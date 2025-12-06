📢 Haftungsausschluss: Auch wenn wir uns hier an Wachstumsmanager wenden, richtet sich dieser Leitfaden eigentlich an alle, die jemals Schwierigkeiten hatten, Inhalte über mehrere Kanäle hinweg zu planen, zu verfolgen oder aufeinander abzustimmen. Wenn Sie schon einmal Probleme hatten, den Überblick zu behalten, ist dieser Leitfaden genau das Richtige für Sie!

Als Growth Manager sind Sie ständig damit beschäftigt, als menschlicher Router für Ihr Unternehmen zu fungieren.

Sie kontaktieren die Produktabteilung, um die Starttermine festzulegen, informieren die Marketingabteilung über die nächste große Kampagne und überprüfen die neuesten Zahlen in Analytics. Es nimmt kein Ende. 😩

Das ist eine schwierige Aufgabe, die schon bei der Verwaltung von Inhalten für ein oder zwei Kanäle schwer genug ist. Sobald Sie jedoch weitere Kanäle hinzufügen, verschiebt sich Ihre Rolle plötzlich von „Wachstum vorantreiben” zu „das Chaos zusammenhalten”.

Aber was wäre, wenn Sie den Großteil dieses Wahnsinns hinter sich lassen könnten? Was wäre, wenn jedes Team (einschließlich Ihres) genau sehen könnte, was wann und wo live geht, und das alles an einem Ort?

Hier kommt der Multi-Channel-Inhaltskalender als Kalender ins Spiel.

Sehen wir uns an, wie Wachstumsmanager Multi-Channel-Kalender für den Inhalt verwalten können.

Häufige Herausforderungen bei der Verwaltung von Multi-Channel-Inhalten

Die Erstellung eines separaten Kalenders für jeden Kanal ist nicht nur zeitaufwändig, sondern auch äußerst ineffizient. Hier sind die Gründe, warum dieses Setup oft scheitert:

❌ Mangelnde zentrale Sichtbarkeit

Wenn Inhalte über Tabellen, Dokumente, freigegebene Ordner und teamspezifische Tools verstreut sind, ist alles unübersichtlich und niemand hat den Überblick. Bis Sie versuchen, den gesamten Kontext zusammenzufügen, ist die Gelegenheit, etwas zu bewirken, bereits vorbei.

📮 ClickUp Insight: 46 % der Wissensarbeiter nutzen eine Mischung aus Chat, Notizen, Projektmanagement-Tools und Teamdokumentation, um den Überblick über ihre Arbeit zu behalten. Für sie ist die Arbeit auf verschiedene, nicht miteinander verbundene Plattformen verteilt, was es schwieriger macht, organisiert zu bleiben. Als konvergierter KI-Arbeitsbereich vereint ClickUp alles. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Notizen, ClickUp Chat und ClickUp Brain werden alle Ihre Arbeiten an einem Ort zentralisiert, sind durchsuchbar und nahtlos miteinander verbunden. Verabschieden Sie sich von einer Überlastung mit Tools – begrüßen Sie mühelose Produktivität.

❌ Sich überschneidende Fristen und Inhaltskonflikte

Wenn jedes Team seinen eigenen Kalender für Social-Media-, E-Mail- oder bezahlte Kampagnen verwaltet, beginnen sich die Prioritäten auseinander zu entwickeln. Die Einhaltung eines konsistenten Veröffentlichungsplans wird zu einer Herausforderung für sich.

Was für ein Team dringend ist, kollidiert oft mit dem Zeitplan eines anderen Teams. Ehe man sich versieht, konkurrieren alle um dieselben Ressourcen – Designer, Autoren oder juristische Prüfer.

Diese mangelnde Koordination führt zu Wiederholungen oder sogar Konflikten bei den Inhaltsthemen und Botschaften über mehrere Kanäle hinweg.

🧠 Wissenswertes: Lange bevor es Kalender-Apps gab, die uns an wichtige Termine erinnern, hatten die Menschen in Schottland ihr eigenes System. Es wurde vor 10.000 Jahren entwickelt und ist damit der älteste Kalender. Sie gruben zwölf Gruben in die Erde, eine für jeden Mondmonat, und stellten wahrscheinlich Holzpfähle hinein. Diese Gruben waren perfekt auf den südöstlichen Horizont ausgerichtet und halfen den Jägern und Sammlern bei der Nachverfolgung der Jahreszeiten anhand der Mondphasen. Damit ist er einer der ältesten bekannten Kalender der Welt und sogar noch Tausende von Jahren älter als Stonehenge!

❌ Schwierigkeit bei der Nachverfolgung der Performance über verschiedene Kanäle

Angenommen, Sie führen eine Kampagne über drei Kanäle durch: E-Mail, einen Social-Media-Kanal und Ihren Blog. Um deren Leistung zu verfolgen, müssen Sie drei verschiedene Plattformen besuchen: das E-Mail-Automatisierungstool, den Social-Media-Planer und das Blog-Analysezentrum.

Ohne eine einheitliche Ansicht müssen Sie Daten aus drei verschiedenen Dashboards zusammenfügen, um tiefere Einblicke zu gewinnen.

👀 Wussten Sie schon? Laut dem „State of Multi-Channel Marketing Report” geben nur 16 % der Marketing-Teams an, dass ihre Technologieplattform die Leistung über alle Kanäle hinweg genau messen kann. Erstaunliche 52 % geben zu, dass sie nur einen Teil ihres Aufwands messen können, während die restlichen 32 % nur sehr wenig oder gar keine Sichtbarkeit haben. Mit anderen Worten: Die meisten Marketingfachleute tappen immer noch im Dunkeln, wenn es darum geht, zu verstehen, was die Ergebnisse über mehrere Kanäle hinweg beeinflusst.

❌ Ineffiziente Zusammenarbeit zwischen Teams

Was passiert, wenn jedes Team einen separaten Kalender verwendet?

Die Zusammenarbeit beginnt zu zerbrechen. Denn Sie verlieren den Überblick darüber, woran andere Teams arbeiten, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden und wie ihre Arbeit in die übergeordnete produktorientierte Wachstumsmarketingstrategie passt.

Möglicherweise verbringen Sie mehr Zeit damit, Ihr Team oder andere Teams um Updates, Feedback und Genehmigungen zu bitten, als tatsächlich Arbeit zu erledigen.

In einem verteilten oder Remote-Team, in dem Sie nicht einfach zu Ihrem Team-Mitglied gehen können, um eine kurze Aktualisierung zu erhalten, führt dies zu langsamen Fortschritten und schließlich zu Frustration.

❗️Verlangsamt das ständige Wechseln zwischen verschiedenen Registerkarten für Recherche, Zusammenarbeit und Projektmanagement Ihre Arbeit? Wir haben die Lösung. 👇🏼

So verwalten Sie Multi-Channel-Kalender für Inhalte effektiv

Unabhängig davon, ob Sie Google Tabellen oder ein Projektmanagement-Tool zur Verwaltung des Multi-Channel-Inhaltskalenders verwenden, bleiben einige Grundlagen gleich.

Ein Ort, an dem Sie eine Liste aller Kanäle, die Sie für jede Kampagne nutzen, den Status der Inhalte, die Beteiligten und die Fristen für jedes Content-Asset auflisten können.

In diesem Sinne lassen Sie uns mit der Erstellung eines Multi-Channel-Inhaltskalenders beginnen.

Schritt 1: Überprüfen Sie Ihre aktuellen Workflows für den Inhalt

Bevor Sie irgendetwas festlegen, gehen Sie alle Ihre bestehenden Content-Workflows durch, um zu verstehen, wie Inhalte in jedem Kanal von der Idee bis zur Verteilung gelangen.

Das müssen Sie erledigen:

Ordnen Sie die Inhaltsflüsse: Machen Sie sich ein Bild von allen Schritten, egal wie klein sie auch sein mögen, die ein Inhalt in jedem Kanal durchläuft. Der Prozess der Inhaltserstellung, der Prozess der Verteilung – halten Sie alles fest, um sich ein klares Bild von Ihren Inhalts-Workflows zu machen.

Analysieren Sie den Informationsfluss zwischen den Teams: Verfolgen Sie, wie Updates, Briefings und Feedback derzeit zwischen Ihren Teams freigegeben werden. Sprechen Sie mit Ihren Teammitgliedern, um diese Muster aufzudecken.

Listen Sie alle wichtigen Tools auf: Erstellen Sie eine detaillierte Liste aller Tools, die Sie benötigen, um die verschiedenen Content-Kanäle am Laufen zu halten. Dazu können von Inhalten, Plattformen für die Automatisierung des Marketings, Erstellen Sie eine detaillierte Liste aller Tools, die Sie benötigen, um die verschiedenen Content-Kanäle am Laufen zu halten. Dazu können Tools für das Brainstorming und die Erstellung Social-Media-Plattformen usw. gehören.

Überprüfen Sie, wer was macht: Identifizieren Sie, wer für welche Aufgabe verantwortlich ist und ob es Überschneidungen oder Lücken in der Eigentümerschaft gibt. Legen Sie fest, wer für die einzelnen Phasen eines Content-Workflows verantwortlich ist.

Bewerten Sie Zeitleisten und Verzögerungen: Sammeln Sie Daten über die für jede Phase aufgewendete Zeit und die Verteilung der Workload innerhalb des Sammeln Sie Daten über die für jede Phase aufgewendete Zeit und die Verteilung der Workload innerhalb des Wachstumsteams , um zu erkennen, wo und warum es zu Verzögerungen kommt.

Die Prüfung erfordert viel manuelle Arbeit, wie das Lesen von Dokumentationen, die Überprüfung früherer Pläne für das Content-Marketing, das Sammeln von Feedback usw.

Nutzen Sie ClickUp Brain, unseren integrierten KI-Assistenten, um die Phase der Informationsbeschaffung zu beschleunigen.

Wenn Sie derzeit mit Google Doc (oder Word) arbeiten, geben Sie diesen Text zunächst in ClickUp Brain ein und lassen Sie sich eine übersichtliche, sequenzielle Aufzählung der aktuellen Workflow-Schritte erstellen.

Wandeln Sie Ihre Content-Workflow-Dokumentation mit ClickUp Brain in übersichtliche Schritte um.

ClickUp Brain kann sogar alle Ihre SOPs lesen und wiederholte oder unnötige Schritte markieren.

Anschließend wandelt der KI-Assistent diese Schritte in Aufgaben um, die Sie direkt Ihren Team-Mitgliedern zuweisen können.

Außerdem finden Sie hier einige Beispiele für KI-generierte Inhalte, die Sie als Inspiration nutzen können, wenn Sie den Flow der einzelnen Inhaltstypen durch Ihr Team planen.

🎺 Vorteil von ClickUp: Sie haben die Prüfung durchgeführt, aber wo speichern Sie alle Ihre Prüfungsergebnisse? Probieren Sie ClickUp Docs aus – es ist super einfach und fördert die Produktivität. Sie können alles übersichtlich in Seiten und Unterseiten organisieren und detaillierte Abschnitte für Checklisten, Prozessabläufe, Notizen und Interviewzusammenfassungen erstellen. Umfangreiche Formatierungselemente wie Überschriftenstile, Schriftarten und Farbbanner machen Ihre Audit-Inhalte funktionaler und leichter verständlich. Außerdem ermöglichen Docs die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass Ihr gesamtes Audit-Team gleichzeitig Inhalte überprüfen, bearbeiten und Kommentare hinterlassen kann. Erstellen Sie Dokumente zur Inhaltsprüfung mit umfangreichen Formatierungsmöglichkeiten in ClickUp Docs.

Schritt 2: Erstellen Sie einen zentralen Kalender für den Inhalt

Zentralisieren Sie alles in einem gemeinsamen Kalender. So erhält Ihr Marketingteam vollständige Sichtbarkeit über bevorstehende Kampagnen und Inhalte.

Drag-and-Drop-Kalender sind hier nützlich, da Sie die geplanten Inhalte bei Bedarf schnell ändern können. Dies ist häufig bei detaillierten Kalendern der Fall, wie beispielsweise einem Social-Media-Marketingkalender.

Unabhängig von der Art der Inhalte, die Sie produzieren, benötigen Sie dennoch Space für Anpassungen.

Tabellenkalkulationen bieten nur begrenzte Funktionen, da Sie nicht einfach den Zeitplan ändern und Alles unverändert lassen können.

Sie sollten sich nach einem Kalender für den Inhalt umsehen, der sich Ihren Prioritäten anpasst. Er sollte es Ihnen ermöglichen, Felder und Aufgaben nahtlos zu verschieben, wenn sich die Prioritäten Ihrer Kampagne ändern.

Mit dem KI-gestützten Kalender von ClickUp können Sie alle Aktivitäten an einem Ort planen . Passen Sie Termine spontan an , ohne Abhängigkeiten zu beeinträchtigen. Blockieren Sie Zeit für Vorbereitungsarbeiten. Passen Sie Ansichten an, um nach Kampagne, Kanal oder Eigentümer zu filtern.

Dieses Video zeigt Ihnen die Superkräfte des ClickUp-Kalenders.

Der Kalender von ClickUp dient nicht nur zur Ansicht von Aufgaben, sondern Sie können diese auch direkt im Kalender ändern oder aktualisieren.

Führen Sie eine Synchronisierung externer Kalender für Ihre Meetings, Termine und Inhalte durch, damit alles an einem Ort gespeichert ist.

Bei der Multi-Channel-Verteilung, an der mehrere Personen beteiligt sind, sorgt das Feature „Multiple Assignees” (Mehrere Mitarbeiter) von ClickUp dafür, dass alle Mitwirkenden an einem einzelnen Inhalt aufeinander abgestimmt bleiben.

Autoren, Designer, Editors und Kanal-Eigentümer können alle derselben Aufgabe zugewiesen werden. Sie sehen dieselben Fristen, führen die Nachverfolgung der Aktualisierungen durch und arbeiten von einem Ort aus zusammen, ohne separate Listen führen zu müssen.

🛠️ Toolkit: Starten Sie diesen gesamten Prozess mit der Kalenderplaner-Vorlage von ClickUp. Sie wurde entwickelt, um Ihnen bei der Verwaltung von Inhalten für verschiedene Kanäle bis zum Abschließen zu helfen. Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der ClickUp-Inhaltskalender-Vorlage können Teams in einem gemeinsamen Space organisieren, zusammenarbeiten und alle Fristen für Inhalte im Blick behalten. Diese Vorlage bietet Ihnen folgende Vorteile: Sechs benutzerdefinierte Ansichten: Enthält einen Monatsplaner, ein Dashboard für den Fortschritt, einen Budget-Tracker und mehr.

Integrierte Status-Informationen für Aufgaben: Verfolgen Sie den Fortschritt schnell mit Status wie „Blockiert“, „Abgebrochen“, „Erledigt“, „In Bearbeitung“ und „Zurückgestellt“.

Projektmanagement: Features wie Warnungen bei Abhängigkeiten, Zeiterfassung und E-Mail-Benachrichtigungen halten Sie auf Kurs.

Benutzerdefinierte Felder: Speichern Sie kanalspezifische Details wie Meilensteine, tatsächliche Kosten, Veranstaltungsort, Bewertung und andere wichtige Informationen. Die Kalender-Planer-Vorlage zentralisiert alle Ihre zeitkritischen Inhalte in einem intuitiven Workspace, wodurch Unklarheiten hinsichtlich Fristen beseitigt werden und die Zusammenarbeit im Team nahtlos verläuft.

Schritt 3: Weisen Sie Rollen und Fristen klar zu

Weisen Sie jeder Kampagne eine Person zu. Mehrere Teammitglieder können zwar Input liefern, aber nur eine Person gibt die endgültige Freigabe.

Befolgen Sie bei der Festlegung von Fristen den Reverse-Engineering-Ansatz. Beginnen Sie mit dem endgültigen Veröffentlichungsdatum und arbeiten Sie rückwärts. Berücksichtigen Sie die Zeit für jede Phase: Briefing, Erstellung, Überprüfung, Überarbeitung und Planung. Fügen Sie zwischen den Phasen etwas Pufferzeit ein, um unerwartete Verzögerungen auszugleichen.

Eine weitere bewährte Methode besteht darin, zu überprüfen, wie viel Arbeit jedes Teammitglied hat, um Burnout zu vermeiden. Eine Möglichkeit hierfür ist, die Teammitglieder zu bitten, ihre Workload freizugeben.

Es gibt jedoch eine bessere Möglichkeit, dies zu erledigen.

Mit der Workload-Ansicht von ClickUp können Sie anhand von Aufgabenabschätzungen, Prioritäten und Kapazitäten visualisieren, wie viel jede Person zu tun hat.

Sehen Sie die genaue Verteilung der Workload in Ihrem Team, ohne manuelle Aktualisierungen anfordern zu müssen. Wenn jemand überlastet ist, werden Probleme mit der Kapazität durch rote Leisten angezeigt, sodass Sie Aufgaben neu verteilen können, bevor es zu einem Burnout kommt.

Wenn es um die Zuweisung und Verwaltung von Aufgaben geht, ist ClickUp Aufgabe genau das Richtige für Sie. Sie können:

Fügen Sie je nach Ihren Anforderungen einen oder mehrere Mitarbeiter hinzu.

Verwenden Sie Startdaten und Fälligkeitsdaten, um die Zeit für jede Phase klar zuzuweisen.

Fügen Sie Startdaten zu ClickUp-Aufgaben hinzu, bevor Sie Arbeit zuweisen.

Teilen Sie größere Aufgaben in kleinere, überschaubare Unteraufgaben auf.

Legen Sie Abhängigkeiten fest, sodass der nächste Schritt erst beginnen kann, wenn der vorherige fertiggestellt wurde.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie „In Bearbeitung“, „Überprüfung“, „Endgültige Genehmigung“ oder „Geplant“, um genau anzuzeigen, wo eine Aufgabe steht.

Sie können auch Features wie „AI Assign” und „AI Prioritize” nutzen, um diesen Prozess vollständig zu automatisieren. So geht's:

Schritt 4: Automatisieren Sie Benachrichtigungen und Erinnerungen

Wenn Sie mehrere Kanäle verwalten, kann es leicht passieren, dass Sie Termine verpassen. Schlimmer noch: Die manuelle Kommunikation von Aktualisierungen ist zeitaufwändig.

Es besteht die Möglichkeit, dass Änderungen am Social-Media-Inhaltskalender nicht die richtigen Eigentümer erreichen, was zu veralteten Creatives, unpassenden Bildunterschriften oder Beiträgen führt, die zum falschen Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Dies lässt sich mit einem einfachen Schritt in Ihrem ClickUp-Workspace vermeiden. Automatisieren Sie Ihre Benachrichtigungen mit ClickUp-Automatisierungen.

Wählen Sie aus der Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen, verwenden Sie eine vorgeschlagene Automatisierung oder erstellen Sie eine benutzerdefinierte Automatisierung von Grund auf neu. Konfigurieren Sie anschließend Ihren Auslöser, Ihre Bedingung und Ihre Aktion.

Schalten Sie die gewünschte Automatisierung ein oder passen Sie die Regeln mithilfe von KI an Ihre Workflows an.

Nehmen wir das Beispiel der Benachrichtigung von Stakeholdern über den Fortschritt einer Kampagne Automatisierung. Wenn sich der Status einer Kampagne ändert (Entwurf → In Überprüfung → Geplant → Live), erhalten die Stakeholder sofort eine E-Mail-Benachrichtigung.

Sie können in ClickUp auch wiederkehrende Erinnerungen planen, damit die Eigentümer von Aufgaben automatisch an bevorstehende Fristen erinnert werden.

Verwenden Sie wiederholende Aufgaben in ClickUp, um Erinnerungen zu erstellen, die sich in festgelegten Intervallen wiederholen.

Hier sind die gängigen Arten von automatisierten Benachrichtigungen, die Ihnen helfen können, Ihren Prozess zum Erstellen von Inhalt zu beschleunigen: Erinnerungen an das Fälligkeitsdatum: Werden kurz vor oder am Fälligkeitsdatum versendet, um die Eigentümer an anstehende Liefertermine oder erforderliche Genehmigungen zu erinnern.

Aktualisierungen des Status der Aufgaben: Benachrichtigt Sie, wenn eine Aufgabe in eine neue Phase übergeht, z. B. von „In Prüfung“ zu „Genehmigt“.

Aufgaben-Benachrichtigungen: Nachrichten, die Benutzer sofort informieren, wenn ihnen eine neue Aufgabe zugewiesen wurde. Projekt- oder Meilenstein-Updates: Zusammenfassende Benachrichtigungen über wichtige Änderungen an Inhaltskalendern, Kampagnenphasen oder kritischen Workflow-Ereignissen, damit alle auf dem gleichen Stand sind.

⭐ Bonus: Lassen Sie ClickUp Agents Ihren Kalender für Sie überwachen. ClickUp Automatisierungen kümmern sich um routinemäßige Benachrichtigungen, aber ClickUp Agents können Ihren Multi-Channel-Inhaltskalender aktiv überwachen und aufzeigen, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert, ohne dass Sie danach suchen müssen. Fügen Sie einen benutzerdefinierten Agenten hinzu, um Ihren Workspace auf Risiken und Lücken zu überprüfen. Er kann Inhalte ohne Eigentümer, Kampagnen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie ihren Starttermin verpassen, oder überfällige Aufgaben in wichtigen Kanälen kennzeichnen. Außerdem kann er auf der Grundlage früherer Arbeiten nächste Schritte empfehlen, z. B. die Zuweisung eines Prüfers oder die Erstellung einer Folgeaufgabe.

Schritt 5: Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Inhalte und passen Sie sie an

Überwachen Sie wichtige Leistungsindikatoren (KPIs), darunter Metriken zum Publikumsengagement, Konversionsraten, Website-Traffic und Lead-Qualität.

Hier erfahren Sie, wie effektiv Ihr zentraler Kalender für den Inhalt wirklich ist.

Passen Sie Ihren Kalender, Ihre Team-Workflows und Ihre gesamte Multi-Channel-Content-Marketing-Strategie an, um Ihre Erfolgskriterien zu erfüllen.

Diese Anpassungen können Folgendes umfassen:

Umverteilung von Ressourcen auf Multi-Channel-Kampagnen, die die größte Wirkung erzielen

Optimieren Sie Ihre Veröffentlichungspläne, um das Interesse Ihres Publikums aufrechtzuerhalten.

Aktualisieren Sie ältere Materialien (wie Blog-Inhalte), um sie an die aktuellen Vorlieben Ihres Publikums anzupassen oder einfach um ihre Relevanz zu erhalten.

Optimieren Sie Ihren Überprüfungs- und Freigabeprozess für mehrere soziale Kanäle

Ändern Sie Ihre Strategie für die Verteilung im Multi-Channel-Bereich

Anstatt zwischen verschiedenen Plattformen hin und her zu springen, um die Performance Ihrer Inhalte zu analysieren, können Sie alle Ihre wertvollen Erkenntnisse mit ClickUp Dashboards in einem Workspace zusammenführen.

Teams können maßgeschneiderte Dashboards erstellen, um wichtige Metriken für ihren Kanal oder ihre Rolle zu überwachen, während Sie als Growth Manager ein All-in-One-Dashboard nutzen können, um die Leistung des Inhalts über alle Kanäle hinweg einfach zu vergleichen und so ein effektives Growth Marketing zu betreiben.

Und mit den KI-Karten von ClickUp erstellen Sie in wenigen Minuten ein Leistungs-Dashboard, anstatt Screenshots aus mehreren Tools zusammenzufügen.

Ziehen Sie KI-Karten per Drag & Drop in Ihr ClickUp-Dashboard, um Erkenntnisse zu gewinnen.

Hier sind die nützlichen KI-Karten für Teams für den Inhalt:

KI-Karte: Stellen Sie beliebige Fragen, z. B. „Fasse die erfolgreichsten Inhalte der letzten Woche über alle Kanäle hinweg zusammen” oder „Zeige Beiträge mit schlechter Performance und mögliche Gründe dafür an”. Sie erhalten sofort eine übersichtliche Zusammenfassung für Ihr Dokument der Berichterstellung oder Ihr Stand-up-Meeting.

KI-Inhaltszusammenfassungskarte (angepasst für Content Operations) : Sehen Sie sich Engagement, Impressionen und Notizen zu Leistung an für alle in dieser Woche produzierten Inhalte. Perfekt für wöchentliche Überprüfungen oder kanalübergreifende Vergleiche.

KI-Zusammenfassungskarte: Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Zustand Ihrer Inhalte – was veröffentlicht wurde, was gut funktioniert hat, was verbessert werden muss –, ohne sich mit Analysetools oder Tabellenkalkulationen auseinandersetzen zu müssen.

KI-Kampagnen-Update-Karte: Generieren Sie automatisch Kampagnen-Updates basierend auf Aufgaben, Fristen, Kommentaren und verknüpften Assets. Ideal, um Updates mit Gründern, Marketingleitern oder Stakeholdern freizugeben, die eine einfache Zusammenfassung benötigen.

⭐ Bonus: Mit ClickUp Brain MAX lassen sich Multi-Channel-Inhalte einfacher verwalten. Die Verwaltung von Inhalten über Blogs, soziale Medien, E-Mails, Anzeigen und Produktaktualisierungen hinweg bedeutet ständiges Suchen, Umschreiben und Überprüfen. ClickUp Brain MAX vereinfacht die Inhaltsverwaltung vom ersten Tag an – ohne zusätzliche Tools und ohne umständliches Setup: 🔍 Finden Sie Inhalte sofort: Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, Canva-Ordner, OneDrive, SharePoint und mehr, ohne Ihren Workspace zu verlassen.

🧠 Erhalten Sie kontextbezogene Antworten: Fragen Sie: „Was hat letzte Woche am besten funktioniert?“ oder „Welche Beiträge befinden sich noch in der Überprüfung?“ und Brain MAX antwortet anhand Ihrer aktuellen Aufgaben, Dokumente und Dashboards.

🎙️ Inhalte per Spracheingabe verwalten: Verwenden Sie Verwenden Sie Talk to Text , um Entwürfe zu erstellen, Aufgaben zu aktualisieren, Designer oder Autoren zuzuweisen oder Bildunterschriften zu generieren – ganz ohne Hände.

🛠️ Beseitigen Sie KI-Wildwuchs : Ersetzen Sie unzusammenhängende KI-Tools für das Schreiben, Planen und Analysieren durch Premium-Modelle – ChatGPT, Claude und Gemini –, die direkt in Ihre Workflows für den Inhalt eingebettet sind. Ersetzen Sie unzusammenhängende KI-Tools für das Schreiben, Planen und Analysieren durch Premium-Modelle – ChatGPT, Claude und Gemini –, die direkt in Ihre Workflows für den Inhalt eingebettet sind. Ganz gleich, ob Sie wöchentliche Social-Media-Beiträge planen, Blogs veröffentlichen, Designer koordinieren oder die Nachverfolgung der Leistung von Kampagnen durchführen – ClickUp Brain MAX wird zu Ihrer KI-Content-Super-App, die Ihre Arbeit wirklich versteht, weil sie Teil davon ist.

Praxisbeispiele für erfolgreiche Multi-Channel-Kalender für den Inhalt

Schauen wir uns an, wie verschiedene Geschäfte einen Multi-Channel-Inhaltskalender effektiv nutzen können:

1. B2B-SaaS-Unternehmen bringt ein neues Feature auf den Markt

Ziel: Steigern Sie die Bekanntheit und die Anmeldungen für ein neues KI-gestütztes Analyse-Feature. Im Fokus stehende Kanäle für den Inhalt: Blog, LinkedIn, E-Mail, YouTube

So funktioniert der Multi-Channel-Kalender für Inhalte:

Der B2B-Inhaltskalender verwendet visuelle Ebenen (wie Farbcodierungen oder Beschreibungen) für alle wichtigen Inhaltstypen. Beispielsweise sind Blog-Artikel blau, E-Mail-Newsletter grün, Live-Webinare gelb und LinkedIn-Beiträge rot.

Jeder Inhalt hat einen festen Eigentümer und ein klares Fälligkeitsdatum, einschließlich einer Pufferzeit, um unerwartete Verzögerungen auszugleichen.

Sie können alle zu erstellenden Inhalte auf einen Blick sehen, egal ob sie in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen fällig sind. Das erleichtert auch die Koordination der Nachrichten. Beispielsweise können Sie schnell überprüfen, ob das Feature-Video und der Newsletter per E-Mail zum Start am selben Tag verschickt werden, um die Konsistenz zu gewährleisten.

Verschiedene Teams überwachen den Fortschritt direkt über diesen zentralen Kalender, um Überschneidungen bei den Inhalten zu vermeiden.

2. E-Commerce-Marke, die eine saisonale Kampagne durchführt

Ziel: Steigern Sie Ihre Online-Verkäufe während der umsatzstarken Weihnachtszeit. Im Fokus stehende Kanäle für den Inhalt: Instagram, TikTok, E-Mail, Website

So funktioniert der Multi-Channel-Kalender für den Inhalt:

Der Kalender kennzeichnet wichtige Termine wie den Start der Kampagne, Flash-Sales, Tage mit kostenlosem Versand und Last-Call-Aktionen deutlich.

Verwenden Sie ein Ideenboard , um Themen zu sammeln, und kennzeichnen Sie jedes Kampagnenthema mit einer Farbe, um die Nachverfolgung zu ermöglichen, wie oft verschiedene Produktkategorien beworben werden.

Alle verschiedenen Formate des Inhalts, von E-Mail-Versendungen bis hin zu Social-Media-Beiträgen, werden innerhalb des gleichen Kalenders für den Inhalt geplant.

Teams erhalten automatische Erinnerungen zu ihren Aufgaben, sodass eine zeitnahe Produktion von Inhalten für jeden Kanal gewährleistet ist, während Führungskräfte täglich oder wöchentlich über den aktuellen Fortschritt informiert werden.

Der Kalender wird mit dem Produktbestand synchronisiert, um zu verhindern, dass das Team Elemente in Aktion bringt, die nicht vorrätig sind.

3. B2B-Agentur, die mehrere Markenkonten verwaltet

Ziel: Koordinierung von Marketingkampagnen für mehrere Clients aus verschiedenen Branchen Im Fokus: Blog, Instagram und bezahlte Anzeigen

So funktioniert der Multi-Channel-Inhaltskalender:

Jede Kundenmarke hat ihren eigenen Kalender, aber alle fließen in einen zentralen Marketingkalender ein. So kann die Agentur die Nachverfolgung aller Kundenaufträge an einem zentralen Speicherort durchführen.

Der Social-Media-Kalender zeigt übersichtlich die zugewiesenen Ressourcen für alle Marken und hilft Managern dabei, die Workload ihres Teams auszugleichen und Burnout zu vermeiden.

Mithilfe von Filtern können Mitglieder des Teams den Zeitplan eines einzelnen Clients betrachten oder eine Ansicht aller anstehenden Kampagnen auf mehreren Plattformen nebeneinander betrachten.

Halten Sie den Website-Inhalt-Plan im Master-Kalender sichtbar, damit die Kanalverantwortlichen bevorstehende Änderungen an der Website zusammen mit Social-Media-, Blog- und Werbekampagnen überprüfen können.

Wussten Sie, dass Sie Ihren gesamten Social-Media-Kalender mit ClickUp Brain erstellen können? Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie das geht.

Verwalten Sie Inhalte für alle Kanäle von einem Ort aus mit ClickUp

Es ist eigentlich nichts Falsches daran, separate Kalender für den Inhalt für einzelne Kanäle zu haben.

Das eigentliche Problem beginnt, wenn Ihnen ein zentraler Multi-Channel-Content-Marketing-Kalender fehlt, um alle Kanäle miteinander zu verbinden und auf Ihre übergeordneten Marketingziele abzustimmen.

Multi-Channel-Inhaltskalender bieten eine gemeinsame Ansicht über alle Aktivitäten auf Ihren Kanälen und helfen Teams dabei, sich besser abzustimmen, Überschneidungen zu vermeiden und eine einheitliche Markenidentität zu fördern.

ClickUp hilft Ihnen dabei, indem es Ihnen einen zentralen, KI-gestützten Space bietet, den Sie zum Planen, Organisieren und Verwalten von Inhalten über alle Kanäle hinweg benötigen. Das Beste daran ist, dass es unglaublich einfach zu bedienen ist, egal ob Sie Ihren ersten Content-Kalender erstellen oder einen aus einem anderen tool migrieren.

Melden Sie sich zunächst kostenlos bei ClickUp an.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Für einen Wachstumsmanager ist es für eine effektive strategische Planung entscheidend, den gesamten Marketingbereich im Blick zu haben. Mit einem Kalender-Tool können Sie Multi-Channel-Kampagnen ganz einfach koordinieren. Ihr Team kann die Workload visualisieren, Hindernisse und Probleme mit der Kapazität erkennen und mit einem einzigen Tool oder einer Reihe von Tools eine starke Präsenz in den sozialen Medien aufbauen. Und da alles an einem Ort gespeichert ist, können Sie Prioritäten anpassen, ohne an Schwung zu verlieren.

ClickUp ist ein konvergierter KI-Arbeitsbereich, der die Planung von Multi-Channel-Inhalten optimiert, indem er Ihnen eine einheitliche Ansicht Ihrer Multi-Channel-Marketingpläne bietet. Sie können Aufgaben zuweisen, Erinnerungen festlegen, Teile Ihres Content-Workflows automatisieren und sogar die Effektivität Ihrer Multi-Channel-Strategie über mehrere Social-Media-Konten hinweg messen.

Die häufigste Herausforderung beim Multi-Channel-Management ist die mangelnde zentrale Sichtbarkeit: Wenn Inhalte in separaten Tabellen oder über mehrere tools verteilt sind, hat niemand die Sichtbarkeit. Das Ergebnis sind sich überschneidende Fristen und Inhaltskonflikte zwischen verschiedenen Kanälen, Konflikte zwischen Teams und letztendlich eine Verlangsamung des Fortschritts.

Wenn Sie KPIs (Zielgruppendaten wie Conversions, Engagement oder Lead-Qualität) für Ihre Inhalte nachverfolgen, können Sie:– Erfolge validieren: Sie sehen sofort, welche Inhaltsformate oder Kanäle den höchsten ROI erzielen. Ob es sich um bezahlte Kampagnen auf Social-Media-Plattformen für Anmeldungen oder um E-Mail-Newsletter zur Ankündigung von Produkteinführungen handelt– Ressourcen anpassen: Verteilen Sie Zeit und Budget neu, weg von Kanälen mit schlechter Performance und hin zu denen, die das Wachstum vorantreiben. – Identifizieren Sie Lücken: Finden Sie heraus, warum ein Element in Ihrer Multi-Channel-Marketingstrategie gescheitert ist. Lag es am Thema, am Kanal oder am Zeitpunkt? Diese datengestützten Erkenntnisse helfen Ihnen, Ihren Multi-Channel-Ansatz zu verfeinern, den Aufwand für das Content-Marketing zu verstärken und Lücken zu schließen, in denen Ihre Zielgruppe unterversorgt ist.