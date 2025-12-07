Kostenlose Vorlagen für Fotografie-Aufnahmelisten zum Planen jedes Shootings

Heute geben 21 % der Marketingfachleute an, dass sie visuelle Inhalte als wichtigste SEO-Strategie einsetzen, um die Verweildauer zu erhöhen. Bilder sind es, die Menschen anziehen und sie zum Verweilen bewegen. Aber gute Inhalte erfordern Sorgfalt und Planung.

Hier hilft eine Vorlage für eine Fotografie-Aufnahmeliste. Sie bietet Ihnen einen fokussierten Plan, damit Sie alle benötigten Aufnahmen auf organisierte Weise erstellen können. Damit können Sie die Szenennummer, die Aufnahmenummer, die Art der Aufnahme, spezielle Ausrüstung und die Aufnahmezeit bestätigen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Vorlagen für Fotografie-Aufnahmelisten vor, damit Sie Ihre eigene Liste mit Zuversicht erstellen können.

🔎 Wussten Sie schon? Die „Drittelregel“ stammt aus der Malerei des 18. Jahrhunderts und nicht aus der Fotografie? Der Begriff tauchte erstmals 1797 auf, als der englische Maler John Thomas Smith über die Aufteilung von Kompositionen in Drittel schrieb, um Hell und Dunkel in Gemälden auszugleichen – lange vor der Erfindung der Kamera. Die Fotografie hat diese Idee später als schnelle Kompositionshilfe übernommen, und heute ist sie eine der gängigsten „Raster“-Überlagerungen, die man in Kamera-Apps sieht.

Vorlagen für Fotografie-Aufnahmelisten auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle aller ClickUp- und anderen Vorlagen für Fotografie-Liste-Vorlagen in diesem Blog:

Was sind Vorlagen für Fotografie-Aufnahmelisten?

Fotografie-Aufnahmelistenvorlagen sind vorgefertigte Checklisten, die bestimmte Fotos auflisten, die ein Fotograf während eines Shootings aufnehmen möchte. Sie bieten ein strukturiertes Layout mit Aufnahmekategorien, erforderlichen Blickwinkeln, Posen, Kompositionen und vom Client gewünschten Bildern.

So wird sichergestellt, dass jedes Detail dokumentiert wird und während einer Sitzung keine Aufnahme oder kein Winkel übersehen wird. Ihr Team bleibt vom Setup bis zum Abschluss auf dem gleichen Stand, was an einem arbeitsreichen Drehtag von entscheidender Bedeutung ist.

Hier sind einige Dinge, auf die Sie achten sollten:

Hilft bei der Planung der Aufnahme- und Setup-Zeit , damit die Mitglieder der Crew wissen, wo sie wann sein müssen.

Unterstützt mehrere Kameras und mehrere Blickwinkel , ohne dass einzelne Aufnahmen durch die Nachverfolgung verloren gehen.

Wird zu einem lebendigen Aufnahmelogbuch , das Sie in der Postproduktion überprüfen können, um sicherzustellen, dass alle Aufnahmen abgeschlossen sind.

Fördert Klarheit in Bezug auf Beleuchtung, Location und Spezialausrüstung und reduziert so Änderungen in letzter Minute und verpasste Momente.

Was macht eine gute Vorlage für eine Fotografie-Liste aus?

Eine gute Vorlage für eine Fotografie-Liste setzt diese Absicht in klare Entscheidungen um, die Sie umsetzen können. Sie sollte einfach zu verwenden und leicht zu überblicken sein und dafür sorgen, dass alle Beteiligten von der ersten Idee bis zur endgültigen Lieferung auf dem gleichen Stand sind.

✅ Passt jede einzelne Aufnahme an die Ziele, die Botschaft und die Zielgruppe des Clients an, sodass der Plan einer Geschichte dient und nicht nur eine Checkliste ist.

✅ Enthält visuelle Referenzen und Stilhinweise wie Stimmung, Farbe und Kompositionsnotizen, damit das Team auf einen Blick das gewünschte Erscheinungsbild erzielen kann.

✅ Erfasst praktische Leitlinien wie Nutzungsrechte, Model-Freigaben, Zugangs- und Genehmigungsanforderungen, Backup-Speicherorte und Notfall-Notizen für Wetter oder Verzögerungen.

Die 11 besten Vorlagen für Fotografie-Aufnahmelisten

Sie machen keine Fotos, Sie gestalten sie.

Ansel Adams hat den Geist der Fotografie mit seinem Zitat sehr gut eingefangen. Aber wenn Sie ein Shooting planen, findet die Arbeit selten an einem Ort statt. Vorlagen für Shotlists in einer Tabellenkalkulation, ein Call Sheet im PDF-Format, Referenzen auf einem Moodboard, Feedback im Chat und vielleicht ein separates KI-Tool für Notizen oder Bildunterschriften.

Diese Fragmentierung ist ein klassisches Beispiel für Arbeitsausbreitung, bei der Aufgaben, Dateien und Aktualisierungen über unzusammenhängende Apps verstreut sind und Ihnen Zeit und Energie kosten.

ClickUp wurde entwickelt, um genau das zu vermeiden. Es ist der erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, in dem alle Ihre Aufgaben, Fotos, Zeitpläne und Dokumente an einem einzigen Ort gespeichert werden.

Sie können sich sogar auf die KI von ClickUp, ClickUp Brain , verlassen, um Notizen zusammenzufassen oder eine Shotlist im Kontext zu verfeinern, da diese über umfassende Kenntnisse Ihrer Projekte und Dateien verfügt 🧠.

Hier sind 11 Vorlagen für Fotografie-Aufnahmelisten, die sich in den konvergierten KI-Workspace integrieren lassen. Sie können mit einer Struktur beginnen, die zu Ihrem Stil passt, und dann ClickUp-Features hinzufügen, damit Ihre Fotoshootings reibungslos ablaufen.

1. ClickUp-Vorlage für strategische Planung für Fotografen

Kostenlose Vorlage herunterladen Koordinieren Sie mehrtägige Markenshootings mit mehreren Blickwinkeln und Ausrüstungen mithilfe der strategischen Plan-Vorlage für Fotografen von ClickUp.

Die ClickUp-Vorlage für strategische Pläne für Fotografen bietet Ihnen einen zentralen hub für die Ziele, Kampagnen und den Shooting-Kalender Ihres Studios. Das erleichtert die Erstellung einer realistischen Vorlage für die Fotografie-Aufnahmeliste für jede Kampagne, da Zeitleisten und Ergebnisse bereits im selben Workspace vorhanden sind.

Sie können Aufgaben und benutzerdefinierte Felder anpassen, um Szenennummer, Aufnahmenummer, Aufnahmetyp, Kamerawinkel, Aufnahmegröße, Aufnahmezeit und spezielle Ausrüstung einzubeziehen. Ansichten wie Liste, Gantt, Zeitleiste, Workload und Ziele zeigen, wie sich die Aufnahmesequenzen über die verschiedenen Drehorte und Crewmitglieder verteilen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verbinden Sie Studioziele, Shooting-Kampagnen und detaillierte Shotlists in einem ClickUp Space.

Gruppieren Sie Shootings nach Client, Ort oder Datum, um zu sehen, welche Projekte um dasselbe Team oder dieselbe Ausrüstung konkurrieren.

Verwenden Sie die Gantt- und Zeitleistenansichten, um die Setup-Zeit, die Aufnahmezeit und die Liefertermine für alle geplanten Aufnahmen zu planen.

Verfolgen Sie die Workload, damit Fotografen, Assistenten und Editors rund um wichtige Drehtage einen ausgewogenen Zeitplan haben.

✨ Ideal für: Studios, die ihre Geschäftsziele und detaillierte Shotlists im selben ClickUp-Workspace planen möchten.

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie Ihre verstreuten Ideen mit ClickUp Brain in eine übersichtliche Shotlist. Fügen Sie Ihre groben Notizen, Client-E-Mails oder Moodboard-Kommentare in ClickUp Dokumente oder ClickUp Aufgaben ein und bitten Sie ClickUp Brain, „dies in eine strukturierte Fotografie-Shotlist mit Feldern für Szenennummer, Shotnummer, Shottyp und Ort umzuwandeln“. Verwandeln Sie lange, komplexe Notizen mit ClickUp Brain* in leicht verständliche Checklisten und Zusammenfassungen. ClickUp Brain kann auch lange Threads zusammenfassen und nächste Schritte vorschlagen, sodass Sie immer eine brauchbare Liste erhalten, die leicht zu befolgen ist. Da es für alle Ihre Aufgaben, Dokumente und Whiteboards funktioniert, können Sie dieselbe Shotlist nach und nach verfeinern, sobald Feedback eingeht, anstatt von vorne zu beginnen.

🔎 Wussten Sie schon? Die goldene Stunde ist nicht nur ein romantischer Begriff. Es geht dabei buchstäblich darum, wie weit das Licht reist. Wenn die Sonne tief steht, durchläuft das Licht einen größeren Teil der Atmosphäre, wodurch es gestreut wird und die Farben wärmer erscheinen. So entstehen weichere Schatten und sanfte Glanzlichter, die ideal für Porträt- und Landschaftsfotografie sind. Aus diesem Grund planen viele Fotografen ihre Listen speziell für die frühen Morgenstunden und den späten Nachmittag.

2. ClickUp-Vorlage für kreative Briefing-Whiteboards

Kostenlose Vorlage herunterladen Bereiten Sie Foto- und Videoaufnahmen ganz einfach vor, indem Sie Tonzeichen, Bildfrequenz und Aufnahmetyp neben den Bildern in der ClickUp Creative Brief Whiteboard Vorlage festhalten.

Mit der ClickUp Creative Brief Whiteboard-Vorlage können Sie Ihre Ziele und Referenzen sammeln, bevor Sie mit den Aufnahmen beginnen. Fügen Sie Stimmungsbilder, Referenzen zur Farbe, Typografie und Beispielbilder ein, damit sich alle über das Aussehen einig sind, bevor Sie eine Vorlage für die Liste der Aufnahmen erstellen.

Sobald das Konzept feststeht, können Sie Haftnotizen oder Formen in Aufgaben umwandeln und Felder für Szenennummer, Aufnahmenummer, Aufnahmetyp, Größe der Aufnahme, Kamerabewegung und Kamerawinkel hinzufügen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sammeln Sie visuelle Referenzen und schriftliche Notizen für jede einzelne Aufnahme auf einem gemeinsamen Whiteboard.

Verwandeln Sie Board-Elemente mit wenigen Klicks in Aufgaben mit klaren Eigentümern, Fälligkeitsdaten und detaillierten Aufnahmefeldern.

Verwenden Sie die Listenansicht und die Zeitleiste, um bestimmte Aufnahmen nach Szene, Speicherort oder Tageszeit zu gruppieren.

Verwalten Sie Client-Feedback, Freigaben und überarbeitete Bilder direkt in Verbindung mit den Aufnahmen, auf die sie sich beziehen.

✨ Ideal für: Kreativdirektoren, Markenteams, Fotografen und Produzenten, die einen gemeinsamen, klar strukturierten Brief wünschen.

3. ClickUp-Projekt-Checkliste-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit Hilfe der Projekt-Checkliste-Vorlage von ClickUp können Sie alle Aufnahmen souverän umsetzen.

Aufnahmen scheitern, wenn grundlegende Dinge nicht stimmen: Akkus sind nicht aufgeladen oder niemand weiß, wer für die Backup-Festplatten zuständig ist. Eine einfache Checkliste kann das verhindern, aber nur, wenn sie dort verfügbar ist, wo Ihr Team bereits arbeitet. Die ClickUp-Projekt-Checklistenvorlage verwandelt Ihre Aufnahmevorbereitungen in eine einfache Checkliste, auf die Sie zurückgreifen können.

Anstelle von verstreuten To-dos in Notizen und E-Mails erhalten Sie geordnete Aufgaben für die Vorproduktion, den Drehtag und die Postproduktion mit klaren Eigentümern und Terminen. Die Ansichten „Liste“, „Gantt“, „Kalender“ und „Workload-Ansicht“ helfen Ihnen zu erkennen, wann sich mehrere Crews, Drehorte oder Liefertermine überschneiden, sodass Sie diese vor dem Drehtag neu ordnen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Teilen Sie Ihr nächstes Projekt in Vorproduktion, Drehtag und Postproduktion auf, damit Sie die einzelnen Schritte abhaken können.

Fügen Sie Briefings, Lagekarten und Call Sheets direkt zu den Aufgaben hinzu, damit niemand nach Dateien suchen muss.

Gruppieren Sie Checklistenelemente nach Speicherort, Beleuchtungseinrichtung oder Crew, um Neuanordnungen zwischen verschiedenen Blickwinkeln zu reduzieren.

Verwenden Sie die Gantt- und Kalender-Ansichten, um sicherzustellen, dass für jeden geplanten Drehblock genügend Zeit zur Verfügung steht.

✨ Ideal für: Fotografen und Produzenten, die eine Schritt-für-Schritt-Checkliste wünschen, die gleichzeitig als nachverfolgbare Liste der Aufnahmen dient.

4. ClickUp-Vorlage für die Planung von Ereignissen

Kostenlose Vorlage herunterladen Bewegen Sie sich mit der ClickUp-Vorlage für die Veranstaltungsplanung durch Zonen mit klaren Zeitblöcken für die Dreharbeiten und Referenznotizen.

Live-Events verlaufen schnell und folgen selten Ihrem idealen Drehbuch, sodass wichtige Momente leicht übersehen werden können, wenn Logistik und Shotlists an verschiedenen Speicherorten gespeichert sind. Die ClickUp-Vorlage für die Eventplanung verknüpft Anbieter, Zeitleisten und Orte mit der fotografischen Arbeit, sodass sich Ihre Shotlist im selben Plan befindet, der auch für die Durchführung des Ereignisses verwendet wird.

Sie können Aufgaben für jeden Abschnitt des Ereignisses erstellen und Benutzerdefinierte Felder oder Unteraufgaben für einzelne Aufnahmesequenzen hinzufügen, darunter Szenennummer, Aufnahmenummer, Aufnahmetyp und Kamerapositionen. Darüber hinaus helfen Ihnen die Ansichten „Liste“, „Board“, „Kalender“ und „Zeitleiste“ dabei, zu sehen, wann sich Crewmitglieder zwischen den Räumen bewegen und wie viel Zeit zwischen den wichtigsten Einsätzen für das Setup verbleibt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie Zeremonien, Reden, Darbietungen und Übergänge mit klaren Zeitvorgaben und Verantwortlichen.

Fügen Sie Grundrisse, Sitzpläne und Beleuchtungspläne als Anhänge bei, damit die Aufnahmeplanung den tatsächlichen Raum widerspiegelt.

Koordinieren Sie mehrere Blickwinkel und mehrere Kameras in verschiedenen Räumen, ohne dass es zu Doppelbuchungen beim Personal kommt.

Verwenden Sie die Kalender- und Zeitleisten-Ansicht, um zu visualisieren, wann wichtige Aufnahmen stattfinden und wo sich die Teams befinden sollten.

✨ Ideal für: Veranstaltungsplaner, Fotoleiter und Markenteams, die Logistik und Shotlists aus einer gemeinsamen Quelle verwalten möchten.

5. ClickUp-Liste-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Koordinieren Sie Ton, Bildfrequenz und Übergaben der Bearbeitung mit der ClickUp-Liste.

Die meisten Shootings beginnen mit einer Flut von Ideen: Locations, die Ihnen gefallen, und Kundenwünsche, die Sie in verschiedenen Dateien notieren. Mit der ClickUp-Listenvorlage können Sie diese Ideen in eine übersichtliche Vorlage für die Fotografie-Aufnahmeliste umwandeln, in der jede einzelne Aufnahme zu einer nachverfolgbaren Aufgabe wird.

Sie können zwischen den Ansichten „Liste“, „Board“, „Gantt“ und „Kalender“ wechseln, um dieselben Informationen als Zeitplan, Kanban-Board oder einfache Checkliste anzuzeigen. Anschließend können Sie Kommentare für Notizen am Set hinzufügen und Aufgaben als fertiggestellt markieren, während Sie jedes Bild aufnehmen, sodass Sie ein übersichtliches Aufnahmelogbuch erhalten, auf das Sie in der Postproduktion zurückgreifen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erfassen Sie alle gewünschten Aufnahmen in einer Liste mit einheitlichen Feldern und Statusangaben.

Filtern Sie nach Ort, Thema oder Tageszeit, um sich auf den nächsten Block der Arbeit zu konzentrieren.

Gruppieren Sie Aufnahmen aus mehreren Blickwinkeln unter einer einzigen Szene, damit Sie den Überblick behalten, wenn sich das Setup ändert.

Freigeben Sie die Liste an Kunden oder Mitarbeiter, damit alle über den aktuellen Stand informiert sind.

✨ Ideal für: Fotografen, Studio-Koordinatoren und Kreativteams, die eine übersichtliche Vorlage für eine Shotlist suchen, die sie für jedes Projekt benutzerdefiniert anpassen können.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain MAX, um Aufnahmen mit Ihrer Stimme zu erfassen. Am Set haben Sie selten Zeit, jedes Detail zu tippen, während sich die Szene ändert. Mit der Funktion „Talk To Text” von ClickUp Brain MAXkönnen Sie auf das Mikrofon in Ihrer ClickUp-Desktop-App tippen, die Aufnahme laut beschreiben („Szene 4, Aufnahme 7, Nahaufnahme des Produkts auf schwarzem Hintergrund, 85 mm, f/2, Hero-Winkel”) und ClickUp Brain MAX diese Beschreibung in Aufgaben oder Checklistenelemente mit den richtigen Feldern umwandeln lassen. Die hochpräzise Spracherkennung ist für natürliche Sprache und Füllwörter ausgelegt, sodass Sie weniger Zeit für manuelle und sich wiederholende Aufgaben aufwenden müssen.

🔎 Wussten Sie schon? Die Belichtung des ersten erhaltenen Fotos dauerte mehrere Stunden. Joseph Nicéphore Niépces „Ansicht aus dem Fenster in Le Gras“ (ca. 1826–1827) gilt weithin als das älteste erhaltene Foto. Es entstand, indem eine mit Bitumen beschichtete Platte viele Stunden lang in einer Camera obscura auf seinem Anwesen in Frankreich belichtet wurde.

6. ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie eine Shotlist-Vorlage pro Projekt und tragen Sie wichtige Elemente mit der Kalenderplaner-Vorlage von ClickUp in den Kalender ein.

Wenn Sie Ihre Shootings einzeln planen, kann es leicht passieren, dass Sie sich überbuchen, ohne zu bemerken, wie sich Bearbeitungen und neue Anfragen im Kalender stapeln. Mit der ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage können Sie Shootings und zugehörige Shotlists über Wochen und Monate hinweg einsehen, sodass Sie sich auf Termine festlegen können, die Sie auch tatsächlich einhalten können.

Sie können Aufgaben für jedes Shooting erstellen und die detaillierte Shotlist als Anhang anhängen. Verwenden Sie dann die Felder für Shooting-Zeit, Call-Zeit und Setup-Zeit, um realistische Blöcke zu planen. Die Ansichten „Zusammenfassung“, „Zeitleiste“ und „Monatsplaner“ machen es einfach, überbuchte Tage, lange Lücken oder aufeinanderfolgende Sitzungen zu erkennen, die einen Puffer benötigen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie Dreharbeiten, Sitzungen zur Bearbeitung und Lieferungen in einem gemeinsamen Kalender, den Ihr gesamtes Team einsehen kann.

Fügen Sie zeitbasierte Details wie Anrufzeit, Setup-Zeit und Aufnahmezeit hinzu, damit die Tage nicht ineinander übergehen.

Fügen Sie Aufnahmelisten, Call Sheets und Standortnotizen direkt zu Kalenderereignissen hinzu.

Nutzen Sie die Zeitleisten- und Zusammenfassungsansichten, um die Arbeit über mehrere Wochen zu verteilen, anstatt alles in ein Wochenende zu stopfen.

✨ Ideal für: Produzenten, Fotoleiter und Studioleiter, die eine Synchronisierung ihrer Zeitpläne und Shotlists wünschen.

7. ClickUp-Kanban-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Halten Sie die Aufgaben im Blick, damit sich das Team auf das Wesentliche konzentrieren kann – mit der ClickUp-Kanban-Vorlage.

Mit der ClickUp-Kanban-Vorlage können Sie ein Shooting anhand von Karten verfolgen, die verschiedene Phasen durchlaufen, wie Vorproduktion, Dreharbeiten, Bearbeitung und Lieferung.

Jede Karte kann eine Szene, einen Drehort oder ein Ergebnis darstellen, mit einer eigenen Mini-Shotlist innerhalb der Beschreibung der Aufgabe oder der Checkliste. So können Sie Ihre Shotlist-Vorlage visuell verwalten, insbesondere wenn Sie mehrere Projekte gleichzeitig durchführen.

Sie können benutzerdefinierte Felder für Szenennummer, Aufnahmebereich, Speicherort und Crew hinzufügen und dann Karten über Spalten ziehen, sobald bestimmte Aufnahmen gemacht und genehmigt wurden.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Ihre Arbeit in einfachen Spalten wie „Planung“, „Aufnahme“, „Bearbeitung“ und „Geliefert“.

Fügen Sie jeder Karte detaillierte Aufnahmelisten, Referenzbilder und Call Sheets als Anhänge bei.

Gruppieren Sie Karten nach Client, Produktion oder Tag, damit Sie den Fortschritt auf einen Blick sehen können.

Begrenzen Sie die Arbeiten, die in Bearbeitung sind, um zu verhindern, dass sich das Team auf zu viele Szenen gleichzeitig verteilt.

✨ Ideal für: Visuelle Planer, die eine Board-Ansicht für die Verwaltung von Shootings und zugehörigen Shotlists bevorzugen.

8. Word-Vorlage für eine Hochzeits-Liste von TemplateLAB

via TemplateLAB

Hochzeitstage sind voller Emotionen und kleiner, magischer Momente. Aber das Tempo lässt kaum Zeit, darüber nachzudenken, was man vielleicht vergessen könnte.

Die Word-Vorlage für Hochzeitsaufnahmen von TemplateLAB bietet Ihnen ein druckbares, strukturiertes Layout, sodass Sie den Tag mit einer übersichtlichen Liste aller Aufnahmen, die Sie versprochen haben, zu machen, durchlaufen können. Da sie in Word gespeichert ist, lassen sich die Spalten leicht benutzerdefiniert anpassen, Familiennamen hinzufügen und Kopien für jeden Fotografen ausdrucken.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie den gesamten Hochzeitstag in einer einfachen Tabelle, die Sie bearbeiten und ausdrucken können.

Dokumentieren Sie technische Details wie Größe des Bildes, Kamerawinkel und Kamerabewegungen für jede einzelne Aufnahme.

Gruppieren Sie Aufnahmen nach Szene oder Ort, damit Teams effizient zwischen den Räumen wechseln können.

Führen Sie schriftliche Aufzeichnungen, die Sie während der Postproduktion schnell einsehen können, um die Abdeckung zu überprüfen.

✨ Ideal für: Hochzeitsfotografen und -koordinatoren, die eine klassische, ausdruckbare Vorlage für eine Liste mit Aufnahmen suchen, die auch dann funktioniert, wenn das WLAN unzuverlässig ist.

9. Vorlage für Spreadsheet- und Word-Listen von Vimeo

via Vimeo

Erinnern Sie sich an die Kampfszene im Flur in Oldboy, die sich in einem einzigen Atemzug entfaltet, ohne Schnitte, hinter denen man sich verstecken könnte? Die Spreadsheet- und Word-Vorlagen für Listen für Film- und Fotoaufnahmen von Vimeo bieten Ihnen genau diese Struktur, um Ihren Film- oder Foto-Plan detaillierter zu erstellen.

Die Tabellenkalkulations-Version enthält Spalten für Elemente wie Szenennummer, Aufnahmenummer, Beschreibung, Ort, Aufnahmetyp und mehr, sodass jede Zeile eine vollständige Einzelaufnahme darstellt. Wenn Sie Papier am Set bevorzugen, können Sie das gleiche Layout als einfache Word- oder PDF-Checkliste exportieren oder ausdrucken.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie vorgefertigte Spalten für die Szenennummer, den Aufnahmetyp, die Kamerabewegung und die Ausrüstung, anstatt ein Blatt von Grund auf neu zu erstellen.

Ordnen Sie Aufnahmen nach Speicherort, Tageszeit oder Darsteller neu an, um einen effizienten Zeitplan zu erstellen.

Wechseln Sie je nach den Arbeitsvorlieben Ihres Teams zwischen Tabellenkalkulations- und Druckformaten.

Machen Sie sich neben jeder Aufnahme detaillierte Notizen zu Ton, Bildfrequenz oder Spezialausrüstung.

✨ Ideal für: Filmemacher, Werbeteams und Fotografen, die eine flexible Vorlage für ihre Shotlist benötigen, die sowohl auf Laptops als auch auf Papier funktioniert.

10. Vorlage für eine Liste mit Fotos von Template.net

Wenn Sie schon einmal dieselbe Shotlist für ähnliche Clients von Grund auf neu erstellt haben, wissen Sie, wie viel Zeit diese Wiederholungen kosten können. Die Fotografie-Shotlist-Vorlage von Template.net bietet Ihnen eine editierbare Struktur, in die Sie Ihre Szenen und Notizen einfügen können, ohne jedes Mal das Layout neu erstellen zu müssen.

Sie können Überschriften anpassen, Zeilen hinzufügen und Felder umbenennen, damit das Layout Ihrem Arbeitsstil entspricht, unabhängig von der Art des Shootings. Da es anpassbar ist, können Sie Spalten für Szenennummer, Aufnahmenummer, Aufnahmegröße, Aufnahmetyp, Ort, Motiv und zusätzliche Notizen hinzufügen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage für eine Fotografie-Liste, die Sie mit wenigen Klicks anpassen können.

Fügen Sie Spalte hinzu oder entfernen Sie sie, um sie an Ihre Vorstellungen von Szenen, Drehorten und Motiven anzupassen.

Duplizieren Sie die Datei für jeden Client, damit deren spezifische Details und Anforderungen an einem Ort gespeichert bleiben.

Exportieren oder drucken Sie Versionen für den Einsatz am Set und bewahren Sie gleichzeitig eine digitale Aufzeichnung für später auf.

✨ Ideal für: Fotografen und Studios, die eine anpassbare, kundenfertige Liste der geschossenen Bilder benötigen, ohne diese selbst erstellen zu müssen.

11. Vorlage für eine Liste der Schüsse für Fotoshootings von Milanote

via Milanote

Die Vorlage für Fotoshooting-Aufnahmelisten von Milanote bietet Ihnen ein visuelles Board, auf dem Referenzen und Aufgaben nebeneinander angezeigt werden. Sie können Bilder, Skizzen und Farbmuster auf das Board ziehen und dann Textkarten für Orte und bestimmte Aufnahmen hinzufügen.

Es fühlt sich an wie die Planung an einer Studiowand, aber alles ist digital und lässt sich leicht mit Ihrem Team oder Client teilen. Sie können Spalten oder Gruppen auf dem Board verwenden, um die Vorlage für die Fotografie-Aufnahmeliste nach Ort, Outfit oder Tageszeit zu organisieren, und Kontrollkästchen hinzufügen, damit jede einzelne Aufnahme nach der Aufnahme abgehakt werden kann.

Kommentare und Links zum Freigeben erleichtern es den Crewmitgliedern, Details wie Beleuchtungshinweise oder Backup-Ideen hinzuzufügen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Kombinieren Sie visuelle Inspirationen und schriftliche Aufnahmedetails auf einem flexiblen Board.

Gruppieren Sie Aufnahmen nach Szene, Raum oder Outfit, damit Sie den Flow des Tages auf einen Blick sehen können.

Fügen Sie jeder Karte Checklisten hinzu, um mehrere Blickwinkel oder Variationen einer Aufnahme im Blick zu behalten.

Teilen Sie das Board mit Clients oder Mitarbeitern, um vor dem Drehtag schnelle Freigaben zu erhalten.

✨ Ideal für: Visuelle Planer, die eine kollaborative Liste mit Bildern im Board-Stil wünschen, die gleichzeitig als Moodboard und Checkliste dient.

Planen Sie das perfekte Shooting mit ClickUp

Wenn Sie bis hierher gelesen haben, kennen Sie bereits die stille Kraft eines erfolgreichen Plans, der Beispiele für Shotlists, eine endgültige Shotlist, einen detaillierten Vorproduktionsprozess und Details zu Ihrem Kamera-Setup enthält.

Wenn Sie alle Details parat haben, können Sie Ihre individuellen Aufnahmen planen, unabhängig von deren Komplexität.

Hier sind die Gründe, warum ClickUp überzeugt. 💯

Alles befindet sich an einem Ort, sodass Ihre Shotlist-Vorlage direkt neben dem Kalender, den Whiteboards, den Briefings und den Aufgaben zu finden ist.

Sie können ein Storyboard erstellen, Referenzbilder einfügen, Eigentümer zuweisen und eine Nachverfolgung des Aufnahmelogbuchs durchführen. Wenn Sie sich für Ihr nächstes Projekt genau diese Ruhe wünschen, melden Sie sich jetzt bei ClickUp an!