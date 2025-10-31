Die 10 besten Alternativen zu ChatGPT-Projekten

Die Rechtsabteilung Ihres Unternehmens arbeitet ganz anders als das Vertriebsteam. Ebenso gibt es zwischen Marketingteams und der Finanzabteilung weniger Überschneidungen als beispielsweise mit der Rechtsabteilung. Dennoch gibt es ein Element, das alle Abteilungen miteinander verbindet: der Kontext – insbesondere bei der Integration mit Google-Diensten.

Mit den Worten des amerikanischen Malers Kenneth Noland ,

Für mich ist der Kontext der Schlüssel. Daraus ergibt sich das Verständnis für alles.

ChatGPT Projects basiert auf diesem Prinzip. Es bietet dedizierte Projekt-Spaces, in denen Sie zugehörige Dateien, Unterhaltungen und Anweisungen gruppieren können.

Viele KI-Tools bieten mittlerweile ähnliche oder sogar noch fortschrittlichere Funktionen, darunter die Erstellung von Inhalten, Datenanalyse, Echtzeit-Websuche und Bildgenerierung.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten derzeit auf dem Markt verfügbaren Alternativen zu ChatGPT-Projekten vor, darunter auch Optionen, die eine kostenlose Version für Teams anbieten, die die KI-Funktionen vor einem Upgrade testen möchten.

Die besten ChatGPT-Projekte-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten Alternativen zu ChatGPT-Projekten, der Ihnen dabei hilft, anhand einiger Schlüssel-Features, darunter zusätzliche Features wie erweiterte Datenanalyse, Preise und Benutzer-Bewertungen, die richtige Wahl zu treffen.

tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* Bewertungen ClickUp Konvergierter KI-Workspace mit flexibler Terminplanung, Ressourcenplanung, Umgebungs-KI und Automatisierung ClickUp Brain, Workload- und Zeitleistenansichten, benutzerdefinierte Felder, integrierte Zeiterfassung, Planungsvorlagen, über 1.000 Integrationen Free-Pläne; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Google Gemini KI-gestützte Produktivität in Google Workspace Umfassende Berichterstellung, Bild- und Video-Generierung, Automatisierung von Gmail und Docs, multimodales Denken Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 19,99 $/Monat pro Benutzer G2: 4,4/5 Capterra: Nicht genügend Bewertungen Perplexity KI Echtzeit-Recherche und multimodale Einblicke Echtzeit-Suche mit Zitaten, mehrere KI-Modelle, Datei-Uploads, Spaces-Zusammenarbeit, API-Integration Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Microsoft Copilot KI-Produktivität in Microsoft-Apps Berichterstellung, Meeting-Zusammenfassungen, Excel-Analyse, Think Deeper-Modus, multimodale Eingaben Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer G2: 4,4/5 Capterra: Nicht genügend Bewertungen Claude Menschenähnliche KI-Unterhaltungen und fortschrittliche Argumentation Drei KI-Modelle, Code-Unterstützung, Langform-Argumentation, Bilddatenanalyse und Workflow-Integrationen. Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Hugging Face Open-Source-KI-Entwicklung und Modellfreigabe Über 100.000 vortrainierte Modelle, Kollaborations-Hub, Feinabstimmungsbibliotheken, Spaces, Inference API Kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat pro Benutzer G2: Nicht genügend Bewertungen Capterra: Nicht genügend Bewertungen Notion KI-gestützter Arbeitsbereich für Produktivität Dokumentzusammenfassung, Übersetzung, Grammatikverbesserung, Brainstorming-Aufforderungen und Aufgabe: Automatisierung Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Trello Visuelle Projektorganisation und Teamzusammenarbeit Kanban-Boards, Butler-Automatisierung, Beschreibungen und Filter, Power-Ups, Echtzeit-Updates Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5 Slite Aufbau einer fokussierten, kostenlosen Wissensdatenbank für Ihr Team Unbegrenzte Dokumente, KI-gestützte Antworten, Engagement-Analysen, Wissensdatenbank, Integrationen Kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Coda Benutzerdefinierte Dokument- und Tabellenkalkulations-Workflows an einem Ort Interaktive Dokumente, Packs-Integrationen, No-Code-Automatisierung, KI-Schreib-Blocks, granulare Freigabe Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5

Warum sollten Sie sich für ChatGPT-Projekte-Alternativen entscheiden?

ChatGPT-Projekte helfen zwar dabei, verwandte Chatten und Dateien für kontextbezogene Antworten zu organisieren, weisen jedoch nach wie vor viele der grundlegenden Einschränkungen von ChatGPT auf.

Viele Benutzer kritisieren die neu eingeführten Änderungen:

Bevor ich ihm Aufgaben aus meinem Fachgebiet wie die Berechnung von NPV, IRR, ARR usw. (Finanzen) geben konnte, lieferte es mir präzise Antworten. Jetzt erhalte ich so viele falsche Antworten, und selbst nachdem ich erklärt habe, wo der Fehler liegt, liefert es immer noch falsche Antworten. *

Berücksichtigen Sie die folgenden Lücken, die viele Teams dazu veranlassen, sich den besten ChatGPT-Alternativen zuzuwenden:

Begrenzte Möglichkeit, frühere Unterhaltungen innerhalb desselben Projekts genau zu referenzieren, wodurch bei langen oder komplexen Aufgaben der Kontext verloren geht.

Eingeschränkte visuelle und bildgenerierende Fähigkeiten im Vergleich zu anderen generativen KI-Plattformen, die Bilder und Design-Assets direkt erstellen können.

Limit für Datei-Uploads, Unterhaltung und API-Aufrufe, die groß angelegte oder abteilungsübergreifende Projekte stören können.

Fehlende native Integration mit beliebten Google-Apps wie Google Docs, Google Tabellen und Google Workspace, wodurch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen tools manueller wird.

Die 10 besten ChatGPT-Projekte-Alternativen

Wenn Sie nach Plattformen suchen, die über ChatGPT-Projekte hinausgehen und flexible KI-Modelle sowie umfassendere Features für die Zusammenarbeit bieten, sind Sie hier genau richtig. Hier sind 10 der besten Alternativen zu ChatGPT-Projekten, die Sie sich ansehen sollten:

ClickUp (am besten geeignet für KI-basiertes Projektmanagement und Workflows)

Fordern Sie mit ClickUp Brain sofortige, KI-gestützte Antworten für alle Ihre tools und Dateien an.

Eine der größten Herausforderungen bei ChatGPT ist, dass es sich vom Rest Ihres Workflows abgekoppelt anfühlt. Es verfügt über kein integriertes Ökosystem, auf das es zurückgreifen kann, und stützt sich ausschließlich auf die Daten, die Sie ihm zuführen, was häufig zu Fehlern oder unvollständigen Informationen führt. Das bedeutet nicht nur, dass Sie ständig zwischen ChatGPT und einem anderen KI-Tool hin- und herspringen müssen, sondern auch, dass Sie zwischen den Orten, an denen Ihre Projekte angesiedelt sind, hin- und herwechseln müssen. Es tut uns leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Sie sind in einem Netz aus KI-Ausbreitung und Arbeitsausbreitung gefangen. ClickUp löst das Problem der unzusammenhängenden Arbeit mit einer vollständigen Arbeits-KI. Benutzer erhalten Zugriff auf eine KI-gestützte Projektmanagement-Plattform, die Aufgabenplanung, Automatisierung, Zusammenarbeit und Echtzeit-Analysen an einem Ort vereint.

KI-gestützte Aufgabe-Planung und -priorisierung mit ClickUp Brain

ClickUp Brain bietet intelligente Terminplanung, Priorisierung und vorausschauende Einblicke für komplexe Projekte. Das bedeutet, dass Sie sich endlich von der Arbeit-Überlastung verabschieden, viel Zeit sparen und alles in einem einzigen vernetzten Arbeitsbereich verwalten können. Lassen Sie uns tiefer eintauchen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain sofortige Zusammenfassungen fertiggestellter Sprints, um die Führungskräfte mühelos auf dem Laufenden zu halten.

Stellen Sie sich einen Marketingmanager vor, der mehrere Produkteinführungen betreut. Anstatt Kampagnen manuell zu planen, priorisiert ClickUp Brain automatisch Aufgaben, weist Termine basierend auf der Team-Kapazität zu und kennzeichnet potenzielle Engpässe.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp Brain auf ein neues Niveau.

Nach jedem Sprint werden sofort Zusammenfassungen erstellt, sodass die Führungskräfte ohne zusätzliche Berichterstellung auf dem Laufenden bleiben.

Ein Projektmanager kann einfach fragen: „Was blockiert die Neugestaltung unserer Website?“ Und ClickUp Brain antwortet mit Blockaden und empfohlenen Maßnahmen.

🎥 Hier ist ein kurzes Video, das Ihnen den Prozess der Beantwortung von KI-Fragen im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit erklärt:

Bei der Planung eines Ereignisses kann es automatisch eine detaillierte Checkliste erstellen, Eigentümer zuweisen und Aufgaben planen, ohne dass ein manuelles Setup erforderlich ist.

💡 Profi-Tipp: Führen Sie ein Upgrade auf Brain MAX durch, um erweiterte Produktivität-Features freizuschalten. Mit Zugriff auf mehrere Premium-KI-Modelle (Brain M1, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek und mehr) können Sie komplexe Schlussfolgerungen, Code und kreatives Schreiben bewältigen, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen. Brain MAX-Benutzer berichten, dass sie 1,1 Tage pro Woche einsparen, dank KI-gestützter Sprach-zu-Text-Funktionen viermal schneller arbeiten und ihre Kosten im Vergleich zur Nutzung mehrerer Produktivität-Apps um 88 % senken konnten. Die umfassende Suchfunktion durchsucht verbundene Tools und Dateien, um intelligente, kontextbezogene Antworten zu liefern, während die integrierte Bildgenerierung und Websuche Teams dabei helfen, Brainstorming zu betreiben, Inhalte zu entwerfen und zu recherchieren, ohne ClickUp verlassen zu müssen. Sehen Sie sich dieses Video an, um weitere Informationen zu erhalten:

Erleben Sie effiziente Zusammenarbeit mit ClickUp Dokumenten und Whiteboards

Erstellen Sie gemeinsam Entwürfe für Kampagnen-Briefings und wandeln Sie Feedback mithilfe von ClickUp Dokumente sofort in Aufgaben um.

Projekte kommen oft zum Stillstand, weil Informationen in E-Mails vergraben oder über verschiedene tools verteilt sind.

Mit ClickUp Docs können Teams lebende Dokumente wie Kampagnenbeschreibungen, Produktspezifikationen oder Wissensdatenbanken mit eingebetteten Aufgaben und Kommentaren erstellen und bearbeiten, um sofort Maßnahmen zu ergreifen.

Visuelle Planung ist ebenso wichtig. Mit ClickUp Whiteboards können Teams während der Sprintplanung Arbeitsabläufe abbilden oder Marketingkampagnen brainstormen und dann Haftnotizen direkt in umsetzbare Aufgaben umwandeln, ohne Daten erneut eingeben zu müssen.

Erstellen Sie Sprint-Pläne visuell und verwandeln Sie Haftnotizen mit ClickUp Whiteboards in umsetzbare Aufgaben.

Für Entscheidungsträger vereinen ClickUp-Dashboards KPIs, Workload-Daten und Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit.

📌 Beispiel: Ein Vertriebsleiter kann den Deal-Flow, die Quoten und die Teamleistung in einer Ansicht sehen, was die Umverteilung von Ressourcen vor Ablauf der Fristen erleichtert.

Automatisierung der Nachverfolgung Ihrer Ziele mit ClickUp Aufgaben

Die manuelle Nachverfolgung des Fortschritts führt oft zu veralteten Berichten und verzögerten Reaktionen. Legen Sie Ziele als ClickUp-Aufgabe und Unteraufgabe fest und verbinden Sie jede davon mit einem messbaren Ziel, wobei die Fertigstellungsprozentsätze automatisch aktualisiert werden, sobald die Arbeit voranschreitet.

Ein Startup, das beispielsweise auf vierteljährliche OKRs hinarbeitet, kann sofort risikobehaftete Projekte identifizieren und den Fokus anpassen.

Wiederkehrende Aufgaben wie die Benachrichtigung von Leads, die Eskalation von Support-Tickets oder die Zuweisung von Routine-Genehmigungen können vollständig automatisiert werden. Mit ClickUp Automatisierung laufen diese sich wiederholenden Prozesse ohne menschliches Zutun ab.

Mit der Zeit lernt ClickUp Brain diese Workflow-Muster und empfiehlt neue Automatisierungen für das Projektmanagement, wie beispielsweise die automatische Zuweisung wiederkehrender Überprüfungsaufgaben.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen wie Ticket-Eskalationen und Aufgabeverteilungen mit Hilfe von ClickUp Automatisierung

Die besten Features von ClickUp

KI-gestützte Aufgabe-Planung und -priorisierung mit ClickUp Brain

Prädiktive Analysen, die Risiken von Projekten aufzeigen und eine Umverteilung der Ressourcen vorschlagen.

Dokumente, Whiteboards und Dashboards für Zusammenarbeit und Berichterstellung in Echtzeit

Ziel-Nachverfolgung, die direkt mit Aufgaben verknüpft ist und den Fortschritt automatisch aktualisiert.

Automatisierungen, die sich wiederholende Aktionen wie Statusaktualisierungen und Aufgabenverteilungen übernehmen.

Brain Max mit mehreren Premium-KI-Modellen für erweiterte Schlussfolgerungen, Sprach-zu-Text-Umwandlung und Tiefensuche.

Limit von ClickUp

Steilere Lernkurve für neue Benutzer aufgrund des breiten Bereichs an Features

Eine komplexe Automatisierungskonfiguration kann Zeit für die Feinabstimmung erfordern.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

Diese G2-Bewertung hat Folgendes erfasst:

Das neue Brain MAX hat meine Produktivität erheblich gesteigert. Die Möglichkeit, mehrere KI-Modelle, darunter auch fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle, zu einem erschwinglichen Preis zu nutzen, macht es einfach, alles auf einer Plattform zu zentralisieren. Features wie Sprach-zu-Text-Umwandlung, Aufgabe-Automatisierung und die Integration mit anderen Apps machen den Workflow viel reibungsloser und intelligenter.

📖 Lesen Sie auch: Ein konvergierter KI-Arbeitsbereich wie ClickUp vereint alle Tools und KI-Plattformen, die Sie benötigen, um Projekte reibungslos durchzuführen, Ihre Zeit zu planen, Ziele zu verfolgen, Wissen zu verwalten (und zu erstellen) und stets den vollständigen Kontext Ihrer Arbeit im Blick zu haben.

2. Google Gemini (am besten geeignet für KI-gestützte Produktivität innerhalb des Google Workspace)

via Google Gemini

Viele Teams, die Gmail, Dokumente und Drive verwenden, stehen vor einem gemeinsamen Problem: zu viel Kontextwechsel.

Das Recherchieren von Ideen, das Entwerfen von Inhalt und das Analysieren von Daten bedeutet oft, zwischen verschiedenen Tools und Registerkarten hin- und herzuwechseln, einschließlich der Google-Suche. Dies verlangsamt Projekte und führt zu Lücken in der Zusammenarbeit. Google Gemini möchte dieses Problem lösen, indem es fortschrittliche KI direkt in Google Workspace integriert.

Es hilft Teams dabei, schneller zu recherchieren, intelligenter zu schreiben und sogar Bilder oder Videos zu erstellen, ohne ihre gewohnten Apps verlassen zu müssen.

Die besten Features von Google Gemini

Bewältigen Sie komplexe Recherchen mit Deep Research-Berichten, die stundenlanges Lesen im Internet zu umsetzbaren Erkenntnissen zusammenfassen.

Erstellen Sie mit Imagen 4 und Veo 3 Bilder und Videos, um Kampagnenvisualisierungen oder Erklärvideos ohne externe tools zu erstellen.

Automatisieren Sie das Erstellen von Dokumenten und E-Mail-Antworten direkt in Gmail und Docs mit AI Pro, reduzieren Sie wiederholtes Tippen und verbessern Sie die Antwortzeiten.

Integrieren Sie Google Workspace (Docs, Sheets, Kalender, Drive), um Projekte zu verwalten, Meetings zu planen und relevante Dateien sofort anzuzeigen.

Ermöglichen Sie multimodales Denken, um Text, Bilder, Audio und Code gleichzeitig zu verarbeiten.

Limit von Google Gemini

Gelegentliche Ungenauigkeiten in den Antworten erfordern eine manuelle Überprüfung.

Die Bilderzeugung kann Details verzerren und bei technischen Diagrammen Probleme bereiten.

Zitate aus tiefgreifenden Forschungsarbeiten können mühsam nachzuverfolgen sein.

Preise für Google Gemini

Free

Google AI Pro: 19,99 $/Monat pro Benutzer

Google AI Ultra: 249,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Google Gemini

G2 : 4,4/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Google Gemini sagen

In dieser Capterra-Bewertung wurde Notiz genommen:

Ich bin froh, dass ich etwas habe, das mir dabei hilft, Designoptionen oder Vorschläge zu finden, die ich vielleicht verwenden möchte. Ich kann fragen, zu welchem Preis etwas normalerweise verkauft wird, wie zum Beispiel meine Flaschenleuchten. Es gibt mir schnell die Hilfe, die ich brauche, wenn ich sie brauche. Es scheint aktueller und einfacher zu sein als andere Dinge, die ich ausprobiere. Ich habe sogar Erinnerungen dafür eingestellt.

📮 ClickUp Insight: Eine überraschend große Anzahl von Menschen gibt an, dass repetitive Aufgaben ihren Arbeitstag dominieren – 21 % verbringen über 80 % ihrer Zeit damit, während weitere 20 % sagen, dass diese Aufgaben mindestens 40 % ihres Tages in Anspruch nehmen. Das ist fast die Hälfte der Woche, die für Arbeiten aufgewendet wird, die weder tiefes Nachdenken noch Kreativität erfordern. Mit ClickUp AI Agents können Sie diesen Arbeitsaufwand drastisch reduzieren. Von der Erstellung von Aufgaben und dem Versenden von Erinnerungen über das Verfassen von E-Mails und das Schreiben von Meeting-Notizen bis hin zur Einstellung kompletter Workflows – ClickUp automatisiert all dies in wenigen Minuten. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierungen täglich eine Stunde pro Mitarbeiter und steigert so die Gesamteffizienz um 12 %.

3. Perplexity KI (Am besten geeignet für Echtzeit-Recherchen und multimodale Einblicke)

via Perplexity KI

Teams, die sich auf Suchmaschinen oder verstreute Recherchetools verlassen, verschwenden oft Stunden damit, glaubwürdige Informationen zusammenzustellen. Genauer gesagt verschwenden Mitarbeiter täglich 59 Minuten damit, nach Informationen zu suchen, die über Cloud-Speicher und Konversations-Threads verstreut sind.

Perplexity AI löst solche Probleme, indem es eine suchähnliche Oberfläche mit mehreren KI-Modellen, Echtzeit-Webbrowsing und Zitaten für jede Antwort kombiniert.

Dies macht es ideal für Forscher, Berater und Analysten, die vertrauenswürdige, quellengestützte Antworten benötigen, ohne Hunderte von Links manuell durchsuchen zu müssen.

Die besten Features von Perplexity KI

Führen Sie Echtzeit-Suchen mit zitierten Quellen durch, um zuverlässigen, wissenschaftlich fundierten Inhalt zu erhalten.

Wechseln Sie zwischen mehreren KI-Modellen (GPT-4 Omni, Claude, Grok, DeepSeek und Sonar) für unterschiedliche Denkansätze.

Laden Sie PDFs, CSVs, Bilder und Text hoch, um Daten zusammenzufassen oder automatisch Erkenntnisse zu gewinnen.

Arbeiten Sie mit Teams über Spaces zusammen, wo Mitglieder Dateien freigeben, die KI befragen und interne Wissensdatenbanken aufbauen können.

Integrieren Sie die API von Perplexity mit über 800 Produktivität-tools über Drittanbieter-Plattformen wie Albato oder Boost Space.

Einschränkungen von Perplexity KI

Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung des Kontexts bei Folgefragen

Limitierte Mehrsprachigkeit, insbesondere für weniger verbreitete Sprachen

Berichterstellung: Sicherheitsbedenken hinsichtlich öffentlich zugänglicher URLs von hochgeladenen Bildern

Preise für Perplexity KI

Free

Perplexity Pro : 20 $/Monat pro Benutzer

Perplexity Enterprise Pro: 40 $/Monat pro Benutzer

Perplexity KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 45 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Was Benutzer über Perplexity KI sagen

Diese G2-Bewertung freigegeben:

Ich finde es toll, wie Perplexity eine einfache Frage in einen schnellen, hilfreichen Chat verwandelt, der echte Informationen aus dem Internet bezieht, abgeschlossen mit Links, die man selbst überprüfen kann. Es ist super einfach zu bedienen, ohne verwirrende Menüs oder eine Überflutung mit Optionen, und es merkt sich, worüber wir zuvor chattet haben, sodass Folgefragen ganz natürlich wirken.

👀 Wissenswertes: Das erste von KI geschaffene Gemälde wurde für 432.500 US-Dollar verkauft. Ein Porträt namens „Edmond de Belamy“, das von einem Algorithmus generiert wurde, wurde bei Christie's versteigert und markierte einen Meilenstein in der KI-gesteuerten Kunst.

4. Microsoft Copilot (am besten geeignet für KI-gestützte Produktivität in Microsoft-Apps)

via Microsoft

Microsoft Copilot ist direkt in Word, Excel, Outlook und Teams integriert und hilft Benutzern, manuelles Entwerfen und wiederholtes Format zu vermeiden.

Anstatt zwischen E-Mails und Tabellen umzuschalten, um Berichte oder Präsentationen zu erstellen, kann Copilot Meetings zusammenfassen, Folien erstellen und Formeln vorschlagen. Dies macht es zu einer praktischen Wahl für Geschäfte, die bereits stark auf das Microsoft-Ökosystem angewiesen sind.

Die besten Features von Microsoft Copilot

Erstellen Sie Berichterstellung, Präsentationen und E-Mails direkt in Word, PowerPoint und Outlook.

Fassen Sie Meetings zusammen, schlagen Sie Aktionspunkte vor und verwalten Sie Aufgaben in Teams.

Analysieren Sie Tabellenkalkulationen, schlagen Sie Formeln vor und erstellen Sie visuelle Diagramme in Excel.

Bieten Sie den Modus „Think Deeper” für komplexe Überlegungen, Hilfe beim Code und Forschungserkenntnisse an.

Bieten Sie multimodale Interaktion mit Sprach-, Text- und Bildeingaben.

Limit von Microsoft Copilot

Langsameres Reaktionsverhalten während Spitzenzeiten für kostenlose Benutzer

Im Vergleich zu herkömmlichen Assistenten Limit-Computersteuerung

Gelegentliche Ungenauigkeiten bei technischen Code-Korrekturen

Preise für Microsoft Copilot

Microsoft Copilot : Kostenlos

Microsoft Copilot Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5,0 (über 85 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Microsoft Copilot sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

Das Beste an Copilot ist, dass es Ihnen gut recherchierte Ergebnisse mit Referenzen und sehr detaillierten Informationen liefert. Ich habe auch andere KI-Plattformen verwendet und die Antworten verglichen, aber bisher hat Copilot bei der Generierung von Antworten hervorragende Arbeit geleistet.

5. Claude (Am besten geeignet für menschenähnliche KI-Unterhaltungen und erweiterte Argumentation)

via Claude

Claude von Anthropic nutzt natürliche Sprachverarbeitung, um KI-Interaktionen natürlicher und kontextbewusster zu gestalten als herkömmliche Chatbots.

Im Gegensatz zu roboterhaften oder übermäßig technischen Antworten erhalten Benutzer Unterhaltung, die sich an Tonfall und Absicht anpasst. Das Opus-Modell von Claude kann komplexe Denkaufgaben wie Code-Debugging oder mehrstufige Analysen bewältigen, während die Modelle Sonnet und Haiku schnelle, leichtgewichtige Abfragen unterstützen.

📌 Beispiel: Ein Marketingmanager, der eine Wettbewerbsanalyse vorbereitet, kann seine Forschungsnotizen hochladen und Claude bitten, diese zu einem detaillierten Bericht zu strukturieren. Anstatt nur Informationen einzufügen, diskutiert Claude mögliche Blickwinkel, überprüft Fakten und entwirft einen Text, der sich liest, als hätte ihn ein menschlicher Experte verfasst.

Die besten Features von Claude

Bieten Sie drei KI-Modelle (Haiku, Sonnet, Opus) als Anbieter an, die auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und komplexes Denken optimiert sind.

Code-Generierung, Fehlerbehebung und Architekturempfehlungen unterstützen

Analysieren Sie statische Bilder, extrahieren Sie Daten und bieten Sie kontextbezogene Einblicke.

Ermöglichen Sie lange, kontextbezogene Unterhaltungen mit starker Gedächtnisleistung.

Bieten Sie die Integration mit Tausenden von Drittanbieter-Apps für die Automatisierung von Arbeitsabläufen.

Claude-Limitations

Keine Funktionen zur Erstellung von Bildern und Video

Manchmal werden nur Teilaufgaben abgeschlossen, bevor um Bestätigung gebeten wird.

Nicht so umfassend wie ChatGPT bei der Zusammenfassung von Links

Preise für Claude

Free

Pro : 20 $/Monat pro Benutzer

Max: 100 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Claude

G2 : 4,4/5 (über 55 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was Benutzer über Claude sagen

Diese Capterra-Bewertung war ein Feature:

Hat mir auch in meinem Privat- und Berufsleben geholfen, indem es mein Wissen erweitert, mir einen echten Lernpfad aufgezeigt, Routinen geschaffen und die Automatisierung meiner Aufgabe erledigt hat.

6. Hugging Face (Am besten geeignet für Open-Source-KI-Entwicklung und zum Freigeben von Modellen)

via Hugging Face

Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln einen Fintech-Chatbot, der mehrere Sprachen verarbeiten, die Stimmung in Kundenmeldungen erkennen und Finanzinformationen in Echtzeit bereitstellen muss.

Anstatt monatelang Modelle von Grund auf zu trainieren, können Sie mit Hugging Face schnell eine vortrainierte Auswahl eines Transformers treffen, ihn mit Ihren eigenen Daten feinabstimmen und über die Inference API bereitstellen.

Diese Open-Source-Plattform bietet Entwicklern und Organisationen Zugriff auf Tausende von Modellen, KI-Tools für das Modelltraining und die Modellbereitstellung sowie eine kollaborative Community zum Freigeben und zur Verbesserung von KI-Anwendungen. Hugging Face erleichtert die Entwicklung fortschrittlicher NLP-, Vision- und generativer KI-Lösungen ohne aufwendige Infrastruktur oder steile Lernkurven.

Die besten Features von Hugging Face

Bieten Sie Zugriff auf über 100.000 vortrainierte Modelle für NLP, Computer Vision und generative KI.

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit über den Model Hub und den Hugging Face Hub für das Hosting und das Freigeben von Modellen.

Unterstützen Sie die Feinabstimmung und Bereitstellung mit Open-Source-Bibliotheken wie Transformers, Datasets und Tokenizers.

Bieten Sie Räume zum Erstellen und Freigeben interaktiver KI-Apps, ohne die Infrastruktur verwalten zu müssen.

Liefern Sie Echtzeit-Inferenz über die Hugging Face Inference API für eine nahtlose Produktionsintegration.

Limitations von Hugging Face

Erfordert erhebliche Rechenressourcen für große Transformer-Modelle.

Enthält potenzielle Verzerrungen in Datensätzen und Modellen, die gemildert werden müssen.

Präsentieren Sie eine Lernkurve für Anfänger bei der Implementierung erweiterter Features.

Preise von Hugging Face

Pro : 9 $/Monat pro Benutzer

Team : 20 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Hugging Face

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Hugging Face sagen

Diese G2-Bewertung ergab:

Das Beste, was der KI-Community je passiert ist. Die Community fügt Modelle hinzu und verwendet sie wieder. Helfen Sie uns, die besten verifizierten Modelle zu finden, die wir ausprobieren können.

👀 Fun Fact: IBMs Watson hat einen spannenden Trailer für den Horrorfilm Morgan erstellt, indem es völlig eigenständig die Auswahl der Szenen getroffen und diese in die richtige Reihenfolge gebracht hat.

7. Notion (Am besten geeignet für All-in-One-Arbeitsbereiche und KI-gestützte Produktivität)

via Notion

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit einer Tasse Kaffee an Ihrem Schreibtisch und schauen auf eine lange Liste von Aufgaben, die Sie bis morgen erledigen müssen. Sie müssen Berichte zusammenfassen, E-Mails verfassen und ein Team wartet auf Updates.

Anstatt zwischen verschiedenen Apps hin und her zu wechseln, öffnen Sie einfach Notion. Innerhalb weniger Minuten sind Ihre Notizen organisiert, die Berichte zu kurzen Zusammenfassungen verdichtet und der erste Entwurf Ihrer E-Mail bereit zum Freigeben.

Das macht Notion so nützlich. Es fühlt sich an wie ein vertrautes Notizbuch, aber mit einem stillen, aufmerksamen Assistenten im Inneren. Es hilft Ihnen dabei, Dokumente für Ihre Teamkollegen im Ausland zu übersetzen, holprige Sätze in Ihren Angeboten zu korrigieren und sogar Ideen zu entwickeln, wenn Sie nicht weiterkommen.

Die besten Features von Notion

Fassen Sie lange Berichte und Meeting-Notizen zusammen, um Zeit zu sparen.

Übersetzen Sie Dokumente für eine reibungslosere Zusammenarbeit mit globalen Teams.

Verbessern Sie Grammatik und Stil für eine klarere Kommunikation.

Brainstorming und Entwürfe für Beiträge, E-Mails und Pläne mithilfe schneller Eingabeaufforderungen

Automatisieren Sie Aktualisierungen in Aufgabenlisten und Datenbanken für eine mühelose Nachverfolgung.

Limit von Notion

Funktioniert am besten, wenn Sie den Notion-Arbeitsbereich vollständig nutzen.

Für erweiterte KI-Nutzung ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich.

Limitierter Offline-Zugriff

Preise für Notion

Free

Plus : 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2 : 4,7/5 (über 6.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was Benutzer über Notion sagen

Diese G2-Bewertung hob hervor:

Notion AI, insbesondere die neue Feature für Meeting-Notizen, ist ein echter Game Changer für alle, die sich selbstständig machen. Es ist, als hätte man einen Assistenten oder Koordinator an seiner Seite, der alle wichtigen Details und Aktionspunkte festhält, während man sich voll und ganz auf die Meeting-Teilnehmer konzentrieren kann.

8. Trello (am besten geeignet für die visuelle Projektorganisation und Teamzusammenarbeit)

via Trello

Trello ist ein beliebtes Kanban-basiertes Projektmanagement-Tool, das Teams dabei hilft, Aufgaben zu organisieren und den Fortschritt visuell nachzuverfolgen. Mit seinem Karten- und Tafelsystem ist es auf Einfachheit ausgelegt und erleichtert die Planung von Projekten, die Zuweisung von Verantwortlichkeiten und die Überwachung von Workflows.

Teams können Boards an ihre Prozesse anpassen, Routineaufgaben automatisieren und Trello in ihre bevorzugten tools integrieren, während die Zusammenarbeit einfach und transparent bleibt.

Die besten Features von Trello

Organisieren Sie Aufgaben mit Boards, Listen und Karten für eine klare Projekt-Übersicht.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen mit Butler-Automatisierung.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows mit Beschreibungen, Filtern und Power-Ups.

Ermöglichen Sie Zusammenarbeit mit Kommentaren, Anhängen und Echtzeit-Updates.

Greifen Sie über Desktop und Mobilgeräte auf Trello zu, um auch unterwegs Projektmanagement zu betreiben.

Limit von Trello

Fehlende erweiterte Berichterstellung und integrierte Zeiterfassung

Begrenzte Skalierbarkeit für große, komplexe Projekte

Eingeschränkte Offline-Funktion

Preise für Trello

Free

Standard : 5 $/Monat pro Benutzer

Premium : 10 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Trello-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 13.700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.600 Bewertungen)

Was Benutzer über Trello sagen

Diese G2-Bewertung freigegeben:

Trello hat mir geholfen, meine persönlichen Angelegenheiten besser zu organisieren. Ein Blogger hat als Beispiel sein KI-Trello-Board geteilt. Mit diesem Board spare ich viel Zeit. Der Aufwand dafür gebührt zwar dieser Person, aber Trello hat es ermöglicht, ihre hervorragende Arbeit zu freigeben.

9. Slite (Am besten geeignet für den Aufbau einer fokussierten, kostenlosen Wissensdatenbank für Teams)

via Slite

Wenn Teams wachsen, wächst auch das Durcheinander aus verstreuten Dokumenten und halb verlorenen Unterhaltungen. Slite bietet eine ruhige Alternative. Es ist ein freigegebener Raum, in dem Ihr Team Informationen schreiben, organisieren und finden kann, ohne in Unordnung zu versinken.

Im Gegensatz zu KI-Kollaborationstools, die versuchen, alles zu können, konzentriert sich Slite darauf, eine Sache gut zu machen: Teams dabei zu helfen, Wissen zu verwalten und gemeinsam Entscheidungen zu treffen.

Das übersichtliche, eigenwillige Design macht es schwierig, ein unordentliches Dokument zu erstellen, sodass Ihr Team weniger Zeit mit der Format verbringt und mehr Zeit damit, das Wesentliche zu freigeben.

Die besten Features von Slite

Erstellen und organisieren Sie unbegrenzt viele Dokumente in einem kollaborativen Arbeitsbereich.

Nutzen Sie KI-gestützte Antworten und Bearbeitung, um Ihr Wissen auf dem neuesten Stand zu halten.

Verfolgen Sie die Interaktion mit Dokument- und Arbeitsbereichsanalysen.

Verwalten Sie unternehmensweites Wissen mit einem speziellen Panel.

Klicken Sie auf tools wie Slack und Google Drive für reibungslosere Workflows.

Limit-Einschränkungen von Slite

Keine öffentliche API für benutzerdefinierte Integrationen

Weniger datenbankähnliche Features im Vergleich zu Aufgabenverwaltungssoftware wie Notion

Preise für Slite

Standard : 10 $/Monat pro Benutzer

Premium : 15 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Slite

G2 : 4,6/5 (über 260 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Was Benutzer über Slite sagen

Diese G2-Bewertung featured:

Die KI-gestützte Suchfunktion Ask scheint sehr vielversprechend und gut implementiert zu sein. Sie ist wunderschön, was das Verfassen von Dokumentationen und deren Aktualisierung zu einem „Vergnügen” macht. Die Dokumentation ist äußerst gut erledigt.

10. Coda (Am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter Dokument- und Tabellenkalkulations-Workflows an einem Ort)

via Coda

Manche Teams arbeiten am besten, wenn sie sich nicht zwischen einem Dokument und einer Tabelle entscheiden müssen. Coda bietet Ihnen beides – ohne dass Sie zwischen Registerkarten wechseln müssen.

Das Tool ist ein flexibles All-in-One-Dokument, in dem Schreiben, Planen, Berechnen und Automatisierung nebeneinander existieren. Ganz gleich, ob Sie einen Inhaltskalender mit Live-Status-Updates erstellen oder Produktfunktionsanfragen in einem freigegebenen Bereich nachverfolgen – Coda passt sich Ihrem Stil an und nicht umgekehrt.

Dies ist besonders hilfreich für schnelllebige Teams, die mehr als ein statisches Dokument benötigen, aber nicht die Schwerfälligkeit eines herkömmlichen Projektmanagement-Tools wollen.

Die besten Features von Coda

Kombinieren Sie Dokumente, Tabellen und interaktive Ansichten in einer Arbeitsfläche.

Verwenden Sie Packs, um eine Verbindung zu tools wie Gmail, Slack und Jira herzustellen.

Erstellen Sie Regeln für die Workflow-Automatisierung mit einfacher, codefreier Logik.

Fügen Sie KI-Blöcke für Schreibhilfe, Zusammenfassungen und Ideenfindung hinzu.

Kontrollieren Sie, wer was freigeben kann, mit Dokumentensperren, versteckten Seiten und Workspace-Rollen.

Limit-Einschränkungen von Coda

Für Erstbenutzer kann die Einstellung komplex erscheinen.

Der Offline-Zugriff ist Limit.

Preise für Coda

Free

Pro : 12 $/Monat pro Benutzer

Team : 36 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Coda-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 470 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Was Benutzer über Coda sagen

In dieser Capterra-Bewertung wurde Notiz genommen:

Die einfache Möglichkeit, Teammitglieder zur Live-Zusammenarbeit an Wissensdatenbanken, Softwareentwicklungen oder Sales-Enablement-Inhalten hinzuzuziehen, hat in unserem Unternehmen erstmals zu einer echten Akzeptanz des Wissenssystems geführt.

👀 Wissenswertes: Die Smithsonian Institution nutzt KI, um Millionen digitalisierter Artefakte zu durchsuchen, verborgene Schätze auffindbar zu machen und sogar historische Fotografien automatisch zu kennzeichnen.

Lobende Erwähnungen: Weitere hilfreiche Alternativen zu ChatGPT-Projekten

Neben den von uns vorgestellten Top-Alternativen zu ChatGPT-Projekte gibt es noch weitere KI-gestützte Plattformen, die bei der Erstellung von Inhalt und der Automatisierung helfen können.

Die Wahl des richtigen KI-basierten Schreibtools kann beispielsweise die Erstellung von Werbetexten, E-Mails und langen Artikeln beschleunigen und gleichzeitig die Markenkonsistenz gewährleisten.

Hier sind drei weitere tools, die Ihnen nützlich sein könnten:

Jasper : Entwickelt für Marketingteams und Content-Ersteller, die schnell Werbetexte, E-Mails und Blogbeiträge verfassen möchten.

Writesonic : Hilft Teams dabei, SEO-freundliche Artikel, Produktbeschreibungen und Social-Media-Inhalte zu erstellen.

Copy.ai : Bietet KI-Vorlagen für das Brainstorming von Produktideen, die Erstellung von Überschriften und den Entwurf von Kampagnenbotschaften.

ClickUp ist die beste Alternative, auf die Sie gewartet haben.

Jedes Team arbeitet anders, und obwohl ChatGPT Projects wertvolle Organisation und Kontext für KI-gestützte Arbeit bietet, reicht dies nicht immer aus, um die komplexen Projekte von heute zu verwalten.

Moderne Teams brauchen mehr als nur isoliertes Chatten: Sie brauchen gemeinsame Transparenz. ClickUp bietet genau das! Anstatt zwischen Chat-Threads und Projekt-Dokumenten hin und her zu springen, kombiniert ClickUp KI-gestütztes Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit und Echtzeit-Berichterstellung an einem Ort.

Es bietet Teams den benötigten Kontext und automatisiert gleichzeitig repetitive Aufgaben, verfolgt Ziele und bietet erweiterte Schlussfolgerungen mit ClickUp Brain Max.

Wenn Sie bereit sind, Ihr KI-Projektmanagement auf die nächste Stufe zu heben und alle Abteilungen in Verbindung zu halten, melden Sie sich noch heute bei ClickUp an.