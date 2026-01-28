8 ChatGPT-Marketing-Anwendungsfälle, die jeder Marketer kennen sollte

Wir alle kennen ChatGPT als eines der ersten tools, das KI für Teams zugänglich macht.

Wie der amerikanische Unternehmer Aaron Levie es ausdrückte: „ChatGPT ist einer dieser seltenen Momente in der Technologie, in denen man einen Schimmer davon sieht, wie anders alles in Zukunft sein wird. ”

Und die Dinge entwickelten sich tatsächlich schnell. Bis Mitte 2025 hatte OpenAI bestätigt, dass ChatGPT über 800 Millionen wöchentliche Benutzer erreicht hatte.

Allerdings ist Nützlichkeit nicht gleichbedeutend mit Einsatzbereitschaft. Wenn Ihr Tag zwischen Dokumenten, Eingabeaufforderungen, Trackern, Genehmigungen und fünf verschiedenen Kampagnen, die gleichzeitig laufen, aufgeteilt ist, kann ChatGPT Ihnen helfen. Von der einfachen Erstellung von Inhalten bis hin zu tiefgreifenden Recherchen ist es für viele Marketing-Teams zu einem zuverlässigen Partner geworden.

In diesem Leitfaden finden Sie praktische ChatGPT-Marketing-Anwendungsfälle, die Sie sofort umsetzen können. Außerdem erhalten Sie Beispiele und Anregungen, die Sie für Inhalt-Marketing, digitale Marketingkampagnen, E-Mail-Marketing und Suchmaschinenoptimierung wiederverwenden können.

Die Marketingplan-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen einen strukturierten Ort, an dem Sie Ziele festlegen, diese in Aufgaben unterteilen, den Fortschritt verfolgen und Zeitleisten anzeigen können, ohne denselben Plan in mehreren Tools neu erstellen zu müssen.

Warum Marketer ChatGPT nutzen sollten

Als Marketer ist die leere Seite oft Ihr größter Feind. Sie erschwert Alles – das Verfassen von Blogbeiträgen, das Entwerfen von Social-Media-Beiträgen, das Erstellen von Betreffzeilen oder das Erstellen von Werbetextvarianten für eine neue Kampagne.

ChatGPT hilft Ihnen, schneller voranzukommen, indem es einen ersten Entwurf erstellt und die wichtigsten Punkte aus Ihren umfangreichen Notizen oder Repositorys bestehender Inhalte zusammenfasst.

Es hilft auch, wenn Sie strukturiertes Denken auf Abruf benötigen. Sie können es bitten, relevante Schlüsselwörter nach Absicht zu gruppieren, Formate für verschiedene Kanäle vorzuschlagen und zu skizzieren, was Sie in Ihrer nächsten Reihe von Social-Media- oder E-Mail-Kampagnen testen sollten.

Die Qualität der Ergebnisse hängt von den Eingaben ab. Es ist daher hilfreich, wenn Sie den Kontext angeben, den ein Berater für digitales Marketing normalerweise erfragen würde:

Ihre Zielgruppe

Das Ziel der Kampagne

Der Kanal (Blog-Inhalte, Landing Pages, Social-Media-Plattformen)

Der Ton und die Einschränkungen (Markenstimme, Wortanzahl, Compliance-Regeln)

Hier ein kleiner Einblick in die Arten von Marketingaufgaben, die Sie mit ChatGPT bewältigen können:

✍🏼 Verfassen Sie Marketingtexte für Seiten, Social-Media-Beiträge, Produktbeschreibungen und E-Mail-Kampagnen.

📈 Analysieren Sie Kundendaten wie das Surfverhalten und die Kaufhistorie, um benutzerdefinierte Marketingbotschaften und Website-Inhalte zu personalisieren.

✅ Identifizieren Sie Markttrends und fassen Sie Erkenntnisse über Wettbewerber zusammen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Anwendungsfälle für ChatGPT-Marketing

Um Ihnen eine klare Vorstellung davon zu vermitteln, wie Sie ChatGPT für das Marketing einsetzen können, gehen wir acht praktische Anwendungsfälle für ChatGPT im Marketing durch.

Von der täglichen Erstellung von Inhalten bis hin zu intelligenterer Datenanalyse und Kampagnenplanung – diese Beispiele zeigen, wie ChatGPT Ihren Aufwand beim Marketing unterstreichen und die Effizienz verbessern kann.

1. Ideenfindung für Inhalte

via ChatGPT

Jeder leistungsstarke Inhalt war einmal nur eine Idee. Großartige Ideen sind nicht leicht zu finden, und ChatGPT kann ein überraschend effektiver Partner für das Brainstorming sein. Außerdem macht es den Prozess der Erstellung von Inhalten viel weniger nervenaufreibend, wenn man einen Ausgangspunkt hat, anstatt auf eine leere Seite zu starren.

Eine weitere großartige Möglichkeit, ChatGPT für die Ideenfindung zu nutzen, besteht darin, es zunächst mit einer grundlegenden Marktforschung zu beauftragen. Sie können es bitten, eine Liste der wichtigsten Wettbewerber in Ihrer Branche zu erstellen, Marktchancen zu erkennen oder sogar einzigartige Verkaufsargumente vorzuschlagen.

Geschwindigkeit ist ein weiterer großer Vorteil. Ein Reddit-Beitrag zeigt, wie jemand ChatGPT genutzt hat, um in weniger als 60 Sekunden 40 Ideen für den Inhalt zu generieren. Aber natürlich sind gute Eingabeaufforderungen der Schlüssel.

⭐ Probieren Sie diese Eingabeaufforderungen für die Ideenfindung im Bereich des Inhalts aus:

Erstellen Sie eine Liste mit 10 Ideen für Blogbeiträge für ein kleines Geschäft, das Social-Media-Marketing-Dienstleistungen anbietet.

Schlagen Sie kreative Ideen für Social-Media-Beiträge für eine Marke vor, die sich an Kunden der Generation Z richtet.

Brainstorming zu Newsletter-Themen für eine Digitalmarketing-Agentur mit Schwerpunkt auf Content-Marketing

Generieren Sie Inhalte basierend auf den neuesten Trends in der Suchmaschinenoptimierung für E-Commerce-Marken.

✅ Was haben all diese Eingabeaufforderungen gemeinsam?

Sie sind sich über die Zielgruppe im Klaren, erwähnen den geschäftlichen Kontext und geben den Inhaltstyp oder Kanal an, für den Sie Ideen suchen.

2. Zielgruppensegmentierung

Da wir gerade über die Zielgruppe sprechen, schauen wir uns einmal an, wie ChatGPT Ihnen dabei helfen kann, Kampagnen zu erstellen, die tatsächlich die richtigen Personen ansprechen.

ChatGPT kann riesige Mengen an Kundendaten durchforsten und Ihnen ein besseres Verständnis dafür vermitteln, was Ihre Zielgruppe wirklich will. Es kann Muster und Trends erkennen, die Ihnen möglicherweise entgehen, indem es Interaktionen, Fragen und beiläufiges Feedback analysiert.

Das bedeutet, dass Sie intelligentere Zielgruppen und sinnvollere Möglichkeiten zur Interaktion mit ihnen erhalten.

Es erkennt auch subtile Veränderungen in der Kundenstimmung oder aufkommende Markttrends und bietet Ihnen so die Möglichkeit, Ihre Strategie anzupassen, bevor sie zu weit fortgeschritten ist. Und weil es Kontext und Sprache so gut versteht, wirken die Erkenntnisse durchdacht und überraschend menschlich.

Einer der größten Vorteile der Verwendung von ChatGPT für die Segmentierung ist, dass es die Personalisierung erheblich vereinfacht. Je spezifischer Ihre Gruppen sind, desto schwieriger ist es in der Regel, Nachrichten zu erstellen, die sich persönlich anfühlen. ChatGPT nimmt Ihnen einen Großteil dieses Aufwands ab.

⭐ Hier sind einige Ideen für Prompts, die Sie für die Zielgruppensegmentierung ausprobieren können (Sie müssen jedoch den erforderlichen Kontext dafür eingeben):

Schlagen Sie Möglichkeiten vor, wie wir unsere Zielgruppe anhand ihrer Kaufhistorie und ihres Surfverhaltens segmentieren können.

Helfen Sie mir dabei, unsere Newsletter-Abonnenten anhand ihrer Interaktion mit früheren E-Mail-Kampagnen in Gruppen einzuteilen.

Identifizieren Sie Zielgruppensegmente für eine Hautpflegemarke basierend auf Kundeninteressen, Altersgruppen und Produktpräferenzen.

📮 ClickUp Insight: Fast 88 % der Befragten geben an, dass sie KI-Tools nutzen, um persönliche Aufgaben einfacher und schneller zu erledigen. Möchten Sie dieselben Vorteile auch bei der Arbeit nutzen? Der in ClickUp integrierte KI-Assistent ClickUp Brain hilft Ihnen, smarter zu arbeiten – mit weniger Meetings, sofortigen Zusammenfassungen und automatisierten Aufgaben – und steigert Ihre Produktivität um bis zu 30 %.

3. Optimierung von Inhalten

ChatGPT wird häufig für die Erstellung von Inhalten von Grund auf genutzt, aber wussten Sie, dass Sie es auch zur Optimierung bestehender Inhalte einsetzen können?

Laut SurveyMonkey ist dies der Hauptgrund, warum Marketingfachleute KI-Tools einsetzen. Und das macht Sinn. Von der Hinzufügung der richtigen SEO-Keywords bis hin zur Anpassung von Inhalten für verschiedene Zielgruppen – bei der Optimierung leistet KI still und leise ihre beste Arbeit.

Ob es darum geht, einen Blogbeitrag zu verbessern, E-Mail-Marketingtexte prägnanter zu gestalten oder einen Social-Media-Beitrag zu optimieren – ChatGPT verschafft Ihnen einen Vorsprung.

⭐ Mit diesen einfachen Eingaben können Sie ChatGPT um Hilfe bei der Optimierung von Inhalten bitten:

Schlagen Sie eine Liste von SEO-Keywords für einen Blogbeitrag zum Thema [Thema] vor und zeigen Sie mir, wie ich diese natürlich in den Text, die H2- und H3-Überschriften einbauen kann. Wie funktioniert das?

Schreiben Sie den folgenden Absatz um , sodass er ein anderes Publikum anspricht, aber die ursprüngliche Bedeutung beibehält.

Erstellen Sie eine Meta-Beschreibung für einen Blogbeitrag mit dem Titel [Titel], die zum Klicken animiert. Geben Sie mir 5 Optionen zur Auswahl, die jeweils unterschiedliche Blickwinkel abdecken.

Helfen Sie mir dabei, einen Inhalt basierend auf [Stichwort] und verwandten Themen zu erstellen.

Verfassen Sie einige eingängige Überschriften für einen Blogbeitrag zum Thema [Thema], die [Zielgruppe] ansprechen.

👀 Wissenswertes: Der erste Fernsehwerbespot wurde 1941 in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt und bewarb Bulova-Uhren. Die Ausstrahlung vor einem Baseballspiel auf einem New Yorker Sender kostete nur 9 Dollar. Dieser 10-sekündige Clip öffnete die Tür zu einer Werbebranche, die später Milliardenumsätze erzielen sollte. Heute sind die Kosten nicht nur Medienausgaben, sondern auch kreative Bandbreite und Geschwindigkeit. KI hilft Teams dabei, mehr Assets schneller zu produzieren, kontinuierlich zu iterieren und Inhalte in verschiedenen Formaten wiederzuverwenden.

4. Werbetexte

Das Verfassen guter Werbetexte ist ein bisschen wie die Anknüpfung einer Unterhaltung mit jemandem, der es eilig hat. Sie müssen seine Aufmerksamkeit erregen, seine Neugier wecken und ihm einen Grund geben, sich dafür zu interessieren – und das alles mit nur wenigen Worten.

Ganz gleich, ob Sie Anzeigen auf Google, Facebook, LinkedIn oder sogar TikTok schalten – ChatGPT kann Ihnen dabei helfen, Botschaften zu verfassen, die frisch und für Ihre Zielgruppe relevant sind.

Das KI-Marketing-Tool eignet sich auch zum Testen verschiedener Versionen einer Anzeige ( A/B-Test ). Sie können schnell mehrere Optionen erstellen und sehen, welche davon bessere Ergebnisse liefert.

⭐ So nutzen Marketingfachleute ChatGPT für das Verfassen von Werbetexten:

Verfassen Sie Überschriften und Beschreibungen für Google Ads , die wichtige Punkte hervorheben und [Zielgruppe] zum Klicken auf [Produktbeschreibung] animieren.

Erstellen Sie Social-Media-Werbetexte , die persönlich wirken und zum Ton von Plattformen wie Instagram, Facebook und LinkedIn passen.

Entwerfen Sie native Werbetexte, die sich natürlich in den umgebenden Inhalt einfügen und dennoch auffällig genug sind, um Interesse zu wecken.

5. Wiederverwendung von Inhalten

Durch die Wiederverwendung von Inhalten erzielen schlanke Marketing-Teams eine zehnfache Steigerung der Effizienz jedes einzelnen Inhalts und maximieren dessen ROI.

Mit ChatGPT verläuft dieser Prozess wesentlich reibungsloser und spart oft auch Zeit.

Ahrefs berichtet, dass 74,2 % der neuen Seiten mittlerweile KI-generierte Inhalte enthalten. Es ist keine Überraschung, dass Marketingfachleute auf Tools wie ChatGPT zurückgreifen, um ihre Prozesse zur Erstellung und Vermarktung von Inhalten voranzutreiben.

⭐ So nutzen Sie ChatGPT zur Wiederverwendung von Inhalten:

Verwandeln Sie eine Reihe von Blogbeiträgen in ein E-Book , das gleichzeitig als kostenloser Download für die Lead-Generierung dient.

Fassen Sie ein langes Webinar oder einen Podcast in einem Blogbeitrag oder mehreren Social-Media-Beiträgen zusammen.

Überarbeiten Sie einen Blog-Artikel zu einem ansprechenden E-Mail-Newsletter für Ihre Abonnenten.

Heben Sie wichtige Momente aus einem Webinar oder Video hervor , um Folgeinhalte oder kurze Schnipsel für Aktionen zu erstellen.

Teilen Sie einen ausführlichen Artikel in kurze, teilbare Beiträge für Plattformen wie Instagram, LinkedIn oder Twitter auf.

✅ Wenn Sie nach schnellen Ideen suchen, finden Sie hier einige, mit denen Sie loslegen können:

Fassen Sie dieses [Webinar, diesen Blogbeitrag oder diesen Podcast] in einem 150 Wörter langen LinkedIn-Beitrag für [Zielgruppe] zusammen.

Schreiben Sie diesen Blogbeitrag als freundlichen Newsletter um, in dem die wichtigsten Erkenntnisse hervorgehoben werden.

Verwandeln Sie diesen Artikel in drei kurze Instagram-Bildunterschriften mit relevanten Hashtags.

6. SEO-Optimierung

Fast 65 % der Unternehmen geben an, dass sie mit KI-Tools bessere SEO-Ergebnisse erzielt haben.

Und es ist leicht zu verstehen, warum.

Von der Suche nach den richtigen Themen für Ihren Blog bis hin zur Unterstützung bei der Keyword-Recherche – ChatGPT sorgt für einen viel besser organisierten Ablauf. Es kann Ihnen auch dabei helfen, aufmerksamkeitsstarke Überschriften zu finden und Suchbegriffe nach ihrer Absicht zu gruppieren, sodass Sie leichter erkennen können, wonach Ihre Leser wirklich suchen.

Darüber hinaus ist es ein hilfreicher Partner, wenn Sie eine starke Struktur für den Inhalt erstellen oder Meta-Beschreibungen verfassen möchten, die zum Klicken einladen.

⭐ ChatGPT unterstützt Ihren SEO-Aufwand auf vielfältige Weise:

Schlagen Sie Ideen für den Inhalt basierend auf trendigen Keywords in [Ihrer Branche] vor.

Finden Sie Long-Tail-Keywords und gruppieren Sie diese nach Suchabsicht.

Erstellen Sie Ideen für Überschriften , die sowohl ansprechend als auch keywordfreundlich sind.

Entwerfen Sie eine Übersicht zum Inhalt, die der Suchabsicht hinter [Ziel-Keyword] entspricht.

Verfassen Sie eine klare und einladende Meta-Beschreibung für einen Blogbeitrag zum Thema [Thema].

7. Chatbot für Lead-Generierung und Kundensupport

via ChatGPT

Wir alle schätzen eine schnelle, hilfreiche Antwort, wenn wir eine Frage haben. Genau aus diesem Grund setzen Unternehmen auf Chatbots, um ihre Kunden zu bedienen. Mit ChatGPT im Hintergrund kann Ihr Chatbot natürlichere Unterhaltungen mit Ihren Kunden führen.

ChatGPT-gestützte Chatbots können häufig gestellte Fragen beantworten, Produktdetails freigeben, Kunden beim Bezahlvorgang begleiten oder sogar bei der Behebung kleinerer Probleme helfen. Das vereinfacht das Leben Ihrer Kunden und verschafft Ihrem Support-Team die dringend benötigte Entlastung.

Im Marketingbereich können Chatbots auf sanfte Weise Unterhaltungen mit Website-Besuchern anbahnen und durch natürliche, freundliche Chats sogar Leads generieren.

⭐ Und wenn Sie sich fragen, wie ChatGPT dazu passt, können Sie es beispielsweise um Folgendes bitten:

Ein freundliches Chatbot-Skript zur Beantwortung häufiger Produktfragen

Hilfreiche Antworten zur Begleitung von Kunden durch den Checkout-Prozess

Ein natürlicher Flow bei der Unterhaltung , der das Sammeln von Lead-Informationen erleichtert.

Vorschläge, wie ein Chatbot Besuchern helfen kann, den Bereich Ihres Produktangebots zu erkunden

8. Datenanalyse und Berichterstellung

Prashanth Southekal, Leiter des Data for Business Performance Institute, sagte: „Unternehmen verfügen über Unmengen an Daten, aber [Erfolg] hängt nicht von der Datenerfassung ab, sondern von der Datenverwaltung und den daraus gewonnenen Erkenntnissen. ”

Dies ist ein weiterer Bereich, in dem ChatGPT nützlich ist.

Ob Sie die Nachverfolgung der Kampagnenleistung durchführen, den Website-Traffic überprüfen oder die Ergebnisse Ihrer letzten E-Mail-Kampagne analysieren – ChatGPT vereinfacht die Analyse.

Außerdem hilft es dabei, komplexe Datensätze verständlich zu machen, indem es sie in einfache Erkenntnisse aufschlüsselt, die Ihr Marketingteam tatsächlich nutzen kann. Und wenn Sie Trends erkennen oder fundierte Vorhersagen treffen möchten, können Sie mit ChatGPT anhand vergangener Daten einen Blick in die Zukunft werfen.

⭐ Bitten Sie ChatGPT um Unterstützung bei der Datenanalyse und Berichterstellung:

Fassen Sie die wichtigsten Schlüsselerkenntnisse aus diesem Kampagnenleistungsbericht in einfachen Worten zusammen.

Heben Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus unseren Google Analytics-Daten des letzten Monats hervor.

Schlagen Sie mögliche Gründe für einen Rückgang des Engagements bei unseren neuesten Social-Media-Beiträgen vor.

Überprüfen Sie die Leistung der E-Mail-Kampagnen des letzten Quartals und schlagen Sie Verbesserungsmöglichkeiten vor.

👀 Wissenswertes: Der Begriff „Künstliche Intelligenz” wurde 1956 im Rahmen des Dartmouth Summer Research Projects on Artificial Intelligence geprägt, das oft als „Gründungsmoment” des Feldes angesehen wird.

Einschränkungen bei der Verwendung von ChatGPT im Marketing

Die meisten von uns sind sich bewusst, dass ChatGPT zwar ein hilfreicher Assistent sein kann, aber auch seine Schwächen hat. Für Marketing-Teams ist es wichtig zu wissen, wo diese Schwächen liegen, damit sie Überraschungen vermeiden und nach Alternativen zu ChatGPT suchen können.

Hier sind einige häufige Limite, die Marketer beachten sollten:

ChatGPT kann ungenaue Informationen liefern, weshalb eine Überprüfung der Fakten vor dem Freigeben oder der Veröffentlichung der Ergebnisse unerlässlich ist.

Die Antworten können Vorurteile aus den Daten widerspiegeln, mit denen das Programm trainiert wurde , daher müssen Marketingfachleute die Ergebnisse auf Fairness und Inklusivität überprüfen.

Es hat oft Schwierigkeiten mit Kontext und gesundem Menschenverstand , was zu Antworten führt, die zwar richtig klingen, aber am Thema vorbeigehen.

Kreativität ist nicht seine Stärke, daher benötigen originelle Kampagnenideen oder witzige Texte weiterhin die menschliche Note.

Das tool arbeitet oft mit veralteten oder begrenzten Informationen, insbesondere wenn es um Echtzeitdaten oder Nischenthemen geht. Daher müssen Sie es möglicherweise ausdrücklich auffordern, die neuesten Daten aus dem Internet zu beziehen.

ChatGPT-Alternativen im Marketing

ChatGPT ist nützlich, um schnell Entwürfe zu erstellen und Dutzende von Ideen auf einmal zu generieren, aber die Marketingarbeit endet selten mit dem Entwurf. Sie benötigen weiterhin einen Ort, an dem Sie das Briefing speichern, Aufgaben zuweisen, die Nachverfolgung von Genehmigungen durchführen und Ergebnisse liefern können, ohne Informationen über mehrere tools hinweg zu duplizieren.

Hier kommen Work Sprawl und KI Sprawl ins Spiel.

Work Sprawl entsteht, wenn Ihre Pläne, Ressourcen und Aufgaben in verschiedenen tools gespeichert sind, die nicht miteinander kommunizieren.

KI-Wildwuchs entsteht, wenn Ihr Unternehmen auf mehrere verstreute KI-Tools und -Modelle setzt, ohne dass es eine Übersicht, Strategie oder Vorstellung davon gibt, wer was verwendet. Dies führt zu Geldverschwendung, doppelem Aufwand und Risiken für die Sicherheit.

Wenn Sie eine Unterstützung im Stil von ChatGPT wünschen, die mit der Ausführung verbunden bleibt, ist ClickUp eine intelligentere Alternative. Denn die native KI von ClickUp, ClickUp Brain, befindet sich im selben konvergenten KI-Workspace, in dem bereits Ihre Marketingprojekte laufen.

Warum ClickUp Brain für Marketingteams besser ist als ChatGPT

Entwerfen Sie Social-Media-Beiträge, Werbetexte und E-Mail-Inhalte direkt aus Ihrem Kampagnenbriefing mit ClickUp Brain

ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, Inhalte zu generieren, Updates zusammenzufassen und Briefings in nachverfolgbare Aufgaben umzuwandeln, bis hin zur Veröffentlichung – ohne Ihren Workspace verlassen zu müssen.

ChatGPT weiß nur das, was Sie einfügen.

ClickUp Brain kann mit den bereits in Ihrem Workspace vorhandenen Daten arbeiten – Kampagnendokumente, Aufgabendetails, Kommentare, Zeitleisten und Aktualisierungen –, sodass Sie weniger Zeit für Erklärungen zum Hintergrund aufwenden müssen.

Anstatt eine Eingabeaufforderung in ein separates Tool zu kopieren und das Ergebnis wieder in eine Marketingaufgabe in ClickUp einzufügen, können Sie Inhalte mithilfe von KI direkt in ClickUp Docs entwerfen, sie als Anhang an Kampagnenaufgaben anhängen und den vollständigen Kontext verknüpft lassen.

Bitten Sie ClickUp Brain, Marketingtexte für Sie direkt in ClickUp-Dokumenten zu verfassen.

Verwenden Sie es, wenn Sie Folgendes benötigen:✅ Umwandlung eines Kampagnenbriefings in Listen mit Aufgaben und Unteraufgaben✅ Entwurf von Social-Media-Beiträgen, Werbetexten und E-Mail-Inhalten aus einer einzigen zuverlässigen Quelle✅ Zusammenfassung von Kampagnen-Updates und Extraktion von Aktionselementen aus Notizen

Wenn Ihre besten Prompts im persönlichen Chatverlauf einer Person gespeichert sind, muss das gesamte Team das Rad neu erfinden. Mit ClickUp Docs (und Docs Hub für die Organisation) können Sie einen gemeinsamen Speicherort für Kampagnen-Briefings, wiederverwendbare Prompt-Bibliotheken, Positionierungs-Frameworks und genehmigte Nachrichten erstellen und dann jedes Dokument direkt mit den ClickUp-Aufgaben verknüpfen, die es ausführen, sodass Strategie und Maßnahmen synchron bleiben.

Hier ist ein kurzes Video darüber, wie Marketing-Teams ClickUp Brain optimal nutzen:

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie einen KI-gestützten Marketing-Workflow mit ClickUp BrainGPT, Ihrer KI-Super-App. Als Desktop-KI-Begleiter hält sie Ihre Arbeit über alle von Ihnen verwendeten Apps hinweg verbunden: ClickUp, Drive, Slack und mehr. Verwenden Sie Ihre Stimme, um detaillierte Notizen und Zusammenfassungen mit ClickUp BrainGPTs Talk to Text zu erfassen. So können Sie damit mindestens einen Tag pro Woche sparen: Halten Sie Kampagnenideen und Entwürfe mit Ihrer Stimme fest: Verwenden Sie Verwenden Sie Talk to Text, um Blog-Entwürfe, Variationen von Werbetexten, E-Mail-Betreffzeilen oder kurze Kreativ-Briefings zu diktieren, wenn Sie zwischen Meetings oder unterwegs sind und Assets überprüfen. BrainGPT wandelt Ihre Stimme in einen ausgefeilten Text um, den Sie direkt in ein ClickUp-Dokument, eine Aufgabenbeschreibung, einen Kommentar oder ein beliebiges Textfeld einfügen können.

Stellen Sie Fragen, die sich auf Ihren tatsächlichen Kampagnenkontext beziehen: Anstatt jedes Detail erneut zu erklären, bitten Sie ClickUp BrainGPT, Antworten aus Ihren Workspace-Inhalten wie Aufgaben, Dokumente, Chats und Meeting-Zusammenfassungen zu finden.

Finden Sie vergangene Arbeiten schnell mit Enterprise Search- ähnlichen Abfragen: Wenn Sie vorhandene Inhalte wiederverwenden oder Kundenfeedback finden müssen, kann ClickUp BrainGPT ClickUp, das Internet und Dateien aus verbundenen Apps durchsuchen. Wenn Sie vorhandene Inhalte wiederverwenden oder Kundenfeedback finden müssen, kann ClickUp BrainGPT ClickUp, das Internet und Dateien aus verbundenen Apps durchsuchen.

Wählen Sie die richtige KI für die jeweilige Aufgabe, ohne Ihre Workspace-Antworten zu verlieren: Wenn Sie einen anderen Schreib- oder Argumentationsstil wünschen, können Sie zwischen den Modellen wechseln und über dieselbe Benutzeroberfläche auf ChatGPT, Claude oder Gemini zugreifen!

ClickUp-Dashboards machen die Datenanalyse weniger überwältigend.

Richten Sie mit ClickUp Dashboards ein Dashboard ein, das die Kampagnenleistung, Lead-Konversionen und Fristen nachverfolgt.

Die meisten Marketing-Teams verfügen über eine Fülle von Daten. Die Herausforderung besteht darin, diese Daten so zusammenzuführen, dass sie sinnvoll sind. Genau darin sind die Dashboards von ClickUp hervorragend.

Sie können ein Dashboard erstellen, das Ihre Kampagnenzahlen, Lead-Konversionen, Content-Fristen und sogar die Workload Ihres Teams in Echtzeit anzeigt. Alle Daten sind an einem Ort verfügbar, sodass Sie nicht ständig zwischen verschiedenen tools wechseln müssen.

Dashboards sind jedoch nur dann hilfreich, wenn sie zu Entscheidungen führen. Die KI-Karten von ClickUp ergänzen Ihre Dashboard-Daten um KI-gestützte Berichte, sodass Sie eine Zusammenfassung oder benutzerdefinierte, promptbasierte Einblicke generieren können, die auf Ihren tatsächlichen Aktivitäten in Ihrer ClickUp-Workspace basieren.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Karten, zum Beispiel: KI-Zusammenfassung: Erstellen Sie einen Gesundheitscheck basierend auf Ihrem Kampagnen-Ordner.

KI-Projekt-Update: Um einen übersichtlichen Status-Bericht zu erhalten, den Sie in E-Mails an Stakeholder einfügen können.

KI-Brain: Um eine benutzerdefinierte Eingabeaufforderung wie „Fasse zusammen, was diese Woche versandt wurde, was blockiert ist und was als Nächstes Aufmerksamkeit erfordert“ auszuführen. Verwenden Sie benutzerdefinierte Vorlagenformate, mit denen Sie Ihr Dashboard mit ClickUp AI Cards schnell einrichten können.

ClickUp Automatisierungen und Agents helfen Ihnen, smarter statt härter zu arbeiten.

Automatisieren Sie Routineaufgaben wie Aufgabenübergaben, Statusaktualisierungen oder Überprüfungserinnerungen, um Ihre Projekte mit ClickUp Automatisierungen voranzubringen.

Es gibt immer eine lange Liste kleiner Aufgaben, die viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wie das Versenden von Erinnerungen für Veröffentlichungen und das Nachverfolgen von Genehmigungen. ClickUp Automatisierungen übernehmen das für Sie.

Angenommen, eine Aufgabe ist als erledigt markiert. Sie können ClickUp so einstellen, dass die nächste Person in der Reihe automatisch benachrichtigt wird, der nächste Schritt zugewiesen wird oder sogar eine Nachverfolgung geplant wird.

💡 Profi-Tipp: Sorgen Sie mit ClickUp Super Agents dafür, dass Kampagnenübergaben reibungslos ablaufen. Übergeben Sie gesamte Marketing-Workflows, wie das Erstellen, Überprüfen und Veröffentlichen von Social-Media-Beiträgen, an ClickUp Super Agents Wenn Marketingaufgaben in Zyklen der Überprüfung gelangen, entstehen Verzögerungen in der Regel durch unklare Eigentümer oder vergessene Nachfassaktionen. ClickUp Super Agents können ausgeführt werden, wenn sich etwas in Ihrem Workflow ändert, und automatisch Maßnahmen ergreifen, sodass Ihr Team nicht auf manuelle Erinnerungen angewiesen ist. Zwei Beispiele für Agenten, die Sie sofort in ClickUp einrichten können: Kampagnen-QA-Agent: Wenn eine Aufgabe den Status „Bereit zur Überprüfung” erhält, überprüfen Sie die Aufgabe auf erforderliche Felder (Zielgruppe, Kanal, Frist, Asset-Link), kommentieren Sie dann, was fehlt, und weisen Sie den richtigen Prüfer zu.

Agent für die Wiederverwendung von Inhalten: Wenn eine Blogpost-Aufgabe als „Genehmigt” markiert ist, erstellen Sie eine Checkliste mit Aufgaben zur Wiederverwendung (LinkedIn-Beitrag, E-Mail-Ausschnitt, kurze Bildunterschriften) und fügen Sie diese Aufgaben mit vorgeschlagenen Fälligkeitsdaten in die richtige Liste ein. Erstellen Sie einen ersten Entwurf für die Content-Assets und markieren Sie den richtigen Eigentümer für die Überprüfung und Bearbeitung durch Menschen.

Und wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, alle Ihre Marketingmaßnahmen zu bündeln, macht es Ihnen die Marketing-Plan-Vorlage von ClickUp noch einfacher.

Kostenlose Vorlage erhalten Verbringen Sie weniger Zeit mit Tabellenkalkulationen und mehr Zeit mit der Erstellung großartiger Arbeit mit der Marketingplan-Vorlage von ClickUp.

Hier sind die Gründe, warum es so hilfreich ist:

Setzen Sie klare Marketingziele und unterteilen Sie diese in überschaubare Aufgaben.

Organisieren Sie Ihre Kampagnen mit einem strukturierten, schrittweisen Plan.

Verfolgen Sie den Fortschritt mit integrierten Metriken und wissen Sie genau, wo Sie stehen.

Nehmen Sie schnelle Anpassungen auf der Grundlage von Echtzeit-Ergebnissen vor.

Anwendungsfälle für ClickUp Brain im Marketing

Verwenden Sie diese Eingabeaufforderungen in einem ClickUp-Dokument oder einer Beschreibung einer Aufgabe mit der KI von ClickUp, damit Ihre Ideen und Entwürfe mit der laufenden Kampagnenarbeit verbunden bleiben.

1. Ideenfindung für Inhalte

Generieren Sie 15 Blogpost-Ideen für [Zielgruppe] rund um [Thema] und gruppieren Sie diese nach Trichter-Phase (TOFU, MOFU, BOFU).

Erstellen Sie 10 Social-Media-Beiträge für [Kampagne] und schlagen Sie für jeden Beitrag das beste Format für den Inhalt vor (Karussell, kurzes Video, Text-Beitrag).

Basierend auf unseren bestehenden Inhalten zum Thema [Thema] schlagen Sie 8 neue Blickwinkel vor, die wir bisher noch nicht behandelt haben.

2. Zielgruppensegmentierung

Schlagen Sie 5 Zielgruppensegmente für [Produkt] vor, indem Sie diese Signale verwenden: [Kaufhistorie], [Browsing-Verhalten], [Anwendungsfall], [Rolle]

Erstellen Sie eine Messaging-Matrix nach Segmenten mit Pain Points, Schlüsselbotschaften, Beweispunkten und CTAs für jedes Segment.

Identifizieren Sie mögliche Einwände für jedes Segment und schlagen Sie Antworten vor, die wir in Anzeigen und Landing Pages verwenden können.

3. Inhalt-Optimierung und SEO-Support

Schlagen Sie relevante Schlüsselwörter für einen Blogbeitrag zum Thema [Thema] vor und zeigen Sie dann, wo diese in dieser Gliederung natürlich platziert werden können: [Gliederung einfügen]

Schreiben Sie diesen Abschnitt für [Zielgruppe] um, wobei Sie die gleichen Schlüsselpunkte beibehalten: [Absatz einfügen]

Entwerfen Sie 5 Meta-Beschreibungen für diesen Blog-Titel und halten Sie jede unter 155 Zeichen: [Titel]

4. Werbetexte und A/B-Tests

Verfassen Sie 6 Google Ads-Überschriften und 4 Beschreibungen für [Angebot], wobei jede einen anderen Vorteil hervorhebt.

Erstellen Sie 3 LinkedIn-Anzeigenvarianten für [Persona] mit unterschiedlichen Hooks und CTAs.

Geben Sie mir 5 A/B-Testideen für diesen Werbetext und erklären Sie, was mit jedem Test herausgefunden werden soll: [Text einfügen]

5. Wiederverwendung von Inhalten

Verwandeln Sie diesen Blogbeitrag in einen 150 Wörter langen LinkedIn-Beitrag, einen Thread mit 6 Tweets und 3 kurze Bildunterschriften mit relevanten Hashtags: [Link oder Text einfügen]

Fassen Sie dieses Webinar in 7 wichtigen Punkten und 5 Social-Media-Snippets für Social-Media-Plattformen zusammen: [Notizen einfügen]

Erstellen Sie eine E-Mail-Newsletter-Version dieses Artikels mit einer klaren Einleitung, drei Kernaussagen und einem CTA: [Artikel einfügen]

Betreiben Sie Ihre gesamte Marketing-Engine in ClickUp

Es steht außer Frage, dass ChatGPT sich seinen Platz als praktischer Marketing-Helfer verdient hat. Aber allzu oft bleibt es dabei.

ClickUp Brain geht noch einen Schritt weiter. Es generiert nicht nur Ideen und verfeinert Entwürfe, sondern verwandelt diese Inspiration in organisierte, nachverfolgbare Arbeiten, die Ihr Team direkt im selben Workspace ausführen kann. Im Gegensatz zu ChatGPT ist Brain wirklich kontextsensitiv.

Der größte Vorteil der Verwendung von ClickUp für das Marketing besteht darin, dass es Ihre Marketing-Engine zentralisiert. Wenn Strategie, Ressourcen, Umsetzung und Teamkommunikation an einem Ort zusammenlaufen, müssen Sie sich weniger Gedanken über Übergaben und Kontextwechsel machen. Ihr Team erhält einen klareren Weg von „Hier ist die Idee“ zu „Hier ist, was wann live geht und wer dafür verantwortlich ist“.

Sind Sie bereit, KI-gestützte Strategien, Inhalte und deren Umsetzung an einem Ort zu vereinen? Starten Sie noch heute mit ClickUp.