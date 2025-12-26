So führen Sie ein Marken-Audit durch: Schritte, Checkliste und Vorlagen

Ihre Marke ist das Gefühl, das Menschen empfinden, wenn sie mit Ihrem Geschäft interagieren. Dieses Gefühl, idealerweise eine Mischung aus Vertrauen, Bewunderung und Verbindung, macht eine Marke sympathisch und erstrebenswert.

Und hier ist der springende Punkt: 76 % der Verbraucher kaufen lieber bei einer Marke, zu der sie eine Verbindung spüren, als bei deren Mitbewerbern. Diese Verbindung kann jedoch verblassen, wenn Sie nicht regelmäßig überprüfen, wo Ihre Marke tatsächlich steht.

Hier kommt ein umfassendes Marken-Audit ins Spiel. Es vermittelt Ihnen ein klares, ehrliches Bild davon, wie Ihre Marke heute wahrgenommen wird.

In diesem Artikel erfahren Sie, was Sie bei einem Marken-Audit zu erledigen haben, woraus es besteht und wie es Ihnen helfen kann, eine bekannte und beliebte Marke aufzubauen.

Die ClickUp-Markenbuchvorlage ist eine einfache Möglichkeit, die Markenbekanntheit zu steigern und sicherzustellen, dass Ihre Marke überall einheitlich dargestellt wird. Sie hilft Ihnen dabei, visuelle Elemente wie Logos, Schriftarten und Farben zu organisieren und gleichzeitig den Ton und die Werte Ihrer Marke für eine einfache Referenz zu skizzieren.

Was ist ein Marken-Audit? Ein Marken-Audit ist eine strukturierte Überprüfung Ihrer Markenidentität, der Kundenwahrnehmung und Ihrer Marktpositionierung über alle Kontaktpunkte hinweg.

Es ist, als würde man Ihrer Marke einen Spiegel vorhalten, um zu sehen, wie sie wirklich auf die Welt wirkt. Es ist eine tiefgehende Analyse von Alles, was Ihre Markenidentität bildet: von der Art und Weise, wie Sie kommunizieren, bis hin zu den Erfahrungen, die Kunden mit Ihren Produkten oder Dienstleistungen machen.

✅ Das ist wichtig, weil es Ihnen hilft zu verstehen, ob Ihr aktuelles Branding den Erwartungen und Präferenzen Ihrer Kunden entspricht.

Außerdem:

Identifizieren Sie Lücken in der Kommunikation, im Design oder im Kundenerlebnis, die Ihre Botschaft schwächen.

Richten Sie Ihre Markenmanagementstrategie an Ihrer Geschäftsstrategie aus, um wettbewerbsfähig zu bleiben – ganz ohne externe Audits.

Erkennen Sie Möglichkeiten, Markenelemente aufzufrischen und die Position zu stärken.

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke darüber, wie gut die Verbindung Ihrer Marke mit Ihrer Zielgruppe ist.

📌 Beispiel: Im Jahr 2021 sorgte Burberry für Schlagzeilen, indem es seine Modenschauen live auf Twitch streamte und Kooperationen mit Influencern startete, was eine Verlagerung hin zur Generation Z und einem digitalaffinen Publikum signalisierte. Branchenanalysten nahmen dies als Reaktion auf Streetwear-Trends und veränderte Einkaufsgewohnheiten wahr – eine strategische Erneuerung, die den Wurzeln des Luxus treu blieb und gleichzeitig neue Plattformen nutzte.

Unterschied zwischen internen und externen Marken-Audits

Innerhalb des Unternehmens hat jeder das Gefühl, genau zu wissen, wofür die Marke steht. Das Team formuliert seine Werte mit Stolz, und das Leitbild ist an jeder Wand gut sichtbar angebracht. Aber wenn man nach draußen geht und hört, was die Kunden sagen, scheint es, als wäre das eine ganz andere Geschichte.

Dann wird Ihnen klar, dass es eigentlich zwei Möglichkeiten gibt, Ihre Marke zu betrachten: von innen und von außen. Hier kommen interne und externe Markenbewertungen (durch spezielle Marken-Audits) ins Spiel, die Ihnen helfen, beide Perspektiven klar zu erkennen.

Hier ist eine kurze Tabelle, die den Unterschied zwischen den beiden erklärt:

Aspekt Internes Marken-Audit Externes Marken-Audit Fokus Untersucht die Unternehmenskultur, Markenwerte, Botschaften und die Ausrichtung auf die allgemeine Geschäftsstrategie. Überprüft, wie Kunden, Wettbewerber und der Markt die Marke wahrnehmen. Datenquellen Mitarbeiterfeedback, Unternehmensrichtlinien, Marketingmaterialien, Verkaufsdaten, interne Kommunikation Umfragen zur Markenbekanntheit bei Kunden, Social-Media-Analysen, Website-Analysen, Wettbewerbsanalysen Zweck Stellen Sie sicher, dass das Team das Markenversprechen versteht und umsetzt. Verstehen Sie die Markenwahrnehmung und Positionierung im Markt Ergebnis Stärkere interne Ausrichtung, verbesserte Markenbotschaften Verbessertes Kundenerlebnis, umsetzbare Erkenntnisse für Wachstum Häufigkeit Wird in der Regel bei größeren Strategieänderungen oder Markenauffrischungen erledigt. Erledigt in regelmäßigen Zeiträumen, um die Nachverfolgung der Markenleistung auf dem Markt durchzuführen.

Die meisten Teams beginnen mit einem internen Audit, um die Markenabsicht zu bestätigen, und führen dann ein externes Audit durch, um die Wahrnehmung in der realen Welt zu messen.

📖 Lesen Sie auch: Erstellen effektiver Benutzerprofile für eine gezielte Kundenansprache

Warum Sie ein Marken-Audit durchführen sollten

Steve Forbes kann diese Frage besser beantworten:

Ihre Marke ist die wichtigste Investition, die Sie in Ihr Geschäft tätigen können.

Sie werden jedoch schnell feststellen, dass es nur sehr wenige triftige Gründe gibt, auf ein Brand Audit zu verzichten. Es ist eine der seltenen Maßnahmen, die immer mehr bringt, als sie kostet. Das können Sie von Ihrem Brand Audit erwarten:

Finden Sie heraus, wie Kunden Ihre Marke tatsächlich sehen , indem Sie Feedback, Unterhaltungen in sozialen Medien und echte Kundenservice-Erfahrungen analysieren. Dadurch werden oft Lücken aufgezeigt, die Sie von innerhalb des Unternehmens nicht bemerken würden.

Erkennen Sie Stärken und Schwächen Ihrer Markenidentität, Ihrer Botschaften und Ihrer allgemeinen Marktposition . Diese Klarheit hilft Ihnen, das, was funktioniert, zu verstärken und das, was nicht funktioniert, zu verbessern.

Überprüfen Sie, ob Ihre Marketingkampagnen, Materialien und Ihre Online-Präsenz den sich wandelnden Vorlieben und Erwartungen Ihrer Zielgruppe entsprechen.

Verschaffen Sie sich ein tiefgreifendes Verständnis der Marken Ihrer Mitbewerber und passen Sie Ihre eigene Markenstrategie an, um sich einen stärkeren Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Verwandeln Sie Kundenfeedback, Verkaufsdaten und Fokusgruppen-Ergebnisse in umsetzbare Erkenntnisse , die Ihre Marketingstrategien schärfen und das Kundenerlebnis verbessern.

Teams, die mit ihrer Leistung zu kämpfen haben, verwenden oft 15 oder mehr Tools, während leistungsstarke Teams mit weniger als 9 Tools effizient arbeiten.

Wann sollte ein Marken-Audit durchgeführt werden?

Manchmal verspüren Sie ein ungutes Gefühl. Vielleicht hat Ihre letzte Kampagne nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Verkaufsgespräche dauern länger und die Menschen in den sozialen Medien sind nicht mehr so begeistert wie früher. Kunden beschreiben Ihr Produkt auf eine Weise, die nicht ganz Ihrer Vorstellung entspricht, während Ihre Mitbewerber genau das zu sagen scheinen, was die Käufer hören wollen.

All dies sind sanfte Anzeichen dafür, dass es Zeit für ein Brand Audit ist.

Beim Markenmanagement können externe Veränderungen ebenso aussagekräftig sein: Forrester hat kürzlich freigegeben, dass 75 % der B2B-Käufer heute länger brauchen, um Entscheidungen zu treffen, als noch vor einem Jahr. Das bedeutet, dass Marken ihre Art der Verbindung mit den Kunden anpassen und sicherstellen müssen, dass ihre Botschaft persönlich und relevant wirkt.

🚩 Achten Sie also auf diese stillen Anzeichen, die darauf hindeuten, dass es Zeit für ein Brand Audit ist:

Weniger Wiederholungskäufe von treuen Kunden

Gemischte oder inkonsistente Rückmeldungen über verschiedene Kanäle hinweg

Längere Unterhaltungen mit Käufern, die sich mehr Zeit für ihre Entscheidung nehmen

Präsenz und Engagement in sozialen Medien nehmen trotz kontinuierlichen Aufwands für Marketing ab

Konkurrenten, die besser auf die Kundenbedürfnisse eingehen als Ihre eigene Kommunikation

So führen Sie ein Marken-Audit durch (Schritt für Schritt)

Eine Marke kann oberflächlich betrachtet vollkommen in Ordnung sein, während sie sich still und leise von den tatsächlichen Kundenwünschen entfernt. Ein Marken-Audit hilft Ihnen, inne zu halten und hinter die täglichen Marketing-Aufgaben zu blicken. Und so legen Sie los.

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Ziele für das Marken-Audit

Jedes aussagekräftige Marken-Audit beginnt mit Klarheit. Bevor Sie Daten sammeln oder Marketingmaterialien überprüfen, halten Sie inne und fragen Sie sich: Warum tun wir das gerade jetzt?

Vielleicht sind die Verkaufszahlen trotz erhöhten Aufwands bei der Marketing-Tätigkeit zurückgegangen. Vielleicht empfinden Sie das Feedback Ihrer Kunden als uneinheitlich.

Starke Audits definieren von Anfang an messbare Ergebnisse. Sie könnten folgende Ziele anstreben:

Stärken Sie die Markenkonsistenz in sozialen Medien, auf Websites und in Offline-Kanälen.

Verbessern Sie die Kundenbindung, indem Sie Schwachstellen in der Kundenerfahrung identifizieren.

Identifizieren Sie Lücken in der Markenbotschaft, die Ihre Zielgruppe verwirren.

Messen Sie die Markenwahrnehmung und den Share of Voice, um die Positionierung des Marktes zu bewerten.

📌 Beispiel: Eine mittelgroße E-Commerce-Marke stellte anhand von Website-Analysen fest, dass ihre Website zwar hohe Zugriffszahlen, aber nur geringe Konversionsraten aufwies. Sie setzte sich zum Ziel, im Rahmen eines Marken-Audits zu ermitteln, ob ihre Markenidentität und Marketingkampagnen den Erwartungen der Kunden entsprachen. Zu den KPIs für die Markenbekanntheit gehörten Kundenbindungsraten, Stimmungsanalysen aus Social-Media-Daten und der Share of Voice der Wettbewerber.

Denken Sie daran, dass sich KPIs oft je nach Ihrem Geschäftsmodell ändern.

Der HubSpot State of Marketing Report ergab, dass B2B-Marken den höchsten ROI mit ihrer Website, ihrem Blog und ihrem SEO-Aufwand erzielten, gefolgt von bezahlten Social-Media-Kampagnen und Social-Shopping-Tools.

Bei den B2C-Marken waren die erfolgreichsten Maßnahmen E-Mail-Marketing, bezahlte Social-Media-Inhalte und Content-Marketing insgesamt.

Hier finden Sie eine detaillierte Tabelle, die Geschäftsmodelle mit den leistungsstärksten Kanälen und den Schlüssel-KPIs verbindet, die während eines Marken-Audits zur Nachverfolgung verwendet werden sollten:

Geschäftsmodell Schlüssel-KPIs für Marken-Audits B2B Website-Traffic, SEO-Rankings, Lead-Generierung, bezahlte Social-Media-Conversions, Share of Voice, Markenstimmung, Kundenbindungsraten, NPS B2C E-Mail-Interaktion, Konversionsraten, Interaktionen in sozialen Medien, Anzeigen-ROI, Customer Lifetime Value, Wiederholungskäufe, Markenerinnerung, Online-Bewertungen SaaS/Tech Kostenlose Testversionen, Abwanderungsrate, Produktakzeptanz, Qualität der Inbound-Leads, Webinar-Konversionen, CSAT, Support-Feedback Einzelhandel/E-Commerce Warenkorbabbrüche, durchschnittlicher Bestellwert, Wiederkaufhäufigkeit, Influencer-ROI, Marktplatz-Rankings, Bewertungen, Stimmung in sozialen Medien Dienstleistungsagenturen/Beratung Website-Anfragen, Sichtbarkeit in Suchmaschinen, Lead-to-Client-Konversion, LinkedIn-Engagement, Kundenzufriedenheit, Referral-Traffic, Kundenbindungsraten

Oftmals scheitert ein Marken-Audit jedoch aus einem banalen Grund: Die Arbeit ist zu verstreut. Ihre Richtlinien befinden sich in einem Dokument, die Notizen der Stakeholder in einem anderen, die Umfrageergebnisse in einem Formular-Tool und die Aktionspunkte gehen in Tabellenkalkulationen verloren. Das Ergebnis ist eine Arbeitsflut, die Entscheidungen verlangsamen und eine genaue Einschätzung der aktuellen Position Ihrer Marke erschweren kann.

Deshalb eignet sich ClickUp gut für Marken-Audits. ClickUp unterstützt Teams als konvergierter KI-Arbeitsbereich, in dem Teammitglieder und externe Stakeholder Audit-Notizen, Feedback, Aufgaben und Berichterstellung an einem Ort speichern können.

💡 Profi-Tipp: Um Ihre Brand-Audit-Ziele mit der tatsächlichen Arbeit zu verknüpfen (und nicht in Notizen verstreut zu lassen), können Sie sie in ClickUp Docs dokumentieren und dann jedes Ziel in Aktionspunkte umwandeln, die Ihr Team für die Nachverfolgung verfolgen kann. Erstellen Sie anschließend ClickUp-Aufgaben für jede Audit-Aktivität (Phasen wie Touchpoint-Überprüfung, Umfrage-Rollout und Wettbewerbsanalyse), weisen Sie Eigentümer zu und fügen Sie Fälligkeitsdaten hinzu, damit alle Ihre Brand-Audit-Ziele effektiv überwacht werden können.

Schritt 2: Sammeln Sie interne Markenmaterialien

Bevor Sie verstehen können, wie die Welt Ihre Marke sieht, müssen Sie sich damit befassen, wie Sie sich selbst sehen. Das bedeutet, dass Sie alle Elemente zusammentragen müssen, die Ihre Geschichte von innen heraus erzählen: Ihre Markenrichtlinien, Ihr Leitbild und sogar die Worte, die Ihre Mitarbeiter verwenden, wenn sie über das Unternehmen sprechen.

Dies sind die Wurzeln Ihrer Marke, die still und leise die Form jedes Kundenerlebnisses prägen.

🧠 Wussten Sie schon: KPMG führte ein „Purpose Program” durch , bei dem Mitarbeiter die Frage „Was bedeutet meine Arbeit für mich?” beantworteten. Über 42.000 Übermittlungen wurden in Poster umgewandelt, auf denen persönliche Leitbilder wie „Ich bringe die Wissenschaft voran” oder „Ich helfe landwirtschaftlichen Betrieben zu wachsen” zum Ausdruck kamen. Die Initiative wurde zu einem viel zitierten Beispiel für eine gelungene interne Markenausrichtung, die erledigt wurde.

Aber Sie sind nicht allein, wenn es darum geht, all dies herauszufinden. Die Whiteboard-Vorlage für Markenrichtlinien von ClickUp erleichtert diesen Prozess ein wenig.

Kostenlose Vorlage herunterladen Sammeln und organisieren Sie alles an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage „Brand Guidelines Whiteboard“.

So hilft es Ihnen, das Gesamtbild zu sehen:

Speichern Sie Ihre Markenfarben, Schriftarten und visuellen Assets zusammen, um schnell darauf zugreifen zu können.

Teilen Sie Ihre Mission und Ihre Werte mit dem gesamten Team, damit alle dieselbe Sprache sprechen.

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, um Richtlinien zu aktualisieren und auf dem neuesten Stand zu halten.

Halten Sie alle Ihre Branding-Materialien übersichtlich organisiert, damit Sie leicht konsistent bleiben können.

📖 Lesen Sie auch: Wie erstellt man einen Styleguide für seine Marke?

Schritt 3: Externe Marken-Touchpoints bewerten

Bill Gates hat einmal gesagt: Das stimmt!

Ihre unzufriedensten Kunden sind Ihre größte Quelle des Lernens.

Ihre unzufriedensten Kunden sind Ihre größte Quelle des Lernens.

Jeder Ort, an dem eine Person mit Ihrer Marke in Berührung kommt, sagt etwas über Sie aus: Ihre Website, ein Beitrag in den sozialen Medien, eine Online-Anzeige oder sogar ein kurzer Chat mit Ihrem Support-Team.

Versetzen Sie sich zunächst in die Lage Ihrer Zielkunden. Stellen Sie sich vor, wie diese zum ersten Mal von Ihnen hören und was sie sehen, wenn sie auf Ihrer Website landen. Achten Sie darauf, wie einfach es ist, einen Kauf zu tätigen, und welche Art von Unterstützung sie danach erhalten.

Jeder dieser Momente ist ein Berührungspunkt. Einige mögen warm und einladend sein, während andere Verwirrung oder Frustration hinterlassen. Beide sind es wert, beachtet zu werden.

💡 Profi-Tipp: ClickUp Brain kann Ihnen stundenlange Arbeit bei der Markenprüfung ersparen, indem es sofort Erkenntnisse aus Hunderten von Umfrageantworten gewinnt, klare Prüfungsberichte in Dokumenten erstellt und automatisch Aufgaben für jede erforderliche Änderung erstellt. Es beantwortet sogar Echtzeitfragen wie „Welche Kontaktpunkte müssen sofort korrigiert werden?“, sodass Sie sich auf bessere Branding-Entscheidungen konzentrieren können, anstatt sich mit der Datenauswertung aufzuhalten. Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Antworten aus Ihrem ClickUp-Ökosystem.

Schritt 4: Kundenwahrnehmung bewerten

Um Ihre Marke wirklich zu verstehen, müssen Sie die Meinung der Menschen einholen, die täglich mit ihr in Berührung kommen. Durch das Sammeln von Feedback erfahren Sie, wie Kunden Ihre Produkte beschreiben, ob sie Ihren Botschaften vertrauen und warum sie sich für Sie und nicht für andere entscheiden.

Umfragen, Online-Bewertungen und sogar der Tonfall in Social-Media-Beiträgen vermitteln Ihnen eine fundierte Ansicht von den Stärken Ihrer Marke und den Bereichen, in denen sich Kunden Verbesserungen wünschen.

Mit ClickUp Forms können Sie Kundenumfragen sammeln und Feedback direkt in Ihren Workflow einfließen lassen. Jede Übermittlung kann eine automatische Aufgabe erstellen, und Sie können ClickUp Automatisierungen verwenden, um Eigentümer zuzuweisen und Feedback entsprechend den Auswahlen im Formular in die richtige Phase zu verschieben.

So lassen sich Muster leicht erkennen und Folgemaßnahmen zuweisen.

Mit ClickUp Formularen können Sie Verbesserungen vorantreiben, ohne wertvolle Erkenntnisse zu verlieren.

📌 Beispiel: Stellen Sie sich eine Hautpflegemarke vor, die wissen möchte, wie gut ihre Botschaft von „sauberer Schönheit” ankommt. Sie verschickt über ClickUp Formulare eine kurze Umfrage, in der sie nach Produkterfahrungen, Vertrauen und Vorschlägen für neue Produktlinien fragt. Jede Antwort fließt in ein „Marken-Audit”-Board ein und wird als positiv, neutral oder negativ getagged. Das Team überprüft diese wöchentlich, geht schnell auf Bedenken ein und baut auf positivem Feedback auf.

Schritt 5: Analysieren Sie das Branding Ihrer Mitbewerber, um sich von ihnen abzuheben.

Auf Reddit gibt es eine interessante Diskussion, in der jemand gefragt hat:

Wie schaffen es manche Marken, bei allen Markensuchen ihrer Mitbewerber auf Google Shopping zu erscheinen?

Wie schaffen es manche Marken, bei allen Markensuchen ihrer Mitbewerber auf Google Shopping zu erscheinen?

Es ist eine wunderbare Erinnerung daran, dass Marken in einem wettbewerbsintensiven Markt aktiv beobachten und auf das reagieren, was andere tun.

Wenn Sie das Branding Ihrer Mitbewerber analysieren, versuchen Sie nicht, jemanden zu kopieren. Sie suchen nach Lücken. Was sagen sie, das bei Ihrer gemeinsamen Zielgruppe Anklang findet? Welche Aspekte übersehen sie möglicherweise, die Sie effektiver oder transparenter ansprechen könnten? Dieser Schritt hilft Ihnen dabei, herauszufinden, wie Ihre Marke im Vergleich abschneidet.

Beginnen Sie damit, sich die Websites, Social-Media-Seiten, Marketingmaterialien und Werbekampagnen Ihrer Mitbewerber anzusehen. Achten Sie dabei auf deren Tonfall, ihre Werte und die Versprechen, die sie machen. Vergleichen Sie dies mit Ihrer Markenbotschaft und Ihrer Identität.

✅ Wenn sich Ihr Wertversprechen zunehmend dem Ihrer Mitbewerber angleicht, ist es möglicherweise an der Zeit, Ihr Erscheinungsbild aufzufrischen.

👀 Wissenswertes: Das gesamte Konzept des modernen Markenmanagements begann mit einem einzigen Memo. Im Jahr 1931 verfasste Neil McElroy von P&G ein Dokument, in dem er die Rolle des „Brand Man“ vorschlug, und diese eine Idee wurde zum Entwurf für das heutige Markenmanagement weltweit.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Optionen für Markenmanagement-Software

Schritt 6: Fassen Sie die Ergebnisse in einem Marken-Audit-Bericht zusammen.

Sie haben Feedback gesammelt. Sie haben sich die Konkurrenz angesehen. Sie haben jeden Kundenkontaktpunkt kartiert. Jetzt ist der Moment gekommen, an dem Alles an einem Ort zusammengeführt werden muss.

Ein Marken-Audit-Bericht ist wie eine Karte für Ihr nächstes Kapitel.

Mit ClickUp Docs kann Ihr Marken-Audit-Bericht dort gespeichert werden, wo die Arbeit stattfindet, und nicht in einer Datei, die veraltet ist. Sie können in Echtzeit bearbeiten, Kommentare hinterlassen, Aktionspunkte zuweisen und sogar wichtige Notizen in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln.

Sie können Docs auch mit Aufgaben verknüpfen und alles in Docs Hub organisieren, sodass der Abschlussbericht und das Begleitmaterial später leicht zu finden sind.

Formen Sie mit ClickUp Docs ein gemeinsames Verständnis Ihrer Marke

💡 Profi-Tipp: Führen Sie mit ClickUp BrainGPT schnellere Marken-Audits durch . Verwenden Sie Ihre Stimme, um Beobachtungen und Aktualisierungen mit ClickUp BrainGPT Talk to Text zu diktieren. Bei der Prüfung einer Marke ist der langsamste Teil in der Regel die „chaotische Mitte“, mit Notizen, die über Dokumente verstreut sind, und Feedback, das in einem Dutzend Tools gespeichert ist. ClickUp BrainGPT hilft Ihnen, Ihre Arbeits-Apps und das Internet zu durchsuchen und Ihre Arbeit doppelt so schnell zu erledigen. Hier eine kurze Übersicht darüber, was Sie mit ClickUp BrainGPT erreichen können: Diktieren Sie Audit-Notizen spontan mit Talk to Text: Während Sie Ihre Website, Anzeigen und Social-Media-Präsenz überprüfen, sprechen Sie Ihre Beobachtungen, anstatt sie zu tippen. Talk to Text wandelt Ihre Stimme in ClickUp BrainGPT (oder jedem anderen Textfeld) freihändig in Text um, sodass Sie Ihre Ergebnisse schnell protokollieren können, während Sie noch im Kontext sind. Bitten Sie ClickUp BrainGPT, Ihre gesammelten Informationen zusammenzufassen: Nachdem Sie Umfrageergebnisse und interne Notizen gesammelt haben, geben Sie ClickUp BrainGPT Fragen wie „Fassen Sie die fünf häufigsten Beschwerden über unsere Botschaften zusammen” oder „Erstellen Sie eine Liste der Unstimmigkeiten im Tonfall dieser Kanäle” ein und fügen Sie die Ergebnisse in Ihren Marken-Audit-Bericht ein. Suchen Sie schnell nach Belegen in Ihren verbundenen tools: Verwenden Sie die Unternehmenssuche von ClickUp BrainGPT, um genau das Dokument, die Datei oder den Thread zu finden, der mit einer bestimmten Behauptung in Verbindung steht (z. B. „Finde die Google Drive-Datei mit den neuesten Markenrichtlinien” oder „Zeige Aufgaben im Zusammenhang mit Aktualisierungen des Website-Tons”). Wählen Sie das richtige Modell für die jeweilige Aufgabe: Die ClickUp BrainGPT-Suche verwendet standardmäßig ClickUp Brain, aber Sie können zwischen verschiedenen Modellen (ChatGPT, Claude oder Gemini) wechseln, wenn Sie einen anderen Schreib- oder Argumentationsstil wünschen.

Schritt 7: Definieren Sie die nächsten Schritte und Elemente

Ein Marken-Audit ist nur dann sinnvoll, wenn es zu Veränderungen führt. Sobald Sie Erkenntnisse gesammelt und Ihre Ergebnisse freigegeben haben, besteht der nächste Schritt darin, diese in klare Maßnahmen umzusetzen. Betrachten Sie es als eine Art Liste mit Dingen, die Sie zu erledigen haben. Aktualisieren Sie Ihre Botschaften. Erneuern Sie Ihre visuellen Elemente. Starten Sie neue Kundenumfragen.

💡 Profi-Tipp: Unterteilen Sie diese Ziele in überschaubare Aufgaben, weisen Sie ihnen Eigentümer zu und legen Sie Zeitleisten fest.

Mit ClickUp Aufgaben gestaltet sich dieser Prozess einfach und übersichtlich. Sie können alle Elemente auflisten, sie der richtigen Person zuweisen und Fristen festlegen. Fügen Sie hilfreiche Notizen, Links oder Anhänge hinzu und verwenden Sie Statusangaben wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“, um den Fortschritt zu verfolgen.

Stellen Sie sicher, dass jedes Feedback und jede Aufgabe mit ClickUp Aufgaben zu echten Fortschritten führt.

📌 Beispiel: Nach Abschluss eines Marken-Audits erstellte ein Tech-Startup ClickUp-Aufgaben für jede gewünschte Verbesserung, darunter das Umschreiben der Website-Texte, die Aktualisierung des Logos und die Planung neuer Kundenfeedback-Sitzungen. Mithilfe der Board-Ansicht konnten sie verfolgen, wie die Aufgaben nach ihrem Abschluss durch die Spalten wanderten.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Agents, um das Marken-Audit voranzutreiben (und nicht mehr nach Updates suchen zu müssen). Erstellen Sie mit ClickUp Agents benutzerdefinierte KI-Agenten mit definierten Rollen und Verantwortlichkeiten. Wenn an Ihrem Audit mehrere Prüfer und Abteilungen beteiligt sind, richten Sie einen ClickUp Super Agent als leichtgewichtigen „Audit-Ops”-Teamkollegen ein. Super Agents können manuell oder automatisch als Auslöser ausgelöst werden, Sie benachrichtigen, wenn Arbeiten in Verzug sind, und mehrstufige Workflows auf der Grundlage Ihrer Anweisungen ausführen. Sie können auch steuern, auf welche Tools und Datenquellen der ClickUp Agent zugreifen kann, wer sein Auslöser ist und welche Aktionen protokolliert werden. Hier ist ein praktisches Setup, das Sie ausprobieren können: Bitten Sie den Agenten, wöchentlich einen Statusbericht in Ihrem Marken-Audit-Space zu veröffentlichen (was erledigt ist, was überfällig ist und was blockiert ist).

Lassen Sie fehlende Eingaben markieren (z. B. „Wettbewerbsanalyse nicht begonnen“ oder „Umfrageantworten nicht überprüft“). Verwenden Sie es, um aus Ihren Audit-Bericht-Notizen eine erste Liste mit Maßnahmen zu erstellen, damit Ihr Team mit einer strukturierten Liste von Aufgaben statt mit einer leeren Seite beginnen kann.

Checkliste für das Marken-Audit

1985 wagte Coca-Cola mit der Einführung von New Coke eine scheinbar mutige Erneuerung. Blinde Geschmackstests ergaben eine Präferenz für die süßere Formel, aber die Führungskräfte unterschätzten, wie sehr die Menschen an der ursprünglichen Cola hingen.

Die Gegenreaktion kam schnell, und innerhalb von 79 Tagen war Coca-Cola Classic wieder in den Regalen. Dieser Moment mag Jahrzehnte zurückliegen, aber die Lektion bleibt bestehen: Audits helfen Ihnen, kleine Risse zu erkennen, bevor sie zu Katastrophen werden.

Schneller Brand Health Check

Hier ist eine einfache, praktische Methode, um zu überprüfen, ob Ihre Marke nach außen hin genauso stark wirkt wie nach innen:

✅ Die visuelle Identität sieht überall gleich aus (Logo, Farben, Schriftarten). ✅ Die Botschaften wirken auf der Website, in E-Mails und in sozialen Kanälen einheitlich. ✅ Die Marke hebt sich deutlich von der Konkurrenz ab. ✅ Das Kundenfeedback entspricht dem beabsichtigten Markenimage. ✅ Die im Marketing gemachten Versprechen stimmen mit den tatsächlichen Kundenerfahrungen überein.

Faustregel: Wenn Sie zwei oder mehr Elemente mit „Nein” markieren, sollten Sie zunächst die Konsistenz verbessern, bevor Sie eine vollständige Aktualisierung erledigen.

Faustregel: Wenn Sie zwei oder mehr Elemente mit „Nein” markieren, sollten Sie zunächst die Konsistenz verbessern, bevor Sie alles zu erledigen haben.

👀 Fun Fact: Mitte der 2000er Jahre litt Burberry unter einem verwässerten Luxusimage aufgrund von übermäßiger Lizenzvergabe und schwankender Markenkonsistenz. Unter neuer Führung deckte ein internes Audit einen Verlust der Kernidentität auf. Die Marke straffte ihre Produktlinien, holte die Produktion zurück ins eigene Haus und konzentrierte sich wieder auf ihren ikonischen Trenchcoat und ihr britisches Erbe.

Die Verwendung von Vorlagen und Software für die Markenstrategie erleichtert das Sammeln von Daten und das Organisieren der Ergebnisse, insbesondere wenn Sie neu anfangen und in der jüngeren Vergangenheit noch nie ein Marken-Audit durchgeführt haben.

Hier finden Sie einige Tools und gebrauchsfertige Vorlagen, die Sie durch alle Phasen Ihres Marken-Audits begleiten, vom Sammeln von Feedback über das Erfassen von Kontaktpunkten bis hin zum Erstellen von Berichten.

Planen und dokumentieren Sie Ihr Audit in einer App mit ClickUp Docs und Whiteboards.

Genießen Sie einen ruhigen, zentralen Ort, an dem Sie Ihre Gedanken sammeln können – mit ClickUp Whiteboards

Sie haben eine Menge Feedback gesammelt. Sie haben Bewertungen durchgesehen, Wettbewerber untersucht, Ihre Kunden befragt und die Botschaften Ihrer Marke unter die Lupe genommen.

Was nun?

Für die meisten Teams ist dies die Phase, in der die Dinge still und leise auseinanderfallen. Deshalb ist der Ort, an dem Sie Ihr Audit speichern und die Form geben, genauso wichtig wie das Audit selbst.

Marketingteams, die ClickUp verwenden, können strukturierte Auditberichte erstellen, Notizen zu Meetings verfassen und alle Referenzen an einem leicht durchsuchbaren Space speichern.

Teams können ClickUp Docs verwenden, um den Bericht zum Audit zu verfassen (Ergebnisse, Belege, Empfehlungen), und dann ClickUp Whiteboards nutzen, um Berührungspunkte zu kartieren und Erkenntnisse mit den nächsten Schritten zu verknüpfen. Diese Kombination hilft Ihnen, Brainstorming und Umsetzung miteinander zu verknüpfen, anstatt sie auf Folien, Notizen und Listen mit Aufgaben aufzuteilen.

Sie können Ihren Whiteboards auch Aufgabenkarten hinzufügen, Abhängigkeiten hervorheben und Verbindungen zwischen Erkenntnissen und Meilensteinen herstellen.

📌 Beispiel: Eine Kreativagentur nutzte ClickUp Docs, um ihren Auditbericht zu entwerfen und zu verfeinern, während sie gleichzeitig auf einem ClickUp-Whiteboard eine Zeitleiste für die nächsten Schritte erstellte. Die Beteiligten konnten direkt in beiden Tools Kommentare hinterlassen, sodass Entscheidungen schneller getroffen und umsetzbare Punkte schnell in Aufgaben innerhalb von ClickUp umgewandelt werden konnten.

Sammeln Sie ehrliches Kundenfeedback mit ClickUp-Formularen

Bevor wir uns mit den tools befassen, sollten wir uns vor Augen führen, warum Umfragen so wichtig sind.

Große Marken raten nicht einfach, was ihre Kunden wollen. Sie fragen nach und hören zu. Umfragen ermöglichen es Ihnen, die ungefilterte Meinung Ihres Publikums zu hören und geben Ihnen Einblicke, die kein Dashboard bieten kann.

Mit ClickUp Forms können Sie denselben Ansatz für Ihr Marken-Audit nutzen. Erstellen und versenden Sie Umfragen in wenigen Minuten und sehen Sie zu, wie sich alle Antworten in ClickUp übersichtlich organisieren. Ordnen Sie Feedback nach Thema oder Stimmung, weisen Sie Folgeaufgaben zu und führen Sie die Nachverfolgung der Verbesserungen durch, ohne den Kontext aus den Augen zu verlieren.

Verwandeln Sie strukturiertes Feedback mit ClickUp-Formularen in Aktionselemente

📌 Beispiel: Ein SaaS-Unternehmen könnte ClickUp Formulare für eine Umfrage nach dem Kauf nutzen, um zu verstehen, warum Kunden frühzeitig abwandern. Jede Antwort wird zu einer Aufgabe, die für das zuständige Team zur Überprüfung markiert wird. Innerhalb weniger Wochen könnte das Unternehmen ein wiederkehrendes Onboarding-Problem identifizieren und beheben und so Kundenfeedback in messbare Verbesserungen der Kundenbindung umsetzen.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele für Markenrichtlinien, die Ihnen helfen, eine inspirierende Marke aufzubauen

Verfolgen Sie den Fortschritt mit ClickUp-Dashboards und Meilensteinen.

Erleben Sie mit ClickUp Dashboards auf einfache Weise, wie Ihr Audit voranschreitet.

Ein Marken-Audit kann mehrere Wochen dauern, und der Fortschritt wird schnell unübersichtlich, wenn Aktualisierungen in Nachrichten veröffentlicht werden. Mit ClickUp Dashboards können Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen, sodass Sie in einer Ansicht verfolgen können, was erledigt ist, was noch aussteht und wer für was verantwortlich ist, ohne Statusaktualisierungen über verschiedene Kanäle hinweg verfolgen zu müssen.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Brand-Audit-Dashboard mehr als nur Diagramme anzeigt, können Sie AI Cards hinzufügen . Mit diesen AI Cards können Sie eine benutzerdefinierte KI-Eingabeaufforderung (AI Brain) ausführen oder vorgefertigte Zusammenfassungen wie KI-StandUp, AI Team StandUp, AI Executive Summary und AI Projekt Update erstellen.

AI Cards sind besonders nützlich, wenn die Unternehmensleitung einen schnellen Überblick über den Stand des Marken-Audits erhalten möchte, ohne den vollständigen Bericht lesen zu müssen. Sie können AI Cards zu jedem Dashboard hinzufügen, sie bei Änderungen im Arbeitsablauf erneut ausführen und sogar den Verlauf anzeigen, sodass Ihre Aktualisierungen im Laufe der Zeit nachverfolgt werden können.

📽️ Video ansehen: Möchten Sie mit Ihren eigenen benutzerdefinierten Dashboards beginnen? Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie durch alle Schritte führt:

Feiern Sie Fortschritte und bleiben Sie motiviert mit ClickUp Meilensteinen

Meilensteine in ClickUp gehen noch einen Schritt weiter. Sie helfen Ihnen, wichtige Punkte im Audit zu markieren, wie z. B. den Abschluss der Wettbewerbsanalyse oder die Fertigstellung der internen Markenüberprüfung. So kann sich Ihr Team auf diese wichtigen Momente konzentrieren. Sie können Meilensteine direkt in Ihren Gantt-Diagrammen, in der Board-Ansicht oder sogar auf Ihrem Dashboard anzeigen, sodass Sie leicht erkennen können, wie nah Sie Ihrem nächsten großen Erfolg sind.

📌 Beispiel: Ein Marketingteam nutzte ClickUp Dashboards, um jede Phase seines Marken-Audits im Blick zu behalten. Die Erledigungsquoten von Aufgaben, überfällige Elemente und Umfrageantworten werden in Echtzeit aktualisiert. Außerdem wurden Benchmarks für jede Phase festgelegt, von „Kundenfeedback gesammelt“ bis hin zum „Abschließenden Marken-Audit-Bericht“.

Verstehen und verbessern Sie die Leistung Ihrer Website mit Google Analytics und Search Console.

via Google

Ein solides Marken-Audit untersucht, wie gut Ihre Website dort abschneidet, wo es am wichtigsten ist: bei Suchmaschinen und der Benutzererfahrung.

Die Google Search Console ist Ihr Fenster zur Sichtbarkeit in Suchmaschinen. Sie zeigt Ihnen, welche Keywords Besucher auf Ihre Website bringen, wie Ihre Seiten ranken und ob technische Probleme (wie Crawling-Fehler oder Probleme mit der mobilen Benutzerfreundlichkeit) Ihre Performance beeinträchtigen.

Google Analytics knüpft daran an. Es führt die Nachverfolgung durch, wie Besucher durch Ihre Seiten navigieren, wo sie Zeit verbringen und welche Aktionen zu Conversions führen.

💡 Profi-Tipp: Die meisten Audits konzentrieren sich nur auf Top-Level-Metriken wie Klicks und Sitzungen. Gehen Sie tiefer. Richten Sie Search Console-Filter für markenbezogene und nicht markenbezogene Keywords ein. Erstellen Sie dann in Analytics Segmente, um zu sehen, wie sich jede Gruppe auf der Website verhält. Diese mehrschichtige Ansicht zeigt, ob Ihre Markenstärke oder Ihr Such-Targeting mehr Aufmerksamkeit erfordert. Verbinden Sie Google Analytics-Erkenntnisse mit Ihrem ClickUp -Workflow: Visualisieren Sie die Leistung zusammen mit Ihren anderen Audit-Metriken mit ClickUp Dashboards .

Erstellen Sie Aufgaben für Seiten, die optimiert werden müssen.

Verfolgen Sie SEO-Verbesserungen im Zeitverlauf

Verfolgen Sie die Stimmung und Erwähnungen Ihrer Marke mit Mention und Brandwatch.

via erwähne

Mit Tools zur Stimmungsnachverfolgung wie Mention und Brandwatch können Sie verfolgen, wie Menschen online über Sie sprechen.

Mention sendet Ihnen sofort Benachrichtigungen, wenn Ihre Marke oder Ihre Mitbewerber online erwähnt werden. So können Sie schnell auf negative Kommentare reagieren, sich an positiven Diskussionen beteiligen und neue Trends erkennen, bevor sie an Fahrt gewinnen.

Brandwatch geht noch einen Schritt weiter und nutzt KI-gestützte Stimmungsanalysen, um Unterhaltungen in positive, neutrale und negative Töne zu unterteilen.

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie einen erfolgreichen Marketing-Fahrplan

Erkennen Sie Stärken und Lücken mit Vorlagen

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie jeden Schritt Ihres Audits, ohne bei Null anzufangen – mit der ClickUp-Vorlage für Marken-Audits.

Die ClickUp-Vorlage für Marken-Audits hilft Teams dabei, durchdachte, strukturierte Marken-Audits ohne großen Aufwand durchzuführen. Ganz gleich, ob Sie die Markenkonsistenz überprüfen oder bewerten möchten, wie Ihre Botschaften beim Publikum ankommen – diese Branding-Vorlage sorgt für Klarheit und Organisation in jedem Schritt:

Verfolgen Sie Markenwerte, Botschaften und Kontaktpunkte an einem zentralen Space.

Weisen Sie verschiedenen Abteilungen Audit-Aufgaben zu und überwachen Sie den Fortschritt in Echtzeit.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Stärken, Lücken und Wettbewerbsvergleiche zu identifizieren und so die Berichterstellung zu vereinfachen.

Gleichzeitig hilft die ClickUp-Markenbuch-Vorlage Unternehmen dabei, eine starke, einheitliche Markenidentität zu definieren und aufrechtzuerhalten. Sie vereint Ihre visuellen Elemente und Kernwerte in einem übersichtlichen Space, der Teams und Stakeholdern dabei hilft, sich auf eine gemeinsame Vision auszurichten.

Kostenlose Vorlage herunterladen Stellen Sie sicher, dass jedes Marketingelement Ihre Marke konsistent widerspiegelt, indem Sie die Brand Book-Vorlage von ClickUp verwenden.

So kann Ihnen diese Vorlage helfen:

Organisieren Sie Markenelemente wie Logos, Farben und Schriftarten für einen schnellen Zugriff.

Dokumentieren Sie den Tonfall, die Botschaften und die visuellen Richtlinien, um Ihrem Team eine Orientierung zu geben.

Verfolgen Sie den Fortschritt, während Sie Markenmaterialien für Kampagnen erstellen und verfeinern.

🎥 Wenn Ihr Marken-Audit Lücken in Bezug auf die Stimme, die Botschaft oder die Konsistenz der Beiträge aufgedeckt hat, zeigt Ihnen dieses Video, wie KI Ihnen helfen kann, diese Erkenntnisse schneller umzusetzen.

Best Practices für das Marken-Audit

Der Schlüssel zu einem umfassenden Audit liegt in einer durchdachten Herangehensweise. Ein paar clevere Vorgehensweisen können den Unterschied zwischen einem Bericht, der nur im Regal verstaubt, und einem, der Ihre Marke wirklich stärkt, ausmachen.

✅ Definieren Sie klare Ziele, bevor Sie beginnen, damit Ihr Audit fokussiert und umsetzbar bleibt✅ Beziehen Sie verschiedene Teams aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Kundensupport ein, um alle Perspektiven zu erfassen✅ Nutzen Sie Tools wie Brandwatch Academy oder Forrester Wave-Berichte, um Ihre Marke mit Branchenführern zu vergleichen✅ Planen Sie regelmäßige Audits, um Marktveränderungen und sich wandelnden Kundenerwartungen immer einen Schritt voraus zu sein

👀 Wissenswertes: In den frühen 2000er Jahren stand LEGO kurz vor dem Zusammenbruch. Eine gründliche interne Markenprüfung ergab, dass das Unternehmen sich zu weit von dem entfernt hatte, was es berühmt gemacht hatte – dem Spielen mit Bausteinen. Die Ergebnisse halfen dem Unternehmen, sich neu auszurichten, was zu der Renaissance von LEGO führte, die wir heute kennen.

Beispiele für erfolgreiche Marken-Audits

Manchmal lässt sich die Wirksamkeit eines Marken-Audits am besten anhand eines konkreten Beispiels verstehen. Die folgenden Beispiele für Marken-Audits zeigen, wie bekannte Marken ihre Identität und Strategie durch eine interne Analyse verändert haben:

1. Mailchimp: Über den E-Mail-Posteingang hinauswachsen

Bis 2018 hatte sich Mailchimp von einem einfachen E-Mail-Marketing-Tool zu einer kompletten Marketingplattform entwickelt – aber ihre Marke stand immer noch für „E-Mail-Newsletter”. Die Kunden bemerkten diese Diskrepanz als Erste.

Durch Umfragen und Kundenfeedback machte Mailchimp eine befreiende Entdeckung: Die Benutzer sahen das Unternehmen nicht mehr nur als E-Mail-Tool. Eigentümer von kleinen Unternehmen beschrieben Mailchimp als etwas, das ihnen half, „professioneller zu wirken und zu wachsen“. Diese Erkenntnis wurde zur Grundlage für die Neugestaltung der Marke.

In Zusammenarbeit mit der Branding-Agentur Collins hat Mailchimp einige mutige Schritte unternommen. Das Unternehmen behielt sein skurriles Maskottchen Freddie (vereinfacht für den modernen Gebrauch) bei, während andere Technologieunternehmen ihre Persönlichkeit zugunsten eines eleganten Minimalismus aufgaben. Es führte eine verspielte neue Schriftart ein (Cooper Light – eine Schriftart aus den 1920er Jahren in einer serifenlosen Welt), erweiterte seine Farbpalette und änderte seine Botschaft von „Send Better E-Mail” zu „Build Your Brand. Verkaufen Sie mehr.”

Das Ergebnis? Eine Steigerung der Interaktion der Benutzer um 200 % innerhalb eines Jahres. Und im Jahr 2021 übernahm Intuit Mailchimp für rund 12 Milliarden US-Dollar – ein Beweis dafür, wie ein zum richtigen Zeitpunkt durchgeführtes Brand Audit einen enormen Wert schaffen kann.

Wichtigste Erkenntnis: Das Audit von Mailchimp ergab, dass die Kunden das Unternehmen in ihren Köpfen bereits neu positioniert hatten. Das Rebranding passte sich lediglich der Realität an – und verstärkte gleichzeitig die eigenwillige Persönlichkeit, die das Unternehmen von Anfang an so beliebt gemacht hatte.

2. Nike: Als Daten das Storytelling in den Schatten stellten

Nike hat seine Marke auf emotionalem Storytelling aufgebaut – Kampagnen wie „Find Your Greatness” und die Partnerschaft mit Colin Kaepernick haben kulturelle Unterhaltungen ausgelöst. Doch bis 2024 stellten Branchenanalysten fest, dass sich etwas verändert hatte.

Unter der früheren Führung hatte Nike einen starken Fokus auf den direkten digitalen Vertrieb und das Performance-Marketing gelegt. Der ehemalige Brand Director Massimo Giunco fasste das Problem öffentlich zusammen: Das Markenteam habe sich „vom Markenmarketing zum digitalen Marketing und von der Markenwertsteigerung zur Verkaufsaktivierung“ verlagert.

Die Zahlen sprachen für sich. Bis Ende 2024 waren die Einnahmen von Nike im Vergleich zum Vorjahr um 8 % auf 12,4 Milliarden US-Dollar zurückgegangen, wobei die digitalen Verkäufe um 13 % gesunken waren. Die Nachverfolgung der Marke zeigte, dass die Verbraucherpräferenz innerhalb von sechs Monaten um etwa 6 % zurückgegangen war, was bedeutet, dass sich etwa 8 Millionen Menschen weniger für Nike als für die Konkurrenz entschieden hatten.

Im Dezember 2024 kündigte der neue CEO Elliott Hill eine strategische Neuausrichtung an: „Wir beginnen, Gelder vom Performance-Marketing zum Markenmarketing zu verlagern. Wir werden in unsere Felder investieren, denn dort treiben wir unsere Produktinnovation, unsere Neuheit und unsere Besonderheit voran. “

Nike baut sein Image nun wieder auf der emotionalen, narrativen Werbung auf, die das Unternehmen ursprünglich zu einer kulturellen Ikone gemacht hat – und reduziert gleichzeitig Rabatte bei Aktionen, um seine Premium-Position wiederherzustellen.

Wichtigste Erkenntnis: Die Situation von Nike zeigt, dass selbst die stärksten Marken ins Straucheln geraten können, wenn sie kurzfristige Metriken über den langfristigen Aufbau der Marke stellen. Die derzeitige Neuausrichtung des Unternehmens ist eine Erinnerung daran, dass Marken-Audits nicht nur für Unternehmen in Schwierigkeiten wichtig sind, sondern auch für Marktführer, die ihre Position behaupten wollen.

3. Columbia Sportswear: Ausbruch aus der „Einheitlichkeit“

Im August 2025 lancierte Columbia Sportswear seine erste große Markenplattform seit zehn Jahren – das Ergebnis einer internen Bestandsaufnahme, bei der festgestellt wurde, dass sich das Marketing des Unternehmens nicht mehr von dem der Mitbewerber unterschied.

Das Marketingteam der Marke führte eine aufschlussreiche Übung durch: Es stellte sechs Anzeigen von Mitbewerbern auf einer einzigen Folie zusammen und verdeckte die Logos. Alle Anzeigen sahen gleich aus – weitläufige Landschaften, sonniger Himmel, makellose Bedingungen, seriöse Models. „In den letzten 20 Jahren hat sich die Outdoor-Branche gewissermaßen angeglichen“, sagte Matt Sutton, Marketingleiter bei Columbia. „Alle folgen einander und machen das Gleiche.“ ( Marketing Brew )

Das Audit von Columbia brachte auch eine wichtige Erkenntnis über die Kunden ans Licht: Selbst Profisportler haben Angst davor, was im Freien schiefgehen könnte. Anstatt diese Ängste mit perfekten Bildern zu ignorieren, beschloss Columbia, sie direkt anzusprechen.

Die daraus resultierende Kampagne „Engineered for Whatever“ zeigt Wanderer, die von Schlangen angegriffen werden, in versteckte Schlaglöcher stolpern und sich dem Sensenmann stellen müssen. Die Marke engagierte Stuntmen, um die Ausrüstung in Extremsituationen zu testen – sie hingen über von Alligatoren bevölkerten Gewässern, wurden an Schneepflügen festgeschnallt und rollten in riesigen Schneebällen einen Hang hinunter.

Columbia hat außerdem seine visuelle Identität mit einer neuen Typografie, einem modernisierten Logo und einem aktualisierten System der Farben aufgefrischt. Diese Veränderung stellt laut den Führungskräften „die wahrscheinlich bedeutendste Investition in das Markenmarketing seit fünf Jahren“ dar.

Wichtigste Erkenntnis: Das Audit von Columbia ergab, dass das Unternehmen durch seine zurückhaltende Strategie unsichtbar geworden war. Durch die Rückkehr zum respektlosen, humorvollen Geist ihrer Werbung aus den 80er- und 90er-Jahren schaffen sie sich eine unverwechselbare Position in einem umkämpften Markt.

Setzen Sie Ihr Marken-Audit in Maßnahmen um

Eine starke Marke entsteht nicht zufällig. Es bedarf klar kommunizierter Unternehmenswerte, eines starken Marketingplans mit klaren Geschäftszielen und eines Alleinstellungsmerkmals, damit sich Ihre Marke von der Konkurrenz abhebt.

Einige Teams stützen sich auf Kundenfokusgruppen und die Analyse von Kundenfeedback, während andere sich darauf konzentrieren, ein besseres Kundenerlebnis im Inhalt-Marketing zu schaffen. Marken nutzen auch Umfragen in sozialen Medien und Tools zur Erfassung der Kundenbindung, um die Stimmung der Kunden zu verstehen.

Was wäre, wenn Sie Ihre Markenpositionierung verbessern, alle Daten aus Ihren Kampagnen zusammenstellen und die Kernwerte Ihrer Marke mit einem einzigen tool effektiver definieren könnten?

ClickUp ist das einzige Ökosystem, das Ihnen dabei helfen kann, Ihre Markenziele zu erreichen.

Von der Sammlung von Feedback mit Formularen über die Darstellung der Ergebnisse auf Whiteboards bis hin zur Nachverfolgung des Fortschritts in Dashboards unterstützt ClickUp jeden Schritt Ihres Marken-Audits. Außerdem hilft es Ihnen dabei, alles zu dokumentieren, von der Interaktion mit Ihren Social-Media-Konten bis hin zu überarbeiteten Markendesigns in kollaborativen Dokumenten.

Wenn Sie bereit sind, die Zukunft Ihrer Marke selbst in die Hand zu nehmen, melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ein Marken-Audit betrachtet das Gesamtbild, wie Menschen Ihre Marke wahrnehmen, ob sie konsistent ist und wie sie im Vergleich zu Wettbewerbern abschneidet. Ein Marketing-Audit konzentriert sich eher auf Ihre Kampagnen und die Performance Ihrer Botschaften. Stellen Sie sich das Marken-Audit als die Geschichte vor, die Sie erzählen, und das Marketing-Audit als die Art und Weise, wie Sie sie erzählen.

Die meisten Teams profitieren davon, einmal im Jahr ein Marken-Audit zu erledigen. Wenn Sie jedoch eine große Veränderung durchlaufen, wie z. B. eine Umfirmierung, eine Verschiebung der Zielgruppe oder einen Umsatzrückgang, lohnt es sich, dies früher zu erledigen, um etwaige Diskrepanzen zu erkennen.

Auf jeden Fall. Tatsächlich profitieren kleine Unternehmen oft am meisten davon. Selbst mit einem begrenzten Budget hilft Ihnen ein Marken-Audit zu verstehen, wie Ihre Zielgruppe Sie wahrnimmt, was bei ihr Anklang findet und wo Sie sich von anderen abheben können.

Zu den wichtigsten Faktoren für die Nachverfolgung gehören die Markenbekanntheit, die Kundenzufriedenheit (mittels Umfragen), die Website-Interaktion (wie Absprungrate oder Konversionen), die Stimmung in den sozialen Medien und der Vergleich mit Wettbewerbern. Die richtige Mischung hängt von Ihren Zielen ab, aber diese Faktoren liefern ein umfassendes Bild.

Das kommt darauf an. Sie können ein internes Audit mit kostenlosen Tools und Vorlagen wie denen in ClickUp erledigen oder einen Markenberater oder eine Agentur beauftragen, die je nach Umfang und Tiefe zwischen 5.000 und 50.000 US-Dollar kosten kann. Der Schlüssel liegt darin, den Aufwand an Ihre Phase anzupassen.

Die Begriffe werden oft synonym verwendet, aber ein Marken-Audit ist in der Regel detaillierter und datengestützt. Eine Markenbewertung ist in der Regel schneller und allgemeiner, eher wie eine Pulsmessung, während ein Audit tiefer in Identität, Strategie, Wahrnehmung und Leistung eindringt.