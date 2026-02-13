Die besten KI-Werbekampagnen: Beispiele und Erkenntnisse

Sie können das brillanteste, bewegendste Werbekonzept der Welt haben.

Wenn Sie jedoch drei Wochen für die Produktion und Optimierung benötigen, haben Sie bereits die Gelegenheit verpasst, Wirkung zu erzielen.

Aus diesem Grund setzen Marken auf künstliche Intelligenz. Um schnell zu handeln, Signale frühzeitig zu erkennen und kreative Entscheidungen in großem Maßstab zu treffen.

Aber wo fangen Sie an?

Wie nutzt man KI, um Anzeigen zu erstellen, ohne dabei die menschliche Kreativität zu opfern?

Nichts ist hilfreicher als das Studium realer Beispiele für KI-Werbung in der Praxis.

In diesem Beitrag analysieren wir erfolgreiche Kampagnen von Top-Marken, Schlüssel-Erkenntnisse und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Start Ihrer eigenen KI-gestützten Werbekampagne.

Was macht eine KI-Werbekampagne besonders?

Die bloße Verwendung von KI-Technologie zum Erstellen einer Werbekampagne verschafft Ihnen keinen Wettbewerbsvorteil. Denn fast jede andere Marke tut dies bereits.

Um sich von der Masse abzuheben, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Anzeige die meisten dieser Punkte erfüllt:

Dynamische Kampagnen: Die besten KI-Werbekampagnen sind äußerst dynamisch. Sie passen Botschaften, Bilder und Formate in Echtzeit an die Reaktionen des Publikums an.

Hyper-Personalisierung in großem Maßstab: Die Anpassung von Inhalten an verschiedene Zielgruppensegmente = Personalisierung. Die Anpassung an individuelle Präferenzen der Benutzer = Hyper-Personalisierung. Und Hyper-Personalisierung ist das, was die Menschen denken lässt: „Wow, diese Marke versteht mich. “

Plattformspezifische Umsetzung: Nutzen Sie KI, um Anzeigen für verschiedene Plattformen anzupassen. Ihr Nutzen Sie KI, um Anzeigen für verschiedene Plattformen anzupassen. Ihr KI-Tool für soziale Medien liefert Ihnen die kreativen Inhalte, die Sie dann an die spezifischen Abmessungen, Narrative und Zielgruppen der jeweiligen Plattform anpassen können.

Integrierte Anzeigenexperimente: Die Erstellung traditioneller Anzeigen ist zeitaufwändig. Mit KI können Sie Hunderte von Variationen (Überschrift A + Video C + blaue Schaltfläche mit CTA) gleichzeitig generieren und testen. Das System identifiziert außerdem, welche Kombinationen die meisten Conversions erzielen, und skaliert diese sofort.

Echtzeit-Anzeigenoptimierung: KI bewertet die Anzeigenleistung anhand verschiedener Kriterien – kreative Varianten, Zielgruppen, Platzierungen, Formate –, um sie zu optimieren. Als Beispiel erkennt sie kreative Ermüdung (wenn Benutzer es leid sind, immer dieselbe Anzeige zu sehen) und passt die Frequenz an, bevor Ihr ROI sinkt.

⚖️ KI-Marketingkampagnen vs. KI-Werbekampagnen: Die beiden Begriffe können leicht verwechselt werden, aber hier ist die Unterscheidung: KI im Marketing ist das übergeordnete Konzept. Es umfasst den Einsatz von KI für Zielgruppenforschung, prädiktive Verhaltensmodellierung und die Koordinierung von Botschaften über E-Mail-, CRM- und Social-Media-Kanäle hinweg. Es umfasst den Einsatz von KI für Zielgruppenforschung, prädiktive Verhaltensmodellierung und die Koordinierung von Botschaften über E-Mail-, CRM- und Social-Media-Kanäle hinweg.

KI-Werbung ist ein Teilbereich des KI-Marketings, der sich auf bezahlte Medienumgebungen konzentriert. Die Rolle der KI besteht hier darin, den Einkauf von Werbeanzeigen, die Zielgruppenansprache und die kreative Umsetzung in Echtzeit zu optimieren. Kurz gesagt: Jede KI-Werbekampagne ist Teil einer KI-Marketingstrategie, aber nicht jede KI-Marketingtaktik beinhaltet Werbung.

Beispiele für die besten KI-Werbekampagnen

Werfen wir nun einen Blick auf die zehn besten Beispiele für KI-Werbung globaler Marken und sehen wir uns an, wie sie KI einsetzen, um ihre Verkaufsargumente zu kommunizieren:

👀 Wussten Sie schon? Uhren in Werbespots sind fast immer auf 10:10 Uhr eingestellt. Das liegt daran, dass die Zeiger um 10:10 Uhr das Logo der Marke (in der Regel oben in der Mitte) umrahmen und, was noch wichtiger ist, wie ein Smiley aussehen. 😀

1. Heinz: So sieht Ketchup für KI aus

via Forbes

Im Jahr 2022 sprang Heinz mit einem einfachen Experiment auf den DALL-E-Hype-Zug auf: Sie baten die KI, „Ketchup“ zu zeichnen.

Das Ergebnis war eine Meisterleistung in Sachen Markenwert. Die KI generierte durchweg Bilder mit der ikonischen Heinz-Flaschenform, dem Tombstone-Etikett und diesem spezifischen Rotton.

Um noch einen Schritt weiter zu gehen, fütterten sie die KI mit immer bizarreren Eingaben wie „Ketchup im Space“, „Renaissance-Ketchup“ und „Ketchup-Tauchen“. Egal wie surreal die Anfrage auch war, das Ergebnis war unbestreitbar Heinz.

Die Kampagne wurde zu einem Riesenerfolg, als Heinz seine Fans dazu aufforderte, eigene Vorschläge einzureichen, wodurch die Initiative zu einer riesigen UGC-Maschine wurde.

✅ Wichtigste Erkenntnis: Nutzen Sie KI, um die Wahrheit einer Marke zu validieren. Dies ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine Marke KI einsetzt, um einen psychologischen Punkt zu beweisen: Heinz ist Ketchup. Da die Eingabeaufforderungen allgemein gehalten waren, wirkte das Ergebnis zudem unvoreingenommen. Diese Neutralität machte das Ergebnis umso aussagekräftiger und überzeugender.

2. Burger King: Der Millionen-Dollar-Whopper-Wettbewerb

via HypeInsight

Wenn es jemanden gibt, der weiß, wie man das Werbespiel richtig spielt, dann ist es BK.

Und das taten sie auch 2024 erneut, indem sie eine KI-gestützte Microsite starteten, auf der Kunden aufgefordert wurden, mithilfe einfacher Textvorgaben ihre Traum-Whopper zusammenzustellen.

Die Benutzer reichten ihre wildesten Zutatenkombinationen ein – von kandierten Jalapeños bis hin zu Erdnussbutter war alles dabei. Ein KI-Bildgenerator erstellte sofort ein hyperrealistisches, appetitliches Bild ihres benutzerdefinierten Whoppers.

BK ließ dann die Öffentlichkeit darüber abstimmen, welcher Burger in limitierter Auflage produziert werden sollte, wobei der Gewinner einen Preis in Höhe von 1 Million Dollar erhielt.

✅ Wichtigste Erkenntnis: Nutzen Sie KI-Werbung als Einstieg für schnelle Produktideen und Crowdsourcing. BK hat einen unterhaltsamen Wettbewerb im Wesentlichen in die weltweit größte Marktforschungsstudie verwandelt und seine Kunden entscheiden lassen, wie genau das nächste meistverkaufte Topping aussehen soll.

🚀 ClickUp-Vorteil: Verlieren Sie Stunden mit dem „Blank-Page-Syndrom”? Verwenden Sie ClickUp Brain, um Inhalte in großem Umfang zu produzieren – seien es Illustrationen, Bilder, Werbetexte, Bildunterschriften für Social-Media-Beiträge, Überschriften usw. Bitten Sie Brain beispielsweise, „fünf Varianten eines 15-sekündigen Videoskripts für die Einführung eines umweltfreundlichen Waschmittels für Millennial-Hausbesitzer zu generieren”, und sehen Sie zu, wie es die kreative Arbeit in Sekundenschnelle zu erledigen hat. Starten Sie Ihre neue große Werbeidee mit intelligenten, maßgeschneiderten Textvorschlägen von ClickUp Brain. Das ersetzt natürlich nicht Ihre Designer. Es verschafft ihnen lediglich einen Vorsprung und eine starke kreative Richtung, mit der sie arbeiten können! Darüber hinaus können Sie ClickUp Brain sogar dazu auffordern, das Bild für Sie zu generieren.

3. Coca-Cola: Kampagne „Create Real Magic”

Coca-Cola öffnete sein Archiv und gewährte Fans über eine benutzerdefinierte KI-Plattform Zugang zu seinen ikonischen Markenelementen wie Logos, Formen der Flaschen, Archivbildern usw.

Mithilfe von DALL-E und GPT-4 erstellten Benutzer originelle digitale Kunstwerke zum Thema Feiertage. Während KI eine enorme Bandbreite und kreative Vielfalt ermöglichte, fungierte Coca-Cola als Kurator und führte die Auswahl der besten Werke für hochkarätige Platzierungen durch.

Indem Coke den Fans die kreative Führung überließ, blieb das Unternehmen im Mittelpunkt der Feiertags-Unterhaltungen, ohne die enormen Kosten der traditionellen Produktion von Inhalt zu tragen.

✅ Wichtigste Erkenntnis: Nutzen Sie die neuen KI-Trends, um Anzeigen zu erstellen, die Benutzerbeteiligung und kreative Freiheit ermöglichen. Dies führt zu einer starken kulturellen Wirkung, Engagement und einer breiten Medienpräsenz, was die eigentlichen Gewinne sind.

🧠 Wissenswertes: Der Weihnachtsmann ist wegen Coca-Cola rot. Ursprünglich wurde er oft als großer, schlanker Mann dargestellt, der grün, blau oder braun gekleidet war. Im Jahr 1931 beauftragte Coca-Cola den Illustrator Haddon Sundblom, einen „gesunden” Weihnachtsmann für ihre Weihnachtswerbung zu entwerfen. Er zeichnete einen rundlichen, fröhlichen Mann in einem leuchtend roten Anzug (passend zum Coca-Cola-Logo). Dieses Bild war so prägend, dass es weltweit zum dauerhaften Standard für das heutige Aussehen des Weihnachtsmanns wurde.

4. Nutella: Sieben Millionen Gläser. Keines gleicht dem anderen.

via Dezeen

Als Personalisierung zum ersten Mal zum Schlagwort wurde, beschränkten sich die meisten Marken auf den digitalen Bereich – E-Mails, Anzeigen und Empfehlungen. Massenproduzierte physische Produkte blieben weitgehend einheitlich.

Nutella sah eine Chance, den Status zu durchbrechen.

Sie fütterten eine KI-Engine mit einer Bibliothek von Mustern und Farben, die das System dann verwendete, um sieben Millionen einzigartige Beschreibungen für ihre Gläser in Italien zu generieren.

Das Ergebnis? Kein Glas im Supermarktregal glich dem anderen.

Die Kampagne löste einen Social-Media-Hype aus, als Fans nach den ästhetischsten Designs suchten. So gelang es Nutella, ein alltägliches Lebensmittelprodukt in ein „1-of-1”-Sammlerstück zu verwandeln und jeden Kunden zum Eigentümer eines limitierten Kunstwerks zu machen.

✅ Wichtigste Erkenntnis: KI-gesteuerte Personalisierung ist am effektivsten, wenn sie in das Produkterlebnis integriert ist. In diesem Fall wurde das Glas selbst gleichzeitig zur Werbetafel, zum Sammlerstück und zum Auslöser für das Teilen in sozialen Netzwerken.

5. BMW: 900 Jahre Kunst auf einer einzigen Leinwand

via BMW

BMW hat seine legendäre „Art Car“-Tradition mit „The Electric KI Canvas“ ins digitale Zeitalter übertragen.

Sie trainierten StyleGAN, ein KI-Modell, mit unglaublichen 50.000 Bildern aus 900 Jahren Kunstgeschichte sowie Arbeiten zeitgenössischer Legenden. Das Ergebnis war ein dynamisches, sich ständig weiterentwickelndes Meisterwerk, das direkt auf die Oberfläche des Autos projiziert wurde.

Die Installation wurde zu einem riesigen Magneten für soziale Medien, da es unmöglich war, zweimal dasselbe Foto aufzunehmen – das Kunstwerk veränderte sich ständig.

✅ Wichtigste Erkenntnis: Setzen Sie KI nicht nur ein, um neue Narrative einzuführen. Nutzen Sie sie, um das bestehende Erbe und die Markenidentität Ihrer Marke zu stärken. Das obige Beispiel zeigt, wie BMW seine langjährige Verbindung mit Innovation, Handwerkskunst und Kunst durch generative KI verstärkt hat.

6. Nike: Serena gegen Serena

via AKQA

Anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums und des Rücktritts von Serena Williams wagte Nike das Unvorstellbare: Es inszenierte ein Match zwischen Serena aus dem Jahr 1999 (dem 17-jährigen Wunderkind) und Serena aus dem Jahr 2017 (der 35-jährigen Championin).

Mithilfe von maschinellem Lernen analysierte Nike 20 Jahre Spielpraxis – modellierte ihre Fußarbeit, ihre Schussauswahl und sogar ihre psychologischen Reaktionen unter Druck. Sie simulierten 130.000 Spiele zwischen ihren beiden „Ichs” und übertrugen das große Finale als Live-Ereignis.

Dies lieferte sowohl Tennisfans als auch dem internen Produktentwicklungsteam von Nike wertvolle datengestützte Erkenntnisse.

✅ Wichtigste Erkenntnis: Wer sagt, dass Werbung explizit als Aktion dienen muss? Kombinieren Sie maschinelles Lernen mit Ihrer kreativen Genialität, um Anzeigen zu erstellen, die aussagekräftige Erkenntnisse liefern und die Wahrnehmung formen.

7. Hettich: #RoastTheRoom

via Best Media Info

Hettich (der Möbelbeschlag-Gigant) hat sich mit seiner Kampagne #RoastTheRoom die Vorliebe des Internets für „Roasting” zunutze gemacht.

Sie nutzten KI, um „Katastrophenräume“ zu generieren – Wohnräume, die wie postapokalyptische Alpträume voller Unordnung und Chaos aussahen. Sie veröffentlichten diese Bilder auf Instagram und forderten ihre Follower auf, die Entwürfe zu kritisieren.

Sobald die Kommentare eingegangen waren, nutzte Hettich generative KI, um den Räumen einen „Glanz“ zu verleihen und eine atemberaubende, organisierte Transformation zu zeigen, die durch ihre Hardware ermöglicht wurde.

✅ Wichtigste Erkenntnis: KI ersetzt nicht die Kreativität. Top-Marken nutzen sie, um Konzepte umzusetzen, deren Umsetzung in der realen Welt zu kostspielig, zu komplex oder physikalisch unmöglich wäre.

8. Unigloves: Über traditionelle Werbeshootings hinausgehen

via Superside

Unigloves stand vor einer großen Herausforderung: Ihr Handschutzprodukt Derma Shield wird von allen genutzt, von hart arbeitenden Mechanikern bis hin zu Laborwissenschaftlern. Aber ihnen fehlte das Budget für ein großes globales Fotoshooting.

Anstatt sich mit langweiligen Stockfotos zufrieden zu geben, verwendeten sie KI, um 250 hyperrealistische Szenen zu generieren, in denen Branchenprofis Derma Shield in hochintensiven Umgebungen verwenden.

Von einem Feuerwehrmann, der sich auf seinen Einsatz vorbereitet, bis hin zu einem Tätowierer, der sich die Hände reinigt – die KI-generierten Bilder ermöglichten es Unigloves, die Relevanz für Dutzende von Branchen mit perfekter visueller Konsistenz zu vermitteln.

✅ Wichtigste Erkenntnis: Setzen Sie KI dort ein, wo Ihre größten Reibungsverluste liegen. Bei Unigloves waren dies nicht die Kreativität, sondern Budgetbeschränkungen und die Markteinführungszeit. Das Unternehmen nutzte KI entsprechend, um Bilder in einem Umfang zu erstellen, der für Menschen in so kurzer Zeit unmöglich gewesen wäre.

9. H&M: Digitale Zwillinge revolutionieren Model-Fotoshootings

H&M hat die Modefotografie revolutioniert, indem es hochauflösende digitale Zwillinge seiner Topmodels erstellt hat. Anstatt wochenlang ein Studio zu buchen, um eine neue 500-teilige Kollektion zu fotografieren, hat das Unternehmen die Models einmalig mithilfe von KI geklont.

Diese Zwillinge könnten verwendet werden, um Kleidung in verschiedenen Posen, Umgebungen und Formaten zu präsentieren – ohne dass wiederholte Fotoshootings erforderlich sind. So wurde aus einem anstrengenden, monatelangen Produktionsplan ein paar Klicks auf einem Bildschirm.

✅ Wichtigste Erkenntnis: Nutzen Sie KI, um Ihre kreative Leistung von physischen Limiten zu entkoppeln. Durch die Digitalisierung der Talente verwandelte H&M einen logistischen Albtraum in eine skalierbare, schnelle Content-Engine.

10. Virgin Voyagers: J. Lo hat Ihnen gerade eine personalisierte Einladung geschickt.

via WPP

Hier ist ein weiteres großartiges Beispiel: Virgin Voyages wusste, dass es Jennifer Lopez nicht dazu bringen konnte, sich hinzusetzen und Millionen von individuellen Videos aufzunehmen. Also klonten sie ihr Aussehen und ihre Stimme, um Jen KI zu erschaffen.

Mit diesem Tool konnten Benutzer eine hyper-personalisierte Video-Einladung für eine Kreuzfahrt erstellen. Sie konnten „Jen“ den Namen Ihres Freundes nennen und ihr sagen, warum er Urlaub braucht, und sie würde ihm eine benutzerdefinierte Nachricht zukommen lassen.

✅ Wichtigste Erkenntnis: Von Prominenten geleitete Kampagnen müssen nicht mehr durch den Kalender eines Sprechers eingeschränkt werden. Die Jen-KI-Kampagne zeigt, wie KI-Klonen einen einzelnen Markenbotschafter in ein skalierbares, interaktives Markenkapital verwandeln kann.

Lehren aus erfolgreichen KI-Kampagnen

Zehn Beispiele. Zehn Schlüssel-Erkenntnisse.

Aber worauf läuft das alles hinaus?

Hier sind die vier wichtigsten Erkenntnisse, die wir aus jeder erfolgreichen KI-gestützten Kampagne gewinnen können:

Nutzen Sie KI für Erkenntnisse, nicht nur für Automatisierung.

Wenn Sie KI nur dazu nutzen, Werbetexte schneller zu schreiben oder repetitive Arbeiten zu automatisieren, verfehlen Sie das Ziel.

Erfolgreiche KI-Kampagnen legen den Schwerpunkt auf KI-gestützte Erkenntnisse. Sie nutzen KI, um riesige Datensätze zu analysieren, Interaktionsmuster, Kundenverhalten, Abbruchraten und kreative Ermüdungserscheinungen zu verfolgen und so datengestützte Entscheidungen zu unterstützen.

Diese Erkenntnisse bestimmen dann die kreative Ausrichtung, die Auswahl der Kanäle, das Timing und die Struktur der Kampagne.

Kombinieren Sie Kreativität mit Daten

Setzen Sie KI von Anfang an ein, d. h. bereits im kreativen Prozess (Ideenfindung und Konzeptionsphase). Analysieren Sie Trends, kulturelle Signale, Interessen Ihrer Zielgruppe und historische Ergebnisse, um Chancen zu entdecken, die Ihre Mitbewerber möglicherweise übersehen.

KI-gestützte digitale Marketing-Tools erweitern kreative Grenzen und schaffen neue Blickwinkel und Ableitungen, die beim Publikum einen tieferen Eindruck hinterlassen.

👀 Wussten Sie schon? Ben & Jerry's nutzte KI, um Social-Media-Unterhaltungen aus über zwei Jahren zu analysieren, und entdeckte dabei einen massiven, unerschlossenen Trend für „Eis zum Frühstück“. Die Geschmacksexperten des Unternehmens setzten dann ihre Kreativität, ihr Geschmacksurteil und die Markenpersönlichkeit ein, um diese Erkenntnisse in echte Produkte umzusetzen. via Lenovo Pro Community

Kontinuierlich testen und optimieren

Werbetreibende entwerfen Kampagnen heute von Anfang an mit Variationen. KI generiert mehrere kreative Richtungen, Formate, Aufhänger und Botschaften, die gleichzeitig ausgeführt werden. Anschließend analysiert sie, wie sich die einzelnen Varianten in verschiedenen demografischen Gruppen, Platzierungen und Mikromomenten bewähren.

Anstatt zu raten, welche Kreativkonzepte Anklang finden, können Werbetreibende die Leistungssignale in Echtzeit überwachen und Kampagnen sofort optimieren.

👀 Wussten Sie schon? Die KI-Sandbox von Meta bietet Werbetreibenden generative und prädiktive Tools, die speziell für diese Art der Optimierung entwickelt wurden. Mit solchen KI-Innovationen können Marken automatisch Dutzende von Versionen von Werbetexten, Hintergründen und Formaten erstellen, um zu sehen, was in einer Live-Umgebung wirklich konvertiert. via Meta

Sorgen Sie für Transparenz und Ethik

KI-Modelle lernen aus Verlaufsdaten.

Der Haken daran? Diese Verlaufsdaten spiegeln oft gesellschaftliche Vorurteile in Bezug auf Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Alter, Körperbau, geografische Herkunft oder Status wider. Wenn dies nicht kontrolliert wird, kann KI Stereotypen verstärken, auch wenn dies nie die Absicht der Marke war.

Transparenz spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Das Publikum reagiert besser, wenn Marken klar kommunizieren, wie KI in ihren Anzeigen eingesetzt wird. Kampagnen, die den Einsatz von KI verheimlichen, riskieren eine negative Reaktion, wenn dies später entdeckt wird.

👀 Wussten Sie schon? Dove hat eine klare und eindeutige Haltung eingenommen und angekündigt, niemals KI einzusetzen, um Frauenkörper in seiner Werbung zu generieren oder zu verändern. Die Marke räumte ein, dass generative KI-Modelle oft mit voreingenommenen Datensätzen trainiert werden, die unrealistische Schönheitsstandards verstärken, und dass die Verwendung solcher Ergebnisse – selbst wenn sie unbeabsichtigt ist – die jahrzehntelange Positionierung als „Real Beauty“ zunichte machen könnte.

So planen Sie KI-Werbekampagnen

Sind Sie inspiriert, Ihre eigene KI-Werbekampagne zu entwickeln?

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie alles zu erledigen haben.

⭐ Bonus: Wenn Sie alles an einem Ort erledigen möchten, ohne ständig zwischen Tools und Registerkarten wechseln zu müssen, wird ClickUp, ein konvergierter KI-Arbeitsbereich, zu Ihrem Hub für Produktivität.

Sie können KI-Kampagnen innerhalb von ClickUp planen und durchführen – ohne das Chaos durch unzusammenhängende Tools und die damit verbundene Arbeitsüberlastung.

Schritt 1: Entscheiden Sie, wo Sie KI einsetzen möchten

KI-Werbekampagnen erzielen Ergebnisse, vorausgesetzt, Sie setzen KI bewusst ein.

Beginnen Sie damit, die größten Reibungspunkte zu identifizieren, mit denen Sie normalerweise bei der Planung oder Durchführung solcher Kampagnen konfrontiert sind.

Häufige Bereiche, in denen KI etwas bewegen kann:

Kreative Engpässe: Sie haben Schwierigkeiten mit der Erstellung visueller Assets für Ihre Kampagne.

Produktionskosten: Vielleicht haben Sie talentierte Designer an Bord, aber die Produktion ist teuer.

Manuelle Prozesse: Ihr Team ist mit manueller Berichterstellung überlastet.

Skalierbarkeitsprobleme: Sie sind eine Agentur, die mehrere Werbekampagnen betreut, und Sie benötigen KI, um Alles zu automatisieren.

Wählen Sie ein oder zwei Bereiche mit hoher Wirkung aus, um KI einzuführen und Ihre Werbestrategie zu optimieren. So bleibt die Kampagne fokussiert, verhindert KI-Wildwuchs und rechtfertigt Ihre KI-Investition.

⭐ Bonus: Sie suchen nach einem schnellen Ausweg aus dem KI-Dschungel? Sehen Sie sich dieses Video an 👇

📮 ClickUp Insight: 88 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich davor, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Was aber, wenn KI in Ihren Arbeitsbereich integriert und bereits sicher ist? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Eingaben in einfacher Sprache und löst damit alle drei Bedenken hinsichtlich der Einführung von KI, während er Ihren Chat, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!

Schritt 2: Sammeln Sie Ideen für Kampagnen und erstellen Sie einen Plan

Sobald Sie wissen, wo Sie KI einsetzen möchten, ist es an der Zeit, das Konzept für Ihre kreative Kampagne vorzubereiten.

Versammeln Sie Ihr Team, um das Problem zu besprechen, das Sie lösen möchten, die Geschichte, die Sie erzählen möchten, und wie der Erfolg dieser Werbekampagne aussehen soll.

Verzichten Sie auf statische Meetings und nutzen Sie ClickUp Whiteboards für die visuelle Planung Ihrer Marketingkampagnen. Hier nimmt Ihre Werbestrategie in Echtzeit Form an.

Fügen Sie verschiedene Elemente in ClickUp Whiteboards hinzu, um gemeinsam Ideen für Werbekampagnen zu sammeln.

So beschleunigen und strukturieren sie Ihre Brainstorming-Sitzungen:

Teams verwenden Haftnotizen, Freihandzeichnungen und Verbindungselemente, um jede Phase zu skizzieren – von der ersten Idee über die Produktion bis hin zur Markteinführung.

Sehen Sie, wie sich die Cursor Ihrer Teamkollegen in Echtzeit bewegen, während Sie gemeinsam die Whiteboards bearbeiten.

Nutzen Sie Brain direkt auf Whiteboards, um Ideen, Briefings, Asset-Variationen und mehr zu generieren.

Wenn Ihnen die Energie und die Ideen ausgehen, bitten Sie ClickUp Brain direkt um Vorschläge für marktrelevante Kampagnenthemen und Anzeigeninspirationen, an denen Sie arbeiten können.

Entwickeln Sie mit ClickUp Brain schneller Werbestrategien und Kampagnenideen.

Einige unglaublich einfache Möglichkeiten, dies zu erledigen:

Fordern Sie Brain auf, Ihnen auf der Grundlage Ihrer Zielgruppe, Ihrer Kampagnenziele, Ihrer Verkaufsargumente, der Markttrends und Ihres bevorzugten Kanals Kampagnenideen von Grund auf neu vorzuschlagen.

Lassen Sie sich mehrere Varianten derselben Kampagnenidee vorschlagen, damit Ihr Team nicht in einer einzigen Denkweise verhaftet bleibt.

Bitten Sie das System, Ihre Kampagnenidee zu bewerten und Lücken aufzudecken.

Sobald Sie eine Kampagnenidee fertiggestellt haben, verwenden Sie ClickUp Docs, um grundlegende Elemente zu entwerfen. Dazu gehören Kreativ-Briefings, Markenrichtlinien, Messaging-Frameworks, QA-Checklisten, Pläne für das Content-Marketing und vieles mehr.

Erstellen Sie Kampagnen-Briefings, Werbetexte usw. für Ihr Team mit der Kombination aus Brain + ClickUp Docs.

So geht's:

KI-Inhaltserstellung: Geben Sie natürliche Sprachbefehle ein, wie z. B. „Entwerfen Sie einen einseitigen Kreativ-Brief mit Hintergrundinformationen, Zielen, Zielgruppen-Personas und einer Zeitleiste für die Einführung“.

Verfeinern und optimieren: Verwenden Sie das Ask KI-Feature, um den Tonfall sofort anzupassen, Grammatikfehler zu korrigieren oder Texte für globale Märkte zu übersetzen.

Zentraler Wissenshub: Verschachtelte Dokumente und Wikis sorgen für Ordnung in Ihren Kampagnenressourcen, während die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit sicherstellt, dass alle buchstäblich auf derselben Seite sind, wenn sie den Verschachtelte Dokumente und Wikis sorgen für Ordnung in Ihren Kampagnenressourcen, während die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit sicherstellt, dass alle buchstäblich auf derselben Seite sind, wenn sie den Docs Hub verwenden.

🚀 ClickUp-Vorteil: Brainstorming kostet in der Regel viel Zeit, die nicht in Rechnung gestellt werden kann. Aber was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, schneller Ideen zu entwickeln, ohne dabei an Qualität einzubüßen? ClickUp Brain MAX ist der KI-Desktop-Begleiter der nächsten Generation für Kreativteams. Er vereint leistungsstarke KI-Funktionen unter einem Dach: Beschleunigen Sie Ihre Recherche mit Enterprise Search : Zeigen Sie sofort interne Recherchen, Daten zu vergangenen Kampagnen oder Markenressourcen in Ihrem gesamten Workspace an.

Sparen Sie sich die manuelle Eingabe mit Talk to Text : Diktieren Sie Kampagnenideen oder Notizen zu Meetings freihändig. Lassen Sie die KI Ihre wirren Gedanken in professionelle Aktionselemente strukturieren. Diktieren Sie Kampagnenideen oder Notizen zu Meetings freihändig. Lassen Sie die KI Ihre wirren Gedanken in professionelle Aktionselemente strukturieren.

Modellflexibilität: Umschalten Sie in Ihrem Dokument zwischen den neuesten ChatGPT-, Claude- oder Gemini-Modellen, um verschiedene kreative Persönlichkeiten für Ihren Werbetext zu erhalten.

Sprechen Sie mit Ihrem Workspace mit Contextual KI : Stellen Sie Brain Fragen zu Ihrem Workspace – wie beispielsweise „Was war unser erfolgreichster Aufhänger aus der Kampagne im dritten Quartal?“ –, um Ihre neue Strategie mit realen Daten zu untermauern. Stellen Sie Brain Fragen zu Ihrem Workspace – wie beispielsweise „Was war unser erfolgreichster Aufhänger aus der Kampagne im dritten Quartal?“ –, um Ihre neue Strategie mit realen Daten zu untermauern. So macht Brain MAX Ihr Leben einfacher 😎

Schritt 3: Erstellen Sie eine Zeitleiste für Ihre KI-Kampagne

Die Zeitleiste Ihrer Kampagne hängt davon ab, wie Sie KI einsetzen möchten.

📌 Beispiel: Wenn Sie zunächst ein benutzerdefiniertes KI-Modell trainieren möchten, um eine Anzeige zu erstellen (wie die Anzeige „Serena vs. Serena“ von Nike), verlängert sich Ihre Phase der Erstellung und Planung. Wenn Sie es jedoch nur zur Erstellung KI-generierter Grafiken verwenden, verkürzt sich diese Phase.

Der Schlüssel zum Erfolg einer Markteinführung ist die Einplanung von Puffern. Lassen Sie immer Raum für unerwartete Kursänderungen, Feedback-Zyklen und Neupositionierungen.

ClickUp bietet mehrere Möglichkeiten, realistische KI-Kampagnen-Zeitleisten einfach zu erstellen und zu visualisieren:

Option 1: Verschaffen Sie sich mit Gantt-Diagrammen eine Übersicht

Zeigen Sie Aufgaben, Zeitleisten und Abhängigkeiten projektübergreifend mit der Gantt-Ansicht von ClickUp an.

Verwenden Sie die ClickUp-Gantt-Ansicht, um Ihre gesamte Kampagne als eine Reihe miteinander verbundener Aufgaben mit klaren Abhängigkeiten darzustellen.

Sie können Aufgaben direkt auf dieser Zeitleiste verschieben, um sie neu anzuordnen, Leisten zur leichteren Identifizierung in verschiedenen Farben kennzeichnen und sie erweitern, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

📌 Beispiel: „Kampagnenbriefing fertigstellen“ mündet in „Budgets bestätigen“, was wiederum in „Stückliste“ mündet.

Wenn eine Aufgabe in Verzug gerät, können Sie sofort sehen, welche nachgelagerten Aufgaben davon betroffen sind. Oder wie sich Ihre Zeitleiste erweitert, wenn während der Kampagne Aufgaben hinzugefügt werden.

Es eignet sich perfekt für die Verwaltung von KI-Werbekampagnen, an denen mehrere Teams (Kreativ-, Medien-, Strategie-Teams) beteiligt sind, und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Option 2: Unterteilen Sie die Zeitleiste der Hauptkampagne nach Mitarbeitern, Kanälen usw.

Verwenden Sie die Ansicht der Zeitleiste, um die für Sie wichtigsten Infos anzuzeigen und Aufgaben in chronologischer oder alphabetischer Reihenfolge oder nach Fälligkeitsdatum oder Startdatum anzuzeigen.

Während eine Gesamtansicht für die Führungsebene ideal ist, müssen einzelne Teammitglieder nicht das gesamte Bild sehen. Mit der ClickUp-Zeitleiste können Sie den Zeitplan nach Status, Mitarbeiter, Priorität, Kanal usw. aufteilen.

Filtern Sie beispielsweise nach Mitarbeitern, damit jeder seine Arbeitsabläufe innerhalb der Kampagne sehen kann. Oder filtern Sie nach Status, um Zeitleisten für fertiggestellte, in Bearbeitung befindliche und zur Überprüfung anstehende Aufgaben anzuzeigen.

💡 Profi-Tipp: Um sofort Klarheit zu gewinnen, schalten Sie auf die ClickUp-Kalender-Ansicht um. Wenn Sie Ihre Termine nach Tag, Woche oder Monat angeordnet sehen, erscheint Ihnen die Workload überschaubar. Diese Kalender sind vollständig interaktiv – wenn eine Inhaltsüberprüfung verschoben werden muss, ziehen Sie die Aufgabe einfach per Drag & Drop von Freitag auf Monday, und Ihr Team wird sofort benachrichtigt. Mit der Kalender-Ansicht in ClickUp haben Sie alle Ihre Aufgaben auf einen Blick.

Schritt 4: Aufgaben zuweisen und Workflows automatisieren

Beginnen Sie mit einer klaren Zuständigkeit. Kommunizieren Sie die Rollen und Verantwortlichkeiten aller Mitglieder Ihres Teams, um die Verantwortlichkeiten festzulegen.

Mit ClickUp Aufgaben ist das ein Kinderspiel, da Sie mehrere Mitarbeiter (mit unterschiedlichen Rollen) zu Kampagnenaufgaben hinzufügen können. Erstellen Sie beispielsweise eine ClickUp Aufgabe mit dem Titel „Text für Social-Media-Beitrag Nr. 1 schreiben“ und fügen Sie den Content-Autor als Mitwirkenden und den Editor als Prüfer hinzu.

Vereinheitlichen Sie die Arbeitsverteilung, das Aufgabenmanagement und die Teamkommunikation mit ClickUp Aufgaben.

Teilen Sie diese Aufgaben weiter in Unteraufgaben auf, um die Ausführung zu organisieren. Während Ihr Team diese einzelnen Schritte abschließt, zeigt die Rollup-Funktion einen Echtzeit-Fortschrittsbalken für die übergeordnete Aufgabe an.

Sobald Sie die Aufgaben erstellt haben, kombinieren Sie sie mit ClickUp Automatisierungen + Super Agents, um die Kampagnendurchführung zu automatisieren.

Als Auslöser für Updates bei ClickUp Automatisierungen dienen Aufgaben, die Phasen durchlaufen.

Legen Sie in ClickUp auf zwei Arten einfache regelbasierte Automatisierungen fest:

Verwenden Sie den Drag-and-Drop-Builder für Automatisierungen: Definieren Sie die Wenn-Dann-Logik mithilfe von Auslösern, bedingten Regeln und Aktionen. Beispiel: „Wenn sich der Status in „Fertiggestellt” ändert, weisen Sie ihn automatisch dem Editor zu und aktualisieren Sie den Status auf „In Überprüfung”

Nutzen Sie unseren KI-Builder: Er nutzt die Technologie der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP), um Automatisierungen zu erstellen. Dieses Er nutzt die Technologie der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP), um Automatisierungen zu erstellen. Dieses Marketing-Automatisierungstool ohne Programmieraufwand erledigt die Routinearbeit für Sie.

Setzen Sie für mehrstufige, komplexe Automatisierungen Super Agents in Ihren Marketing-Workflows ein. Diese arbeiten im Hintergrund und führen ganze Abläufe automatisch und ohne manuelle Hilfe aus.

📌 Beispiel für einen Super-Agenten bei der Arbeit : Setzen Sie einen benutzerdefinierten KI-Agenten ein, um Ihre Liste mit „Design-Briefings” zu überwachen. Der Agent scannt automatisch neue Briefings, erstellt die erforderlichen Unteraufgaben und weist sie dem Mitglied des Teams mit der größten verfügbaren Bandbreite zu. Dank dieser KI-Teamkollegen geht Ihre Arbeit weiter, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

⭐ Bonus: Um zu erfahren, wie Sie KI-Agenten für die Erstellung von Marketinginhalten einsetzen können, sehen Sie sich dieses Video an 👇

📮 ClickUp Insight: 21 % der Menschen geben an, dass sie mehr als 80 % ihres Arbeitstages mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen. Weitere 20 % sagen, dass sich wiederholende Aufgaben mindestens 40 % ihres Tages in Anspruch nehmen. Das ist fast die Hälfte der Arbeitswoche (41 %), die für Aufgaben aufgewendet wird, die nicht viel strategisches Denken oder Kreativität erfordern (wie Folge-E-Mails 👀). ClickUp AI Agents helfen Ihnen dabei, diesen Aufwand zu vermeiden. Denken Sie an die Erstellung von Aufgaben, Erinnerungen, Updates, Besprechungsnotizen, das Verfassen von E-Mails und sogar die Erstellung von End-to-End-Workflows! All das (und noch viel mehr) lässt sich mit ClickUp, Ihrer Allround-App für die Arbeit, im Handumdrehen automatisieren. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierungen pro Mitarbeiter täglich 1 Stunde Zeit ein – was zu einer Steigerung der Effizienz bei der Arbeit um 12 % führt.

Schritt 6: Überwachen Sie die Kampagnenleistung mithilfe von KI-Dashboards

KI-gestützte Dashboards revolutionieren die Kampagnenüberwachung durch Echtzeit-Datenanalyse, KI-Vorschläge, proaktive Warnmeldungen, Trendprognosen und automatisierte Berichterstellung.

Nehmen Sie zum Beispiel ClickUp Dashboards. Diese zentralisieren Metriken in einer einzigen, einheitlichen Ansicht.

Sie können rollenbasierte Ansichten erstellen, die auf bestimmte Stakeholder zugeschnitten sind (z. B. allgemeine Einblicke für Führungskräfte, detaillierte Daten auf Ebene der Aufgaben für Projektmanager).

Verfolgen Sie Ihre Marketing-Metriken und Ihren ROI mit ClickUp Dashboards.

🚀 ClickUp-Vorteil: ClickUp geht mit AI Cards noch einen Schritt weiter und bietet intelligente Zusammenfassungen direkt auf Ihrem Dashboard. Kombinieren Sie Ihre ClickUp-Dashboards mit KI-Karten, um automatisch aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen. Einige gängige KI-Karten, die Sie für Werbekampagnen verwenden können: KI-Brain: Geben Sie eine beliebige Eingabe wie „Was blockiert unsere Top-Kampagne?“ ein. Das System durchsucht Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Benutzerdefinierte Felder nach einer benutzerdefinierten Antwort und aktualisiert sich automatisch, wenn sich Daten ändern.

KI-Zusammenfassung: Bietet einen umfassenden Gesundheitscheck für Führungskräfte und Clients.

KI-Projekt-Update: Bietet einen schnellen (aber Live-)Überblick über den Fortschritt mit Projekt-Status und Hindernissen.

Darüber hinaus haben wir auch einige Beispiele für Marketing-Dashboards als Inspiration für Sie zusammengestellt.

Häufige Herausforderungen in der KI-Werbung

Im Folgenden finden Sie fünf häufige Herausforderungen, denen Kreativteams bei der Planung ihrer KI-Werbekampagnen gegenüberstehen, sowie einfache Lösungen dafür:

Häufige Herausforderung Warum ist das so? Wie kann man das vermeiden? Übermäßiges Vertrauen in KI und Automatisierung KI-Tools versprechen Schnelligkeit und Effizienz. Sobald Ihre Werbekampagnen gute Ergebnisse erzielen, stellen Sie das System nicht mehr in Frage. Richten Sie regelmäßige Check-ins ein, bei denen jemand aktiv die KI-Entscheidungen und die Leistung Ihrer Werbekampagnen überprüft. Erstellung generischer Inhalte Vage Eingabeaufforderungen, Verzerrungen in den Trainingsdaten und unvollständige Anweisungen beeinträchtigen die Qualität der KI-Ergebnisse. Formulieren Sie Ihre Anweisungen klar und deutlich und fügen Sie den vollständigen Kontext oder die erforderlichen Richtlinien hinzu. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielen. Ausgewogenes Verhältnis zwischen menschlicher Kreativität und KI Meistens zu beobachten in Werbeagenturen, wo der Druck, etwas zu schaffen, die Designer dazu zwingt, die AI-Technologie maximal auszuschöpfen. Sie verlieren den Bezug zur menschlichen Kreativität und beginnen, den Ergebnissen der AI blind zu vertrauen. Legen Sie Grenzen für den Einsatz von KI in Ihren kreativen Anzeigen fest. Verwenden Sie KI als Beispiel für Insights und Asset-Variationen, überlassen Sie die primäre kreative Ausrichtung jedoch den Menschen. AI-Tool-Wildwuchs Teams verwenden separate KI-Marketing-Tools für verschiedene Aufgaben – Content-Erstellung, Projektmanagement, Analysen usw. Zusammen führen sie zu fragmentierten Workflows. Gehen Sie bewusst mit Ihrem kreativen /AI-Stack um. Finden Sie heraus, wo Sie KI benötigen, und investieren Sie in Tools, die mehrere KI-Funktionen unter einem Dach bieten. (Wie ClickUp!)

Bevor wir zum Schluss kommen, haben wir noch eine kleine Überraschung für Sie. 🎁

Wir haben eine kurze (aber äußerst hilfreiche) Liste mit Tools und Vorlagen zusammengestellt, die Ihren KI-Kampagnen Struktur verleihen und Ihnen bei der besseren Planung helfen.

1. Die Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp

Verwalten Sie Werbekampagnen von Anfang bis Ende mit der Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp.

Die PM-Software von ClickUp für Marketingteams ist ein All-in-One-Hub für KI-Werbekampagnen. Sie dient als zentrale Informationsquelle für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Kampagne:

Strategische Ideenfindung: Nutzen Sie ClickUp Brain für gründliche Marktforschung und Whiteboards für kollaboratives Mindmapping in Echtzeit.

Agile Umsetzung: Weisen Sie mit Aufgaben Eigentümerschaften zu und nutzen Sie Hierarchien (Spaces, Ordner und Listen), um komplexe globale Kampagnen zu organisieren.

Operative Effizienz: Setzen Sie Automatisierungen und KI-Agenten ein, um die mühsame Arbeit der administrativen Übergaben zu bewältigen.

Vollständige Sichtbarkeit des Funnel-Prozesses: Überwachen Sie die Live-Performance mit Dashboards und verwalten Sie kreative Feedback-Schleifen mit integrierten Tools für die Prüfung.

Sofortige Zusammenarbeit: Vermeiden Sie interne E-Mail-Ketten, indem Sie alle Kampagnenbesprechungen in Vermeiden Sie interne E-Mail-Ketten, indem Sie alle Kampagnenbesprechungen in den ClickUp-Chat verlagern.

Die Plattform vereint alle Tools, die für die Verwaltung von KI-Kampagnen in jeder Phase und für alle Fachleute erforderlich sind. Außerdem benötigen Sie für die Nutzung von ClickUp weder KI-Fachwissen noch technische Kenntnisse. Es ist super intuitiv!

💡Profi-Tipp: So planen unsere Teams bei ClickUp ihre Marketingkampagnen von Anfang bis Ende. Hören Sie es von Mike, einem unserer Strategic Solutions Engineers. 👇🏼

2. Jasper KI

Jasper wird von Textern verwendet, die Inhalte skalieren möchten, ohne dabei die Seele ihrer Marke zu verlieren. Es handelt sich um eine konversionsorientierte Engine, die Werbetexte, Überschriften und Landingpages generiert, die auf Ihre spezifische Markenstimme zugeschnitten sind.

Wenn Sie Jasper Ihren Kreativ-Brief zur Verfügung stellen, kann er innerhalb von Sekunden Dutzende von A/B-Varianten ausgeben – perfekt für Hochgeschwindigkeitstests.

3. Google Marketing Platform (GMP)

Für Marken, die viel Geld für bezahlte Medien ausgeben, ist die Google Marketing Platform der Goldstandard für den einheitlichen Einkauf und die Messung von Anzeigen. Sie integriert Search Ads 360 mit Display & Video 360 und bietet so eine ganzheitliche Ansicht der Customer Journey.

Nutzen Sie sie, um genau zu identifizieren, wo Abbrüche auftreten und welche KI-generierten Kreativkombinationen den höchsten ROI erzielen.

🧠 Wissenswertes: Am 1. Juli 1941 wurde während eines Baseballspiels zwischen den Brooklyn Dodgers und den Philadelphia Phillies der erste legale Fernsehwerbespot in den USA ausgestrahlt. Er warb für Bulova-Uhren. Der Spot dauerte 10 Sekunden und zeigte eine Uhr über einer Karte der Vereinigten Staaten mit dem Voiceover: „Amerika läuft nach Bulova-Zeit. ” Die Gesamtkosten für die Sendezeit? Neun Dollar.

Vorlagen für die Kampagnenplanung

Hier ist unsere Liste mit vorgefertigten Vorlagen, mit denen Sie Ihre Kampagne zehnmal schneller von der Idee bis zur Markteinführung bringen können:

1. Die ClickUp-Werbevorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Mit der ClickUp-Werbungsvorlage können Sie den Status Ihrer Marketingmaterialien von der Konzeption bis zur Fertigstellung verfolgen.

Die Werbetemplate von ClickUp ist Ihr fertiger Entwurf für die reibungslose Schaltung digitaler Marketinganzeigen. Fügen Sie sie in Ihren ClickUp-Workspace ein, und es wird sofort eine spezielle Liste mit allen vorkonfigurierten Einstellungen für Werbe-Workflows erstellt.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfolgen Sie jedes Asset während seines gesamten Lebenszyklus mit benutzerdefinierten Status wie Neue Anfrage, Recherche, Implementierung, Live und fertiggestellt.

Definieren und speichern Sie wichtige Kampagnendaten mithilfe von mehr als 10 benutzerdefinierten Feldern, darunter zugewiesenes Budget, Plattform, Zielgruppe und mehr.

Visualisieren Sie Ihre Arbeit durch die Linse, die am wichtigsten ist, mithilfe von sieben benutzerdefinierten Ansichten.

2. Die ClickUp-Kampagnenplan-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Bereiten Sie Ihren Kampagnenplan mit der Kampagnenplan-Vorlage von ClickUp vor, organisieren Sie ihn und setzen Sie ihn um.

Sie wissen nicht, wo Sie mit dem Plan Ihrer Werbekampagne beginnen sollen?

Nutzen Sie die Kampagnenplan-Vorlage von ClickUp, um Ihre KI-Werbemaschine in wenigen Minuten zum Laufen zu bringen. Sie hilft Ihnen dabei, Ziele für Ihre nächste Kampagne festzulegen, Ziele und Aufgaben zu kommunizieren, Fortschritte zu verfolgen und den Gesamterfolg zu messen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Status, um den Erfolg Ihrer gesamten Kampagne zu überwachen, von der Ideenfindung bis zur Optimierung.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder wie Kampagnenleiter, Kampagnentyp, zugewiesenes Budget, verbleibendes Budget usw., um weitere Details zu Ihren Kampagnen hinzuzufügen.

Wechseln Sie zu optionalen benutzerdefinierten Ansichten wie Liste, Gantt, Workload usw., um Ihre Kampagne mit maximaler Flexibilität besser zu visualisieren.

Planen Sie Ihre nächste KI-Werbekampagne mit ClickUp

Wenn es einen gemeinsamen Schlüssel zur Erkenntnis aus jeder erfolgreichen KI-Werbekampagne gibt, dann ist es dieser:

KI entwickelt keine Kampagnen. Das erledigen Menschen.

Sicher, es beschleunigt die Arbeit, reduziert die mentale Belastung und unterstützt Ihre kreativen Prozesse.

Letztendlich sind jedoch Sie es, der über das hohe Urteilsvermögen, die emotionale Intelligenz und die einzigartige Perspektive verfügt, die erforderlich sind, um eine Marke wirklich zum Leben zu erwecken.

ClickUp wurde entwickelt, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Es ermöglicht die Automatisierung wiederholender Aufgaben und sorgt für hohe Produktivität im Workspace, sodass Sie sich letztendlich auf die Erstellung personalisierter Kampagnen konzentrieren können, die immer ins Schwarze treffen.

Sind Sie bereit, es in Aktion zu sehen und Ihr Business-Wachstum voranzutreiben? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Sie müssen Prompt Engineering beherrschen – die Fähigkeit, /AI klare, spezifische Anweisungen zu geben, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Ein ausgeprägtes redaktionelles Auge ist ebenso wichtig, da Sie nicht mehr nur ein Ersteller sind, sondern jemand, der die Ergebnisse der /AI filtert und verfeinert.

KI in der Werbung automatisiert umfangreiche Aufgaben, wie z. B. die Versionierung von Anzeigen für verschiedene Plattformen oder Segmente (z. B. ältere vs. jüngere Zielgruppen; lokale vs. internationale Zielgruppen). Sie wird auch als Content-Generator eingesetzt, um Assets in großem Umfang zu produzieren und langwierige Brainstorming-Sitzungen zu umgehen. Hinter den Kulissen nutzt KI Predictive Analytics, um vergangene Leistungen, Verbraucherdaten und Markttrends zu analysieren. Auf dieser Grundlage gibt sie Ihnen die nächstbeste Entscheidung für eine optimale Kampagnenleistung.

Zu den wichtigsten Herausforderungen beim Einsatz von KI in der Werbung gehören eine übermäßige Abhängigkeit von KI und Automatisierung, die Erstellung generischer oder veralteter Inhalte, die Balance zwischen menschlicher Kreativität und KI-gesteuerten Marketingmaßnahmen sowie die zunehmende Verbreitung von KI-Tools.