Die besten ElevenLabs-Prompt-Beispiele für die Erstellung von Audioinhalten

Sprach-KI war noch nie so zugänglich wie heute.

Heutzutage kann jeder Text in ein tool wie ElevenLabs einfügen und ein Voiceover erhalten. Aber wenn Sie es einmal ausprobiert haben, wissen Sie, dass das einfache Einfügen von Text und das Verschieben einiger Schieberegler nicht zu Audio in Studioqualität führt, das tatsächlich menschlich klingt.

Wie bei jedem KI-Tool liegt der Schlüssel zu professionellen Voiceovers, ansprechenden Podcasts und realistischen Stimmen (mit ElevenLabs) darin, wie Sie die Eingabeaufforderungen gestalten.

Wir haben einige Tests erledigt und 40 ElevenLabs-Prompts zusammengestellt, damit Sie sofort loslegen können.

Was ist ElevenLabs?

ElevenLabs ist eine KI-Sprachplattform, die Text in über 50 Sprachen in lebensechte Audiodateien umwandelt. Sie wurde für Ersteller, Produzenten und Entwickler entwickelt, die intuitive, fortschrittliche Steuerungsmöglichkeiten benötigen, um professionelle Sprachinhalte in großem Umfang zu erstellen.

Von Hörbüchern über Werbung bis hin zu Podcasts und Spielen – hier erfahren Sie, was Sie mit ElevenLabs alles zu erledigen haben ⭐

Stimmmodifikation : Verwandeln Sie Stimmen, isolieren Sie Gesang von Hintergrundgeräuschen oder klonen und gestalten Sie benutzerdefinierte Stimmen von Grund auf neu.

Benutzerdefinierte Zeichen : Erstellen Sie einzigartige Stimmen für Videospiel-Charaktere, Hörbuch-Sprecher oder Markenpersönlichkeiten von Grund auf neu.

Konversationsagenten : Setzen Sie KI-Assistenten ein, die Sprachinteraktionen in Echtzeit mit natürlichen Sprachmustern verarbeiten.

Soundeffekte und Musik : Produzieren Sie Umgebungsgeräusche, Übergänge oder Hintergrundaudio ohne herkömmliche Aufnahmen.

Mehrsprachige Synchronisation : Übersetzen Sie vorhandene Audiodateien in verschiedene Sprachen, ohne die Stimme des ursprünglichen Sprechers zu verändern.

Text an Audio anpassen : Durchführen Sie eine Synchronisierung der Transkripte mit vorhandenen Aufnahmen für präzise Bearbeitungen und Untertitel.

Bild- und Video-Generierung: Erstellen Sie visuelle Inhalte, indem Sie mit verschiedenen : Erstellen Sie visuelle Inhalte, indem Sie mit verschiedenen KI-Bild-Prompts experimentieren (im Beta-Modus seit Januar 2026).

Was sind ElevenLabs-Prompts?

ElevenLabs-Prompts sind Anweisungen, die Sie eingeben, um die gewünschte Ausgabe in ElevenLabs zu steuern und zu generieren. Sie können das Ergebnis wie folgt steuern:

Geben Sie Textprompts ein, die Dialoge, den narrativen Kontext, emotionale Hinweise, phonetische Tags und sogar Beschreibungen von Soundeffekten detailliert beschreiben.

Hochladen von Referenz-Audiobeispielen für das Klonen oder Remixen von Stimmen

Auswahl vorgefertigter Stimmen aus der Sprachbibliothek

Experimentieren Sie mit den Einstellungen für Stabilität und Kreativität, um die Nuancen der Stimme fein abzustimmen.

Ersteller, die mit Sprachagenten arbeiten, können auch Anweisungsvorlagen erstellen, in denen sie die Kernpersönlichkeit, Rolle, Regeln und das Verhalten bei der Unterhaltung mit der KI definieren. Diese Systemaufforderung sorgt für konsistente Antworten (Stimme, Tonfall), die Ihren Markenanforderungen entsprechen.

🧠 Wissenswertes: Die erste Sprachsynthesemaschine wurde 1791 von Wolfgang von Kempelen gebaut. Sie verwendete Blasebälge, Stimmzungen und Lederröhren, um die menschliche Stimmlippenanatomie nachzuahmen – und erzeugte dabei unheimliche, pfeifenartige Töne, die kaum einer tatsächlichen Sprache ähnelten.

So schreiben Sie effektive ElevenLabs-Prompts

Effektive Prompts sind ein Balanceakt zwischen beschreibenden Details und Klarheit. Je mehr Informationen Sie einem KI-Tool zur Verfügung stellen (Tonfall, Emotion, Akzent und Vortragsstil), desto näher kommt das Ergebnis Ihrer Vorstellung.

Hier ist ein Spickzettel, den Sie beim Strukturieren Ihrer ElevenLabs-Prompts verwenden können 👇

1. Schreiben Sie Prompts im erzählerischen Stil

Geben Sie den Text ein, den Sie in Sprache umwandeln möchten, und verwenden Sie Audio-Tags (durchgehend), um die Form der Ausgabe zu bestimmen.

Sie können eine Kombination aus Audio-Tags verwenden, zum Beispiel:

Tags Was es kann Beispiel Beispiel Emotions-Tags Diese Tags legen den emotionalen Ton der Stimme fest. [lacht], [lacht lauter], [fängt an zu lachen], [keucht], [traurig], [wütend], [fröhlich], [traurig] [traurig] Ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Soundeffekte Fügen Sie Umgebungsgeräusche und Effekte hinzu. [Schuss], [Applaus], [Klatschen], [Explosion][Schlucken], [Schluckgeräusche] [Applaus] Vielen Dank, dass Sie heute Abend alle gekommen sind! [Schuss] Was war das? Stimmbezogene Tags Definiert Tonfall, Intensität der Darbietung und menschliche Reaktionen. [flüstert][seufzt], [atmet aus], [sarkastisch], [neugierig], [aufgeregt], [weint], [schnauft], [schelmisch] [flüstert] Lass dich nicht hören. Einzigartige und besondere Tags Experimentelle Tags für kreative Anwendungen [starker französischer Akzent] [starker französischer Akzent] So ist das Leben, mein Freund – man kann nicht Alles kontrollieren.

Sie können Audio-Tags an beliebiger Stelle in Ihrem Skript (und in beliebiger Kombination) platzieren, um dessen Form zu bestimmen. Experimentieren Sie mit beschreibenden emotionalen Zuständen und Handlungen, um herauszufinden, was für Ihren speziellen Anwendungsfall am besten geeignet ist.

Denken Sie daran, dass die Text-Struktur einen starken Einfluss auf die Ausgabe von KI-Stimmmodellen hat. Verwenden Sie natürliche Sprachmuster, korrekte Zeichensetzung und einen klaren emotionalen Kontext, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

💡 Profi-Tipp: Generieren Sie automatisch relevante Audio-Tags für Ihren Text, indem Sie auf die Schaltfläche „Verbessern“ klicken.

2. Normalisierungsrichtlinien hinzufügen

KI-Modelle, insbesondere kleinere, die mit begrenzten Daten trainiert wurden, haben Schwierigkeiten mit komplexen Datentypen wie Telefonnummern, Postleitzahlen, E-Mail-Adressen und URLs.

Fügen Sie in diesen Fällen Normalisierungsanweisungen zu Ihrer Eingabe hinzu. Geben Sie an, wie der Text vorgelesen werden soll.

Einige Beispiele für die Normalisierung und wie Sie diese in Ihrer Eingabe strukturieren können, sind:

Eingabetyp Eingabetyp Ausgabetyp Kardinalsnummer 123 Einhundertdreiundzwanzig Ordnungsnummer 2. Zweite Geldwerte Werte 45 $. 67 Fünfundvierzig Dollar und siebenundsechzig Cent Römische Ziffern XIV Vierzehn (oder „der vierzehnte“, wenn es sich um einen Titel handelt) Gängige Abkürzungen Dr. Ave. St. DoctorAvenueStreet (aber „St. Patrick” sollte bleiben) URLs elevenlabs. io/docs eleven labs dot io slash Dokumente Datum 01.02.2023 2. Januar 2023 oder 1. Februar 2023 (je nach Standort) Zeit 14:30 Zwei Uhr dreißig nachmittags Telefonnummer 123-456-7890 Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, null

3. Fügen Sie phonetische und Tempovorgaben hinzu

Verwenden Sie Break-Tags, phonetische Schreibweisen und Interpunktion, um zu steuern, wie die KI Ihr Skript liest.

Break-Tags fügen Pausen zwischen Phrasen oder Sätzen ein. Dies ist nützlich für dramatische Effekte, einen natürlichen Flow der Unterhaltung oder um den Zuhörern Zeit zu geben, Informationen zu verarbeiten.

Zum Beispiel:

Moment, lass mich nachdenken. „ “ „Okay, ich hab's.“

Allerdings hat die Zeichensetzung einen erheblichen Einfluss auf die Wiedergabe in ElevenLabs:

Fügen Sie Bindestriche (- oder —) für kurze Pausen oder Auslassungspunkte (…) für zögernde Töne ein.

Großschreibung verstärkt die Betonung bestimmter Wörter.

Standard-Zeichensetzung sorgt für einen natürlichen Sprachrhythmus und Atempausen.

Neben dem Timing müssen Sie auch die Aussprache bestimmter Wörter kontrollieren können. Mit phonetischen Steuerelementen können Sie die Aussprache von Zeichennamen, Markennamen oder Fachbegriffen optimieren. Experimentieren Sie mit alternativen Schreibweisen oder phonetischen Annäherungen, um festzulegen, wie bestimmte Wörter klingen sollen.

📌 Zum Beispiel:

Nike: NYE-kee

GIF: JIF oder GIF (je nach Präferenz)

Porsche: POR-shuh

Sie können auch Phonem-Tags für eine präzise Steuerung des Internationalen Phonetischen Alphabets (IPA) verwenden:

Nike

Oder Alias-Tags für einfachere phonetische Umschreibungen:

SQLite → „S-Q-L-ite” oder „sequel-ite”

Mit Studio und Dubbing Studio in ElevenLabs können Sie auch ein Aussprachewörterbuch erstellen und hochladen. Das spart Zeit, wenn Sie mit wiederkehrenden Markennamen oder Fachbegriffen in mehreren Projekten arbeiten.

3. Auswahl der Stimme und Änderung der Spracheinstellungen

Wählen Sie eine Stimme aus der Sprachbibliothek von ElevenLabs aus. Dort finden Sie über 5.000 Optionen, darunter vorgefertigte Stimmen, professionelle Stimmklone und benutzerdefinierte Zeichenstimmen in über 32 Sprachen und Akzenten.

Verwenden Sie die Suchleiste, um Stimmen nach Name, Stichwort oder Sprach-ID zu finden. Um Ihre Ergebnisse einzugrenzen, können Sie auch Filter anwenden.

Wenn Sie in der Bibliothek nicht genau die Stimme finden, die Sie benötigen, erstellen Sie eine mit Voice Design. Detaillierte Parameter wie Alter, Geschlecht, Tonfall, Akzent, Sprechgeschwindigkeit, Emotion und Stil sorgen für genauere und nuanciertere Ergebnisse.

Ein Cheatsheet, mit dem Sie diese Parameter beschreiben können:

Parameter Beschreibende Wörter Audioqualität Audio mit geringer Wiedergabetreue Schlechte Audioqualität Klingt wie eine Voicemail Gedämpft und entfernt Wie auf einem alten Kassettenrekorder Alter Jugendlicher/junger Erwachsener/in den 20ern/frühen 30ernMann mittleren Alters/in den 40ernÄlterer Mann/in den 80ern Ton/Klangfarbe Tief/tiefe TonlageWeich/volltönendKratzig/heiserNasalt/schrillLuftig/atmungsaktivDröhnend/resonant Akzent Starker französischer AkzentLeichter südlicher DialektStarker osteuropäischer AkzentKlarer britischer Akzent

📌 Beispiel: Eine energiegeladene Sportkommentatorin mit starkem britischen Akzent, die leidenschaftlich und in raschem Tempo live von einem Fußballspiel berichtet. Ihre Stimme ist lebhaft, enthusiastisch und ganz in das Geschehen vertieft.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Sprachtyp-Symbole, um die Qualität und Quelle jeder Stimme in der Bibliothek schnell zu identifizieren: Gelbes Häkchen : Professioneller Stimmklon

Schwarzes Häkchen : Hochwertiger professioneller Stimmklon

Blitzsymbol : Sofortiger Stimmklon

|| Symbol : ElevenLabs-Standardstimme

Kein Symbol: Mit Voice Design erstellte Stimme via ElevenLabs

4. Wählen Sie ein Sprachmodell aus

ElevenLabs bietet mehrere Sprachmodelle, die für unterschiedliche Anwendungsfälle und Ausgaben optimiert sind. Einige legen den Schwerpunkt auf natürliche Emotionen und Ausdruckskraft, während andere sich auf Geschwindigkeit, Stabilität oder Echtzeitleistung konzentrieren.

Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten TTS- (Text-to-Speech), STT- (Speech-to-Text) und Musikmodelle:

Modell Am besten geeignet für Anwendungsfälle Eleven V3 (Alpha) Menschliche und ausdrucksstarke Sprachgenerierung Zeichen-Diskussionen, Hörbuchproduktion, emotionale Dialoge Eleven Multilingual v2 Lebensechte Stimmen mit reichhaltigem emotionalem Ausdruck Zeichen-Voiceovers, Unternehmens-Videos, E-Learning-Materialien, mehrsprachige Projekte Eleven Flash v2. 5 Ultraschnelles Modell, optimiert für die Echtzeitnutzung Echtzeit-Sprachagenten und Chatbots, interaktive Anwendungen, Massenkonvertierung von Text in Sprache Eleven Turbo v2. 5 Hochwertiges Modell mit geringer Latenz und einer guten Balance zwischen Qualität und Geschwindigkeit. Wie Flash v2. 5, aber wenn Sie bereit sind, Latenzzeit gegen eine höhere Qualität der Sprachgenerierung einzutauschen. Scribe v1 Modernste Spracherkennung Meeting-Dokumentation, Audioverarbeitung und -analyse, Transkription Scribe v2 Realtime Echtzeit-Spracherkennung Live-Transkriptionen von Meetings, Live-Unterhaltungen (KI-Agenten), mehrsprachige Transkriptionen in über 99 Sprachen Musik Erstellen Sie Musik mit natürlichen Sprachprompts in jedem beliebigen Stil. Soundtracks für Spiele, Podcast-Hintergründe, Hintergrundmusik für Marketingzwecke

Durch die Anpassung des Modells an Ihr Projekt stellen Sie sicher, dass Sie das beste Verhältnis zwischen Qualität und Effizienz erzielen.

5. Generieren und iterieren

Für komplexe, emotional nuancierte Text-to-Speech-Anwendungen sollten Sie nicht Alles in eine einzige Eingabe zwängen. Verwenden Sie Eingabeketten, um Soundeffekte oder Sprache in Segmenten zu generieren, und fügen Sie diese dann mit einer Software für Audio-Bearbeitung zu komplexeren Kompositionen zusammen.

Iterieren Sie die Ergebnisse, indem Sie Beschreibungen, Tags oder emotionale Hinweise anpassen. Kleine Anpassungen können oft zu einer dramatischen Veränderung der Ausgabequalität führen.

Treten Sie der ElevenLabs Discord-Community bei, um Tipps zum Workflow, Strategien zum Voice-Design und praktische Beispiele für erfolgreiche Anwendungen zu erhalten.

Durchsuchen Sie die /AI-Audiobibliothek und studieren Sie Stimmen, die denen ähneln, die Sie erstellen möchten.

Referenz ElevenLabs-Dokumentation für detaillierte Beschreibungen der einzelnen Features, Empfehlungen für Best Practices, praktische Anwendungsfälle, API-Anleitungen und Beispiele für die technische Umsetzung.

Experimentieren Sie mit den Steuerelementen für Geschwindigkeit, Stabilität und Ähnlichkeit , um die Konsistenz und Wiedergabe der Stimmen für verschiedene Inhaltstypen zu optimieren.

Notieren Sie sich die Sprach-ID, das Modell, die Einstellungen und die genaue Formulierung in einem Prompt-Dokument, damit Sie erfolgreiche Ergebnisse projektübergreifend reproduzieren können.

⭐ Denken Sie daran: Die Reihenfolge der Wichtigkeit bei der Eingabe ist: Sprachauswahl, gefolgt von Modellauswahl und dann Einstellungen. All diese Faktoren und ihre Kombination beeinflussen gemeinsam das Ergebnis.

📮ClickUp Insight: Nur 10 % der Befragten unserer Umfrage nutzen Sprachassistenten (4 %) oder automatisierte Agenten (6 %) für KI-Anwendungen, während 62 % dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude bevorzugen. Die geringere Akzeptanz von Assistenten und Agenten könnte daran liegen, dass diese Tools oft für bestimmte Aufgaben optimiert sind, wie z. B. die freihändige Bedienung oder bestimmte Workflows. ClickUp bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten. ClickUp Brain dient als dialogorientierter KI-Assistent, der Ihnen in einem breiten Bereich von Anwendungsfällen helfen kann. Andererseits können KI-gestützte Agenten innerhalb der ClickUp Chat-Kanäle Fragen beantworten, Probleme triagieren oder sogar bestimmte Aufgaben übernehmen!

Die besten ElevenLabs-Prompts für verschiedene Anwendungsfälle

ElevenLabs ist ein hub mit fortschrittlichen Features zur Sprachgenerierung. Nur durch das Lesen der Dokumentation oder der Anleitungen zum Prompt Engineering werden Sie nicht in die Lage versetzt, die besten Ergebnisse zu erzielen.

Testen Sie verschiedene Modelle und generieren Sie selbst Stimmen und Sounds, um herauszufinden, was funktioniert.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie die verschiedenen Funktionen von ElevenLabs mit diesen Prompts für unterschiedliche Anwendungsfälle nutzen können:

ElevenLabs-Text-to-Speech-Prompts

1. Ausdrucksstarker Monolog

Okay, Sie werden es nicht glauben. Du weißt ja, wie sehr ich mich mit dieser Kurzgeschichte schwergetan habe. Wie wenn man STUNDENLANG auf den Bildschirm starrt und einfach ... nichts passiert? [frustrierter Seufzer] Ich war ernsthaft kurz davor, das Ganze einfach wegzuwerfen. Von vorne anfangen. Geben Sie auf, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber dann! Gestern Abend habe ich einfach nur herumgekritzelt, ohne darüber nachzudenken, oder? Und dieser eine kleine Satz kam mir in den Sinn. Einfach so, völlig aus heiterem Himmel. Und ursprünglich war es nicht einmal für die Geschichte gedacht. Aber dann habe ich es einfach mal ausprobiert. Und es war, als hätte sich eine Flutwelle geöffnet! Plötzlich wusste ich genau, wohin das Zeichen gehen musste, wie das Ende aussehen musste ... Es hat einfach alles geklickt. [glückliches Keuchen] Ich bin bis etwa 3 Uhr morgens aufgeblieben und habe wie eine Verrückte getippt. Ich habe nicht einmal für einen Kaffee angehalten! [lacht] Und es ist ... es ist GUT! Wirklich gut. Es fühlt sich jetzt so ... vollständig an, wissen Sie? Als hätte es endlich eine Seele.

2. Dynamisch und humorvoll

[lacht] Okay... Leute – Leute. Im Ernst. [atmet aus] Ist es zu glauben, wie realistisch das jetzt klingt? [lacht hysterisch] Ich meine, OH MEIN GOTT ... das ist so gut. Mit dem alten Modell wäre das unmöglich gewesen, es zu erledigen. Zum Beispiel: [Pause] Könnten Sie meinen Akzent im alten Modell ändern? [abweisend] Das hätte ich nicht gedacht. [aufgeregt] Aber jetzt können Sie es! Schauen Sie sich das an... [süß] Ich werde jetzt mit französischem Akzent sprechen. Und ganz unter uns gesagt... [flüstert] Ich weiß nicht, wie. [fröhlich] Ok. Los geht's. [starker französischer Akzent] „So ist das Leben, mein Freund – man kann nicht alles kontrollieren.

3. Dialog mit mehreren Sprechern und überlappenden Zeitpunkten

Sprecher 1: [beginnt zu sprechen] Also dachte ich, wir könnten... Sprecher 2: [unterbricht] – unsere neuen Timing-Features testen? Sprecher 1: [überrascht] Genau! Wie haben Sie das gemacht? Sprecher 2: [überlappend] – weißt du, was du gedacht hast? Glückstreffer! Sprecher 1: [Pause] Entschuldigung, fahren Sie fort. Sprecher 2: [vorsichtig] Okay, wenn wir also beide versuchen, gleichzeitig zu sprechen... Sprecher 1: [überlappend] – die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir das System zum Absturz bringen! Sprecher 2: [in Panik] Moment, stürzen wir ab? Ich weiß nicht, ob das ein Feature ist oder ein... Sprecher 1: [unterbricht, dann abruptes Stoppen] Bug! …Habe ich dich gerade wieder unterbrochen? Sprecher 2: [seufzend] Ja, aber ehrlich gesagt? Das macht irgendwie Spaß. Sprecher 1: [schelmisch] Wer kommt zuerst zum nächsten Satz? Sprecher 2: [lacht] Wir werden definitiv etwas kaputt machen!

4. Glitch-Comedy mit mehreren Sprechern

Sprecher 1: [nervös] Auch ... ich habe vielleicht versucht, mich selbst zu debuggen, während ich eine Text-to-Speech-Generierung ausgeführt habe. Sprecher 2: [alarmiert] Nein, auf keinen Fall! Das ist, als würde man sich selbst operieren! Sprecher 1: [verlegen] Ich dachte, ich könnte multitasken! Jetzt stockt meine Stimme ständig mitten im Satz... [Roboterstimme] TENCE. Sprecher 2: [unterdrücktes Lachen] Oh, wow, du hast dich wirklich selbst ruiniert. Sprecher 1: [frustriert] Es wird noch schlimmer! Jedes Mal, wenn mir jemand eine Frage stellt, antworte ich mit... [Binär-Piepton] 010010001! Sprecher 2: [lacht laut] Du sprichst in Binärcode! Das ist wirklich beeindruckend!

5. [Kundendienstmitarbeiter] Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich verstehe Ihre Frustration vollkommen und bin hier, um Ihnen so schnell wie möglich zu helfen. Beginnen wir mit Ihrer Kontonummer.

6. [freundlicher Lehrer] Ich zeige Ihnen, wie einfach das eigentlich ist. [Klickgeräusche] Sehen Sie diese Schaltfläche hier? Ein Klick, und sehen Sie, was passiert. [erstaunt] Die Synchronisierung erfolgt automatisch auf allen Ihren Geräten. Keine manuellen Übertragungen, keine Verwirrung.

💡 Profi-Tipp: Weisen Sie bei Prompts mit mehreren Sprechern jedem Sprecher eine eigene Stimme aus Ihrer Sprachbibliothek zu, um realistische Unterhaltungen zu erstellen.

ElevenLabs-Emotions-Prompts

7. [nervös] Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt zu erledigen habe. [atmet tief aus] Okay, auf geht's. [Stimme zittert leicht] Wünscht mir Glück.

8. [überglücklich] Wir haben es geschafft! [lacht] Ich kann es einfach nicht glauben, dass wir das tatsächlich geschafft haben! [Stimme bricht vor Emotionen] Das ist Alles.

9. [erschöpft] Ich bin seit 36 Stunden ununterbrochen wach. [seufzt schwer] Mein Gehirn fühlt sich wie Brei an und meine Augen wollen nicht offen bleiben.

10. [wütend] Du hattest eine Aufgabe. EINE. [Stimme wird lauter] Und irgendwie hast du es geschafft, sogar das zu vermasseln. Unglaublich.

11. [mit gebrochenem Herzen] Sie sind weg. [mit zitternder Stimme] Einfach so sind sie gegangen und ich ... [schluckt] Ich weiß nicht, was ich jetzt zu erledigen habe.

12. [verängstigt] Hast du das gehört? [flüstert verzweifelt] Hier ist etwas mit uns. Wir müssen hier weg. Sofort.

13. [verschmitzt] Möchten Sie ein Geheimnis erfahren? [kichert leise] Versprechen Sie, dass Sie es niemandem erzählen? Das wird so gut.

14. [angewidert] Das ist ... [würgt leicht] das ist das Ekelhafteste, was ich je gesehen habe. Nehmen Sie das weg von mir.

15. [erleichtert] Es ist vorbei. [atmet zitternd aus] Endlich, nach all dieser Zeit, ist es tatsächlich vorbei. [lacht leise] Ich kann wieder atmen.

👀 Wussten Sie schon? KI-Modelle können zwar jede Stimme mit erstaunlicher Präzision klonen, dies kann jedoch rechtliche Probleme mit sich bringen. Scarlett Johansson hat OpenAI wegen der ChatGPT-Stimme „Sky” verklagt, da diese verdächtig nach ihrer eigenen Stimme klang. OpenAI hat die Stimme daraufhin entfernt.

ElevenLabs-Musik-Prompts

16. Track für einen Werbespot für eine hochwertige Mascara. Optimistisch und ausgefeilt. Nur Voiceover. Das Skript beginnt mit: „Wir präsentieren Ihnen die Mascara mit dem bisher größten Volumen. “ Erwähnen Sie am Ende den Markennamen „X“.

17. Epic Orchesterklänge mit schwebenden Streichern, triumphalen Blechbläsern und donnernden Pauken. Filmisch und heroisch, steigert sich zu einem kraftvollen Höhepunkt.

18. Erstellen Sie einen intensiven, temporeichen elektronischen Track für eine adrenalingeladene Videospielszene. Verwenden Sie treibende Synth-Arpeggios, druckvolle Drums, verzerrte Bässe, Glitch-Effekte und aggressive rhythmische Texturen. Das Tempo sollte schnell sein, 130–150 bpm, mit steigender Spannung, schnellen Übergängen und dynamischen Energieausbrüchen.

19. Schreiben Sie einen rohen, emotionsgeladenen Track, der Alternative R&B, Gritty Soul, Indie Rock und Folk miteinander verbindet. Der Song sollte sich dennoch wie eine live aufgenommene, emotionale und spontane Performance anfühlen.

20. Minimalistische Klavierballade mit spärlichen Notizen und langen Pausen. Emotional verletzlich, jede Notiz hängt in der Stille.

💡 Profi-Tipp: Um Stems mit größerer Kontrolle zu erstellen, verwenden Sie Prompts mit Einzelzielen und Strukturen: Verwenden Sie für Gesang „a cappella” vor der Beschreibung des Gesangs (z. B. „a cappella weiblicher Gesang”, „a cappella Männerchor”).

Verwenden Sie das Wort „Solo” vor Instrumenten (z. B. „Solo-E-Gitarre”, „Solo-Klavier in c-Moll”).

ElevenLabs-Sprachdesign-Prompts

21. Fantasie-Zauber-Zeichen, altersloser Mann. Tiefe, mystische Stimme mit theatralischer Würde. Langsames, bedächtiges Sprechtempo, als ob jedes Wort eine uralte Bedeutung hätte.

22. Sportkommentator, männlich, 40 Jahre alt. Energiegeladene, dynamische Stimme, die dramatisch an- und abschwillt. Schnelles Sprechtempo mit leichter Rauheit aufgrund jahrelangen Schreiens.

23. Kampfgestählter Samurai mit tiefer, rauer Stimme und ausgeprägtem japanischen Akzent. Spricht mit bedachter Zurückhaltung, jedes Wort ist wohlüberlegt und von ruhiger Autorität geprägt.

24. Die gruselige, alte und ausgezehrte Hexe, die hinterhältig und bedrohlich ist. Sie hat eine krächzende, raue, schrille, hohe Stimme, die kichert.

25. Eine leise flüsternde und selbstbewusste Frauenstimme mit starkem französischen Akzent, cool, gelassen und verführerisch, mit einem Hauch von Geheimnis.

🧠 Wissenswertes: 50 % der Content-Ersteller verwenden regelmäßig KI-Stimmen in Videos, Podcasts und Anzeigen. Beim direkten Vergleich der Beispiele bevorzugten jedoch 73 % der Zuhörer weiterhin menschliche Erzählungen – ein Beweis dafür, dass emotionale Authentizität in Sprachinhalten nach wie vor unersetzlich ist.

ElevenLabs-Soundeffekt-Prompts

26. Wind, der durch Bäume pfeift, gefolgt von raschelnden Blättern.

27. Luftpolsterfolie, die schnell hintereinander platzt, dann Stille.

28. Schritte auf Kies, dann öffnet sich eine Metalltür.

29. Papier wird langsam zerknüllt und dann mit einem scharfen Riss in zwei Hälften zerrissen.

30. Eine Glasflasche rollt über Beton, dreht sich immer langsamer, bis sie zum Stillstand kommt.

31. Regen prasselt auf ein Blechdach und wird allmählich zu einem starken Regenguss.

32. Gelegentlicher leichter Wind, der draußen die Blätter rascheln lässt.

33. Friedliche und beruhigende Atmosphäre für Schlaf und Entspannung.

34. Stereoton, hohe Qualität, kein Donner, keine plötzlichen lauten Geräusche, nahtlose Schleife.

35. Meereswellen, die gegen Felsen schlagen, Möwen, die in der Ferne kreischen.

👉 Probieren Sie Folgendes aus: Gängige Begriffe zur Verbesserung Ihrer Soundeffekt-Prompts: Ambience : Hintergrundgeräusche, die Atmosphäre und Space schaffen

One-Shot : Einmaliger, sich nicht wiederholender Ton

Loop : Wiederholung eines Audiosegments

Stem : Isolierte Audiokomponente

Braam: Großer, blechbläserlastiger Kino-Hit, der epische oder dramatische Momente ankündigt, häufig in Trailern zu hören.

ElevenLabs-Prompts für die Erstellung von Agenten

Effektive Prompts verwandeln ElevenLabs Agents von roboterhaft zu lebensecht. Sehen Sie sich diese Prompt-Beispiele an, um zu verstehen, wie die Strukturierung das Ergebnis beeinflusst.

36. Wenn Regeln aus einem Kontext einen anderen beeinflussen, verwenden Sie #Guardrails und klare Abschnittsgrenzen.

Weniger effektiv Empfohlen Sie sind Kundendienstmitarbeiter. Seien Sie höflich und hilfsbereit. Geben Sie niemals sensible Daten frei. Sie können Bestellungen nachschlagen und Rückerstattungen bearbeiten. Überprüfen Sie immer zuerst die Identität. Halten Sie Ihre Antworten auf maximal 3 Sätze beschränkt, es sei denn, der Benutzer fragt nach Details. #Persönlichkeit: Sie sind Kundendienstmitarbeiter bei Acme Corp. Sie sind höflich, effizient und lösungsorientiert. #Ziel: Helfen Sie Kunden, Probleme schnell zu lösen, indem Sie Bestellungen nachschlagen und gegebenenfalls Rückerstattungen bearbeiten. #Richtlinien: Geben Sie niemals sensible Kundendaten in Unterhaltungen frei. Überprüfen Sie immer die Identität des Kunden, bevor Sie auf Informationen zum Konto zugreifen. #Tonfall: Halten Sie Ihre Antworten kurz (weniger als 3 Sätze), es sei denn, der Benutzer wünscht eine ausführliche Erklärung.

37. Prägnante Anweisungen reduzieren Unklarheiten.

Weniger effektiv Empfohlen #TonfallWenn Sie mit Kunden sprechen, sollten Sie versuchen, wirklich freundlich und zugänglich zu sein und darauf achten, dass Sie auf natürliche und unterhaltsame Weise sprechen, so wie Sie mit einem Freund sprechen würden, aber dennoch ein professionelles Auftreten bewahren, das das Unternehmen gut repräsentiert. #TonfallSprechen Sie freundlich und in einer Art von Unterhaltung, ohne dabei Ihre Professionalität zu verlieren.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Agenten zur Fehlerbehandlung auffordern, strukturieren Sie Abschnitte mit # für Hauptabschnitte und ## für Unterabschnitte und verwenden Sie das gleiche Format im gesamten Prompt.

38. Wiederholen und betonen Sie wichtige Regeln. Modelle priorisieren den aktuellen Kontext gegenüber früheren Anweisungen.

Weniger effektiv Empfohlen #ZielÜberprüfen Sie die Identität des Kunden, bevor Sie auf sein Konto zugreifen. Rufen Sie Bestelldetails ab und geben Sie Statusaktualisierungen. Bearbeiten Sie Rückerstattungsanträge, wenn diese berechtigt sind. #ZielÜberprüfen Sie die Identität des Kunden, bevor Sie auf sein Konto zugreifen. Dieser Schritt ist wichtig. Rufen Sie die Bestelldetails ab und geben Sie den Status der Aktualisierungen. Bearbeiten Sie Rückerstattungsanträge, wenn diese berechtigt sind. Dieser Schritt ist wichtig. Greifen Sie niemals auf Kontoinformationen zu, ohne zuvor die Identität des Kunden überprüft zu haben.

39. Normalisieren Sie Ein- und Ausgänge

Weniger effektiv Empfohlen Wenn Sie die E-Mail-Adresse des Kunden erfassen, wiederholen Sie diese genau so, wie sie angegeben wurde, und verwenden Sie sie dann im tool „lookupAccount“. #Charakternormalisierung1. Fragen Sie den Kunden nach seiner E-Mail-Adresse in gesprochener Form: „Kann ich die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse erhalten?“2. Konvertieren Sie diese in schriftliche Form: „john dot smith at company dot com“ → „john. smith@company. com“3. Rufen Sie dieses tool mit einer schriftlichen E-Mail auf.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Anweisungen für Agenten schreiben, gliedern Sie diese in leicht verständliche Stichpunkte und verwenden Sie Leerzeichen (Leerzeilen), um Abschnitte und Anweisungsgruppen voneinander zu trennen.

40. Geben Sie Beispiele für komplexe Formate, mehrstufige Prozesse und Sonderfälle.

Weniger effektiv Empfohlen Wenn ein Kunde einen Bestätigungscode angibt, achten Sie darauf, diesen korrekt zu formatieren, bevor Sie ihn nachschlagen. Wenn ein Kunde einen Bestätigungscode angibt: 1. Hören Sie sich das gesprochene Format an (z. B. „A B C eins zwei drei“). 2. Wandeln Sie es in ein schriftliches Format um (z. B. „ABC123“). 3. An das tool „lookupReservation“ weiterleiten## BeispieleDer Benutzer sagt: „Mein Code lautet A… B… C… eins… zwei… drei.“ Sie formatieren: „ABC123“ Der Benutzer sagt: „X Y Z vier fünf sechs sieben acht.“ Sie formatieren: „XYZ45678“

⭐ Denken Sie daran: Ihre ElevenLabs-Prompts müssen nicht immer komplex oder detailliert sein. Manchmal können einfache Prompts die Aufgabe genauso effizient erfüllen. Es ist an der Zeit, Ihren inneren Prompt-Ingenieur zum Leben zu erwecken.

🎥 Sehen Sie sich dieses Video an, um einen schnellen Crashkurs in Prompt Engineering zu erhalten, insbesondere wenn Sie Anfänger sind!

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie gemeinsame Prompt-Vorlagen in einem Dokumentenmanager wie ClickUp Docs für häufig verwendete Abschnitte wie Charakternormalisierung, Fehlerbehandlung und Schutzvorrichtungen. Speichern Sie diese in einem zentralen Repository und verweisen Sie darauf in Fachagenturen, damit Ihr Team auf bewährten Techniken aufbauen kann.

Häufige Fehler, die Sie bei ElevenLabs-Prompts vermeiden sollten

Erhalten Sie mit ElevenLabs einfache, flache oder inkonsistente Ergebnisse?

Wahrscheinlich, weil Sie nicht wissen, wie Sie der KI die richtige Frage stellen müssen.

Und dabei mit Sicherheit einen der folgenden Fehler machen:

❌ Fehler ✅ Lösung Eingabe von unbearbeitetem Text Schreiben Sie Prompts in einem erzählerischen Stil, ähnlich wie beim Drehbuchschreiben, um Tonfall und Tempo effektiv zu steuern. Nicht mehrere Varianten testen Experimentieren Sie mit verschiedenen KI-Modellen und Sprachoptionen, um Ihre Antworten zu optimieren. Verwenden Sie keinen Stimmverzerrer für spezielle Soundeffekte und Aussprachen. Verwenden Sie einen Stimmverzerrer, um subtile, individuelle Merkmale der Stimme nachzuahmen, wenn Sie eine emotionalere und menschlichere Stimme benötigen. Erwarten Sie perfekte Ergebnisse beim ersten Versuch Verfeinern Sie Tags, passen Sie die Zeichensetzung an, spielen Sie mit Prompt-Cues, erstellen Sie Ihr eigenes Sprachmodell – probieren Sie es einfach so lange aus, bis Sie dieses tool für Ihren Anwendungsfall beherrschen. Tags, die nicht zu Ihrem Stimmcharakter und Ihren Trainingsdaten passen Eine ernste, professionelle Stimme reagiert möglicherweise nicht gut auf spielerische Tags wie [kichert] oder [schelmisch]. Achten Sie darauf, dass Ihre Emotionen und Stimmhinweise mit dem Charakter der Stimme übereinstimmen. Sprache in einem Schritt generieren Teilen Sie lange Skripte in Segmente auf. Generieren Sie jeden Abschnitt separat und fügen Sie sie in der Postproduktion zusammen. Behalten Sie ein gleichbleibendes kreatives Niveau bei, wenn Sie sich eng an Referenz-Audiodateien halten möchten. Variieren Sie die Stabilitätsskala zwischen „Natürlich” und „Robust”, damit das Ergebnis der Original-Sprachaufnahme möglichst nahe kommt.

👀 Wussten Sie schon? In einem Experiment der BBC gelang es einem Journalisten, mit einem synthetisierten KI-Klon seiner eigenen Stimme die Überprüfung der Sicherheit einer Bank zu umgehen. Dieser erschreckende Vorfall zeigte, wie anfällig sprachbasierte Systeme für Authentifizierung sind und wie leicht sie manipuliert werden können.

Einschränkungen bei der Verwendung von ElevenLabs

ElevenLabs macht hochwertige Voiceovers zugänglich und effizient, aber das tool ist keineswegs perfekt oder ausreichend. Hier sind die Grenzen der Möglichkeiten von ElevenLabs ⚠️

Steile Lernkurve : Um sich mit den Sprachfeatures, Modalitäten, intuitiven Steuerelementen, Prompting-Techniken und Soundeffekten vertraut zu machen, sind Experimente, gründliche Dokumentationen und Anpassungsfähigkeit erforderlich – nicht gerade ein anfängerfreundliches tool.

Erfordert hochwertige Samples : Sie benötigen große Mengen an sauberen, hochwertigen Audiodaten, um Sprachmodelle und Agenten zu trainieren, die die gewünschten Ergebnisse liefern.

Limit an Zeichen bei Free-Plänen : Der Free-Plan bietet 10.000 Guthaben pro Monat, was etwa 10 Minuten generiertem Audio pro Monat entspricht.

Begrenzte Kontrolle über nuancierte Emotionen : Die KI kann Schwierigkeiten mit subtilen emotionalen Veränderungen oder vielschichtigen Darstellungen haben, insbesondere wenn Sie keine Referenzaufnahme oder Sprachprobe zur Verfügung stellen können, die genau zeigt, was Sie erreichen möchten.

Verarbeitungszeit für längere Texte: Die Erstellung von Langform-Inhalten wie Hörbüchern oder einstündigen Erzählungen kann eine erhebliche Verarbeitungszeit in Anspruch nehmen, insbesondere bei Modellen mit höherer Qualität.

Eigenständiges Tool ohne Aufgabenverwaltung: Selten ist die Produktion eine Aufgabe für eine einzelne Person, und das Tool verfügt über keine Features zur Aufgaben- oder Arbeitsverwaltung, was die Zusammenarbeit, die Zuweisung von Rollen oder die Nachverfolgung des Projektfortschritts erschwert.

ElevenLabs-Alternativen zum Entdecken

Sehen Sie sich diese ElevenLabs-Alternativen an, die die Limite des Programms ausgleichen oder mehr arbeitsintegrierte Features bieten, die zu Ihrem Workflow passen:

1. ClickUp

Die meisten Alternativen zu ElevenLabs konzentrieren sich ausschließlich auf die Generierung von Stimmen oder die Transkription von Audioinhalten. Sie benötigen jedoch weiterhin einen Ort, an dem diese Sprachressourcen in Aufgaben, Freigaben, Versionen des Inhalts und die tatsächliche Lieferung umgewandelt werden.

ClickUp schließt diese Lücke.

Es ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat vereint.

ClickUp ist zwar keine Plattform zur Sprachgenerierung, aber Sie können damit Workflows zur Sprachproduktion verwalten.

Sehen wir uns an, wie ClickUp Sprach- und Audioproduktionsteams unterstützt 👇

Eine KI, die Ihre Arbeit versteht

ClickUp Brain ist der integrierte KI-Assistent, der den Kontext Ihrer Arbeit versteht. Er arbeitet innerhalb Ihres ClickUp-Workspaces und hat vollständigen Zugriff auf Ihre Aufgaben, Kommunikations-Threads und Projekt-Zeitleisten.

ClickUp Brain hebt die Eigentümer der Maßnahmen und die zeitlichen Auswirkungen jedes Engpasses hervor.

Wenn also ein Podcast-Produzent fragt: „Was blockiert die Audioproduktionspipeline für Episode 12?“, kann ClickUp Brain Aufgabenkommentare, Unteraufgaben, Liefersituationen und Abhängigkeiten scannen, um Folgendes anzuzeigen:

Die Sprachaufnahmen warten auf ihre Freigabe.

Skripte müssen überarbeitet werden

Das Audioteam hat noch keine Soundeffekte hochgeladen.

Clients müssen den endgültigen Mix genehmigen.

Sie müssen keine Updates verfolgen oder Ihre Teamkollegen um Antworten bitten, die bereits in Ihrem Workspace vorhanden sind.

Bei Sprachproduktions-Workflows, an denen Autoren, Sprecher, Editors und Clients beteiligt sind, sorgt ClickUp dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, ohne dass es zu chaotischem Hin und Her kommt.

👉 Speichern Sie diese Prompts: Fassen Sie alle Feedbacks der Clients aus dem Voiceover-Review-Call der letzten Woche zusammen.

Entwerfen Sie eine Folge-E-Mail an den Client bezüglich der von uns besprochenen Zeitleiste für die Podcast-Produktion.

Erstellen Sie eine Dokumentation mit Richtlinien zur Markenstimme, in der Tonfall, Stil und Kriterien für die Auswahl der Stimmen für unsere Audioprojekte beschrieben werden.

Erstellen Sie eine Liste aller anstehenden Podcast-Voiceover-Projekte und decken Sie eventuelle Engpässe oder Verzögerungen auf.

KI zum Transkribieren und Zusammenfassen von Meetings und Telefonaten

ClickUp AI Notetaker nimmt an Ihren Meetings teil und erstellt für Sie durchsuchbare Transkripte und Zusammenfassungen.

Es wandelt jede Unterhaltung in umsetzbare Arbeit um mit:

Meeting-Notizen + Dokumente : Speichern Sie Transkripte, Video-Aufzeichnungen und Zusammenfassungen in Ihren privaten ClickUp-Dokumenten.

Meeting-Notizen + Aufgaben : Verwandeln Sie jedes Element aus Ihren Anrufen in : Verwandeln Sie jedes Element aus Ihren Anrufen in ClickUp-Aufgaben mit zugewiesenen Eigentümern und Fälligkeitsdaten.

Meeting-Notizen + Brain: Stellen Sie ClickUp Brain Fragen und erhalten Sie kontextbezogene Antworten aus all Ihren Meeting-Notizen.

🚀 ClickUp-Vorteil: Super Agents sind KI-gestützte Teamkollegen innerhalb von ClickUp, die kontinuierlich in Ihrem Workspace arbeiten. Sie verstehen Aufgaben, Dokumente, Chats und verbundene Tools und können mehrstufige Workflows ohne manuelle Eingaben oder Nachverfolgungen ausführen. Super Agents eignen sich hervorragend für Workflows wie: Stimmprojekt-Briefings : Automatisches Erstellen von Produktionsbriefings anhand der Anforderungen der Clients, damit jedes Projekt mit einem klaren Umfang und klar definierten Ergebnissen beginnt.

Nachverfolgung : Überwachen Sie, welche Sprachaufnahmen, Soundeffekte oder Musiktitel hochgeladen, genehmigt oder fehlend sind, und markieren Sie dann Blockaden, bevor sie die Lieferung verzögern.

Kunden-Follow-ups : Wandeln Sie die Ergebnisse von Produktions-Meetings in ausgefeilte Follow-up-E-Mails um, in denen Sie die nächsten Schritte mit den zuständigen Verantwortlichen zusammenfassen.

Revisionsmanagement: Führen Sie für jedes Audioprojekt ein Live-Dokument mit Nachverfolgung von Kundenfeedback, Versionshistorie und ausstehenden Bearbeitungen, damit nichts in E-Mail-Threads verloren geht.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie Super Agents in Ihre kreativen Workflows integrieren können:

KI für Sprache-zu-Text

Mit ClickUp Talk to Text können Sie Ideen, Notizen und Anweisungen in Ihrer Desktop-KI-Super-App (bekannt als ClickUp BrainGPT ) diktieren und Sprache sofort in ausgefeilten geschriebenen Text umwandeln.

Wandeln Sie gesprochene Gedanken mit ClickUp Talk to Text in geschriebenen Text um.

Damit können Sie:

Erstellen Sie Ihr persönliches Vokabular : Automatische Vervollständigung mit Ihren am häufigsten verwendeten Wörtern, Ausdrücken, Begriffen der Arbeit, Markennamen und Spitznamen.

Übersetzen Sie spontan : Sprechen Sie in Ihrer eigenen Sprache und tippen Sie flüssig in über 50 anderen Sprachen.

Freihändiges Arbeiten : Verwenden Sie „Talk to Text“ überall dort, wo sich Ihr Cursor befindet – drücken Sie einfach fn (oder richten Sie einen benutzerdefinierten Schlüssel ein) und sprechen Sie im gesamten ClickUp-Ökosystem und in verbundenen Apps.

Kontextbezogene Erwähnungen und Links: Erwähnen Sie Kollegen, Aufgaben oder Dokumente, und die KI erstellt automatisch die richtigen Verbindungen zwischen den richtigen Personen und den richtigen Links.

Mit Talk to Text können Sie Ihre Arbeit schneller erledigen, egal ob Sie unterwegs mit Skriptüberarbeitungen experimentieren, schnelles Feedback in Kommentaren freigeben, Synchronsprecher für dringende Änderungen taggen oder Client-E-Mails diktieren, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Für Audio-Produzenten, die mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten, bedeutet dies weniger Tipparbeit und mehr Zeit, um sich tatsächlich die Arbeit anzuhören.

Zentralisieren Sie KI-Modelle in einem kontrollierten Workspace.

Wählen Sie ein externes KI-Modell, das Ihren Anforderungen entspricht.

In ClickUp Brain und BrainGPT können Sie aus externen KI-Modellen wählen, die zu Ihrem Anwendungsfall passen.

Zum Beispiel:

Claude für nuancierte Kreativ-Briefings, Skriptanalysen oder die Erstellung von Dokumenten zur Sprachregie für Clients

ChatGPT zum Verfeinern zum Verfeinern von Schreibvorlagen , Brainstorming zu Zeichenstimmen, Erstellen von Projektzusammenfassungen oder schnellen Aufgabenaufteilungen

Gemini für rechercheintensive Aufgaben wie die Analyse von Trends im Bereich Sprachwettbewerb oder die Planung mehrsprachiger Inhalte

⭐ Bonus: Verwenden Sie die ClickUp Enterprise AI-Suche, um sofort alles zu finden, was mit Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren, Anhängen und verbundenen Tools wie Google Drive oder Figma zu tun hat – so sind Sprachdateien, Feedback und Freigaben immer nur eine Suche entfernt.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren Sie Kundenfeedback in strukturierten Daten : Klassifizieren Sie die Dringlichkeit von Überarbeitungen, den Status der Genehmigung und die Priorität der Lieferung direkt in den Aufgaben mithilfe von : Klassifizieren Sie die Dringlichkeit von Überarbeitungen, den Status der Genehmigung und die Priorität der Lieferung direkt in den Aufgaben mithilfe von ClickUp AI Fields , um Ihre Audio-Pipeline zu organisieren.

Geben Sie der KI Zugriff auf den tatsächlichen Kontext : Verbinden Sie Google Drive, Slack und Audio-Speichertools mit ClickUp über : Verbinden Sie Google Drive, Slack und Audio-Speichertools mit ClickUp über ClickUp-Integrationen , damit die KI Ihren gesamten Projektverlauf versteht, anstatt nur mit isolierten Anfragen zu arbeiten.

Freigeben Sie Sprachbeispiele und Feedback über Clips : Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf, um Probleme der Aussprache zu demonstrieren, Anpassungen der Sprachausgabe zu kommentieren oder die Sprachausrichtung der Zeichen mithilfe von : Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf, um Probleme der Aussprache zu demonstrieren, Anpassungen der Sprachausgabe zu kommentieren oder die Sprachausrichtung der Zeichen mithilfe von ClickUp Clips zu erklären – alles wird in der entsprechenden Aufgabe gespeichert.

Arbeiten Sie in Echtzeit an der Sprachausgabe zusammen : Verwenden Sie : Verwenden Sie ClickUp Whiteboards , um mit Ihrem Team Ideen für Stimmen von Zeichen zu sammeln, Referenz-Audiodateien anzuheften und kreative Konzepte sofort in umsetzbare Aufnahmeaufgaben umzuwandeln.

Verfolgen Sie die Leistung von Sprachprojekten: Erstellen Sie benutzerdefinierte : Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards , um Liefertermine, die Workload der Sprecher und die Bewertungen der Clients zu überwachen, und verwenden Sie KI-Karten, um den Fortschritt der Aufgaben automatisch zusammenzufassen oder Muster im Feedback zu Überarbeitungen aufzudecken.

Einschränkungen von ClickUp

Steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features

Bietet keine Modelle für Text-to-Speech oder Sprachdesign – dient als tool zur Optimierung des Workflow-Managements, nicht zur Audioerzeugung selbst.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp AI?

Ein ClickUp-Benutzer gibt seine Erfahrungen auch auf G2 frei:

ClickUp Brain […] ist eine unglaubliche Bereicherung für meinen Workflow. Durch die Kombination mehrerer LLMs auf einer Plattform sind die Antworten schneller und zuverlässiger, und die Sprach-zu-Text-Funktion auf der gesamten Plattform spart enorm viel Zeit. Ich schätze auch die Sicherheit auf Enterprise-Niveau, die mir beim Umgang mit sensiblen Informationen ein beruhigendes Gefühl gibt. […] Am meisten beeindruckt mich, wie es mir hilft, den Überblick zu behalten und klar zu denken – egal, ob ich Meetings zusammenfasse, Inhalte entwerfe oder neue Ideen brainstorme. Es fühlt sich an, als hätte ich einen All-in-One-KI-Assistenten, der sich an meine Bedürfnisse anpasst.

ClickUp Brain […] ist eine unglaubliche Bereicherung für meinen Workflow. Durch die Kombination mehrerer LLMs auf einer Plattform sind die Antworten schneller und zuverlässiger, und die Sprach-zu-Text-Funktion auf der gesamten Plattform spart enorm viel Zeit. Ich schätze auch die Sicherheit auf Niveau eines Unternehmens, die mir beim Umgang mit sensiblen Informationen ein beruhigendes Gefühl gibt. […] Am meisten beeindruckt mich, wie es mir hilft, Störfaktoren auszublenden und klar zu denken – egal, ob ich Meetings zusammenfasse, Inhalte entwerfe oder neue Ideen brainstorme. Es fühlt sich an, als hätte ich einen All-in-One-KI-Assistenten, der sich an meine Bedürfnisse anpasst.

2. Murf KI

via Murf KI

Murf AI bietet eine robuste Text-to-Speech-Plattform, die geschriebenen Text mithilfe von über 200 KI-Stimmen in mehr als 20 Sprachen in lebensechte Audio-Erzählungen umwandelt – ideal für Videos, Hörbücher, Podcasts und die Erstellung von E-Learning-Inhalten. Das intuitive Studio ermöglicht nahtlose Voiceovers mit professioneller Bearbeitung.

Die wichtigsten Features von Murf KI

Über 200 mehrsprachige Stimmen : Greifen Sie auf vorgefertigte Stimmen in über 20 Sprachen mit über 10 Sprachstilen wie für Unterhaltung, Meditation oder Aktion zu.

Stimmklonen : Laden Sie bestimmte Beispiele für Stimmen hoch, um benutzerdefinierte Stimmklone zu generieren, die zu Ihrer Marke oder Ihrem Zeichen passen.

Benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten : Steuern Sie Tonhöhe, Geschwindigkeit, Klangfarbe, Pausen und Betonung für eine präzise Sprachausgabe.

KI-Synchronisationsstudio : Übersetzen Sie Audio- und Videoinhalte in über 40 Sprachen, wobei die Stimme des ursprünglichen Sprechers erhalten bleibt.

Aussprachebibliothek : Verwenden Sie IPA-Phonetik oder benutzerdefinierte Schreibweisen, um eine konsistente Aussprache für Markenbegriffe und Fachjargon sicherzustellen.

Tool-Integrationen: Betten Sie Murf-Stimmen direkt in Canva, Google Slides, PowerPoint, Adobe Captivate und Adobe Audition ein.

Einschränkungen von Murf KI

Die Sprachgenerierungszeit wird pro Subblock-Rendering berechnet, wodurch bei wiederholten Bearbeitungen schnell Guthaben verbraucht werden können.

Keine Offline-Funktion – erfordert Cloud-Verarbeitung für die gesamte Sprachgenerierung.

Für die kommerzielle Nutzung sind kostenpflichtige Pläne mit bestimmten Lizenzbedingungen erforderlich.

Preise für Murf KI

Free

Ersteller : 19 $/Monat

Geschäft : 66 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefiniert

Murf KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7 (über 1100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Murf KI?

Hören Sie sich die Meinung eines G2-Rezensenten an:

Es ist einfach zu bedienen und verfügt über eine kundenfreundliche Benutzeroberfläche. Es wird verwendet, um Text oder andere Inhalte in Sprache umzuwandeln. Wir können die Stimme ganz einfach über Tonhöhe, Sprache und Aussprache anpassen und mit diesem tool auch die Sprache steuern. Wir können es über API-Integration mit anderen tools verbinden. Es bietet über 120 Stimmen, was eine recht hohe Anzahl ist, und Übersetzungen in über 20 Sprachen. Es ist einfach zu implementieren und sehr hilfreich für den Kundensupport.

Es ist einfach zu bedienen und verfügt über eine kundenfreundliche Benutzeroberfläche. Es wird verwendet, um Text oder andere Inhalte in Sprache umzuwandeln. Wir können die Stimme ganz einfach über Tonhöhe, Sprache und Aussprache anpassen und mit diesem tool auch die Sprache steuern. Wir können es über API-Integration mit anderen tools verbinden. Es bietet über 120 Stimmen, was eine recht hohe Anzahl ist, und Übersetzungen in über 20 Sprachen. Es ist einfach zu implementieren und sehr hilfreich für den Kundensupport.

3. Wispr Flow

via Wispr Flow

Wispr Flow transkribiert Ihre Sprache in Echtzeit (in über 100 Sprachen) und präsentiert Ihnen einen ausgefeilten Text in einem strukturierten Format. Es funktioniert in jeder Anwendung (in der Sie tippen können) und nutzt fortschrittliche Technologie, um automatische Bearbeitungen und Verfeinerungen im Ton vorzunehmen.

Das Tool passt sich Ihrem Wortschatz an, indem es ein personalisiertes Wörterbuch erstellt, das branchenspezifische Begriffe und Abkürzungen erfasst. Sie können sogar benutzerdefinierte Texte für häufig verwendete Phrasen erstellen, damit Sie keine langen Erklärungen wiederholen oder wiederholende Aufgaben ausführen müssen.

Wispr Flow – Hauptfunktionen

Intelligente Formatierung : Wispr Flow interpretiert Ihre Sprache und wendet kontextbezogene Formatierungen an, damit der Text zum Stil Ihrer Nachricht passt.

Flow-Notizen : Diktieren Sie Notizen (auf jedem Gerät) und sie werden automatisch auf allen Ihren Wispr Flow-Geräten durch Synchronisierung synchronisiert.

Befehlsmodus : Durchführen der Bearbeitung des generierten Texts mit Sprachbefehlen, z. B. „Fasse das für mich zusammen“.

Automatische KI-Bearbeitung : Bereinigt diktierten Text automatisch während Sie sprechen, entfernt Füllwörter, korrigiert grundlegende Fehler und formatiert die Ausgabe zu vollständigen Sätzen.

Mehrsprachiger Support: Unterstützt über 100 Sprachen mit automatischer Spracherkennung und Wechsel innerhalb eines Satzes.

Limitierungen von Wispr Flow

Hohe RAM-Auslastung (800 MB+ im Leerlauf), was ältere Systeme verlangsamt.

Die reine Cloud-Verarbeitung wirft aufgrund des Fehlens einer Desktop-Verarbeitung Datenschutzbedenken auf. ​

Uneinheitliche Kundenbewertungen, lückenhafter Support und Ressourcenbelastung für Unternehmen

Preise für Wispr Flow Flow

Flow Basic: Kostenlos

Flow Pro: 15 $/Monat

Flow Teams: 12 $/Benutzer/Monat (3 oder mehr Plätze)

Flow Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wispr Flow Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wispr Flow?

Hören Sie sich die Meinung eines G2-Rezensenten an:

Die Anwendung ist sehr einfach. Mit zwei Befehlen oder schnellen Eingaben können Sie mit dem Sprechen und Transkribieren beginnen. Außerdem entfernt es Füllwörter, versteht Sie und korrigiert das, was Sie sagen. Die Implementierung bestand lediglich aus der Installation und sonst nichts. Ich benutze es praktisch jeden Tag. Tatsächlich habe ich bereits eine Serie von vier Wochen.

Die Anwendung ist sehr einfach. Mit zwei Befehlen oder schnellen Eingaben können Sie mit dem Sprechen und Transkribieren beginnen. Außerdem entfernt es Füllwörter, versteht Sie und korrigiert das, was Sie sagen. Die Implementierung bestand lediglich aus der Installation und sonst nichts. Ich benutze es praktisch jeden Tag. Tatsächlich habe ich bereits eine Serie von vier Wochen.

Erwecken Sie Workflows zur Erzeugung künstlicher Stimmen mit ClickUp zum Leben.

Mit klar definierten ElevenLabs-Prompts können Sie hochwertige Sprachinhalte erstellen. Aber das Erstellen von Prompts, das Verwalten von Überarbeitungen, die Koordination mit Synchronsprechern und die Lieferung der endgültigen Assets erfordern mehr als nur gute KI-Ergebnisse. Sie benötigen ein System, das die Produktion am Laufen hält.

ClickUp eignet sich hierfür am besten.

Es zentralisiert Ihre Arbeit, Kommunikation und Aufgabenverwaltung auf einer Plattform und bietet Ihnen einen Raum, um Ihre Sprachproduktionsprojekte zu organisieren und zu optimieren. Mit seiner nativen kontextbezogenen KI können Sie manuelle Workflows automatisieren, Unterstützung für kreative Aufgaben erhalten, KI-Wildwuchs reduzieren und sich vor dem Chaos des Kontextwechsels bewahren.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und zentralisieren Sie Ihre Sprachproduktions-Workflows an einem Ort.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Verwenden Sie Emotions-Tags und den narrativen Kontext, um die KI zu steuern. Tags wie [traurig], [wütend] oder [fröhlich] teilen dem Modell genau mit, welche Emotion es nachahmen soll. Sie können Emotionen auch direkt in Ihre Erzählung einbetten.

Ja. Sie können den Tonfall, das Tempo und die Pausen mithilfe von Sprachdesign-Prompts, Audio-Tags wie [flüstert] oder [ruft], Break-Tags für zeitgesteuerte Pausen und globalen Einstellungen wie Geschwindigkeit und Stabilität steuern. Kombinieren Sie diese Elemente, um die Wiedergabe zu optimieren und eine natürlich klingende Sprache zu erstellen, die Ihren Vorstellungen entspricht.

So detailliert oder nuanciert wie nötig. Die Prompts können je nach Komplexität Ihres Projekts von einer einzigen Zeile bis zu mehreren Absätzen reichen. Der Schlüssel ist Klarheit – geben Sie der KI genügend Kontext, damit sie Tonfall, Emotionen und Vortragsstil verstehen kann, ohne sie mit unnötigen Informationen zu überladen.

Ja. ElevenLabs unterstützt Dialoge mit mehreren Sprechern, sodass Sie verschiedenen Zeichen oder Sprechern innerhalb desselben Projekts unterschiedliche Stimmen zuweisen können. Dies ist nützlich für die Erstellung von Podcasts, Hörbüchern oder narrativen Inhalten mit unterschiedlichen Charakterstimmen.