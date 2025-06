Wie man ein Marketingteam strukturiert

Man sagt: "Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."

Dies gilt insbesondere für Marketingteams. Sie können ein Team aus unglaublich talentierten Marketern zusammenstellen, aber wenn diese alle isoliert voneinander arbeiten, lässt sich ihre "individuelle" Brillanz möglicherweise nicht in "kollektive" Marketingeffizienz umsetzen.

Der Schlüssel zur Erschließung des wahren Potenzials eines Marketingteams liegt in seiner Struktur. Mit den richtigen Talenten und einer kooperativen Umgebung schaffen Sie Synergien, die sich in einer erfolgreichen Marketingstrategie und wirkungsvollen Kampagnen niederschlagen.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie Ihr Marketingteam unter Berücksichtigung von Faktoren wie Teamgröße, Branche und Kampagnenzielen strukturieren können. Auf diese Weise können Sie ein leistungsstarkes Marketingteam aufbauen, in dem sich die individuellen Stärken der einzelnen Mitglieder ergänzen.

Arten von Marketing-Teamstrukturen

Die ideale Struktur eines Marketingteams hängt von vielen Faktoren ab, beispielsweise von der Größe Ihres Unternehmens, Ihrer Markteinführungsstrategie, Ihrer Branche und so weiter.

Hier finden Sie eine Übersicht über einige gängige Strukturen, die Ihnen als Anregung für Ihre eigene Struktur dienen können:

Traditionelle Struktur von Marketingteams

Dies ist eine klassische Struktur, die in etablierten Unternehmen mit eigenen Marketingabteilungen zu finden ist. Die Teams sind in "Funktionsbereiche" mit klaren Hierarchien für die Berichterstellung unterteilt. Dadurch wird eine klare Befehlskette festgelegt (was besonders in großen Unternehmen wichtig ist).

Traditionelle Strukturen setzen eher auf Marketer, die sich auf ausgewählte Felder spezialisiert haben, als auf Marketing-Generalisten. Übliche Teams und Rollen in solchen Strukturen sind: Leiter Marketing (oder Chief Marketing Officer/CMO): Leitet die gesamte Marketingfunktion, legt die Strategie fest und überwacht alle Aktivitäten

Markenmarketing: Verwaltet die Markenidentität, die Botschaften und die Kommunikation über alle Kanäle hinweg

Produktmarketing: Konzentriert sich auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen und steigert deren Bekanntheit und Nachfrage

Öffentlichkeitsarbeit: Pflegt positive Beziehungen zu den Medien und der Öffentlichkeit

Kreative Dienstleistungen: Entwirft Marketingmaterialien wie Anzeigen, Broschüren und Inhalte für Websites

Jede dieser Abteilungen wird weitere Unterteilungen haben. Das Produktmarketing-Team kann beispielsweise folgende Rollen haben:

Direktor für Produktmarketing: Leitet die gesamte Produktmarketing-Funktion, legt die Strategie fest, verwaltet Budgets und überwacht alle Produktmarketing-Aktivitäten. Er berichtet direkt an den CMO oder den Leiter der Marketingabteilung

Produktmarketing-Manager: Verwaltet die Markteinführungsstrategie für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Produktlinie. Er kann auch ein Team von PMM-Mitarbeitern oder Marketing-Spezialisten leiten

Produktmarketing-Analyst: Konzentriert sich auf Marktforschung, Wettbewerbsanalyse und datengestützte Erkenntnisse, um fundierte Entscheidungen im Produktmarketing zu treffen

Technischer Marketingmanager: Erstellt technische Inhalte (Whitepaper, Fallstudien) und erleichtert die Kommunikation zwischen Produktmarketing und Engineering-Teams

Die meisten börsennotierten Unternehmen und großen Organisationen scheinen diese hierarchische Methode zur Strukturierung ihres Marketingteams zu bevorzugen, doch sie hat auch Nachteile: Die Bildung unterschiedlicher Teams für verschiedene Marketingfunktionen kann zu isolierter Arbeit und weniger Zusammenarbeit führen.

Solche starren Strukturen bringen auch viele operative Prozesse und Richtlinien mit sich, die die Geschwindigkeit Ihrer Marketingkampagnen oder die Umsetzung von Aktualisierungen verringern können.

Struktur kleiner Marketingteams

Wenn Sie ein Start-up (oder ein kleines, selbstfinanziertes Unternehmen) sind, könnte ein schlankes Marketingteam für Sie von Vorteil sein. Im Gegensatz zum traditionellen Marketingteam basiert ein kleines Marketingteam auf Marketing-Generalisten und flachen Hierarchien.

Einige Marketingrollen, die Sie besetzen können, sind:

Marketingmanager: Überwachung aller Marketingaktivitäten, darunter möglicherweise die Erstellung von Inhalten, das Social-Media-Management und E-Mail-Marketing

Content-Vermarkter: Erstellen Sie ansprechende Inhalte, verfassen Sie Webtexte und kümmern Sie sich um die gesamte Marketingkommunikation

Growth Marketer: Zur Messung der Marketingleistung und zur Abwicklung von Marketingaufgaben wie der Einrichtung von Kampagnen und dem Hinzufügen von Trackern

Wenn Sie sich jedoch für ein Team von Generalisten entscheiden, verpassen Sie möglicherweise die nuancierten Ratschläge und Strategien, die spezialisierte Marketingexperten bieten. Sie sollten Ihre festangestellten Marketingexperten durch freiberufliche Berater und Marketingagenturen ergänzen.

Ein SEO-Berater kann beispielsweise eine große Unterstützung für Ihren Content-Vermarkter sein, oder die Auslagerung an eine Content-Marketing-Agentur kann Ihnen helfen, die Geschwindigkeit und den Umfang Ihrer Blog-Veröffentlichungen zu steigern.

Struktur eines Enterprise-Marketingteams

Enterprise-Marketingteams sind eine Untergruppe der traditionellen Struktur. Hier ist das Marketingteam – obwohl hierarchisch aufgebaut und aus Spezialisten bestehend – auch hyperfokussiert, um auf die einzigartigen Verhaltensweisen des Unternehmensmarktes einzugehen.

Teams in Unternehmen haben in der Regel längere Zyklen, einen hohen Betreuungsaufwand und persönliche Kampagnen. Das bedeutet, dass Sie je nach Ihrer GTM-Strategie Unterteams für Sales Enablement, Field Marketing, Events, Demand Generation und mehr benötigen.

Da Marketingteams in Unternehmen zudem recht groß sind – zwischen 100 und 250 Marketingfachleute auf verschiedenen Karrierestufen –, benötigen Sie eine starke Führung und gute Prozesse, um Zusammenarbeit, Verantwortlichkeit und Transparenz sicherzustellen.

Integrierte Marketing-Teamstruktur

Diese Struktur baut Silos ab und fördert die enge Zusammenarbeit zwischen Marketing, Vertrieb und anderen Abteilungen. Teams sind nicht nach Marketingfunktionen organisiert, sondern nach spezifischen Customer Journeys oder Marketingkampagnen.

Beispielsweise könnten Sie für jedes Modul oder Produkt (falls Sie eine Reihe von Tools verkaufen) Unter-Marketing-Teams haben, die jeweils über eigene Produkt-, Content- und Social-Media-Marketer verfügen.

Dies kann Ihnen helfen, integrierte Marketingkampagnen mühelos zu starten.

Nehmen wir an, ein Eventmanagement-Unternehmen bringt einen neuen Website-Builder auf den Markt und muss dafür werben:

Der Produktmarketing-Manager leitet die Kampagnenstrategie – er definiert die Botschaften und die Positionierung, hebt die Wertversprechen hervor und lanciert die Webseite

Der Content-Vermarkter erstellt Blog-Beiträge, in denen er zeigt, wie der Website-Builder Veranstaltungsplanern zum Erfolg verhilft

Der Social Media Manager entwickelt Inhalte für soziale Medien, baut Partnerschaften mit einflussreichen Personen der Branche für Werbeaktionen auf und verwaltet diese und kümmert sich um die Einführung des Features in den sozialen Medien, wobei er die Botschaft des Produktvermarkters und die vom Content-Vermarkter erstellten Blogs verstärkt

Der PR-Spezialist sorgt für Medienberichterstattung in relevanten Publikationen zu Ereignisplanung und Technologie, um für Aufsehen zu sorgen und Medienberichterstattung zu erzielen

Der Growth Marketer verfolgt die Kampagnenleistung über alle Kanäle hinweg – Traffic auf Landing Pages, Interaktion in sozialen Medien, E-Mail-Öffnungsraten – und liefert Erkenntnisse für die Optimierung

Einige Vorteile eines integrierten Marketingteams sind:

Bessere Zusammenarbeit, da alle an derselben Kampagne arbeiten

Mehr Transparenz, da alle Kampagnen miteinander verbunden sind und dasselbe Ziel verfolgen

Struktur eines Teams für digitales Marketing

Während die bisherigen Teamstrukturen breit gefächert waren und alle Marketingfunktionen umfassten, ist diese Struktur eng gefasst.

Unabhängig davon, ob Sie sich für eine traditionelle Marketing-Teamstruktur oder eine Unternehmensstruktur entscheiden, sollten Sie bei einer digitalen Marketingfunktion die folgenden Spezialisierungen in Betracht ziehen: SEO-Spezialist: Optimiert den Inhalt und die technischen Aspekte einer Website für die Sichtbarkeit in Suchmaschinen

PPC-Spezialist: Verwaltet bezahlte Werbekampagnen auf Plattformen wie Google Ads und sozialen Medien

Webanalyst: Verfolgt Website-Traffic-Daten und liefert Erkenntnisse für die Website-Optimierung und Kampagnenmessung

Growth Marketer: Nutzt verschiedene Marketingkanäle und Growth Hacks, um Benutzer zu gewinnen

Marketing Operations Specialist: Bietet operativen Support für das Marketing-Team und verwaltet Marketing-Plattformen, Kampagnen und Workflows

Größere Teams müssen möglicherweise auch die Rolle eines "Leiters für digitales Marketing" hinzufügen, um die verschiedenen Spezialisten zu beaufsichtigen.

Herausforderungen beim Aufbau eines Marketingteams und wie man sie bewältigt

Die Strukturierung eines Marketingteams für den Erfolg kann schwierig sein. Sie müssen die richtigen Leute finden, herausfinden, wie Sie sie bezahlen, und sicherstellen, dass alle nahtlos zusammenarbeiten. Und es wird noch komplizierter durch Marketingtrends und Prioritäten, die sich ständig ändern – denken Sie an KI-Workflows, Automatisierungen, B2B-TikTok-Marketing usw.

Hier finden Sie eine Übersicht über die häufigsten Herausforderungen, denen Sie bei der Einrichtung Ihrer Marketingabteilungen begegnen können, sowie einige Tipps zu deren Bewältigung:

Talente gewinnen (und halten)

Die erste Herausforderung für die meisten Unternehmen besteht darin, die richtigen Marketingfachleute zu finden (insbesondere auf einem umkämpften Arbeitsmarkt). Außerdem ist die Suche nach einem qualifizierten Marketingfachmann nur die halbe Miete. Sie brauchen jemanden, der auch zu Ihrer Unternehmenskultur passt.

Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen, die richtigen Marketingfachleute zu finden:

1. Seien Sie offen hinsichtlich Ihrer Erwartungen

Listen Sie die erforderlichen Fähigkeiten auf, beschreiben Sie die täglichen Marketingaufgaben, Vorteile und Vergünstigungen und legen Sie vor allem Ihre Gehaltsvorstellungen offen – so können Sie von Anfang an klare Erwartungen setzen.

2. Weitersagen

Verlassen Sie sich nicht nur auf Jobbörsen. Veröffentlichen Sie Stellenbeschreibungen und Stellenanzeigen in Ihren sozialen Medien, auf Marketing-Jobbörsen und in Slack-Marketing-Communities wie Superpath, um sicherzustellen, dass die richtigen Leute von Ihren Einstellungsplänen erfahren.

3. Starten Sie ein Empfehlungsprogramm

Dies kann besonders dann von Vorteil sein, wenn Sie gerade erst anfangen.

Selbst beliebte Unternehmen wie Slack haben ihre ersten Teams aufgebaut, indem sie das Netzwerk des Gründers genutzt haben.

4. Bauen Sie die Marke Ihres Arbeitgebers auf

Mitarbeiter möchten auch für eine authentische Marke arbeiten. Seien Sie also offen in Bezug auf Ihre Werte, Ihre Mission und Ihre Arbeitskultur, indem Sie diese auf Ihrer "Über uns"-Seite, im Karrierebereich und vielleicht sogar in Ihrem Blog hervorheben.

via Instagram

Oder nehmen Sie sich ein Beispiel an Google oder LinkedIn. LinkedIn Life ist der unterhaltsame Instagram-Kanal von LinkedIn zum Thema Employer Branding mit über 75.000 Followern, während Life at Google die erstaunlichen mitarbeiterorientierten Initiativen und Geschichten von Google-Mitarbeitern auf sehr einfühlsame Weise präsentiert.

via YouTube

Budgetbeschränkungen

Angesichts der steigenden Inflation steigen auch die Erwartungen der Marketer hinsichtlich ihrer Vergütung. Laut der Umfrage "2022 Performance Marketing World" gaben vier von zehn Marketern das Gehalt als wichtigsten Entscheidungsfaktor bei der Annahme einer neuen Stelle an.

Andererseits kann es aufgrund begrenzter Mittel schwierig sein, die Erwartungen an Top-Marketingexperten zu erfüllen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie auch mit einem begrenzten Budget Ihr Traumteam aufbauen können.

1. Bieten Sie andere Formen der Vergütung an

Das Gehalt ist nur eine Seite der Medaille. Weitere Vergünstigungen wie Mitarbeiteraktienoptionen, Gesundheitsleistungen, mehr Autonomie und sogar Führungskräftetrainings können Ihnen dabei helfen, ein attraktives Paket für potenzielle Mitarbeiter zu schnüren.

2. Ziehen Sie Freiberufler in Betracht

Für spezielle Fähigkeiten oder vorübergehenden Bedarf kann die Auslagerung von Aufgaben an Freiberufler oder Teilzeitberater eine budgetfreundliche Option sein. So können Sie auf Fachwissen zugreifen, ohne die Gemeinkosten für Vollzeitmitarbeiter zu tragen.

3. In Phasen einstellen

Beginnen Sie mit der Besetzung der wichtigsten Marketingfunktionen, die Sie benötigen – vielleicht ein Ersteller von Inhalten (wenn Sie verstärkt auf SEO setzen) oder ein Außendienstmitarbeiter (wenn Sie persönliche Veranstaltungen durchführen). Sobald Sie den ROI dieser Neueinstellungen nachweisen können, haben Sie ein stärkeres Argument für die weitere Vergrößerung des Teams.

Anpassung an Veränderungen

Die Marketingwelt entwickelt sich ständig weiter, daher sollten auch die von Ihnen eingestellten Marketingfachleute auf dem Laufenden bleiben. Neue Plattformen entstehen über Nacht, alte verschwinden oder werden ebenso schnell umbenannt (wie Twitter), und die trendigste Marketingtaktik von gestern ist heute vielleicht schon nicht mehr relevant.

Nehmen wir zum Beispiel SEO. Das Feature "Google AI Overviews" bedeutet, dass wir möglicherweise damit beginnen müssen, für KI zu optimieren, nicht für Suchmaschinen.

Was Sie zu erledigen haben: Schaffen Sie eine Kultur des kontinuierlichen Lernens in Ihrem gesamten Marketingteam , nicht nur in Teilteams. Ermutigen Sie Ihre Marketingfachleute, an Online-Kursen teilzunehmen, Fachkonferenzen zu besuchen und Marketingpublikationen zu abonnieren. Noch besser ist es, wenn Sie ihnen dies sponsern

Auch die MarTech-Landschaft entwickelt sich ständig weiter! Bleiben Sie über neue Marketing-Technologie-Tools auf dem Laufenden und entdecken Sie deren Potenzial , um Ihren Marketing-Aufwand zu optimieren

Führen Sie Sitzungen zum Wissensaustausch innerhalb der Marketingabteilung ein. Lassen Sie die Mitglieder des Teams neue Trends vorstellen, die sie kennengelernt haben, um Diskussionen anzuregen und alle auf dem Laufenden zu halten

Denken Sie daran: Der Schlüssel liegt darin, agil und anpassungsfähig zu bleiben. Bauen Sie also ein Team auf, das lebenslanges Lernen begrüßt, von Experimenten lebt und die Möglichkeiten der Marketingtechnologie nutzt.

Wie man ein Marketing-Team strukturiert

Ganz gleich, ob Sie ein Start-up sind, das seine erste Marketingabteilung aufbauen möchte, oder ein etabliertes Unternehmen, das seine derzeitige Struktur überarbeiten möchte – Sie müssen herausfinden, wie Sie Ihr Team strukturieren sollen.

Ein Marketing-Tool wie die Marketing-Projektmanagement-Plattform von ClickUp kann dabei helfen. Es bietet einen flexiblen Workspace für Marketing-Teams, in dem Sie Ihre Marketingprogramme brainstormen, planen und umsetzen können.

Von Multi-Channel-Kampagnen bis hin zu globalen Ereignissen bietet ClickUp Features für visuelles Projektmanagement, Ressourcenmanagement und Zusammenarbeit.

Erstellen, planen und führen Sie Ihre Marketingpläne mit der Marketing-Projektmanagement-Plattform von ClickUp durch

Mit diesem Tool können Sie:

Nutzen Sie die KI-Unterstützung von ClickUp Brain, um Kampagnenideen, Inhaltsbeschreibungen, Blogs, Fallstudien und E-Mails zu erstellen

Verknüpfen Sie Marketing-Roadmaps direkt mit umsetzbaren Aufgaben

Nahtlose Arbeit über Marketing-Workstreams hinweg mit Dokumenten, Whiteboards und Tools zur Prüfung

Überwachen Sie den Fortschritt mit teamweiter Transparenz und visuellen Dashboards

Track-Marketingziele detailliert und auf einen Blick

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen bei der Einrichtung Ihrer Marketingabteilungen mit ClickUp hilft:

Entscheiden Sie sich für die Rollen im Marketing

Überlegen Sie sich die individuellen Ziele, die Größe und das Budget Ihres Unternehmens, um die ideale Teamstruktur zu ermitteln. Erwägen Sie die Einbindung von Nischenrollen wie E-Mail-Marketing-Spezialisten oder Community-Managern, um spezifische Anforderungen auf der Grundlage Ihrer Marketing-Roadmap und GTM-Strategie zu erfüllen. Diese benutzerdefinierte Anpassung stellt sicher, dass Ihr Marketingteam perfekt auf die Erreichung Ihrer spezifischen Ziele zugeschnitten ist.

Sie können die ClickUp-Vorlage für Marketing-Teams als Ausgangspunkt verwenden.

Diese Vorlage herunterladen Definieren Sie Ihre Marketingrollen und -verantwortlichkeiten mit der Vorlage "Marketing-Teams" von ClickUp

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Marketinginitiativen detailliert beschreiben und angeben, welche Teammitglieder für die einzelnen Kampagnen oder Kanäle verantwortlich sind.

Es enthält gebrauchsfertige Seiten, mit denen Sie Ihre Markenrichtlinien und verschiedene Prozesse wie Blog-Reviews und Kampagnenmanagement definieren können. Sie können auch weitere verschachtelte Seiten für andere Aspekte Ihrer Personalbeschaffung hinzufügen, z. B. Aufgaben für Vorstellungsgespräche und die einzelnen Schritte des Einstellungsprozesses.

Wenn Sie sich über Ihre Marketingziele im Klaren sind, können Sie sich einen Überblick darüber verschaffen, welche Arten von Marketern Sie einstellen sollten. Wenn Sie beispielsweise vorhaben, den Bereich SEO zu stärken, hat ein Content-Marketing-Team Priorität. Eine auf Videos ausgerichtete Social-Media-Strategie könnte hingegen die Einstellung von Erstellern und Editoren für Videoinhalte erfordern.

Analysieren Sie Kompetenzlücken

Nachdem Sie Ihre Marketingziele definiert und mögliche Rollen brainstormt haben, besteht der nächste Schritt darin, genauer zu definieren, was Sie von jeder Rolle erwarten. Wenn Sie sich für eine inhaltsorientierte Wachstumsstrategie entschieden haben, müssen Sie ein Content-Marketing-Team aufbauen.

Aber auf welche Fähigkeiten sollten Sie genau achten? Hier kommt die ClickUp-Vorlage für die Erfassung von Fähigkeiten ins Spiel.

Diese Vorlage herunterladen Bitten Sie Ihre Marketer, ihre Fähigkeiten mithilfe des benutzerdefinierten Formulars in der ClickUp-Vorlage für die Kompetenzkartierung zu bewerten

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie eine "Kompetenzdatenbank", um die Fähigkeiten Ihrer aktuellen Mitarbeiter und potenziellen neuen Mitarbeiter nachzuverfolgen

Analysieren Sie die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter in verschiedenen Rollen , um Stärken und Schwächen zu identifizieren

Identifizieren Sie Kompetenzlücken in Ihrem Team und nutzen Sie diese Informationen, um die richtigen Mitarbeiter einzustellen, die Ihr bestehendes Team ergänzen

Wie funktioniert das? Passen Sie das verfügbare ClickUp-Formular an, indem Sie Fragen zu verschiedenen Marketing-Fähigkeiten hinzufügen. Anschließend können Sie Mitarbeiter (oder Bewerber) bitten, sich selbst hinsichtlich dieser Fähigkeiten zu bewerten

Speichern Sie die Übermittlung von Formularen als Liste, berechnen Sie die Punktzahl und treffen Sie datengestützte Einstellungsentscheidungen. Einfach, oder? Jetzt müssen Sie nur noch diese Punktzahlen verwenden, um eine Auswahlliste der Marketingrollen zu erstellen, die Sie besetzen müssen.

Mit dieser Methode können Sie die Lücken in Ihrem gesamten Marketingteam identifizieren und die richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten und in der richtigen Phase ihrer Karriere einstellen.

Den Prozess abschließen

Nachdem Sie nun wissen, welche Rollen Sie besetzen müssen und welche Fähigkeiten für jede Rolle erforderlich sind, besteht der nächste Schritt darin, den Bewerbungsprozess und das Vergütungspaket festzulegen. Ihre nächsten Schritte sehen wie folgt aus:

Recherchieren Sie die Durchschnittsgehälter für ähnliche Positionen in Ihrer Branche und an Ihrem Speicherort. Gehaltsdaten finden Sie auf Websites wie Glassdoor und Salary.com oder in Branchenberichten

Planen Sie die Phasen des Vorstellungsgesprächs, einschließlich Telefoninterviews, Erstgespräche, Hausaufgaben und Abschlussgespräche mit den wichtigsten Entscheidungsträgern

Wählen Sie Interviewer mit der erforderlichen Fachkompetenz und Erfahrung aus, um die Kandidaten anhand der definierten Fähigkeiten zu bewerten

Legen Sie Ihr Vergütungspaket fest, einschließlich Zusatzleistungen wie Aktienoptionen, Krankenversicherung und Altersvorsorgepläne

Mit ClickUp Docs können Sie Stellenbeschreibungen entwerfen, Interviewfragen dokumentieren, Bewertungen von Bewerbern nachverfolgen und mit dem Einstellungsausschuss zusammenarbeiten. Es handelt sich um ein Tool zur Dokumentenverarbeitung, mit dem Ihr gesamtes Team am Einstellungsprozess mitarbeiten kann.

Verwalten Sie alle Ihre Interviewprozesse, geben Sie Feedback weiter und halten Sie alle auf dem Laufenden – mit ClickUp Docs

Durch die Schaffung eines gut strukturierten Bewerbungsprozesses und eines wettbewerbsfähigen Vergütungspakets sind Sie gut positioniert, um die besten Marketingtalente zu gewinnen und ein erfolgreiches Team aufzubauen.

Neue Marketingfachleute einarbeiten

Sobald Sie den Bewerbungsprozess abgeschlossen haben, integrieren Sie die neu eingestellten Marketingfachleute in Ihr Team.

Beginnen Sie damit, ihnen ein Willkommenspaket mit Unternehmensgeschenken, wichtigen Dokumenten und Informationen zum ersten Arbeitstag zu schicken. Sie können auch einen Mentor oder einen Arbeitskollegen zuweisen, der sie in den ersten Wochen unterstützt.

Sie können sie auch nebeneinander zu Ihren internen Kommunikations-Tools, Ihrem Marketing-Tech-Stack und sogar Ihrem Organigramm hinzufügen, damit sie Zugriff auf alle benötigten Informationen haben (und andere Teammitglieder über ihren Beitritt informiert sind).

Mit der ClickUp-Vorlage für Organigramme können Sie die Struktur Ihrer Marketingabteilung darstellen, einschließlich Berichtslinien, Teams und Abteilungen. So können neue Mitarbeiter schnell verstehen, wer für was zuständig ist, an wen sie sich wenden müssen und wie die verschiedenen Teams zusammenarbeiten.

Diese Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Teamstrukturen und Hierarchien für die Berichterstellung mit der ClickUp-Vorlage für Organigramme

So funktioniert das:

Sammeln Sie zunächst alle Details zu den Teammitgliedern in einem ClickUp-Dokument. Noch besser ist es, wenn Sie jeden Marketer bitten, ein Dokument mit dem Titel "Wie ich arbeite" zusammen mit seinen Profildetails zu erstellen

Fügen Sie dann die verschiedenen Marketingmaßnahmen zum ClickUp Whiteboard hinzu und verwenden Sie Linien, um Hierarchien für die Berichterstellung zu kennzeichnen

Fügen Sie Details wie Profilbild, Aufgabenbereich, Kontaktdaten usw. hinzu, um mehr Tiefe zu schaffen

Verknüpfen Sie die ClickUp-Dokumente jedes Teammitglieds mit seinem Profil im Whiteboard, damit andere mehr über sie erfahren können, ohne das Organigramm zu überladen

Neue Mitarbeiter können Organigramme nutzen, um ihre Position in der Unternehmensstruktur zu verstehen, ihre Kollegen kennenzulernen und Beziehungen für die Berichterstellung zu knüpfen. Darüber hinaus können Mitarbeiter leicht die richtige Kontaktperson für bestimmte Anforderungen oder Fragen finden, was zu reibungsloseren Workflows führt, insbesondere bei der Verwaltung funktionsübergreifender Teams.

Die wesentlichen Aspekte eines Marketing-Teams

Hier sind einige abschließende Hinweise, die Ihnen helfen sollen, ein ausgewogenes internes Marketingteam aufzubauen, das sich auf alle wichtigen Marketingaspekte konzentriert:

Online-Präsenzmanagement

Online-Präsenzmanagement-Marketing bezieht sich auf die Strategien und Initiativen, die eingesetzt werden, um die Sichtbarkeit einer Marke im Internet aufrechtzuerhalten. Dies ist ein gemeinsamer Aufwand, an dem verschiedene Teams beteiligt sind, darunter das Content-Marketing-Team, das Social-Media-Team, SEO- und PPC-Spezialisten und in geringem Umfang sogar Analysten- und Medienbeziehungsteams.

Ihre Funktion im Bereich Online-Präsenzmanagement umfasst:

Steigern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Marke : Machen Sie Ihre Marke online leicht auffindbar durch SEO, soziale Medien und Verzeichnisse wie G2, Gartner und Capterra

Traffic generieren : Gewinnen Sie potenzielle Kunden durch wertvolle Inhalte, Community-Engagement und eine suchmaschinenoptimierte Website

Wettbewerbsvorteile erzielen: Heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab, indem Sie die Alleinstellungsmerkmale Ihrer Marke hervorheben

Sie verwalten Ihre gesamte digitale Präsenz und bauen eine positive Markenbekanntheit auf.

Medienmanagement

Im Marketing bezieht sich Medienmanagement auf die strategische Planung, Durchführung und Analyse aller Aktivitäten im Zusammenhang mit bezahlten, verdienten und eigenen Medienkanälen. Dazu gehören:

Bezahlte Medien : Dazu gehört die Verwaltung von Werbekampagnen auf verschiedenen Plattformen wie Suchmaschinen (PPC), Social Media, Display-Werbung und Native Advertising

Earned Media : Der Schwerpunkt liegt hier auf der Sicherstellung positiver Medienberichterstattung, beispielsweise in Form von Artikeln, Interviews oder Produktrezensionen in traditionellen Medien und Online-Publikationen

Eigene Medien: Dazu gehören alle Inhalte, die Sie erstellen und kontrollieren, wie Ihre Website, Blogbeiträge, Webinare und Newsletter

Das Medienmanagement kann eine eigene Rolle sein oder je nach Größe des Teams und Budget auf verschiedene Spezialisten verteilt sein. Während in Start-ups ein Marketer alle Aspekte des Medienmanagements übernehmen kann, gibt es in größeren Teams möglicherweise spezialisierte Rollen wie Lifecycle-Marketer, Analyst Relations Executive und Influencer-Marketer.

Suchmaschinenoptimierung und Linkaufbau

SEO (Suchmaschinenoptimierung) und Linkaufbau sind zentrale Aspekte des Online-Präsenzmanagements und tragen dazu bei, die Sichtbarkeit Ihrer Website und den organischen Traffic in den Suchmaschinenergebnissen (SERPs) zu verbessern.

SEO : Optimiert Ihre Website und deren Inhalte, um durch On-Page-Optimierung, technische SEO und Keyword-Recherche ein höheres Ranking für relevante Keywords zu erzielen

Linkaufbau: Erwirbt Backlinks (Links von anderen Websites) zu Ihrer Website, die Suchmaschinen Vertrauen und Autorität signalisieren

Einige spezialisierte Rollen im Bereich SEO sind Content-SEO-Analysten, technische SEO-Manager und ähnliche. Durch die effektive Kombination von SEO und Linkaufbau kann Ihr Unternehmen den organischen Traffic steigern, qualifizierte Leads gewinnen und den Umsatz steigern.

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für SEO-Recherche und -Management, um Ihren SEO-Aufwand zu verwalten und alle Ihre SEO-Aufgaben an einem zentralen Ort zu bündeln.

Diese Vorlage herunterladen Mit der Vorlage "SEO-Recherche und -Management" von ClickUp behalten Sie den Überblick über Ihre SEO-Initiativen

Die Vorlage enthält integrierte Dashboards, die Ihnen zeigen, wie Ihre Keywords ranken, wie viel Traffic Sie erhalten und welche Seiten am besten performen. Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Listen Sie Ihre Ziel-Keywords auf, verfolgen Sie deren Performance und machen Sie sich sogar Notizen zur Konkurrenz

Wechseln Sie zwischen Listenansichten, Kanban-Boards oder Kalenderansichten , um Ihre Daten so anzuzeigen, wie es für Sie am sinnvollsten ist

Weisen Sie den Mitgliedern Ihres Teams Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und sorgen Sie dafür, dass alles nach Plan verläuft

Texten für die Werbung

Werbetexten ist eine spezielle Art des Schreibens, die im Marketing verwendet wird, um überzeugende und überzeugende Botschaften für Werbeanzeigen zu erstellen. Dazu gehören Social-Media-Anzeigen, Zeitungsanzeigen und sogar Banner und Aufsteller für das Sponsoring von Ereignissen.

Das Verfassen von Werbetexten ist eine besondere Fähigkeit, bei der starke Verben, kurze Phrasen, emotionale Auslöser und eine "vorteilsorientierte Sprache" verwendet werden, um die Aufmerksamkeit der Leser zu gewinnen und sie zu sofortigem Handeln zu bewegen. Autoren von Inhalten hingegen schreiben eher im Stil einer Unterhaltung und möchten die Benutzer mit längeren Formularen informieren oder unterhalten.

Außerdem haben sie unterschiedliche Marketing-OKRs. Werbetexte werden anhand von Klicks und Conversions gemessen, während lange Inhalte anhand von Metriken wie Engagement, Traffic und Lead-Generierung nachverfolgt werden

Mit engagierten Content- und Werbetextern können Sie informative Inhalte erstellen, die potenzielle Kunden anziehen, und überzeugende Werbetexte verfassen, die Website-Besucher zu zahlenden Benutzern machen.

Verbesserung der Kundenerfahrung

Marketing-Teams spielen eine wichtige Rolle bei der Form der Kundenerfahrung (CX) während der gesamten Customer Journey – vom Aufbau der Markenbekanntheit bis hin zum Einsatz personalisierter Kommunikation, um sie durch den Trichter zu führen.

So leisten sie ihren Beitrag:

Messaging : Erstellen Sie klare, informative Inhalte, die Erwartungen wecken und potenzielle Kunden informieren

Beziehungsaufbau : Nutzen Sie personalisierte Kommunikation, interaktive Inhalte wie Demos und Quizze sowie Social Media, um Verbindungen zu fördern

Aufbau einer Community : Aufbau einer Community, in der Kunden sich verbinden, Erfahrungen austauschen und voneinander lernen können

Upselling und Cross-Selling: Identifizieren Sie Möglichkeiten, zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen, die den Wert für den Kunden steigern

Alle Marketer – von Marken- über E-Mail-Marketer bis hin zu Analysten – tragen in verschiedenen Phasen der Customer Journey und des Buyer Funnel zur Kundenerfahrung bei.

Analytik und datengesteuertes Marketing

Einfach ausgedrückt geht es darum, Daten zum Kundenverhalten und Trends zu nutzen, um Marketingentscheidungen zu treffen und Kampagnen zu optimieren. Es ist das Gegenteil eines "Spray and Pray"-Ansatzes, bei dem man sich auf Erkenntnisse stützt, um die richtige Zielgruppe mit der richtigen Botschaft zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen.

Das wichtigste Mitglied ist hier der Marketinganalyst. Er wird von SEO-Analysten und PPC-Spezialisten unterstützt, die Daten aus verschiedenen Quellen sammeln – Website-Traffic, Kundenumfragen, Social-Media-Analysen und Metriken zur Kampagnenleistung –, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Entwicklung und Umsetzung eines Marketingplans

Die Marketingwelt lebt von Routinen und Prozessen, und zwei Schlüsselrollen sorgen für einen reibungslosen Ablauf: Marketing Operations Spezialisten und Marketing Projektmanager, die dafür sorgen, dass Ihr Marketing Plan termingerecht umgesetzt wird.

Ersterer ist dafür verantwortlich, die besten Marketing-Tools auszuwählen und effiziente Workflows zu erstellen, damit alles reibungslos läuft. Je nach Ihrem Martech-Stack können sie auch andere Aufgaben übernehmen, wie z. B. die Pflege der Datenhygiene, die Beseitigung von Datensilos und die Durchführung von Marketing-Automatisierungen.

Der Marketing-Projektmanager hingegen ist für den gesamten Lebenszyklus einer Kampagne verantwortlich, von der Planung und Budgetierung bis hin zur Durchführung und Messung der Ergebnisse.

Obwohl sie manchmal übersehen werden, sind diese beiden wichtigen Rollen entscheidend für den Erfolg der Marketingmaßnahmen.

Um Ihren Marketingplan einfach und effektiv zu gestalten, verwenden Sie die Vorlage für Marketingpläne von ClickUp.

Diese Vorlage herunterladen Behalten Sie Ihren Marketingplan mit der Marketingplan-Vorlage von ClickUp im Blick

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Setzen Sie erreichbare Ziele und Aufgaben basierend auf Prioritäten (hoch, mittel, niedrig) zusammen mit Fälligkeitsdaten für jedes Quartal

Verfolgen Sie Status, Fortschritt und Aufwand jeder Aufgabe

Legen Sie benutzerdefinierte Felder wie "Aufgabentyp", "Quartal" und "Auswirkung" für bestimmte Suchanfragen basierend auf den Anforderungen fest

Bauen Sie ein leistungsstarkes Team für den Erfolg im Marketing auf

Ein erfolgreiches Marketingteam ist eine Investition in die Zukunft Ihrer Marke. Es generiert nicht nur Leads und Verkäufe, sondern auch treue Kunden und Markenbotschafter. Es liefert sofortige Ergebnisse und legt gleichzeitig den Grundstein für langfristigen Erfolg.

Es ist also wichtig, sich Zeit zu nehmen und die richtigen Mitarbeiter für Ihre gesamte Marketingabteilung zu finden. Mit einem Projektmanagement-Tool wie ClickUp können Sie diese Aufgabe jedoch vereinfachen. ClickUp kann Ihnen dabei helfen, Rollen zu definieren, Qualifikationslücken zu analysieren und Ihren Bewerbungsprozess zu optimieren.

Melden Sie sich bei ClickUp an und erfahren Sie, wie Sie damit die richtige Marketing-Teamstruktur aufbauen (und Ihr Traum-Marketingteam auf Erfolgskurs bringen) können.