Strategien eine Kombination von Tools und finden Wege, diese für eine optimale Leistung zu integrieren.

Nehmen Sie ClickUp als Beispiel. Unsere Software gibt nicht vor, Social-Media-Planung oder fortgeschrittene Web-Analyse zu bieten. Aber sie kann mit den Inbound-Marketing-Tools integriert werden, die diese Leistungen erbringen, und schafft so letztlich eine Drehscheibe für alle Dinge des Inbound-Marketings.

Worauf warten Sie also noch? Wenn Sie Ihre Inbound-Marketing-Bemühungen verstärken möchten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, damit zu beginnen. Erstellen Sie noch heute Ihr KOSTENLOSES ClickUp-Konto .