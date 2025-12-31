Die 10 besten Zoho BugTracker-Alternativen für moderne Entwicklerteams

Entwicklerteams brauchen mehr als nur einen Ort, um Fehler zu protokollieren. Mit zunehmender Größe der Projekte werden Features wie Automatisierungsregeln, Zusammenarbeit in Echtzeit, Berichterstellung und Sichtbarkeit immer wichtiger.

Deshalb ist es sinnvoll, sich nach Alternativen zu Zoho BugTracker umzusehen. Vor allem, wenn Ihr Team wächst, mehrere Releases jongliert oder ausgereiftere Engineering-Praktiken einführt.

Untersuchungen zeigen, dass Entwicklerteams die Fehlerquote bei Änderungen zwischen 0 % und 15 % halten können – ein Stabilitätsbereich, der mit kleinen, häufigen Releases und einer starken Testautomatisierung verbunden ist.

Die richtige Alternative ersetzt also nicht nur die Stelle, an der Fehler protokolliert werden, sondern stärkt den gesamten Entwicklungszyklus. In diesem Leitfaden geben wir Ihnen einen Überblick über die besten und bewährten Alternativen zu Zoho BugTracker.

Wussten Sie schon? Analysten schätzen, dass KI die Produktivität in der Softwareentwicklung um 20 bis 45 % steigern kann, wenn sie in die täglichen Workflows integriert wird, von der Code-Generierung bis zur Ursachenanalyse.

Zoho BugTracker-Alternativen auf einen Blick

Bevor wir uns näher damit befassen, finden Sie hier einen übersichtlichen Vergleich, damit Sie die besten Anwendungsfälle, wichtigsten Features, Preise und Bewertungen auf einen Blick sehen können.

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Einheitliche Test-Workflows mit Vorlagen, Automatisierung und 100 % kontextbezogener KITeamgröße: Kleine Startups bis hin zu großen Unternehmen Vorlagen für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen, Automatisierungen für Routing/SLAs, Git-Integrationen für die Rückverfolgbarkeit von Aufgaben bis zum Committen, Dashboards für Live-Metriken zu Fehlern Free Forever-Plan; Benutzerdefinierte Pläne für Unternehmen Jira Große agile Teams, die komplexe Workflows benötigen Teamgröße: Kleine agile Teams bis hin zu großen Unternehmen mit mehreren Teams Scrum-/Kanban-Boards, benutzerdefinierte Problemtypen/-felder, Automatisierungsregeln, Links zu GitHub/Bitbucket, Velocity-, Burndown- und Zykluszeitberichte Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 7,91 $/Monat pro Benutzer Gitlab Entwicklerorientierte Nachverfolgung von Problemen mit integrierter CI/CD Teamgröße: Mittelgroße Teams Probleme→MR-Flow, CI/CD-Pipelines und -Umgebungen, Regeln/Genehmigungen für die Codeüberprüfung, Sicherheitsscans, Boards und Meilensteine Benutzerdefinierte Preisgestaltung Wrike Funktionsübergreifende Erfassung und Sichtbarkeit für Stakeholder Teamgröße: Kleine Projektteams (2–15 Benutzer) Anfrageformulare, benutzerdefinierte Workflows/Status, Automatisierungen für Zuweisungen/Erinnerungen, Dashboards für Workload/Blockaden, gemeinsam nutzbare Ansichten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $ pro Monat und Benutzer monday dev visuelle Planung und stakeholderfreundliche Roadmaps. Teamgröße: mittelgroße Produkt- und Engineering-Teams Boards für Backlogs/Sprints/Releases, Formulare für eine übersichtlichere Erfassung, Automatisierungen für Erinnerungen/Fälligkeitstermine, GitHub/Bitbucket-Integrationen, Zeitleisten und Dashboards Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Platz/Monat GitHub Issues Leichte Nachverfolgung innerhalb Ihres Repos Teamgröße: Große Unternehmen und globale Open-Source-Communities Problemvorlagen/-Beschreibungen, Projekt-Boards, Verknüpfung von Problemen mit Bereichen/PRs, GitHub Actions-Automatisierung und Inline-Code-Diskussionen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 4 $/Monat pro Benutzer BugHerd Visuelle Website-Qualitätssicherung und Client-Feedback Teamgröße: Freiberufler und mittelgroße Web- oder Agenturteams On-Page-Anmerkungen mit Screenshots, automatisch erfasste Browser-/Betriebssystemdetails, Kanban-Routing, kundenfreundliches Widget, Export/Synchronisierung zu Trackern Bezahlte Pläne ab 50 $/Monat pro Benutzer MantisBT Open-Source-Teams, die eine einfache, zuverlässige Nachverfolgung wünschen Teamgröße: Kleine interne Entwickler-/QA-Teams, die Open-Source- und selbst gehostete Bug-Tracking-Lösungen bevorzugen Einfache Problemformulare, benutzerdefinierte Felder, rollenbasierte Berechtigungen, E-Mail-Benachrichtigungen/Beobachter, Plugin-Ökosystem, selbst gehostete Kontrolle Free Bugzilla Enterprise-erprobte Open-Source-Steuerung Teamgröße: Mittlere bis große Entwicklerteams Benutzerdefinierte Felder/Komponenten/Flags, leistungsstarke Abfragen und gespeicherte Suchen, detaillierte Berechtigungen, Nachverfolgung von Abhängigkeiten und Duplikaten und Datenexport Free Zusammenfassung Minimalistische Teams, die einen E-Mail-freundlichen Tracker wünschen Größe des Teams: Kleine interne Teams und mittelgroße technische Teams E-Mail- und Webformular-Erfassung, eindeutige IDs und einfache Workflows, Rollen/Prioritäten, Benachrichtigungen, Python-Erweiterungen, Selbsthosting Free

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

📚Lesen Sie auch: Wie man KI zur Automatisierung von Aufgaben einsetzt

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Zoho BugTracker achten?

Das ideale Zoho BugTracker-Tool sollte es einfach machen, Probleme zu erfassen, den Kontext nah am Code zu halten und die Arbeit ohne ständiges Kopieren und Einfügen voranzubringen. Transparente Preise und Sicherheit, die zu Ihrem Stack passen, sind besonders wichtig.

Hier ist eine kurze Checkliste, die Entwickler- und QA-Teams tatsächlich verwenden, wenn sie ihre Bug-Tracker-Tools auswählen. Die ideale Zoho BugTracker-Alternative sollte Folgendes leisten:

Erfassen Sie Fehler aus Formularen, E-Mails, APIs und Browser-Erweiterungen.

Passen Sie Workflows mit benutzerdefinierten Feldern, Status und SLAs an Ihre Geschäftsregeln an

Verknüpfen Sie Probleme mit PRs und Bereitstellungen, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit vom Bericht bis zur Veröffentlichung zu gewährleisten.

Automatisieren Sie die Triage und Weiterleitung mit Regeln als Auslösern für Zuweisungen und Aktualisierungen.

Speichern Sie Spezifikationen, Reproduktionsschritte und Nachweise an einem Ort mit Dokumenten und Anhängen.

Zeigen Sie den Sprint-Status mit Dashboards für Durchsatz, Vorlaufzeit und Schweregradtrends an.

Bieten Sie SSO, detaillierte Rollen und Prüfpfade zum Schutz sensibler Daten

Als Anbieter bieten Sie transparente Preisstufen, die Sie ohne Spekulationen prognostizieren können.

Skalieren Sie von einem Team auf viele Teams ohne Nacharbeit, Plugins oder neue tools.

📚 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für die Nachverfolgung von Problemen und Protokollierung in Excel und ClickUp

Die besten Alternativen zu Zoho BugTracker

Hier sind die besten Optionen für eine übersichtlichere Triage, tiefere Git-Verknüpfungen und klarere Preise. Wir vergleichen, wie jedes tool die Erfassung, Sicherheit und Sichtbarkeit handhabt, damit Ihr Team Aktionen ohne zusätzliche Klicks verfolgen kann.

1. ClickUp (Am besten geeignet für einheitliche Test-Workflows mit Vorlagen, Automatisierung und KI)

Verfolgen Sie Fehler, Eigentümer und SLAs in einer einzigen ClickUp-Ansicht, damit Prioritäten klar bleiben und Fehler schneller behoben werden können.

Mit Zoho BugTracker (oder jedem anderen einfachen Tracker) ist die Arbeit oft verstreut: Der Bug beginnt in einem Webformular, die Repro-Schritte befinden sich in einem Dokument, die Protokolle kommen per E-Mail, die PR-Links befinden sich im Repo und jemand verfolgt die Fälligkeitstermine in einer separaten Tabelle. Das ist Arbeitsausbreitung, die jeden Übergabeprozess verlangsamt.

Dann kommt die KI-Ausbreitung. Ein Bot erstellt Notizen, ein anderer fasst Threads zusammen und ein dritter lebt beim Chatten. Keiner von ihnen kennt Ihre Status-Flows oder SLAs (Service Level Agreements), sodass Sie am Ende verpasste Updates und viel Nachtippen haben.

Auch die Sicherheit kann zu Reibungsverlusten führen. Ein Benutzer meldet einen Fehler, wird von einem Sicherheitsdienst blockiert und sieht auf der Seite eine „Cloudflare Ray ID“ oder einen ähnlichen fehlenden Kontext. Wenn diese Ray ID nie in Ihren Tracker gelangt, hat das Team keinen Kontext, wenn es versucht, Fehlalarme zu reproduzieren oder zu optimieren.

ClickUp for Software Teams löst dieses Problem, indem es alle Ihre Apps, Daten und Workflows in einem Workspace zusammenführt.

Anpassbare Vorlagen, Dokumente, Automatisierungen, Git-Integrationen, Dashboards und ClickUp Brain liegen nebeneinander und schaffen so einen Workflow innerhalb eines einzigen Systems für Ihre Entwicklerteams. Sie protokollieren die Kopfzeilen, Anforderungs-IDs, Protokolle, Benutzer-/Sitzungs-IDs, Geräte/Browser, Release-Versionen usw. für die Aufgabe, fügen einmalig Anhänge hinzu und beobachten, wie das Problem mit weniger Klicks und klareren Eigentümerschaften vom Bericht bis zur Veröffentlichung durchläuft.

👀 Wissenswertes: Elite-Entwicklungsteams setzen ein Einzelziel für die Änderungsfehlerquote: 0–15 %. Sie streben eine schnelle Wiederherstellung an – wichtige DORA-Metriken, die mit stabilen, schnellen Releases verknüpft sind.

Standardisieren Sie die Erfassung von Fehlern mit der ClickUp-Vorlage für die Fehler- und Problem-Nachverfolgung

Kostenlose Vorlage erhalten Fördern Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und liefern Sie bessere Produkte mit der ClickUp-Vorlage für die Bug- und Problem-Nachverfolgung.

Fehlerberichte kommen oft aus allen Richtungen: ein blockiertes Formular auf Ihrer Website, das eine Cloudflare Ray ID anzeigt, eine E-Mail vom Support, eine QA-Tabelle oder eine Direktnachricht mit halbfertigen Reproduktionsschritten.

Mit der ClickUp-Vorlage für die Fehler- und Problem-Nachverfolgung können Sie diese Fehler an einem einzigen Ort protokollieren und priorisieren, sodass Support-, Engineering- und Produktteams sehen können, wer dafür verantwortlich ist und was als Nächstes ausgeliefert werden muss.

Hier eine kurze Übersicht darüber, wie es Ihnen helfen kann:

Zentralisieren Sie die Erfassung in einem gebrauchsfertigen Ordner mit Listen wie „Gemeldete Fehler” und „Fehler-Master”, sodass jedes neue Problem denselben Weg von der Meldung bis zur Lösung durchläuft.

Erfassen Sie wichtige Details zu jedem Bug (Schweregrad, Komponente, Umgebung, Reproduktionsschritte und Cloudflare Ray ID, wenn ein Sicherheitsdienst ein Formular blockiert hat) mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern und erforderlichen Eigenschaften.

Leiten Sie Aufgaben automatisch mit ClickUp Automatisierungen weiter, weisen Sie Eigentümer zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und taggen Sie wichtige Seiten oder Module, sobald ein Fehler protokolliert wird.

Beobachten Sie Trends mit flexiblen Ansichten und Dashboards, damit Sie sehen können, welche Seiten, Releases oder Komponenten die meisten Fehler verursachen, und Ihren Testfokus entsprechend anpassen können.

💡 Profi-Tipp: Kombinieren Sie die ClickUp-Fehlerberichtsvorlage mit ClickUp Brain für übersichtlichere Reproduktionen. Kostenlose Vorlage erhalten Erfassen Sie strukturierte Fehlerdetails wie Schweregrad, Umgebung und Reproduktionsschritte in einer einzigen Aufgabe, um die Triage mit der ClickUp-Fehlerberichtsvorlage zu beschleunigen. Sobald Sie die Erfassung mit der Vorlage für Bug- und Problem-Tracking standardisiert haben, können Sie die ClickUp-Bug-Report-Vorlage verwenden, um klare Reproduktionsdetails in einer Aufgabe zu erfassen. Sie führt die Berichterstatter durch das erwartete und tatsächliche Verhalten, die Umgebung, die Schritte, die Protokolle und die Anhänge, und Sie können wichtige Felder mit schnellen Checklisten für Browser und Geräte festlegen.

Überlassen Sie ClickUp Brain die Routinearbeiten.

Entwerfen Sie Repro-Schritte, fassen Sie Ursachen zusammen und führen Sie die Automatisierung von Release Notes mit ClickUp Brain durch.

Fügen Sie grobe Notizen oder Konsolenausschnitte in die Aufgabe ein und bitten Sie ClickUp Brain, Entwürfe für Fehlerberichte zu schreiben oder einen langen Kommentar in eine Folgeaufgabe umzuwandeln.

Wenn ein öffentlicher Bericht blockiert wurde und eine Cloudflare Ray-ID auf der Seite enthält, können Sie diese ID in der Aufgabe protokollieren und ClickUp Brain verwenden, um verwandte Aufgaben oder Dokumente abzurufen, die denselben Endpunkt oder dieselben Geschäftsregeln erwähnen.

📚 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für die Nachverfolgung und Protokollierung von Problemen in Excel und ClickUp

Automatisieren Sie Routing und SLAs mit ClickUp-Automatisierungen

Leiten Sie dringende Infrastrukturfehler mit ClickUp-Automatisierungen automatisch an die Liste der Incidents weiter.

Sobald der Bericht und die Beweise in ClickUp eingegangen sind, übernimmt ClickUp Automatisierungen die Triage. Sie können neue Probleme basierend auf Schweregrad, Komponente, Umgebung oder Quelle weiterleiten, automatisch Eigentümer zuweisen, Fälligkeitstermine festlegen und Beobachter hinzufügen, damit die richtigen Personen das Problem sehen, ohne dass jemand als Verkehrspolizist fungieren muss.

Erstellen Sie Eskalationsregeln, die die zuständigen Mitarbeiter benachrichtigen, wenn Tickets sich dem SLA nähern oder diesen überschreiten, benachrichtigen Sie die Verantwortlichen bei P0/P1-Problemen oder stufen Sie einen Fehler automatisch von „Muss geprüft werden” auf „In Bearbeitung” hoch, sobald die erforderlichen Felder und Anhänge vorhanden sind. Wenn ein PR geöffnet wird, verschieben Sie den Fehler in „In Prüfung”; wenn er zusammengeführt wird, verschieben Sie ihn in „Bereit zur Veröffentlichung”.

Sehen Sie sich diese kurze Anleitung an, um zu erfahren, wie ClickUp Automatisierungen Auslöser und Bedingungen in automatisierte Triage, SLA-Erinnerungen und Release-Benachrichtigungen umwandeln:

💡 Profi-Tipp: Richten Sie ClickUp AI Agents ein, um Ihre Bug-Listen zu überwachen, damit Sie sich nicht auf manuelle Überprüfungen verlassen müssen. Diese KI-Agenten können auf Auslöser wie „P0-Bug erstellt“, „Status nach zwei Stunden noch In Bearbeitung“ oder „PR zusammengeführt“ reagieren und dann automatisch Eigentümer zuweisen, Status ändern oder Updates in Kommentaren und Chats posten. Sie können mit dem Engineer KI-Agent-Muster beginnen und es für die Triage anpassen, sodass routinemäßige Nachverfolgungen (Anfordern von Protokollen, Bestätigen der Umgebung und Erstellen von Aufgaben) im Hintergrund ausgeführt werden, während sich die Mitarbeiter auf das Debugging und die Releases konzentrieren können.

Verfolgen Sie Code und Releases mit ClickUp Git-Integrationen (GitHub/Bitbucket)

Sehen Sie alle GitHub-Aktivitäten zu einer Aufgabe direkt in ClickUp

Schließen Sie den Kreis, indem Sie den Code direkt an die Arbeit anhängen. Mit ClickUp Git-Integrationen für GitHub und Bitbucket wird durch Hinzufügen einer ClickUp-Aufgaben-ID zu einem Bereich, Commit oder Pull Request diese Aktivität direkt in der Aufgabe angezeigt.

Wenn Ingenieure PRs öffnen, kann ClickUp den Bug automatisch in „In Review” verschieben; wenn die PR zusammengeführt wird, kann er in „Ready for Release” oder „Released” verschoben werden.

Sie sehen den Bug, die Korrektur und den Status des Versands auf einem einzigen Bildschirm, anstatt zwischen Ihrem Tracker und Repo hin und her zu springen.

Dieses Feature erleichtert auch Audits. Sie können sehen, wer was wann und warum geändert hat, zusammen mit den vor der Bereitstellung bestandenen Prüfungen. Wenn ein öffentlicher Bericht ursprünglich von einem Dienst für Sicherheit blockiert wurde, bleiben die Cloudflare Ray-ID und die zugehörigen Notizen an derselben Aufgabe als Anhang angehängt, sodass die Geschichte vom ersten Bericht bis zur endgültigen Lösung erhalten bleibt.

Von dort aus kann ClickUp Brain Release Notes aus den verknüpften Aufgaben generieren und dabei betroffene Module, Ursachen und Validierungsschritte hervorheben, sodass Teams Wiederholungen und erneute Öffnungen vermeiden können.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die KI-Karten von ClickUp, um Fehleranstiege auf einen Blick zu erklären. Fügen Sie KI-Karten zu Ihren ClickUp-Dashboards hinzu, damit ClickUp Brain die Vorgänge in Ihren Fehlerdaten zusammenfassen kann, anstatt dass Sie jedes Diagramm einzeln auswerten müssen. KI-Karten können erklären, warum die Anzahl offener Fehler diese Woche gestiegen ist, welche Module steigende Wiedereröffnungsraten aufweisen oder ob es einen Anstieg bei blockierten Übermittlungen mit einer Cloudflare Ray-ID als Anhang gibt. Die Karte befindet sich über Ihren Widgets und enthält eine kurze Beschreibung der Änderungen und der nächsten Schritte. Dies kann Ihrem Team dabei helfen, rohe Bug-Metriken in eine kurze Zusammenfassung für Führungskräfte und QA-Manager umzuwandeln.

Die besten Features von ClickUp

Koordinieren Sie Testpläne, Durchläufe und Freigaben mit der ClickUp-Testmanagement-Vorlage , damit jede Veröffentlichung einer klaren Checkliste mit festgelegten Eigentümern folgt.

Erfassen Sie detaillierte Szenarien mit der ClickUp-Testfall-Vorlage und verknüpfen Sie fehlgeschlagene Fälle direkt mit Bug-Aufgaben, um eine klare Rückverfolgbarkeit zwischen Abdeckung und Fehlern zu gewährleisten.

Zentralisieren Sie Ihren Fehler-Backlog in der ClickUp Issue Tracker-Vorlage , damit Teams Probleme nach Schweregrad, Komponente und Quelle priorisieren können, ohne zusätzliche Tabellenkalkulationen zu benötigen.

Halten Sie Triage-Unterhaltungen mit ClickUp Chat nah an der Arbeit, indem Sie Nachrichten in Aufgaben umwandeln, Eigentümer @erwähnen und Entscheidungen mit den Problemen verknüpfen, die sie betreffen.

Nutzen Sie ClickUp SyncUps oder nehmen Sie ClickUp Clips von einer Bug-Aufgabe auf, um Reproduktionsschritte live durchzugehen, Ihren Bildschirm freizugeben und KI-gestützte Zusammenfassungen und Aufzeichnungen an das Problem anzuhängen, um sie später zu überprüfen.

Limitierungen von ClickUp

Das Setup für Dashboards und Automatisierungen nimmt Zeit in Anspruch, wenn Ihr Team noch keine Erfahrung mit dem Tool hat.

Große Listen und umfangreiche Ansichten können auf älteren Geräten oder Netzwerken langsamer als erwartet geladen werden.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

Eine G2-Bewertung sagt:

Diese Plattform ist extrem anpassungsfähig und ermöglicht es mir, Aufgaben, Dokumente, Ziele und Chats in einem einzigen Workspace zu verwalten. Die Vielzahl an Ansichten – wie Liste, Board, Kalender und Gantt – sorgt für Flexibilität und passt sich jedem Workflow an.

Diese Plattform ist extrem anpassungsfähig und ermöglicht es mir, Aufgaben, Dokumente, Ziele und Chats in einem einzigen Workspace zu verwalten. Die Vielzahl an Ansichten – wie Liste, Board, Kalender und Gantt – sorgt für Flexibilität und passt sich jedem Workflow an.

2. Jira (Am besten geeignet für große agile Teams, die komplexe Workflows benötigen)

über Jira

Wenn Teams über verschiedene Dienste und Zeitzonen hinweg skalieren, stoßen einfache Tracker an ihre Grenzen. Jira bietet Softwareteams konfigurierbare Workflows, Scrum- und Kanban-Boards sowie enge Verknüpfungen zum Code, sodass die Arbeit vom Backlog bis zur Veröffentlichung sichtbar bleibt.

Teams können die Erfassung standardisieren, Status entsprechend ihrer tatsächlichen Arbeitsweise zuordnen und Routineschritte automatisieren, die einen Sprint verlangsamen. Wenn Ihre Roadmap in Epics angelegt ist und Ihr Lieferrhythmus von Boards und Automatisierungsregeln abhängt, passt Jira perfekt zu diesem Modell.

Sie können benutzerdefinierte Problemtypen festlegen, Pflichtfelder definieren und Übergaben mit Übergängen steuern, die Ihren Überprüfungsprozessen entsprechen.

Integrierte Automatisierungen reduzieren sich wiederholende Aktualisierungen, und die Integrationen umfassen GitHub, Bitbucket und CI/CD, sodass Ingenieure nicht zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen müssen, um die nächste Aktion zu verfolgen.

Die besten Features von Jira

Erstellen Sie Scrum- oder Kanban-Boards, die Ihren tatsächlichen Workflow widerspiegeln, vom Backlog bis zum Erledigt.

Passen Sie Problemtypen, Felder und Berechtigungen an, damit Teams einheitliche Geschäftsregeln befolgen können.

Automatisieren Sie Routineaufgaben mit Regeln, die Änderungen zuweisen, übertragen und benachrichtigen.

Verknüpfen Sie Probleme mit Repos und Pull Requests, um den Code-Kontext für die Aufgabe beizubehalten.

Planen Sie Sprints und Releases und führen Sie die Nachverfolgung von Geschwindigkeit, Burndown und Zykluszeit an einem Ort durch.

Limitierungen von Jira

Die Leistungsfähigkeit von Workflows kann für kleinere Teams ohne Administrator, der sie anpasst, komplex erscheinen.

Umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen und Add-On-Funktionen erhöhen den Zeitaufwand für das Setup und die Wartung im Vergleich zu Jira-Alternativen.

Die UI-Dichte und Navigation erfordern eine Einarbeitungszeit für nicht-technische Stakeholder.

Preise für Jira

Free

Standard: 7,91 $/Monat pro Benutzer

Premium: 14,54 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jira-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 6000 Bewertungen) 4,3/5 (über 6000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.000 Bewertungen)

Was Benutzer über Jira sagen

Ein Capterra-Rezensent sagte:

Die Boards machen es wirklich einfach zu sehen, was bereits erledigt ist und was noch Aufmerksamkeit erfordert. Sobald man sich daran gewöhnt hat, ist es ziemlich befriedigend, Tickets durch den Workflow zu verschieben.

Die Boards machen es wirklich einfach zu sehen, was bereits erledigt ist und was noch Aufmerksamkeit erfordert. Sobald man sich daran gewöhnt hat, ist es ziemlich befriedigend, Tickets durch den Workflow zu verschieben.

📮ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung verwenden mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während Teams mit hoher Leistung ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf 9 oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als weltweit erster konvergenter KI-Arbeitsbereich vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht Ihre Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

📚 Lesen Sie auch: Wie man KI in DevOps einsetzt

3. Gitlab (am besten geeignet für die dev-first-Nachverfolgung von Problemen mit integrierter CI/CD)

über Gitlab

Wenn Codes und Pipelines zusammenleben, fühlen sich Übergaben leichter an. Gitlab bietet Ihnen Planungstafeln, Probleme, Merge-Requests und Sicherheitsscans auf einer einzigen Plattform.

Sie können die Arbeit planen, die Fehlerbehebung verfolgen und von derselben Stelle aus ausliefern. Wenn Sie ein Bug-Tracking-Tool suchen, das als komplettes System fungiert, in dem Ingenieure den größten Teil ihres Tages verbringen, ist Gitlab genau das Richtige für Sie.

Sie können ein Problem erstellen, einen Bereich öffnen und einen Merge-Request verknüpfen, ohne das Projekt zu verlassen. Reviews bleiben nah am Kontext. Pipelines werden bei jedem Commit ausgeführt, sodass Testfehler schnell angezeigt werden und die nächste Aktion klar ist.

Die besten Features von Gitlab

Planen Sie Sprints mit Epics, Meilensteinen und Boards und führen Sie dann die Nachverfolgung von Problemen durch, um Merge-Requests zusammenzuführen.

Führen Sie CI/CD direkt neben Ihrem Repo mit wiederverwendbaren Pipelines und Umgebungen aus.

Fügen Sie Regeln für die Code-Überprüfung, Genehmigungen und erforderliche Kontrollen hinzu, um die Qualität zu gewährleisten.

Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse mit integrierten Tests zur Sicherheit und Abhängigkeitsscans.

Automatisieren Sie Übergaben mit Regeln, die Auslöser für Benachrichtigungen, Beschreibungen und Statusaktualisierungen sind

Limitierungen von Gitlab

All-in-One-Lösungen können sich schwerfällig anfühlen, wenn Sie nur eine einfache Nachverfolgung benötigen.

Das Setup für Berechtigungen, Runners und Pipeline-Vorlagen durch den Administrator nimmt Zeit in Anspruch

Einige erweiterte Analysen erfordern kostenpflichtige Tarife und eine sorgfältige Konfiguration.

Preise für Gitlab

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Gitlab-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1000 Bewertungen)

Was Benutzer über Gitlab sagen

Ein G2-Rezensent sagte:

Gitlab ist eine All-in-One-DevOps-Plattform, die Alles – von Code-Hosting und CI/CD-Pipelines bis hin zur Problem-Nachverfolgung und Sicherheit – unter einem Dach vereint. Das Beste daran ist die nahtlose CI/CD-Integration, die die Automatisierung von Builds, Tests und Deployments unglaublich einfach macht.

Gitlab ist eine All-in-One-DevOps-Plattform, die Alles – von Code-Hosting und CI/CD-Pipelines bis hin zur Problem-Nachverfolgung und Sicherheit – unter einem Dach vereint. Das Beste daran ist die nahtlose CI/CD-Integration, die die Automatisierung von Builds, Tests und Deployments unglaublich einfach macht.

4. Wrike (am besten geeignet für funktionsübergreifende Erfassung und Sichtbarkeit für Stakeholder)

über Wrike

Wenn Fehlermeldungen aus vielen verschiedenen Quellen stammen, z. B. Kundenformularen, QA-Läufen und Feldnotizen, benötigen Teams einen gemeinsamen Kanal, um Prioritäten klar zu halten.

Wrike bietet Ihnen Anfrageformulare, benutzerdefinierte Workflows und leistungsstarke Dashboards, damit Teams ohne endlose Statusabfragen aufeinander abgestimmt bleiben können. Sie können Aufgaben nach Schweregrad und Eigentümern weiterleiten und nicht-technische Stakeholder auf dem Laufenden halten. Wenn Sie zwischen mehreren Teams und externen Eingaben wechseln, hilft Wrike Ihnen dabei, den Überblick zu behalten.

Die Formulare von Wrike erfassen im Voraus die richtigen Details und leiten automatisch die nächste Aktion ein. Benutzerdefinierte Felder werden an die Arbeitsweise Ihrer Teams angepasst, während Automatisierungen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Schließlich machen Berichte und Dashboards deutlich, was blockiert ist und was überprüft werden muss.

Die besten Features von Wrike

Erstellen Sie Formularsammlungen, die Fehler und Feedback mit Pflichtfeldern an das richtige Team weiterleiten.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Workflows und Status, um Ihre Review-Gates in allen Teams abzubilden.

Automatisieren Sie Aktionen wie Zuweisungen, Fälligkeitsdaten und Erinnerungen, um manuelle Aktualisierungen zu reduzieren.

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Dashboards, die Workload, Blockaden und Zykluszeiten anzeigen

Beziehen Sie nicht-technische Partner mit gemeinsam nutzbaren Ansichten und rollenbasiertem Zugriff mit ein.

Limitierungen von Wrike

Die Leistungsfähigkeit und Konfiguration des Workflows kann ohne einen Administrator, der ihn optimiert, schwerfällig erscheinen.

Add-Ons und erweiterte Analysen erhöhen die Zeit für das Setup und die Gesamtkosten

Die Komplexität der Benutzeroberfläche kann für Erstbenutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern.

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wrike-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 4000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2000 Bewertungen)

Was Benutzer über Wrike sagen

Ein G2-Rezensent sagte:

Ich schätze Wrike, weil es uns ermöglicht, unseren Workflow benutzerdefiniert anzupassen und im Laufe der Zeit zu optimieren, um die ideale Plattform zu schaffen. Mit der Zeit fühlt es sich an, als hätten wir es selbst entworfen.

Ich schätze Wrike, weil es uns ermöglicht, unseren Workflow benutzerdefiniert anzupassen und im Laufe der Zeit zu optimieren, um die ideale Plattform zu schaffen. Mit der Zeit fühlt es sich an, als hätten wir es selbst entworfen.

5. Monday dev (Am besten geeignet für visuelle Planung und stakeholderfreundliche Roadmaps)

Wenn Produkt, Design und Technik ein gemeinsames Bild benötigen, sorgt monday dev für eine visuelle und einfache Planung. Sie ordnen die Arbeit auf Boards zu, wechseln die Ansichten für jede Zielgruppe und halten den Status ohne aufwendiges Setup übersichtlich.

Stakeholder sehen, was gerade in Bearbeitung ist, was blockiert ist und was als Nächstes ausgeliefert wird – ohne sich durch Registerkarten wühlen zu müssen. Wenn Sie eine übersichtliche, visuelle Ebene über Ihrem Entwicklungs-Workflow wünschen, ist monday dev eine einfache Lösung für funktionsübergreifende Teams.

Am hilfreichsten ist es bei der Abstimmung. Eingaben erfolgen über Formulare, Probleme werden über Spalten verschoben und die Eigentümer aktualisieren den Status mit einem Klick. Automatisierungen übernehmen routinemäßige Erinnerungen, sodass Aktualisierungen pünktlich erfolgen.

Integrationen verbinden sich mit GitHub oder Bitbucket für den Code-Kontext, während Dashboards den Fortschritt und die Workload an einem Ort anzeigen. So können Sie den Plan auf entspannte Weise freigeben, ohne lange Status-E-Mails zu versenden.

Die besten Features von Monday dev

Erstellen Sie Boards für Backlog, Sprint und Releases, damit der Status immer klar ersichtlich ist

Verwenden Sie Formulare und Pflichtfelder für eine übersichtlichere Erfassung und weniger Nachfassaktionen.

Automatisieren Sie Aktionen wie Zuweisungen, Fälligkeitsdaten und Erinnerungen, um manuelle Aktualisierungen zu reduzieren.

Integrieren Sie GitHub und Bitbucket, um PR-Links und Überprüfungsschritte anzuzeigen.

Freigeben Sie Zeitleisten und Dashboards für nicht-technische Partner, um klare Erwartungen zu schaffen

Einschränkungen von monday dev

Die Modellierung einer erweiterten Workflow-Logik kann für komplexe Teams zeitaufwändig sein.

Für tiefgreifendere technische Analysen sind oft Add-Ons oder externe Tools erforderlich, im Gegensatz zu den meisten beliebten Alternativen zu monday.com.

Schwere Boards können für Benutzer, die große Datenmengen verarbeiten, langsamer erscheinen.

Preise für Monday Dev

Free

Basis: 12 $/Platz pro Monat

Standard: 14 $/Platz pro Monat

Pro: 24 $/Platz pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Monday Dev

G2: 4,7/5 (über 1000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

Was Benutzer über monday dev sagen

Ein G2-Rezensent sagte:

Bevor wir Monday verwendet haben, haben wir eine Kanban-Ansicht verwendet, und die Projekte kamen einfach nicht voran. Seit wir zu Monday gewechselt sind – zuerst zur normalen Plattform für das Projektmanagement und dann zum Dev-Workspace – hat sich die Produktivität sprunghaft erhöht. Die Echtzeit-Ansichten der Nachverfolgung der Projekte erleichtern die Planung der Sprints erheblich.

Bevor wir Monday verwendet haben, haben wir eine Kanban-Ansicht verwendet, und die Projekte kamen einfach nicht voran. Seit wir zu Monday gewechselt sind – zuerst zur normalen Arbeitsmanagement-Plattform und dann zum Dev-Workspace – hat sich die Produktivität sprunghaft erhöht. Die Echtzeit-Ansichten der Nachverfolgung der Projekte erleichtern die Sprint-Planung erheblich.

📚 Lesen Sie auch: Beispiele für Sprint-Retrospektiven für agile Teams

6. GitHub Issues (am besten geeignet für die einfache Nachverfolgung innerhalb Ihres Repos)

über GitHub

Wenn Ihr Team bereits mit GitHub arbeitet, kann das Hinzufügen eines separaten Trackers wie zusätzliche Arbeit erscheinen. GitHub Issues sorgt für einen einfachen Flow. Sie protokollieren ein Problem, verknüpfen einen Bereich, öffnen einen Pull Request und sehen alles an einem Ort.

Wenn Sie eine schnelle, repo-orientierte Nachverfolgung ohne aufwendiges Setup wünschen, ist dies die ideale Lösung. Probleme, Projekte und PRs werden nebeneinander angezeigt, sodass die nächste Aktion offensichtlich ist. Beschreibungen und Vorlagen sorgen für einheitliche Berichte.

Besonders hilfreich für Teams sind die Funktionen der Automatisierung über Actions, die sich um sich wiederholende Aufgaben kümmern, von der Zuweisung von Eigentümern bis zum Posten von Release Notes.

Die besten Features von GitHub Issues

Verwenden Sie Problemvorlagen und Beschreibungen, damit Berichte mit den richtigen Details ankommen

Verfolgen Sie die Arbeit an Projekt-Boards mit benutzerdefinierten Feldern und gespeicherten Ansichten

Verknüpfen Sie Probleme mit Bereichen und Pull Requests für eine klare Rückverfolgbarkeit

Automatisieren Sie Routineschritte mit GitHub Actions, um manuelle Aktualisierungen zu reduzieren.

Erwähne Teamkollegen und diskutieren Sie inline, damit Entscheidungen live mit dem Code einfließen.

Limitierungen von GitHub Issues

Leichtere Berichterstellung und Dashboards als bei voll ausgestatteten Trackern

Komplexe Workflows erfordern möglicherweise Drittanbieter-Apps oder benutzerdefinierte Aktionen.

Teamübergreifende Erfassung und SLAs erfordern zusätzliche Modellierung oder externe tools

Preise für GitHub-Probleme

Free

Team: 4 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 21 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu GitHub Issues

G2: 4,7/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 6000 Bewertungen)

Was Benutzer über GitHub Issues sagen

Ein G2-Rezensent sagte:

GitHub bietet eine benutzerfreundliche Erfahrung mit einer intuitiven Oberfläche, die die Versionskontrolle und Zusammenarbeit selbst für Neulinge einfach macht. Der umfassende Funktionsumfang deckt alles ab, von Pull Requests und Code-Reviews bis hin zu CI/CD-Integrationen und Projekt-Boards, und erfüllt damit nahezu alle Anforderungen, die ein Entwickler haben könnte.

GitHub bietet eine benutzerfreundliche Erfahrung mit einer intuitiven Oberfläche, die die Versionskontrolle und Zusammenarbeit selbst für Neulinge einfach macht. Der umfassende Funktionsumfang deckt alles ab, von Pull Requests und Code-Reviews bis hin zu CI/CD-Integrationen und Projekt-Boards, und erfüllt damit nahezu alle Anforderungen, die ein Entwickler haben könnte.

📚 Lesen Sie auch: Die besten KI-Agenten für die Programmierung

7. BugHerd (Am besten geeignet für visuelle Website-Qualitätssicherung und Feedback der Clients)

über BugHerd

Wenn die Qualitätssicherung auf Live-Seiten stattfindet, reichen Worte allein nicht aus. Mit BugHerd können Tester und Clients Feedback direkt auf der Website hinterlassen, sodass jede Notiz einen Screenshot, Daten des Browsers und den genauen Speicherort enthält. Sie erfassen, was zu korrigieren ist, ohne lange E-Mail-Threads oder Spekulationen.

Wenn Ihr Team eng mit nicht-technischen Stakeholdern zusammenarbeitet, sorgt das tool für klares und schnelles Feedback.

Am hilfreichsten ist es bei der Web-Qualitätssicherung und der Freigabe durch den Client. Tester klicken auf ein Widget, markieren ein Element und melden einen Fehler mit Kontext. Jeder Punkt wird einem Kanban-Board mit den Reproduktionsdetails zugewiesen, die Sie normalerweise über mehrere Apps hinweg durchführen.

Wenn die Übermittlung eines Formulars durch einen Sicherheitsdienst blockiert wird, können Sie den Bericht dennoch protokollieren und die Seite mit einem Tag markieren, damit die Techniker sehen, wo sie ansetzen müssen. Das Ergebnis sind weniger Pings und sauberere Übergaben.

Die besten Features von BugHerd

Erfassen Sie Anmerkungen auf der Seite mit automatischen Screenshots und Umgebungsdetails

Leiten Sie Elemente mit Boards, Statusen und Fälligkeitsdaten an den richtigen Eigentümer weiter.

Sammeln Sie Feedback von Clients und Content-Editors, ohne dass diese ein neues tool erlernen müssen.

Führen Sie Diskussionen in einem Thread pro Pin, damit alle Aktionen für alle sichtbar bleiben.

Exportieren oder durchführen Sie die Synchronisierung von Problemen mit Ihrem Tracker, wenn komplexere Workflows erforderlich sind

Limitierungen von BugHerd

Zunächst für Website-Feedback entwickelt, sodass für komplexere technische Workflows möglicherweise ein anderer Tracker erforderlich ist.

Berichterstellung und SLA-Kontrollen sind weniger aufwendig als bei entwicklungsorientierten tools.

Große Teams benötigen möglicherweise eine sorgfältige Workflow-Gestaltung, um Unübersichtlichkeit zu vermeiden.

Preise für BugHerd

Standard: 50 $/Monat pro Benutzer

Studio: 80 $/Monat pro Benutzer

Premium: 150 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu BugHerd

G2: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

Was Benutzer über BugHerd sagen

Ein G2-Rezensent sagte:

BugHerd macht das Sammeln von Website-Feedback unglaublich einfach und übersichtlich. Das visuelle Pin-System ist intuitiv – Sie können Probleme direkt auf der Seite taggen, ohne lange Erklärungen oder Screenshots in E-Mails zu benötigen.

BugHerd macht das Sammeln von Website-Feedback unglaublich einfach und übersichtlich. Das visuelle Pin-System ist intuitiv – Sie können Probleme direkt auf der Seite taggen, ohne lange Erklärungen oder Screenshots in E-Mails zu benötigen.

📚 Lesen Sie auch: Software für die Problemnachverfolgung

8. MantisBT (Am besten geeignet für Open-Source-Teams, die eine einfache und zuverlässige Nachverfolgung von Fehlern wünschen)

über MantisBT

Wenn Sie einen leichtgewichtigen Tracker ohne Abonnement suchen, ist MantisBT die richtige Wahl. Es ist Open Source, einfach zu hosten und flexibel genug, um grundlegende Workflows ohne langwieriges Setup zu modellieren.

Teams protokollieren Fehler und treiben die Arbeit mit klaren Verantwortlichkeiten und aufgabenbezogenen Feldern sowie einer übersichtlichen Navigation voran.

Seine Stärke liegt in der Vorhersehbarkeit. Benutzerdefinierte Felder und Kategorien sorgen für Ordnung bei der Erfassung. E-Mail-Benachrichtigungen machen die Zuständigkeiten klar. Die Rollenberechtigungen sind unkompliziert, sodass kleine Teams eine Struktur hinzufügen können, ohne sich in ein neues Playbook einarbeiten zu müssen.

Sie erhalten zwar keine auffälligen Dashboards, aber dafür eine stabile Plattform für die Nachverfolgung von Problemen und die Lieferung von Fehlerbehebungen pünktlich.

Die besten Features von MantisBT

Einfache Problemformulare mit Kategorien, Schweregrad und benutzerdefinierten Feldern für eine übersichtliche Erfassung

Rollenbasierte Berechtigungen und leicht verständliche Workflows

E-Mail-Benachrichtigungen, die die Mitarbeiter und Beobachter auf dem Laufenden halten

Plugins zur Erweiterung der Kernfunktionen, wenn Sie mehr als die Grundfunktionen benötigen

Selbst gehostete Kontrolle, sodass Sie über Leistung, Sicherheit und Upgrade-Zeitpunkt entscheiden können

Limitierungen von MantisBT

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen Dev-Trackern veraltet.

Begrenzte integrierte Berichte und visuelle Dashboards

Integrationen erfordern Plugins oder benutzerdefinierte Anpassungen, um mit größeren Plattformen kompatibel zu sein.

Preise für MantisBT

Free

Bewertungen und Rezensionen zu MantisBT

G2: 4/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 90 Bewertungen)

Was Benutzer über MantisBT sagen

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz:

Mantis unterstützt alle Arten von Dokumenten-Uploads, sodass Entwickler oder QA-Mitarbeiter gemeldete Fehler sehr schnell überprüfen und identifizieren können. Die Funktion für E-Mail-Benachrichtigungen in Mantis ist praktisch und erleichtert die Arbeit. Mantis ist kostenlos und Open Source. Mit Mantis kann ich jede Phase des Software-Zykluses verfolgen.

Mantis unterstützt alle Arten von Dokumenten-Uploads, sodass Entwickler oder QA-Mitarbeiter gemeldete Fehler sehr schnell überprüfen und identifizieren können. Die E-Mail-Benachrichtigungsfunktion in Mantis ist praktisch und erleichtert die Arbeit. Mantis ist kostenlos und Open Source. Mit Mantis kann ich jede Phase des Software-Zykluses verfolgen.

📚 Lesen Sie auch: Die besten tools für die Automatisierung von QA-Tests

9. Bugzilla (am besten geeignet für bewährte Open-Source-Kontrolle in Unternehmen)

über Bugzilla

Wenn Sie einen stabilen Tracker mit langer Geschichte und strengen Berechtigungen benötigen, kann Bugzilla Ihrem Team mit seiner einfachen Navigation helfen. Es bietet strukturierte Felder, gespeicherte Suchanfragen und leistungsstarke Abfragen, mit denen sich große Backlogs verwalten lassen.

Teams, die Wert auf Überprüfbarkeit legen, können mit Bugzilla Reviews und Komponenten-Eigentümerschaften modellieren, ohne sich mit Extras zu belasten.

Sie können Pflichtfelder festlegen, benutzerdefinierte Workflows anpassen und den Zugriff nach Produkt, Komponente oder Rolle steuern. Erweiterte Such- und Berichtsfunktionen heben kritische Probleme in verschiedenen Modulen und Schweregraden hervor, sodass Führungskräfte Trends frühzeitig erkennen können.

Die besten Features von Bugzilla

Definieren Sie benutzerdefinierte Felder, Komponenten und Flags, die zu Ihrem Workflow passen

Verwenden Sie gespeicherte Suchen und leistungsstarke Abfragen, um genau das zu finden, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Kontrollieren Sie den Zugriff mit detaillierten Berechtigungen und Rollen für alle Produkte und Komponenten.

Verfolgen Sie Abhängigkeiten und Duplikate, um einen reibungslosen Arbeitsablauf ohne Verwirrung zu gewährleisten.

Exportieren Sie Daten für eine tiefergehende Analyse oder erstellen Sie eine Verbindung zu anderen tools.

Limitierungen von Bugzilla

Die Benutzeroberfläche wirkt veraltet und erfordert möglicherweise Schulungen für neue Teammitglieder.

Native Dashboards und visuelle Analysen sind ohne Add-Ons nur eingeschränkt verfügbar

Integrationen erfordern oft ein benutzerdefiniertes Setup oder externe Dienstprogramme.

Preise für Bugzilla

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Bugzilla

G2: 3,9/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 100 Bewertungen)

Was Benutzer über Bugzilla sagen

Ein G2-Benutzer sagte

Der Vorschlag, beim Melden eines Fehlers sicherzustellen, dass dieser nicht doppelt gemeldet wird, ist im Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen tools für das Fehlermanagement hervorragend.

Der Vorschlag, beim Melden eines Fehlers sicherzustellen, dass dieser nicht doppelt gemeldet wird, ist im Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen tools für das Fehlermanagement hervorragend.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Bugzilla-Alternativen für die Nachverfolgung von Fehlern

10. Roundup (Am besten geeignet für minimalistische Teams, die einen E-Mail-freundlichen Tracker wünschen)

via Roundup

Wenn Sie nur einen einfachen Ort zum Erfassen, Zuweisen und Weiterleiten benötigen, ist Roundup genau das Richtige für Sie. Es handelt sich um einen schlanken Open-Source-Tracker mit E-Mail-Workflows und übersichtlichen Formularen, sodass kleine Teams Fehler protokollieren und Eigentümer benachrichtigen können, während wichtige Aufgaben weiterbearbeitet werden.

Probleme werden per E-Mail oder Formular gemeldet, erhalten eine eindeutige ID und durchlaufen einen übersichtlichen Prozess bis zum Abschließen. Sie können benutzerdefinierte Felder hinzufügen, grundlegende Geschäftsregeln definieren und Benachrichtigungen auslösen, damit nichts unberücksichtigt bleibt. Administratoren behalten die Kontrolle über Berechtigungen und Listen, ohne dass eine lange Einarbeitungszeit erforderlich ist.

Die besten Features im Überblick

Protokollieren Sie Probleme aus E-Mails oder Webformularen mit übersichtlichen Feldern und klarer Thread-Struktur.

Konfigurieren Sie Rollen, Prioritäten und Kategorien, damit die Maßnahmen für die Eigentümer klar ersichtlich sind.

Lösen Sie Auslöser für Benachrichtigungen bei Änderungen aus, um Prüfer und Stakeholder auf dem Laufenden zu halten

Erweitern Sie mit Python und einfachen Plugins, wenn Sie einen kleinen zusätzlichen Schritt benötigen.

Selbst gehostet für Kontrolle über Upgrades, Backups und Sicherheit

Zusammenfassung der Limite

Minimale Dashboards und Analysen im Vergleich zu größeren Plattformen

Integrationen erfordern in der Regel einfache Skripte oder externe Verbindungselemente.

Die Benutzeroberfläche wirkt neben modernen, boardbasierten Tools eher einfach.

Zusammenfassung der Preise

Free

Zusammenfassung von Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Roundup sagen

Eine Rezension zu Roundup lautet:

Ich finde das toll, da ich schon seit einiger Zeit eine Website für Amazon-Zusammenfassungen erstellen wollte und dies mir das Selbstvertrauen gegeben hat, endlich damit zu beginnen, da es sooooo einfach ist. Ich habe jedoch viele Aufgaben zu erledigen, daher muss ich mir jeden Monat eine Erinnerung setzen, damit ich diese Beiträge veröffentliche.

Ich finde das toll, da ich schon seit einiger Zeit eine Website für Amazon-Zusammenfassungen erstellen wollte und dies mir das Selbstvertrauen gegeben hat, endlich damit zu beginnen, da es sooooo einfach ist. Ich habe jedoch viele Aufgaben zu erledigen, daher muss ich mir jeden Monat eine Erinnerung setzen, damit ich diese Beiträge veröffentliche.

👀 Wissenswertes: Der durchschnittliche Arbeitnehmer erhält täglich etwa 117 E-Mails, von denen die meisten in weniger als einer Minute überflogen werden. Deshalb können E-Mail-freundliche Workflows (wie die von Roundup) Fehlerbehebungen ohne zusätzliche tools vorantreiben.

📚 Lesen Sie auch: Wie man KI für die Qualitätssicherung einsetzt

1. Sentry

Mit Sentry können Sie Fehler in Echtzeit erkennen und genau sehen, wo sie im Code auftreten. Stack-Traces, Breadcrumbs und Release-Health zeigen den Weg zum Fehler, sodass Sie ihn schnell reproduzieren können, ohne sich durch Logs wühlen zu müssen. Teams gruppieren Probleme, richten Warnmeldungen ein und verfolgen Regressionen, nachdem eine Korrektur bereitgestellt wurde.

📚 Lesen Sie auch: Testfall-Vorlagen für Softwaretests

2. Postman

Postman optimiert API-Tests und die Zusammenarbeit. Sammlungen sorgen für Ordnung bei Anfragen, Umgebungen speichern Schlüssel und URLs, und Monitore erkennen Fehler, bevor Benutzer sie bemerken. Sie können Bug-Reports als Anhang mit Beispiel-Payloads versehen und eine vorgefertigte Anfrage freigeben, die das Problem in Sekundenschnelle reproduziert.

3. BrowserStack

Mit BrowserStack können Sie Web-Apps auf echten Geräten und Browsern in der Cloud testen. Reproduzieren Sie visuelle und Kompatibilitätsprobleme schnell, erstellen Sie Screenshots oder Videos und fügen Sie diese als Anhänge Ihrem Tracker-Element hinzu. Dieses Feature reduziert Spekulationen, wenn ein Fehler nur auf bestimmten Betriebssystem-Browser-Kombinationen auftritt.

4. TestRail

TestRail organisiert Testfälle, Durchläufe und Ergebnisse an einem Ort. Verknüpfen Sie einen fehlgeschlagenen Fall mit dem Fehler in Ihrem Tracker und führen Sie ein übersichtliches Prüfprotokoll für Releases. Dashboards zeigen Abdeckung, Erfolgsquote und Blocker an, sodass Führungskräfte entscheiden können, was jetzt ausgeliefert wird und was noch warten kann.

📚 Lesen Sie auch: Agile Tools für das Projektmanagement

Probieren Sie ClickUp für einen reibungslosen Entwicklungs-Workflow aus.

Der Wechsel des Bug-Trackers kann riskant erscheinen. Er ist aber auch Ihre beste Chance, Störfaktoren zu reduzieren und jedem Bug einen klaren Weg vom Bericht zur Veröffentlichung zu ebnen.

Überspringen Sie das Feature, Bingo. Konzentrieren Sie sich darauf, wie ein Tool mit Ihren Geschäftsregeln übereinstimmt, wie es mit Sicherheit umgeht und ob es den Kontext beibehält, wenn ein öffentlicher Bericht blockiert wird und eine Cloudflare Ray-ID anzeigt. Wenn Ihr System diese ID erfassen, die Spur verfolgen und Ihnen helfen kann, Fehlalarme zu beheben, ohne die Fehlerbehebung zu verlangsamen, sind Sie bestens aufgestellt.

Die verschiedenen Optionen haben unterschiedliche Stärken: Einige sind vor allem für Entwickler gedacht, andere visuell und wieder andere erfreulich minimalistisch. Wählen Sie das Tool, das die Zeit für die Fehlerbehebung verkürzt und die Anzahl der Klicks reduziert, nicht das mit der längsten Checkliste.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Es bringt Bug-Erfassung, Dokumente, Git-Links und Dashboards direkt neben die Arbeit, sodass Triage-Vorgänge und Aktualisierungen sichtbar bleiben. ✨

Um Bug-Erfassung, Dokumente, Git-Links und Dashboards an einem Ort zu zentralisieren, registrieren Sie sich bei ClickUp und bieten Sie Ihrem Team einen reibungsloseren und schnelleren Weg vom Bericht bis zur Veröffentlichung.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wenn Sie einen kostenlosen Einstieg mit Wachstumspotenzial suchen, ist der Free Forever-Plan von ClickUp eine gute Option. Sie können die Erfassung mit Vorlagen standardisieren, Reproduktionsschritte in Dokumenten-Dateien speichern und Arbeiten mit ClickUp Automatisierungen weiterleiten, ohne dafür bezahlen zu müssen. Für Open-Source-Anforderungen eignen sich Bugzilla und MantisBT gut, allerdings müssen Sie hier Komfort gegen Setup eintauschen. Wenn Sie ein gehostetes Tool bevorzugen, das sich reibungslos skalieren lässt, beginnen Sie mit ClickUp und fügen Sie nach Bedarf erweiterte Features hinzu.

Ja, aber es sind einige Schritte erforderlich. Exportieren Sie Probleme aus Zoho BugTracker, ordnen Sie Felder dem neuen System zu und testen Sie zunächst eine kleine Charge. ClickUp unterstützt CSV-Importe, benutzerdefinierte Felder und Vorlagen, sodass Sie Status, Eigentümer, Daten und wichtige Metadaten beibehalten können. Bewahren Sie den ursprünglichen Export für Prüfpfade griffbereit auf und verwenden Sie eine temporäre Liste in ClickUp zur Validierung, bevor Sie den Wechsel vornehmen.

ClickUp verbindet beide über ClickUp Git-Integrationen. Fügen Sie die Aufgaben-ID in Ihren Bereich oder Commit ein, und Sie sehen Commits und Pull Requests direkt in der Aufgabe. Automatisierungen können Elemente bei PR-Öffnung in „In Review“ und beim Zusammenführen in „Ready for Release“ verschieben. Gitlab und GitHub Issues sind ebenfalls eng mit dem Code integriert, aber ClickUp speichert Ihre Planung, Dokumente und die Berichterstellung an einem Ort, sodass auch Teammitglieder, die nicht zur Entwicklergruppe gehören, auf dem Laufenden bleiben.

Wenn Sie klein sind und schnell vorankommen möchten, halten Sie es einfach. ClickUp bietet Ihnen Problemvorlagen, Dokumente, Boards und Automatisierungen in einem Workspace, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln müssen. GitHub Issues oder Roundup eignen sich für minimale Flows, aber Sie müssen zusätzliche Elemente für die Erfassung, Dokumente und Dashboards hinzufügen. Beginnen Sie mit dem kostenlosen ClickUp-Free-Plan und aktivieren Sie erweiterte Features nur dann, wenn Sie sie benötigen.

ClickUp bietet beides. ClickUp Brain erstellt Repro-Schritte und Zusammenfassungen aus dem Aufgabenkontext, während ClickUp Automations Eigentümer zuweist, SLAs festlegt und Status bei Ereignissen wie PR-Zusammenführungen ändert. Jira und monday dev bieten leistungsstarke regelbasierte Automatisierungen; Gitlab fügt CI-fähige Workflows hinzu. Wenn Sie KI und Regeln an einem Ort haben möchten, deckt ClickUp beides ohne zusätzliche Registerkarten ab.