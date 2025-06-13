Die 10 besten Marketing-Resource-Management-Softwareprogramme (MRM) 2026

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Suchen Sie nach der besten Software für das Marketing-Ressourcenmanagement (MRM), um Ihre Kampagnen zu optimieren und alles übersichtlich zu organisieren? Dann sind Sie hier genau richtig.

Angesichts der steigenden Anzahl an Mitarbeitern, Markenressourcen und Marketingkanälen reichen Tabellenkalkulationen und vereinzelte tools nicht mehr aus. Sie benötigen ein zentrales System, um all diese Ressourcen ohne Chaos zu planen, zu verfolgen und zu verwalten.

In diesem Leitfaden haben wir 10 erstklassige MRM-Tools zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Marketingabläufe vereinfachen, die Zusammenarbeit verbessern und Ihr Budget optimal nutzen können. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Team oder ein großes Unternehmen sind – Sie finden Software, die zu Ihrem Workflow passt und sich Ihren Anforderungen anpasst.

💡 Profi-Tipp: Wenn Ihr Team ständig fragt: „Wo ist das neueste Logo?“ oder „Welche Version des Briefings verwenden wir?“, ist es an der Zeit, in ein MRM-Tool zu investieren.

Warum MRM-Software heute wichtiger denn je ist

Von modernen Marketingteams wird erwartet, dass sie mit weniger mehr zu erledigen haben – mehr Kampagnen, mehr Inhalte, mehr Plattformen –, ohne dass dafür der Zeit- oder Budgetaufwand massiv steigt. Genau deshalb ist Marketing-Ressourcenmanagement-Software mittlerweile unverzichtbar geworden. Sie bietet Teams eine intelligentere Möglichkeit, alle ihre beweglichen Teile – Mitarbeiter, Assets, Termine und Leistungsdaten – an einem Ort zu verwalten.

Mit der richtigen Marketing-Ressourcenmanagement-Software erhalten Sie integriertes Aufgabenmanagement zur klaren Zuweisung von Aufgaben, ein Asset-Management-System zur Organisation Ihrer Markendateien und Workflow-Automatisierung, um schneller voranzukommen, ohne die Kontrolle zu verlieren. Kombinieren Sie dies mit Funktionen für die Berichterstellung, Benutzerverwaltung, Tools für die Zusammenarbeit und Sicherheit, und Sie erhalten eine Komplettlösung, mit der Ihre Marketingabläufe wie eine gut geölte Maschine laufen.

Einfach gesagt: MRM-Software ist nicht mehr nur ein „nettes Extra“ – sie ist der Schlüssel dazu, dass moderne Teams agil, aufeinander abgestimmt und der Konkurrenz immer einen Schritt voraus bleiben.

Die besten Marketing-Ressourcenmanagement-Softwareprogramme auf einen Blick

Tool Die besten Features Am besten geeignet für Preise ClickUp – Anpassbare Dashboards für die Ressourcennachverfolgung – Integrierte Workload-Ansicht – Intelligente Vorlagen für Marketing-Workflows – Leistungsstarke Integrationen (Slack, Zoom, Trello) Teams jeder Größe, die nach einem flexiblen All-in-One-MRM-System suchen Free Forever-Plan; Anpassungen für Unternehmen verfügbar. Adobe Campaign – Dynamische Erstellung von Inhalten – Verwaltung von Multichannel-Kampagnen – Integriert mit Adobe Analytics Große Unternehmen, die bereits Adobe-Tools einsetzen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Miro – Interaktive Whiteboards für die Ideenfindung – Vorlagen zur Aufgabenorganisation – Integrierte Videokonferenzen – Tool-Integrationen für kleine Teams Kleine Teams, die eine einfache, visuelle MRM-Lösung benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat Papirfly – Leistungsstarkes System zur Verwaltung digitaler Assets – Tag-basierte Suche nach Assets – Interaktive Workflows für die Kampagnenumsetzung Mittlere bis große Teams mit Schwerpunkt auf der Verwaltung von Markenressourcen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Kantata – Personalbedarfsplanung – Tool zur Kompetenzabgleichung – Leistungsstarke Tools für Automatisierung von Aufgaben und Workflows Teams, die Ressourcen und Personalplanung gemeinsam verwalten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Monday.com – Benutzerdefinierte Boards und Dashboards – Zeit- und Nachverfolgung von Aufgaben – Automatisierungen für eine reibungslose Zusammenarbeit Kleine und mittlere Geschäfte, die kollaborative Marketing-Workflows benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat Wrike – Abteilungsübergreifende Aufgaben-Tagging-Funktion – Online-Prüfung und -Freigaben – Benutzerdefinierte Formular-Formulare für Manager Teams, die ein anpassbares MRM-System mit umfassender Berichterstellung suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9,80 $/Monat HubSpot Marketing Hub – Vollständige CRM-Integration – Automatisierung von E-Mails und Kampagnen – Multi-Touch-Attribution für die ROI-Nachverfolgung Geschäftsleute, die nach einem umfassenden Marketing-Ökosystem suchen Bezahlte Pläne beginnen bei 890 $/Monat Brandfolder – KI-basierte Asset-Kennzeichnung – Intelligentes CDN für schnellere Bereitstellung – Zentraler Workspace für Kampagnen Große Teams, die ein enormes Volumen an Markenressourcen verwalten Benutzerdefinierte Preisgestaltung MarcomCentral – Nachverfolgung des Ablaufs von Assets – Durchgängiges Workflow-Management – Integrierte Plattform für Einblicke Enterprise-Teams, die vollständige Kontrolle über den Lebenszyklus von Assets benötigen Benutzerdefinierte Preisgestaltung

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die 10 besten Marketing-Ressourcenmanagement-Softwareprogramme

Lassen Sie uns damit beginnen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Hier ist unsere Liste der besten Marketing-Ressourcenmanagement-Software.

1. ClickUp

Starten Sie kostenlos Brainstormen, Planen und Realisieren Sie die Marketingprogramme Ihres Teams – von Multi-Channel-Kampagnen bis hin zu globalen Ereignissen und vielem mehr mit ClickUp

ClickUp zeichnet sich als die ultimative Plattform für das Marketing-Ressourcenmanagement aus und bietet eine leistungsstarke Suite von Features, mit denen Marketingfachleute ihre Arbeit planen, ausführen und optimieren können – alles an einem Ort.

ClickUp Task Management ermöglicht es Marketingteams, jede Kampagne und jedes Ergebnis zu organisieren, zu priorisieren und zu verfolgen. Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und visualisieren Sie den Fortschritt in Listen-, Board- oder Kalenderansichten, ganz nach Ihrem Workflow.

Mit ClickUp Docs können Sie Kampagnen-Briefings, Kalender für den Inhalt und kreative Assets zentralisieren. Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, binden Sie Medien ein und sorgen Sie dafür, dass die gesamte Dokumentation des Projekts zugänglich und übersichtlich bleibt.

Nutzen Sie ClickUp Automatisierungen, um wiederholende Marketingaufgaben wie die Zuweisung von Aufgaben, die Aktualisierung des Status oder das Versenden von Erinnerungen zu automatisieren – damit sich Ihr Team auf Strategie und Kreativität konzentrieren kann. Mit ClickUp Dashboards können Sie KPIs, den Kampagnenfortschritt und die Ressourcenzuweisung überwachen. So lassen sich Daten mit anpassbaren Widgets visualisieren, um intelligentere und schnellere Entscheidungen zu treffen.

Sehen Sie sich an, wie Marketingteams ClickUp-Automatisierungen nutzen 👇

Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Tools – wie Slack, Google Drive und HubSpot –, um Ihren Marketing-Stack zu optimieren und Ihre gesamte Arbeit mit ClickUp-Integrationen synchron zu halten.

🧰 Am besten geeignet für: Teams jeder Größe, die eine hochgradig anpassbare All-in-One-MRM-Lösung suchen 👥 Teamgröße: Kleine Teams bis hin zu Enterprise-Unternehmen (1–1.000+ Benutzer) 💡 Idealer Anwendungsfall: Ideal für Remote- und Hybrid-Teams, die Multi-Channel-Marketing-Workflows übersichtlich koordinieren

✨ Die besten Features

👍 Vorteile „ClickUp hat meine Erwartungen immer wieder übertroffen, und ich kann es jedem wärmstens empfehlen, der nach einem vielseitigen und effizienten Tool für das Projektmanagement sucht.“

— G2-Benutzer

👎 Nachteile „Eine Herausforderung, auf die ich gestoßen bin, ist die überwältigende Liste mit geplanten Features, die in der Roadmap aufgeführt sind … häufige Updates … es kann manchmal schwierig sein, den Überblick zu behalten.“

— G2-Benutzer

💰 Preise

⭐ Bewertungen von G2 und Capterra

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.800 Bewertungen)

📣 Marketing-Einblick: Großartige Kampagnen entstehen nicht in Silos. Ein gemeinsamer Workspace hilft Teams dabei, zusammenzuarbeiten, ohne sich gegenseitig auf die Füße zu treten.

2. Adobe Campaign

Adobe Campaign ist eine leistungsstarke Plattform für das Kampagnenmanagement, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde, die groß angelegte, personalisierte Marketingkampagnen durchführen. Sie unterstützt Teams dabei, Nachrichten zu entwerfen, zu automatisieren und über E-Mail, Mobilgeräte, das Web und weitere Kanäle zu versenden – alles über eine einzige Benutzeroberfläche.

Sie können Zielgruppensegmente verwalten, komplexe Customer Journeys erstellen und die Performance anhand von Echtzeitdaten verfolgen. Durch die Integration mit Adobe Analytics und anderen Tools der Adobe Experience Cloud ist die Lösung besonders leistungsstark für Unternehmen, die bereits das Adobe-Ökosystem nutzen.

Mit Drag-and-Drop-Workflows, automatisierten Nachrichten und erweiterten Targeting-Features gibt Adobe Campaign Marketingteams die vollständige Kontrolle über ihre Multichannel-Kampagnen und hilft ihnen gleichzeitig, Konsistenz und Personalisierung in großem Maßstab zu gewährleisten. Die Lösung eignet sich am besten für Teams mit komplexen Customer Journeys und hohem Kampagnenaufkommen.

🧰 Am besten geeignet für: Teams in mittelständischen bis großen Unternehmen, die Multi-Channel-Kampagnen koordinieren müssen 👥 Teamgröße: Mittelgroße bis große Unternehmen (50–1.000+ Benutzer) 💡 Idealer Anwendungsfall: Ideal für Unternehmen, die personalisierte Kampagnen über E-Mail, Mobilgeräte und das Web koordinieren

✨ Die besten Features

Kampagnen-Workflows per Drag-and-Drop

Echtzeit-Bearbeitung und A/B-Tests für E-Mails

Zentralisierte Zielgruppen- und Profildaten

Umfassende Adobe Analytics-Integration

👍 Vorteile„Adobe Campaign eignet sich hervorragend für die Erstellung oder Gestaltung von Multi-Channel-Kampagnen für das Verbrauchermarketing.“

— G2-Benutzer

👎 Nachteile„Kann manchmal etwas fehlerhaft sein, ist aber insgesamt einfach zu bedienen.“

— G2-Benutzer

💰 Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

⭐ Bewertungen von G2 und Capterra

G2: 4,1/5 (352 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (165 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Ihre Zeitleisten für Kampagnen immer noch in Tabellenkalkulationen verwalten, ist es an der Zeit, auf ein tool umzusteigen, das speziell für Marketing-Teams entwickelt wurde.

3. Miro

Miro ist ein Online-Whiteboard und eine Plattform für visuelle Zusammenarbeit, die entwickelt wurde, um Teams dabei zu helfen, gemeinsam Ideen zu entwickeln, zu planen und umzusetzen – ganz gleich, von wo aus sie arbeiten. Dank der unbegrenzten Arbeitsfläche, der Drag-and-Drop-Oberfläche und der vorgefertigten Vorlagen lassen sich komplexe Workflows einfach organisieren, Strategien visualisieren und interaktive Meetings in Echtzeit durchführen.

Miro lässt sich mit beliebten Tools wie Jira, Slack, Asana und Google Workspace integrieren, um Ihre gesamte Planung und Ihre Inhalte in einem gemeinsamen Arbeitsbereich zusammenzuführen.

Teams können gemeinsam live arbeiten, Haftnotizen hinzufügen, Diagramme erstellen und über Ideen abstimmen – und das alles, ohne das Board zu verlassen. Ganz gleich, ob Sie einen Remote-Workshop durchführen, eine Marketingkampagne starten oder eine Produkt-Roadmap erstellen: Miro macht den gesamten Prozess ansprechender, anschaulicher und besser aufeinander abgestimmt.

🧰 Am besten geeignet für: Teams, die einen einfachen, visuellen Workspace für Ideenfindung und Planung suchen 👥 Teamgröße: Kleine bis große Teams (bis hin zu Größe eines Unternehmens) 💡 Idealer Anwendungsfall: Ideal für hybride Teams, die Remote-Workshops oder Sitzungen zur Sprint-Planung durchführen

✨ Die besten Features

Unbegrenzte Arbeitsfläche mit Drag-and-Drop-Vorlagen

Tools für Zusammenarbeit und Abstimmungen in Echtzeit

Integrierte Tools für Video-Chats und Whiteboards

Integrationen mit beliebten Apps für Projekte und Kollaboration

👍 Vorteile

„Es ist intuitiv, flexibel und macht die Zusammenarbeit zum Kinderspiel … Ein unverzichtbares tool für kreative und produktive Sitzungen!“ — G2-Benutzer

„Es ist intuitiv, flexibel und macht die Zusammenarbeit zum Kinderspiel … Ein unverzichtbares tool für kreative und produktive Sitzungen!“

— G2-Benutzer

👎 Nachteile

„Miro ist zwar leistungsstark, doch seine umfangreichen Funktionen können für Neulinge überwältigend sein.“ — G2-Benutzer

„Miro ist zwar leistungsstark, doch seine umfangreichen Funktionen können für Neulinge überwältigend sein.“

— G2-Benutzer

💰 Preise

Free-Plan verfügbar

Team: 8 $/Benutzer/Monat

Geschäft: 16 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

⭐ Bewertungen von G2 und Capterra

G2: 4,7/5 (über 5.000 Bewertungen)

📦 Wussten Sie schon? Eine zentralisierte Asset-Bibliothek kann Produktionsverzögerungen vermeiden – allein dadurch, dass sie den Hin- und Her-Austausch wegen fehlender Dateien reduziert.

4. Papirfly

Papirfly ist eine Plattform für Markenmanagement und Content-Erstellung, die globalen Teams dabei hilft, ihre Markenidentität auch bei großem Umfang zu wahren. Sie kombiniert leistungsstarkes Digital Asset Management mit anpassbaren Vorlagen und integrierten Workflows – so kann jeder in Ihrem Team markenkonforme Inhalte erstellen, ohne über Design-Kenntnisse zu verfügen.

Papirfly erleichtert die Zentralisierung von Logos, Videos, Präsentationen und Marketing-Assets und gewährleistet gleichzeitig die Versionskontrolle und Markenkonsistenz über alle Märkte hinweg. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können lokale Teams globale Kampagnen anpassen, was Zeit spart und die Arbeitsbelastung der Kreativteams verringert.

Dank rollenbasiertem Zugriff und Einblicken in die Nutzung können Marketingverantwortliche die Erstellung von Inhalten und die Verteilung von Assets effizienter verwalten. Papirfly eignet sich ideal für Unternehmen mit verteilten Teams und hilft dabei, die Markenführung zu optimieren, ohne die Umsetzung zu verlangsamen.

🧰 Am besten geeignet für: Marken, die eine strenge Kontrolle und einfachen Zugriff auf ihre Asset-Bibliothek benötigen 👥 Teamgröße: Mittelständische bis große Unternehmen (50–1.000+ Benutzer) 💡 Idealer Anwendungsfall: Ideal für globale Marketing-Teams, die auf Markenkonsistenz und dezentrale Erstellung von Inhalt angewiesen sind

✨ Die besten Features

Zentralisierte Verwaltung digitaler Assets mit KI-basierter Tagging-Funktion

Tools zur Erstellung markengerechter Vorlagen

Optimierte Genehmigungs- und Anforderungsflows

Rollenbasierte Berechtigungen und Analysen

👍 Vorteile

„Das anpassbare Asset-Management-System von Papirfly gibt uns die Flexibilität, unsere internen Assets so zu organisieren, wie es für unser Team am sinnvollsten ist.“ — G2-Benutzer

„Das anpassbare Asset-Management-System von Papirfly gibt uns die Flexibilität, unsere internen Assets so zu organisieren, wie es für unser Team am sinnvollsten ist.“

— G2-Benutzer

👎 Nachteile

„Vorlagen lassen sich nur in der Entwurfsphase anpassen … was manchmal dazu führt, dass keine neuen Innovationen entstehen.“ — G2-Benutzer

„Vorlagen lassen sich nur in der Entwurfsphase anpassen … was manchmal dazu führt, dass keine neuen Innovationen entstehen.“

— G2-Benutzer

💰 Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

⭐ Bewertungen von G2 und Capterra

G2: 4,5/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: 16 % der Führungskräfte haben Schwierigkeiten damit, Aktualisierungen aus verschiedenen tools in einer einheitlichen Ansicht zusammenzufassen. Wenn Aktualisierungen verstreut sind, verbringen Sie mehr Zeit damit, Informationen zusammenzufügen, und weniger Zeit mit der Führung. Das Ergebnis? Unnötiger Verwaltungsaufwand, verpasste Erkenntnisse und mangelnde Abstimmung. Mit dem All-in-One-Workspace von ClickUp können Manager Aufgaben, Dokumente und Aktualisierungen zentralisieren, wodurch sich der Verwaltungsaufwand reduziert und die wichtigsten Erkenntnisse genau dann sichtbar werden, wenn sie benötigt werden. 💫 Echte Ergebnisse: Bringen Sie 200 Fachleute in einem ClickUp-Workspace zusammen und nutzen Sie anpassbare Vorlagen sowie Zeiterfassung, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und die Lieferzeiten über mehrere Standorte hinweg zu verbessern.

5. Kantata

Kantata (ehemals Mavenlink) ist eine PSA-Plattform (Professional Services Automation), die Marketing- und dienstleistungsorientierten Teams dabei hilft, ihre Mitarbeiter, Projekte und Gewinne an einem Ort zu verwalten. Sie vereint Ressourcenplanung, Nachverfolgung von Projekten, Zeit- und Spesenmanagement sowie Finanzprognosen, um Ihnen eine vollständige Sichtbarkeit auf die Teamkapazität und den Projektstatus zu verschaffen.

Mit Kantata können Sie die richtigen Mitarbeiter anhand von Fähigkeiten, Verfügbarkeit und Zeitleisten den richtigen Arbeiten zuweisen und so die Auslastung und Liefergeschwindigkeit verbessern. Die Lösung bietet zudem benutzerdefinierte Dashboards, Echtzeit-Berichterstellung und Integrationen mit Tools wie Salesforce und QuickBooks. Ganz gleich, ob Sie interne Kampagnen oder kundenorientierte Projekte verwalten – Kantata sorgt für optimierte und skalierbare Abläufe.

🧰 Am besten geeignet für: Teams, die detaillierte Ressourcenprognosen und die Abstimmung von Kompetenzen benötigen 👥 Teamgröße: Mittelgroße bis große Teams (50–1.000+ Benutzer) 💡 Idealer Anwendungsfall: Ideal für Agenturen oder Teams, die mehrere Client-Projekte verwalten und gleichzeitig Personal einsetzen

✨ Die besten Features

Zuverlässige Ressourcenplanung und -prognose

Aufgabenabhängigkeiten und Gantt-/Kalenderansichten

Zeit- und Spesen-Nachverfolgung

Client-Portal & Leistungs-Dashboards

👍 Vorteile

„Ein herausragendes Feature ist die nahtlose Verbindung von Berichterstellung und Projektdurchführung in Kantata.“ — G2-Benutzer

„Ein herausragendes Feature ist die nahtlose Verbindung von Berichterstellung und Projektdurchführung in Kantata.“

— G2-Benutzer

👎 Nachteile

„Ein Bereich, in dem noch Verbesserungsbedarf besteht, ist die benutzerdefinierte Berichterstellung.“ — G2-Benutzer

„Ein Bereich, in dem noch Verbesserungsbedarf besteht, ist die benutzerdefinierte Berichterstellung.“

— G2-Benutzer

💰 Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

⭐ Bewertungen von G2 und Capterra

G2: 4,2/5 (über 1000 Bewertungen)

🚧 Häufiger Engpass: Das Warten auf Genehmigungen ist einer der Hauptgründe für Verzögerungen bei Marketing-Projekten. Intelligente Workflows beheben dieses Problem.

6. Monday.com

Monday.com ist eine flexible Arbeitsmanagement-Plattform, die entwickelt wurde, um Marketing-Workflows von der Planung bis zur Umsetzung zu optimieren. Mit anpassbaren Boards, Gantt-Ansichten und marketingspezifischen Vorlagen zentralisiert sie Content-Kalender, Kampagnen-Assets und Freigaben in einem zentralen Kollaborationshub. Integrierte Tools für das Asset-Management und das Hinzufügen von Anmerkungen helfen Teams dabei, Dateien mühelos zu prüfen und zu teilen.

Außerdem finden Sie Automatisierungen, die sich wiederholende Aufgaben reduzieren, sowie über 200 Integrationen – darunter HubSpot, Canva und Figma –, um alle Teile Ihres Marketing-Stacks miteinander zu verbinden. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und der KI-gestützten Dashboards erfolgt die Nachverfolgung von Budgets, Zeitleisten und Team-Kapazitäten ganz einfach in Echtzeit.

Ganz gleich, ob Sie Multi-Channel-Kampagnen durchführen oder die Überprüfung von Kreativmaterialien verwalten – Monday.com sorgt für Transparenz und Automatisierung im Kern Ihres Marketingprozesses.

🧰 Am besten geeignet für: Kleine bis mittelgroße Teams mit einer Größe von 1 bis 10 Personen, die einen einfach zu konfigurierenden Projekt-Tracker suchen 👥 Teamgröße: Klein bis mittelgroß (10–200 Benutzer) 💡 Idealer Anwendungsfall: Perfekt für schnell wachsende Teams, die ihre Kommunikation und die Nachverfolgung des Fortschritts zentralisieren müssen

✨ Die besten Features

Anpassbare Boards mit Kanban-/Tabellenansichten

Einfacher Generator für Automatisierungen

Zeiterfassung & Diagramm-Dashboards

Benutzerfreundliche Einarbeitung & reaktionsschneller Support

👍 Vorteile

„Es ist einfach, Formulare für den internen und externen Gebrauch zu erstellen, und einfache Automatisierungen lassen sich sehr leicht einrichten.“ – G2-Benutzer

„Es ist einfach, Formulare für den internen und externen Gebrauch zu erstellen, und einfache Automatisierungen lassen sich sehr leicht einrichten.“ – G2-Benutzer

👎 Nachteile

„E-Mails und Aktivitäten könnten verbessert werden, da es manchmal zu Verzögerungen kommen kann.“ – G2-Benutzer

„E-Mails und Aktivitäten könnten verbessert werden, da es manchmal zu Verzögerungen kommen kann.“ – G2-Benutzer

💰 Preise

Free-Plan (bis zu 2 Plätze mit 3 Boards)

Basic: ab 9 € pro Benutzer und Monat

Standard, Pro, Enterprise: benutzerdefinierte Preisgestaltung

⭐ Bewertungen von G2 und Capterra

G2: 4,7/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

📸 Ganz ehrlich: Wenn Sie länger als 10 Sekunden brauchen, um die Version „final_final_v3“ Ihres Logos zu finden, ist Ihr Asset-Management verbesserungswürdig.

7. Wrike

Wrike ist eine funktionsreiche Arbeitsmanagement-Plattform, die Marketing- und Kreativteams dabei unterstützt, komplexe Projekte übersichtlich zu verwalten. Sie bietet anpassbare Workflows, Gantt-Diagramme, Tools für die Prüfung und die Freigabe sowie Zusammenarbeit in Echtzeit.

Mit Wrike können Teams detaillierte Aufgabenansichten erstellen, abteilungsübergreifende Tags vergeben und strukturierte Erfassungsformulare nutzen – ideal für die standardisierte Kampagnendurchführung. Die Nachverfolgung von Ressourcen und Workload hilft Ihnen, die Kapazitäten im Blick zu behalten, während integrierte Dashboards und Berichterstellung Ihnen auf einen Blick Einblicke bieten.

Mit über 400 Integrationen – darunter Salesforce, Adobe Creative Cloud und Microsoft – verbindet Wrike Ihre Marketing-Tools nahtlos miteinander. Zwar ist die Einarbeitung etwas zeitaufwendig, doch sobald das System eingerichtet ist, unterstützt es skalierbare Abläufe und eine starke Teamkoordination.

🧰 Am besten geeignet für: Marketingteams, die benutzerdefinierte Anpassungen für Projekte und Berichterstellung benötigen 👥 Teamgröße: Mittelständische bis große Unternehmen (20–1.000+ Benutzer) 💡 Idealer Anwendungsfall: Ideal für komplexe Kampagnen, die Prüfung und eine detaillierte Nachverfolgung der Ressourcen erfordern

✨ Die besten Features

Benutzerdefinierte Workflows mit integrierter Prüfung

Gantt-Diagramme + Übersicht über Workload und Ressourcen

Cross-Tagging und Erfassungsformulare für die Strukturierung

Über 400 Integrationen für die Abstimmung der Toolchain

👍 Vorteile

„Die Dashboards, Berichte und Analyseboards bieten uns die nötige Sichtbarkeit, um den Fortschritt zu verfolgen, Engpässe zu erkennen und schneller fundiertere Entscheidungen zu treffen.“ — G2-Benutzer

„Die Dashboards, Berichte und Analyseboards bieten uns die nötige Sichtbarkeit, um den Fortschritt zu verfolgen, Engpässe zu erkennen und schneller fundiertere Entscheidungen zu treffen.“

— G2-Benutzer

👎 Nachteile

„Es ist oft träge und stürzt unter Last ab.“ — G2-Benutzer

„Es ist oft träge und stürzt unter Last ab.“

— G2-Benutzer

💰 Preise

Free-Plan verfügbar

Team: 9,80 $/Benutzer/Monat

Geschäft: 24,80 $/Benutzer/Monat

Enterprise & Pinnacle: benutzerdefinierte Preisgestaltung

⭐ Bewertungen von G2 und Capterra

G2: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 1000 Bewertungen)

📆 Wissenswertes: Der Begriff „Kampagne“ im Marketing stammt aus der Militärstrategie – denn Marketing ist in vielerlei Hinsicht ein Kampf um Aufmerksamkeit.

8. HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub ist eine umfassende Inbound-Marketing-Plattform, die darauf ausgelegt ist, alle Ihre Marketingaktivitäten – von E-Mail und Social Media bis hin zu SEO und Analysen – auf Basis ihres robusten CRM zu bündeln. Sie ermöglicht es Marketingteams, E-Mail-Kampagnen zu entwerfen, Landingpages zu erstellen, Workflows zu automatisieren, Zielgruppen zu segmentieren und die Performance mühelos zu verfolgen.

Dank integrierter Analysen, Umsatzzuordnung und KI-gestützter Berichterstellung erhalten Teams Einblicke in die Kampagneneffektivität und den ROI. Durch die tiefe Integration mit Tools wie Salesforce, Zoom und Shopify wird HubSpot zu einer zentralen Drehscheibe für alle Marketingaktivitäten.

Ideal für wachsende Teams, bietet sie Flexibilität für B2B- und B2C-Marketer, die ihre Abläufe optimieren und Vertriebs- und Marketingziele aufeinander abstimmen möchten. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche lassen sich komplexe Kampagnen auch ohne umfangreiches technisches Fachwissen erstellen.

🧰 Am besten geeignet für: Geschäfte, die eine umfassende CRM-Marketing-Integration und Lead-Zuordnung benötigen 👥 Teamgröße: Von kleinen Unternehmen bis hin zu Enterprise-Unternehmen (10–1.000+ Benutzer) 💡 Idealer Anwendungsfall: Perfekt für Teams, die die Lead-Pflege automatisieren und die Nachverfolgung der Leistung auf einer zentralen Plattform durchführen möchten

✨ Die besten Features

Visueller E-Mail- und Landingpage-Builder

Automatisierte Workflows und Lead-Bewertung

Multi-Touch-Umsatzzuordnung

Integrierte Analyse- und Dashboard-Lösungen für die Berichterstellung

👍 Vorteile

„Die All-in-One-Plattform ermöglicht es uns, unser E-Mail-Marketing, unsere Inhalte, unsere Social-Media-Aktivitäten und unsere Analysen effizient an einem Ort zu verwalten, was uns enorm viel Zeit spart.“ — G2-Benutzer

„Die All-in-One-Plattform ermöglicht es uns, unser E-Mail-Marketing, unsere Inhalte, unsere Social-Media-Aktivitäten und unsere Analysen effizient an einem Ort zu verwalten, was uns enorm viel Zeit spart.“

— G2-Benutzer

👎 Nachteile

„Das Preismodell kann bei Skalierung etwas einschränkend sein.“ — G2-Benutzer

„Das Preismodell kann bei Skalierung etwas einschränkend sein.“

— G2-Benutzer

💰 Preise

Free-Plan verfügbar

Professional: 890 $/Monat

Unternehmen: 3.600 $/Monat

⭐ Bewertungen von G2 und Capterra

G2: 4,4/5 (über 12.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 9.000 Bewertungen)

📚 Lesen Sie auch: Schauen Sie sich diese Marketing-CRM-tools an!

9. Brandfolder

Brandfolder ist eine leistungsstarke Plattform für das digitale Asset-Management, die Marketingteams dabei unterstützt, Marken-Assets zentral zu verwalten, zu organisieren und weltweit zu verteilen. Dank KI-gestützter Tagging-Funktionen, umfassender Metadaten-Unterstützung und intelligenter CDN-Bereitstellung lassen sich Bilder, Videos, Dokumente und mehr ganz einfach finden, in der Vorschau anzeigen und freigeben – alles über einen zentralen hub.

Mit fortschrittlicher Versionskontrolle, Ablaufregeln und rollenbasierten Berechtigungen gewährleistet Brandfolder Markenkonsistenz und Sicherheit in großem Maßstab. Ideal für verteilte Teams, unterstützt es nahtlose Zusammenarbeit und vereinfacht die globale Asset-Verwaltung. Einfache Integrationen mit Tools wie Creative Cloud und CMS-Systemen optimieren die Workflows zusätzlich.

Brandfolder wurde für mittelständische bis große Unternehmen entwickelt und verbindet Raffinesse mit benutzerfreundlicher Funktionalität, wodurch die Einführung von DAM auch für technisch weniger versierte Benutzer reibungsloser und effektiver wird.

🧰 Am besten geeignet für: Unternehmen, die große, komplexe Asset-Bibliotheken verwalten 👥 Teamgröße: Mittelgroße bis große Unternehmen (100–1.000+ Benutzer) 💡 Idealer Anwendungsfall: Ideal für verteilte Marketing-Teams, die einen zentralen Zugriff auf und die zentrale Verwaltung von Markenressourcen benötigen

✨ Die besten Features

KI-gestützte Metadaten-Tagung und intelligente Suche

Smart CDN für eine schnelle und sichere Bereitstellung von Inhalten

Versionskontrolle und Workflows für das Ablaufdatum von Assets

Rollenbasierte Berechtigungen und Benutzerzugriffskontrollen

👍 Vorteile

„Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Suchergebnisse zu filtern und auszuwerten.“ — G2-Benutzer

„Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Suchergebnisse zu filtern und auszuwerten.“

— G2-Benutzer

👎 Nachteile

„Die Nutzung von CI Hub ist schwierig, und ehrlich gesagt vermeiden wir es, das Programm zu verwenden.“ — G2-Benutzer

„Die Nutzung von CI Hub ist schwierig, und ehrlich gesagt vermeiden wir es, das Programm zu verwenden.“

— G2-Benutzer

💰 Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

⭐ Bewertungen von G2 und Capterra

G2: 4,4/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

🎯 Weisheit der alten Schule: „Die Hälfte des Geldes, das ich für Werbung ausgebe, ist verschwendet …“ Aber mit den richtigen tools wissen Sie endlich, welche Hälfte.

10. MarcomCentral

MarcomCentral ist eine Asset- und Druckmanagement-Plattform der Enterprise-Klasse, die speziell für große Unternehmen entwickelt wurde, die ihre Marketingmaterialien zentralisieren und automatisieren möchten. Sie bietet anpassbare Vorlagen für digitale und physische Assets, einschließlich Workflows zur Genehmigung, Print-on-Demand-Funktionen und Analysen zur Überwachung der Asset-Nutzung und des Ablaufs.

MarcomCentral hilft Marketingteams dabei, Content-Silos zu beseitigen, indem es Außendienstteams, Franchisenehmern und Partnern ermöglicht, über ein Portal auf markengenehmigte Ressourcen zuzugreifen und diese anzupassen. Das System unterstützt skalierbare Abläufe über Regionen hinweg, gewährleistet Markenkonsistenz und beschleunigt die Bereitstellung von Materialien.

Dank Versionierung von Vorlagen und strukturierten Erfassungsformularen optimiert es komplexe Workflows und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung von Richtlinien. Auch wenn das Setup aufwendig sein kann, glänzt MarcomCentral in strukturierten, groß angelegten Marketingumgebungen.

🧰 Am besten geeignet für: Große Unternehmen, die eine zuverlässige Verwaltung ihrer Print- und Digital-Assets benötigen 👥 Teamgröße: Mittelständische bis große Unternehmen (100–1.000+ Benutzer) 💡 Idealer Anwendungsfall: Ideal für Unternehmen, die Vorlagen standardisieren und die Verteilung von Assets über globale Teams hinweg automatisieren möchten

✨ Die besten Features

Anpassbare Vorlagen mit Print-on-Demand

Automatisierte Genehmigungs- und Erfassungsworkflows

Analysen zu Nutzung und Ablauf von Assets

Markenportal für den Zugriff durch Außendienstmitarbeiter und Franchisenehmer im Feld

👍 Vorteile

„Die Plattform ist benutzerfreundlich und lässt sich an unsere Anforderungen anpassen.“ — G2-Benutzer

„Die Plattform ist benutzerfreundlich und lässt sich an unsere Anforderungen anpassen.“

— G2-Benutzer

👎 Nachteile

„Gelegentlich haben unsere Benutzer Probleme beim Einloggen oder beim Zugriff auf die Website.“ — G2-Benutzer

„Gelegentlich haben unsere Benutzer Probleme beim Einloggen oder beim Zugriff auf die Website.“

— G2-Benutzer

💰 Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

⭐ Bewertungen von G2 und Capterra

G2: 4,1/5 (über 88 Bewertungen)

Capterra: 5,0/5 (über 25 Bewertungen)

📣 Ganz ehrlich: Bei der Zusammenarbeit geht es nicht nur ums Chatten – es geht darum, die richtigen Infos zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben.

Finden Sie die richtige Marketing-Ressourcenmanagement-Software für Ihr Team

Marketing-Ressourcenmanagement-Tools sind von unschätzbarem Wert für Unternehmen, die ihre Marketingpräsenz ausbauen möchten. Diese Lösungen bieten einen Bereich an Features, von automatisierten Workflows und Aufgabenmanagement bis hin zur Berichterstellung und zur Nachverfolgung von Assets.

Jede MRM-Plattform hat ihre eigenen Stärken und Schwächen, daher ist es wichtig, sich vor einer Entscheidung über jede einzelne zu informieren.

Eine Möglichkeit, mit der Recherche zu beginnen, besteht darin, diese MRM-Software einfach einmal auszuprobieren. Mit ClickUp erhalten Sie Zugriff auf unsere umfangreiche Bibliothek mit Marketingvorlagen, unser Aufgabenmanagementsystem und vieles mehr.

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