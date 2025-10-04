Marketingstrategien für Restaurants: So steigern Sie die Kundenbindung

Das Central Perk in Friends war nicht für seinen erstklassigen Kaffee oder seinen Fünf-Sterne-Service bekannt.

Die Leute liebten es, weil sie sich dort wie zu Hause fühlten. Diese Loyalität sorgte dafür, dass die Stammgäste Tag für Tag wiederkamen, und genau das ist es, was jedes Restaurant will – Benutzer, die sich immer wieder für Sie entscheiden, nicht nur wegen des Essens, sondern auch wegen der Verbindung.

Eine solche Loyalität entsteht nicht über Nacht. Sie entsteht durch unvergessliche Erlebnisse, indem Sie Ihren Kunden zeigen, dass Sie sie kennen, und indem Sie Wege finden, die Beziehung auch lange nach dem ersten Besuch aufrechtzuerhalten.

In diesem Blogbeitrag schauen wir uns die besten Marketingstrategien für Restaurants an, um solche Bindungen aufzubauen und Gelegenheitsgäste zu Stammgästen zu machen. 🧑🏼‍🍳

Als Bonus zeigen wir Ihnen, wie ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, dabei helfen kann!

⭐ Featured Template Haben Sie Schwierigkeiten, mehr Gäste in Ihr Restaurant zu locken? Der lokale Restaurant-Marketing-Plan von ClickUp vereinfacht die Organisation von Kampagnen, die Planung von Social-Media-Beiträgen und die Durchführung lokaler Aktionen. Verfolgen Sie, was funktioniert, verfeinern Sie Ihre Strategie und verwandeln Sie Ihren Marketing-Aufwand in stetiges Kundenwachstum. Kostenlose Vorlage erhalten Erweitern Sie Ihren Kundenstamm mit der Vorlage für lokale Restaurant-Marketingpläne von ClickUp

Warum Marketing für Restaurants wichtig ist

Restaurants leben und sterben mit der Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wird.

Ein vollbesetzter Speisesaal heute ist in der unglaublich wettbewerbsintensiven Gastronomiebranche keine Garantie für denselben Andrang morgen. Marketing sorgt dafür, dass die Sichtbarkeit Ihres Restaurants erhalten bleibt, baut eine unverwechselbare Markenidentität auf und verwandelt einmalige Gäste in einen treuen Kundenstamm.

Letztendlich ist es diese dauerhafte Beziehung zu den Benutzern, die für konstante Einnahmen sorgt.

🧠 Wissenswertes: Restaurants nutzen seit langem die Macht der Knappheit, um ihren Umsatz zu steigern. Zeitlich begrenzte Angebote, wie beispielsweise der saisonale McRib von McDonald's, schaffen eine gewisse Dringlichkeit, sodass die Kunden sich beeilen, bevor das Element aus dem Sortiment genommen wird.

die 10 besten Marketingstrategien für Restaurants

Diese Marketingstrategien für Restaurants helfen Ihrem Geschäft, sich von der Konkurrenz abzuheben und zu wachsen. 📈

1. Bauen Sie authentische Verbindungen auf – mit Storytelling in den sozialen Medien

Ihre Food-Fotos sehen vielleicht wunderschön aus, aber sie verschwimmen mit dem Inhalt aller anderen Restaurants in den sozialen Medien. Storytelling-Inhalte unterscheiden sich dadurch, dass sie die Menschen und die Leidenschaft hinter Ihren Gerichten zeigen.

Wenn Ihr Publikum sieht, wie Ihr Koch seine Messerfertigkeiten perfektioniert oder Ihr Konditor um 6 Uhr morgens eine Geburtstagstorte dekoriert, stellt es eine Verbindung zu der Person her, die hinter dem Essen steht.

Diese authentischen Momente schaffen etwas Kraftvolles, das preisorientierte Wettbewerber nicht nachahmen können. Geschichten schaffen emotionale Brücken, die aus gelegentlichen Gästen treue Fürsprecher machen, die Sie ohne zu zögern ihren Freunden weiterempfehlen.

Wie Sie diese Strategie präzise umsetzen

Planen Sie Filmaufnahmesitzungen während der Vorbereitungszeiten, wenn die Energie natürlich am höchsten ist und die Beleuchtung in der Küche dramatische Schatten wirft

Entwickeln Sie einen Signatur-Filmstil mit drei Aufnahmen: Zubereitung der Zutaten, Kochvorgang und erste Reaktion des Kunden

Überlagern Sie Ihr Filmmaterial mit trendigen regionalen Audiotracks und fügen Sie Untertitel hinzu, die die einzigartige Stimme Ihres Restaurants und den lokalen Humor widerspiegeln

Planen Sie Ihre Posts strategisch während der Entscheidungsfindung für das Mittagessen (11–13 Uhr) und der Planung für das Abendessen (17–19 Uhr)

Analysieren Sie Interaktionsmuster und Metriken zur Produktivität , um herauszufinden, welche Geschichten und Themen das Publikum auf natürliche Weise anziehen

📌 Beispiel: Einfache 30-Sekunden-Clips einer lokalen Pizzeria, in denen Teig perfekt geworfen wird, unterlegt mit fröhlicher Musik und Untertiteln wie „Frischer Teig, frische Stimmung!“, generieren regelmäßig Tausende von Ansichten und sorgen für spürbar mehr Laufkundschaft während der Mittagszeit. Noch besser: Kunden wünschen sich mittlerweile ausdrücklich, den Teigwurfprozess persönlich mitzuerleben. So wird aus einer einst verborgenen Küchenarbeit eine Unterhaltung während des Abendessens, die Wettbewerber nicht kopieren können.

⚡️ Vorlagenarchiv: Probieren Sie die ClickUp-Vorlage für Social-Media-Inhalte aus, um Ihre Shootings zu planen, Veröffentlichungszeiten festzulegen und die Nachverfolgung zu betreiben, welche Beiträge das größte Engagement hervorrufen. Wenn alles genau geplant ist, können Sie einen reibungslosen Flow Ihrer Inhalte gewährleisten und gleichzeitig jedem Teammitglied seinen Moment im Rampenlicht geben.

2. Pflegen Sie langfristige Beziehungen mit E-Mail-Marketingkampagnen

Im Gegensatz zu den unzuverlässigen Algorithmen der sozialen Medien ist E-Mail ein direkter Draht zu Ihren Kunden – wie ein wöchentliches Chatten mit Ihren treuesten Stammgästen.

Dieser persönliche Kommunikationskanal ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Marketingstrategie. Er ermöglicht es Ihnen, exklusive Geschichten, saisonale Einblicke und besonderen Zugang zu freizugeben, wodurch sich Abonnenten wie Insider fühlen.

Behandeln Sie Ihre E-Mail-Liste wie eine Community und nicht wie einen Verkaufstrichter. Geben Sie Ihren Abonnenten das Gefühl, Insider zu sein, indem Sie ihnen regelmäßig exklusiven Wert durch exklusive Geschichten, Tipps vom Küchenchef und Inhalt hinter die Kulissen freigeben. So bauen Sie eine echte Verbindung auf, die zu mehr Besuchen führt.

Wie Sie diese Strategie präzise umsetzen

Installieren Sie tabletbasierte Anmeldung an Ihrem Empfangstresen und bieten Sie exklusive digitale Kochbücher mit vereinfachten Versionen Ihrer Signatur an

Entwerfen Sie eine dreiteilige Willkommenssequenz, in der Sie das versprochene Kochbuch überreichen, Ihre Gründungsgeschichte freigeben und einen zeitlich begrenzten Anreiz für einen Besuch bieten

Segmentieren Sie Ihre Stammkunden anhand von POS-Daten, einschließlich Ernährungsgewohnheiten, Besuchsfrequenz und bevorzugten Menükategorien, um gezielte Botschaften zu vermitteln

Versenden Sie Newsletter alle zwei Wochen, mitten in der Woche, wenn die Menschen beginnen, ihre kulinarischen Abenteuer für das Wochenende zu planen

Verfolgen Sie, welcher Inhalt innerhalb von 48 Stunden die höchsten Reservierungsraten erzielt, und setzen Sie verstärkt auf erfolgreiche Formate

Programmieren Sie automatisierte Geburtstags- und Jubiläumskampagnen, die wichtige Meilensteine Ihrer Benutzer definieren

📌 Beispiel: Ein Restaurant, das Produkte direkt vom Erzeuger bezieht, kann seinen E-Mail-Marketing-Kalender umgestalten, indem es den Schwerpunkt eher auf Aufklärung als auf Aktion legt. In seinen monatlichen Newslettern werden saisonale Zutaten vorgestellt und Interviews mit lokalen Landwirten geführt, ergänzt durch einfache Rezepte, die die Kunden zu Hause nachkochen können. Dieser Ansatz hat eine engagierte Community geschaffen, in der Abonnenten regelmäßig Fragen zum Kochen und Vorschläge für die Speisekarte stellen. Das Restaurant nutzt diese Unterhaltung nun als Grundlage für die Entwicklung seiner saisonalen Speisekarte und kreiert Gerichte, von denen es weiß, dass sie bei seinem Publikum gut ankommen.

⚡️ Vorlage-Archiv: Richten Sie die ClickUp-E-Mail-Marketing-Vorlage ein, um Ihre Zielgruppe zu segmentieren, den Versand an Tagen mit hohem Traffic zu planen und die Leistung anhand von Reservierungsdaten zu verfolgen.

3. Erweitern Sie Ihre Reichweite organisch durch Partnerschaften mit lokalen Gemeinschaften

Partnerschaften in der Gemeinde ermöglichen eine Verbindung zu Menschen, die Ihrer Partnerorganisation bereits vertrauen. Dieser Vertrauensübertrag ist wertvoll, da er die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass potenzielle Benutzer Ihr Restaurant ausprobieren.

Denken Sie daran, wie die Besucher eines Yoga-Studios nach dem Training ganz natürlich Lust auf gesunde Smoothies haben oder wie die Browser eines Buchladens es schätzen, wenn es in der Nähe ein gemütliches Café gibt. Diese natürlichen Übereinstimmungen schaffen Win-Win-Situationen, von denen alle Beteiligten profitieren und die gleichzeitig die Verbindungen in der Gemeinschaft stärken.

Wie Sie diese Strategie präzise umsetzen

Erstellen Sie eine Karte mit anderen lokalen Geschäften in Laufnähe, die Ihre idealen Kunden bedienen, aber nicht mit Ihrem Angebot konkurrieren

Erstellen Sie Materialien mit Co-Branding, die an beiden Speicherorten gut sichtbar präsentiert werden können, ohne wie Werbung zu wirken

Führen Sie monatliche Meetings ein, bei denen Sie konkrete Metriken wie die Verwendung von individuellen Rabatt-Codes und Umfragen unter Neukunden aus Ihrem Restaurant-Planungstool heranziehen

Entwerfen Sie saisonale Kampagnen, die sowohl auf die Spitzenzeiten Ihres Geschäfts als auch auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden abgestimmt sind

Führen Sie detaillierte Aufzeichnungen über Partnerschaften und führen Sie Nachverfolgung, um zu ermitteln, welche Kooperationen die höchsten Bewertungen bei der Kundenakquisition und -bindung erzielen

📌 Beispiel: Ein Frühstückscafé stellte fest, dass die Kurse des nahe gelegenen Yogastudios genau zu der Zeit endeten, zu der es jeden Morgen öffnete. Der Café-Eigentümer wandte sich mit einem konkreten Vorschlag an den Yogalehrer: Smoothie-Rabatte für Yogaschüler nach dem Unterricht im Austausch für die Werbung für die gesunden Catering-Angebote des Cafés für Studio-Workshops. Diese Partnerschaft hat Dutzende neuer Stammkunden hervorgebracht, die nun ihre Wellness-Routine von der Yogamatte auf den Frühstückstisch ausweiten. Darüber hinaus veranstalten sie gemeinsam monatliche „Mindful Eating”-Workshops, die regelmäßig ausverkauft sind und beide Geschäfte als Wellness-Vorreiter in ihrer Nachbarschaft positionieren.

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie Partnerschaften mit der Gemeinde in klare, nachverfolgbare Erfolge mit ClickUp Goals. Setzen Sie sich ein Ziel wie „Neue Kunden durch lokale Partner” und verknüpfen Sie es mit Aufgaben wie der Erstellung von Co-Branding-Materialien, der Planung saisonaler Kampagnen und der Überwachung der Verwendung von Rabatt-Code. Legen Sie Marketingziele in ClickUp fest Verfolgen Sie jede lokale Partnerschaft und sehen Sie echte Ergebnisse mit ClickUp Goals

4. Nutzen Sie Social Proof mit Kampagnen, die auf nutzergenerierten Inhalten basieren

Professionelle Food-Fotos mögen zwar makellos aussehen, wirken aber oft steril und losgelöst vom tatsächlichen Esserlebnis. Im Gegensatz dazu fangen echte Kundenfotos die Begeisterung und authentische Freude beim Entdecken eines großartigen Gerichts ein.

Die Menschen vertrauen diesen echten Momenten weit mehr als aufpolierten Markeninhalten, was nutzergenerierte Inhalte zu Ihrem glaubwürdigsten Marketinginstrument macht.

Geben Sie den Menschen überzeugende Gründe, ihre Erfahrungen zu freizugeben, und würdigen Sie sie dafür. Wenn diese Kampagnen gut durchdacht sind, sorgen sie für Begeisterung in der Community und ziehen neue Benutzer an, die daran teilhaben möchten.

Wie Sie diese Strategie präzise umsetzen

Starten Sie monatliche Themenkampagnen, die sich an saisonalen Spezialitäten, lokalen Ereignissen oder fotogenen Signatur-Spezialitäten des Hauses orientieren

Erstellen Sie Eintrag-Voraussetzungen, die einen qualitativ hochwertigen Inhalt gewährleisten: Fügen Sie Gerichtenamen, beschreibende Geschmacksbegriffe und Freundes-Tags hinzu

Erstellen Sie spezielle Instagram Story-Highlights und ordnen Sie die Übermittlungen nach Menükategorien, damit benutzerdefinierte Kunden sie leicht durchsuchen können

Reagieren Sie persönlich auf jede Übermittlung und beziehen Sie sich dabei auf konkrete Details aus dem Beitrag, anstatt allgemeine Dankesnachrichten zu versenden

Beobachten Sie Engagement-Metriken, die über oberflächliche Likes hinausgehen, und konzentrieren Sie sich auf Speichervorgänge, Freigaben und Profilbesuche nach dem Feature des Inhalts

📌 Beispiel: Eine Burgerkette hat die #BurgerFaceChallenge ins Leben gerufen, bei der Kunden dazu aufgefordert werden, ihre ehrlichen Reaktionen beim ersten Bissen ihres Signature-Burgers festzuhalten. Die Gewinner erhalten einen Monat lang kostenlose Mahlzeiten, was zu einer hohen Teilnahmequalität motiviert. Die Kampagne hat Hunderte von authentischen Beiträgen hervorgebracht, die die Überraschung und Begeisterung der Menschen über die Größe und den Geschmack des Burgers zeigen. Das Restaurant präsentiert täglich die Gewinner-Übermittlungen auf seinen sozialen Kanälen und schafft so einen Zyklus, in dem sich die Teilnehmer gefeiert fühlen und ihre Freunde die gleiche Begeisterung erleben möchten.

🔍 Wussten Sie schon? Das Konzept des modernen Restaurants entstand im Paris des 18. Jahrhunderts, wo Gaststätten begannen, Speisen anzubieten, die vor Ort verzehrt werden konnten. Diese Abkehr von Gasthöfen und Tavernen markierte die Geburtsstunde der Restaurantbranche.

5. Belohnen Sie echte Kundenbeziehungen durch Treueprogramme

Anstatt komplexe Treueprogramme zu entwickeln, die sich wie Hausaufgaben anfühlen, sollten Sie sich auf einfache Wertschätzung konzentrieren. Während verwirrende Punkte und Stufen Benutzer frustrieren, schafft echte Anerkennung eine emotionale Verbindung

Der wahre Zauber liegt in den persönlichen Details – sich an Vorlieben zu erinnern und besondere Anlässe zu feiern. Dadurch fühlen sich Benutzer wirklich wertgeschätzt, was zu einer dauerhaften Loyalität führt, die Wettbewerber nicht so einfach nachahmen können.

Wie Sie diese Strategie präzise umsetzen

Implementieren Sie duale Systeme, die einfache physische Stempelkarten mit optionalen digitalen Apps für Benutzer kombinieren, die zusätzliche Features wünschen

Konfigurieren Sie Ihre Lebensmittelverwaltungssoftware so, dass wichtige benutzerdefinierte Kundendaten wie Geburtstage, Ernährungseinschränkungen und Jahrestage markiert werden

Strukturieren Sie Prämien in drei sinnvollen Kategorien: Vergünstigungen beim Essen, Upgrades beim Erlebnis und Komfortvorteile, die Benutzer tatsächlich einen Wert zusprechen

Befragen Sie die Mitglieder Ihres Bonusprogramms vierteljährlich mit kurzen, gezielten Fragen zu ihren bevorzugten Prämien und gewünschten Ergänzungen

Vergleichen Sie die Ausgabengewohnheiten und die Besuchsfrequenz von Mitgliedern und Nichtmitgliedern, um den tatsächlichen ROI des Programms zu berechnen

Sorgen Sie mit handgeschriebenen Notizen und exklusiven Einladungen zu Ereignissen für Überraschungsmomente bei Ihren Stammgästen

📌 Beispiel: Ein Café hielt sein Treueprogramm einfach: Bei neun gekauften Kaffees gab es den zehnten kostenlos. Allerdings verbesserte es das Erlebnis, indem es Bonuspunkte für das Ausprobieren neuer Menüpunkte anbot, was die durchschnittlichen Bestellungen erhöhte und den Kunden gleichzeitig verschiedene Produkte näherbrachte. Was sie wirklich auszeichnet, ist ihre persönliche Aufmerksamkeit – sie merken sich die Namen und die üblichen Reihenfolgen ihrer Stammkunden und fragen sogar nach Familienmitgliedern, die in früheren Unterhaltungen erwähnt wurden.

⚡️ Vorlagenarchiv: Erstellen Sie mit der ClickUp-CRM-Vorlage für Restaurantbesitzer ein Treuesystem, das Ihre Gäste wirklich begeistert. Planen Sie Vergünstigungen für Speisen, Erlebnis-Upgrades und Komfortvorteile an einem Ort und führen Sie anschließend eine Nachverfolgung durch, um zu ermitteln, welche Prämien Ihre Gäste dazu bewegen, wiederzukommen.

6. Gewinnen Sie Suchende im richtigen Moment mit lokaler Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Wenn jemand nach „Restaurants in meiner Nähe“ sucht, befindet er sich im perfekten Moment der Customer Journey – er ist hungrig, bereit, Geld auszugeben, und sucht nach sofortigen Lösungen.

Lokale Suchmaschinenoptimierung (SEO) sorgt dafür, dass Sie in diesen Suchanfragen mit hoher Kaufabsicht erscheinen, wenn potenzielle Kunden aktiv Entscheidungen zum Restaurantbesuch treffen.

Um bei diesen Suchanfragen ganz oben zu stehen, sollten Sie umfassende, hilfreiche Informationen als Anbieter bereitstellen, die von Google belohnt werden. Mit der Zeit baut dieser konsequente Aufwand eine digitale Autorität auf, die Ihre Mitbewerber weit hinter sich lässt.

Wie Sie diese Strategie präzise umsetzen

Führen Sie wöchentliche Google My Business-Audits durch, aktualisieren Sie Öffnungszeiten, fügen Sie Fotos hinzu und veröffentlichen Sie Beiträge zu bevorstehenden Sonderangeboten

Entwickeln Sie standortspezifische Seiten für die umliegenden Stadtteile, die Tipps zum Parken, Wegbeschreibungen und lokale Sehenswürdigkeiten Feature

Richten Sie Google Alerts ein, um Ihren Restaurantnamen, Diskussionen über Restaurants in Ihrer Nachbarschaft und die Erwähnung Ihrer Signatur zu überwachen und sofort reagieren zu können

Ermutigen Sie Ihre Kunden, positive Google-Bewertungen zu hinterlassen, wenn sie gerade besonders zufrieden sind und sich wirklich über ihr Erlebnis freuen

Führen Sie die monatliche Nachverfolgung der Suchleistung für wichtige lokale Begriffe mit der Google Search Console durch, um Verbesserungen im Ranking und Chancen zu identifizieren

📌 Beispiel: Der Eigentümer eines thailändischen Restaurants beschloss, persönlich auf jede Google-Bewertung zu antworten, egal ob positiv oder kritisch. Er veröffentlicht aktuelle Fotos der Wochenangebote und aktualisiert regelmäßig die Öffnungszeiten an Feiertagen und Sonderereignisse. Dank diesem konsequenten Aufwand stieg das Restaurant von Seite drei auf die ersten drei Ergebnisse für „Thailändisches Essen [Name der Stadt]“ auf Überraschenderweise stellten sie fest, dass durchdachte Antworten auf negative Bewertungen oft unzufriedene Benutzer zu treuen Fürsprechern machten. Das lag daran, dass diese Benutzer das echte Engagement des Eigentümers für Verbesserungen und Kundenzufriedenheit zu schätzen wussten.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp wiederholende Aufgaben, um Ihre lokalen SEO-Routinen zu automatisieren. Stellen Sie sie so ein, dass sie sich jede Woche wiederholen, um Ihr Google-Unternehmensprofil zu aktualisieren, Fotos hochzuladen und auf Bewertungen zu antworten, und fügen Sie monatliche Zyklen hinzu, um Suchrankings zu überwachen. Mit diesen automatisierten Aufgaben bleiben die Google-Anzeigen Ihres Restaurants stets mit hoher Sichtbarkeit und wettbewerbsfähig. Machen Sie lokale Suchmaschinenoptimierung mit ClickUp Wiederholende Aufgaben zu einer wöchentlichen Gewohnheit

7. Schaffen Sie Dringlichkeit und Spannung durch saisonale Aktionsangebote

Zeitlich begrenzte Angebote sind zwar wirkungsvoll, aber vermeiden Sie künstliche Dringlichkeit, die manipulativ wirken und das Vertrauen schädigen kann. Führen Sie stattdessen authentische saisonale Aktionen durch, indem Sie Sonderangebote in Verbindung mit echten Jahreszeiten und kulturellen Ereignissen bringen.

Wenn sie gut erledigt sind, sorgen diese Aktionen für Medienaufmerksamkeit, Begeisterung in den sozialen Medien und Kundenzufriedenheit, die weit über den Zeitraum hinausgeht.

Wie Sie diese Strategie präzise umsetzen

Planen Sie saisonale Menüs vier Monate im Voraus, um hochwertige Zutaten zu sichern und vor der Hochsaison günstige Preise auszuhandeln

Entwickeln Sie überzeugende Hintergrundgeschichten, die jedes Limit-Gericht mit lokalen Anbau-Zyklen, kulturellen Traditionen oder historischer Bedeutung in Verbindung bringen

Setzen Sie Countdown-Marketing über alle Kanäle hinweg ein und betonen Sie dabei bestimmte Enddaten und die Verfügbarkeit von Zutaten

Bieten Sie saisonale Elemente zu Premium-Preisen an, die ihre Besonderheit und die hochwertigeren Zutaten widerspiegeln

Dokumentieren Sie umfassende Leistungsdaten, darunter Umsatzzahlen, Kundenfeedback und Social-Media -Interaktionen , um zukünftige Optimierungen zu ermöglichen

📌 Beispiel: Jedes Jahr im Oktober bringt ein Steakhaus seine „Harvest Season Specials” auf den Markt, bei denen Gerichte mit lokal angebautem Herbstgemüse wie Butternusskürbis, Rosenkohl und Wurzelgemüse als Feature im Mittelpunkt stehen. Diese Elemente werden als „nur bis zum 30. November erhältlich” beworben, wodurch eine echte Dringlichkeit in Verbindung mit der tatsächlichen Erntezeit geschaffen wird. Die Menübeschreibungen informieren die Kunden über bestimmte lokale Bauernhöfe und saisonale Anbaumethoden, rechtfertigen Premium-Preise und stärken gleichzeitig die Verbindungen zur Gemeinschaft. Außerdem arbeiten sie mit Feature-Bauernhöfen zusammen, um deren Instagram-Accounts zu übernehmen, Ernteaktivitäten zu zeigen und Inhalt zu erstellen, der die saisonale Verbindung verstärkt.

🚀 Vorteil von ClickUp: Lassen Sie ClickUp Calendar Ihre saisonalen Menüaufgaben automatisch planen. Legen Sie Ihr Startdatum fest, und ClickUp blockiert Vorbereitungszeiten, Zutatenbestellungen und Marketing-Deadlines, damit Ihre zeitlich begrenzten Gerichte pünktlich auf den Tisch kommen. Für ein Sommer-Beerenmenü kann die KI automatisch die Fertigstellung des Menüs, die Beschaffung der Beeren und die Veröffentlichung von Beiträgen in sozialen Medien planen, sodass Ihr Team ohne manuelle Planung auf Kurs bleibt.

8. Begeistern Sie Ihr lokales Publikum durch Kooperationen mit Influencern

Lokale Feinschmecker mit einer kleinen, aber engagierten Fangemeinde können ein bedeutendes Geschäft generieren, da ihr Publikum sie persönlich kennt und in der Nähe wohnt.

Der Schlüssel liegt darin, Mikro-Influencer zu identifizieren, die wirklich zu Ihren Markenwerten passen und authentische Beziehungen zu ihrer lokalen Community haben.

Wie Sie diese Strategie präzise umsetzen

Recherchieren Sie potenzielle Kooperationspartner, indem Sie deren Interaktionsraten analysieren und sicherstellen, dass die Interaktion mit dem Publikum 3 % übersteigt, um eine authentische Verbindung zur Community herzustellen

Entwickeln Sie umfassende Kooperationspakete, darunter Einblicke hinter die Kulissen, Geschichten über die Herkunft der Zutaten und exklusive Menüvorschauen

Geben Sie Richtlinien für die Kommunikation vor und fördern Sie gleichzeitig ausdrücklich persönliche Interpretationen und authentische Ausdrucksweisen

Richten Sie Nachverfolgung mit eindeutigen Rabatt-Codes und benutzerdefinierten Links ein, um die Traffic-Generierung und Marketing-KPIs zu überwachen

Konzentrieren Sie sich ausschließlich auf Influencer im Umkreis von 20 Meilen, da Restaurantbesuche physische Nähe und lokale Glaubwürdigkeit erfordern

📌 Beispiel: Ein Sushi-Restaurant begann, lokale Food-Blogger zu exklusiven Omakase-Erlebnissen einzuladen und bat sie im Gegenzug lediglich um ehrliche Online-Bewertungen. Drei sorgfältig ausgewählte Blogger gaben ausführliche Beiträge über ihren Abend frei und hoben dabei die Techniken des Küchenchefs, die Herkunft der Zutaten und die allgemeine Atmosphäre hervor. Die authentische Begeisterung im Inhalt führte zu Hunderten neuen Followern in den sozialen Medien und einem deutlichen Anstieg der Reservierungen im folgenden Monat.

⚡️ Vorlage-Archiv: Verwalten Sie Ihre Influencer-Partnerschaften mit der ClickUp-Vorlage für Kampagnen-Nachverfolgung, indem Sie jede Zusammenarbeit protokollieren, Fristen zuweisen und Leistungsdaten parallel verfolgen.

9. Veranstalten Sie Ereignisse, die das Essen zu einem Erlebnis machen

Der reguläre Abendbetrieb generiert vorhersehbare Einnahmen, aber Sonderereignisse schaffen hochwertige Erlebnisse, die Kunden zu Hause oder anderswo nicht nachahmen können.

Diese Anlässe positionieren Ihr Restaurant als kulturelles Ziel.

Erfolgreiche Restaurant-Events nutzen Ihre vorhandenen Räumlichkeiten, Ihre Ausstattung und Ihr Fachwissen, um einen außergewöhnlichen Wert zu bieten, der höhere Preise rechtfertigt. Darüber hinaus liefern sie hervorragende Inhalte für soziale Medien und schaffen tiefere Verbindungen zu Kunden, die Ihr Restaurant auf neue, ansprechende Weise erleben.

Wie Sie diese Strategie präzise umsetzen

Wählen Sie Ereignis-Konzepte, die die vorhandenen Stärken Ihres Teams hervorheben und gleichzeitig aktuelle Zutaten und Ausrüstung nutzen, um zusätzliche Kosten zu minimieren

Berechnen Sie die Preise anhand einer präzisen Formel: Gesamtkosten multipliziert mit drei, zuzüglich eines Erlebnisaufschlags, der den einzigartigen Wert, den der Anbieter liefert, widerspiegelt

Vermarkten Sie Ereignisse über zielgerichtete Kanäle und priorisieren Sie dabei Ihre engagiertesten E-Mail-Abonnenten und Social-Media-Follower

Implementieren Sie optimierte Reservierungssysteme, die wichtige Details wie Ernährungsbeschränkungen und Kontaktinformationen für zukünftige Marketingmaßnahmen erfassen

Führen Sie innerhalb von 48 Stunden eine Nachbefragung unter den Teilnehmern durch, indem Sie kurze Umfragen zu ihren bevorzugten Momenten und Vorschlägen für zukünftige Ereignisse durchführen

📌 Beispiel: Ein italienisches Restaurant hat monatliche „Pasta Making 101”-Kurse ins Leben gerufen, in denen die Teilnehmer traditionelle Techniken erlernen, bevor sie ein Drei-Gänge-Menü mit selbstgemachter Pasta als Feature genießen. Diese Sitzungen sind trotz ihrer hohen Preise stets ausgebucht und führen häufig zu weiteren Reservierungen für das Abendessen. Viele Teilnehmer buchen private Pasta-Kochkurse für Geburtstage und Jubiläen, wodurch eine zusätzliche Einnahmequelle mit minimalem Aufwand entsteht. Das Restaurant fotografiert jeden Kurs für die laufenden Social-Media-Inhalte und hat eine Warteliste mit über 200 Personen erstellt, die gerne an zukünftigen Sitzungen teilnehmen möchten.

⚡️ Vorlagenarchiv: Organisieren Sie Ihre besonderen Abendessen und Verkostungsveranstaltungen mit der ClickUp-Vorlage für die Veranstaltungsplanung. Verwenden Sie die Listenansicht, um alle Phasen der Vorbereitung abzubilden – Menügestaltung, Koordination der Lieferanten, Zuweisung der Aufgaben an die Mitarbeiter –, während die Kalenderansicht dafür sorgt, dass die Zeitleiste vom Konzept bis zum Abend der Veranstaltung straff bleibt.

10. Aktivieren Sie Mundpropaganda-Marketing mit Hilfe von Empfehlungen

Persönliche Empfehlungen führen zu mehr Restaurantbesuchen als jeder andere traditionelle Marketingkanal, doch die meisten Betriebe verlassen sich eher auf Hoffnung als auf Systeme, um diese wertvollen Empfehlungen zu generieren.

Ein strategisches Empfehlungsprogramm macht zufriedene Kunden zu Ihren besten Werbeträgern. Das Ergebnis ist ein Gewinn für alle: Der Empfehlende fühlt sich wert, der neue Gast erhält eine vertrauenswürdige Empfehlung und Sie gewinnen einen weiteren treuen Stammkunden.

Wie Sie diese Strategie präzise umsetzen

Gestalten Sie Prämien als sinnvolle Restaurant-Guthaben statt als prozentuale Rabatte, um den Wert zu betonen und gleichzeitig zu Wiederholungsbesuchen anzuregen

Zeitlich abgestimmte Aktionen während Spitzenzeiten des Zufriedenheitszeitraums, wenn Kunden von Natur aus positive Erfahrungen freigeben möchten

Bieten Sie verschiedene Mechanismen zum Freigeben an, darunter physische Karten, digitale Codes und QR-Scan-Optionen für unterschiedliche Präferenzen

Belohnen Sie Ihre aktivsten Fürsprecher mit einer VIP-Behandlung, wie z. B. Prioritäts-Sitzen, exklusiven Menüvorstellungen und Einladungen zu besonderen Ereignissen

📌 Beispiel: Ein mexikanisches Restaurant hat ein einfaches Empfehlungsprogramm ins Leben gerufen, bei dem bestehende Kunden für jede erfolgreiche Empfehlung ein hohes Restaurant-Guthaben erhalten, während Neukunden bei ihrem ersten Besuch einen Willkommensrabatt erhalten. Sie verfolgen Empfehlungen über eine einfache App, mit der Kunden digitale Geschenkkarten direkt an Freunde senden können, wodurch der Freigabe-Prozess mühelos und nachverfolgbar wird. Durch dieses Programm gewinnen sie jeden Monat Dutzende neuer Benutzer und haben festgestellt, dass empfohlene Benutzer einen deutlich höheren Lifetime Wert aufweisen als Benutzer, die über andere Marketingkanäle gewonnen wurden.

💡 Profi-Tipp: Dokumentieren und verfeinern Sie Ihr Marketing-Playbook in ClickUp Docs. Sie können Prämien-Details, Vorlagen und Aktualisierungen in einem Dokument speichern, sodass Ihr Team immer nach dem gleichen Playbook arbeitet. Verknüpfen Sie es mit Aufgaben, um die Umsetzung zu vereinfachen und schnelle Anpassungen auf Basis von Kundenfeedback vorzunehmen. Entwerfen Sie gemeinsam Marketing-Plans und Inhalt-Beschreibungen in ClickUp-Dokumente

Wie ClickUp den Marketing-Aufwand von Restaurants unterstützt

Das Marketing für ein Restaurant zu leiten, ähnelt sehr der Leitung einer Küche. Ideen kommen schnell, das Timing ist wichtig, und wenn ein Schritt übersehen wird, bricht das ganze Konzept zusammen.

Die kreative Seite macht Spaß, aber die operative Seite kann sich endlos anfühlen.

ClickUp für Marketingteams bietet Restaurant-Vermarktern eine Möglichkeit, organisiert zu bleiben, Ideen schnell zu erfassen und Kampagnen voranzutreiben, ohne Zeit zu verschwenden. So sorgt die Marketing-Software für Unternehmen dafür, dass Marketingstrategien für Restaurants auf Kurs bleiben. 🍴

Bringen Sie eingefügte Kampagnen wieder auf die Tabelle

Jede große Aktion beginnt mit derselben Frage: Was hat letztes Jahr funktioniert? War das Valentinstags-Menü aufgrund der Instagram-Anzeigen ausverkauft oder hat die E-Mail-Kampagne Gäste angezogen?

Das Durchsuchen alter E-Mails und Dateien, um alles zusammenzufügen, dauert Stunden.

Rufen Sie Informationen aus früheren Restaurant-Marketingkampagnen mit ClickUp Brain ab

ClickUp Brain macht diesen Prozess mühelos. Da es eine Verbindung zu Ihrem gesamten Arbeitsbereich herstellt, können Sie einfach nach dem fragen, was Sie brauchen, und es erscheint innerhalb von Sekunden.

📌 Probieren Sie diesen Vorschlag aus: Holen Sie sich den Text, den wir für die E-Mail-Kampagne zum Valentinstag im letzten Jahr verwendet haben, zusammen mit dem Kundenfeedback, das wir protokolliert haben, und dem endgültigen Flyer-Design.

Anstatt einen Nachmittag lang nach alten Dokumenten zu suchen, beginnen Sie mit bewährtem Material und verfeinern es. Ihr Team kann sofort kreativ werden, da der Kontext bereits vorhanden ist.

🧠 Wissenswertes: Von den 1930er bis zu den 1950er Jahren verwendeten Restaurants häufig Streichholzheftchen als Werbemittel. Diese farbigen Streichholzheftchen waren mit dem Namen und dem Logo des Restaurants bedruckt und dienten sowohl als Gebrauchsgegenstand als auch als Marketing-Tool.

Notieren Sie neue Ideen, bevor sie wieder vergessen sind

Einige der besten Marketingideen entstehen außerhalb des Büros. Ein Koch könnte während der Vorbereitungen für das Abendessen eine saisonale Vorspeise vorschlagen. Ein Manager könnte beim Kassieren einen Quizabend als Sonderangebot vorschlagen. Wenn diese Ideen nicht sofort festgehalten werden, gehen sie in der Hektik unter.

Verwenden Sie ChatGPT in ClickUp Brain MAX, um Texte für Restaurant-Marketingkampagnen zu verfassen

ClickUp Brain MAX löst dieses Problem. Es funktioniert als Desktop-Begleiter, mit dem Sie Ideen schnell äußern und als echte Aufgaben speichern können.

Sie könnten sagen: „Erstellen Sie eine Aufgabe zur Aktion des Margarita-Monday, weisen Sie sie dem Design- und Social-Media-Team zu und legen Sie sie für nächsten Donnerstag als Einstellung fest.“ Brain MAX wandelt Ihre Diktate in Textanweisungen um, die sofort eine Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum und klaren Eigentümern erstellt.

Mit Brain MAX können Sie auch steuern, welches KI-Modell für verschiedene Aufgaben verwendet werden soll.

Für spielerische Werbetexte können Sie zu ChatGPT wechseln. Für die Erstellung eines Marketingkalenders bietet Gemini Ihnen eine gute Struktur. Claude eignet sich am besten als Arbeit, um den Ton Ihrer Website-Updates zu straffen. Sie sind nicht an einen einzigen KI-Assistenten gebunden, sondern können den für die jeweilige Aufgabe am besten geeigneten auswählen.

Fordern Sie Gemini in ClickUp Brain MAX auf, einen Kalender für Ihre Restaurant-Veröffentlichungen zu erstellen

Das hilft dem Team:

Halten Sie spontane Ideen fest, ohne extra tippen zu müssen

Sorgen Sie dafür, dass die Kampagnenplanung auch in Stoßzeiten reibungslos verläuft

Verwenden Sie das richtige KI-Modell für verschiedene Arten von Aufgaben

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für Restaurant-Business-Plans

Automatisieren Sie die Übergaben, die Kampagnen verlangsamen

Restaurantaktionen bleiben oft in der Übergabephase stecken. Ein Flyer für eine Grillparty am 4. Juli mag zwar fertig sein, aber die Aktion kommt zum Stillstand, wenn niemand weiß, dass sie auf seine Freigabe wartet. Manager verbringen mehr Zeit damit, nach Updates zu suchen, als die nächste Aktion zu planen.

Automatisieren Sie wiederkehrende Kampagnen für die Markenidentität Ihres Restaurants mit ClickUp Automatisierung

ClickUp Automatisierungen sorgen dafür, dass alles reibungslos läuft. Sie können Regeln festlegen, damit das System diese Übergaben für Sie übernimmt. Beispiel:

Sobald der Designer den Flyer hochgeladen hat, wird der GM sofort zur Genehmigung getaggt

Nach der Genehmigung durch den Geschäftsführer wird die Social-Media-Aufgabe automatisch erstellt und zugewiesen

Zwei Tage vor dem Ereignis erhalten die Mitarbeiter im Servicebereich eine Erinnerung, Flyer aufzuhängen und einen Beitrag auf der Facebook-Seite des Restaurants zu veröffentlichen

Die Kampagne verläuft von einer Phase zur nächsten, ohne dass jemand sie ständig vorantreiben muss.

📮 ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage verlassen sich fast 88 % der Führungskräfte immer noch auf manuelle Check-ins, Dashboard oder Meeting, um sich auf dem Laufenden zu halten. Die Kosten? Zeitverlust, Kontextwechsel und oft veraltete Informationen. Je mehr Energie Sie für die Suche nach Updates aufwenden, desto weniger bleibt Ihnen, um darauf zu reagieren. Die Autopilot-Agenten von ClickUp, die in Listen und Chats verfügbar sind, zeigen Statusänderungen und wichtige Threads sofort an. Damit müssen Sie Ihr Team nie wieder um „kurze Updates” bitten. 👀 💫 Echte Ergebnisse: Pigment verbesserte die Kommunikationseffizienz seines Teams um 20 % mit ClickUp – so sind die Teams besser in Verbindung und aufeinander abgestimmt.

Verwandeln Sie unklare Anfragen in umsetzbare Kampagnen

Jedes Marketing-Team hat es schon einmal gehört: "Wir sollten den neuen Burger bewerben."

Die Idee ist gut, aber ohne Details ist sie nicht umsetzbar. Wie hoch ist das Budget? Welcher Kanal? Wann soll sie live gehen? Die Klärung dieser Punkte führt zu endlosen Diskussionen.

Optimieren Sie kreative Anfragen für Offline-Marketingstrategien und mehr mit ClickUp Formularen

Sie können in ClickUp ein einfaches Formular einrichten, über das Ihre Mitarbeiter ihre Anfragen einreichen können. Sie füllen die grundlegenden Angaben aus – Art der Kampagne, Budget, Termine und benötigte Ressourcen. Das Formular erstellt automatisch eine Aufgabe in Ihrem Arbeitsbereich, abgeschlossen mit Fristen und Eigentümern.

Sind Sie bereit, Ihr Restaurant mit zufriedenen Gästen zu füllen? Entdecken Sie die Geheimnisse wirkungsvoller Kampagnen mit dem „Campaign Execution Playbook”. Dieser unverzichtbare Leitfaden erläutert jeden Schritt des Restaurantmarketings, von der Werbung für Sonderereignisse bis zum Einsatz von KI für digitales Marketing. Vereinfachen Sie die Verwaltung von Marketingkampagnen mit ClickUp Entdecken Sie umsetzbare Wachstumsmarketingstrategien, Expertentipps und gebrauchsfertige Vorlagen, die Ihrem Team dabei helfen, Plätze zu füllen, den Umsatz zu steigern und unvergessliche kulinarische Erlebnisse zu schaffen.

Alle Kampagnen auf einen Blick

Restaurantmarketing findet selten nur in einer einzigen Kampagne statt. Eine Herbstaktion für Catering kann sich mit Happy-Hour-Angeboten und einem Halloween-Ereignis überschneiden. Ohne eine klare Ansicht kann es leicht passieren, dass das Team überlastet wird oder Termine verpasst werden.

Verfolgen Sie Restaurantkampagnen in ClickUp-Dashboards, um Workload zu verwalten und Engpässe frühzeitig zu erkennen

ClickUp Dashboards vereinen all dies in einer einzigen Übersicht. Sie sehen:

Welche Kampagnen warten auf ihre Freigabe?

Wer hat diese Woche zu viel zu tun?

Wie viele Design-Aufgaben stecken in der Überprüfung fest?

Welche Kampagnen liegen im Zeitplan und welche hinken hinterher?

Beispielsweise könnten Sie feststellen, dass Ihr Designer überlastet ist, da Sie gleichzeitig Marketingmaterialien für den Labor Day und den Brunch angefordert haben. Diese Sichtbarkeit ermöglicht es Ihnen, Prioritäten anzupassen, bevor Termine verpasst werden.

🔍 Wussten Sie schon? 1997 engagierte Pizza Hut Michail Gorbatschow für einen Werbespot, in dem Russen über sein Vermächtnis diskutierten – Freiheit vs. Chaos –, bevor sie sich auf eines einigten: „Dank ihm haben wir Pizza Hut.“ Gorbatschow sagt kein Wort, aber sein stiller Gastauftritt verwandelte einen Pizzawerbespot in ein globales politisches Theaterstück und machte ihn zu einer der unvergesslichsten Restaurantwerbungen aller Zeiten.

Starten Sie smarter mit einem sofort einsetzbaren Marketing Plan

Die Erstellung eines Kampagnen-Marketingplans von Grund auf kann länger dauern als die eigentliche Kampagne. Sie müssen Aufgaben für E-Mails, soziale Medien, Ereignisse und Printmedien erstellen, bevor die kreative Arbeit überhaupt beginnen kann.

Kostenlose Vorlage erhalten Starten Sie Kampagnen schneller mit der Vorlage für lokale Restaurant-Marketingpläne von ClickUp

Die Vorlage für lokale Restaurant-Marketingpläne von ClickUp erspart Ihnen diesen Aufwand. Sie enthält vorgefertigte Workflows für gängige Kampagnen wie Feiertagsaktionen, Treueaktionen oder Event-Abende.

Die Marketingkampagnen-Vorlage bietet Ihnen fünf verschiedene Ansichten – Schlüsselergebnisse, Zeitleiste, Einführungsleitfaden, Ziele und Fortschritt –, die Ihnen helfen, Einblicke zu gewinnen und Ihren Marketing-Aufwand zu optimieren.

Erfahren Sie von unserem Marketing-Team mehr über die Verwendung von ClickUp:

Unser Ansatz für integriertes Marketing geht über die bloße Abstimmung von Kampagnen mit der übergeordneten Strategie hinaus. Es geht darum, alle unsere Marketing-Funktionen, Ressourcen und Prozesse in einer einzigen Quelle zu vereinen, die sich nahtlos in unsere übrigen Systeme integrieren lässt. ClickUp macht all dies einfach umsetzbar und ermöglicht das Freigeben zwischen unseren Teams.

Unser Ansatz für integriertes Marketing geht über die bloße Abstimmung von Kampagnen mit der übergeordneten Strategie hinaus. Es geht darum, alle unsere Marketing-Funktionen, Ressourcen und Prozesse in einer einzigen Quelle zu vereinen, die sich nahtlos in unsere übrigen Systeme integrieren lässt. ClickUp macht all dies einfach umsetzbar und ermöglicht das Freigeben zwischen unseren Teams.

🧠 Wissenswertes: In den späten 1800er und frühen 1900er Jahren experimentierten Restaurants mit neuartigen Architekturformen – Gebäude in Form von Muscheln, Tieren und sogar riesigen Elementen –, um die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf sich zu ziehen. Ein berühmtes Beispiel ist das Restaurant Brown Derby in Hollywood, das wie ein Derbyhut gebaut wurde. Es war „Eatertainment“, bevor es diesen Begriff überhaupt gab.

Servieren Sie Erfolg mit ClickUp

Das Marketing für ein Restaurant kann sich wie ein ununterbrochener Wettlauf anfühlen. Sie müssen Sonderangebote bewerben, Social-Media-Beiträge planen, Speisekarten aktualisieren und Ereignisse ankündigen – und das alles gleichzeitig. Ein einziger missgelungener Schritt und die gesamte Kampagne gerät ins Hintertreffen.

ClickUp sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft.

ClickUp Brain und Brain MAX verwandeln spontane Ideen sofort in ausgefeilte Texte und klare Aufgaben. Formulare sorgen dafür, dass kreative Anfragen genau dort landen, wo sie hingehören, und vermeiden so Verwirrung oder Verzögerungen.

Automatisierungen treiben Aufgaben automatisch voran, und Dashboards zeigen übersichtlich, welche Aktionen Aufmerksamkeit erregen und welche einen Schub benötigen.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Marketing genauso reibungslos läuft wie Ihre Küche. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

A. Zu den besten Marketingstrategien für Restaurants gehören die Optimierung für lokale Suchanfragen (lokale Suchmaschinenoptimierung), die Einbindung von Kunden in sozialen Medien, die Durchführung von E-Mail-Marketingkampagnen, die Einrichtung von Treueprogrammen, das Angebot saisonaler oder zeitlich begrenzter Menüaktionen sowie der Aufbau von Partnerschaften mit lokalen Geschäften, um treue Kunden zu gewinnen und die Beziehungen zur Gemeinde zu stärken.

Kleine Restaurants können neue Kunden gewinnen, indem sie Sonderaktionen oder zeitlich begrenzte Angebote anbieten, Empfehlungen und Mundpropaganda fördern, mit benachbarten Geschäften für gemeinsame Werbeaktionen zusammenarbeiten, genaue Online-Listen und Bewertungen pflegen und authentische, ansprechende Inhalte in sozialen Medien freigeben, die ihre einzigartigen Angebote hervorheben.

A. Zu den effektiven digitalen Marketingstrategien für Restaurants gehören die regelmäßige Aktualisierung von Google My Business, die Schaltung gezielter Social-Media-Anzeigen, der Versand von Newslettern und personalisierten E-Mails, die Zusammenarbeit mit lokalen Influencern, die Werbung für Reservierungen auf Online-Buchungsplattformen und das Freigeben von Einblicken hinter die Kulissen oder Storytelling-Inhalten, um eine Verbindung zu den Kunden herzustellen.

A. Restaurants nutzen soziale Medien, um ihre Speisekarte zu präsentieren, Einblicke hinter die Kulissen zu teilen, besondere Ereignisse oder Angebote hervorzuheben, Wettbewerbe oder Gewinnspiele durchzuführen, mit Followern über Kommentare und Nachrichten zu interagieren und eine Community treuer Kunden aufzubauen, die ihre Marke unterstützen und für sie werben.

A. Zu den tools, die bei der Verwaltung von Marketingkampagnen für Restaurants helfen, gehören ClickUp für die Planung und Nachverfolgung von Aufgaben, Social-Media-Planungstools wie Buffer oder Later, E-Mail-Marketing-Plattformen wie Mailchimp oder Klaviyo sowie CRM-Systeme für die Verwaltung von Treueprogrammen und Kundenbeziehungen.