10 beste Fotobearbeitungssoftware im Jahr 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Selbst die talentiertesten Fotografen, Grafikdesigner und Social-Media-Influencer brauchen etwas Hilfe beim Optimieren ihrer Fotos, bis sie (entschuldigen Sie das Wortspiel) perfekt sind.

Auch wenn Beleuchtung und Blickwinkel eine Rolle spielen, ist eine Software zur Fotobearbeitung ein Muss, um den richtigen Look zu erzielen. ✨

Von subtilen Verbesserungen bis hin zu dramatischen Veränderungen - mit den richtigen Tools zur Fotobearbeitung können Profis und Hobbyfotografen ihre Bilder mit nur wenigen Klicks verändern.

Aber welche Software zur Fotobearbeitung ist Ihre Zeit und Ihr Geld wert? 💸

Wir zeigen Ihnen, woran Sie hochwertige professionelle Fotobearbeitungssoftware erkennen, und geben die 10 besten Tools für die Fotobearbeitung des Jahres frei - plus einen Bonuskandidaten für die Organisation und Verwaltung Ihrer visuellen Projekte.

Worauf sollten Sie bei Fotobearbeitungstools achten?

Sicher, die native App zur Fotobearbeitung auf Ihrem Smartphone mag für Instagram-Selfies ausreichen, aber Sie brauchen etwas, das mehr hergibt. 🥊

Wenn Sie sich für ein anderes Programm zur Fotobearbeitung entscheiden, achten Sie auf diese Features:

Features zur Bearbeitung : Welche Art von Anpassungen nehmen Sie an Ihren Bildern vor? Features wie Hintergrundentfernung, Farbkorrektur, Größenanpassung und Bildmanipulation sind gängige Muss-Funktionen. Fortgeschrittene Lösungen bieten möglicherweise HDR-Fotobearbeitung, Objektivkorrektur und ebenenbasierte Bearbeitung, so dass Sie wissen sollten, wie viel Leistung Sie wünschen, bevor Sie sich umsehen

Die 10 Beste Software zur Fotobearbeitung zur Verwendung im Jahr 2024

Visuelle Editoren ändern sich ständig, aber es gibt einige klare Gewinner auf dem Markt. Schauen Sie sich diese Liste an, um die besten Apps zur Fotobearbeitung für Ihre Bedürfnisse zu finden. 🏆

1. Adobe Photoshop

über Adobe Es gibt keinen bekannteren Namen in der digitalen Bildbearbeitung als Adobe Photoshop. Diese leistungsstarke App zur Fotobearbeitung verfügt nicht nur über fortschrittliche Tools, die Fotoprofis bereits kennen und lieben, sondern die aktuelle Version von Photoshop umfasst auch generative KI, das Zusammenführen von Bildern und Umwandlungen mit einem Klick. 🖱️

Beste Features von Photoshop

Hinzufügen neuer Inhalte zu Fotos mit generativer KI

Retusche-Tools wie der Spot Healing Brush zum Ausbessern von Unvollkommenheiten

Erstellen Sie zusammengesetzte Fotos, indem Sie zwei oder mehr Bilder übereinander legen

Brauchen Sie einen besseren Hintergrund? Verwenden Sie Voreinstellungen für die Himmelsersetzung, um Bilder weiter zu bearbeiten

Einschränkungen in Photoshop

Viele Benutzer sagen, dass die Software so viele Features hat, dass es schwer ist, das Gefühl zu haben, das Tool jemals wirklich zu beherrschen

Andere sagen, dass die erforderliche Größe des Speichers limitierend ist, obwohl man dies durch ein Abonnement des Cloud-basierten Photoshop Plans beheben kann (es gibt jedoch keine kostenlose Version)

Photoshop-Preise

Fotografie (1TB): $19,99/Monat

$19,99/Monat Photoshop: 22,99 $/Monat

22,99 $/Monat Creative Cloud Alle Apps: $59,99/Monat

Fotoshop-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (12,800+ Bewertungen)

4.6/5 (12,800+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Adobe Lightroom

über Adobe Lightroom ist eine weitere leistungsstarke Bildbearbeitungssoftware von Adobe, die visuelle Ersteller zum Optimieren und Organisieren ihrer Bilder verwenden. Wenn Sie Filter, Beleuchtung und Belichtung in großen Mengen anpassen müssen, ist Adobe Lightroom die richtige Wahl. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu Photoshop: Nehmen Sie große Änderungen in Photoshop vor, und übertragen Sie Ihre Arbeit dann in Lightroom, um die Bearbeitung auf mehrere Ebenen zu verteilen - für makellose, professionelle Fotos. 🖼️

Lightroom Beste Features

Verwenden Sie die Lightroom-Tools zum Entfernen von Unregelmäßigkeiten oder unerwünschten Motiven

Probieren Sie die KI-gesteuerten Voreinstellungen für die Stapelverarbeitung oder um Ihre Fähigkeiten bei der Fotobearbeitung noch weiter zu verbessern

Mit den Maskierungs-Tools können Sie bestimmte Teile Ihrer Fotos ganz einfach bearbeiten

Wenn Sie etwas Benutzerdefiniertes wünschen, können Sie in Lightroom Ihre eigenen Filter hochladen

Organisieren Sie Ihre Bilder mit Hilfe eines Cloud-Speichers, um den Workflow zu optimieren

Lightroom Einschränkungen

Manche sagen, dass Lightroom fehlerhaft sein kann

Photoshop wird für anspruchsvolle Bildbearbeitungen bevorzugt

Lightroom Preise

Fotografie (20GB): $9.99/Monat

$9.99/Monat Lightroom (1TB): $9.99/Monat

$9.99/Monat Fotografie (1TB): $19.99/Monat

Lightroom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (3,100+ Bewertungen)

4.6/5 (3,100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (260+ Bewertungen)

3. GIMP

über GIMP GIMP ist wohl die beste kostenlose Software zur Fotobearbeitung auf dem Markt. Dieser Open-Source-Editor für Bilder funktioniert unter Linux, macOS und Windows. Da es quelloffen ist, können Sie den Code und die Einstellungen kostenlos nach Belieben verändern.

GIMP Beste Features

Kannst du coden? Verwenden Sie C, C++, Python und andere Sprachen, um GIMP zu benutzerdefinieren

Passen Sie GIMP schnell an, damit nur die Tools angezeigt werden, die Sie am häufigsten verwenden ⚒️

Verbessern Sie Fotos mit dem Korrekturmodus, perspektivischer Verzerrung und mehr

Verwenden Sie das Klon-Werkzeug, um unerwünschte Objekte zu entfernen, oder bessern Sie kleine Unregelmäßigkeiten mit dem Korrekturwerkzeug aus

GIMP Einschränkungen

Mehrere Benutzer sagen, dass die Benutzeroberfläche von GIMP etwas veraltet ist

Andere Benutzer sagen, dass das Auswahl-Werkzeug, das Zuschneide-Werkzeug und die Ebenen schwer zu bedienen sind

GIMP Preise

Free

GIMP Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (1,400+ Bewertungen)

4.3/5 (1,400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,400+ Bewertungen)

4. Capture One

über Bildausschnitt Eins Capture One ist ein Tool zur Fotobearbeitung, das für vielbeschäftigte Profis entwickelt wurde. Es verfügt nicht nur über eine ganze Reihe von Features zur Fotobearbeitung und KI, sondern verwaltet auch Foto-Workflows. Mit dieser intuitiven Plattform können Sie Bilder freigeben und Feedback von Ihrem Team erhalten, Bearbeitungen automatisch anwenden und vieles mehr. ✅

Capture One Beste Features

Wechseln Sie in den Live-Modus, um sofort mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten

Verwenden Sie Stilvorgaben zur schnellen Bearbeitung von Fotos

Müssen Sie eine große Anzahl von Fotos bearbeiten? Verwenden Sie die Schnellbearbeitung, um mit wenigen Tastenanschlägen Stapelverarbeitungen vorzunehmen

Capture One verfügt über eine automatische Staubentfernung zum Entfernen von Staubflecken auf Fotos

Capture One Einschränkungen

Professionelle Fotografen sagen, dass die Software weder HDR-Stacking noch Plug-Ins unterstützt

Capture One hat begrenzte Optionen für den Dateiexport

Capture One Preise

Capture One Pro Desktop: $14.92/Monat, jährlich abgerechnet

$14.92/Monat, jährlich abgerechnet All-in-One-Paket: $21,58/Monat, jährlich abgerechnet

$21,58/Monat, jährlich abgerechnet Capture One Pro Dauerlizenz: $299

Capture One Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

4.6/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

5. Canva

über Canva Canva

ist die von allen bevorzugte Software zur Bildbearbeitung per Drag-and-Drop. Ob im Büro oder unterwegs, die vorgefertigten grafischen Vorlagen von Canva sind eine enorme Zeitersparnis. Es ist unglaublich intuitiv und eignet sich auch für Menschen ohne Erfahrung im Grafikdesign. 🙌

Canva Beste Features

Wer braucht Midjourney? Verwenden Sie Canva KI, um Bilder mit schriftlichen Anweisungen zu erstellen

Verwandle Fotos schnell mit Magic Edit KI

Arbeiten Sie mit Ihrem Team an Canva-Dokumenten, Präsentationen, Videos und mehr

Greifen Sie auf Vorlagen für Grafiken, eine riesige Bibliothek mit Archivfotos und ein Repository für Vektorgrafiken zu

Canva Einschränkungen

Es kann keine fortgeschrittene Fotobearbeitung wie Photoshop durchführen

Mehrere Benutzer wünschen sich, dass Canva mehr anpassbare Vorlagen anbietet

Canva Preise

Canva Kostenlos

Canva Pro: $14.99/Monat pro Benutzer

$14.99/Monat pro Benutzer Canva für Teams: $29.99/Monat für die ersten fünf Personen

Canva Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,400+ Bewertungen)

4.7/5 (4,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (11,500+ Bewertungen)

6. Skylum Luminar Neo

über Skylum Luminar Neo ist ein KI-gestütztes Tool zur Fotobearbeitung, mit dem Sie ganz einfach Objekte aus Fotos entfernen, Fotos vergrößern, den Himmel verändern oder sogar Fotomotive austauschen können. Aber keine Sorge: Die Plattform bietet Ihnen auch viele Möglichkeiten, Ihre Fotos manuell zu färben, zu filtern und anzupassen. 💡

Luminar Neo Beste Features

Verwenden Sie Relight KI, um Ihren Fotos eine professionelle Beleuchtung hinzuzufügen

Holen Sie sich das Luminar Neo Plug-in und fügen Sie dessen KI-Fähigkeiten zu Photoshop hinzufügen

Erstellen Sie mit den vielfältigen Voreinstellungen von Luminar Neo einen einheitlichen Look für alle Fotos

Dieses tool unterstützt JPEG, PNG, TIFF und andere Dateitypen

Luminar Neo Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, dass die KI-Features nur bedingt brauchbar sind

Andere sagen, dass die Plattform Lags aufweist

Luminar Neo Preise

Ein Monat: $14,95/Monat

$14,95/Monat 12 Monate: 9,92 $/Monat, jährliche Abrechnung

9,92 $/Monat, jährliche Abrechnung 24 Monate: 7,46 $/Monat, Abrechnung alle zwei Jahre

Luminar Neo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (70+ Bewertungen)

4.2/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (5+ Bewertungen)

7. DxO PhotoLab

über DxO DxO preist PhotoLab als eine Software zur abschließenden Bearbeitung von RAW-Dateien für professionelle Fotografen an. Für alltägliche Instagram-Poster mag das zu viel sein, aber wenn Sie ernsthaft fotografieren wollen, sind Sie hier genau richtig. 📸

PhotoLab Beste Features

Verbessern Sie die Klarheit Ihrer Fotos mit Rauschunterdrückung

DxO Smart Lighting passt Schatten und Lichter schnell an

Verwenden Sie das ReTouch tool, um Ablenkungen und Unregelmäßigkeiten im Handumdrehen zu entfernen

Erstellen Sie intelligente Masken - ohne Ebenen - mit U Point™

PhotoLab Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, die Benutzeroberfläche sei unhandlich

Andere sind enttäuscht von der mangelnden benutzerdefinierten Anpassung

PhotoLab Preise

$229

PhotoLab Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

8. Midjourney

über Midjourney Mittlere Reise

hat in der Welt des Grafikdesigns Wellen geschlagen und ist dabei auf den Spuren von KI-gesteuerten Tools wie ChatGPT geritten. Dieses KI-Tool generiert unglaublich detaillierte Bilder mit Textaufforderungen, die Sie einem KI-Chatbot geben. Verwenden Sie das tool, um entweder

neues Bildmaterial zu erstellen

von Grund auf neu oder laden Sie Ihre eigenen Fotos zur KI-Bearbeitung hoch. 🤖

Midjourney Beste Features

Gestalten Sie Bilder mit vorgefertigten Ästhetiken wie "Chaos" und "schräg"

Probieren Sie erweiterte Prompting-Tools wie Permutationen, Remaster und Seeds aus

Verwenden Sie den Video-Befehl, um Ihr Bildraster in einen kurzen Filmclip zu verwandeln

Ändern Sie Bildseitenverhältnisse, Größen und mehr mit nur wenigen Textbefehlen

Midjourney Einschränkungen

KI-Tools erzeugen gelegentlich seltsame Artefakte, wie zusätzliche Finger oder Augen, also prüfe deine Arbeit sorgfältig 👀

Du kannst Midjourney nur benutzen, wenn du dem Discord Server des Chatbots beitrittst

Midjourney Preise

Basic Plan: $10/Monat

$10/Monat Standard Plan: $30/Monat

$30/Monat Pro Plan: $60/Monat

$60/Monat Mega Plan: $120/Monat

Midjourney Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

4.4/5 (70+ Bewertungen) Capterra: N/A

9. Affinity Photo

über Affinität Foto Arbeiten Sie mit mehreren Geräten und Betriebssystemen? Dann könnte Affinity Photo die kompatible Software zur Fotobearbeitung sein, von der Sie träumen. Dies ist die einzige Software zur Fotobearbeitung mit vollem Funktionsumfang, die für macOS, Windows und das iPad verfügbar ist. Affinity Photo wurde für Profis entwickelt und verfügt über integrierte Workflow-Tools für support für Design-Zusammenarbeit .

Affinity Photo Beste Features

Retuschieren Sie die Haut mit Tools wie Fleckenentfernung, Brennen, Ausbessern und Klonen

Fotografieren Sie im RAW-Format und holen Sie alle Details in Affinity Photo heraus

Wählen Sie aus einer Bibliothek von Pinselvorgaben oder laden Sie Ihre eigenen hoch

Affinity Photo unterstützt komplexe, umfangreiche Kompositionen mit mehreren Effekten und Ebenen

Affinity Photo Einschränkungen

Affinity Photo unterstützt keine Stapelverarbeitung von RAW-Dateien

Einige Benutzer bemängeln, dass der Kundensupport ein wenig zu wünschen übrig lässt

Affinity Photo Preise

MacOS : $69.99

$69.99 Windows : $69.99

$69.99 iPad : $18.49

Affinity Photo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (80+ Bewertungen)

10. Cyberlink PhotoDirector 365

über Cyberlink PhotoDirector 365 von Cyberlink ist ein weiteres KI-gestütztes Tool für die Bearbeitung. Es ist benutzerfreundlicher als Lösungen wie Photoshop und ermöglicht es Ihnen, Fotos dank KI mit einem einzigen Klick zu verbessern.

PhotoDirector 365 Beste Features

PhotoDirector 365 retuschiert automatisch Porträts und Körper

Verwenden Sie die KI-Kunstgenerator um benutzerdefinierte Bilder und Grafiken zu erstellen

Erstellen Sie lustige Einstellungen mit dem KI-Szenengenerator

Bereinigen Sie Ihre Fotos mit dem Denoising tool

PhotoDirector 365 Einschränkungen

Die Lifetime-Lizenz ist nur unter Windows verfügbar

Einige Benutzer sagen, dass Import und Export etwas langsam sind

PhotoDirector 365 Preise

Lebenslange Lizenz für PhotoDirector 2024 Ultra: $99.99

$99.99 Lebenslange Lizenz für PowerDirector 2024 Ultimate und PhotoDirector 2024: $169.99

$169.99 PhotoDirector 365: $3.75/Monat, jährlich abgerechnet

$3.75/Monat, jährlich abgerechnet Director Suite 365: $8,33/Monat, jährliche Abrechnung

PhotoDirector 365 Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (5+ Bewertungen)

Die Tools für die Bildbearbeitung auf dieser Liste bringen Ihre Bilder sicherlich zum Strahlen, aber sie können nicht alles bewältigen.

Professionelle Teams brauchen Hilfe bei der Verwaltung des eigentlichen Prozesses der Erstellung, Optimierung und Freigabe von Bildmaterial. Wenn Sie schon einmal versucht haben, mit einem kreativen Team zusammenzuarbeiten, wissen Sie, wie schwierig es ist, alle auf die gleiche Seite zu bringen, wenn so viele Teile in Bewegung sind.

Glücklicherweise sorgen Tools wie ClickUp dafür, dass sich alle in einem gemeinsamen Space befinden und bringen

projektmanagement

, KI-Tools und mehr in einer einzigen Plattform. 🌻

#

ClickUp

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Automatisierung von Aufgaben zu verwalten

Schnappen Sie sich Ihr bevorzugtes Tool zur Fotobearbeitung und kommen Sie zu ClickUp, um all Ihre Fotografie- und Bildprojekte zu verwalten.

Design-Teams nutzen ClickUp gerne

zur Verwaltung der

entwurfsprozess

, die Workloads zu rationalisieren und die Zusammenarbeit und die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.

Erstellen einer

ClickUp-Workspace

um alle Projekte, Aufgaben, Mitarbeiter und Fälligkeitsdaten an einem Ort anzuzeigen. Schalten Sie zwischen Liste, Kalender, Zeitleiste und anderen Ansichten um, um die Kapazitäten und Fälligkeitsdaten Ihres Teams schnell zu visualisieren. 🎯

ClickUp AI

ist auch eine große Zeitersparnis für Design-Teams und Fotografen. Sagen Sie dem KI-Tool einfach, welche Rolle Sie spielen und was Sie tun möchten, und schon erledigt es alles. Vertrauen Sie ClickUp AI beim Schreiben von E-Mails, der Bearbeitung von Texten, der Zusammenfassung von Notizen und dem Korrekturlesen von Texten. 📝

ClickUp Beste Features

Schnelles Visualisieren kapazität des Teams in mehreren Ansichten

Freigeben von Mockups, Ideen und Feedback über ClickUp Whiteboards in Echtzeit

Brauchen Sie eine helfende Hand? Lassen Sie ClickUp AI die schwere Arbeit für Sie erledigen

Sammeln Sie Designanfragen und ordnen Sie die Prioritäten Ihres Teams in einer einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche

ClickUp Einschränkungen

ClickUp hat eine Vielzahl von Features, so dass es für Anfänger eine Lernkurve geben kann

Eine kostenlose Testversion ist verfügbar, aber danach ist ClickUp AI nur noch in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

Visuelles Projektmanagement ohne die Lernkurve

Ob Sie Fotograf, Grafikdesigner oder ein aufstrebender Social-Media-Star sind, selbst grundlegende Tools zur Bearbeitung sind ein Muss.

Die 10 Software-Optionen zur Fotobearbeitung auf dieser Liste verleihen Ihren Bildern mit Sicherheit einen gewissen Pepp. Aber wenn Sie alle Ihre fotografischen Aufgaben an einem Ort erledigen müssen, sollten Sie sich für ClickUp entscheiden 🤩

Mit ClickUp ist es ein Kinderspiel, Chats, Dateien, Aufgaben, Projekte und mehr in einer einfachen, einsteigerfreundlichen Oberfläche zu organisieren. Probieren Sie die Plattform jetzt aus: Erstellen Sie Ihren kostenlosen ClickUp-Workspace.