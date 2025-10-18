die 10 besten Notion-Moodboard-Vorlagen, um Ihre Kreativität anzuregen

Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat.

Für viele Designer, Produktvermarkter und Kreative wird dieser Spaß jedoch oft zu Frustration, wenn die Ideen nicht organisiert sind.

Designer denken in Wireframes, Marketingfachleute denken in Botschaften und Produktmanager denken in Roadmaps. Dies verlangsamt den Fortschritt und hinterlässt das Gefühl, dass Projekte unvollständig sind.

Notion-Moodboard-Vorlagen erleichtern es funktionsübergreifenden Teams, sich abzustimmen und von der Inspiration zur Umsetzung überzugehen.

Hier sind die besten Notion-Vorlagen, mit denen Sie Ihre kreativen Visionen in konkrete Ergebnisse umsetzen können.

Die besten Moodboard-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle mit den besten Notion- und ClickUp-Moodboard-Vorlagen:

Was macht eine gute Notion-Moodboard-Vorlage aus?

Die richtige Notion-Moodboard-Vorlage sorgt für Ordnung in Ihren Ideen und bleibt gleichzeitig flexibel genug, um sich mit Ihrem Projekt weiterzuentwickeln. Die besten Moodboards oder Inspirationsboards machen Ihren kreativen Prozess tatsächlich reibungsloser. Hier ist, worauf Sie achten sollten: 👇

Abschnitte für visuelle Inspiration : Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie Bilder in verschiedenen Abschnitten organisieren können, sodass Sie Bilder, Farben, Schriftarten und Texturen ganz einfach zu einem einheitlichen Moodboard zusammenstellen können. Diese Vorlagen eignen sich besonders gut, um Moods oder Inspirationen zu einem einheitlichen Thema zusammenzufassen

Klare Kategorisierung : Wählen Sie eine Notion-Vorlage, die Ideen in speziellen Abschnitten gruppiert, damit Ihre Referenzen übersichtlich und leicht zu navigieren bleiben – besonders nützlich bei der Erstellung von Inspirationsboards für Ereignisse oder Kampagnen

Farb- und Schriftart-Blöcke : Ihre Notion-Vorlage sollte Platz für die Dokumentation von Markenfarben und Schriftarten bieten, damit Ihre Designrichtung konsistent bleibt und die Kreativität während des gesamten Projekts beflügelt

Notizen und Ideenfindung : Verwenden Sie Vorlagen, mit denen Sie neben visuellen Elementen auch schriftliche Inhalte festhalten können, sodass jede Idee durch Notizen oder Referenzen unterstützt wird. So gewinnen Sie schnell neue Erkenntnisse, ohne den Hintergrund Ihrer Entscheidungen aus den Augen zu verlieren

Kollaborationsoptionen : Laden Sie Ihre Teamkollegen oder Kunden ein, direkt im Board Feedback zu geben. Ihre Notion-Seite wird zu einem lebendigen Ort für Diskussionen und Verfeinerungen

Flexible Anpassungsmöglichkeiten : Die Notion-Vorlage sollte es Ihnen ermöglichen, das Layout an Ihren Workflow anzupassen, indem Sie Abschnitte erweitern oder vereinfachen, bis die Vorlage genau auf Ihren Stil zugeschnitten ist

Workflow-Integration : Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte Notion-Vorlage mit Kundenportalen und anderen tools in Ihrem Tech-Stack verknüpft ist, um einen reibungslosen Flow zu gewährleisten

Version-Nachverfolgung : Um zu verfolgen, wie sich Ideen im Laufe der Zeit entwickeln, muss Ihre Notion-Vorlage über eine Version verfügen

Vorgefertigte Blöcke : Sie sparen Zeit bei der Einrichtung, indem Sie eine Notion-Vorlage mit integrierten Galerien, Rastern, Umschaltlisten und mehr auswählen

zugänglichkeit*: Inspiration kann jederzeit zuschlagen, deshalb sollten die Notion-Moodboard-Vorlagen sowohl auf dem Desktop als auch auf Mobilgeräten leicht zugänglich sein

💡 Profi-Tipp: Laut The State of Fashion gehören Design und Produktentwicklung zu den wichtigsten Werttreibern für generative KI, wobei etwa ein Viertel ihres potenziellen Werts in der Modebranche auf Design-Anwendungsfälle zurückzuführen ist. Das bedeutet, dass Moodboards bald von KI unterstützt werden könnten, mit Systemen, die neue kreative Richtungen vorschlagen können, um Ihrem Team neue Ideen zu liefern.

Free Notion Moodboard-Vorlagen

Hier sind die besten Notion-Moodboard-Vorlagen, die Ästhetik und Funktion in Einklang bringen.

Sehen wir uns an, was jede Vorlage enthält, welche herausragenden Features sie bietet und für welche Anwendungsfälle sie ideal ist, damit Sie die richtige Vorlage für Ihre kreativen Projekte finden.

1. Einfache Design-Moodboard-Vorlage

via Notion

Die Notion Simple Design Moodboard Template bietet Ihnen eine übersichtliche visuelle Leinwand, auf der Sie Ihre Mood-Ideen an einem praktischen Speicherort sammeln und präsentieren können. Sie können Bilder hinzufügen, die Ihre Emotionen und Stimmungen einfangen, um die Gesamtstimmung zu formen. Neben visuellen Elementen können Sie auch Typografie-Beispiele hinzufügen, die dabei helfen, die Persönlichkeit und den Ton Ihres Projekts zu bestimmen.

Und damit alles zu einer einheitlichen Palette der Farbe passt, können Sie der Notion-Vorlage sogar Farbfelder hinzufügen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Aktivieren Sie die Galerieansicht als Standard, damit alle Ihre Bilder und Grafiken in einem Raster angezeigt werden, durch das Sie scrollen können

Nutzen Sie Tag-Filter, um Elemente schnell nach Themen zu sortieren (z. B. „dunkel“, „Vintage“, „minimalistisch“)

Unterstützt das direkte Hochladen von Bildern (von Ihrem Computer oder über eine URL), sodass Sie nicht zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen müssen

Fügen Sie pro Karte ein Notiz-Feld hinzu, um Kommentare, Links oder Ideen, die mit jedem Bild verknüpft sind, zu speichern

✅ Ideal für: Branding-Teams oder kreative Designer, die ein visuelles Identitätsprojekt mit einheitlichen Farben, Schriftarten und Stilen erstellen

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Bilder auf einem Moodboard anordnen, platzieren Sie sie nicht einfach zufällig. Ordnen Sie verwandte Bilder näher beieinander an und schieben Sie schwächere Ideen an den Rand. Eine Studie mit dem Titel „Composing Mood Board with User Feedback in Concept Space” hat gezeigt, dass Tools aus der Art und Weise, wie Benutzer Bilder anordnen, lernen können, um bessere Übereinstimmungen vorzuschlagen. Auch ohne KI hilft diese Gewohnheit dabei, Ihr Board zu einer klareren kreativen Richtung zu entwickeln.

2. Moodboard-Vorlage

via Notion

Möchten Sie die in Notion integrierte Unsplash-Funktion nutzen? Mit der Moodboard-Vorlage ist das möglich. Wählen Sie aus Tausenden hochwertiger Fotos aus und fügen Sie sie direkt in Ihr Board ein. Verwenden Sie es, wann immer Sie einen visuellen Raum benötigen, um kreative Ideen zu formen, sei es für ein Projekt, ein Produkt oder eine Kampagne. Das visuell orientierte Layout und die übersichtlichen Abschnitte sorgen dafür, dass Sie sich ganz auf die Gestaltung der perfekten Stimmung konzentrieren können, ohne abgelenkt zu werden.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Durchsuchen Sie die integrierte Bibliothek von Unsplash mit über 950.000 kostenlosen Bildern direkt auf Ihrer Notion-Seite

Organisieren Sie Bildmaterial nach Kategorien (Veranstaltungsort, Thema oder Stil), um Ihre Ideen strukturiert zu halten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Layouts mit Galerie- oder Listenansichten, je nachdem, wie Sie Ihre Assets anzeigen möchten

Versehen Sie Einträge mit Beschreibungen, um sie schnell zu filtern und einfach zwischen Projekten zu navigieren

✅ Ideal für: Marketing-Teams oder Markenmanager, die Kampagnenbilder oder Konzept für Ereignisse vorbereiten, die einheitliche Bildwelten erfordern

⚡ Vorlage-Archiv: Sobald Sie Ihr Notion-Moodboard eingerichtet haben, kombinieren Sie es mit Brainstorming-Vorlagen, um Inspirationen in strukturierte Ideen und Pläne umzusetzen. Das können Sie damit zu erledigen: Halten Sie Ihre chaotischen Gedanken während der Ideenfindung fest und organisieren Sie sie visuell

Erstellen Sie die Verbindung zwischen Moodboard-Grafiken und Mindmaps oder Flussdiagrammen, um einen tieferen Kontext zu schaffen

Verwandeln Sie kreative Ideen in umsetzbare Konzepte für Marketingkampagnen oder Designs

3. Persönliche Moodboard-Vorlage

via Notion

Stellen Sie sich die Vorlage für ein persönliches Moodboard von Notion als Ihr digitales Sammelalbum vor, in dem Sie Ihre zufälligen Inspirationen organisieren können. Sie können Bilder speichern oder Ihre Ideen wie kurze Notizen, Konzepte oder Skizzen ablegen, die Ihnen helfen, die Gedanken hinter Ihrer Inspiration nachzuvollziehen.

Und wenn Sie auf interessante Fundstücke im Internet stoßen (Artikel, Links oder Online-Ressourcen), können Sie diese ebenfalls hinzufügen und so das Board zu einer wachsenden Bibliothek von Stimmungen und Stilen machen. Mit der Zeit wird es zu einem persönlichen Archiv, auf das Sie zurückgreifen können, wenn Sie neue Inspiration brauchen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwenden Sie kategorisierte Galerien, um Inspirationen nach Themen, Stimmungen oder Projektarten zu ordnen

Mit dem Notion Web Clipper können Sie Bilder direkt aus dem Internet ausschneiden und mühelos speichern

Sortieren Sie Einträge nach Tags, Daten oder benutzerdefinierten Filtern, um bestimmte Ideen schnell wiederzufinden

Ändern Sie die Größe von Karten oder blenden Sie Titel aus, um eine visuellere und minimalistischere Board-Ansicht zu erstellen

✅ Ideal für: Freiberufler, Studenten oder Hobbyisten, die täglich kreative Inspiration für persönliche Projekte oder visuelles Journaling sammeln

⭐ Bonus: Steigern Sie Ihre Inspirationskraft mit ClickUp Brain MAXs Talk to Text. Manchmal kommen Ideen, wenn Sie nicht vor Ihrem Bildschirm sitzen. Mit Talk to Text in ClickUp Brain Max können Sie Ihre Gedanken sofort diktieren, einen Designvorschlag beschreiben oder eine Stimmung beschreiben, die Sie gerade im realen Leben wahrgenommen haben. Anstatt diese Inspiration zu verlieren, werden Ihre gesprochenen Worte in Text umgewandelt und direkt in Ihren Workspace übertragen. Von dort aus können Sie diese Notizen mit Ihrem persönlichen Moodboard oder Projekt Space verknüpfen.

4. Marketing-Moodboard-Vorlage

via Notion

Jede starke Kampagne beginnt mit einer klaren Vision. Die Marketing-Moodboard-Vorlage von Notion bietet Marketern den perfekten Ort, um diese zu definieren. Die Vorlage fasst alles von visuellen Referenzen und Designelementen bis hin zu übergreifenden Themen in einem einzigen, übersichtlichen Hub zusammen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Sammeln Sie alle Ihre kreativen Referenzen in kategorisierten Galerien, damit Marketingideen und Markenressourcen übersichtlich bleiben

Sortieren Sie Ihre Inspirationen nach Themen wie Veranstaltungsort, Produkt oder Inhalt

Optimieren Sie die Zusammenarbeit, indem Sie Ihren Teamkollegen ermöglichen, Ideen und Notizen zu freigegebenen Galerien hinzuzufügen

✅ Ideal für: Marketingteams oder Kreativstrategen, die Moodboards oder Inspirationsboards für Ereignisse, Produkte, Markenkampagnen und mehr zusammenstellen.

5. Vorlage für ein Vision Board zum neuen Jahr

via Notion

Ein neues Jahr bedeutet neue Ziele, und die Vorlage „New Year’s Vision Board“ hilft Ihnen dabei, Ihre Vorsätze in die Tat umzusetzen. Sie kombiniert Ziel-Nachverfolgung mit inspirierenden Grafiken und erleichtert so die Erstellung einer Karte von Prioritäten wie Gesundheit, Finanzen oder persönliches Wachstum.

Verwenden Sie integrierte Tags, um Fortschritte zu kennzeichnen und Muster deutlicher zu erkennen. Zeitleisten zeigen dann, wie sich jedes Ziel Woche für Woche entwickelt, und helfen Ihnen so, eine konstante Dynamik aufrechtzuerhalten. Zusammen sorgen diese Features dafür, dass Ihre persönlichen Ziele sichtbar und motivierend bleiben, und verwandeln Ihre Vorsätze in ein interaktives Board, das Sie das ganze Jahr über motiviert.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Setzen Sie sich Ziele in verschiedenen Bereichen wie körperliche Gesundheit, psychische Gesundheit und persönliche Finanzen

Fügen Sie jedem Ziel detaillierte Notizen hinzu, um Ideen oder Maßnahmen festzuhalten, die Ihren Fortschritt übersichtlich machen

Fügen Sie Tracker oder Mini-Vision-Boards hinzu, um Meilensteine visuell zu verfolgen und mit einer klaren Zielvorstellung motiviert zu bleiben

✅ Ideal für: Personen, die ein zielorientiertes Vision Board erstellen möchten, um ihre Vorsätze in Bezug auf Gesundheit, Lebensstil und Finanzen das ganze Jahr über zur Nachverfolgung zu verwenden

👀 Wussten Sie schon? Moodboards sind nicht nur visuelle Hilfsmittel. In der Designausbildung werden sie auch als Recherchetools eingesetzt, um: Testen Sie die emotionale Resonanz, indem Sie zeigen, ob die Bilder bei den Betrachtern die beabsichtigten Gefühle hervorrufen

Regt Diskussionen an und gib Schülern und Teams einen freigegebenen Bezugspunkt, um Ideen zu diskutieren und Annahmen zu hinterfragen

Fügen Sie Cluster-Themen hinzu, damit Muster klarer werden und Designrichtungen leichter zu definieren sind Kurz gesagt: Sie sind sowohl kreative als auch analytische Instrumente.

6. Vision Board für Ziele und Lebensentwürfe – Vorlage

via Notion

Die Vorlage „Vision Board für Ziele und Lebensentwürfe“ ist als Motivationshub konzipiert, in dem Träume in konkrete Schritte umgesetzt werden. Sie geht über statische Bilder hinaus, indem sie kraftvolle Affirmationen einbindet, die Ihren Glauben und Ihre Konzentration stärken, wann immer Sie Ihr Board erneut aufrufen.

Sie können auch Zitate hinzufügen, die Sie in schwierigen Momenten motivieren und Ihnen helfen, positiv zu bleiben.

Darüber hinaus hilft Ihnen der Bereich für persönliche Visionen dabei, sich vorzustellen, wie Erfolg in verschiedenen Lebensbereichen aussehen könnte, und verschafft Ihnen so Klarheit über das große Ganze. Damit alles umsetzbar bleibt, verknüpft die Vorlage diese Inspirationen mit praktischen Schritten und schafft so ein Gleichgewicht zwischen Motivation und Verantwortlichkeit.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Organisieren Sie Ihre Visionen in übersichtlichen Kategorien wie Karriere, Lebensstil oder persönliche Entwicklung

Verfolgen Sie den Fortschritt mit zielorientierten Layouts, die die Entwicklung hin zu Meilensteinen anzeigen

Personalisieren Sie Boards mit Bildern, die Ihre Ziele oder täglichen Gewohnheiten widerspiegeln

✅ Ideal für: Personen, die sich Ziele setzen und diese verwirklichen möchten und einen täglichen Raum suchen, um ihre Träume zu visualisieren und ihre täglichen Gewohnheiten auf langfristigen Erfolg auszurichten

👀 Wussten Sie schon? Eine 14-tägige ökologische Momentaufnahme-Studie hat ergeben, dass Menschen, die in ihrem Berichterstattung einen stärkeren Sinn des Lebens haben, weniger momentanen Stress in ihrem Alltag empfinden. Ein Vision Board, das auf Ihre Ziele und Absichten abgestimmt ist, inspiriert Sie nicht nur, sondern kann auch zu einer ruhigeren, fokussierteren Denkweise beitragen.

7. Vorlage für Haftnotiz-Board

via Notion

Leuchtende Farben, schnelle Gedanken und sofortige Klarheit – das ist die Atmosphäre, die Sie mit der Notion Sticky Notes Board Vorlage erleben werden. Sie verwandelt einfache Haftnotizen in ein digitales Board, auf dem jedes Detail seinen Platz findet.

Ideen können sofort festgehalten werden, sobald sie Ihnen in den Sinn kommen, und bieten Ihnen einen sicheren Raum, um Ihre Kreativität zu entfalten. Sie können diese einfache Vorlage sowohl für private als auch für berufliche Zwecke verwenden. Jede Notiz wirkt wie eine kleine Aufgabe, die Sie verschieben können, was sie sowohl praktisch als auch optisch ansprechend macht.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie unbegrenzt viele Haftnotizen, um alles festzuhalten, von täglichen Aufgaben über kurze Erinnerungen bis hin zu spontanen Ideen

Organisieren Sie Notizen nach Kategorien wie Aufgaben, Einkäufe, Links oder persönliche Ideen

Kennzeichnen Sie jede Notiz mit einem Farbe-Code, um sie leichter zu erkennen und für mehr visuelle Klarheit zu sorgen

Ordnen Sie Notizen mit Drag-and-Drop-Funktion neu an, um sie an sich ändernde Prioritäten anzupassen

✅ Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige, Studenten oder Teams, die tägliche Aufgaben verwalten oder Brainstorming-Sitzungen auf visuelle Weise durchführen

💡 Profi-Tipp: Ideen zu notieren ist nur der erste Schritt. Die Umsetzung ist das, was den Unterschied macht. Mit ClickUp Brain können Sie grobe Notizen sofort in Aktionspunkte umwandeln. Markieren Sie einfach eine Idee im Stil einer Haftnotiz in Ihrem Dokument oder Ihrer Aufgabe und weisen Sie Brain an, diese zu einer To-do-Liste zu erweitern, Fälligkeitstermine hinzuzufügen oder sogar die nächsten Schritte zu skizzieren. Ihre kreativen Ideen werden zu organisierten, nachverfolgbaren Aufgaben, die Sie tatsächlich umsetzen können. Erstellen Sie mit ClickUp Brain eine Liste zum Zu erledigen direkt neben Ihren Notizen

8. Vorlage für eine Checkliste zur Storyboard-Planung

via Notion

Großartige Geschichten sind kein Ergebnis des Zufalls. Sie werden nach einem Plan, konzipiert und verfeinert, bevor die erste Aufnahme gemacht wird.

Die Storyboard-Planungs-Checkliste-Vorlage dient als Produktionsbegleiter und führt Sie durch alle Phasen der Storyboard-Erstellung, von der Form des Erzählbogens bis zur Karte der technischen Anforderungen. Mit detaillierten Checklisten und strukturierten Abschnitten hilft sie Ihnen dabei, abstrakte kreative Ideen in einen klaren, umsetzbaren Plan zu verwandeln, der sofort ausgeführt werden kann.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Legen Sie die Grundlage für Ihr Projekt mit einer geführten Checkliste für die Vorproduktion fest

Organisieren Sie Aufgaben über den gesamten Storytelling-Prozess hinweg, damit das Schreiben, die Zeichenarbeit und die Designdetails in Synchronisierung voranschreiten

Planen Sie alles, was Sie für Ihre Produktion benötigen, im Voraus, von den erforderlichen Ressourcen bis hin zu Compliance-Schritten, damit der Prozess reibungslos abläuft

Unterstützen Sie die Postproduktion mit strukturierten Schritten für die Feinabstimmung und Verteilung

✅ Ideal für: Inhalt-Ersteller, Video-Produzenten und Marketing-Teams, die Storyboards für Filme oder Markenvideo-Kampagnen verwalten

📮 ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI in erster Linie für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert anschließend mit diesen brillanten Ideen? Hier benötigen Sie einen KI-gestützten Assistenten wie ClickUp Brain, der Ihnen dabei hilft, Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator, anhand Ihrer Eingabe eine visuelle Darstellung zu erstellen. Es ist die Alles-App für die Arbeit, mit der Sie schneller Ideen entwickeln, visualisieren und umsetzen können!

9. Vorlage für ein Tagesjournal

via Notion

Die Tagebuch-Vorlage von Notion ist ein einfacher Ort, an dem Sie jeden Tag Ihre Gedanken und Überlegungen notieren können. Sie enthält durchdachte Anregungen, die Ihnen beim Schreiben helfen und Ihnen den Einstieg in das Tagebuchschreiben erleichtern.

Die Dankbarkeitsaufforderungen, beispielsweise, ermutigen Sie dazu, inne zu halten und die positiven Dinge in Ihrem Leben wahrzunehmen, egal wie klein sie auch sein mögen. Die Affirmationsaufforderungen helfen Ihnen dabei, einen selbstbewussten und motivierenden Ton für den bevorstehenden Tag anzuschlagen. Der Abschnitt „Tägliche Höhepunkte” bietet Platz, um wichtige Momente, Erfolge oder produktive Leistungen in Notiz zu nehmen und so gewöhnliche Tage in bedeutungsvolle Aufzeichnungen zu verwandeln.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie Stimmungen im Laufe der Zeit, um emotionale Muster und Trends in Bezug auf das Wohlbefinden zu erkennen

Organisieren Sie Ihre Listen zum Zu erledigen nach Tag, Woche oder Monat, um eine strukturierte Journaling-Gewohnheit zu entwickeln

Erstellen Sie Berichterstellung nach Kategorie oder Zeitleiste, um Wachstum und Fortschritt zu visualisieren

✅ Ideal für: Personen, die eine achtsame Journaling-Praxis aufbauen möchten, um ihre Produktivität durch Selbstreflexion und emotionale Bewusstheit auszugleichen und zu steigern

💡 Profi-Tipp: Die Vorlage „Tägliches Tagebuch” bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, Ihre Gedanken festzuhalten und die Nachverfolgung des Fortschritts zu gewährleisten. Wenn Sie jedoch mehr Flexibilität wünschen, können Sie auch spezielle digitale Tagebuch-Apps ausprobieren. Diese Apps bieten oft Features wie Gewohnheits-Nachverfolgung, Stimmungsprotokolle, Erinnerungen und sogar geführte Eingabeaufforderungen, um das Führen eines Tagebuchs zu vereinfachen.

10. Moodboard 2.0-Vorlage

via Notion

Die Notion Moodboard 2. 0-Vorlage geht noch einen Schritt weiter und kombiniert visuelle Inspiration mit dem Projektkontext. Sie bietet Ihnen Raum, um kreative Referenzen zu sammeln und gleichzeitig zu definieren, für wen die Arbeit bestimmt ist, was die Ziele sind und wie alles eine Verbindung darstellt.

Das Ergebnis ist ein Board, das nicht nur das Erscheinungsbild eines Projekts einfängt, sondern es auch direkt mit der Strategie verknüpft, sodass Ideen leichter in die Umsetzung gebracht werden können.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Sammeln Sie alle Ihre kreativen Referenzen an einem Ort, von Bildmaterial und Farbe bis hin zu Designvorlagen

Führen Sie eine Nachverfolgung zusätzlicher Notizen, Referenzen und Inspirationen, die Ihre Ausrichtung stärken

Sehen Sie sich die kreative Stimmung und das strategische Briefing nebeneinander an, um eine vollständige Ansicht zu erhalten

✅ Ideal für: Kreative Teams oder Projektleiter, die ein visuelles Board benötigen, das Inspiration mit Projekt-Strategie verbindet

⚡ Vorlagenarchiv: Manchmal reicht ein Moodboard nicht aus. Sie müssen Ideen, Themen und Konzepte auch strukturiert in Verbindung bringen. Dabei helfen Ihnen Konzept-Karten-Vorlagen: Visualisieren Sie Beziehungen zwischen Ideen, statt sie nur zu sammeln

Organisieren Sie Ihre Gedanken in Clustern, die verborgene Verbindungen aufdecken

Schaffen Sie eine klare Grundlage für Brainstorming, Strategieentwicklung oder Recherche

Limit-Einschränkungen von Notion

Notion ist leistungsstark und flexibel, aber viele Benutzer weisen auf echte Nachteile der Plattform hin. Im Folgenden finden Sie einige der am häufigsten genannten Einschränkungen, die aus G2, Trustpilot, Reddit, SoftwareAdvice und anderen Bewertungsplattformen zusammengestellt wurden:

Langsame Leistung oder Verzögerungen auf Seiten mit großen Datenbanken, insbesondere bei der Arbeit mit KI oder der Einbettung umfangreicher Inhalte

Steile Lernkurve , wenn Sie als Anfänger versuchen, Verknüpfungen und komplexe Layouts zu beherrschen

*schwierigkeiten mit Tabellenkalkulationen, da diese im Vergleich zu Excel oder Google Tabellen nur Formeln und große Datensätze unterstützen

Schlechter Offline-Zugang , da viele Features ohne Internetverbindung nicht zuverlässig funktionieren

Mangelnde Integrationen, da die Verbindung mit Drittanbieter-Apps nicht so umfangreich ist wie bei einigen Mitbewerbern

Mit den Worten eines Notion-Benutzers sind die Hürden bei der benutzerdefinierten Anpassung folgende:

Notion kann für Benutzer, die keine Geduld zum Code haben, mühsam sein. Selbst mit den verfügbaren Vorlagen erfordert es kritisches Denken, um sie an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Notion kann für Benutzer, die keine Geduld zum Code haben, mühsam sein. Selbst mit den verfügbaren Vorlagen erfordert es kritisches Denken, um sie an Ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Und wenn wir über die Komplexität der Vorlage sprechen, macht ein Reddit-Benutzer eine Notiz:

Die meisten Vorlagen sind entweder so einfach, dass Sie sie selbst erstellen könnten, oder so überladen, dass Sie am Ende die Hälfte der Features löschen.

Die meisten Vorlagen sind entweder so einfach, dass Sie sie selbst erstellen könnten, oder so überladen, dass Sie am Ende die Hälfte der Features löschen.

Alternative Notion-Vorlagen

Eine der größten Frustrationen, die Designer in Umfragen freigeben, sind „Workflow-Lecks”, d. h. der Verlust des Kontexts beim Wechsel zwischen tools oder beim erneuten Importieren von Assets, nur um Projekte am Laufen zu halten.

Hier zeichnet sich ClickUp als die ultimative Lösung aus.

ClickUp, das oft zu den besten Notion-Alternativen gezählt wird, behebt nicht nur diese Workflow-Lücken, sondern geht noch einen Schritt weiter, indem es Moodboards direkt in die Projektplanung, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit integriert.

Ein G2-Rezensent fasst es so zusammen:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie anpassbar und flexibel es ist. Ich kann es genau so einrichten, wie ich es möchte, egal ob ich einfache Aufgabenlisten verwende oder detaillierte Workflows mit Automatisierungen, Abhängigkeiten und Dashboards erstelle. Es hält alles an einem Ort zusammen – Projekte, Dokumente, Kommunikation und sogar Zeiterfassung –, sodass ich nicht zwischen mehreren tools hin- und herspringen muss.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie anpassbar und flexibel es ist. Ich kann es genau so einrichten, wie ich es möchte, egal ob ich einfache Aufgabenlisten verwende oder detaillierte Workflows mit Automatisierungen, Abhängigkeiten und Dashboards erstelle. Es hält alles an einem Ort zusammen – Projekte, Dokumente, Kommunikation und sogar Zeiterfassung –, sodass ich nicht zwischen mehreren tools hin- und herspringen muss.

Hier sind die besten ClickUp-Moodboard-Vorlagen, die als praktische und übersichtliche Alternative zu Notion-Vorlagen dienen.

1. ClickUp-Moodboard-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie UI/UX, Symbole, Farbe und Schriftart mit der Moodboard-Vorlage von ClickUp

Im Gegensatz zu statischen Boards schafft die ClickUp-Moodboard-Vorlage einen interaktiven Raum, in dem Ideen zu konkreten Plänen heranreifen können. Die Vorlage ist in ClickUp Whiteboards integriert und bietet mehr als nur das Anheften von Bildern. Sie können Symbole, Farben, Websites und Schriftarten auf einer digitalen Leinwand zusammenführen, um eine übersichtliche visuelle Anleitung zu erstellen.

Das Besondere daran ist, wie nahtlos es Kreativität mit Aktion verbindet. Das Board dient als Hub für Inspiration, ist aber auch direkt mit den Design-Projektmanagement-Features von ClickUp verknüpft, sodass Sie Entscheidungen in Aufgaben umsetzen können, ohne den Arbeitsablauf zu unterbrechen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwenden Sie Mindmaps, Textblöcke und Referenzen direkt auf dem Board, um eine Verbindung zu verstreuten Ideen zu einem kohärenten kreativen Konzept herzustellen

Mit ClickUp Aufgaben für die Zuweisung von Aufgaben, Priorität und Fristen gelangen Sie nahtlos vom Brainstorming zur Projektumsetzung

Ordnen Sie Ihre Inspirationen in übersichtlichen Abschnitten, damit Sie sich leichter auf Designentscheidungen einigen können, bevor Projekte in die Produktion gehen

✅ Ideal für: Grafikdesigner oder Produktteams, die eine visuelle Identität formen, die nahtlos vom Konzept zur Umsetzung übergeht

⚡ Vorlage-Archiv: Moodboards in ClickUp werden in Whiteboards zum Leben erweckt und bieten Ihnen Raum für Brainstorming, Ideenfindung und Zusammenarbeit in Echtzeit. Wenn Sie über die visuelle Darstellung hinausgehen möchten, bieten diese Whiteboard-Vorlagen vorgefertigte Layouts für: Zeichnen Sie Benutzer-Journeys oder kreative Abläufe direkt auf einer freigegebenen Leinwand auf

Arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen mithilfe von Haftnotizen, Formen und Verbindungselementen zusammen

Verwandeln Sie Ihre Brainstorming-Ideen sofort in umsetzbare ClickUp-Aufgaben ▶️ Möchten Sie sehen, wie es funktioniert? Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie ClickUp Whiteboards arbeiten, und um einen praktischen Eindruck vom visuellen Erstellen und Zusammenarbeiten zu erhalten.

2. ClickUp Vision Board-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Machen Sie Ihren Zielmarkt verständlicher, indem Sie ihn mit der Vision-Board-Vorlage von ClickUp in Karte darstellen

Klarheit ist oft das Schwierigste, was man bei der Entwicklung eines Produkts erreichen kann, und genau hier kommt die ClickUp Vision Board-Vorlage ins Spiel. Sie bietet Teams eine gemeinsame Ansicht des Gesamtbildes und wandelt Erfolgskriterien in klare Verantwortlichkeiten um, sodass die Geschäftsziele immer im Fokus bleiben.

Das Ergebnis ist eine visuelle Roadmap, die alle Beteiligten auf einen Nenner bringt und Entscheidungsträgern die Sicherheit gibt, voranzuschreiten.

Um das Board noch leistungsfähiger zu machen, können Sie es mit ClickUp Docs kombinieren. In diesem kollaborativen Space können Sie Ihre Vision detailliert ausarbeiten, indem Sie Banner hinzufügen, Trennlinien verwenden und sogar Aufgaben direkt im Dokument verknüpft. Zusammen sorgen sie dafür, dass Ihre Vision nicht nur visuell dargestellt, sondern auch dokumentiert und für das gesamte Team umsetzbar ist.

Erstellen Sie gemeinsam in ClickUp Dokument wirkungsvolle Vision Statements

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Setzen Sie hochrangige Konzepte in klare Kategorien um, die die Zusammenarbeit erleichtern, von der Skizzierung der Vision bis zur Definition von Zielen und Bedürfnissen der Zielgruppe

Lassen Sie Ihr Team direkt auf dem Board arbeiten, indem Sie Aufgaben zuweisen, Updates freigeben und Medien hinzufügen

Nutzen Sie die integrierten Priorisierungs-Features, um zu bewerten, welche Produktideen am wichtigsten sind, priorisieren Sie Ihre Arbeit und entscheiden Sie, welche Ideen weiterverfolgt werden sollen

Verknüpfen Sie Ihr Vision Board mit den Planungstools von ClickUp, wie z. B. Docs und Whiteboards, damit aus Brainstorming ganz natürlich Umsetzung wird

✅Ideal für: Produkt-Teams und Unternehmer, die ihre Vision, Kommunikations-Ziele und Umsetzung aufeinander abstimmen möchten

3. ClickUp Vision Whiteboard-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie mit Klarheit und legen Sie mit der ClickUp Vision Whiteboard-Vorlage den richtigen Kurs für Ihr nächstes Projekt fest

Die ClickUp Vision Whiteboard-Vorlage wurde für Teams entwickelt, die einen sehr visuellen und interaktiven Ansatz für Brainstorming und Planung bevorzugen.

Im Gegensatz zur ClickUp Vision Board-Vorlage, die eine strukturierte visuelle Roadmap zur Abstimmung von Zielen und Verantwortlichkeiten bietet, ist die Whiteboard-Vorlage eine leere Leinwand, auf der Ideen frei fließen können.

Sie können Ideen zuordnen, Dinge verschieben und gemeinsam mit Ihren Teammitgliedern verfeinern. Die Vorlage enthält auch Abschnitte für Vision, Zielgruppe, Bedürfnisse, Produkt und Ziel. Sie gibt Ihnen zwar Hinweise, was Sie hinzufügen können, lässt aber auch Raum für Kreativität und Iteration.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, egal ob vor Ort oder remote, und fördern Sie so dynamische Diskussionen

Fügen Sie Symbole, Bilder und Stile hinzu oder passen Sie diese an, um die einzigartige Identität Ihrer Marke widerzuspiegeln

Freigeben Sie Feedback direkt auf dem Board, um die Perspektive jeder Abteilung zu erfassen

Exportieren Sie sie als PDF oder physisches Poster für Offline-Brainstorming-Sitzungen und Team-Workshops

✅ Ideal für: Teams, die Kreativität mit strukturierter Zielsetzung verbinden möchten und die Flexibilität eines digitalen Whiteboards einen Wert zusprechen

⭐ Bonus: Automatisieren Sie Design-Workflows mit den vorgefertigten Autopilot-Agenten von ClickUp. Das Verwalten von Feedback-Schleifen und Genehmigungen kann mehr Zeit in Anspruch nehmen als die eigentliche Designarbeit. Mit den vorgefertigten Autopilot-Agenten von ClickUp können Sie sich wiederholende Schritte automatisieren – beispielsweise Aufgaben nach dem Hinzufügen von Feedback in den Status „Überarbeitung“ verschieben, Stakeholder benachrichtigen, wenn ein Entwurf genehmigt wurde, oder Folgeaufgaben nach der Veröffentlichung erstellen. Halten Sie Ihr Designboard ohne ständige manuelle Aktualisierungen am Laufen. Lassen Sie Ihr Team sich auf Kreativität konzentrieren. Um Ihren ersten Agenten einzurichten, sehen Sie sich dieses Video an.

4. ClickUp Storyboard-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie rohe Konzepte in aussagekräftige Geschichten mit der ClickUp Storyboard-Vorlage

Einfach ausgedrückt ist ein Storyboard ein Moodboard mit Struktur. Es erfasst nicht nur das Aussehen und die Atmosphäre Ihrer Idee, sondern auch, wie sie sich von einem Moment zum nächsten entwickelt. Die ClickUp-Storyboard-Vorlage bietet Ihnen eine visuelle Leinwand, auf der Sie Ihre Konzepte Frame für Frame abbilden können, sodass Sie die kreative „Stimmung” leicht mit der tatsächlichen Abfolge von Handlungen oder Ereignissen in Einklang bringen können.

Dank Drag-and-Drop-Funktion und mehreren Frames wird der kreative Prozess zu einer kollaborativen und einfach zu verwaltenden Aufgabe.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Teilen Sie Ihre Erzählung oder Ihr Projekt in einzelne Szenen oder Schritte auf, um komplexe Ideen leichter verständlich zu machen

Halten Sie Skript-Notizen, Dialoge der Zeichen und Handlungen auf dem Bildschirm direkt in jedem Frame fest

Ordnen Sie Szenen neu an oder duplizieren Sie sie, um das Tempo zu verfeinern und den Flow Ihrer Erzählung im Laufe ihrer Entwicklung anzupassen

Freigeben Sie Storyboards mit Ihrem Team, um in Echtzeit Feedback zu sammeln und so in jeder Phase für eine einheitliche Ausrichtung zu sorgen

✅ Ideal für: Filmemacher, Marketingfachleute und Geschäftsteams, die ein strukturiertes Storyboard benötigen, um sich auf die Projektvision und -umsetzung abzustimmen

⚡ Vorlage-Archiv: Nutzen Sie diese kostenlosen Storyboard-Vorlagen, um Ihre Ideen in eine Reihenfolge zu ordnen. Sie helfen Ihnen dabei, Ihren Moodboard-Inspirationen einen klaren Flow zu geben, dem das gesamte Team mühelos folgen kann.

5. ClickUp-Vorlage für Story-Gliederungen

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen, organisieren und führen Sie nachverfolgung jedes Kapitels Ihrer Geschichte mit der ClickUp-Vorlage für Story-Outlines

Ein Moodboard kann die Stimmung Ihres Projekts einfangen, aber wie geht es dann weiter? Mit der ClickUp-Vorlage „Story Outline“ verwandeln Sie diese visuelle Energie in eine konkrete Storyline oder Roadmap. Sie fungiert als Brücke zwischen Inspiration und Umsetzung.

Wenn Ihr Moodboard beispielsweise Themen für eine Markenkampagne hervorhebt, können Sie diese Ideen mit dieser Vorlage in Kapitel, Szenen oder Phasen unterteilen, sodass kein Detail übersehen wird.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie ein Zeichen- oder Persona-Board mit Bildmaterial, das sich hervorragend für Marketingkampagnen oder Storytelling-Projekte eignet

Verwenden Sie die Kanban-Board-Ansicht , um Ihre Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten

Verwenden Sie die farbcode Fortschritt Nachverfolgung, um zu erkennen, welche Teile Ihrer Kampagne oder Geschichte bereits abgeschlossen sind und was noch weiterentwickelt werden muss

✅ Ideal für: Content-Ersteller und Strategen, die Moodboard-Inspirationen in strukturierte Kampagnen oder schrittweise Umsetzungspläne umsetzen möchten

6. ClickUp-Vorlage für User Story Mapping

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie mit der ClickUp User Story Mapping-Vorlage, wie Benutzer mit Ihrem Produkt interagieren

Beim Brainstorming oder beim Erstellen kreativer Flows verliert man leicht den Überblick darüber, wie alles in Verbindung steht. Die ClickUp-Vorlage für User Story Mapping verwandelt unorganisierte Gedanken in eine strukturierte visuelle Reise. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Ideen Schritt für Schritt gruppieren, ähnlich wie beim Erstellen eines Moodboards, jedoch mit Fokus auf dem Weg des Benutzers. So lässt sich leichter erkennen, wie sich Features, Ideen oder Designentscheidungen auf das Gesamterlebnis auswirken.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Teilen Sie komplexe Projekte mit ClickUp Custom Fields für Personas, Ziele oder Probleme in kleinere, überschaubare Abschnitte auf

Nutzen Sie es als Quelle der Wahrheit, indem Sie alle Geschichten und Ideen an einer zentralen Ansicht sammeln

Visualisieren Sie Schritt für Schritt die Wirkung von Features oder kreativen Elementen in der Story Map Ansicht

✅ Ideal für: Teams, Manager oder Marketingfachleute, die einen Moodboard-ähnlichen Space wünschen, um User Journeys abzubilden und Designideen mit der tatsächlichen Kundenbeziehung in Verbindung zu bringen

7. ClickUp-Designboard-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp Design Board-Vorlage, um Designphasen, Freigaben, Prioritäten und Überarbeitungen über die gesamte Projekt-Zeitleiste hinweg zu verfolgen

Design-Projekte verlaufen selten geradlinig: Ideen entwickeln sich weiter, Feedback verändert die Richtung und Inspirationen ändern sich ständig. Die ClickUp-Design-Board-Vorlage wurde entwickelt, um diesen Flow zu erfassen und zu organisieren.

Sie können kreative Referenzen sammeln und gleichzeitig Nachverfolgung betreiben, wie diese die einzelnen Phasen des Designprozesses durchlaufen. Markenvisuelle Elemente, Mockups, Feedback und Freigaben sind alle in einem Board verknüpft, sodass jeder Schritt leicht nachverfolgt werden kann.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Teilen Sie den Designprozess in verschiedene Phasen auf: Briefing, Branding, Design, Launch und Feedback

Führen Sie Nachverfolgung von Genehmigungen und Überarbeitungen mit eindeutigen Status (ausstehend, genehmigt, Überarbeitung)

Verwenden Sie Boards im Kanban-Stil, um Design-Aufgaben zu gruppieren und den Fortschritt zu visualisieren

Fügen Sie Kommentare, Links und Mediendateien direkt zu Aufgaben hinzu, um eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen

✅ Ideal für: Kreative Teams, Markenmanager und freiberufliche Designer, die ein strukturiertes Moodboard-System zur Verwaltung und Nachverfolgung von Design-Projekten von Anfang bis Ende suchen

Verwandeln Sie Moodboard-Inspirationen mit ClickUp in echte Projekte

Notion-Moodboard-Vorlagen sind nützlich, wenn Sie nur ein einfaches Moodboard zum Sammeln von Ideen benötigen. Die Komplexität der benutzerdefinierten Anpassung ist jedoch mühsam.

Das ist es, was ClickUp-Vorlagen auszeichnet. Sie sind anfängerfreundlich. Geben Sie einfach Ihre Informationen ein, um loszulegen.

Sie verbinden Kreativität mit Struktur, sodass Ihre Moodboards nicht nur als Inspiration dienen, sondern sich zu umsetzbaren Plänen entwickeln. Mit flexiblen Ansichten, gebrauchsfertigen Boards und Features für die Zusammenarbeit hilft Ihnen ClickUp dabei, mühelos vom Brainstorming zur Umsetzung zu gelangen.

Wenn Sie ein umfassendes Moodboard-tool suchen, das auch die dahinterstehende Arbeit verwaltet, melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!